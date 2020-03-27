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المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 333
الجمعة 27 مارس 2020 - 18:05
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 333 حالة.
وأضاف المصدر ذاته أن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 21 حالة وفاة، وحالات الشفاء إلى 11.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الخميس على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 275 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (199)
1 - حسن قنديلة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:12
اللهم إنا أستودعناك أنفسنا وأهلنا وأحبابنا فإنه لا تضيع عندك الودائع
تعليق غير لائق
320
2 - مومو الجمعة 27 مارس 2020 - 18:12
ياربي السلامة القضية غادا وكطلع الله يحد الباس وياربي تشوف من حالنا يارب
تعليق غير لائق
154
4 - زهير بومية الجمعة 27 مارس 2020 - 18:13
لطفك يا لطيف اللهم هون علينا مصائب الدنيا
تعليق غير لائق
126
5 - Yassine الجمعة 27 مارس 2020 - 18:13
نطلبو الله العلي القدير يرفق بينا منوصلوش شي رقم لا طاقة لنا به و الله يشافي المصابين و يرحم المتوفين
تعليق غير لائق
123
7 - Soma الجمعة 27 مارس 2020 - 18:13
هناك أكثر إذا بقيت الدولة على هذا البطء سوف في التحليلات تكون العدوى انتشرت
8 - sobhi الجمعة 27 مارس 2020 - 18:13
لام
نطلب من الجمعيات association الأستفادة من ميزانية الدولة و من صندوق تبرعات الأغنياء حتى يتمكنوا من تفرقة المواد الغذائية
بالمجان على الفقراء الذي فقدوا عملهم و على أصحاب المحال المهن الحرفية و البقالة التي غلقت محالاتهم حتى تنجح عملية
الحجر الصحي
نطلب من الجمعيات association الأستفادة من ميزانية الدولة و من صندوق تبرعات الأغنياء حتى يتمكنوا من تفرقة المواد الغذائية
بالمجان على الفقراء الذي فقدوا عملهم و على أصحاب المحال المهن الحرفية و البقالة التي غلقت محالاتهم حتى تنجح عملية
الحجر الصحي
10 - aya الجمعة 27 مارس 2020 - 18:14
لا حول و لا قوة الا بالله اللهم ارحمنا برحمتك هادشي ماكيبشرشي بالخير
11 - المحسن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:14
السلام عليكم ورحمه الله
نسأل الله أن يحفظكم وايان من كل بلاء
نسأل الله أن يحفظكم وايان من كل بلاء
13 - younes الجمعة 27 مارس 2020 - 18:14
اللهم الطف بنا يا رب
هي شدة و ستزول بإذن الله
هي شدة و ستزول بإذن الله
14 - Mohamed الجمعة 27 مارس 2020 - 18:14
اللهم ألطف بنا إننا ضعفاء و أنت القوي الجبار فارحمنا برحمتك و أنت أرحم الراحمين
15 - mounir fennouch الجمعة 27 مارس 2020 - 18:14
الله و اكبر هادشي كيخلع والله................
16 - عابر سبيل الجمعة 27 مارس 2020 - 18:14
الله يلطف بينا اليوم حصيلة كبيرة في الاصابات والوفيات
17 - ياااارب الجمعة 27 مارس 2020 - 18:15
رقم 50 يلازمنا هده الايام فلزمو منازلكم يرحمك الله
18 - عماد المديوني الجمعة 27 مارس 2020 - 18:15
الحمد لله, فنصف الحالات عبارة عن وافدين من الخارج.... كما ان وتيرة الارتفاع مستقرة مما يؤكد نجاعة الحجر الصحي.
تعليق غير لائق
-38
19 - رشيد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:15
وا عباد الله بقاو في ديوركم راه كلشي معني انا و نتا و هو و هي .
20 - الخبشي بوردة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:15
وأعباد الله و دخلو لديوركم. اللهم السبت من ولا الندامة
22 - استاذ الجمعة 27 مارس 2020 - 18:15
السَّيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ
بيضُ الصَّفائحِ لاَ سودُ الصَّحائفِ في مُتُونِهنَّ جلاءُ الشَّك والريَبِ
الحكمة من هذين البيتين القديمين جدا هي التي طبقتها الصين لقهر كورونا وهي الحزم والشدة ان اقتضى الامر في فرض التعليمات زيادة على ذلك فدرء المفسدة( الهلاك) مقدم على جلب المصلحة(الحرية) طبعا مع الإسراع حتما بالتكفل بكل الذين ضاقت عليهم الحياة
بيضُ الصَّفائحِ لاَ سودُ الصَّحائفِ في مُتُونِهنَّ جلاءُ الشَّك والريَبِ
الحكمة من هذين البيتين القديمين جدا هي التي طبقتها الصين لقهر كورونا وهي الحزم والشدة ان اقتضى الامر في فرض التعليمات زيادة على ذلك فدرء المفسدة( الهلاك) مقدم على جلب المصلحة(الحرية) طبعا مع الإسراع حتما بالتكفل بكل الذين ضاقت عليهم الحياة
25 - محسن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:15
السلام عليكم سوف اسهر الليل للدعاء اتمني ان الله يستجيب طلبي لحفظ المغرب من هذا الوباء
27 - Hicham الجمعة 27 مارس 2020 - 18:15
ارجوكم ارجوكم الزمو منازلكم.اما نكون او لا نكون لا تخدلو جهود شعب فلنكن يد واحدة.
28 - Kira sama الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
المرجوا من جميع المغاربة خاصة في الأحياء الشعبية الإلتزام بالإجراءات التي أعلنت عليها السلطات المغربية
29 - ياسين الهليل الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
يا معشر المغاربة . ساعة الجد قد دقت
المرجوا الزموا بيوتكم
والله ولي العباد
المرجوا الزموا بيوتكم
والله ولي العباد
30 - Hamada trt الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
اللهم أسترنا يا رب أنت القوي و نحن الضعفاء .فارحم ضعفنا
31 - جمال اوبيري الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
يارب لطفك يارب يجب على كل شخص مني ان يعي قدر المسؤولية ما يجري وان يلتزم قدر الامكان بالتعليمات الحجر هو الحل لان دولتنا الحبيبة غير قادرة على اكتر من دلك بقا فدارك الله المستعان
32 - Jawhara الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
في اعتقادي، من يقول أن مدة الحجر سوف تنتهي في 20 من أبريل فهو مخطئ ، للتخلص من أي وباء هناك 4 طرق :1 : وجود مصل vaccin؛ لحد الساعة لا يوجد و مراكز البحث العلمي لن يكون بمقدورها اختراعه قبل 6 اشهر من الآن 2 : الحجر الصحي :و يجب ان يمتد لعدة شهور و ليس إلى حدود 20 ابريل، و هذه الطريقة مستحيلة نظرا للظروف الاقتصادية و الاجتماعية ، لن يكون بمقدور العائلات البسيطة تحمل الوضع بالخصوص المياومون و التجار الصغار.3: القيام بتشخيص كل الحالات المشكوك فيها بدون استثناء :من اجل معرفة البؤر و السيطرة عليها و هذا هو الحل الواقعي الاقرب و بالتالي فعلى وزارة الصحة ان تجد حلا استعجاليا من اجل اقتناء ادوات التشخيص les kits .4 : مناعة القطيع :immunité grégaire أي مناعة المجموعة التي من خلالها لا يكون هناك حجر صحي و بالتالي يصاب 60% على الاقل من السكان و بالتالي تكتسب المناعة ضد الفيروس، و هنا يكون عدد المصابين بالالاف ،و هذا الحل ايضا مستبعد لان من شانه رفع عدد الحالات المتوافدة على المستشفيات و مما سيؤدي إلى خلل في المنظومة الصحية التي لن يكون بمقدورها تحمل الكم الهائل من الحالات الوافدة .
33 - Maryass الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا..
اللهم ارفع عنا البلاء و عافنا يا الله
اللهم ارفع عنا البلاء و عافنا يا الله
34 - بسم الله الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
رحمتك يا الله
نتمنى منوصلوش لي وصلت ليه إسبانيا و ايطاليا
نتمنى منوصلوش لي وصلت ليه إسبانيا و ايطاليا
35 - Jilal الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
اللهم شافي كل مريض وإرحم كل مرحوم و إحفظ بلادنا والمهاجرين والعالم من كل بلاء
36 - سعيدة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه
37 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
الله إحد الباس، اللهم الطف بنا وأرفع عنا الوباء والبلا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ... الله رحمتك التي سبقت غضبك ...
38 - adil الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
طريقة إعلان الإصابات في المغرب،تتحكم فيها وثيرة و سرعة نتائج التحاليل،لو كانت هناك مختبرات عدة في المغرب لربما وجدنا أعداد أكثر،و للأسف هذا التأخر له بصمة كبيرة على إمكانية محاصرة الوباء.
39 - سوسية الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
اللهم استرنا واحفظنا ياارحم الراحمين . وتحية اجلال وتقدير لرجال الصحة و رجال الامن والله يحفظكم وينصركم يا ابطال
40 - مصطفى الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
أظن أن الأرقام أكثر بكثير من ذلك، لكن الدولة تخفي الحقيقة.
41 - Jadi الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
اناشد جميع المغاربة الصبر ثم الصبر ثم الصبر في الحجر الصحي اقسم بالله لو بقيتم في منازلكم لمدة مابين 10 و 15 سوف يزول هذا المرض بقوة الله تعالى اللهم ادخل علينا رمضان اصحاء و معافون
42 - أحمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
ارتفاع منطقي انشاء الله مع الحجر الصحي و يقضة المواطنين تنخفض النسبة
43 - abdallah marrakech الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
اللهم ألطف بنا وابعد عنا هدا الضرر واحفظ اهلنا وإخواننا واحبتنا جيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات يارب العالمين وجميع ابناءنا وبناتنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من جهنم
44 - عبد الله الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارفع عنا الداء والوباء
45 - C trop الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
كورونا هتنقص بنادم لي كتر بلا فايدة وخرب البر والبحر وشحال ضسر,الطبيعة تستعيد سلطتها.7 مليار بشر را بزاف
تعليق غير لائق
-53
46 - nadya الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
ياربي تحفض جميع المسلمين ومسليمات هادشي مابقا يعجب ياربي ترفع علينا هاد الوباء
كول واحد يبقى فدارو باش هاكا بنقص هاد المرض ولا غاتكون كاريثا
كول واحد يبقى فدارو باش هاكا بنقص هاد المرض ولا غاتكون كاريثا
47 - Mehdi hrmouch الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
اللهم اجعلها اخر الاخبار السيءة وقرب الفرج يا رب .
48 - محمد الزموري الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
الله يحد الباس إذن الحل الوحيد لتفادي الإصابة بهذا الوباء المكوث في المنزل وكل اللي قسم الله ولو كسرة خبز وشربة ماء اللهم ارفع عنا هذا الداء بلطفك ورحمتك ياألله.
49 - يوسف احر الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
الله يلطف بنا اووو صافي ، هدشي رَآه تيخلع
50 - حفيظ الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
لا حول و لا قوة إلا بالله عفاكم ابقاو فديوركم راه الى خرقتي حالة الطوارئ بدون سبب سوى هزيتي المرض او نقلتيه راه كاتسما قتلت نفسا بغير حق الله يلطف بنا
51 - مغربية كندية الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير بقار اخوتي فديوركم و الدعاء الدعاء و الصلاة الابراهيميةً على الرسول عليه الصلاة و السلام
52 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
من ملامح مندوب الصحة الذي ألقى حصيلة اليوم يبدو ان الامور لا تبشر بالخير اللهم ارفع عنا هذا البلاء واغفر لموتانا وأسكن هم فسيح جناتك
53 - عماش الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
أظن أن المغرب و المغاربة إلتزموا بالحظر و البقاء في البيوت فسنتجاوز هذه المحنة بأقل الأضرار انشاء الله
54 - rahim الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
يا ربي السلامة....
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء فإنك عليه قادر والطف بنا بلطفك يا ارحم الرحمين.
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء فإنك عليه قادر والطف بنا بلطفك يا ارحم الرحمين.
56 - المتفائل الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
بسم الله الرحمان الرحيم
"وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون"
استغفروا الله كثيرا بنية رفع هذا الوباء #كورونا عن الجميع
"وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون"
استغفروا الله كثيرا بنية رفع هذا الوباء #كورونا عن الجميع
57 - أمير الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
اللهم الطف بنا واحفظنا من هذا الوباء
الناس لا زالت تخرج في شمال المملكة خصوصا طنجة كأنهم في عيد وطني !! ولهذا كروونا بالمغرب ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض
وجب على المسؤولين اتخاد قرار جريئ توقيف جميع المهن والعاملين في اي قطاع شخصيا اعمل بالميناء غير الله يحفظ ليس هناك امان من غير لطف الله وحفظه وجب اتخاد قرار جريئ وايقاف كل شيئ حتى لا نصل الى الكارثة الإيطالية لا قدر الله
الناس لا زالت تخرج في شمال المملكة خصوصا طنجة كأنهم في عيد وطني !! ولهذا كروونا بالمغرب ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض
وجب على المسؤولين اتخاد قرار جريئ توقيف جميع المهن والعاملين في اي قطاع شخصيا اعمل بالميناء غير الله يحفظ ليس هناك امان من غير لطف الله وحفظه وجب اتخاد قرار جريئ وايقاف كل شيئ حتى لا نصل الى الكارثة الإيطالية لا قدر الله
59 - عبد الكريم الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
نسأل الله السلامة والعافية وكشف الوباء.
أرجوا من جميع الاخوة التزام بيوتهم، الحلات تزداد يوما بعد يوم.
أرجوا من جميع الاخوة التزام بيوتهم، الحلات تزداد يوما بعد يوم.
60 - يونس الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
إنا لله و إنا إليه راجعون الناس لي ماتوا نسأل الله تعالى أن يرحمهم و يغفر لهم و يتقبلهم من الشهداء و نسأل الله لذويهم الصبر على ما أصابهم و الشفاء العاجل للمرضى و نسألك اللهم يا رب السماوات و الارض أن ترفع عنا الوباء إنك على كل شيئ قدير
61 - Adil الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وارفع عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير
علينا أن نلتزم بالحجر الصحي بالبقاء في بيوتنا لأنه هو السبيل ابقى الوحيد لمجابهة هذا الفيروس
بقى في دارك تنجي الغير وتنجي راسك
اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وارفع عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير
علينا أن نلتزم بالحجر الصحي بالبقاء في بيوتنا لأنه هو السبيل ابقى الوحيد لمجابهة هذا الفيروس
بقى في دارك تنجي الغير وتنجي راسك
62 - بوكرين عبد العالي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
اللهم ارفع عنا هدا الوباء لا اله الا الله
65 - Naoufel الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
لا حول و لا قوة الا بالله. انا لله و انا اليه راجعون.
هذا يوضح هشاشة نظامنا الصحي . شفتيو علاش الطبة و الطلبة كانو كيكلو العصا قدام البرلمان.؟؟؟
اللهم لطفك بشعبنا يالله، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
هذا يوضح هشاشة نظامنا الصحي . شفتيو علاش الطبة و الطلبة كانو كيكلو العصا قدام البرلمان.؟؟؟
اللهم لطفك بشعبنا يالله، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
66 - Hafsa الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
زعما متكولوش هاد النهار راه نقصو الحالات غي ما كتزيدو تخلعونا الله يلطف بينا يا رب و يهز علينا هاذ الوباء
67 - ابو هشام الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
الله استرنا يارب دنيا وآخرة نحن في المنعرج الآن علينا بالدعاء واتخاذ الحيطة والحدر
68 - عبدالله العبد الضعيف الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
اللهم رب الناس اذهب البأس واشف الجميع شفاء لا يغادر سقما.
69 - abdo lahe الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
وامعتصماه ورباه اغثنا ورباه ارفع عنا هذا البلاء ورباه ومصطفاه وارسول الله نحن امتك وحبيباه واسفاه على وطني ...دق ناقوس الهطر ودقت ساعة الحسم يجب تقييد الحركة وان كلف ذالك اطلاق النار فالفيروس في ذروته يجب الالتزام والاتزان اكثر فاكثر.
70 - الكرموسي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
الله يستر العدد أصبح بالعشرات المرجو البقاء في المنازل هو الحل الوحيد للقضاء على الفيروس من يفكر لأجل عائلته فل يبقى في منزله هو الحل الوحيد لحمايته و عائلته اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا يا أرحم الراحمين أنت القوي و نحن الضعفاء إنك على كل شيئ قدير
71 - حاتم زرهون الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان
73 - lamborghini الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
الله يبعد علينا هاد الوباء ويشفي كل مريض.
الزموا بيوتكم.
الزموا بيوتكم.
74 - سفيان الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
اختنقنا في الحجر.. والاصابات في ارتفاع.. ومنظومتنا الصحية متهالكة... وشريحة واسعة من المغاربة فقيرة وجاهلة بشروط وأساليب الوقاية.. يبدو أن تداعيات هذا الوباء ستكون قاصمة..
أتمنى بقاء الأمور تحت السيطرة وعودة الحياة إلى نصتبها.. كما أتمنى استفادة مسؤولينا من هذه التجربة ليدركوا أنهم مقصرون جدا في النهوض بوضع المغاربة صحيا واقتصاديا ساعات الاستقرار..
أتمنى بقاء الأمور تحت السيطرة وعودة الحياة إلى نصتبها.. كما أتمنى استفادة مسؤولينا من هذه التجربة ليدركوا أنهم مقصرون جدا في النهوض بوضع المغاربة صحيا واقتصاديا ساعات الاستقرار..
75 - azeddine الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
نسأل الله السلامة و العافية لنا و لجميع المسلمين
76 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
حان وقت تفهم الوضع والتضامن وتطبيق الحجر الصحي باكمل وجه احبتي بني جلدتي لا يعد هناك مجال العبثي او التهاون مع هذا الوباء الجامح لزوم البيت أصبح ضرورة ملحة فاهم ايها المشكك وتفاعل ايها المحب لوطنه وهل بلده حتى نحقق النصر على هذه الجاءحة
77 - وقاية حقيقية الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً، لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني.
وفي حديث آخر: إلا عوفي من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاش. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
وقد ذكر بعض شراح الحديث ما يفيد عموم هذا البلاء للبلاء الديني والدنيوي، جاء في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري: قوله: ما من رجل رأى مبتلى ـ أي في أمر بدني: كبرص وجذام وقصر فاحش أو طول مفرط، أو عمى، أو عرج، أو اعوجاج يد ونحوها ـ أو ديني بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها.
وفي حديث آخر: إلا عوفي من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاش. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
وقد ذكر بعض شراح الحديث ما يفيد عموم هذا البلاء للبلاء الديني والدنيوي، جاء في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري: قوله: ما من رجل رأى مبتلى ـ أي في أمر بدني: كبرص وجذام وقصر فاحش أو طول مفرط، أو عمى، أو عرج، أو اعوجاج يد ونحوها ـ أو ديني بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها.
78 - مغربيه الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
الله يلطف بنا ويبعد عنا هذا الفيروس نسأل الله الشفاء والعافيه لكل المصابين وان يلتزم الشعب بالحجر لتجنب مزيدا من المصابين والتفشي .
79 - خالد المغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
الله يحد البأس
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام
المواطنين الله يهديهم خاصهم مايستاهنوش بهدا المرض لي مسك عليه الله يعاون الفقير يد في يد باش نحاولو نحدو من هذا المرض راه انسان يقدر غير يدوز بالخبز واتاي حتى يفوت هادشي ونقضيو على الفيروس بإذن الله ونلحقو رمضان ان شاد الله تعالى قبل ما تولي كارثة نوليو ندمو من بعد كون غير... والله يحسن العوان للجميع
يد في اليد وخليك في دارك
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام
المواطنين الله يهديهم خاصهم مايستاهنوش بهدا المرض لي مسك عليه الله يعاون الفقير يد في يد باش نحاولو نحدو من هذا المرض راه انسان يقدر غير يدوز بالخبز واتاي حتى يفوت هادشي ونقضيو على الفيروس بإذن الله ونلحقو رمضان ان شاد الله تعالى قبل ما تولي كارثة نوليو ندمو من بعد كون غير... والله يحسن العوان للجميع
يد في اليد وخليك في دارك
80 - بلعياشي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
المرجو تفاصيل اكثر عن الحالات المصابة و ضروف اصابتها، و المناطق الموجودة بها بالضبط، وليس فقط الجهة. كما نود معرفة تفاصيل اكثر عن حالات الوفاة, السن و الامراض المحتملة عند الضحايا.
81 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
أصبح من الازم فرض حالة الطوارئ. لانه وللاسف وعلى سبيل المتال لا الحصر . عند النضر في غالبية الشوارع والأزمة فإنك لن تستشعر حالة الطوارئ الصحية للأسف . القانون وجد ليطلق وآليات الزجر وجدت كذلك لفرض حسن تطبيقه . للاسف كل الأسف على السلوكات اللامسووله . خفض الله البلاد و العباد
82 - Sabrina الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
خاصهوم ايطلقو الابوراطوارات الخصوصية الدير التحاليل.
83 - طالب الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
دابا كفاش بغيتونا نقراو فوسط هاد الكارثة المرجو اعلان سنة بيضاء معرفنا واش غتقتلنا فقصت لقراية ولا فقصت الموت لي دايرا بينا
84 - رشيد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونور وجهك الكريم أن تتوب علينا وأن ترفع عنا هذا الوباء قريبا ان شاء الله بفضلك و رحمتك.
85 - said k الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
الحصيلة تزداد و الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة ولا زال بعض الناس يستهزؤن كاءن لا يعنيهم الامر
86 - انا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:21
ها المعقول ..
لبارح شفت الغاشي طايح على العطار باغيين السفوف والشباكية.
وماعلابالهمش باللي طاري فلبلاد
لبارح شفت الغاشي طايح على العطار باغيين السفوف والشباكية.
وماعلابالهمش باللي طاري فلبلاد
87 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:21
اللهم ارفع عنا الوباء كما رفعت السماء بلا عمد . اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين
88 - إلزَموا بيوتكم الجمعة 27 مارس 2020 - 18:21
الله يلطف و صافي. استهتار البعض غادي يجر البلاد نحو تقييد حركة الكل.
يا إما تلزموا بيوتكم او غادي تلزموها بالسيف عليكم. راه كلما زادت الحالات الا و ستخرج الاوضاع عن السيطرة.
يا إما تلزموا بيوتكم او غادي تلزموها بالسيف عليكم. راه كلما زادت الحالات الا و ستخرج الاوضاع عن السيطرة.
89 - mostafa amir الجمعة 27 مارس 2020 - 18:21
اللهم الطف بنا يا رب.... بالشفاء العاجل للجميع أن شاء الله
90 - عادل الجمعة 27 مارس 2020 - 18:21
والله يرحم ليكم الوالدين الى مابقاو فالفدار هاد الاسبوع راه حاااسم وهاد العدد اللي كيتزاد راه مزيان حيت دابا بداو كيبانوا دوك الحالات اللي مخشيين وسط المجتمع وممامعروفينش هاوما بداو كيبانوا حيت اغلبية كمل فترة حضانة المرض ومزال غادي ييانوا حالات اخرين باش الدولة تعزلهم وتديهم يتشافاو وداك ساع اللي بغا يخرج يخرج كنتمنا الشفاء لجميع المرضى والله يرحم هاد الموتى ويجعلهم من الشهداء
91 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:21
المرحلة الحاسمة بدأت، يا لطيف اللهم ألطف بما جائت به المقادير
93 - متتبعة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:21
يا ربي السلامة.اللهم اشفي المصابين و ارحم المتوفين واحمي الباقيين واللهم ارفع عنا هذا الوباء.
94 - ناصر الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
الله اكبر اللهم ابعد عنا الوباء اللهم عافينا وارحمنا
95 - Massine elh الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
الله يشافي كل واحد من المرضى و يا رب أن تستيقظ الفئة الجاهلة حيث علينا أن نقيظهم بكل الوسلئل الأنهم يشكلون خطورة كبيرة علينا بالدرجة الأولى و على أعز الناس إليك بالدرجة الثانية ولذلك بقاو فديوركم الله يرحم والديكم .
96 - والو الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
لطفك يا الله اصرف عنا هذا الوباء انك على كلش قدير
97 - kamal الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
Tester tester tester ... هادشي لي قالت منضمة الصحة
99 - خالد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
أصبح الأمر مخيفا يوما بعد يوم ورغم ذالك فكل واحد بيده الحل. ابق في بيتك ولاتخرج إلا للضرورة وان خرجت فأنت تعرف ما لك وما عليك ولا أحد أصبح يجهل ذالك باختصار مرضك بيدك ودواؤك بيدك .طبعا الأمر كله بيد الله عز وجل لكن نحن مامورين بالاخد بالأسباب.والله المستعان
100 - مستغفر الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا ارحم الراحمين يارب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
101 - Silo oujdi الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
يبدو أن مسؤولي الصحة في المغرب قد تعلقوا بالرقم خمسين..كل يوم يفوت نسمع فقط 50 حالة فقط.!!!؟؟ و الغريب أن مدة اسبوع و بيان وزارة الصحة ينفي اصابة أي مواطن من منطقة العيون أو الداخلة بفيروس كورونا..؟!!! نتمنى من الله أن يجنب اهلنا في الجنوب من هذا البلاء و لكن الامر بدا غريبا مع مرور الوقت.المرجو النشر
102 - Ingenieur en france الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
Quand des société exercent 100 000 tests par jour le Maroc a effectué 1000 test en un mois
Chouha wllah
Chouha wllah
103 - Abderahim de Zaouiat cheikh الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
أرى أن الاسواق قد تسرع إنتشار الفيروس.لذا في رأيي يجب تشجيع الباعا المتجولون ومنع الخروج للتسوق
104 - Ahmed 86 الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
معدل مطمئن بالمقارنة مع دول أخرى.
بالإنضباط قادرون على هزيمة كرونا.
بالإنضباط قادرون على هزيمة كرونا.
105 - فاروق الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
للعلم حتى الآن هذه الأعداد لا تبعث عن الذعر لأننا في الاسبوع الثالث وهذه الاصابات متوقعة ولكن الحذر كل الحذر من الانحدار نحو الاسوء الآن يجب على الجميع إظهار حب الوطنية و حب الخير للناس وبالتالي اتوسل من الجميع الالتزام بشروط الحظر في هذه المرحلة الدقيقة بشكل كلي وإلا نستعد للكارثة و لفراق احبابنا ولكم واسع النظر
106 - الله يرحمنا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
اسأل الله أن يحسن خاتمتنا ويرحمنا برحمته .
107 - youssef الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أستغفر الله العظيم وسبحان الله بكرة وأصيلا
108 - متسائل الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
هل الحجر سيمتد فقط لغاية 21 أبريل أم هناك تمديد ... هذا سؤالي لرئيس الحكومة المحترم
109 - هنا وهناك الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
يااربي شوف من حالنا راه حنا غير شعب درويش
110 - Rachid الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
بأسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم
باربي حد الباس فلنا أحبة لانقوى على فراقهم
باربي حد الباس فلنا أحبة لانقوى على فراقهم
111 - Youssef الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
العدد سيرتفع وسيرتفع وسيرتفع ... مادام بعض الناس غير مبالين.
الأطباء يغامرون بأرواحهم وصحتهم لعلاج المرضى .
لنخفف عنهم ونقلص من المرضى هناك الأمن والسلطة المحلية التي تحسس وتزجر؛ لكن هناك ايضا من لا يهتم بل يبخس عمل الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية و يرفضون تصرف بعض رجال السلطة والأمن. و لو جلس المواطن في بيته لما تصادم مع الأمن.
والخروج بدعوى ماعندي ماناكل .
علاش في العيد الكبير أغلب الحرف تغلق لثلاث اسابيع والكل ناشط. والآن اسبوع لبعض الحرف والكل ماد يدو. الله يهدينا
الأطباء يغامرون بأرواحهم وصحتهم لعلاج المرضى .
لنخفف عنهم ونقلص من المرضى هناك الأمن والسلطة المحلية التي تحسس وتزجر؛ لكن هناك ايضا من لا يهتم بل يبخس عمل الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية و يرفضون تصرف بعض رجال السلطة والأمن. و لو جلس المواطن في بيته لما تصادم مع الأمن.
والخروج بدعوى ماعندي ماناكل .
علاش في العيد الكبير أغلب الحرف تغلق لثلاث اسابيع والكل ناشط. والآن اسبوع لبعض الحرف والكل ماد يدو. الله يهدينا
112 - hamza الجمعة 27 مارس 2020 - 18:24
نهار كانو الناس متخوفين و طالبو باغلاق فوري للحدود قاليهم السي العثماني لا عيشو حياتكم عادي.ايوا و دابا؟؟؟فينهو ؟؟؟ بسبابو وصلنا لهادشي الله ياخذ الحق
113 - HAFID MA الجمعة 27 مارس 2020 - 18:24
الله اجازيكم بالخير التزموا بيوتكم، أود أن يجيبني أحد القراء الكرام لماذا نسبة الوفيات أكبر من نسبة الشفاء؟ وشكرا. اللهم الطف بنا من جميع الاسقام.
114 - لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الجمعة 27 مارس 2020 - 18:24
الحل الوحيد هو الحجر الصحي، لكن يجب على الدولة أن توزع مساعدات غذائية على المحتاجين، و مساعدتهم في مشاكل الكراء.
115 - سعيد رحبي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:24
اللهم الطف بعبادك انك أنت اللطيف الخبير، ولا تواخذنا بذنوبنا إنك أنت العفو الغفور. يا ذا الجلال والإكرام.
116 - Houda الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
واش عدد الوفيات ضعف عدد المعافين, عكس كل دول العالم
117 - بوجادي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
افينك ياااا الكلوروكين ؟؟؟؟!!!
معدل الوفيات يصل ل 6.3 % .
باش تعرفو قطاع الصحة العمومية اش ساوي فالمغرب.
واا الاطباء وااا الفراملية . باراكا ماتسورتو على المرضى كانهم مجانين او مجرموا حرب . و تشوفوهوم من ورا الباب ....
معدل الوفيات يصل ل 6.3 % .
باش تعرفو قطاع الصحة العمومية اش ساوي فالمغرب.
واا الاطباء وااا الفراملية . باراكا ماتسورتو على المرضى كانهم مجانين او مجرموا حرب . و تشوفوهوم من ورا الباب ....
118 - amine الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
الله يرحم بيها الوالدين لا ما كل واحد يحاول يوعي المحيط ديالو بالبقاء فالبيت , راه الأمور غاديا للخطر بحال هاكا
119 - احمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
إنالله وإنا اليه راجعون ربنا ارحمنا برحمتك الواسعة
120 - زهير الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
العثماني و حكومته يتحملون المسؤولية التاريخية بعدم اغلاق المطارات و الموانئ بعد وصول الوباء لأوروبا و تركها مفتوحة حتى انتقل إلينا.
121 - ابودلامة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
الارقام تتصاعد والذعر يسكن النفوس واول عدو لنا الان هو الخوف فمتى ما تغلبنا عليه كسبنا الحرب
122 - رشيد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم الطف بعبادك، اللهم انك أنت عفو تحب العفو فاعف عنا، الزموا بيوتكم يرحمنا ويرحمكم الله.
123 - اخوكم حسن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمر لله تعالى في كل شيء في الصراء والضراء وحين البأس لمهم خوتي الاحباب نرفعوا أكف الدراعة إلى الباري تعالى باش ينجي كل مسلم وتشافي كل مريض أو تزول هاد الغمة اللي دخلت الخوف لكل دار حنى مخايفينش على نفوسنا قد ما عندنا الخوف نتسببو فالعدوى لخوتنا أو والدينا أو شي حد في أحبابنا فالإلتقام فالبيوت أو كترت الاستغفار أو الندم على الدنب اللي فات نرجعو لله اونتقربو ليه.فهادا غا فيروس أو إنشاء الله زائل نديرو بحساب يوم العرض على الله آو النفخ في الصور دلك أشد.الله يحد البأس اخوتي الحباب
124 - عمر الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
نسبة الوفيات كبيرة جدا بالمقارنة مع حجم الاصابات.. الله يرحم لي ماتو ويصبر الاهالي ديالهم.. والله يشوف من حالنا نحن من مازلنا على قيد الحياة..
125 - طالب الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
الوضع لا يبشر بالخير أكيد هادشي نتائج ديال 12 يوم مضت ونتائج ديال اليوم سنعلمها بعد 12 يوم أخرى المرجوا الزام المواطنين الالتزام بالحجر الصحي وكايبان لي واحد الطبقة لا تستجيب وكاتلعب قاشقاش مع السلطات و ماغايهديهم الله حتى توصلهم الدقة أو يشوفو وجه آخر من السلطات
126 - هشام متسائل الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
بمعدل زوج وفيات لتعافي واحد
أظن من اضعف النسب مقارنة بالدول المجاورة
على الله الكلوروكين يعطي نتيجة
أظن من اضعف النسب مقارنة بالدول المجاورة
على الله الكلوروكين يعطي نتيجة
128 - اللَّهُمَّ ارحمهم الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
اللَّهُمَّ. ارحمهم يا كٓريم يَاذَا الجلال والكرام
129 - الادريسي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
صافي الامر هرب عليكم يا مغاربة من اليوم ستسمعون تصاعدا يوما تلوى الاخر في المصابين و في الوفيات... الامر بين ايديكم اما الجلوس في منازلكم اما عملو ما تريدون وقتلوا بعضكم البعض بفيروس اسمه كورونا.
لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل.
لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل.
130 - واحد من المغرب الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
الله يحد الباس. المرجو من الجميع الإلتزام بالتعليمات و الجلوس بالبيوت. الأيام المقبلة ستكون صعبة جدا على الجميع.
131 - طامح الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
نتكلم بلسان دارج باش افهم الجميع ، راه عدد المصابين فوق هذا الرقم المعلن ببزاف يا اصدقائي المغرب فاش كان فاتح الحدادا كان الفيروس دخل بشكل قانون و بدا كيسيح فالبلاد كاملها غير هو فترة باش ابان بشكل واضع على المريض خاص 2 سيمانت او اقل فخلال هاد المدة الناس للي مصابا راه نقلات المرض فكل مكان شي للي كيفسر هاد الارتفاع المفاجئ فالاعداد الايام للي غاتجي غندخلو الالاف و هنا غتنوض الفتشة فالمغرب و الناس غايبقاو انعسو فالشوارع و نوضو الجهال عاوتان اديرو مظاهرات ...سيناريو صعيب المغاربة غير حاولو تاجلو هاد المنظر الحزين ببقائكم في منازلكم فالدور سيأتي على الجميع و والوباء سينتشر لا محالة ،
132 - نوميدي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
انتظر دائما الساعة السادسة مساءا لأطمئمن على اهلي بالمغرب ربي يرفع البلاء عن الانسانية جمعاء
طوارق أگدز ونواحيها بمختلف القبائل في كل وقت يسألونني عنكم
هنا تفتخر كونك ابن شمال افريقيا فكل البيوت مفتوحة امامك ليلا ونهارا وربي مع الشعب الشمال افريقي عبر التاريخ بكل اختلافاته ومرحبا بكل الوافدين فالبيت بيتكم
فقط لا تأكلوا الغلة وتسبوا الملة !!
سلام دائم لأبناء صاغرو وسلام للأشقة المغاربيين
ارفع رأسك فالغد لك
طوارق أگدز ونواحيها بمختلف القبائل في كل وقت يسألونني عنكم
هنا تفتخر كونك ابن شمال افريقيا فكل البيوت مفتوحة امامك ليلا ونهارا وربي مع الشعب الشمال افريقي عبر التاريخ بكل اختلافاته ومرحبا بكل الوافدين فالبيت بيتكم
فقط لا تأكلوا الغلة وتسبوا الملة !!
سلام دائم لأبناء صاغرو وسلام للأشقة المغاربيين
ارفع رأسك فالغد لك
133 - Ilyaas الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
بصفتي كمواطن مغربي حر أخاف على مصلحة بلادنا وشعبنا و للحد من هذه الظاهرة يجب علينا ان نتبع تعليمات الدولة وأن نلزم بيوتنا قدر الامكان لكي لا نكون السبب في تهلكة عائلاتنا ولحسن الحظ دخل علينا هذا الوباء متأخرا قليلا ورأينا مصير الدور التي استخفت من خطورة هذا الوباء والنتيجة كارثية في بعض الدول لذا فيجب علينا ان نكون متحضرين و واعين وان نكونوا مسؤولين عن أرواحنا وأرواح اخواننا وأبناء وطننا لا أحد منا يريد أن يكون سببا في هلاك أمه او ابوه او ابنائه او اخاه ... من اراد ان يخرج ليجلب قوت يومه يجلب ما يحتاجه في شهر او شهرين لكي لا يضطر ان يخرج بعدها آمل ان تكون فكرتي وصلتكم وبقيتم في حفظ الله و رعايته والسلام عليكم .
134 - سلامة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
المغرب من بين الدول اقل تسجيلا في عدد المتعافين مقارنة مع عدد الوفيات هذا دليل على اهتراء قطاع الصحة
الله يرحمننا
الله يرحمننا
135 - Soufiane الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
الله يرحم والديكم الى ما جلسو في ديوركم راه مرض
خطير و إمكانيات الدولة على قدها خافو على والديكم و الناس لي مناعتهم قليلة
خطير و إمكانيات الدولة على قدها خافو على والديكم و الناس لي مناعتهم قليلة
136 - افنان الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم الطف بنا وارفع عنا هذا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين وان لله وان اليه راجعون.
137 - samir الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم , اعيش في المهجر افكر في بلدي المغرب اكثر من بلد الاقامة ,اللهم احفظ المغرب وباقي البلدان المعمور من كل وباء
138 - Yoyo الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
الله يحد الباس، والله يكون في عون نساء ورجال الصحة والساهرين على امننا من امن ودرك وقوات مساعدة وجيش وكل من يساهم في الخفاء لتفادي البلاد من كارتة لا قدر الله
139 - يوسف الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
اللهم ارفع هذا البلاء والوباء على أمتنا المغربية خاصتا وعن البشرية عمتا
اللهم من مات بهذا الوباؤ من المسلمين فاجعله من الشهداء
اللهم من أصيب به في جميع انحاء العالم فاعفوا عنه
اللهم من سلم منه لحد الآن فنجيه منه آمين
اللهم من مات بهذا الوباؤ من المسلمين فاجعله من الشهداء
اللهم من أصيب به في جميع انحاء العالم فاعفوا عنه
اللهم من سلم منه لحد الآن فنجيه منه آمين
140 - oujdi الجمعة 27 مارس 2020 - 18:29
الحالات المشبوهة بالفروس الدولة كتهرب باش مديرش ليهم التحليلة في مدينة وجدة
141 - zouhair الجمعة 27 مارس 2020 - 18:29
هناك حلقة مفقودة في الارقام المعلنة لماذا عدد الوفيات اكبر من عدد حالات الاستشفاء وماهو العدد الاجمالي للمصابين وعدد الحالات السلبية.
142 - احلام الجمعة 27 مارس 2020 - 18:29
يارب ارحم عيبادك موتى وأحياء نحن ننتظر فرجك يقدوس التزموا خوفا على لاحبة لن نقوى على لعيش من دونهم
143 - خلدون الجمعة 27 مارس 2020 - 18:29
يارب سترك وحفضك فنحن ضعاف امام قوتك نحن برحمتك علينا انت الرحمان الرحيم يا رب لا نملك سواك ان يغيتنا ويبعد عنا هدا البلاء اللهم احفض امتنا وكل البشرية وكن للناس عونا فقد ضاقت على الناس من كل جانب يا مالك الملك ويا قهار يا دا الجلال والتكرار يا قوي يا متين
145 - طالب الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
لا حول و لا قوة إلا بالله، لا اريد إثارة الهلع و لكن هذا حتما اهلاك من الله، نسأل الله السلامة. لاحول و لا قوة إلا بالله
146 - adil الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
بالمقارنة مع الدول الأوروبية وأمريكا نحمد الله ونشكروه
147 - مجيد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
اللهم اصرف عنا هدا الوباء اخواني واخواتي أكثروا من اللطيف عسى الله أن يغفر لنا تقصيرنا في هذه المرحلة الحاسمة في كفاحنا من أجل القضاء على هده الجائحة
148 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:32
الزموا بيوتكم حفظكم الله.. لو التزمنا الحجر الصحي التام لاستطعنا محاصرة الوباء و القضاء عليه..العشرة أيام القادمة حاسمة..لعلنا بعدها نشهد تناقصا و انحسارا الفيروس..لذلك الزموا بيوتكم ثم الزموا بيوتكم
149 - morocco الجمعة 27 مارس 2020 - 18:32
le souk à côté de chez nous est toujours rempli des gens qui ne respectent pas la distance de sécurité nécessaire qui est de 1 mètre et demi, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pas pays, le confinement n'est toujours pas respecté par plusieurs, les instructions des autorités ne sont toujours pas respectées, ya rbi douz l3a9iba bi khir
150 - عابر الجمعة 27 مارس 2020 - 18:32
اللهم ارحمنا برحمتك وخفف عنا عذابك وارفع عنا هذا البلاء فلا قادر سواك يا ارحم الراحمين
151 - nada الجمعة 27 مارس 2020 - 18:32
عمرنا نسامحو شي حد تسبب فالٲدۍ لغيرو وملتزمش بالتعليملت ونقل العدوۍ لشخص اخر داير ما فجهدو باش يحافظ علۍ راسو وعلۍ وليداتو او واليديه
152 - مصطفى الجمعة 27 مارس 2020 - 18:32
الأرقام بدأت في الارتفاع بوتيرة أكبر من الأول، ينبغي اخذ الأمور بكامل الحزم والجدية. البقاء في المنازل لأكبر المدد هو الحل الوقاىي وإلا لا قدر الله سنعيش أكبر كارثة إنسانية وقودها الجهل و الاستهتار. كل واحد منا ينبه أصحاب وجيرانو و الأقارب فقط عن طريق الهاتف أو من النوافذ. نحن من سيتحكم في الأرقام قبل أن تتحكم فينا ونصبح فقط وحدات إحصائية. لا تنتظرو المقدم أو القايد ليطلب منكم البقاء في المنازل، ولو قبل السادسة، ابقوا بمنازلكم لن تموا جوعا لكنكم قد تموتون بالفيروس وتهلكون الجميع معكم. نسأل الله السلامة والعافية للجميع وقرب الفرج.
153 - غير دايز الجمعة 27 مارس 2020 - 18:32
الله يسترنا أظن أننا وصلنا لذروة الوباء بما أن أعداد الحالات في تصاعد أتمنى أن تبدأ وثيرة العدوى في التنازل بعد أسبوع كما أتمنى أن إنعدام وعي بعض المغاربة خلال الإزدحام الذي عرفته الأسواق والمحطات لم يتسبب في إنتشار هائل لوثيرة العدوى
154 - عزيز الجمعة 27 مارس 2020 - 18:32
الحصيلة جراء كورونا تتزايد يوما عن يوم الا ان كثيرا من المغاربة سامحهم الله لم يستوعبوا بحق خطورة هذا الوباء الفتاك لازالت أزقة الأحياء الشعبية عاجة بالناس و حركة الأسواق عادية كان شيئا لم يحدث.الزموا منازلكم يرحمكم الله.
156 - Mohamed الجمعة 27 مارس 2020 - 18:33
يجب علينا آلزام المنازل حتى يرفع الحضر الصحي و العناية بالنضافة اليدين و شكرا
158 - [email protected] الجمعة 27 مارس 2020 - 18:33
استر يارب اللهم احفظ بلادنا يارب العالم باسره
159 - مغربي غيور الجمعة 27 مارس 2020 - 18:33
اللهم ابعد عنا الوباء و البلاء و على كل بلاد المسلمين
160 - الانضباط..............!!! الجمعة 27 مارس 2020 - 18:33
على المواطن المغربي ان ينضبط
الامور اصبحت تذهب الى الخطر......!
الانضباط.....ثم الانضباط....ثم الانضباط
ابق في دارك...ابق في دارك........!
الايام القادمة حاسمة....اما ان ننتصر
على الفيروس...او الفيروس سينتصر
علينا........!
اللامبالاة تقتل الانسان شيئا فشيءا
التزموا بيوتكم......التزموا بيوتكم
الله يرحم الوالدين................
الامور اصبحت تذهب الى الخطر......!
الانضباط.....ثم الانضباط....ثم الانضباط
ابق في دارك...ابق في دارك........!
الايام القادمة حاسمة....اما ان ننتصر
على الفيروس...او الفيروس سينتصر
علينا........!
اللامبالاة تقتل الانسان شيئا فشيءا
التزموا بيوتكم......التزموا بيوتكم
الله يرحم الوالدين................
161 - الزموري الجمعة 27 مارس 2020 - 18:34
اللهم سلم سلم ارتفاع في عدد المصابين متوقع مع نهاية مارس واوائل ابريل كل واحد فينا يبقا فدارو باش نقدرو نتحكم فهاد الوباء و الله يحفض الجميع
162 - منير هولاندا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:35
هاذا الوباء لقن العالم درسا لن ينساه الا من ظلم نفسه أرجو الله ان ننتبه وان نحاسب أنفسنا قبل ان نحاسب لقد اصبح حالنا كحال يوم القيامة الذي يقر الإنسان فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ونبيه لكل امرىء منهم يومئذ شان يغنيه وليكن في علم الجميع ان الفرج مع الكرب وان النصر مع الصبر وان مع العسر يسرا أيام قليلة باذن الله ويخرج الناس من بيوتهم حامدين وشاكرين لله رب العالمين
164 - Jawhara الجمعة 27 مارس 2020 - 18:37
تتمة:
الصين هي الدولة الوحيدة التي استطاعت ان تحاصر الوباء و ذلك لتطبيقها و بشكل حرفي الطريقة الثانية و الثالتة ! اقولها بشكل حرفي و صارم .حجر صحي مطلق ، فالشعب الصيني من أكثر الشعوب إنضباطا في العالم ، ما كاين لا حانوت لا صخرة لا وثيقة خروج .وايضا تشخيص لكل الحالات بما فيها الحالات التي ليس لها اعراض Sujet contact !
أحسن طريقة يمكن ان نواجه فيها الفيروس في المغرب هي فترات حجر مستقطعة ، يعني رفع الحجر في 20 ابريل يجب الإحتياط وعدم الإعتقاد بالعودة للحياة العادية و بالتالي يجب تجنب التجمعات الكبرى و غيرها من الاجراءات الإحترازية ؛ ستظهر عندها بعض الحالات الجديدة و لكن بشكل متحكم فيه و العودة بعد شهر رمضان للحجر، حيت سيكون هناك فترات وبائية صغيرة و منتشرة على مدة اطول، و هذا هو الاهم. الطريق لازالت طويلة، إنها حرب لا نعلم نهايتها متى ، فالمرجو الآن أن يلتزم الجميع بالتعليمات ويلزموا بيوتهم، و نسال الله ان يهدي علماء البشرية لاكتشاف المصل لأنه هو الطريق الاسرع و الأكثر أمانا للقضاء على هذا الوباء.
الصين هي الدولة الوحيدة التي استطاعت ان تحاصر الوباء و ذلك لتطبيقها و بشكل حرفي الطريقة الثانية و الثالتة ! اقولها بشكل حرفي و صارم .حجر صحي مطلق ، فالشعب الصيني من أكثر الشعوب إنضباطا في العالم ، ما كاين لا حانوت لا صخرة لا وثيقة خروج .وايضا تشخيص لكل الحالات بما فيها الحالات التي ليس لها اعراض Sujet contact !
أحسن طريقة يمكن ان نواجه فيها الفيروس في المغرب هي فترات حجر مستقطعة ، يعني رفع الحجر في 20 ابريل يجب الإحتياط وعدم الإعتقاد بالعودة للحياة العادية و بالتالي يجب تجنب التجمعات الكبرى و غيرها من الاجراءات الإحترازية ؛ ستظهر عندها بعض الحالات الجديدة و لكن بشكل متحكم فيه و العودة بعد شهر رمضان للحجر، حيت سيكون هناك فترات وبائية صغيرة و منتشرة على مدة اطول، و هذا هو الاهم. الطريق لازالت طويلة، إنها حرب لا نعلم نهايتها متى ، فالمرجو الآن أن يلتزم الجميع بالتعليمات ويلزموا بيوتهم، و نسال الله ان يهدي علماء البشرية لاكتشاف المصل لأنه هو الطريق الاسرع و الأكثر أمانا للقضاء على هذا الوباء.
165 - Nederlander الجمعة 27 مارس 2020 - 18:38
ثلات إطر صحية تتواجد في جناح معقم، السيدة ذاة الرداء الواقي الآخر تنتعل حذاء عالي (UGG) تستعمله في أماكن عمومية ؟؟؟؟
166 - الأزرق الجمعة 27 مارس 2020 - 18:38
إخواني، لاداعي للهلع و التوتر، طبيعي أن تزيد الحالات لأن هذا الفيروس سريع العدوى والتفشي، كل واحد منا يلزم بيته وينظبط مع الإجراءات الواجبة للوقاية في هذه الحالة، معا إن شاء الله سنجتاز الأزمة وإن شاء الله سيرفع الله سبحانه وتعالى البأس والمحنة عنا وعن جميع عباده.
167 - khalil weld mbarka الجمعة 27 مارس 2020 - 18:38
اللهم اشفي الجميع يارب.انتمنى ان ينحصر عدد المصابين في اقرب وقت
168 - ف.عبدالقادر الجمعة 27 مارس 2020 - 18:39
اللهم لطفك وعفوك ورحمتك فادفع عنا البلاء إنا موقنون
169 - mourad الجمعة 27 مارس 2020 - 18:40
سؤال:الدواء الذي اكد وزيى الصحة فعاليته،أين هو،لماذا لا يستعمل في معالجة المرضى،؟أم ان لديكم انتم قصور معقمة،ومصحات خاصة بكم،وأرصدة في الابناك،سارعوا في أعطاء العقار المضاد للداء،21 حالة وفاة،في 333 حالة إصابة،شئ فظيع،
170 - ميسي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:41
هذه الفترة التي نعيشها سيتحدد عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ،وسيتحدد كذلك النسبة الحقيقية للفقر والفقراء بالمغرب بعد ان تم ايقاف العمل رغم ضعف الاجور وقلة الدخل.المغاربة يعانون اليوم من 3فيروسات كورونا ،الجفاف والفقر وهذا هو الفيروس الذي لا ينفع معه اي دواء ولا تدبير وقائي ولا حجر صحي ولا حالة طوارئ.اللهم الطف بنا فنحن ضعفاء وفقراء لا حيلة ولا قوة لنا الا بك يا أرحم الراحمين
171 - يوسف الجمعة 27 مارس 2020 - 18:43
وا راه خاص الكشف المبكر depistage على المغاربة كاملين باش نحصروا الوباء. الا ما درناش هاد الشي، الكارثة ستكون افدح. الله استر مع الله يحفظ وصافي. البلاد مبنية على الخاوي.
172 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:43
ناس معندها متصرف امولي ناس الى جاعت غاديا تنتشر
173 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:44
الله يحد الباس الوفيات اكثر من حالات الشفاء
174 - fouad Failali Alaoui الجمعة 27 مارس 2020 - 18:47
يجب على جميع المواطنين الحذر في الأيام القادمة من هدا الوباء الفتاك. ..الله يرحم جميع الموتى..والشفاء لجميع المرضى. .انشاء الله
175 - Yassine الجمعة 27 مارس 2020 - 18:47
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
176 - مواطنة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:49
اعباد الله ها عار الله كلسوا فديوركم هاد الشي راه متيبشرش بالخير راه حنا السبب فهد الشي كامل مغدش نوعو حتى افت فينا الفوت
177 - deterte الجمعة 27 مارس 2020 - 18:50
الناس كتموت وما زال الرقم بسيط جدا مقارنة بالايام القادمة لان الكثير المغاربة خبزيين وعقولهم في بطونهم عوض المكوت في المنازل ومحاصرة المرض يبحتون عن الخبز لكن الملاحظ ان البعض يعتقد انه يتحدى السلطات بخروجه والحقيقة انه يتحدى نفسه ومنهم من يقول انه سوف يموت جوعا ان مكت في المنزل الى غاية العشرين من ابريل ونسي انه سيموت مخنوقا بكورونا ان حاول البحت عن ملئ بطنه الخانز المهم من اراد المحافظة على حياته فمنزله هو الأمان ومن اراد الخبز فما عليه الا الخروج وفعلا كثير من المغربة لازم تمحوهم كورونا من الخريطة لانهم في الحقيقة خبزيين والخبزي عقله في بطنه ولا خير يرجى من ورائه والله قد بعت كوروما لنتخلص منه والله في الأحياء الشعبية في البيضاء مند الحادية عشرة صباحا إلى حدود السابعة مساءا الأزقة والشارع معرف نفس الرواح العادي وحالات كورونا و الحجر منعدمة بتاتاولا يدخل البعض منهم سوى إغلاق الدكاكين وكل الشباب والمشاركين حصلوا على الرخصة ويتحولون في الشارع بدون خوف
178 - اسماعيل ابحو الجمعة 27 مارس 2020 - 18:50
اللهم ابعد عنا البلاء والوباء وعلى جميع المسلمين
179 - مهاجر الجمعة 27 مارس 2020 - 18:51
ضع في اعتبارك ايتها الوزارة أن العديد من الأشخاص سيصابون بـ COVID-19 في الاسابيع المقبلة وعدد المرضى سيكون أكثر من إسبانيا الجارة,
180 - simo simo الجمعة 27 مارس 2020 - 18:52
يجب منع التنقل بين المدن، اغلاق المدن الله يخليكم الله يخليكم اللهم نسألك السلامة و العافية.
181 - adil noni الجمعة 27 مارس 2020 - 18:53
لله يدير شي تاويل وصافي هادشي غادي في زيادة لله وما رحمنا ياربي
182 - محارب كورونا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:54
مستوى التعافي ناقص
الله يحضر السلامة
لا يمكن مواجهة الفيروس الا باعتباره عدوا يوجد في كل مكان
والتعبئة الوقائية سلاح قاتل
لانك في حرب واجه هذا الوالو الفتاك
بالاعتماد على الله والتداوي
اقتلوا الوباء في الهواء
ادفئوا انفسكم لا تتعرضوا لادنى نسمة برد لانها قد تكون مفتاخا للاصابة لا قدر الله
حاربوه كما يحاربكم عقموا بيوتكم وحاجاتكم تناولو اطعمة حارة وساخنة متبلة
اتبعوا نصائح الاطباء العشابين فإن في الطبيعة ما نتسلح به لهذا الفيروس
وقدروا مجهود الاطباء المباشرين لعلاج المصابين نسأل الله ان يرزقهم السلامة والتوفيق
الله يحضر السلامة
لا يمكن مواجهة الفيروس الا باعتباره عدوا يوجد في كل مكان
والتعبئة الوقائية سلاح قاتل
لانك في حرب واجه هذا الوالو الفتاك
بالاعتماد على الله والتداوي
اقتلوا الوباء في الهواء
ادفئوا انفسكم لا تتعرضوا لادنى نسمة برد لانها قد تكون مفتاخا للاصابة لا قدر الله
حاربوه كما يحاربكم عقموا بيوتكم وحاجاتكم تناولو اطعمة حارة وساخنة متبلة
اتبعوا نصائح الاطباء العشابين فإن في الطبيعة ما نتسلح به لهذا الفيروس
وقدروا مجهود الاطباء المباشرين لعلاج المصابين نسأل الله ان يرزقهم السلامة والتوفيق
183 - asb9 الجمعة 27 مارس 2020 - 18:54
مول 101 نقزت الى العيون مباشرة. قبل العيون هناك مٱت المدن و القرى.مادمت تحب التنقاز آقفز الى البليدة تم قفزة تالتة الى جنوب أفريقيا.
185 - MIRYAM الجمعة 27 مارس 2020 - 18:57
ناري ياااربي السلامة هدشي ولا كيرتافع بزاف الله يحفضنا يااربي
186 - انما الصدقاء الجمعة 27 مارس 2020 - 18:57
امأ آن للظلم القائم بين ظهرانينا ان يترجل،(ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق)صدق الله العظيم ،وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته. ياربي ارحم موتانا رحمة واسعة،واشف مرضانا،وتب علينا واعف عنا واغفر لنا،وردنا اليك ردا جميلا، وارفع عنا البلاء، فلا رافع له إلا انت يارب العالمين ويآأرحم الراحمين.
187 - Mouhssine الجمعة 27 مارس 2020 - 18:57
إلى صاحب التعليف 18، كل كا يهمك نفسك تعبر عن أنانية ونرجسية وكأن المغاربة القادمين من دول أخرى ليسوا اخوانك، فرحان ا سي عماد وكتحمد الله حيث ناس ماتوا ليس من المغرب،، نعم الرجولة و التضامن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
188 - عمالة البرنوصي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:58
هنا بالبرنوصي مروجي المخدرات اصبحوا يشكلون خطرا لاستدراجهم للشباب ليلا ومنعهم من الدخول الى ساعات متأخرة ليلا وخصوصا بالازقة القريبة من جامع الجبلي وبلوك 3 و2
189 - abd الجمعة 27 مارس 2020 - 18:58
الى Jawhara.
انتعملت ترجمة لما يروج في الاخبار الفرنسية.
بالنسبة للحل الاخير مناعة القطيع او المناعة العامة المكتسبة عند اصابة 70 بالماىة من المجتمع. دلك ما قاله البهلوان البريطاني جونسون وتراجع عنه.
وهدا هو الانتحار بعينه لانه لااحد يعلم او يجزم بهده الفرضية المخيفة.
ليس هناك شيء يسمى المناعة المكتسبة. ليس هدا هو الفيروس الاول الدي يبتلي به الله عز وجل البشرو فلمادا لم تكتسب هده المناعة مع توالي الفيروسات.
يجب التضرع لله والاخد بالاسباب
انتعملت ترجمة لما يروج في الاخبار الفرنسية.
بالنسبة للحل الاخير مناعة القطيع او المناعة العامة المكتسبة عند اصابة 70 بالماىة من المجتمع. دلك ما قاله البهلوان البريطاني جونسون وتراجع عنه.
وهدا هو الانتحار بعينه لانه لااحد يعلم او يجزم بهده الفرضية المخيفة.
ليس هناك شيء يسمى المناعة المكتسبة. ليس هدا هو الفيروس الاول الدي يبتلي به الله عز وجل البشرو فلمادا لم تكتسب هده المناعة مع توالي الفيروسات.
يجب التضرع لله والاخد بالاسباب
190 - علي بوري الجمعة 27 مارس 2020 - 18:58
اللهم يا لطيف الطف بنا في ما جرت به المقادير اللهم اعنا الطاقم الطبي وكل المساهمين في الحجر الصحي
191 - أبو سراج الجمعة 27 مارس 2020 - 18:58
خوتي المغاربة للأسف حصيلة اليوم ثقيلة فيما يخص الوفاة 11 والإصابات 58 الحصيلة 333
خوتي المغاربة مزيدا من الجدية اللإلتزام والمسؤولية 57% من الإصابات كانت محلية يعني منتقلة
حذاري المؤشر بدأ يفزع المغاربة
الأسبوعين الآتيين حاسمين
#إلزموا_ديوركم
تحية لك أخي حفيظ
خوتي المغاربة مزيدا من الجدية اللإلتزام والمسؤولية 57% من الإصابات كانت محلية يعني منتقلة
حذاري المؤشر بدأ يفزع المغاربة
الأسبوعين الآتيين حاسمين
#إلزموا_ديوركم
تحية لك أخي حفيظ
192 - Prof الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
نتحمل النتاءج الوخيمة للخطإ الفادح الذي ارتكبته الدولة هذا الوباء الخطير ظهر في الصين في أواخر 2019 ثم انتقل إلى اوروبا وبالغم من ذلك المغرب بالذهاب منه و الدخول إليه مع أوروبا بالإضافة إلى السياحة التي لم تتوقف...إنها مسؤولية الدولة....رحم الله موتانا و نسألك اللهم ان تبعد عنا هذا الوباء واشف اللهم مرضانا
193 - ابق في دارك الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
اذا كان لك عزيز من أم أو أبناء أو غيرهما من الاحبة احمي نفسك وغيرك بالبقاء في دارك لأن الفيروس في مرحلة الدورة ببلادنا، # # نبقاو في الدار
194 - youssef الجمعة 27 مارس 2020 - 19:04
Arrêtez de blâmer le gouvernement ! Le problème c’est nous on a la tête dure et nous ne voulons pas restez chez nous !!!!! Avant qu’ils soit trop tard .... le clé est de fermer la
Porte de sa maison....
Porte de sa maison....
195 - بلاحدود.... الجمعة 27 مارس 2020 - 19:07
ما دمنا نتحدث عن وباء فمن الطبيعي تزايد أعداد المصابين في ظل عدم إتخاد الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب عند ظهور أولى الحالات الموبوءة ببلادنا و تدني خدمات المنظومة الصحية إن لم نقل المنهارة من غياب أسرة و أدوية و وسائل طبية لوجيستيكية و مستشفيات لائقة تستوعب المرضى بالفيروس الفتاك و عدم الالتزام بالحجر الصحي الإجباري و المكوث في المنازل و غياب الدعم الإجتماعي للشرائح الاجتماعية المسحوقة و الهشة و المنعدمة الدخل القار لتي لا معيل و لا معين لها و تضطر مكرهة و مجبرة للخروج للعمل و البحث عن مورد الرزق و قوت يومها المعدوم و قفة الغداء لها و لأسرها و عيالها..
لدى يجب توفير الدعم المادي والمعنوي و الإجتماعي و الصحي لهاته الشرائح الاجتماعية العريضة و الواسعة التي تئن تحت لهيب سياط سياسات التيئيس و التفقير اللاشعبية و إلا فإن الكارثة المدمرة تنتظر قطاع عريض من المواطنين..
لدى يجب توفير الدعم المادي والمعنوي و الإجتماعي و الصحي لهاته الشرائح الاجتماعية العريضة و الواسعة التي تئن تحت لهيب سياط سياسات التيئيس و التفقير اللاشعبية و إلا فإن الكارثة المدمرة تنتظر قطاع عريض من المواطنين..
196 - أهمية الكمامة!!! الجمعة 27 مارس 2020 - 19:10
هناك خطأ في النصائح المقدٌمة رسميا في وسائل الإعلام يفيد بأن الكمامة ليست ضرورية إلا بالنسبة للمريض المصاب بالفيروس، ولكن هل الناس كلهم يعرفون باليقين أنهم غير مُصابين ، هناك مصابون بدون أعراض، لهذا وجب إستعمال الكمامة بصفة دائمة عند الاخطلاط في الساحات العمومية!!!!!
197 - خايف على المغرب الجمعة 27 مارس 2020 - 19:12
و عباد الله جلسو فديوركم 250 سرير راها عمرات 83 قابطا الصف
198 - berrada الجمعة 27 مارس 2020 - 19:14
ان لله وان اليه راجيعون اللهم احفظ المغرب وسائر البلدان يارب العالمين
199 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 19:16
يارب سلم سلم والطف بنا يارب.اللهم انا نسألك اللطف
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