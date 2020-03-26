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المغرب يسجل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 275

المغرب يسجل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 275
هسبريس من الرباط
الخميس 26 مارس 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى حالة 275.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 10 حالات وفاة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى 8 حالات، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق معطيات رسمية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 931 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 225 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

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