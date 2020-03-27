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وزارة الصحة: وفيات فيروس "كورونا" ترتفع إلى 21 حالة بالمغرب
الجمعة 27 مارس 2020 - 18:10
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 11 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 21 حالة.
وجرى، اليوم، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 333 حالة.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الخميس على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 275 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (227)
2 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
انا لله وانا اليه راجعون الله يرزق اهليهم الصبر والسلوان
3 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
ما لا يعيه الناس هو أنه كلما عارضوا الحجر كلما اضطررنا إلى تمديده. إلزم بيتك حتى لا يمتد، فعنادك لن يزيده إلا طولاً.
شيء أخر. ضعوا كمماتكم،لتحمي نفسك ولتحمي غيرك. الأناني ليس من يضعها، بل من يرفض وضعها.
شيء أخر. ضعوا كمماتكم،لتحمي نفسك ولتحمي غيرك. الأناني ليس من يضعها، بل من يرفض وضعها.
تعليق غير لائق
190
4 - حسن قنديلة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:16
اللهما الطف بنا ويسر امورنا وبشرنا بالخير واعفو عنا يارحيم يا غفور اللهما سلم سلم..
5 - مومو الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
لا الله الا الله محمد رسول الله انا لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم يارب العالمين متفهمشي ليا علاش الوفيات عندنا اكثر من الشفاء الله يحد الباس
6 - ياسين فرحات الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
اللهم ارحم موتانا و اغفر لهم يا رب العالمين
7 - rachid الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
دقت ساعة الحقيقة، فإما أن ننجو جميعا، أو تتعرض البلاد لكارثة صحية حقيقية قد تخلف مئات الضحايا إن لم نقل الآلاف.
فكل المعطيات المتوفرة وتحليلات الخبراء تؤكد على أننا على أبواب أهم وأخطر أسبوعين في الحرب على فيروس كورونا، فقد تخطينا حاليا مرحلة دخول الفيروس من الخارج وظهرر حالات إصابة معزولة، لنصل إلى مرحلة الانتقال السريع للعدوى من الأشخاص الذين كانوا يحتضنون الفيروس إلى من كانوا على اتصال معهم.
وهكذا، فقد بات من الضروري جدا تفادي الخروج من المنزل طيلة الأسبوعين القادمين إلا للضرورة القصوى، مع توخي كافة التدابير الاحتياطية الصحية، وإلا فإن مستشفياتنا ستكون عاجزة عن استقبال الكم الهائل من المصابين الذين سيتوافدون عليها.
المؤكد هو أن أعداد المصابين ستعرف في قادم الأيام ارتفاعا ملحوظا، لكن ببقائنا داخل بيوتنا سنجعل تلك الأرقام في نطاق المتحكم فيه، وهذا ما نتمناه جميعا
فكل المعطيات المتوفرة وتحليلات الخبراء تؤكد على أننا على أبواب أهم وأخطر أسبوعين في الحرب على فيروس كورونا، فقد تخطينا حاليا مرحلة دخول الفيروس من الخارج وظهرر حالات إصابة معزولة، لنصل إلى مرحلة الانتقال السريع للعدوى من الأشخاص الذين كانوا يحتضنون الفيروس إلى من كانوا على اتصال معهم.
وهكذا، فقد بات من الضروري جدا تفادي الخروج من المنزل طيلة الأسبوعين القادمين إلا للضرورة القصوى، مع توخي كافة التدابير الاحتياطية الصحية، وإلا فإن مستشفياتنا ستكون عاجزة عن استقبال الكم الهائل من المصابين الذين سيتوافدون عليها.
المؤكد هو أن أعداد المصابين ستعرف في قادم الأيام ارتفاعا ملحوظا، لكن ببقائنا داخل بيوتنا سنجعل تلك الأرقام في نطاق المتحكم فيه، وهذا ما نتمناه جميعا
تعليق غير لائق
120
9 - نيشان الجمعة 27 مارس 2020 - 18:17
21 وفاة ؟ عدد الوفيات أكثر من عدد المتعافين ، والسبب واضح لا داعي للبحث عنه ، أولا، حسب منظمة الصحة العالمية ، تعافي المصابين رهين بسرعة تشخيص المرض و سرعة تقديم العلاج . و المغرب على حد علمي لا يتوفر إلا على مختبرين يتيمين و آخر عسكري ، أي 3 مختبرات ل 40 مليون نسمة ! و النتائج لا تظهر إلا في اليوم الموالي على أقل تقدير. هذه المختبرات بدأت تشتكي من الضغط رغم أن الحالات التي تمت مراقبتها لم تصل بعد 1000 . فما بالك حين نصل ل 4000 حالة في اليوم الواحد، المستحيل إحصاءها لأننا نحتاج لعشرات المختبرات .
ثانيا، ضعف المستشفيات ، المعدات ، و قطاع الصحة ككل، الناتج عن فساد أجيال وأجيال .. و اليوم دارت عليك الدورة و بانت ليك الصورة ، ياللا يالحبيب ، خلص الفاتورة..
سبب ارتفاع الوفيات الحقيقي هو فيروس الفساد ، كورونا كشفت عنه فقط .
لا يسعنا إلا اتباع التعليمات و التزام الجحور .. و الإيمان بالقدر خيره و شره . و إ نا لله و إنا إليه راجعون
ثانيا، ضعف المستشفيات ، المعدات ، و قطاع الصحة ككل، الناتج عن فساد أجيال وأجيال .. و اليوم دارت عليك الدورة و بانت ليك الصورة ، ياللا يالحبيب ، خلص الفاتورة..
سبب ارتفاع الوفيات الحقيقي هو فيروس الفساد ، كورونا كشفت عنه فقط .
لا يسعنا إلا اتباع التعليمات و التزام الجحور .. و الإيمان بالقدر خيره و شره . و إ نا لله و إنا إليه راجعون
تعليق غير لائق
225
10 - said الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
هده نتيجة الكشف متأخر يجب إخضاع الكثير للكشف من أجل إحتواء الفيروس
11 - foxbleu الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
واش هاد المستشفيات عندنا غير كيقتلو فيناهي. العناية المركزة . نطالب الجهات المسؤولة بتولي زمام الأمور . و نطالب من الملك التدخل لوقف هاته المهزلة فإننا مسائلون غدا أمام الله
13 - رضوان الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
لطفك يارب ،لطفك يارب، لطفك يارب. اللهم ارحمنا فنحن ضعفاء.
14 - mourad الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
لماذا نرى المزيد من الوفيات ووزارة الصحة عندها دواء الداء ام ليس له المفعول المتوقغ
15 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
الله يكتب السلامة يا ربي و يحفظ المواطنين يا رب اتمنى من الله يرفع البلاء و يحمي رجال الأمن و ناس السحة لي فالواجهة مع المرض
16 - أحمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
يارب نرجوا رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
17 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..... نسأل الله لطفه....كفانا إستهتارا بأرواح أحبابنا
18 - محسن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:18
لا قوة الا بالله و الحمد لله اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا أرحم الراحمين
19 - abdo الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العذيم ..اللهم اكشف عنا البلاء إنا مومنون
20 - reda الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
Les deux semaines à venir sont cruciales. La température va baisser, ce qui favorise très considérablement la propagation du virus à une vitesse très très élevée, comme ce qui est arrivé en Italie et en France. Si on résiste et on reste chez soi à la maison les deux semaines qui viennent, après vers la fin d’avril les températures augmenteront et le virus perd sa puissance de propagation et de contagion. Il faut que tout le peuple marocain soit conscient de cette réalité. Restez chez vous les deux prochaines semaines, c’est très critique et très déterminant inchaa ALLAH
21 - اعصيم سمير الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
اللهم ارحمهم واغفر لهم.واسكنهم فسيج جناتك رفقة الشهداء والصدقين.اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا.اللهم ارحمنا واسقنا الغيث.واسقي بلدك هذا المغرب.
22 - عبدالله الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
اللهم ارفع هذا الوباء عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. الزموا بيوتهم جزاكم الله خيرا واذكروا الله وتضرعوا اليه فهو القادر على كل شيء
23 - mogand الجمعة 27 مارس 2020 - 18:19
الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور وباء كورونا بالمغرب مما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي
24 - Abdou RABAT FAR الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
لطفك يارب اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشفي مرضانا....الله يرحم الوالدين الوباء بدا ييتفشى المرجو اخد مزيد من الحيطة والحذر وإلتزاام البيوت إلا للضرورة القصوى
25 - طارق مومن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
نتيجة حتمية لضعف النظام الصحي العمومي استبقه هزالة عدد المتعافين مقارنة مع باقي الدول.ابقو في بيوتكم.فلا أمل لكم في الشفاء
27 - فدوى الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرشِ المجيد، يا مُبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مُغيث أغثنا
29 - kamal الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
On a que deux petits labos , et ça nous a donné 58 , si nous avions 12 laboratoires réparties sur tout le territoire marocain je pense que le nombre serait plus que 200 par jour , j’espère que j'ai tort
30 - الواسيني الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
الزموا منازلكم . اترجاكم الامور خطيرة ولا تبشر بخير ولا زلت ارى الناس تتجول في المدينة
31 - ادريس الجمعة 27 مارس 2020 - 18:20
اللهم ان نسالك اللطف بنا فإننا ضعفاء وانت القادر علينا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين نزل بنا الداء انا نسألك الدواء يا خير مجيب السائلين
32 - salam الجمعة 27 مارس 2020 - 18:21
ماذا عن دواء الكلوروكين الذي قيل انه معجزة، !!؟ الله يحد الباس
33 - Kamal الجمعة 27 مارس 2020 - 18:21
لطفك ياالله ستفرج بادن الله ان مع العسر يسرا
34 - هشام الجمعة 27 مارس 2020 - 18:21
و فين هوا الدواء لي قالو تايداوي كورونا؟ يعني ماكاين لا دوا لا والو
35 - الأستاذ خالد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
اللهم ارحمهم جميعا واسكنهم في جناتك
اللهم ارزق ذويهم الصبر والسلوان .
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يأرحم الراحمين يارب العالمين.
اللهم ارزق ذويهم الصبر والسلوان .
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يأرحم الراحمين يارب العالمين.
36 - سلاوي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
اللهم ارحمهم وغفر لهم وتقبلهم من الشهداء يارب العالمين يا ارحم راحمين
37 - شعيب أبو سهيل الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
والله بدأت أدرف الدموع.....اللهم لطفك يا رب اللهم أرفع عنا هذا الوباء اللعين وأرحم أمواتنا وأشفي مرضانا إنك قريب مجيب الدعوات......أمين أمين يا رب العالمين
38 - علال الشرقي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
ان لله وان اليه راجعون اللهم
الطف على عبيدك يآرب ليس لأنا
غيرك
الطف على عبيدك يآرب ليس لأنا
غيرك
39 - houria الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أتمنى أن يتغير وضع إلا الأحسن ويجب على مواطنين إلتزام بيوتهم وأخذ موضوع بجدية لانني ارى ناس غير مستوعبين الامر الذي نحن فيه
40 - مدوخ الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
وعباد الله منعو التجمعات للحصول على الوثيقة أمام المقاطعات. دخلنا إلى المرحلة الخطيرة
41 - مسلم الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
رحمهم الله وجعلهم من الشهداء والهم اهلهم الصبر والسلوان.
و احسن خاتمتنا اجمعين امين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
و احسن خاتمتنا اجمعين امين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
43 - حسن من فرنسا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
انا لله وانا ايه راجعون. رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته. لطفك ربي لطفك ربي لنا اهل لا حول ولا قوة لهم في ذا البلد العزيز. ربنا ارفع عنهم البلاء
44 - متتبعة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
سلم يا رب سلم ..اللهم الطف بنا وفرج عنا وارفع عنا هذا البلاء يا ارحم الراحمين
45 - انيا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:22
يارب اللطف بنا وشوف من حالنا،، معاك الله يابلادي
46 - karim الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
Il faut repérer les endroits où les cas virus corona se multiplie
Et puis il faut faire dépistage pour tou le cartier ou les cartiers qui ont ce virus
Et puis il faut faire dépistage pour tou le cartier ou les cartiers qui ont ce virus
47 - متتبعة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
الله يرحمهم ويوسع عليهم ضيقة القبور وان يجعلهم من اهل الجنة وانا لله وانا ايه راجعون كما اسأل الله ان يشفي باقي المرضى وان يصرف عنا وعن كل البشرية هذا الوباء الخطير
48 - [email protected] الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتقبلهم عندك من الشهداء
49 - حنين الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
الله سبحانه وتعالى يخفف ما نزل كان عندنا التعادل بين الحالات التي تماتلت للشفاء والحالات التي توفيت واليوم أصبح عندنا حالات وفاة بالجملة واكثريتهم الشباب الشيء الذي لا يوجد عند اي دولة اخرى
50 - حقيقة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
ما أستخلصه من هذا الرقم أنه خلافا لما يقال عن وجود دواء ببلادنا... أنه ليست هناك رعاية جيدة لمرضانا بكورونا والجسم الطبي لا يقوم بدوره مع أن الدولة وفرت له ملايين الدراهم وفنادق مصنفة وتعويضات سمينة... عشرة موتى أو أكثر في يوم واحد شيء غيى مقبول والبارحة توفي أيضا أربعة. في حين دول كالإمارات.. تجد عدد المشافين أكبر من عدد الموتى
51 - متتبعة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم. ونجينا وأرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء يا رب.
52 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
عدد الوفيات الكبير يطرح علامة استفهام حول نجاعة العلاج الجديد
53 - متتبعة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم. ونجينا وأرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء يا رب.
54 - عبد الودود الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
الله إرحم جميع الموتى وإيشفي جميع المصابين واللهم إحفظنا من هذا الوباء وجميع المسلمين
55 - مصري مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:23
اللهم ارحم جميع موتي المسلمين واسكنهم فسيح جناتك
57 - said k الجمعة 27 مارس 2020 - 18:24
ان لله وان اليه راجعون اللهم تغمدهم برحمتك الواسعة وارزق أهلهم الصبر والسلوان
58 - Jamil الجمعة 27 مارس 2020 - 18:24
333 atteint du virus.
24.mort
Environ 10% mortalité.
À ce rythme là on va être pire que l'Italie !!!
24.mort
Environ 10% mortalité.
À ce rythme là on va être pire que l'Italie !!!
59 - علي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:24
المغرب تاخربضعة اسابيع في غلق الحدود وفرض الحظر الصحي (الذي لا يتم الالتزام به من طرف الجميع للاسف) بالاضافة الى غياب ثقافة الوقاية الصحية، والآن ندفع الثمن، لمن اراد النجاة البقاء في المنزل وفي حالة الخروج لضرورة الابتعاد عن اي تجمعات او احتكاك بالاخرين.
60 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:24
275 حالة و21 وفاة بغض النظر عن الحالات 58 المسجلة اليوم 7,6% رقم مرتفع. الله يحد البأس
61 - مشارك الجمعة 27 مارس 2020 - 18:24
سلام عليكم الله يرفع علينا هدا لوباء الحجر صحي مرتبط بلموأن المنزلية لحكومة غكتخربق والله.
62 - سعيد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
عزاؤنا واحد و انا لله و انا اليه راجعون
لاحظت ان معدل الوفيات بالمقارنة مع عدد المتعافين في المغرب مرتفع و يجب البحث عن السبب.
شكرا لكل من ساهم في العلاج و الحد من انتشار كورونا و جزاكم الله خيرا
لاحظت ان معدل الوفيات بالمقارنة مع عدد المتعافين في المغرب مرتفع و يجب البحث عن السبب.
شكرا لكل من ساهم في العلاج و الحد من انتشار كورونا و جزاكم الله خيرا
63 - هند الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
الله يرحم موتانا وموتى المسلمين إلى حد الآن نسبة الوفاياة 7/100، وهاذي نسبة مرتفعة بالنسبة لباقي الدول بالاخص العربية ، ونتمنى إحصاءات مفصلة
64 - هشام الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
لمذا المغرب فيه اعلى نسبة وفات في العالم مقارنة مع حالات الشفاء ؟؟؟؟؟
65 - لحسن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، وأعوذ بالله من سيئ الأسقام، اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
66 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
المغرب في مرحلة الإنتشار السريع للفيروس لازم الحزم و التقيد بالتعليمات الوقائية لتقليص عدد المصابين ، اللهم احفض المغرب من طنجة الݣويرة
67 - مغربي حر الجمعة 27 مارس 2020 - 18:25
مابقا مايتقال الخوت مشينا فيها المغرب تأخر ف الاجراءات و الناس ماواعيينش و البلاد غرقات ,لا يسعنا الا الدعاء للعلي القدير يرفع علينا البلاء
68 - Med الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
نطلب من الله السلامة والعافية اللهم الطف بنا وبجميع البشر المرجو من الدولة مساعدة اغلبية الشعب المغربي لأن الاغلبية لاتتوفر على دخل قار
69 - مواطنة رباطية الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
لا حول ولا قوة الا بالله...اللهم نسالك و نترجاك ان تلطف بنا .
70 - مجهول المصير الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
هناك خلل في بالنظر لكثرة الوفايات مع نقص المتعافين مشكل خطير
71 - مجرد سؤال الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
متى سيسمح لموظفي القطاعات غير الضرورية بالبقاء في منازلهم?
72 - عبد الله الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
المرجو من السادة أصحاب الموقع الاستفسار عن الحالة الصحية والعمرية للوفيات، عوض نشر بلاغات وزارة الصحة فحسب. نرجو المزيد من قلب الحدث
73 - Otman الجمعة 27 مارس 2020 - 18:26
انا لله وان اليه راجعون ولا حول ولا قوةالا بالله العلي العظيم
74 - يونس الشريف الشيباني الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
الله يرحمهم ويغفر لهم ان لله وانا اليه راجعون
75 - France ja الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
76 - مجيدة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
الحمدلله الحمدلله الحمدلله... الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون. يارب يارب لطفك يا الله اللهم إشفي أنت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما
77 - zahrawi الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
اللهم استرنا في الدنيا والاخرة اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء انك ارحم الراحمين ....اللهم الطف بعبادك وارفع عنهم هذا الوباء يا رب.
78 - الدرازي t الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
تعازي الحارة لأسر المتوفين اللهم ارحمهم واغفر لهم.
بقاو في منازلكم الله يرحم ليكم الوالدين
بقاو في منازلكم الله يرحم ليكم الوالدين
79 - عبد الله الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
الوضع أصبح خطيرا، يظهر أن عدد الوفيات يتخطى عدد المعافين بخلاف معظم الدول الأخرى.. الحالة بدأت تدق ناقوس الخطر... المرجو البقاء في البيت إلا للضرورة. يا رب تحفظنا كاملين.
80 - Ssi kbour الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
نسآل العفو و العافية من الله عز وجل .. ان القلب ليحزن و العين لتدمع لفراق الموتى لذويهم دون صلاة الجنازة عليهم .. الله يرفع هذا البلاء عن البلاد و العباد يا رب
81 - الله ينجينا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم وازق ذويهم الصبر ..ولا حول ولا قوة الا بالله يارب ترحمنا وترفع عنا الوباء انت القادر على كل شيء...
82 - متسائل الجمعة 27 مارس 2020 - 18:27
لمذا حالات الوفات مقارنة مع حالات الشفاء في المغرب ضعيفة جدا دائما نعلم ان اللذي يشفون يكونان اضعاف الوفيات فنسبة الوفات هكذا تناهز 60 %
83 - رضوان الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
لطفك يارب الامور تسوء يوم بعد يوم يجب علينا ان نتحد للخروج بسلام انشاء الله
84 - Reda الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
قبل مدة تم اكتشاف نوعين من كورونا s و l نوع خفيف و s اكثر عدوانية
لا عجب ان كان المغرب يختبر النوع الاكثر عدوانية لان المؤشر الحالي هو ان حالات الشفاء تمثل 46 % من المصابين والوفيات 54%الامر مرعب حقا
هل يمكن اعتبار النوع L من كورونا بمتابة تلقيح بنسبة وفاة 3% من الوفيات افضل من 56 الحالية
اعلم ان الامر غير مقبول ولا توجد دراسات تؤكد الامر
لا عجب ان كان المغرب يختبر النوع الاكثر عدوانية لان المؤشر الحالي هو ان حالات الشفاء تمثل 46 % من المصابين والوفيات 54%الامر مرعب حقا
هل يمكن اعتبار النوع L من كورونا بمتابة تلقيح بنسبة وفاة 3% من الوفيات افضل من 56 الحالية
اعلم ان الامر غير مقبول ولا توجد دراسات تؤكد الامر
85 - kamal الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
إن لله وإن إليه راجعون.ولا حول ولا قوة إلا بالله.رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصالحين.كورنا في الصين وأوروبا يقتل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.لكنه أكثر شراسة في المغرب لأنه لا يفرق بين شيخ ولا شاب!!
86 - ابراهيم الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
عدد الوفيات مرتفع مقارنة بالدل الاخرى ونحن لم ندخل بعد المرحلة الصحبة في التفشي، ربما حان الوقت لاستدعاء اطباء صينيون للاستفادة من تجاربهم، لا انقص من قدرات اطباءنا الاعزاء ولكن الرقم مرتفع للاسف، نتمنى التعجيل لايجاد الخلل اين يكمن، وعفانا الله واياكم وحفظ بلدنا من كل شر وعفاكم بقاو فديوركم
87 - مهدي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحمهم الله و كتب لهم أجر الشهادة
و حشرهم مع الأنبياء و الصديقين و الشهداء و حسن أولائك رفيقا
رحمهم الله و كتب لهم أجر الشهادة
و حشرهم مع الأنبياء و الصديقين و الشهداء و حسن أولائك رفيقا
88 - ben lebsir ahmed الجمعة 27 مارس 2020 - 18:28
الله يحد الباس ويرحم الموتى ويشفي المرضى علينا ان نتعلم ان هدا الوباء عنيد لايحب الاستهزاء بيه بل الخوف منه ونلتزم البيوت كل من يستهزيئ سوف يواصله اثمنى من الجميع ان يلتزم البيوت اكيد سنتغلب عليه ادا التزمنا الليوت 4 اسابيع اثننى من الله السلامة
89 - عربي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:29
افنكم اصحاب تطبيق القانون ولا يجوز صفخ المتمرد عن الطوارئ هناك شباب مستهتر وانانية وحب الذات لدى بعض الخبثاء ربي يستر يجب حزم الامور ولو يالقوة اذا اقتضى الحال فقط يمر هذا الاسبوع
90 - سعيد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:29
إنا لله وإنا إليه راجعون
ارتفاع عدد الوفيات بهذا شكل يبين أن الفيروس خطير و إن المغرب غير قادر على مواجهته نظرا لإمكانيات المحدودة سواء من الأطر الطبية أو تجهيزات الطبية لهذا نطلب من المغاربة مزيد من الحيطة و الحضر
ارتفاع عدد الوفيات بهذا شكل يبين أن الفيروس خطير و إن المغرب غير قادر على مواجهته نظرا لإمكانيات المحدودة سواء من الأطر الطبية أو تجهيزات الطبية لهذا نطلب من المغاربة مزيد من الحيطة و الحضر
91 - إحترم تحترم الجمعة 27 مارس 2020 - 18:29
يجب الإلتزام أكثر بشروط السلامة لتفادي الدخول في دوامة لا قبل لنا بها و غير مستعدين لها بتاتا كون ربنا أكرمنا على طول التاريخ بالإنتصار على الافات نظرا للبعد الجغرافي على بؤر التوتر أما الان فالامر جد حساس و كما أن الدولة تعبأ أجهزتها من أجل تفادي الخطر فيجب علينا نحن أيضا كشعب دعم هذا المجهود بالتزام شروط السلامة.
92 - منیر الجمعة 27 مارس 2020 - 18:29
یجب علی السلطات التعامل بالشده مع الذین یخرقون قانون الطوارٸ وعدم التسامح بالاضافه الی الرفع من حاله الطوارٸ الی الساعه الخامسه
93 - someone الجمعة 27 مارس 2020 - 18:29
عند مقارنة عدد الوفيات بعدد حالات الشفاء في الدول الأجنبية نجد أن هذه الأخيرة أكبر من عدد الوفيات و هنا في المغرب العكس هو الصحيح. إوا أسمع أهداك لكاتقول حنا المغاربة عندنا المناعة قوية، Gْــعد في دارك و إلا تجيب الموت لحبابك. اللهم ارحمنا برحمتك.
95 - aziz الجمعة 27 مارس 2020 - 18:30
معدل الوفيات في العالم هو 2 الى 4/100 وعندنا يقارب10/100 الله ايحضر السلامة للجميع وخلاص
96 - asma الجمعة 27 مارس 2020 - 18:30
انا لله وانا اليه راجعون. عافاكوم بقاو في منازلكم واحترموا جميع الاجراءات والتعليمات لان الامر اصبح خطيرا. اللهم احفظكم واحفظ هذا البلد من كل سوء.
97 - Abd allah الجمعة 27 مارس 2020 - 18:30
Attention 250 =21 morts presque 10% de mortalité c'est énorme dans le reste du monde c'est 0.5 a 1%
Les hôpitaux au Maroc c'est la mort assuré aucun équipement juste la peinture et décor pour trompé les gens
Les hôpitaux au Maroc c'est la mort assuré aucun équipement juste la peinture et décor pour trompé les gens
98 - عمر الجمعة 27 مارس 2020 - 18:30
المرجوا من وزارة الصحة ان تكثر و تكثر عدد التحاليل في اليوم الواحد وذالك للكشف المبكر عن الحالات وعلاجها و تفادي الاسوء
99 - عبد الرحمن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:30
اللهم حد البأس يارب العالمين وشاف مرضانا
100 - واحد من الناس الجمعة 27 مارس 2020 - 18:30
هناك شيء وجب على الاخوة معرفته وهو ان فيروز كورونا ممكن أن يصاب به الشخص صباحا ويموت مساء وهدا هو المشكل في اروبا فرغم أن جل المستشفيات تتوفر على إمكانيات ضخمة الا أن الفيروز لا يمنح للأطر الطبية الوقت لعلاج الحلات لان المصاب ليس مصاب في حادت سير بل هدا الفروز يدمر الراءتين بصورة مهولة ومن دخل للعلاج يضل ياخد مكان في المستشفى خمسة عشر يوم يعيش بالعناية المركزة
101 - عبد الرحمن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:30
اللهم حد البأس يارب العالمين وشاف مرضانا
102 - casawi2 الجمعة 27 مارس 2020 - 18:30
الله يلطف بنا ياربي هادشي ولا كيغلع والله بزاف كنا غير كنضحكو بها الساعة هادشي ما فيهش الضحك بقاو فديوركم الله يرحم الوالدين...
103 - mohajir الجمعة 27 مارس 2020 - 18:30
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار يارب العالمين.
اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم.
اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وذرية خيرا من ذريتهم وزوجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة بغير حساب.برحمتك ياأرحم الراحمين.
اللهم وأسقهم من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئه لا يظمؤا بعدها أبداً.
اللهم ولا تحرمهم شفاعته.
اللهم وأحشرهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخلود.
اللهم أظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك.
اللهم بيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم يارب العالمين.
اللهم ثبت أقدامهم يوم تزل فيها الأقدام.
اللهم أكتبهم عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار.
اللهم أكتبهم عندك من الصابرين وجازهم جزاء الصابرين.
اللهم إني أسألك في هذه الساعة إن كان موتانا في سرور فزدهم في سرورهم ومن نعيمك عليهم. وإن كانوا في عذاب فنجهم من عذابك وأنت الغني الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم.
اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وذرية خيرا من ذريتهم وزوجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة بغير حساب.برحمتك ياأرحم الراحمين.
اللهم وأسقهم من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئه لا يظمؤا بعدها أبداً.
اللهم ولا تحرمهم شفاعته.
اللهم وأحشرهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخلود.
اللهم أظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك.
اللهم بيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم يارب العالمين.
اللهم ثبت أقدامهم يوم تزل فيها الأقدام.
اللهم أكتبهم عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار.
اللهم أكتبهم عندك من الصابرين وجازهم جزاء الصابرين.
اللهم إني أسألك في هذه الساعة إن كان موتانا في سرور فزدهم في سرورهم ومن نعيمك عليهم. وإن كانوا في عذاب فنجهم من عذابك وأنت الغني الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين
104 - karim الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
يا رب لطفك
اللهم ارحمنا برحمتك وارحم موتانا و الحقهم بالصديقين و الشهداء
اللهم ارحمنا برحمتك وارحم موتانا و الحقهم بالصديقين و الشهداء
105 - داوي خاوي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
الإصابات بالآلاف و الدولة تعالج الوباء بقبضة أمنية و هذا خطأ لنكن واقعيين ليس لدينا إمكانيات لمجابهة هذا الوباء و ليس عيب ان نطلب من العالم مساعدتنا
106 - رحم الله اموات المسلمين الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه : وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ومن أدلة توحيده، أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء، وجلب الخير والسراء. ولهذا قال: { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ } من فقر، أو مرض، أو عسر، أو غم، أو هم أو نحوه. { فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } فإذا كان وحده النافع الضار، فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية.
ومن أدلة توحيده، أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء، وجلب الخير والسراء. ولهذا قال: { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ } من فقر، أو مرض، أو عسر، أو غم، أو هم أو نحوه. { فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } فإذا كان وحده النافع الضار، فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية.
107 - Khalid الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
يبدو أن الكلوروكين الذي صدعت الحكومة به رؤوسنا به أعطى أكله. أفضل علاج لحد الساعة هو الوقاية، بقاو فديوركم.
108 - بن يازغة مدينة المنزل الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
يا رب أوقف إنتشار هذا الوباء فإننا ضعفاء
109 - مواطنة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
اللهم لا طاقة لنا بعذابك نسألك اللطف بنا أرحم ضعفنا يارب المستضعفين لاتعذبنا بدنوبنا وما كسبت ايدينا
110 - عبدالله الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
وثير جد مرتفعة مقارنة عدد المصابين بعدد التحليلات، ومقارنة عدد الوفايات بعدد المصابين، نسأل الله اللطف أما هذه الأرقام ان أخذت بالنسبة لاهي بإيطاليا ولاهي بالصين فلله المشتكى
111 - خالد المانيا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
انا لله و انا إليهم راجعون اللهم ارفع عنا البلاء يارب العالمين . الزموا بيوتكم جزاكم الله خيرا. إن بعد العسر يسرا.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .
112 - جميلة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:31
لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
113 - Hamido الجمعة 27 مارس 2020 - 18:32
من يتابع الاحداث حول العالم وكيف استطاع هذا الفيروس تحدي اقوى الانظمة الصحية في العالم الغربي وكيف انهار الاطباء وبدؤا يالبكاء لانهم لم يستطيعو انقاذ المرضى بل ووضعو امام اختبار حقيقي ليختارو من يمكن انقاذه ومن يمكن تركه ليموت وحيدا.يمكن ان نتخيل المغرب بعد ايام قليلة فقط .انه سيناريو مرعب .
114 - moha الجمعة 27 مارس 2020 - 18:32
يا لطيف كيتزادو غي ب 50 و 60 هادشي غادي فتصاعد الناس تشد الارض شوي
115 - Soufiane الجمعة 27 مارس 2020 - 18:32
ان لله و ان اليه راجعون
كلمة وحدا حبسو داك دوا لتتجربوه في عباد الله
كلمة وحدا حبسو داك دوا لتتجربوه في عباد الله
116 - خعتمان عيبودي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:32
عدد وفايات رتافع الى 21 حالة يا ربنا ألطف بنا. واش ممكن توضيح اكتر. يعني فين ?اشمن بلاص. ? عمر ديالهم ?ماشي غير ارقام وضحو لينا وشكرا. انا لله و انا اليه راجعون على موتان قبل كرونا و بعد كرونا.
117 - nour الجمعة 27 مارس 2020 - 18:33
الأن أكتر من قبل
يجب المكوت فالمنازل وإلا ستكون كارتة
يجب المكوت فالمنازل وإلا ستكون كارتة
118 - الطالياني الجمعة 27 مارس 2020 - 18:33
6%/7% نسبة الوفاة والسبيطار خاوي علم الله منين يتزادو الحالات غير الله يحفظ......
119 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:33
انا لله وانا إليه راجعون.اللهم أغفر لهم وارحمهم.مغ لقيت مانقول.
120 - Manar الجمعة 27 مارس 2020 - 18:33
الله يلطف هادشي بزاف الله يحفظكم جميعا من كل شر التزمو البيوت من فضلكم
121 - Znassni الجمعة 27 مارس 2020 - 18:33
السلام عليكم ورحمة الله
نحن مقبلون على أيام عصيبة . توبو إلى الله أيها الناس لعلكم ترحمون .
نحن مقبلون على أيام عصيبة . توبو إلى الله أيها الناس لعلكم ترحمون .
122 - Fixible الجمعة 27 مارس 2020 - 18:33
نسبة زيادة 15%
الايام الأربعة القادمة ستجعل الرؤية أكثر وضوح
اتمنى فقط من الناس أن لا تغادر بيوتها الا ان كانت مسألة حياة أو موت
الله يلطف
الايام الأربعة القادمة ستجعل الرؤية أكثر وضوح
اتمنى فقط من الناس أن لا تغادر بيوتها الا ان كانت مسألة حياة أو موت
الله يلطف
123 - مواطن وفي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:33
حان توام التطبيق بجدية وصراحة الحجر الصحي لانه الخلاص مما تعاني البشرية احبتي بني جلدتي احقظوا انفسكم وعليكم ووطنكم بالتعاون الفعلي مع الساهرين على سلامتها وابقوا في بيوتكم حتى تبقى لكم بيوت والا فالترى سيصبح بيوتكم ان ابيتم التفهم وتقدر الاوضاع حق قدرها
124 - حسن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:34
نحن الان نعيش منعرجا صعبا , الاسبوع الثاني , وفيه يجب توخي الحذر الكبير ,
فرجاء لنلازم بيوتنا حفاظا على سلامة الكل , نسألك اللطف يا خالق العلة و الشفاء
فرجاء لنلازم بيوتنا حفاظا على سلامة الكل , نسألك اللطف يا خالق العلة و الشفاء
125 - أيوب الجمعة 27 مارس 2020 - 18:34
11 وفاة في 24 ساعة كثيرة بزاف هادي خاصها تحقيق وتفسير من طرف وزارة الصحة
126 - صديقي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:34
ان شاء الله خير نحن مسلمين أعزنا الله بصبر والقوة متخافوش خوتي مغاربة واخا توصل الف ولا الفين بقاو على أمل بالله العلي العظيم
127 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:34
اولا:أظن أن المختبرات المعتمدة لا يمكنها الكشف عن ايصابات أكثر وذالك لوصولها لقدرتها القصوى من الكشوفات. ثانيا نسبة الوفيات تمثل تقريبا 10 في المائة من الحالات و هذة نسبة كبيرة جدا خصوصا أن المغرب أعلن عن استعمال دواء الكلور وكين. فهل هو فعلا فعال ام لا.
128 - abdo الجمعة 27 مارس 2020 - 18:34
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحمهم جميعا وأرزقهم الجنة في يوم الجمعة هاذا.واللهم تحفظنا يارب برحمتك و ارفع عنا البلاء و الوباء.
129 - عبد ضعيف الجمعة 27 مارس 2020 - 18:35
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم صبر دويهم واحفظنا يا رب
اللهم صبر دويهم واحفظنا يا رب
130 - سهام الجمعة 27 مارس 2020 - 18:35
نسأل الله السلامة و العافية، اللهم ارحم موتانا و موتى المسلمين اجمعين، وا سي العثماني و الحكومة، اوا بداو تعطيو للدراوش قفافيهم ، عطيوهم ما ياكلو، بركة من الهضرة ديال التلفازة لا حقا العشر ايام القادمة حاسمة و بلا بلا، اذا بقاو الدراويش بالجوع را كتقلبو على جوى منجل، كلهم ايخرجو يفضلو يموتو و لا يشوفو ولادهم بالجوع، الله يهديكم، هكدا غيبقى كلشي فالدار ، حيت اصلا ما درتو الحجر حتى فات الفوت، وا زيرو نتوما من عندكم، مبقاتش غا المدرعات و التصرفيق ف عباد الله..
131 - ليلى الجمعة 27 مارس 2020 - 18:35
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا رب يا ارحم الراحمين
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا رب يا ارحم الراحمين
132 - ابو مروان الجمعة 27 مارس 2020 - 18:35
الله لطيف بعباده ،ونعوذ بالله من البلاء والوباء .ويرحم الله جميع شهداء الوباء.ويحفظ الله كل العباد والبشرية جميعا من هذه الكارثة ويحفظ بلدنا من كل بلاء.وادعو كل اخوتي المغاربة خصوصا هذه الايام ان يلتزموا بيوتهم واعلم اخي اننا كلنا معرضون للوباء ومسؤولون امام رب العباد وجزاكم الله الف خير.
133 - عمار الجمعة 27 مارس 2020 - 18:35
إنا لله و إليه راجعون اللهم اغفر لهم و ارحمهم
134 - Sanaa الجمعة 27 مارس 2020 - 18:35
اللهم لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارحم ضعفنا يا قوي، اللهم اعفو عنا و ارفع عنا البلاء
135 - بومعاز أمين الجمعة 27 مارس 2020 - 18:35
إنا لله وإنا إليه راجعون صراحة حصيلة لاتبشر بالخير نريد تفسيرا واضحا ومنطقيامن الوزارة الوصية عن ارتفاع عدد الوفيات في المغرب مقارنة مع دول أخرى هناك خللا ما.
136 - حلا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:36
إنا لله وإنا إليه راجعون.رحمهم الله جميعا وغفر لهم.هل يسمح لذويهم برؤيتهم مع أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة وحضور مراسيم دفنهم.نرجو أن تولي الدولة أهمية لهذا الجانب الإنساني.حزنت كثيرا عندما قرأت خبر أحد الأطباء الأجانب بدولة اجنبية يحكي قصة مريضه الذي يحتضر وطلب رؤية أخيرة لأبنائه وزوجته.رغم خطورة الأمر رضخ الأطباء وأعدوا لاستقبال عائلة المحتضر.وكانت الصدمة بعد الاتصال بهم رفضهم للحضور خوفا من الإصابة وقطعوا الاتصال غير مبالين بمصير والدهم.أليس هذا بمحزن مبكي.أن تصبح متخلى عنك من طرف ذويك في آخر لحظاتك بهذه الحياة.كرجاء أخير ابحثوا في جيرانكم واقاربكم بمن يحتاج المساعدة في هذه الظروف وقدموا ما في الاستطاعة للتخفيف ولو جزء بسيط من العبء قدموا المؤونة وأي شيء ممكن جزاكم الله كل خير.
137 - Karim الجمعة 27 مارس 2020 - 18:36
Il faut arrêter l activité globale et ceux qui sortent doivent être sanctionné ça va mal Allah uster oubsafi
138 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:36
اللهم ارحمهم و اغفر لهمم،ما نريده هو ان يبقى الناس ملتزمين بالحجر الصحي،و على الدولة ان تسارع في عملية التحاليل المخبرية،على الاقل 1000 حالة مخبرية في يوم،رغم الامكانيات البسيطة،و ان نحاول عدم ظهةور اية حالة في المناطق النظيفة حاليا،و الله يحد الباس،لا حول و لا قوة الا بالله
139 - youssef الجمعة 27 مارس 2020 - 18:36
المغرب هو البلد الوحيد لي عدد الوفيات فيه اكثر من عدد المشافين. البلد مبني على الخاوي.
140 - لا حول و لا قوة الا بالله الجمعة 27 مارس 2020 - 18:36
نريد فرض المرحلة الثالتة في اسرع وقت.
141 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:37
انا لله وإنا اليه راجعون، تعازينا الحارة لكل أسر المفقودين، ومتمنياتي بالشفاء العاجل لكل المصابين،
مزيدا من الحيطة والحذر ، حفظ الله الجميع من كل سوء
بقا في دارك
مزيدا من الحيطة والحذر ، حفظ الله الجميع من كل سوء
بقا في دارك
142 - لا غالب إلى الله الجمعة 27 مارس 2020 - 18:37
اللهم ارحم موتانا اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم بيك نستغيث يارحم الراحمين
143 - مراقب الجمعة 27 مارس 2020 - 18:37
فلترقد أرواحهم بسلام
ولكن حصيلة وفيات مرعبة في ظرف وجيز الا توجد رعاية صحية؟
ولكن حصيلة وفيات مرعبة في ظرف وجيز الا توجد رعاية صحية؟
144 - الحقيقة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:37
دقت ساعة الحقيقة. عدد الوفيات هو ضعف عدد حالات الشفاء في المغرب.قطاع الصحة على قد الحال وهدشي فقط تحصيل حاصل. جمعو راسكم وشدو الأرض وإلا فسوف تنقرضون .
145 - Marocain الجمعة 27 مارس 2020 - 18:37
الدولة الوحيدة لي عدد الوفيات أكثر من عدد المتعافون!!
146 - سفيان الجمعة 27 مارس 2020 - 18:37
11 وفيات فيوم واحد الله احفظ حنا غاديين فطريق الطاليان واوروبا بمعنى الفيروس غادي كاينتشر بسرعة فالشعب اخوتي المغاربة ها العار اما بقاو فديوركم امتثالا لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم و لا بأس ندكركم بالحديث الصحيح حيث قال صلى الله عليه وسلم
'إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها '
راه بنادم خارج يا إما مشا انشر العدوى يا إما مشا اجيبها لدارو وعائلتو واولادو بلا ما يشعر نسأل الله السلامة والعافية للجميع والشفاء للمصابين
'إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها '
راه بنادم خارج يا إما مشا انشر العدوى يا إما مشا اجيبها لدارو وعائلتو واولادو بلا ما يشعر نسأل الله السلامة والعافية للجميع والشفاء للمصابين
147 - الامل في الله الجمعة 27 مارس 2020 - 18:37
اللهم ارحمهم وارحم اموات المسلمين اجمعين انها فعلا كارثة واعداد المصابين ترتفع بشكل كبير يجب اتحاذ المزيد من الاجراءات الصارمةواتخاذ الحيطة والحذر للحد من تفشي هذا الوباء القاتل
148 - عبده/ الرباط الجمعة 27 مارس 2020 - 18:37
المرجو من وزارة الصحة مزيدا من الشرح....هل هؤلاء المتوفبن كانو تحت المراقبة مع الحالات التي تم تأكيدها أم ماذا ؟؟؟ رحم الله المتوفين و غفر لهم و شافى المصابين.... و أملنا و رجاؤنا في الله ليس له حدود..... و لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة و الزموا بيوتكم..
..
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149 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 18:38
للأسف فئة كبيرة من المواطنين ما حاسينش بخطورة الوضع.وبالأخص الأحياء الشعبية ..مازال كيتسراو ويدورو بحال الا ما واقع والو..مطبقين ديك الفهامة ديال الآخر هو لي مهدد وديما مستثنين روسهم..راه الوضع غادي يولي كارثي إن لم يلتزم الشعب بالإجراءات المتخذة والتي توصي بها جميع المنابر.....كونوا على قدر المسؤولية الله يرضي عليكم وخذوا العبرة من باقي الدول....والله يحفظنا أجمعين.
150 - رشيد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:38
على الجميع الإلتزام بالمنزل و خاصة المخالطين للحالات المعروفة من قريب أو بعيد يجب عليهم حجر صحي مشدد والا سنحدو حدو إيطاليا يا لطيف
151 - Ingénieur الجمعة 27 مارس 2020 - 18:38
نسبة الوفيات كبيرة جدا 66% مقارنة مع اوروبا...هل لدينا الادوية اللزمة او ماذا؟ يجب اتخاذ الاجراءات اللا زمة لخفض عدد الوفيات
152 - سعيد شيشاوة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:38
اللهم إنا نعود بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام
اللهم إنا نعود بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام
اللهم إنا نعود بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام
اللهم ارحم الموتى وارزق ذويهم الصبر وأطلب من العلي القدير أن يكونوا من الشهداء.
تبقى الإشارة إلى أن الأمر يتطلب مزيدا من الحزم والجد والضبط على كل مستويات ودوائر المسؤولية بدءا من الفرد إلى الأسرة ثم العائلة والحي واسلطات من أصغر دائرة إلى أعلاها وفقنا الله جميعا إلى أن نكون في مستوى المسؤولية اللملقاة على عاتقنا أقول هذا لأنني أطللت إطلالة بسيطة على تاريخ الفيروسات والأوبئة ومواجهة العلماء في صمت لها في حروب طاحنة عبر التاريخ وقد فقد الكثير منهم أرواحهم ليسجلوا مساهمة وبصمة بسيطة وعظيمة في نفس الوقت في عدة معارك في مختلف الأماكن وخطوط المواجهة بكوكبنا واعين بسيرورة المعارك وضرورة الإستمرارية ومتيقنين من قدوم جائحة قادرة على غزو العالم في أيام معدودة.
أتمنى أن يلتزم الجميع بالتعليمات ويتعاون مع الجهات الرسمية بكل ما أوتوا من قوة وحكمة. وفقنا الله جميعا ورفع عنا البلاء والوباء
اللهم إنا نعود بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام
اللهم إنا نعود بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام
اللهم ارحم الموتى وارزق ذويهم الصبر وأطلب من العلي القدير أن يكونوا من الشهداء.
تبقى الإشارة إلى أن الأمر يتطلب مزيدا من الحزم والجد والضبط على كل مستويات ودوائر المسؤولية بدءا من الفرد إلى الأسرة ثم العائلة والحي واسلطات من أصغر دائرة إلى أعلاها وفقنا الله جميعا إلى أن نكون في مستوى المسؤولية اللملقاة على عاتقنا أقول هذا لأنني أطللت إطلالة بسيطة على تاريخ الفيروسات والأوبئة ومواجهة العلماء في صمت لها في حروب طاحنة عبر التاريخ وقد فقد الكثير منهم أرواحهم ليسجلوا مساهمة وبصمة بسيطة وعظيمة في نفس الوقت في عدة معارك في مختلف الأماكن وخطوط المواجهة بكوكبنا واعين بسيرورة المعارك وضرورة الإستمرارية ومتيقنين من قدوم جائحة قادرة على غزو العالم في أيام معدودة.
أتمنى أن يلتزم الجميع بالتعليمات ويتعاون مع الجهات الرسمية بكل ما أوتوا من قوة وحكمة. وفقنا الله جميعا ورفع عنا البلاء والوباء
153 - لينة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:38
انا لله وانا اليه راجعون. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
154 - Hafsa الجمعة 27 مارس 2020 - 18:38
الحكومة مطالبة بتوضيح عدد الفحوصات المنجزة يوميا!! هادو كيتفلاو على الوقت في ظل تهافت الدول على انجاز عشرات الالاف من الكشوفات يوميا لتحديد العدد الصحيح من الاصابات و اتخاد الاجراء ات اللازمة
155 - Maroc الجمعة 27 مارس 2020 - 18:39
من لم يلزم بيته فقد ضلم نفسه وغيره من ينتظر الصيف فهو بعيد فاسبوع ممكن أن تصل الاصابات الآلاف ومئات الوفيات أرجوك ابقى في بيتك يجب ردع المخالفين لا حجة اني سأموت بالجوع كفى كذب الأمر أخطر من الجوع نعم هناك من انقضت نقوده لكن اتركوا الدولة فقد صرحت أنها تدرس كيف توصل الإعانات للمحتاجين..الهم اني بلغت أخاف أن نصل إلى أبعد ما كنا نتصور فلن ينفع الأكل سنبحث عن الأكسجين و سرير...الهم اني بلغت
156 - ملاحظ الجمعة 27 مارس 2020 - 18:39
إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم ارحمهم وارزق أهلهم الصبر و السلوان
157 - mossa الجمعة 27 مارس 2020 - 18:40
بصراحة الوثيرة الحالية سواء الداخلية او بالنسبة للدول المجاورة الاوربية تنبئ باننا امام تحدي كبير في الايام القليلة المقبلة اتمنى من الله السلامة والعفو.لقد كانت للبشرية فرصة للتعاون في التركيز على التناقضات التي تنجم عن الطبيعة ولكنها انسحبت الى تماديها في الصراع بين بعضها البعض خصوصا الراسمالية التي لم تكن لتصغي لاي تعاون وها نحن نؤدي فاتورة تعنتها الدي طال لمدة عقود لقد استعمرت الدول وحين ولى زمن الاستعمار الغاشم بدات تفرض على الدول املاءاتها المتغطرسة. اتمنى من الله اللطف
158 - عمران الجمعة 27 مارس 2020 - 18:40
و عزتک و جلالتک لم یتبقی لنا وجه نلقاک به او حتی نطلب رحمتک من تقصیرنا و خطایانا. عسی ان تنزل رحمتک علینا من اجل الشیوخ و الاطفال.یا رب.
159 - *Abdo Maroc الجمعة 27 مارس 2020 - 18:40
بقاو فداركم راه إلى بقين بهاد الحال راه غادنعانيو في الأيام القادمة وش أعباد الله باق لحد الآن كنحل شرجم كنلق بنادم باق واقف فراس درب ياربي تشوف فين
لاه يهد مخلق
لاه يهد مخلق
160 - Youssef الجمعة 27 مارس 2020 - 18:40
اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا ارحم الراحمين
161 - said lahrizia الجمعة 27 مارس 2020 - 18:41
اللهم اصرف عنا هدا الوباء يارب العالمين.المواطنون يجب ان يلتزموا في بيوتهم.الصبر ساعة
162 - ناصح الجمعة 27 مارس 2020 - 18:41
سلام عليكم، ناس لي كانوا خدامين مع توريس، اردوا و راقبوا صحبتهم. تفكروا عائلتكم و لداتكم و خوتكم. حسيت باللأعراض ماتحشم اتصل بهم و علمهم. ماتخسر والوا تحليل فقل من 24 ساعة تخرج. الله يشافيه الجميع. نبقاو فديورنا من أجل عائلتنا.
163 - مغربية الجمعة 27 مارس 2020 - 18:41
لا اله الا الله محمد رسول اللهم ارحم جميع الموتى واحفضنا اوجميع المسلمين آمين يارب
164 - البكاي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:41
الله حي صمد وباقي
سبحانه ذو كنف وواقي
ونحن في كنفه البديع
من كل شر واذى شنيع
مستشفعين بالغياث أحمدا
غوث الأنام آخرا ومبتدا
من قالها في زمن الوباء
أمنه الله من البلاء
سبحانه ذو كنف وواقي
ونحن في كنفه البديع
من كل شر واذى شنيع
مستشفعين بالغياث أحمدا
غوث الأنام آخرا ومبتدا
من قالها في زمن الوباء
أمنه الله من البلاء
165 - Cherkaoui الجمعة 27 مارس 2020 - 18:41
هذا كان منتظرا بفعل بعض السلوكيات التي لا تحترم واجبات الوقاية والاستهزاء والاستعانة بخطورة هذا الوباء .وزاد على ذللك ضعف وتيرة التحاليل المخبرية .نصيحة مني للمغاربة هو الابتعاد عن بعضنا البعض ولو في المنازل حيث انه ربما هناك منا من هو حامل الفيروس ولكن وبدون أعراض و خاصة الأشخاص الذين يخرجون من البيت ويخالطون الغرباء عن البيت......نتمنى من ألله عز و جل ان يرفع عنا البلاء.
166 - القاءد زوريل الجمعة 27 مارس 2020 - 18:41
لو امكن اغلاق جميع المحلات ابتداءا من الرابعة بدل السادسة و تشديد الحظر و النزول الى الاحياء حتى تجتاز المحنة اما عن المخالفين فيجب محاكمتهم على انهم خونة و يجب تجريدهم من الجنسية المغربية
167 - ولد البلاد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:42
مغاربة الخارج جنوا على هده الأرض وتسببوا في نشر هدا الوباء القاتل بها.اتساءل باستغراب هل كان أفراد الجالية يأتون إلى المغرب في الربيع بهده الكثافة.كلا.هربوا من أوربا لينجوا بانفسهم ولكنهم لا هم نجوا ولا تركونا ننجو.سامحهم الله تعالى
168 - لعفو الجمعة 27 مارس 2020 - 18:42
الحصيلة كترتفع وسوف ندخل للمرحلة التانية من الوباء وهي الطايح كتر من نايض غدي يوقع للمغرب كارثة انسانية مهولة المجاعة و كورونا
169 - خليلوفيتش الجمعة 27 مارس 2020 - 18:42
هذه رسالة إلى منتقدي رجال السلطة بعدم إستعمال القوة ضد خارقي الحجر الصحي .النظري شيء و التطبيق صعب تطبيق النظري عليه كفانا إستهتارا بارواحنا و ارواح اهلنا و جيراننا((بقا فدارك وشد تيقارك ويلا بغيتي تسول على حبابك راه كاين التليفون ))
170 - مغربي راقي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:42
يمكن غير حنا لي عندنا عدد الوفيات كتر من الشفاء
171 - hanane OUMAIMA الجمعة 27 مارس 2020 - 18:43
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين...المرجو من الجميع التزام منازلهم تفاديا لانتشار العدوى...ولنتكافل مع من لا يملكون قوت يومهم...اسال الله العظيم ان يرفع هدا البلاء على الانسانية جمعاء
172 - الحقيقة كما يراها الجميع الجمعة 27 مارس 2020 - 18:43
لا حول و لا قوة بالله ، يا رب بعبادك و أشفيهم و عافيهم فلا حول و لا قوة لهم و أنت أرحم الراحمين ، لا مهرب اليوم سوى الى الله ، فتوجهوا له بالدعاء عله يرحمنا و يرفع عنا غضبه ، المطلوب الخشوع و الاخلاص في النية ، وتيرة هذا الفيروس تتسارع بشكل جنوني و ربكم قادر على انهائه في رمشة عين شرط التوبة النصوح و الاقلاع عن الموبقات التي ترتكب يوميا و التي أبعظتنا عن ديننا الحنيف و كلكم يشهد أن المغرب بات يتربع على عرش الدعارة و المخدرات و الظلم و الاضطهاد ، ترعوا اخواني لله بقلوب خاشعة فهو أرحم الراحمين و توبوا توبة نصوحا ليرفع عنكم هذا البلاء و باقي بلاد المسلمين و اياكم في التشفي و المقارنة مع الغير
173 - معني كغيري الجمعة 27 مارس 2020 - 18:43
عدد الحالات المؤكدة إلى 333 حالة إصابة مؤكدة، فيما أعلنت عن عدد وفيات بلغ 11 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة، فيما سجلت تعافي 11 حالة.
وعلى مستوى المدن التي سجلت أكثر الإصابات بالفيروس الفتاك، سجلت الوزاة:
الدار البيضاء: 102 حالة.
مكناس: 45 حالة.
مراكش: 44 حالة.
فاس: 17 حالة
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة:
جهة الدار البيضاء سطات 104
جهة الرباط سلا القنيطرة 56
جهة فاس مكناس 63
جهة مراكش آسفي 51
جهة طنجة تطوان الحسيمة 23
الجهة الشرقية3
جهة سوس ماسة 11
جهة بني ملال خنيفرة 7
جهة درعة تافيلالت 5
جهة كلميم واد نون 1
جهة الداخلة وادي الذهب 0
جهة العيون الساقية الحمراء 0
كما سجلت الوزارة، ارتفاع نسبة الإصابات المحلية بنسبة 5è بالمئاة، فيما سجلت الوافدة نسبة 43 بالمائة.
وعلى مستوى المدن التي سجلت أكثر الإصابات بالفيروس الفتاك، سجلت الوزاة:
الدار البيضاء: 102 حالة.
مكناس: 45 حالة.
مراكش: 44 حالة.
فاس: 17 حالة
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة:
جهة الدار البيضاء سطات 104
جهة الرباط سلا القنيطرة 56
جهة فاس مكناس 63
جهة مراكش آسفي 51
جهة طنجة تطوان الحسيمة 23
الجهة الشرقية3
جهة سوس ماسة 11
جهة بني ملال خنيفرة 7
جهة درعة تافيلالت 5
جهة كلميم واد نون 1
جهة الداخلة وادي الذهب 0
جهة العيون الساقية الحمراء 0
كما سجلت الوزارة، ارتفاع نسبة الإصابات المحلية بنسبة 5è بالمئاة، فيما سجلت الوافدة نسبة 43 بالمائة.
174 - Merci الجمعة 27 مارس 2020 - 18:43
صورة تبعث على التفاءل والحبور,تنزع الخوف والقلق وتزرع الطمئنينة في القلوب التائهة بين الخيال والحياة
175 - أمة الله الجمعة 27 مارس 2020 - 18:43
اللهم سلم سلم
اللهم ارفع عنا الوباء
اللهم ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين رحمة واسعة وتغمدهم برحمتك
اللهم ارفع عنا الوباء
اللهم ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين رحمة واسعة وتغمدهم برحمتك
176 - جديدي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:43
ملي تفوت هاذ الازمة تهلاو فالمنصات ديال الشطيح والرديح، ماشي عيب الشطيح او رديح او الفن معاه حتى لنغاع ولكن الى خصصتو مثلا مليار سنتيم لغنى خصصو بحالها لقطاعات لي اساسية راه بلا تعليم او صحة او عدل غادي نعانيو. اللهم ارحم الاموات واشفى المرضى واحفظ هذا البلد يا مجيب الدعوات
177 - الصرد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:44
على ما يبدوا ان الفيروس رفع ذروته وعلينا ان نرفع ذروتنا بالتخي الشبه تامblocked movement invisible الي كان يخرج يخدم يدخل لدارو والي كان في الدار مكمش يزيد يتكمش تحت الطبلة والبقالة والحوانات الاخرين ينبغي تقليص ايام العمل الاسبوع الى 2 يومين في الاسبوع بنفس التوقيت والاطباء والممرضين عليه الاقامة بالقرب من المصحات التي يشتغلون فيها واعطاىهم دراجات او دراجات نارية للتنقل لسكناهم.
178 - Leo الجمعة 27 مارس 2020 - 18:44
لا افهم لماذا يتخاذل المغرب في استيراد التحليل السريع لكورونا و الذي تستخدمه دول ككوريا و اليابان في الشوارع يعمم على المواطنين،نتيجة الاختبار في 15 دقيقة..و حتى دول عربية كالكويت تستعمله ويمكن من رصد المرض في المراحل الاولى، يجب استباق الوباء، لان الكلوروكين لا ينفع في المراحل الاخيرة للمرض و هو قد يكون قاتلا لمرضى في حالة حرجة كما حذر البروفيسور الفرنسي...
179 - مغرب الكدوب الجمعة 27 مارس 2020 - 18:44
را هاد الناس المسؤولة في المستشفيات هما السبب ف ارتفاع الوفيات كيخافو من المسؤولية حثى مع المرا الحاملة و بغيتو يعتانيو ب مرضى الكورونا ... لك الله يا لي مريض الله يشافيك و لي مات الله يرحمو و لي باقي بصحيحتو الله يحفضو و يكلس ف دارو را المغرب فيه غير بلا بلا بلا .....
180 - عبدالعالي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:44
ا عباد الله الزموا بيوتكم اخر فرصة الجمعة السبت الأحد لا تخرجوا الوضع بدأ في التأزم هذه النتيجة ديال عدم المبالاة وتجمع 8مارس عيد المرأة. كفى من اللامبالاة الدول العظمى واحلة مع هذا الفيروس ،لله ريحوا في بيوتكم خليوا الدولة دير
خدمتها ،تعاونوا مع رجال السلطة، تعاونوا مع الأطباء، تعاونوا مع الممرضين ،باقي نقدرو نتغلبو على الفيروس بالوعي والالتزام بالقوانين .اللهم ابعد عنا شر هذا الفيروس .واجعل بلدنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
خدمتها ،تعاونوا مع رجال السلطة، تعاونوا مع الأطباء، تعاونوا مع الممرضين ،باقي نقدرو نتغلبو على الفيروس بالوعي والالتزام بالقوانين .اللهم ابعد عنا شر هذا الفيروس .واجعل بلدنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
181 - بوزيدي امبارك الجمعة 27 مارس 2020 - 18:44
يا ربي السلامة 333 حالة و 21 حالة وفاة اللهم ارفع غظبك عنا
يا اخواني التزمو البيوت حتى نحاصر هده الجائحة
يا اخواني التزمو البيوت حتى نحاصر هده الجائحة
182 - محمد المربع الجمعة 27 مارس 2020 - 18:44
نطالب الجهات الوصية بتوقيف العمل في باقي الجهات ومنع الخروج بالمرة إلا للضرورة القصوى...الحجر الصحي لم نحترمه بالشكل المطلوب...
183 - صقر المغرب الاقصى الجمعة 27 مارس 2020 - 18:44
معدل الوفيات بكورونا مرتفع مقارنة بمعدل الشفاء
ماهو تفسير ذلك يا وزارة الصحة.
ماهو تفسير ذلك يا وزارة الصحة.
184 - brahim de tiznit الجمعة 27 مارس 2020 - 18:45
المغرب دخل المرحلة الحاسمة. ارتفاع عدد الوفيات و لكن عدد الحالات مستقر. المرجو من الجميع البقاء في منزله هذا الاسبوع و الله يحفظ الجميع.
185 - حسين عمري الجمعة 27 مارس 2020 - 18:45
نسأل الله اللطف.. الامور تزداد تدهورا...لانفهم السبب..في وقت يتراجع الوباء في دول ،كانت بؤر للاوتر. عندنا يزداد...محاربة هذه الجائحة تقتضي جدية من المسؤولين..ليس كالكلام وصور الكاميرا وتصريحات المسؤولن..وجدية من المواطنين ..الامر جد..الجميع ملزم بالبقاء في بيته لابقوة السلطة.ولكن كتصرف راقي...نسأل الله ان يرحمنا بالمرحوم فينا
186 - عزيز مديونة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:46
(إنا لله وإنا إليه راجعون) نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمهم ويرفع عنا هذا البلاء، ربنا إننا لا نرفض قدرك ولكن رحمة بوالدينا وصغارنا...
187 - jallil الجمعة 27 مارس 2020 - 18:46
الملاحظ غياب المسؤولين عن السياسات العامة في المغرب عن منصة الاعلان عن حالات كورونا ، فكل يوم تمطرنا وزارة الصحة بشخص ويمكن ان نصل ان استمرت هذه الجائحة لا قدر الله الى قيام حراس الامن الخاصين المسخدمين من طرف وزارة الصحة بالاعلان عن الحالة الوبائية اليومية ،
188 - توتو مول البشكليط الجمعة 27 مارس 2020 - 18:46
يجب جمع أهالي المفقودين بهذا الوباء، و رفع دعوى دولية ضذ الصين لتطويرها هذا الفيروس القاتل،
لاااابد للصين أن تدفع ثمن هذه المصيبة التي تسببت فيها مختبراتها البيولوجية.
لا يجب التوقف عند دفن الضحايا و البكاء.
الصين أجرمت، و يجب ان تدفع ثمن إجرامها لكل الضحايا في العالم.
لاااابد للصين أن تدفع ثمن هذه المصيبة التي تسببت فيها مختبراتها البيولوجية.
لا يجب التوقف عند دفن الضحايا و البكاء.
الصين أجرمت، و يجب ان تدفع ثمن إجرامها لكل الضحايا في العالم.
189 - سمير الجمعة 27 مارس 2020 - 18:46
على السلطه المخزنيه صرف الاموال الهائلة الموجودة عندها . صندوق كورونا زائد اموال الدوله المتواجده في الخزينه الوطنيه . وذالك لشراء المواد الاساسيه من غذاء وماء وغاز وكهرباء وتوزيعها على المواطنين بالمجان بواسطه الجيش .تلك المواد توضع عند ابواب المنازل . لكي لا يجد المواطن مرغما للخروج الى الشارع. ان لم نفعل فانتضرو الكارثه .
الاموال كاينين اخص غير طلقوها.
الاموال كاينين اخص غير طلقوها.
190 - ندى الجمعة 27 مارس 2020 - 18:46
كيبانلي احنا الدولة الوحيدة اللي الوفيات عندها اكثر من حالات الشفاء .قلبنا تقطع على هاد الناس الله يرحمهم
191 - jalil الجمعة 27 مارس 2020 - 18:46
ماهذا الهراء يجب تكوين خلية موسعة تتواصل مع المغاربة وتتلقى اسئلة الصحافيين برئاسة وزير الصحة والوزراء المعنيين وخبراء الصحة العامة ، المهمة تتطلب المواجهة وليس التخفي ،الملاحظ ايضا تغييب مكروفونات الصحافة هل وزارة الصحة اصبحت منبرا اعلاميا جديدا ام احدثت قناة تلفازية مكروفونها الوحيد، الخطر جزء من مهمة الطبيب والشرطي والوزير والقائد والمقدم وعلى اساسها يتقاضى الحوافز المادية و المكافآت اذن حان وقت المواجهة والتواصل مع المواطنين .
عدد الوفيات يزيد عن الصعف عدد حالات الشفاء اذن المنظومة الصحية مهترئة هذا هو المقياس العالمي ،ايطاليا البارحة وهي بؤرة الوباء 560 وفاة مقابل 999 حالة شفاء ......
المقياس ليس الحالات ولكن المقاربة بين الوفيات والمتعافين .........المرجو اعادة النظر وتدارك هذه الهفوةيرحمكم آلله. فالمسؤول الكفء هو الذي يسير ويواكب الازمات ويبحث عن حلول انية ويصحح الاخطاء يوم بيوم ويعدد الإستراتيجيات حتى يصل الى بر الامان اما المسؤول التي يتخبط في الازمة فالاجدر ان يستقل قبل ان يورط العباد والبلاد فهناك كفاءات مغيبة في شتى مناحي الحياة المغربية .الله يحد الباس .
عدد الوفيات يزيد عن الصعف عدد حالات الشفاء اذن المنظومة الصحية مهترئة هذا هو المقياس العالمي ،ايطاليا البارحة وهي بؤرة الوباء 560 وفاة مقابل 999 حالة شفاء ......
المقياس ليس الحالات ولكن المقاربة بين الوفيات والمتعافين .........المرجو اعادة النظر وتدارك هذه الهفوةيرحمكم آلله. فالمسؤول الكفء هو الذي يسير ويواكب الازمات ويبحث عن حلول انية ويصحح الاخطاء يوم بيوم ويعدد الإستراتيجيات حتى يصل الى بر الامان اما المسؤول التي يتخبط في الازمة فالاجدر ان يستقل قبل ان يورط العباد والبلاد فهناك كفاءات مغيبة في شتى مناحي الحياة المغربية .الله يحد الباس .
192 - jihad الجمعة 27 مارس 2020 - 18:47
اللهم ارحمهم، وارزق اهلهم الصبر يا رب والله يرفع علينا الوباء
193 - لطيفة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:47
يا ربي تلطف بعبادك الضعفاء أمامك.
على الله الناس يفهموا راه خاصهوم يحترموا حالة الطوارئ ويأخدوها مأخد الجد.
الله يهديكوم راه مصير المغاربة كلهم بين ايديكم.
الله هو الوحيد القادر على إيقاف هذا الوباء ولكن الله تيقول لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة.
على الله الناس يفهموا راه خاصهوم يحترموا حالة الطوارئ ويأخدوها مأخد الجد.
الله يهديكوم راه مصير المغاربة كلهم بين ايديكم.
الله هو الوحيد القادر على إيقاف هذا الوباء ولكن الله تيقول لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة.
194 - hamido الجمعة 27 مارس 2020 - 18:47
اللهم ارفع عنا ااوباء
اللهم ارحم الموتى وشافي المرضى واحفظ الاصحاء
اللهم ارحم الموتى وشافي المرضى واحفظ الاصحاء
195 - رضوان الجمعة 27 مارس 2020 - 18:47
بما ان عدد الوفيات وصل الى 21 .اظن ان عدد الاصابات مرتفع جدا .لهذا يجب اجراء المزيد من الفحوصات لمحاصرة الفيروس . أقل بلد في عدد الوفيات مقارنة بعدد الاصابات هو ألمانيا 40000 مصاب و 200 وفاة .بعملية القسمة الثلاثية ل 21 وفاة نجد أن العدد الحقيقي الاصابات هو 4200 حالة .ارجو ان اكون مخطءا. بقاو فديوركم و شكرا
196 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:48
نسأل الله تعالى أن يجعلهم من الشهداء وأن يرحمهم وموتى المسلمين جميعا للأسف الشديد ونحن في هذه المحنة وهذا الابتلاء مزال هناك بعض الناس يستهزؤن بكورونا وهذا نابع عن جهل الناس بدينهم فالمسلم حين يبتلى يتوب ويرجع الى الله عزوجل ويتتضرع اليه ويكثر من الاستغفار لأننا لاندري من سترتفع به الأرقام كماقال تعالى (وماتدري نفس ماذاتكسب غدا وماتدري نفس بأي أرض تموت)فالغرض من الابتلاء هو التضرع الى الله كما قال سبحانه (ولقدارسلنا الى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء((الفقر))والضراء ((الأمراض والاسقام))لعلهم يتضرعون صدق الله العظيم
197 - taha الجمعة 27 مارس 2020 - 18:48
اللهم ارحم الجميع ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
واجعل العاقبة خيرا يارب العالمين .
واجعل العاقبة خيرا يارب العالمين .
198 - نسبة الوفيات مرتفعة جدا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:48
ما يثير الانتباه ان نسبة الوفيات مرتفعة جدا في المغرب 21/333 مقارنة مع السنغال0/119مقارنة بكيان اسرائيل 12/3030 ما السر في هذه التفاوتات وهذه المفارقات
199 - Abdo الجمعة 27 مارس 2020 - 18:48
كلشي بسباب الناس اللي ممطبقاش تعليمات السلطات
200 - الله يلطف بنا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:49
الايام القادمة ستكون صعبة على المغرب و الله اعلم. الدول العظمى و التي لديها شعوب واعية و عندها امكانيات و فشلت فما بالك بشعب امي فقير لازالت الناس تملا الشوارع و الاسواق و تتزاحم على شراء الخضر و الفواكه. ربما يكون هناك عدد كبير من الموتى في الاسابيع المقبلة و حتى لا يقع ارتباك على الدولة ان تجند حفاري القبور و تدعم حفر القبور و تسمح لمتاجر بيع الاكفان ان تفتح حالة ازدياد عدد الوفيات و كذلك رخص دفن الموتى يجب ان تعطى بكل سلاسة للمواطنين في كل مقاطعة كما على الناس ان يتعلموا كيف يغسلون موتاهم في بيوتهم.
201 - ابو احمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:49
السلام عليكم،
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وارزق اهلهم الصبر والسلوان.
إرتفاع معدل الوفيات دليل على تدني مستوى التطبيب في المغرب
الاهم ارحمهم برحمتك.
#لنلتزم بما هو في صالحنا
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وارزق اهلهم الصبر والسلوان.
إرتفاع معدل الوفيات دليل على تدني مستوى التطبيب في المغرب
الاهم ارحمهم برحمتك.
#لنلتزم بما هو في صالحنا
202 - مغربي محب لبلده الجمعة 27 مارس 2020 - 18:49
المرجو الالتزام بالحجر الصحي واناشد الاسر الميسورة ان تفكر في جيرانها المحتاجين .كيس يحتوي على بعض المقتنيات ووضغه امام باب الفقير ثم الانصراف بعد طرق الباب تجنبا للاختلاط و الله المستعان.
203 - Fellah الجمعة 27 مارس 2020 - 18:49
اللهم الطف بنا ...
Il y a encore trop de gens dans les rues...
Il faut restreindre le créneau horaire sur l'attestation 2h maximum, pour obliger les gens à ne pas sortir plus d'une fois....
Sortir uniquement les jours pairs pour certains et impairs pour d'autres...
Sans réduction drastique de la circulation des gens, le virus continuera à circuler et tarder le retour à la vie normale...
Il y a encore trop de gens dans les rues...
Il faut restreindre le créneau horaire sur l'attestation 2h maximum, pour obliger les gens à ne pas sortir plus d'une fois....
Sortir uniquement les jours pairs pour certains et impairs pour d'autres...
Sans réduction drastique de la circulation des gens, le virus continuera à circuler et tarder le retour à la vie normale...
204 - Dichter الجمعة 27 مارس 2020 - 18:49
اللهم رفع عنا هذا البلاء، عدد الوفيات ارتفع بنسبة صاروخية 11 وفاة في يوم واحد. الله ارحم ليكم الوالدين ايها المواطنون اما بقاو فديوركم وكفى من التجمعات الغير المبررة، راه الناس فالاحياء الشعبية دايرين الفوضى، كلشي خارج. الله اهديكم اما دخلو لديوركم، راه بهاد التصرفات تقدر تقتل والديك او خوتك، ولادك، راه البشر حاليا هو كورونا، الى كل واحد سد عليه فدارو متبقاش كورونا، طبقو نصائح السلطات قبل لايفوت لفوت، اوديكا ساعة مينفعنا ندم، اللهم حريق ساعة ولا حريق سوايع.
205 - سبع بقرات الجمعة 27 مارس 2020 - 18:49
السلام لقد اخبرناكم من قبل ان الحجر الصحي المغربي يشبه الحجر الصحي الاوروبي. النتيجة ستكون كارتية.واخبرناكم الاستمارة والتبضع سيؤدي لهلاكنا. وقلنا الحل لا ااستمارة لا تبضع وعلى الدولة تخزين المواد الاساسية من الغذاء وتقسيمه عن طريق لجان مشتركة على كل منزل بطريقة مجانية حسب عدد السكان مع اقتطاع الاجور لجميع الموظفين مدنيين وعسكريين عموميين وخصوصيين لمدة شهر. حجر شامل لمدة شهر باستتناء القطاعات الحيوية من القوات العمومية الصحة الفلاحة والماء والكهرباء. هذه قمة العدل لنضحي من اجل بلدنا الغالي حب الاوطان من الايمان
206 - Abdellatif Safir الجمعة 27 مارس 2020 - 18:50
عشرة أيام فقط..إما انتشار ..أو انحسار.. اقعدوا في بيوتكم.. ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون). رب محنة في طيها منحة..
207 - محمد مراكش الجمعة 27 مارس 2020 - 18:52
لمادا دائما بعض المتدخلين يقومون بنكران كل ما تقوم به الدولة واريد ان اقول لهاؤلاء المتناقضين دائما يا اما لا تتبعون الاخبار الخارجية او انكم مريضون بمرض التناقض ونكران الجميل للدولة واطرها جميعا
208 - المهدي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:53
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
209 - برحو محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:53
لطفك يا لطيف اللهم هون علينا مصائب الدنيا أمين
210 - حافظ الجمعة 27 مارس 2020 - 18:55
شيء عادي أن ترتفع الإصابة في الأيام المقبلة بسبب التأخر في فحص المخالطين و انتظتر ظهور الأعراض حيث تبقى منهم أكثر من 1800 مخالط أما الغير طبيعي هو إرتفاع الوفايات خاصة الشباب منذ البدء في إستعمال الدواء الفرنسي الذي حذر الخبراء من مضاعفاته الخطيرة تؤدي للموت
211 - سعيد الجمعة 27 مارس 2020 - 18:55
ان لله وإنا اليه راجعون اللهم لطف بنا ورفع عنا هذا الوباء
212 - ريفي صريح ومعقول الجمعة 27 مارس 2020 - 18:55
و يا ربي السلامة انا لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة الا بالله
213 - Fatin الجمعة 27 مارس 2020 - 18:56
إنه علاج الكلوروكين أكيد هو .لقد إرتفعت الوفيات بفرنسا وأيطاليا مباشرة بعد أخذه.فهناك من يلائمه وهناك من يقتله...اللهم ألطف بنا .إجلسوا في بيوتكم مدة قصيرة ....كي لانجلس في القبور الى يوم البعث.....
214 - من إسبانيا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:57
إنا لله وإنا إليه راجعون أخوتي الله يجازيكوم بالخير مابقاو فديركوم راه هنا في إسبانيا كل نهار كيتزادو واحد العدد كبير جدا نسأل ألله أن يرفع هذا الوباء عاجلا غير آجل
215 - abdou الجمعة 27 مارس 2020 - 18:58
الله يكون معانة والله يرحم لي ماتو ويشفي لي مراض
216 - simo الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
باربي تحفضنا من هد الوباءوتحفض جميع دول العالم
هدااختبارمنالله.وسيزول بحول الله.اخواني اخواتي أكثروا الدعاء.هده سحابةوستزول انشاءالله.
هدااختبارمنالله.وسيزول بحول الله.اخواني اخواتي أكثروا الدعاء.هده سحابةوستزول انشاءالله.
217 - موحا الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
هناك فئة من المخاربة العرب الجرب يجب ان يصلها كورونا
218 - Latifa الجمعة 27 مارس 2020 - 19:01
L'ignorance de certains risque de mener notre pays à la dérive , je travaille a Temara, les gens circulent et font la marche , sachant que la police et les forces auxiliaires ne cessent de passer et leur parler! Ceci pose une question cruciale, peut on maîtriser un peuple ignorant , inconscient ? Cette catégorie est inconsciente de la gravité de cette pandémie , qui écrase des pays qui ont tous les moyens et qu'on jalousait , alors que nous ,, nous sommes impuissants avec cette catégorie de spécimens qui vient comme des animaux , désolée je suis hors de moi, je dis bien des animaux , sans cervelles . Et j'espère après la Corona , qui a levé le voile sur cette face du Maroc , qu'on ignorait ou faisait semblant d'ignorer , le gouvernement lancera une stratégie pour mettre à niveau ces "cervelles" ou les éradiquer !
219 - سعيد الجمعة 27 مارس 2020 - 19:03
للاسف نسبة الموتى مرتفعة جدا في المغرب، هل هناك مشكل ما يجعل هده النسبة مرتفعة؟ الكفاءة؟ الدواء؟ الرعاية؟
يجب على الحكومة ان تجد تفسيرا سريعا لهدا، لأن للكل سعيد بقرارات الحكومة الجريئة لاحتواء بها الوباء، و لكن ادا كانت الوفيات كتيرة فهدا يسيء كتيرا المغرب ولاطباءه
يجب على الحكومة ان تجد تفسيرا سريعا لهدا، لأن للكل سعيد بقرارات الحكومة الجريئة لاحتواء بها الوباء، و لكن ادا كانت الوفيات كتيرة فهدا يسيء كتيرا المغرب ولاطباءه
220 - وجهة نظر الجمعة 27 مارس 2020 - 19:04
"إنا لله وإنا إليه راجعون".الزموا بيوتكم تفاديا لانتشار العدوى وبالتالي التسبب في ارتفاع الحالات لا قدر الله لأن بلدنا لا يملك الإمكانيات للكشف السريع عن هذا الفيروس.
221 - Hicham edg الجمعة 27 مارس 2020 - 19:05
Le Maroc et l l'égérie
Et la Tunisie même rythme
Et la Tunisie même rythme
222 - moitine الجمعة 27 مارس 2020 - 19:05
Allah yarham moutana
Voila quelques statistiques pour comparaison (et aussi en tirer quelques conclusions)
Moyen mondiale=4,5%
Chine=4,04
Spain=7,7%
France=5,8%
Germany=0,6%
S Korea=1,4%
Maroc=6,3%
Il faut noter qu'on vient juste de commencer la pente et que Dieu nous protege. Rester chez vous le plus longtemps possible, meme apres le confinnement oficielle.
Voila quelques statistiques pour comparaison (et aussi en tirer quelques conclusions)
Moyen mondiale=4,5%
Chine=4,04
Spain=7,7%
France=5,8%
Germany=0,6%
S Korea=1,4%
Maroc=6,3%
Il faut noter qu'on vient juste de commencer la pente et que Dieu nous protege. Rester chez vous le plus longtemps possible, meme apres le confinnement oficielle.
223 - dami الجمعة 27 مارس 2020 - 19:06
المنحى التصاعضي يبقى بطيء الحمد لله كنت اتوقع إصابة الآلاف في بضعة أيام لقوة انتشار الفايروس
224 - Nous الجمعة 27 مارس 2020 - 19:07
أعلن المكتب الاتحادي للصحة العامة، اليوم الجمعة، تسجيل 36 حالة وفاة إضافية و1447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ظرف 24 ساعة بسويسرا.
وأوضح المكتب الاتحادي أن حصيلة الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 197 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 12 ألف و161 حالة.
وأوضح المكتب الاتحادي أن حصيلة الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 197 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 12 ألف و161 حالة.
225 - Redakitsurf الجمعة 27 مارس 2020 - 19:13
إن لله و إن إليه راجعون...
اللهم إرحمهم و أسكنهم فسيح جناتك يا غفار يا رحيم.. و أحتسبهم عندك من الشهداء يارب
أعلم جيدا ما معنى فقدان أحد الوالدين أو قريب فجأة...
فقدت والدتي رحمة الله عليها..أوائل سنة 2015 عن طريق إلتهاب رئوي راجع إلى هبوط في المناعة بسبب السكري اللعين..
أصيبت رحمها الله بوعكة صحية و إرتفاع في الحرارة حسبناها حمى بسيطة...لكن هيهات...
بعد التشخيص.. تبين أن حالتها كانت صعبة ...
اللهم إرحمهم و أسكنهم فسيح جناتك يا غفار يا رحيم.. و أحتسبهم عندك من الشهداء يارب
أعلم جيدا ما معنى فقدان أحد الوالدين أو قريب فجأة...
فقدت والدتي رحمة الله عليها..أوائل سنة 2015 عن طريق إلتهاب رئوي راجع إلى هبوط في المناعة بسبب السكري اللعين..
أصيبت رحمها الله بوعكة صحية و إرتفاع في الحرارة حسبناها حمى بسيطة...لكن هيهات...
بعد التشخيص.. تبين أن حالتها كانت صعبة ...
226 - عزيز الجمعة 27 مارس 2020 - 19:14
آلله يرحم الوالدين صبرو شوية في منازلكم باش منوصلوش بحال إيطاليا عاد تندموا أو تقولو ياندمة مجلسناش في ديورنا واش بغيتو نوليو عبرة التهاون لشعوب أخرى شوفوا الصينيين مليار أو نص لتازمو شهر واحد أو حنا مصبرناش حتى 20 يوم مقادا را هاد البلاد أو واليدينا أو وليداتنا راهم أمانة في أعناقنا كلنا في حرب ضد كورونا آلله يهديكم الله يرحم الوالدين
227 - miloud Tánger الجمعة 27 مارس 2020 - 19:17
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم يارب العالمين..... إلتزموا بمنازلكم جزاكم الله خيرا...
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام
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