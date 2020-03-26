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الرئيسية | مجتمع | "نظرية المؤامرة" .. لماذا يشكك مغاربة في أرقام تفشي وباء "كورونا"؟

"نظرية المؤامرة" .. لماذا يشكك مغاربة في أرقام تفشي وباء "كورونا"؟

"نظرية المؤامرة" .. لماذا يشكك مغاربة في أرقام تفشي وباء "كورونا"؟
هسبريس - نورالدين إكجان
الخميس 26 مارس 2020 - 20:30

مُشككة في صدقية أرقام الإصابات والنجاة من خطر فيروس "كورونا"، لم تقتنع تعليقات مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بصدقية أرقام وزارة الصحة، على الرغم من كل الجدية والحزم اللذين أبانت عنهما السلطات في تقدير احتمال تفشي الوباء بشكل كبير في صفوف المواطنين.

ويصر طيف كبير من المغاربة على الاحتفاظ بنظرية المؤامرة تارة من خلال الاستهانة بالفيروس، أو تهويل الوضع تارة أخرى، والتأكيد على وجود حالات كثيرة لم تعلن عنها الوزارة؛ وهو ما استبعدته جهات رسمية غير ما مرة، مؤكدة أن المغرب تعامل باستباقية مع الفيروس، والكرة الآن في ميدان الشعب للالتزام بالتعليمات.

وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 225 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى ست حالات وفاة؛ فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى سبع حالات.

وفي السياق، يرى ياسين أمناي، باحث في علم النفس الاجتماعي، أن المسألة مرتبطة بتراكمات تاريخية طبعت علاقة المواطنين المغاربة بالمؤسسات، مسجلا أن الجميع متذبذب عاطفيا بين التصديق أو الإنكار؛ لكن الوضع الحالي يبين أنه لا مصلحة لأي كان في تقديم معطيات مغلوطة.

وأضاف أمناي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه في حالة وضع صحي عاديّ، فمن حق الجميع التشكيك في الخطاب؛ لكن الآن على الجميع إدراك معنى حالة الطوارئ، فالكثيرون يكذبون لكونهم لم يعيشوا وضعا شبيها بالسياق الحالي، على مدار سنوات حياتهم.

وأوضح المتحدث أن "الشك يتغذى من الخوف والقلق والحجر الصحي، خصوصا في علاقته بالتواجد في مجال واحد لمدة طويلة، مؤكدا أن التشكيك مستويات متعددة بداية بنفي وجود الفيروس من أصله، ثم ربطه بالمؤامرات والشائعات"، وزاد: "المغاربة لا يملكون اللغة الرياضية، فالأرقام ليست معطا جامدا كما يعتقدون".

وأشار أمناي إلى أن "المقارنات تسبب كذلك في الشك، حيث لا يفهم المغاربة كيف انهارت دول يحلمون بالعيش فيها، ويظل المغرب مقاوما؟"، مسجلا أن "المواطنين يعانون من عقدة نقص خطيرة، ناتجة عن كونهم يرون بلدهم في أدنى المراتب دائما، والآن هو متصدر، وهذا ما لا يهضمونه نفسيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (117)

1 - الله يلطف بنا الخميس 26 مارس 2020 - 20:37
الغريب هو واش كاين غير خمسين جهاز ولا خمسين محلل في المختبرات كل نهار كايتزادو خمسين بالضبط ؟؟ أنما شكوناهما في ساكنين أشمن حي الله أعلم راه بهاد التعتيم الغريب والأعداد المتقاربة يوميا في نفس التوقيت يطرح تساؤلات كتيرة في دهن المغاربة

الله يحفظ والله يستر مع العلم أن الكل يظن أن العدد أكبر بكتير المهم أنا كانتعتامد على الأية الكريمة وعايش بها

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
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95
2 - Saad الخميس 26 مارس 2020 - 20:37
Les marocains n'ont pas confiance dans les institutions ni les autorités c'est pour ca.
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63
3 - عبدو المغربي الخميس 26 مارس 2020 - 20:37
اللهم ارفع عنا هذا البلاء يامجيب الدعاء
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112
4 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 20:38
إنه نتاج منظومة تعليمية فاشلة مع الأسف.
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64
5 - الله يسترنا الخميس 26 مارس 2020 - 20:38
اش من نهار واش من عام قلتو الحقيقة للشعب باش يثيق فيكم اليوم الشعب ??? با ودي الله يستر وصافي وكنتمناو من ربي يحفظنا وينجينا من هاد الوباء اللعين
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103
6 - Amine الخميس 26 مارس 2020 - 20:40
انا لا اشكك في الارقام لان الارقام حقيقية بسبب ان المغرب لايتوفر الي علي مختبربن فقط للاوبئة زد علي دالك التحاليل لي كيديرو لناس مقارنة مع الدول الاخري قليلة بزاف ف اوروبا كل دولة كدير كتر من 4000 تحليلة فنهار في حين ان المغرب من نهار مابانت كورونا باقي موصلو حتي ل 800 تحليلة وفي رأي الشخصي راه كاينين حالات هير باقي ممعروفبنش وضروري ازيدو عدد التحليلات فنهار الي بغاو اسيطرو علي كورونا
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111
7 - سفيان الخميس 26 مارس 2020 - 20:40
نحن لا نشكك في الأرقام فقط نشك في قدرة المصالح الصحية المغربية بالقيام بعدد مهم من التحاليل و عزل اكبر عدد من الناس. مع العلم ان نتيجة التحليل تاخد اكثر من اربع ساعات و وثلاث مراكز في كل المغرب هي التي تقوم بهذه التحاليل.
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74
8 - hassan الخميس 26 مارس 2020 - 20:40
ربما فقدان الشعب المغربي ثقته في المؤسسات العمومية و الاحزاب السياسية لدى عندما تمر هده الازمة يجب مراجعة ازمة الثقة مع الشعب المغربي ولن يتأتى ذلك الا باعلام محايد و هادف و برامج دات مصداقية خلاصة القول اللهم ارفع عن بلدنا البلاء و الداء
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57
9 - mayar الخميس 26 مارس 2020 - 20:41
انا لم اقتنع بالارقام الرسمية ليس طعنا في مصداقية الدولة بل لانها اعداد المصابيين الذين قاموا باجراء التحاليل فقط وهناك اعداد كبيرة اما لم تظهر عليها الاعراض بعد او ظهرت لكنها تقنع نفسها انه زكام عادي كما ان معدات الفحص محدودة .لكن سمعت انها توفرت حاليا فكنتمنى هاد الشي يمكن عدد اكبر من القيام بالكشف وبالتالي نعرفوا الرقم الحقيقي
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39
10 - Brahim الخميس 26 مارس 2020 - 20:42
tout simplement parce que le peuple ne fait plus confiance au gouvernement marocain. Il s'est habitué à des mensonges.


ببساطة لأن الشعب فقد الثقة في الحكومة و تعود على أكاديبها.
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31
11 - زريبيق الخميس 26 مارس 2020 - 20:42
هدشي وصلنا ليه حيث مبقاش المواطن تيتيق في الأحزاب والأقاويل والبرامج ديالها البرامج في واد والتطبيق في واد آخر وبالتالي مبقاتش الثقة.
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31
12 - حميد الخميس 26 مارس 2020 - 20:42
هنالك اخفاءات لا محال فيها من طرف المعنيين بالأمر فيما يتعلق بعدد الوفيات.
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12
13 - hassan الخميس 26 مارس 2020 - 20:42
التكهن بعدد الاصابات لا يمكن أن يكون ممكن إلا بعد مرور 15 يوم على بداية الحطر اي 20 مارس، حيث بعد 15 يوم يمكن التنبؤ بعدد الاصابات و المعروف مكانها .
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13
14 - نوال الخميس 26 مارس 2020 - 20:42
الأمر لا يتعلق بنظرية المؤامرة، ولكن ببساطة بالعدد الضعيف جدا للتحليلات التي يقومون بها... لا نجد الا ما نبحث عنه...
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23
15 - رشيد الخميس 26 مارس 2020 - 20:43
الفيروس منتشر في جميع أنحاء العالم و المغرب اتخذ إجراءات جريئة و مستبقة للحد منه
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12
16 - ahmed الخميس 26 مارس 2020 - 20:43
مسالة عدد الاختبارات التى تم اجراءها ضئيلة ولا تصل الى 1000وبالتالي السؤال لماذا لا يتم الفحص كل مشتبه بالمرض. هل لقلة اليات الاختبار ام لقلة المختبرات. في بعض الدول عشرات الالاف من التحاليل في اليوم.
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21
17 - ياسين الخميس 26 مارس 2020 - 20:43
اش من تصدر شوف رجال سلطة كيف يتجولون لا وقاية لا والو مستشفيات لا وقاية لا تنظيم دعم أسر فقيرة لازال في غيبوبة عطونا دعم ولوجدتوه في شارع غبروه
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25
18 - houda الخميس 26 مارس 2020 - 20:44
بلدنا و الحمد لله في المستوى الراقي,,لكن تدني الوضع بالنسبة لأغلب الشباب الذي لم يتلقى شغلا أو عملا يصنه منه مستقبله و مستقبل أبنائه رغم مستواه الدراسي الجيد و يحفظ به ماء وجهه مقارنة مع شباب الدول المتقدمة ,,لأن الهجرة كانت سببا في إنقاذ أغلب الشباب المغاربة الذين كانو لا يعرفون الألف من الزراطة وهذا معروف على المستوى الوطني,,و أصبحوا الآن أغنياء يتباهون على إخوانهم في المغرب,,,,,,ف لاحول و لاقوة إلا بالله,,,,,,
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-19
19 - عباس الخميس 26 مارس 2020 - 20:44
نظرية المؤامرة
ليس المسألة بالضرورة مسألة موامرة، بل هي مبنية على كون قدرتنا على إجراء الفحوصات ضعيفة جدا.
هنالك مركزين فقط في المغرب(واحد في الدار البيضاء واخر في الرباط) ويجب انتظار ايام قبل معرفة النتيجة. هذا عار ويدل على عدم كفاءة مسيري هاته الازمة.
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25
20 - Nach الخميس 26 مارس 2020 - 20:44
Comment vous voulez que le peuple croit à vous déclarations sachant que tout est basé sur le mensonge depuis l’indépendance
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15
21 - مواطنة الخميس 26 مارس 2020 - 20:44
نهار لي غادي يفقدو لقراب بهاد الوباء تما عاااد يفقو بهاد مؤامرة ايشوفو لحرقة كيفاش كتكون
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14
22 - HOMMADI الخميس 26 مارس 2020 - 20:44
يجب على الحكومة ان تتصدى لكرونا بمباغتته, كيف ذلك؟
خلق دوريات طبية على غرار دوريات الامن في شوارع
وازقة جميع المدن المغربية ومن تبثت اصابته او كان مشكوك قي
اصابته ينقل فورا الى المستشفى للتحليل وبهذا نكون قد ربحنا
الوقت واستقبنا استفحال العدوى
والله اعلم
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10
23 - عبد الله الخميس 26 مارس 2020 - 20:45
اكثر المغاربة لا يثقون اظن من كثرة السلبية زالمحتااين الذين نعيش معهم ومنذ كنا صغار والدينا ينصحوننا بعدم الثقة في كثير من البشر كبر هذا الشيء المخيف معنا اظن؟؟؟؟؟
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-1
24 - رأي الخميس 26 مارس 2020 - 20:45
المؤامرة الحقيقية هي أن العالم وقف لاشهر بتفرج على ما يجري في الصبن دون ان يفرضوا عليها الحصار.
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16
25 - noureddine الخميس 26 مارس 2020 - 20:45
الحمد و الشكر لله، الدولة رآها دايرا خدمتها، و أغلبية المغاربة اصبحوا واعون بمقارنة مع دول الجوار، حنا ما علينا غير نمثاثلو لنصائح أصحاب القرار و نبقاو فديورنا، الله يحد البأس.
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3
26 - عمر الخميس 26 مارس 2020 - 20:45
لو قامت السلطات بما تقوم به حاليا منذ الاستقلال لشاهذنا قورب الموت في اتجاه المملكة من الدول الأروبية. العمل في المكاتب المكيفة لإمضاء الوثائق ليس عملا. ولكن العمل يكون في الميدان.
يقول التجار الناجحون " المراجعة نصف التجارة"
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22
27 - فؤاد الخميس 26 مارس 2020 - 20:45
يجب علينا التقة في المعطيات الرسمية والتقة في خطة الدولة المغربية في مكافحة هذا الوباء
الدولة تقوم بمهامها ونحن نتبع ما يطلب منا هذا فقط ما يجب إتباعه وشكرا
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1
28 - مهاجر الخميس 26 مارس 2020 - 20:45
نشك لان الحكومة تقول الحقيقة من قديم الزمان و معروفة بنزاهة والعدل و المساوات
هي و المخزن
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8
29 - عبدالله الخميس 26 مارس 2020 - 20:46
عندما تنشر الصحافة المغربية بأن هناك 22حالة اصابة بالفيروس لسياح مغاربة قادمين من دولة عربية دون الافصاح عن اسم الدولة فهذا يدعوا الى الشك في مصداقية الدولة .والشعب ليس يشك في عدد الاصابات المعلنة ولكن يظن أن هناك إصابات كثر لم تفحص بعد لقلة المختبرات وانعدام كاشف الفيروس كما في الدول
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14
30 - naima ghazi الخميس 26 مارس 2020 - 20:46
في الواقع هناك العديد من المغاربة يهولون الأزمة ويشككون في مصداقية الدولة ويدعون أن المغرب مثل إيطاليا في الوباء والدولة تتلاعب بنا مثل هؤلاء الأشكال لا يستحقون أن يكونوا مغاربة رسولنا عليه السلام دائما كان داعيا لنشر الفأل الحسن وان نبشر ولا نندر كل ما يروج يجب أن يضرب بعرض الحائط ولا نعيره أي اهتمام فنحن نظن بربنا خيرا فرب الخير لا يأتي إلا بالخير أزمة وستمر بإذن الله تعالى وسيرجع الوضع لأحسن ما كان عليه ولن نصغي أبدا للمشككين والمحبطين ونتعاون جميعا ونلتزم بالحجر الصحي الدي أمر به ديننا الحنيف
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3
31 - برامين الخميس 26 مارس 2020 - 20:46
شئ عادي لان الارقام تاخد بالحسبان المرضى الدين تم اختبارهم وعددهم ضئيل مقارنة بالدول اللخرى كالمانيا التي تختبراكتر من 10000سخص يوميا،اما المغرب حاليا اضن انه مابين 300 و500 يوميا.
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10
32 - Said الخميس 26 مارس 2020 - 20:47
نظرية المؤامرة صحيحة و الفيروس من انتاج البشر لكنه اصبح غير مسيطر عليه حيت ان الفيروس أخد شفرة غير التي بدأ بها... و الهدف من ذالك هو انقاص ساكنة الارض و خفظ النمو الديموغرافية. هذه نظرية اقتصادية قامت المجموعة الماسونية باعتمادها و تطبيقها على ارض الواقع. نحن امام إبادة جماعية و الطامة الكبرى ان الفيروس يستهدف مكانيزمات المناعة الخلوية لكونه هجين لفيروس فقدان المناعة. أخشى ان يكون هد الفيروس قد فعل ما لم تفعله القنابل النووية
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2
33 - مغربي قح الخميس 26 مارس 2020 - 20:47
من يشكك في الأرقام فهو أحمق، ماذا ستربح الدولة من التقليل سوى المزيد من الحالات لان الاغلبية لن تأخذ المشكل بجدية.لو إن بإمكانها التضخيم لا ضخمت اما التقليل في تجنب وراءه المشاكل فقط.
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2
34 - Hornet الخميس 26 مارس 2020 - 20:47
لا أظن أن يكون هناك تلاعب، بل مع الأسف عدد إختبارت االتفحيص جد ضئيل بالمقارنة مع الدول المجاورة و بالتالي الحصيلة تبقى ضعيفة
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14
35 - simo الخميس 26 مارس 2020 - 20:47
يجب على المواطنين التحلي بالصبر والعزيمة وروح المواطنة والأخذ بالأسباب والتوكل والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يجب علينا أيضا إتباع الخطوات اللازمة في البقاء في المنازل حتى يفرج الله
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8
36 - رشيد الخميس 26 مارس 2020 - 20:47
ولو
لنفترض أن السلطات تكذب علينا ولا تعطينا صورة واقعية عن الأمر وتخفي عنا الأرقام الصحيحة فيما يخص عدد الإصابات والوفيات.......وو الخ

اش عند مي ما ندير
ونتا اش عند مك ما تدير
وهو اش عند مو ما يدير

وحنا كاملين اش عند والدين منا ما نديرو.

تكمشو في ديوركم وكونوا معا ريوسكوم.
راه الفيروس كايدور وغادي يدي معاه 100 مليون ديال البشر منهوم مليون مغربي.
يالاه كل واحد يدخل دارو ويسد عليه.
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-14
37 - oussama الخميس 26 مارس 2020 - 20:47
شيء عادي
كيف تريدون من شعب أن يصدق من كان يكذب عليه طيلة عمره؟ مستحيل!!
====
القضية بحال ديك القصة ديال داك الراعي لي كان كيكذب و يقوليهم الذئاب جاية تاكل الغنم الذئاب جاية و كيخرجو الناس مسلحين باش يقتلو الذئاب و مكيلقاو والو ... و نهار الذئاب جات بصح، و جا كيصرخ و كيغوت الناس متسوقوش ليه قالوا راه غير كذاب ...
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11
38 - محمد بومريم الخميس 26 مارس 2020 - 20:48
كل ما يصدر من بلاغات حول هذا الوباء من وزارة الصحة فهي صحيحة .فالمطلوب منا جميعا في هذه المرحلة الصعبة أخذ جميع الاحتياطات وتطبيق الإجراءات المعلنة عنها من طرف الوزارة الوصية والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين
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3
39 - ترقية الموظفين خط أحمر الخميس 26 مارس 2020 - 20:49
لا ثقة في الحكومة لا ثقة في البرلمان 4800 مليار للتبذير
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4
40 - أبو بكر الخميس 26 مارس 2020 - 20:49
أوافق السيد الباحث في حقيقة واحدة من ضمن ما ساقه و هي "... المسألة مرتبطة بتراكمات تاريخية طبعت علاقة المواطنين المغاربة بالمؤسسات "( نقل).

التراكمات هي تراكمات مواقف " الكذب " التي عانى و يعاني منها المواطن .

فما تقوله المؤسسات الرسمية غالبا لا " يراه " المواطن على الارض .

ففقد " الثقة " في هذه المؤسسات: أحزاب ، نقابات ، و زراء ، برلمان ، ..... .

و حميع محاولات " الدولة '" حاليا تحاول بعث و بث روح " الثقة " في المؤسسات.

لكن زمن " الكذب " والممارسات " الخاطئة " كان طويلا . ويلزم زمن أطول لاستعادة الثقة . رغم الزلازل الملكية. التي يشكك في صدقيتها المصابون بها .

( مقال سابق في الموضوع )
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6
41 - Hamid الخميس 26 مارس 2020 - 20:50
في هاته المسألة الأمر يتعلق بغياب معطيات حول الفحص في المغرب!! في المانيا مثلا تم الاعلان عن انجاز نصف مليون فحص في ظرف اسبوع فقط و باقي الدول تسارع للرفع من العدد اليومي للفحوصات بينما لم تخرج الحكومة بتوضيحات حول هدا الامر الاساسي و هو عدد الفحوصات اليومية بالمغرب!!
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8
42 - مشكلة مع بنادم الخميس 26 مارس 2020 - 20:50
قبل التحدث عن الإحصائيات لبد لنا أن نقول ماهي الفئة التي نتحدث معها هل بعض الإخوة عافهم الله هل يمتلكون عقلاً هل من تطالبه بدخول منزله خوفاً عليه أن يصاب بالمرض و يصر على العصيان و يرى بأم عينه الجهات المختصة للأوبئة تعطيه بالدليل و البرهان الإجراءات الإحترازية و المصابين و المعلومات و يتركها و يأخذ المعلومات المغلوطة و الإشاعات من مواقع التواصل الإجتماعي " فايسبوك واتساب و انستاغرام" ما يبين ان الوعي ناقص
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5
43 - على حسب مافهمت الخميس 26 مارس 2020 - 20:50
بالطبع الحالات اكثر بكثير، لكن الوزارة لا تخفي العدد الحقيقي وانما ببساطة ليس باستطاعتها الكشف عن العدد الحقيقي فلدينا 3 مختبرات فقط للتحاليل وكلها في الرباط و كازا وهذا قد يفسر العدد الكبير للمصابين من القادمين من هاتين الجهتين
في حين ان الجهات الاخرى لا تملك مختبرات خاصة بها
اليكم ان تتخيلو الاعداد الحقيقية الموجودة بها.. خصوصا جهتا مراكش واكادير باعتبارهما مركزين للسياحة والعدد الهائل للسياح الذين زاروهما منذ بداية 2020
لربما سنسمع من الاسابيع القادمة وفيات كثيرة من المصابين دون ان يُـكشف عنهم حتى.
في الدول المتقدمة يتم الكشف عن آلاف الحالات يوميا. أما في المغرب لا نتعدى 200 تحليلة أو اقل في 24 ساعة
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7
44 - Mustapha الخميس 26 مارس 2020 - 20:52
بالفعل هناك خلل فكمية التحليلات التي تجرى يوميا قليل جدا في دول أخرى تجرى آلاف التحليلات يوميا بينما نحن تجرى بعظ العشرات في اليوم وهذا قليل جدا بالنسبة لدولة عدد سكانها 40 مليون نسمة
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3
45 - مريض نفسيا الخميس 26 مارس 2020 - 20:52
"(المغاربة لا يملكون اللغة الرياضية)، فالأرقام ليست معطا جامدا كما يعتقدون".
وأشار أمناي إلى أن "المقارنات تسبب كذلك في الشك، حيث (لا يفهم المغاربة) كيف انهارت دول يحلمون بالعيش فيها، ويظل المغرب مقاوما؟"،،،
والجواب يكمن في العبارة؛ (أن المسألة مرتبطة بتراكمات تاريخية طبعت علاقة المواطنين المغاربة بالمؤسسات).
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0
46 - طالياني الخميس 26 مارس 2020 - 20:52
اسهل غنيمة للفيروس هو الجاهل. فأنت لست بحاجة لمعرفة كل شيء. المهم ان تعرف ما هو دورك الآن ان كان لك دور. عليك ان تدرك فقط بأنه ولأول مرة في حياتك سيكون لك دور مهما في وطنك فهل انت مستعد فقط لأداء هذا الدور ام ستلقي اللوم على الآخرين هذه المرة كذلك؟
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13
47 - لوسيور الخميس 26 مارس 2020 - 20:52
هذه الارقام تقدم للعاام ولاشك انها صحيحة..هذه الارقام يييتثمرها العلماء فيما بعد..انا لا اشك في صدقيتها لانها تدل على مصداقية الدولة
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6
48 - سعيد الخميس 26 مارس 2020 - 20:53
اشكر جزيل الشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله و السلطات المحلية و القوى الحية بالوطن و الجمعيات المواطنة و الشعب الملتزم بالتعليمات لكم ألف تحية و تقدير على الاستباقية بخطورة المرحلة ... لم يعد ينقصنا بعد الخطر سوى الغيرة المواطنة لرجال السلطة أن تستمر كما ابانوا عليه .
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0
49 - احمد الخميس 26 مارس 2020 - 20:53
اولا اشكر صاحب الجلالة على قراراته الصائبة التي ظهرت في القيام بمجموعة من التعليمات قبل فوات الاوان . و ما نلاحظه هو الحملة الاستباقية حيت لم نكن نسمع الا بالحالات الوافدة لكن الان و هذه هي اصعب مرحلة لكن على ما اظن اذا احترم المغاربة القوانين و الوقاية فان العدد سيتجه نحو الهبوط و النقصان و هذا ما وقع في الصين الان اصبح العدد المصاب صفر في بعض الايام . لهذا المغرب في الطريق الصواب مع توخي الحذر و الصبر و انشاء الله سيهبط العدد تدريجيا . لان الوافدين كان لهم سبب في النشر و دروة الظهور ستيكون في هذا الاسبوع المهم هو البقاء في المنازل حتى يزول هذا الامر لاننا و الحمد لله في الطريق الصحيح و الاعداد التي تصرح بها وزارة الصحة ارقام صحيحة و واقعية نتمنى من الله ان ينهي عنا هذا الوباء .و انشاء الله ستعود الامور الى ما احسن انشاء الله . تحياتي
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50 - الكاتب الخميس 26 مارس 2020 - 20:54
بالارقام اعطت منظمة الصحة العالمية معامل عدوى 3 اي ان كل مصاب يمرر العدوى الى 3 اخرين الا ان في حالة المغرب اعلنت الوزارة ان 50 % من المرضى وافدون و النصف الاخر محليون يعني ان هذا الفيروس في بلدنا نزل معامل العدوى الى 1 وهنا علامة الاستفهام ؟؟؟؟
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51 - المتتبع الخميس 26 مارس 2020 - 20:54
هؤلاء الذين يشككون كانوا يريدون أن يكون مغربنا وأوروبا ولكن هيهات الحمد لله لم نصب إلا باقل الأضرار حمدا لله
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52 - رشيد الخميس 26 مارس 2020 - 20:55
لا اتق في الأرقام، فكيف للجزائر الدولة الغير السياحية أن تتحصل على أرقام أكثر من المغرب.
المرجو الشفافية لكي يتعض المغاربة، أما سياسة العام زوين وكل شئ تحت السيطرة فقد ولى عليه الدهر.
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6
53 - المنطق الخميس 26 مارس 2020 - 20:55
القضية متحتاجش محللين
كل دول العالم كتضاعف فيها عدد الحالات
بإستثناء دول العالم الثلث لماذا لان عدد الأشخاص لكتدار ليها التحليلة في الدول المتقدمة تفوق 3000 في اليوم وعندنا مكنفوتوش 1000
هذا فقط يؤكد ان عدد الاصابات اكثر ان لم يكن مضاعف
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54 - soukaina zekraoui الخميس 26 مارس 2020 - 20:56
الحمد الله علي الاستقرار لي حنا عيشينوا او مكيهمش شنوا كيضنوا تيقتنا في وزارة الصحة كبيرة أو الله احفط المغاربة كاملين داخل او خارج الوطن او حتى اخوانا من جميع أنحاء العالم الله يسترنا او احفظ اخوانا لي كيسهروا على صحة المواطن أو الله انصر سيدنا محمد السادس او يبارك لينا في عمروا
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55 - مصطفى الخميس 26 مارس 2020 - 20:57
الحمد لله على كل حال ومن هدا المنبر نشكر كل من ساهم في تقليص الإصابات ونشكر جميع المغاربة الدين تفهمو الوضع المزري
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56 - بنعمر محمد الخميس 26 مارس 2020 - 20:57
نتمنى اقل الأضرار، و نأمل أن تكون هده هي الانطلاقة نحو الإصلاح الفعلي لقطاعي الصحة و التعليم لضمان صحة و وعي لهدا الشعب الدي يتمنى دوله ديموقراطية ترقى لغد أفضل.
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57 - نورد الخميس 26 مارس 2020 - 20:57
كيف نصدق و نحن لا نرى فقط الإعتقالات و٠٠شدو شدو ٠٠وجيبو وطلاع ٠٠٠اهدا هو محاربة الوباء ٠٠أين
هي التجهيزات و الكمامات و نقل حقيقة أوضاع المرضى بكورونا ٠٠٠لم نشاهد مباشرحتى الأن كيف هي أشغل المستشفيات ولا مختبرات في وقت الوباء٠٠ مع العلم ان محاربة الوباء يجب تتوفر أجهزة و معداة و مستشفيات ٠٠٠وليس دخل دارك٠٠٠مرجو
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58 - youssef de sygh الخميس 26 مارس 2020 - 20:57
هل توجد دوله في العالم تريد الضرر اقتصاديا وبالأخص المغرب الدي لديه عده رهانات على اقتصاده
المرض او الفيروس المدمر خطير جدا وموجود حاليا بالمغرب وجميع الدول تقريبا
لمادا المغرب سيتستر؟؟؟
المرجوا من الاخوان الابتعاد عن هده الممارسات التي لا تنفع في شيئ وسماع نصائح السلطات التي أصبح العديد من المنابر شكرها وتقديرها
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59 - طارق بن زياد الفاتح الخميس 26 مارس 2020 - 20:57
حقيقتا هناك فءة كثيرة تشكك وتكدب كل مايقوم به المملكة من مجهودات في كل الميادين والسبب هو عدم الوعي والبطالة ومايزيد الطين بلة هو رؤيت عدم نزاهت بعض المسؤولين الله يهدي مخلق
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-1
60 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 20:58
في ضل ما يعيشه العالم فالحكومات و المؤسسات دورها و ان كان مهما فلا يتعدي 30في المائة من خلال التطبيب وحفض النضام اما 70 في المائة فتبقى بيد الشعوب من خلال الالتزام والكفاح ولا ننسى نحن المغاربة ابطال على مر التاريخ نحن شعب لا متيل له في كل الدنيا اجدادنا ابطال قاومو المستعمر ببطون فارغة وما تزيدنا الصعوبات الا ايمانا بالله العلي القدير
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61 - محسين الخميس 26 مارس 2020 - 20:58
السلام عليكم . يرجع التشكيك في معطيات وزارة الصحة الى عدم التقة من جانب المواطن المغربي في الادارة المغربية .
التي يجوبها في جل المواضع الغش والكدب . يعني ان حتى لو كانت صراحة في هادا الموضوع المهم فالمواطن له ترسبات سلبية اتجاه ادارته
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62 - متتبع مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 20:59
لماذا نكون دائما متشاءمين تجاه اي عمل يقوم به المغرب إن الاستباقية والتضحية الاقتصادية التي ضحى بها المغرب لمواجهة هذا العدو الجرثومي هي التي منحت للمغرب الريادة في مواجهة هذا البلاء وهي التي اعطته هذه الاحصاءيات احسن من الدول المتقدمة لأن المسؤولين المغاربة بقيادة جلالة الملك فكروا منطقيا جدا بحيث ادركوا أن المغرب لا يقدر على هذا البلاء بإمكانياته البسيطة والمتواضعة ولكن يمكنه أن ينجح في صد هذا الوباء بهذه الالتزامات و التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو ما نهجه ونجح فيه إلى حد الآن فالنكون متفائلين تجاه هذه التحديات ولنثق جيدا في هذه الاخبار والنتائج التي تأتينا من وزارة الصحة والدولة ككل ولنساعد جميع المنخرطين في هذا التحدي ولنشجعهم على المضي الى الأمام ولنتضامن فيما بيننا لنهزم هذا العدو المبهم ونقضي عليه إن شاء الله.
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63 - كورون الخميس 26 مارس 2020 - 20:59
لماذا التكذيب ومجموع التحليلات المخبرية لم يتجاوز عتبة الألف .. نظرية المؤامرة كانت لتنجح لو كان مجموع التحاليل ٩٩٩٩٩ ههههه
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64 - عينيك ميزانك الخميس 26 مارس 2020 - 20:59
يجب ان يتجند المغاربة وراء قيدتهم للخروج من هاته المحنة اما التخمينات و الظنون فليس لها مكان الأن .لأننا في مركب واحد مغربنا مغربنا جميعا فلنتحد امم كورونا لانها امتحان و درس سينفعنا في قادم الأيام .
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65 - فطومة من ايطاليا الخميس 26 مارس 2020 - 20:59
لا تِقَة فعَتيقة ، لقد فقدنا الثقة في هذا النظام الحاكم كله أكاذيب واحتيال منذ أن رأت عيني النور في هذا البلد.
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66 - رشيد المراقب الخميس 26 مارس 2020 - 20:59
لا نشكك بالأرقام الرسمية و نثمن بشدة ما قامت به السلطات و الحكومة. لكن الف تحليل مند بداية الأزمة مقابل 5000 تحليلة يوميا في تركيا مثلا يؤكد بوضوح أن 25% من التحاليل ايجابية يؤكد أن العدد في الشارع أكبر (نسبيا و اكرر نسبيا أن نسبة 25% تؤكد أن في حال إجراء 5000 تحليلة يوميا سنكتشف 1200 حالة يوميا ! ) و بالتالي لا نستفيد من حالة الطوارئ الحالية لحصر الحالات. و هذا ما يغص في النفس.
ارجو تدارك خاته الهفوة الكبيرة و استثمار جزء كبير من صندوق كورونا للقيام ب2000 تحليلة يوميا على الأقل.
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67 - %%%% الخميس 26 مارس 2020 - 20:59
depuis l indépendance et les années de plomb je pense que c normale que les marocains restent un peu septiques. et si le discours officiel a changé les marocains ont en memoire tout un historique floue .avec le temps peut etre ou pas ils gagneront la confiance du peuple et c a eux de faire des efforts
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68 - تنغيري الخميس 26 مارس 2020 - 21:00
مصدر المشكل هو الحكومة ،لأنها لم تف بكثير من الوعود التي سبق واعطتها،فكيف لمواطن فقد ثقته في كل مسيري شؤون البلد ان يثق في الأرقام التي تصرح بها الحكومة والوزارة؟لا يعقل بل لا يقبله عقل انسان ولو كان بليد ان يصدق ان جل الدول ذات نظام صحي ممتاز تغطية صحية شاملة تعاني من تداعيات هذا الڤيروس،وان المغرب المعروفة دوليا بنظامها الصحي المهترء ان لم نقل المنعدم ان تحافظ على تطور الڤيروس بالصيغ التي يريدها المسؤولون.شيء خيالي.
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69 - 3a ana الخميس 26 مارس 2020 - 21:00
لأن الطاقة الاستيعابية للفحوصات جد ضئيلة و لا يمكن لها أن تغطي كل بقاع المملكة
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70 - moh الخميس 26 مارس 2020 - 21:00
الذين لديهم شك في الارقام -وانا منهم- ليس كونهم يؤمنون بنظرية المؤامرة.ولكن الجهة الرسمية لا ترفق ارقامها بملاحظات او تنبيهات علئ ان الارقام تشمل فقط من نادوا علئ الرقم 141 وانها لا يمكنها فحص كل من خالطهم ال 275 حالة المؤكدة,لو فعلت ذالك ما كان احد ليعلق علئ الارقام ,اضف الئ ذالك محدودية المختبرات وبدائية الاسلوب المعتمد في التحاليل وهذا باعتراف اطر الصحةنفسها
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71 - سريعة البديهة الخميس 26 مارس 2020 - 21:00
كلنا نعرف قصة شهاب الكذاب، كذب كثيرا وعندما قال الصدق لم يصدقه أحد، فالشعب برمته عانى من وعود كاذبة، انتظر كثيرا، لكن دائما كانت نفس النتيجة ،
والآن ورغم كل ما يحدث في الدول العظمى التي كانت الأمل عند المواطن، ما زال الشك يشوب بعض النفوس.
وعلى العموم أتمنى أن يحمل هذا الوباء الخير في طياته ، على الأقل إعادة بناء علاقة ثقة بين الوطن والمواطن.
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72 - Marocaine الخميس 26 مارس 2020 - 21:01
كلام في الصميم ...تحية تقدير وامتنان لكل من سهر على راحتنا وحفاظا على صحتنا وارواحنا حفظ الله الجميع من كل مكروه...( لا اله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله الا انت عز جارك وجل ثناءك ولا إله غيرك )
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73 - سعيد ازولاي الخميس 26 مارس 2020 - 21:01
*الله الوطن الملك *. نصركم الله ،فأغلب المغاربة ما دامو يقدسون الدول الأوروبية .نظرا لهشاشة عاطفتهم التي تؤثر عليها مظاهر الغرب..ولكن الحكمة ليست في المظهر وإنما في الجوهر .
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74 - nabil الخميس 26 مارس 2020 - 21:01
non il ne faut pas rentrettre les chiffres en doute ,mais ces chiffres ne remettrons l etat réel des gens porteur du covid19,Pour avoir l heur juste il eau faire du dépistage c est a dire tester le plus de gens possible
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75 - هشام متسائل الخميس 26 مارس 2020 - 21:01
الأرقام ربما صحيحة ولكن بعيدة عن الواقع. لماذا ؟

لأن معدل الفحوصات اليومي ضعيف جدا
إذن كيف للوزارة نفسها أن تستبق أي شيء وليست لها مؤشرات حقيقية على الوباء
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76 - Med الخميس 26 مارس 2020 - 21:01
في جميع الحالات نسأل الله السلامةو العفو والعافية.
من كذب فإنما يكذب على نفسه ومن لم يصدق له الحرية.
لكن الكيس هو من يعتبر ولا يفرط في الثقة.
العامل النفسي مهم في هذه المرحلة كما يقول المتخصصون أن أي مرض هو حالة نفسية بالدرجة الأولى.
الوقاية خير من العلاج.
وفقنا الله لما يحب ويرضاه.
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77 - redwa الخميس 26 مارس 2020 - 21:02
نعم هم على صواب، ونشك كذالك في ارقام القتلى في حوادث السير ونشك في ارقام حالة الطقس ونشك في ارقام نتائج الانتخابات ونشك في الاحصاء ونشك ونشك ونشك.
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78 - عبد ضعيف الخميس 26 مارس 2020 - 21:02
ربما الأمر يعود إلى تراكمات ماضية جرب فيها المغاربة مدى صدق دولتهم في التعاطي مع قضاياهم ٠
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79 - khalid الخميس 26 مارس 2020 - 21:03
لا اعتقد فيما تقول ، عدد الاصابات يتوقف على عدد الافراد الذين خضعوا للتحليل المخبري ، فمقارنة بدول اوربية اخرى ، نجد ان هذه الدول تجري اعداد ضخمة وكبيرة من التحليلات المخبرية ، مما يساعد في اكتشاف محتضني الفيروس ، لكن الاشخاص الذين يخضعون للتحليل المختبري بالمغرب عدد محتشم ،ربما لضعف الامكانات ، وفي ظل هذا الوضع ممكن ترتفع اعداد الحاملين للفيروس اضعافا مضاعفة ، لذلك نطالب الوزارة الوصية بالرفع من اعداد الذين يخضعون للاختبار
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80 - موحا الخميس 26 مارس 2020 - 21:04
الجواب بكل بساطة هو أن المغربة فقدوا الثقة في المخزن منذ عقود خلت
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81 - مسلم حر الخميس 26 مارس 2020 - 21:05
للاسف لازلنا نرى استهتار واستخفاف المواطينين خصوصا في الاحياء الشعبية بعدم الالتزام بالحجر الصحي رغم كل المجهودات التي تقوم بها السلطات
كل الخبراء يقولون الحل الناجع لحصار الفيروس والقضاء عليه هو التزام الحجر عل الاقل شهر
والله المستعان
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82 - وليد الخميس 26 مارس 2020 - 21:05
را بنادم كزيد فيه را دولة متقدرش تخبي تا حاجة نظرا للالتزمات الدولية.. واصلا مشي من مصالحتها تكدب.. بنادم حاليا نسا الأرقام وي شد دارهم.. سبيل النجاة هو تشد داركم
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83 - العريشي الخميس 26 مارس 2020 - 21:05
لو قالوا أن صورة السلطان على هلال القمر هل سنرددها مثل أجدادنا ؟؟؟ توجد أسئلة كثيرة مثل لماذا ينتشر الوباء في الدول الصناعية بسرعة الضوء ولا ينتشر بنفس السرعة في دول العالم الثالث ؟؟ هل إيطاليا أقرب من الصين أم روسيا ؟؟ كثير من الأسإلة بدون أجوبة مقنعة تدفعنا الى التفكير في المؤامرة لمالا !!! أصيب العالم بأوبأة كثيرة في الماضي كان الطب في العصور الوسطى ليس كيف اليوم كذالك التاريخ يذكرنا بالمؤامرات مثل الخرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية مؤامرات القاعدة تقول " من المستفيد من بعد هذا الوباء ؟؟؟" ممكن الصين ولمالا روسيا ......أو تحالف مجموعة من الدول !!! لكن من حقك أن تشبه أجدادك وترى السلطان على الهلال كما يقولون لك . الله يحفظنا
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84 - مكناس الخميس 26 مارس 2020 - 21:06
سبب تخبط المواطنين راجع اولا لكثرة الإشاعات حول هذا الفيروس من جهة ومن جهة أخرى عدم وضوح السلطات المسؤولة مع المواطنين وذلك إذا كان فعلا وجدو دواء فلماذا لا تعرض نتائجه على الناس ومن جهة أخرى هل عدد الأشخاص الخاضعين لاختبار هم فقط المصابون أما مازال هناك مجموع أخرى وماذا عن الصحف الأمريكية التي قالت ان الفيروس هو غاز السارين
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85 - Rachid الخميس 26 مارس 2020 - 21:08
دعونا من مرض المؤامرة. او العلاقة القديمة بين الدولة والمواطن. نحن الآن في حالة الطوارئ. يجب تكثيف الجهود وتوحيد الرؤية لمواجهة هذا الوباء. أما مايقال الان؛ فأكيد أن هذا الوباء منعطف عالمي وكذلك في المغرب ولما ننجو منه. فبدل النقد والبكاء على الماضي. يجب طرح البدائل للنهوض بالمغرب ومحاربة كل مامن شأنه تكريس الفساد. فهذا الوباء أبان على أن الإصلاح لايمكن أجرأته إلا عن طريق المواطن؛ فمنه وإليه. وعليه تجاوزوا الموضوع حاليا ولنفكر سويا في مواجهة هذا العدو العالمي.
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86 - مواطن الخميس 26 مارس 2020 - 21:09
نحن لم نقل مؤامرة ولا يقول ذلك إلا جاهل بالمجهودات المبذولة والجبارة من طرب المغرب في مواجخة هذا الفيروس لكن نتساأليوميا هل عدد الإختبارات التي تجريها المختبرات المعنية بالفخص عن الفيروس كافية بأن تعلن عن المصابين وتحصرهم كي لا يزيد الانتشار الفيروسي ؟؟وهل نتائج حالات الإصابة اليومية تعبر علميا عن مدى انتشار هذا الفيروس في المملكة أم أنها عائدة بالضرورة لعدد الاختبارات المجرية على الأشخاص والقليلة مقارنة مع دول أخرى ؟؟؟ فهذه تساؤلات لا بد منها لأننا نعلم يقينا أنه كلما زاد عدد الاختبار إلا وزاد عدد المصابين و انحصر الفيروز و أوقفنا انتشاره وهذا ما دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى فعله مؤخرا
فلا نعلم لماذا لا تجرى اختبارات كثيرة العدد في اليوم هل ذلك عائد إلى قلة الأجهزة أم لإستغراقها مدة أطول ..؟ علمنا أن تركيا والصين يقومون بتصدير أجهزة اختبار سريعة النتيجة فهل بادر المغرب في التفاعل مع ذلك؟؟
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87 - abdou الخميس 26 مارس 2020 - 21:11
اضن لان وتيرة وعدد التحليلات التي تقوم بها مراكز الكشف في المغرب هي اقل بكثير من التي تقوم بها الدول الاخرى يوميا. لذلك تكون الاعداد المكتشفة بالمغرب قليلة. والله اعلم.
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88 - الحاج الخميس 26 مارس 2020 - 21:13
مشكلتنا نحن المغاربة هي ان مطربة الحي لا تطرب. معظم المغاربة لايصدقون الا ما ياتي من خارج البلد. مشكلتنا هي الشعور بالدونية وان الاخر هو الافضل. كيف كانوا يتحدثون عن البنية الصحية في اوروبا وانها جنة والكل يتمنى الذهاب الى اوروبا ولو ضحى بحياته واليوم لا حظوا ماذا حدث من في الخارج يتمنى العودة الى بلده. عليكم بالثقة في بلدكم يا مغاربة فانها ليست سيئة كما يصورها البعض لاسباب.....
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89 - السلام عليكم الخميس 26 مارس 2020 - 21:14
سؤال معلق للإجابة لماذا يرفض النظام الرسمي أن هذا الوباء غضب من الله.. ولماذا صمت العلماء.. ولماذا غاب علماء النفس عن البرامج التلفزية؟؟
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90 - عصام الخميس 26 مارس 2020 - 21:16
أنا متفق مع راي الاستاذ امناي، هذا ما نعيشه كأفراد الاسرة داخل المنزل، حتى وأن العديد من سكان (الدوار الذي اقطن فيه)، منهم من لا يومن بثاثا بهذا الفيروس، بل وعندما ترفض السلام معه يرجع لك الامر انك خاىف من الموت.
على العموم لم نعش في حياتنا هذه الاوبئة فقط نسمع عنها أن مثلها عرفتها بعض دول إفريقيا في السنوات الفارطة.
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91 - كمال الخميس 26 مارس 2020 - 21:16
عدد الحالات المسجلة لازال ضئيلا لسبب واحد هو عدد التحاليل اليومية في ثلاث مختبرات فقط الذي لم يتجاوز إلى حدود الآن 1000 (=275 حالة).
يجب على الدولة شراء أكبر عدد من أجهزة التحليل لمحاصرة الوباء، فالعديد من المصابين لا تظهر عليهم اعراض المرض.
كوريا الجنوبيه و سنغافورة خير مثال.
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92 - hamdan الخميس 26 مارس 2020 - 21:16
المشكل ليس في المعطيات او الارقام لسببين. اولهم ان الشعب ليس له تقة في الحكومة ولا الاحزاب تانيا هناك عامل عدم الوصول للمعرفة من طرف الاعلام. وهناك مشكل ليس لدينا اعلام محايد. تجد اعلام تابع للدولة اعلام تابع للون من الوان الاحزاب السياسية. ولا عندنا معارضة برلمانية ناضجة. ولا ممارسة سياسة ديمقراطية ولا هم يحزنون. هده هي الحقيقة. وانا اطرح سؤال. كيف يعقل في اوروبا عدد الاصابات مهول مع العلم اغلب الناس تطبق القوانين والحجر الصحي ومراقبة ااحكمومة من طرف المعارضة وهم دول ديمقراطيين .وعدد الاصابات بالالوفات بينما نحن معهم جغرافيا. ونحن لا نطبق شيئ عكس ما هم عليه مع العلم لديهم انضمة طبية احسن.ورقمنا من المصابين لا يساوي عدد في حومة او زنقة.عندهم. استغرب؟؟؟؟؟؟
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93 - masrour habibi الخميس 26 مارس 2020 - 21:16
It's all to protect the population and the stability of the Kingdom. Also not to make the situation even worst so the economy won't sink. Ellspecially morrocan
economy based in big part of how many tourists visit the contry
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94 - Immigrant marocain الخميس 26 مارس 2020 - 21:17
cela exprime la crise de confiance entre le peuple marocain et le gouvernement et ceci depuis toujours .
Meme si notre gouvernement est transparent durant ce moment de crise, mais il ne faut pas oublier que tout les gouvernements précédents nos ont menti sur tout les plans et depuis des décennies !!!
Alors il ne faut pas blâmer les doutes des marocains au contraire c est le moment au jamais pour notre régime de s auto critiqué afin de regagner la confiance du peuple.
Que dieu nous protege tous contre cette pandémie
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95 - يحي الخميس 26 مارس 2020 - 21:17
الفضل لله وللخطة التي اتبعتها الدولة من البداية...
ولوزارة الداخلية بكافة اطرها والشرطة والقوات المساعدة والجيش.... ولانضباط وانتظام فئات عريضة من الشعب للخطة
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96 - makaveli الخميس 26 مارس 2020 - 21:17
جواب معروف فقدان و انعدام تقة في مخزن.
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97 - البوعار الخميس 26 مارس 2020 - 21:17
ليس للمواطن المغربي أي عقدة نقص إتجاه بلده.أتعلم أنا كمواطن مغربي أعتز بمغربيتي حتى النخاع والعقدة التي لدي هي أنه رغم توفر بلدي على ثروات هائلة في البر والبحر والسماء زائد الطاقات الشابة التي يشهد بها العالم.فلازال بلدي يستورد كل شئ وجميع القطاعات بدون إستثناء هشة ودون مستوى تطلعات الشعب.
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98 - احفظ البشرية يا رب الخميس 26 مارس 2020 - 21:18
١- لانه في كل بقاع العالم ،الدالة الفيروس تتبع منحنى اسي ،الا في المغرب !
1-l a courbe de virus reste la même ,dans tous les pays à l'exception du Maroc
2-التحاليل تشمل فقط من يتوجه للمستعجلات ،
2-seules les personnes qui ont été aux urgences ,pour détresse respiratoire ,ont été diagnostiqués
3-الفيروس شديد العدوى ،في مناطق سجلتم فقط حالة ،ان لم يعدي أحدا فهذه حالة جد جد نادرة ومسابقة عالمية
3- on a compté des cas isolés :1 seule personne ,alors que le virus est très contagieux.
4-عدد التحاليل ضئيييييييل جدا ،اعطوا التراخيص بباقي المختبرات
4-nombres d'analyses est médiocres :donnez le feu vert aux autres labos
5-المناطق المائية والتي ينتشر فيها الجهل ،ولكن فيها مهاجرين مصابين ،قد يأخدون كرونا على أساس انه انفلونزا
5-les régions lointaines , où il y a une grande partie de immigrés ,ne suspectent pas la maladie.
6-هناك من يحمل الفيروس ومناعته قوية وينقله دون ان يدري,لم يحسبون
6 porteurs sains ne sont pas comptés
أكتفي فقط بهذا ،علما ان المدن السياحية خصوصا مراكش سينتشر فيها المرض
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99 - عالق الخميس 26 مارس 2020 - 21:20
الارقام صحيحة و كل البيانات الصادرة و لا شك في مصداقية الوزارة، فهي ناتجة و مطابقة للعدد الهزيل للتحليلات، المانيا 500.000 عملية تحليل في الاسبوع، المغرب حوالي 200 تحليلا لنفس المدة،
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100 - khdddddd الخميس 26 مارس 2020 - 21:21
لمادا التشكيك لعندو معلومة صحيحة اقولها ويرسلها ويكذب المسؤلين عن القطاع سبحان الله كيفما قامت به الحكومة وما تبدله من جهد للحد من آثار الوباء الا وتخرج لك فئة من الناس ينتقدون ويوشوشون على العمل الجبار المبدول من طرف المسؤولين للحد من انتشار الوباء. ادا كنتم غير قادرين على تقديم المساعدة ادخلوا إلى جحوركم واسكتوا الله ارحم الوالدين لمادا انتم دائما سلبيين في كلامكم وتحاليكم للأمور.
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101 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 21:22
ابانت الأرقام التي سجلت في ايطاليا انه حتى السلطات الصينية كانت تكذب في نشر الأرقام الحقيقية هذا من جهة ، من جهة أخرى تقوم ايطاليا بأكثر من 20 ألف اختبار يوميا بينما في المغرب 750 اختبار منذ بدء انتشار الوباء. ثم ان استيراد 20 ألف كمامة هو ذر الرماد في العيون عندما نعلم أن ممرضة واحدة تستعمل 14 كمامة في الأسبوع...اين الكمامات لكل الأطباء والممرضين وأطباء القطاع الخاص ورجال الإسعاف والوقاية المدنية والشرطة والدرك والقوات المساعدة ووو...عند المرء يعز المرء أو يهان.
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102 - Nawfal الخميس 26 مارس 2020 - 21:23
وا السي أمناي لم تقل لنا الوزارة الوصية عدد المواطنين اللذين خضعوا للفخص، طبعا لأنها تدرك جيدا أن الأرقام و المعطيات ستكون لها قراءة أخرى، لذلك فهي لا تقول و لن تقول عدد التحاليل التي تجريها يوميا فالدولة العظمى قامت بعشرات الآلاف من التحاليل، أما المغرب فربما لا يملك القدرة حتى على إجراء مءات التحليل أسبوعيا، و المغاربة يعرفون ذلك حتى في اللاوعيهم، قل لا يملكون اللغة اللغة الرياضية ههه...
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103 - Hajioui الخميس 26 مارس 2020 - 21:23
عجز اللسان عن التعبير عن هذا الوباء وما علينا إلى الدعاء لعل الله يرفع عنا هذا. اللهم أبعد عنا الداء و البلاء والوباء وردنا إليك ردا جميلا يا الله واحفظنا وسائر المسلمين والمسلمات يارب سميع مجيب الدعوات . رددو قول النبيء صلى الله عليه وسلم ( اللهم أعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الاسقام
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104 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 21:23
أغلب القرارات القرارات والافكار التي يتخدها المواطن المغربي تتماشى مع رغباته مثلا هناك أناس يدعون أن فيروس كرونا غير موجود بتاتا وهناك من يقول أنا مازلت شابا ولا أعاني من أي مرض مزمن وأتمتع بصحة جيدة فلا داعي أن أتخد تدابير الوقاية ولا داعي للتجاوب مع التدابير الإحترازية التي وضعتها الحكومة فمن هنا يتبين أن هذه الفئة من الناس غير قادرة على مواجهة تقلبات الحياة كيفما كانت لأننا اليوم نعيش نمط عيش مختلف بتاتا عن نمط العيش الدي اعتدنا عليه
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105 - Rachid abid الخميس 26 مارس 2020 - 21:25
الله ينزل العفو من عندو.هادشي كيخلع والله
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106 - الدول المتخلفة الخميس 26 مارس 2020 - 21:25
من الطبيعي عدم التصديق لأن العلاقة بين الإثنين غير مبنية على الموضوعية خاصة من جهة المخزن الذي عود الشعب على عدم الثقة، ابتدائا من الانتخابات إلى الوعود. والمغرب ليس استثناء فهذه المميزات تتقاسمها جميع الدول المتخلفة من المشرق إلى المغرب. الملاحظ إلا هذه الدول تعرف إصابات أقل من القليل سبحان الله.
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107 - رشيد الخميس 26 مارس 2020 - 21:26
من المؤكد أن كل من يزعم بوجود المؤامرة في هذه الظرفية الصعبة هو يبرر سلوكاته التي تتنافى و مسؤوليته في محاربة الجائحة من خلال التزامه بالتدابير المتحدة من طرف القطاعات الصحية و الأمنية تحت قيادة صاحب الجلالة نصره الله. الأرقام المعلنة لا يمكن أن تكون غير صحيحة للأسباب التالية :
- تعدد القطاعات المتدخلة الصحة و الجماعات المحلية و المختبرات العلمية
- الاحترازات و الخسائر الاقتصادية التي سيخلفها الوضع لا يمكن أن تبرر بأعداد مغلوطة من المصابين
- ليست هناك أية مصلحة لأي جهة من عدم الإفصاح عن العدد الحقيقي للمصابين
و بالتالي ففكرة المآمرة لا تعني إلا أصحاب النفوس الضعيفة و من يشكك في كل النوايا. لنعترف بأن المغرب أبان عن تدبير جيد الأزمة لحد الآن حكومة و شعبا. علينا الآن أن نبرهن على نضجنا و نلزم بيوتنا و نحسن سلوكيانتنا اليومية من نظافتنا إلى اعتنائنا بالمحتاجين حولنا
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108 - ichouali الخميس 26 مارس 2020 - 21:27
الحقيقة غير المعلنة حسب ظني المتواضع أن السلطات الصحية في بلدنا يجب في الظرف الراهن أن تفهم المواطنين وباللغة الدارجة وبالأمازيغية أن عدد المصابين بالفيروس هو فقط عرف من خلال عدد الأشخاص الذين تم فحصهم وأخذ العينات للتقصي مع ما يتطلبه الأمر الفحص من وقت قد يصل الى يوم بكامله نظرا لمحدودية الأجهزة المختبرية مثل معهد باستور والمركز الوطني وهما متمركزان بالرباط معناه أن العينات تأتي من جهات المغرب الى الرباط أو الدارالبيضاء، حسب علي غير المتخصص طبعا.على أدارة الصحة أن تخبر المواطنين بحقيقة الأمر وليس عيبا فنحن نعرف حدود بلدنا، بالرغم من أن الشعب والحكومة بوزاء وكتاب عامون والساهرين على السلامة من أطباء وممرضين واداريين وقياد ومقدمين ورؤساء الجماعات وعمال و ولاة وباشاوات وشرطة قوات المساعدة و أفراد الجيش وأطبائه، الكل على ما يبدو يعمل باخلاص لاجتياز الأزمة ويجب على المواطنين الألتزام بالعزلة والزام المنازل والصبر بدل التاهور الذي وقع فيه البعض.
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109 - زهير الخميس 26 مارس 2020 - 21:29
الارقام اكبر بكثير لان المغرب لا يقوم بالتحليلات ما قام به المغرب من تحليلات منذ بداية الازمة ، دول اخرى تقوم به في يوم واحد . المغرب يتبنى نهج فرض و التشديد الحجر الصحي و انتظار الاعراض لتظهر على الناس ، بينما دول اخرى تفضل كثرت التحليلات و اكتشاف المرضى بسرعة . و هنا الفرق بين دول متخلفة و دول متقدمة ، حتى تركيا صنعت ادوات للاختبار السريع و اجرت الاف التحليلات ، المانيا ربما اقتربت من مليون تحليلة . لذلك المغرب الارقام اكبر لكن غير معروف من ، و ليس فقط المغرب الدول العربية باكملها تتبع الحجر و انتظار ظهور الاعراض و هذه الطريقة ستجعل الحجر يستمر لشهور . لكن لاامانة المغرب يقوم بحجر صحي في المستوى ، بينما بلد كمصر بؤرة للفيروس و فوضى في المستشفيات و هروب ممرضيين و مترو ممتلئ للاخر . اكبر كارثة بالعالم ستقع بمصر .
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110 - سيزيف الخميس 26 مارس 2020 - 21:30
لا يتعلق الأمر هنا بنظرية المؤامرة، بل هناك معطى مهم أغفله المقال. حسب وزارة الصحة وإلى حدود اليوم فإن عدد الاختبارات التي أجريت تقارب 1200 اختبار؛ وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بدول أخرى. فرنسا مثلا أجرت ما يقارب 40.000 اختبار. ماذا لو أجرى المغرب ربع هذا الرقم من الاختبارات؟ أكيد أن عدد الاصابات المؤكدة بكوفيد 19 سيتضاعف تناسبيا. مزيدا من الموضوعية والإحاطة الشامله واحترام عقل القارئ يا هسبرس.
دمتم بود
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111 - الحقيقة الخميس 26 مارس 2020 - 21:30
المغاربة يشككون في الدولة لانها كدبت علينا قالت غادي يجي عندكم المقدم ومجاااااش هههههههههه
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112 - مدردش الخميس 26 مارس 2020 - 21:31
الاحصاءيات صحيحة.وليس للدولة مصلحة في التستر على الوضع.خصوصا وان الاخيرة قامت بكل الاجراءات الممكنة للتصدي لتفشي الوباء.الدولة فضلت الناس على الاقتصاد.خصوصا وان واردات الميزانية من الضراءب .
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113 - كورونا و الانتهازية الخميس 26 مارس 2020 - 21:31
الامر بسيط لان المغاربة شافو ملايير الدراهم تحطات في ظرف اسبوع في صندوق كورونا وعوض ما تكون لجنة تفرق على البسطاء سفطو ليهم الشلاهبية من برلمانيين يركبون على الازمات باش يجمعو شوية اصوات والغريب جايين يفرقو قفة على الناس في ديورهم وتاسيرو تكمشو ادوك الانتهازيين اصلا انتوما هو الوباء
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114 - Majda الخميس 26 مارس 2020 - 21:31
شحال من وحدة تقول لي ميمكنش يكون هذا العدد فقط كينين و مخبين الحقيقة و انا معرفتش واش نتيق ولا لا كنقول هما معندهم حتى شي مصلحة الا كذبوا بالأخص فهاد شي لاكن عندي احساس ان كينين ناس مراض و مزال ما عرفوهم اي شئ ممكن المهم حنا نديرو الوقاية و نسدوا علينا و الكمال لله، الله يرفع علينا هذا الوباء
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115 - لسنا اغبياء الخميس 26 مارس 2020 - 21:32
من حق أي مواطن ان يشك بغض النظر عن الادلة والبراهين.. التشكيك هي حرية شخصية ولا يحق لأي كان ان يلوم المشككين.. لهم اسبابهم ولهم قناعاتهم... بالاضافة الثقة العمياء بالجهات الرسمية سيجعلنا مغفلين الحكومة والمؤسسات في الاساس هم من اجل خدمة الشعب لماذا هذا الاسلوب ديال ( نحن من ننفرد بالخبر الصحيح وليس لك الحق في ان تناقش.. نحن الحقيقة والباقي اشاعات يجب قمعها ومحاربتها) الا ترون ان هذا الاسلوب اصبح مستهلك في زمن اصبح المواطن اكثر وعيا ونضجا واصبحت هناك عدة منابر تزوده بالمعلومات و النظريات وينفتح على أفكار تجعله يشغل عقله.. عوض تمجيد الجهات الرسمية والاكتفاء بتصديق الدولة مهما قالت... هذا لا يعني أن دولتنا غير مؤهلة .. بل حتى في ارقى الدول الديموقراطية من حق المواطن ان ينتقد ويشكك ويصدق منابر اعلامية اخرى خصوصا لو كانت المعطيات غير منطقية وغير متناسقة أو مسيسة لخدمة اغراض اخرى... نحن في زمن اصبح الناس اكثر وعيا
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116 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 21:43
اتيحوا الفرصة لابناء الشعب و كونوا كوتدر مغربية كفأة من اطباء و مهندسين و علماء لتستفيدوا منهم وقت الشدة .... لا لدعم الغناء و التفاهات ... نعم للعلم و المعرفة و محاربة الحجخلجهل و الامية وتكوين المواطن و صون كرامته... اولاد الشعب كايحاربوهم و يقصونهم من مدارس المهندسين و كليات الطب..
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117 - منصف الخميس 26 مارس 2020 - 21:45
معلومات الاستاد امناي قابلة للمناقشة....اضافة ان هناك سؤال مباشر كم عدد التحليلات التي تقوم بها مراكز التحليل و كم عدد مراكز التحليل و كيف يتم اختيار المحللين او المرضى على أي أساس تطوعي أو إجباري أو قرعة ام ماذا.
الاحرى بالجهة المعلنة عن عدد المصابين التصريح عن مصادر المعلومات.
إضافة مسألة حسابية رياضية يمكن قياس ما مدى مصداقية و خطورة المعلومة .
اسلوب التعتيم تضليلي نتائجه وخيمة على مستقبل البلد
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