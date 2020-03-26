24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جامعي ينتقد إقصاء الموظف من مصاريف محاسبية (5.00)

  2. مباراة أتلانتا وفالنسيا .. "قنبلة بيولوجية" وراء نشر كورونا بأوروبا‬ (5.00)

  3. خرق "الطوارئ" يوقف 11 شخصا في نواحي سطات (5.00)

  4. ستة أشهر حبسا أول حكم لخرق الطوارئ بالقنيطرة (5.00)

  5. اعتقالات بالقنيطرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وفيات فيروس كورونا الأربعة تشمل قاضية في "مجلس الحسابات"

وفيات فيروس كورونا الأربعة تشمل قاضية في "مجلس الحسابات"

وفيات فيروس كورونا الأربعة تشمل قاضية في "مجلس الحسابات"
هسبريس من الرباط
الخميس 26 مارس 2020 - 21:05

كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن قاضية في المجلس الأعلى للحسابات كانت ضمن الوفيات الأربع التي تم تسجيلها اليوم الخميس بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 10 حالات في المملكة.

المعطيات التي توفرت للجريدة أكدت أن القاضية، التي تبلغ من العمر أزيد من خمسين سنة، يفترض أن تكون حملت الفيروس من رحلة سياحية إلى مراكش يوم الثامن من مارس الجاري.

ووفقا للمعطيات ذاتها فإن الرحلة السياحية التي نظمت في مراكش من طرف تنظيم جمعوي مهني نزلت في فندق يعج بالسياح، وهو ما يزيد من فرضية أن تكون القاضية حملت الفيروس في هذه الرحلة.

يأتي هذا في وقت أكدت وزارة الصحة أن الوفيات الأربع الجديدة تخص حالتين في مدينة مراكش، وحالة واحدة في مدينة الدار البيضاء، وحالة واحدة في مدينة الرباط.

وزارة الصحة أكدت أن القاسم المشترك بين الوفيات الأربع الجديدة، التي سجلت اليوم، يتعلق بعامل السن والإصابة بأمراض مزمنة أو هما معا، كما أعلنت أيضا حالة شفاء واحدة سجلت اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 8 حالات.

وجرى، اليوم الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 275 حالة.

ووفق معطيات رسمية فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 931 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الأربعاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 225 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - يونس الخميس 26 مارس 2020 - 21:09
اللهم ارحمها وتجاوز عن سيئاتها يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
2 - Ben yazgha ville el menzel الخميس 26 مارس 2020 - 21:10
اللهم آحفظ بلدنا و آفظ جميع عبادك و آغفر لنا إنك تغفر الذنوب جميعا أستفر الله و أثوب إليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - وفاء الخميس 26 مارس 2020 - 21:11
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمها رحمة واسعة والهم اهلها الصبر والسلوان وارحم موتانا وموتى المسلمين آمين يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - ريم الخميس 26 مارس 2020 - 21:12
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لنا ولها جميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - ابو احمد الخميس 26 مارس 2020 - 21:12
تغمدها الله برحمته الواسعة
متى اختار الموت؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - موظف عمومي الخميس 26 مارس 2020 - 21:13
اللهم اغفر لها وتجاوز عنها اللهم ان كانت محسنة فأزد في حسناتها وان كانت مسيئة فتجاوز عنها؛ واغفر جميع اموات المسلمين يارب... يا شغيلة ادارات الدولة سواء مدنية او عسكرية اتقوا الله في انفسكم في هذا الوطن واحذروا ظلم العباد فإن الموت يأتي بغتة. اليوم الدنيا وغدا الاخرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - سعيد الخميس 26 مارس 2020 - 21:13
أكثروا من الإستغفار. فلعل الله يشملنا برحمته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - الأخ منير الخميس 26 مارس 2020 - 21:15
اللهم لا تحرمنا أجرهم
ولاتفتنا بعدهم
اللهم سلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - Adil الخميس 26 مارس 2020 - 21:16
الله يرحمها ويرحم جميع الموتى بصراحة الفيروس لا يعرف القاضي او الملك او الامير او الوزير او الفقير او الغني اللي جا فالطريق ديالوا يلتهمه سواء كان طفل او شاب او عجوز او شابة الله يستر ويحفظ الجميع المهم البقاء في المنزل ما امكن باش الدولة تجبد دوك المصابين اللي ممعروفينش وراه بداو كيبانوا دابا غير زيدو صبرو ونقصو من الخروج خصوصا العيالات نقصو من خيطي بيطي زيطي كيف قالت ديك القايدة وبلا متبقاو ديرو السبة بالتقدية تقاداو داكشي ديال سيمانة ولا ثلاثة ايام المهم على قد جيبك ماشي كل نهار الخروج وبنادم خارج على درهم خميرة شوية خارج على درهم ملحة زيرو معانا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
10 - ولد الشعب الخميس 26 مارس 2020 - 21:19
إنا لله وإنا إليه راجعون ، الموت علينا حق والاسباب متعددة سواء بكورونا او غيرها..المحيي والمميت هو الله .اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكنا نسألك اللطف فيه، اللهم ارفع مقتك وغظبك عنا ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - عبد الله الخميس 26 مارس 2020 - 21:19
الحمد الله اللهم أحفظ بلدنا وجميع البلدان التي يتواجد فيها عبادك الصالحون الموحدون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - حسون الخميس 26 مارس 2020 - 21:20
عدد المصابين بكل مدينة من فضلكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مغربي من المانيا الخميس 26 مارس 2020 - 21:21
8 مارس كانت في الرحلة السياحية الصغرى في مراكش بعد 18 يوم فقط جات نوبتها للرحلة الكبرى عند خالقها بسبب هذا الفيروس الفتاك الله يرحمها ويرزق أهلها الصبر ويرحم جميع المسلمين وسائر البشرية.. باش ياخذوا شي وحدين العبرة ان هذا المرض راه ما بعيد حتى على شي واحد..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - متتبعة الخميس 26 مارس 2020 - 21:21
رحمة الله على كل المتوفين .الملاحظ هو ارتفاع عدد الوفيات مفارنة مع حالات الشفاء. بل المقلق هو بطء مدة الشفاء مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة اساليب العلاج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
15 - فاتن الخميس 26 مارس 2020 - 21:25
الله يرحمها وينزل ربي رحمته ويبعد عنا هدا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - من المهجر الخميس 26 مارس 2020 - 21:26
رحمهم الله جميعا و تعازينا الحارة لذويهم.
لطفك بنا يا رب. نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك.
ارفع عنا الوباء يا حنان يا منان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - هشام متسائل الخميس 26 مارس 2020 - 21:27
فندق يعح بالسياح وأفرز عن حالة واحدة فقط ؟؟!!
ماذا عن المخالطين الٱخرين ؟ موظفي الفندق ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
18 - أسماء الخميس 26 مارس 2020 - 21:27
والله العضيم أنا خايفة
راه هادشي غادي في تزايد الله يسترها
معانا يا ربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
19 - احلام الخميس 26 مارس 2020 - 21:27
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم جميعا ويصبر عاءلاتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - عبدالخالق الكوتاري الخميس 26 مارس 2020 - 21:27
الله يرحمها ويصبر عائلتها
بقاو فديوركم الله يخلي لي عزيز عليكم هاد الشي بدا يقصاح وحنا ممستعدينش ليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - ولد السمارة الخميس 26 مارس 2020 - 21:28
نسأل الله تعالى أن يرحمهم جميعا وجميع موتى المسلمين.
على كل حال فالموت لا بد منه مهما طال عمر الانسان، لكن الحذر والخوف من طبيعة المخلوقين، فلا بد من اتخاذ الحيطة والحذر مع هذا الوباء الشنيع، وكان اللازم ترك السفر والتنزه والترفيه فور السماع بانتشاره، وقد رأيت بعض الأشخاص عازمون كل العزم على السفر نحو أوروبا لولا غلق الحدود، سبحان الله المال أو الفلوس قد تسبب الهلاك احيانا.
نسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا هذا وجميع بلدان العالم، وأن يكشف عنا هذا الوباء وهذا الضر إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - نوعية الحالات الجديدة الخميس 26 مارس 2020 - 21:31
أظن أنه من المهم بمكان أن يخبرنا المسؤولون عن نوعية الحالات الجديدة ، هل هي حالات تنتقص من تعداد المخالطين للمصابين ،أم هي حالات جديدة خارجة عن هذه الفئة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - حسن الخميس 26 مارس 2020 - 21:33
اللهم ارحم اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات و المؤمنات. ايها الشعب المغربي الأبي انكم في متحان صعب وشرس والحل بيديكم انتم، فكونوا في قمة الوعي الذي عاهدناه فيكم، و اتبيعوا التعليمات ونصائح وزارة الصحة والسلطات، وكنوا لحمة واحدة، حتى نخرج من هذا الوضع الصعب و الحرج, بأقل الخسائر، و حفظ الله ملكنا و بلادنا والبشرية من كل وباء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الذين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - المعطي الخميس 26 مارس 2020 - 21:33
اللهم اغفر لهم و ارحمهم فانك ارحم الراحمين..
انا لله و انا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - عبد الإله الخميس 26 مارس 2020 - 21:33
النظام الصحي المغربي متهالك تماما .. وحالات الوفيات المتسارعة لأكبر دليل على ذلك ، عكس بعض الدول الرائدة بفضل العناية المركزة الفعالة ... ولن أنسى أنني كنت ضحيا لهذا النظام الصحي ، حين توفي ابني الخديج بسبب عدم وجود حاضنة .. رحمك الله يا بني .. ولعله خير في إعادة النظر في تدبير قانون المالية ، والاهتمام أكثر بالمجال الصحي ومجال التعليم وتقليص ميزانيات من الكماليات ، كميزانية المهرجانات ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
26 - رشيد الخميس 26 مارس 2020 - 21:34
دايما عامل السن أو أمراض مزمنة ولماذا في إيطاليا ثم شفاء مسنة عمرها 95 سنة ومسن عمره 76 سنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
27 - جديدي الخميس 26 مارس 2020 - 21:35
رحمة الله عليهم، البقاء في المنازل سيجنب البلاد والعباد خطر تفشي الوباء.
التزموا بيوتكم حفظكم الله من كل سوء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 21:35
معدل الوفايات اكبر من معدل المتعافين هناك خلل ما الله ارحمهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - حلا الخميس 26 مارس 2020 - 21:36
إنا لله وإنا إليه راجعون.رحمة الله على الموتى جميعا وغفر لهم خطاياهم.حان الأجل فلا نستقدم ولانستأخر.تعددت الأسباب والموت واحد.الانسان يمشي على وجه البسيطة ولا يدري ماينتظره بعد ثانية وليس دقيقة أو ساعة أو يوم او شهر......الأمر أمر الله في النهاية لا تملك شيء من حياتك نحن مسيرون في هذا الأمر بالذات الحياة أو الموت لا خيار لنا في تحديد وقت المغادرة.هو آت لامحالة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - Yassine الخميس 26 مارس 2020 - 21:36
كل نفس داءقة الموت .... صدق الله العظيم . قاضية ، معلم مياوم .... لماذا بالضبط التفاصيل عن القاضية دون التسع وفيات الأخرى .. تغمد الله الجميع برحمته .اللهم ارفع عنا البلاء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - با آ الله الخميس 26 مارس 2020 - 21:37
الله يلطف بنا، هذا الفيروس خطير، والله قادر على رفعه عن عباده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - GALA الخميس 26 مارس 2020 - 21:38
اللهم ارحمها وأكرم نزلها آمين وارزق أهله وذويها الصبر والسلوان وارحم كل الشهداء الذين ماتوا بهذا الوباء. إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.