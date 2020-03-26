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كُتّاب وآراء
وفيات فيروس كورونا الأربعة تشمل قاضية في "مجلس الحسابات"
كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن قاضية في المجلس الأعلى للحسابات كانت ضمن الوفيات الأربع التي تم تسجيلها اليوم الخميس بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 10 حالات في المملكة.
المعطيات التي توفرت للجريدة أكدت أن القاضية، التي تبلغ من العمر أزيد من خمسين سنة، يفترض أن تكون حملت الفيروس من رحلة سياحية إلى مراكش يوم الثامن من مارس الجاري.
ووفقا للمعطيات ذاتها فإن الرحلة السياحية التي نظمت في مراكش من طرف تنظيم جمعوي مهني نزلت في فندق يعج بالسياح، وهو ما يزيد من فرضية أن تكون القاضية حملت الفيروس في هذه الرحلة.
يأتي هذا في وقت أكدت وزارة الصحة أن الوفيات الأربع الجديدة تخص حالتين في مدينة مراكش، وحالة واحدة في مدينة الدار البيضاء، وحالة واحدة في مدينة الرباط.
وزارة الصحة أكدت أن القاسم المشترك بين الوفيات الأربع الجديدة، التي سجلت اليوم، يتعلق بعامل السن والإصابة بأمراض مزمنة أو هما معا، كما أعلنت أيضا حالة شفاء واحدة سجلت اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 8 حالات.
وجرى، اليوم الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 275 حالة.
ووفق معطيات رسمية فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 931 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الأربعاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 225 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
متى اختار الموت؟
ولاتفتنا بعدهم
اللهم سلم
لطفك بنا يا رب. نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك.
ارفع عنا الوباء يا حنان يا منان.
ماذا عن المخالطين الٱخرين ؟ موظفي الفندق ؟
راه هادشي غادي في تزايد الله يسترها
معانا يا ربي
بقاو فديوركم الله يخلي لي عزيز عليكم هاد الشي بدا يقصاح وحنا ممستعدينش ليه
على كل حال فالموت لا بد منه مهما طال عمر الانسان، لكن الحذر والخوف من طبيعة المخلوقين، فلا بد من اتخاذ الحيطة والحذر مع هذا الوباء الشنيع، وكان اللازم ترك السفر والتنزه والترفيه فور السماع بانتشاره، وقد رأيت بعض الأشخاص عازمون كل العزم على السفر نحو أوروبا لولا غلق الحدود، سبحان الله المال أو الفلوس قد تسبب الهلاك احيانا.
نسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا هذا وجميع بلدان العالم، وأن يكشف عنا هذا الوباء وهذا الضر إنه ولي ذلك والقادر عليه.
انا لله و انا اليه راجعون
التزموا بيوتكم حفظكم الله من كل سوء.