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كُتّاب وآراء
"نظرية المؤامرة" .. لماذا يشكك مغاربة في أرقام تفشي وباء "كورونا"؟
مُشككة في صدقية أرقام الإصابات والنجاة من خطر فيروس "كورونا"، لم تقتنع تعليقات مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بصدقية أرقام وزارة الصحة، على الرغم من كل الجدية والحزم اللذين أبانت عنهما السلطات في تقدير احتمال تفشي الوباء بشكل كبير في صفوف المواطنين.
ويصر طيف كبير من المغاربة على الاحتفاظ بنظرية المؤامرة تارة من خلال الاستهانة بالفيروس، أو تهويل الوضع تارة أخرى، والتأكيد على وجود حالات كثيرة لم تعلن عنها الوزارة؛ وهو ما استبعدته جهات رسمية غير ما مرة، مؤكدة أن المغرب تعامل باستباقية مع الفيروس، والكرة الآن في ميدان الشعب للالتزام بالتعليمات.
وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 225 حالة.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى ست حالات وفاة؛ فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى سبع حالات.
وفي السياق، يرى ياسين أمناي، باحث في علم النفس الاجتماعي، أن المسألة مرتبطة بتراكمات تاريخية طبعت علاقة المواطنين المغاربة بالمؤسسات، مسجلا أن الجميع متذبذب عاطفيا بين التصديق أو الإنكار؛ لكن الوضع الحالي يبين أنه لا مصلحة لأي كان في تقديم معطيات مغلوطة.
وأضاف أمناي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه في حالة وضع صحي عاديّ، فمن حق الجميع التشكيك في الخطاب؛ لكن الآن على الجميع إدراك معنى حالة الطوارئ، فالكثيرون يكذبون لكونهم لم يعيشوا وضعا شبيها بالسياق الحالي، على مدار سنوات حياتهم.
وأوضح المتحدث أن "الشك يتغذى من الخوف والقلق والحجر الصحي، خصوصا في علاقته بالتواجد في مجال واحد لمدة طويلة، مؤكدا أن التشكيك مستويات متعددة بداية بنفي وجود الفيروس من أصله، ثم ربطه بالمؤامرات والشائعات"، وزاد: "المغاربة لا يملكون اللغة الرياضية، فالأرقام ليست معطا جامدا كما يعتقدون".
وأشار أمناي إلى أن "المقارنات تسبب كذلك في الشك، حيث لا يفهم المغاربة كيف انهارت دول يحلمون بالعيش فيها، ويظل المغرب مقاوما؟"، مسجلا أن "المواطنين يعانون من عقدة نقص خطيرة، ناتجة عن كونهم يرون بلدهم في أدنى المراتب دائما، والآن هو متصدر، وهذا ما لا يهضمونه نفسيا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (117)
الله يحفظ والله يستر مع العلم أن الكل يظن أن العدد أكبر بكتير المهم أنا كانتعتامد على الأية الكريمة وعايش بها
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
ببساطة لأن الشعب فقد الثقة في الحكومة و تعود على أكاديبها.
ليس المسألة بالضرورة مسألة موامرة، بل هي مبنية على كون قدرتنا على إجراء الفحوصات ضعيفة جدا.
هنالك مركزين فقط في المغرب(واحد في الدار البيضاء واخر في الرباط) ويجب انتظار ايام قبل معرفة النتيجة. هذا عار ويدل على عدم كفاءة مسيري هاته الازمة.
خلق دوريات طبية على غرار دوريات الامن في شوارع
وازقة جميع المدن المغربية ومن تبثت اصابته او كان مشكوك قي
اصابته ينقل فورا الى المستشفى للتحليل وبهذا نكون قد ربحنا
الوقت واستقبنا استفحال العدوى
والله اعلم
يقول التجار الناجحون " المراجعة نصف التجارة"
الدولة تقوم بمهامها ونحن نتبع ما يطلب منا هذا فقط ما يجب إتباعه وشكرا
هي و المخزن
لنفترض أن السلطات تكذب علينا ولا تعطينا صورة واقعية عن الأمر وتخفي عنا الأرقام الصحيحة فيما يخص عدد الإصابات والوفيات.......وو الخ
اش عند مي ما ندير
ونتا اش عند مك ما تدير
وهو اش عند مو ما يدير
وحنا كاملين اش عند والدين منا ما نديرو.
تكمشو في ديوركم وكونوا معا ريوسكوم.
راه الفيروس كايدور وغادي يدي معاه 100 مليون ديال البشر منهوم مليون مغربي.
يالاه كل واحد يدخل دارو ويسد عليه.
كيف تريدون من شعب أن يصدق من كان يكذب عليه طيلة عمره؟ مستحيل!!
====
القضية بحال ديك القصة ديال داك الراعي لي كان كيكذب و يقوليهم الذئاب جاية تاكل الغنم الذئاب جاية و كيخرجو الناس مسلحين باش يقتلو الذئاب و مكيلقاو والو ... و نهار الذئاب جات بصح، و جا كيصرخ و كيغوت الناس متسوقوش ليه قالوا راه غير كذاب ...
التراكمات هي تراكمات مواقف " الكذب " التي عانى و يعاني منها المواطن .
فما تقوله المؤسسات الرسمية غالبا لا " يراه " المواطن على الارض .
ففقد " الثقة " في هذه المؤسسات: أحزاب ، نقابات ، و زراء ، برلمان ، ..... .
و حميع محاولات " الدولة '" حاليا تحاول بعث و بث روح " الثقة " في المؤسسات.
لكن زمن " الكذب " والممارسات " الخاطئة " كان طويلا . ويلزم زمن أطول لاستعادة الثقة . رغم الزلازل الملكية. التي يشكك في صدقيتها المصابون بها .
( مقال سابق في الموضوع )
في حين ان الجهات الاخرى لا تملك مختبرات خاصة بها
اليكم ان تتخيلو الاعداد الحقيقية الموجودة بها.. خصوصا جهتا مراكش واكادير باعتبارهما مركزين للسياحة والعدد الهائل للسياح الذين زاروهما منذ بداية 2020
لربما سنسمع من الاسابيع القادمة وفيات كثيرة من المصابين دون ان يُـكشف عنهم حتى.
في الدول المتقدمة يتم الكشف عن آلاف الحالات يوميا. أما في المغرب لا نتعدى 200 تحليلة أو اقل في 24 ساعة
وأشار أمناي إلى أن "المقارنات تسبب كذلك في الشك، حيث (لا يفهم المغاربة) كيف انهارت دول يحلمون بالعيش فيها، ويظل المغرب مقاوما؟"،،،
والجواب يكمن في العبارة؛ (أن المسألة مرتبطة بتراكمات تاريخية طبعت علاقة المواطنين المغاربة بالمؤسسات).
المرجو الشفافية لكي يتعض المغاربة، أما سياسة العام زوين وكل شئ تحت السيطرة فقد ولى عليه الدهر.
كل دول العالم كتضاعف فيها عدد الحالات
بإستثناء دول العالم الثلث لماذا لان عدد الأشخاص لكتدار ليها التحليلة في الدول المتقدمة تفوق 3000 في اليوم وعندنا مكنفوتوش 1000
هذا فقط يؤكد ان عدد الاصابات اكثر ان لم يكن مضاعف
هي التجهيزات و الكمامات و نقل حقيقة أوضاع المرضى بكورونا ٠٠٠لم نشاهد مباشرحتى الأن كيف هي أشغل المستشفيات ولا مختبرات في وقت الوباء٠٠ مع العلم ان محاربة الوباء يجب تتوفر أجهزة و معداة و مستشفيات ٠٠٠وليس دخل دارك٠٠٠مرجو
المرض او الفيروس المدمر خطير جدا وموجود حاليا بالمغرب وجميع الدول تقريبا
لمادا المغرب سيتستر؟؟؟
المرجوا من الاخوان الابتعاد عن هده الممارسات التي لا تنفع في شيئ وسماع نصائح السلطات التي أصبح العديد من المنابر شكرها وتقديرها
التي يجوبها في جل المواضع الغش والكدب . يعني ان حتى لو كانت صراحة في هادا الموضوع المهم فالمواطن له ترسبات سلبية اتجاه ادارته
ارجو تدارك خاته الهفوة الكبيرة و استثمار جزء كبير من صندوق كورونا للقيام ب2000 تحليلة يوميا على الأقل.
والآن ورغم كل ما يحدث في الدول العظمى التي كانت الأمل عند المواطن، ما زال الشك يشوب بعض النفوس.
وعلى العموم أتمنى أن يحمل هذا الوباء الخير في طياته ، على الأقل إعادة بناء علاقة ثقة بين الوطن والمواطن.
لأن معدل الفحوصات اليومي ضعيف جدا
إذن كيف للوزارة نفسها أن تستبق أي شيء وليست لها مؤشرات حقيقية على الوباء
من كذب فإنما يكذب على نفسه ومن لم يصدق له الحرية.
لكن الكيس هو من يعتبر ولا يفرط في الثقة.
العامل النفسي مهم في هذه المرحلة كما يقول المتخصصون أن أي مرض هو حالة نفسية بالدرجة الأولى.
الوقاية خير من العلاج.
وفقنا الله لما يحب ويرضاه.
كل الخبراء يقولون الحل الناجع لحصار الفيروس والقضاء عليه هو التزام الحجر عل الاقل شهر
والله المستعان
فلا نعلم لماذا لا تجرى اختبارات كثيرة العدد في اليوم هل ذلك عائد إلى قلة الأجهزة أم لإستغراقها مدة أطول ..؟ علمنا أن تركيا والصين يقومون بتصدير أجهزة اختبار سريعة النتيجة فهل بادر المغرب في التفاعل مع ذلك؟؟
على العموم لم نعش في حياتنا هذه الاوبئة فقط نسمع عنها أن مثلها عرفتها بعض دول إفريقيا في السنوات الفارطة.
يجب على الدولة شراء أكبر عدد من أجهزة التحليل لمحاصرة الوباء، فالعديد من المصابين لا تظهر عليهم اعراض المرض.
كوريا الجنوبيه و سنغافورة خير مثال.
economy based in big part of how many tourists visit the contry
Meme si notre gouvernement est transparent durant ce moment de crise, mais il ne faut pas oublier que tout les gouvernements précédents nos ont menti sur tout les plans et depuis des décennies !!!
Alors il ne faut pas blâmer les doutes des marocains au contraire c est le moment au jamais pour notre régime de s auto critiqué afin de regagner la confiance du peuple.
Que dieu nous protege tous contre cette pandémie
ولوزارة الداخلية بكافة اطرها والشرطة والقوات المساعدة والجيش.... ولانضباط وانتظام فئات عريضة من الشعب للخطة
1-l a courbe de virus reste la même ,dans tous les pays à l'exception du Maroc
2-التحاليل تشمل فقط من يتوجه للمستعجلات ،
2-seules les personnes qui ont été aux urgences ,pour détresse respiratoire ,ont été diagnostiqués
3-الفيروس شديد العدوى ،في مناطق سجلتم فقط حالة ،ان لم يعدي أحدا فهذه حالة جد جد نادرة ومسابقة عالمية
3- on a compté des cas isolés :1 seule personne ,alors que le virus est très contagieux.
4-عدد التحاليل ضئيييييييل جدا ،اعطوا التراخيص بباقي المختبرات
4-nombres d'analyses est médiocres :donnez le feu vert aux autres labos
5-المناطق المائية والتي ينتشر فيها الجهل ،ولكن فيها مهاجرين مصابين ،قد يأخدون كرونا على أساس انه انفلونزا
5-les régions lointaines , où il y a une grande partie de immigrés ,ne suspectent pas la maladie.
6-هناك من يحمل الفيروس ومناعته قوية وينقله دون ان يدري,لم يحسبون
6 porteurs sains ne sont pas comptés
أكتفي فقط بهذا ،علما ان المدن السياحية خصوصا مراكش سينتشر فيها المرض
- تعدد القطاعات المتدخلة الصحة و الجماعات المحلية و المختبرات العلمية
- الاحترازات و الخسائر الاقتصادية التي سيخلفها الوضع لا يمكن أن تبرر بأعداد مغلوطة من المصابين
- ليست هناك أية مصلحة لأي جهة من عدم الإفصاح عن العدد الحقيقي للمصابين
و بالتالي ففكرة المآمرة لا تعني إلا أصحاب النفوس الضعيفة و من يشكك في كل النوايا. لنعترف بأن المغرب أبان عن تدبير جيد الأزمة لحد الآن حكومة و شعبا. علينا الآن أن نبرهن على نضجنا و نلزم بيوتنا و نحسن سلوكيانتنا اليومية من نظافتنا إلى اعتنائنا بالمحتاجين حولنا
دمتم بود
الاحرى بالجهة المعلنة عن عدد المصابين التصريح عن مصادر المعلومات.
إضافة مسألة حسابية رياضية يمكن قياس ما مدى مصداقية و خطورة المعلومة .
اسلوب التعتيم تضليلي نتائجه وخيمة على مستقبل البلد