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كُتّاب وآراء
"الكورونا المحلية" تتصدر .. وحالة 14 % من المصابين حرجة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 333 حالة.
وتتوزع حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" على مختلف جهات المملكة المغربية، باستثناء جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب اللتين لم تسجل فيهما أي إصابة إلى حدود اليوم.
وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات قائمة الإصابات بـ 104 حالات مؤكدة، تليها جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بـ63 حالة مؤكدة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ56 حالة مؤكدة، فجهة مراكش آسفي بـ51 حالة.
وبجهة طنجة تطوان الحسيمة ارتفعت الحصيلة إلى 23 حالة، تليها جهة سوس ماسة بـ11 حالات، وجهة الشرق بـ12 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة بـ7 حالات، وجهة درعة تافيلالت بـ5 حالات، ثم جهة كلميم واد نون بحالة واحدة.
وعلى مستوى مدن المغرب، تتصدر مدينة الدار البيضاء عدد الاصابات بـ 102 حالة مؤكدة، تليها مدينة مكناس بـ45 حالة، ثم مراكش بـ44 حالة، والرباط بـ 27 حالة، وفاس بـ 17 حالة.
وكشفت وزارة الصحة أن نسبة الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا تجاوزت نسبة الحالات الوافدة؛ إذ بلغت 57 في المائة، بينما الحالات الوافدة تبلغ نسبتها 43 في المائة.
أما بالنسبة للحالة السريرية للمصابين بوباء كورونا، فـ86 في المائة منهم حالتهم هينة أو متوسطة، و14 في المائة حالتهم صعبة أو حرجة.
وبالنسبة للفئات العمرية للمصابين بالفيروس المستجد، فإن 28 في المائة منهم من الفئة العمرية من 40 إلى 65 سنة، و36 في المائة من الفئة العمرية أكثر من 65 سنة، وحوالي 18 في المائة من الفئة بين 25 و40 سنة، و18 في المائة من الفئة العمرية دون سن 25 سنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
اللهم ارفع عنا الوباء وكل بلاء ..ونعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق..
الناس اللي خرجو فالليل داك النهار، الله ياخذ فيكم الحق دنيا وآخرة.
أقول هذا الكلام حيت تصورو معايا الله يستر غير 2 حاملين للفيروس ....
الله يلطف بينا والتزموا بيوتكم . والله ينجي الجميع
حفظ الله هذا البلد و سائر بلدان العالم
ناس غاديا جايا السويقات و الكرارص و الباعة المتجولين تقول مكاين لا مرض لا والو
يا اما نسدو و نصبرو سيمانة ولا جوج ولا نهاكو كاملين
اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم.
اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.
معدل مرتفع واخا مازال ماوصلناش اللي وصلو ليه ف اوروبا !!!!
شفتي السبيطارات ديالنا ! واخا دير فيها اصحاء مافيهم والو ، غايموتو منهم واحد 4% .
وا عباد الله ... في المستشفيات حيث مرضى كورونا يتم التواصل مع المرضى من وراء الباب او عبر الهاتف . احسن المستشفيات يتم مراقبة المرضى مرة في اليوم .
ارفع عنا هذا البلاء . لنكثر من الدعاء
ومن احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا.صدق الله العظيم
اتمنى من كل المواطنين التزام بيوتهم و الحرص كل الحرص على سلامتهم لما فيه خير للجميع و خصوصا سكان الاحياء الشعبية و الاسواق العشواءية.لان اليوم هناك زيادة في الحالات المرضية و المتوفين الله يرحمهم.لدا وجب علينا الانخراط في المنظومة الصحية بكل نكران دات لاننا مقبلين على شهر رمضان شهر العبادة و الغفران .
يا رب اشتقنا الى المساجد و صلاة الجماعة و الجمعة ياربي اننا نتضرع اليك بقلب خاشع و عين دامع ان ترفع البلاء و تصد الوباء لانك الرحيم و الحليم.
اللهم بارك لنا في شعبان و بلغنا رمضان سليمين معافين و الحمد الله ربي العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين.
أما الطوارئ الصحية فلن تظهر نتائجها إلا بعد 20 يوما من الآن..
والله أعلم.
فعدم وجود اي اصابه في الصحراء الى حد الان والتي درجه الحراره فيها مرتفعه قد يفسر ذالك . والله اعلم
الكل يبقى في الدار .
ومن بعد هذه الجانحة سوف نقوم بمقاطعة كل من لم يساهم من اجل الشعب .واطلب كل من لديه خط هاتفه ان يحوله الى اتصالات المغرب .
لان كل من اينوي واورونج لا يهمها سوى طحين الشعب ونزيد عليها بيم.
لاااابد للصين أن تدفع ثمن هذه المصيبة التي تسببت فيها مختبراتها البيولوجية.
لا يجب التوقف عند دفن الضحايا و البكاء.
الصين أجرمت، و يجب ان تدفع ثمن إجرامها لكل الضحايا في العالم.