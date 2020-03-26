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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: وفيات فيروس "كورونا" ترتفع إلى 10 حالات بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 10 وفيات.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح صحافي، أن الوفيات الأربع الجديدة تخص حالتين في مدينة مراكش، وحالة واحدة في مدينة الدار البيضاء، وحالة واحدة في مدينة الرباط.
وزارة الصحة أكدت أن العامل المشترك في الوفيات الجديدة التي سجلت اليوم يتعلق بعامل السن والإصابة بأمراض مزمنة أو هما معا، كما أعلنت أيضا عن حالة شفاء واحدة سجلت اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 8 حالات.
وتم، اليوم الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى حالة 275.
ووفق معطيات رسمية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 931 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 225 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.