وزارة الصحة: وفيات فيروس "كورونا" ترتفع إلى 21 حالة بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 11 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 21 حالة.

وجرى، اليوم، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 333 حالة.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الخميس على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 275 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.