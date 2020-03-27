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الرئيسية | مجتمع | "الكورونا المحلية" تتصدر .. وحالة 14 % من المصابين حرجة

"الكورونا المحلية" تتصدر .. وحالة 14 % من المصابين حرجة

"الكورونا المحلية" تتصدر .. وحالة 14 % من المصابين حرجة
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 18:43

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 333 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" على مختلف جهات المملكة المغربية، باستثناء جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب اللتين لم تسجل فيهما أي إصابة إلى حدود اليوم.

وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات قائمة الإصابات بـ 104 حالات مؤكدة، تليها جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بـ63 حالة مؤكدة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ56 حالة مؤكدة، فجهة مراكش آسفي بـ51 حالة.

وبجهة طنجة تطوان الحسيمة ارتفعت الحصيلة إلى 23 حالة، تليها جهة سوس ماسة بـ11 حالات، وجهة الشرق بـ12 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة بـ7 حالات، وجهة درعة تافيلالت بـ5 حالات، ثم جهة كلميم واد نون بحالة واحدة.

وعلى مستوى مدن المغرب، تتصدر مدينة الدار البيضاء عدد الاصابات بـ 102 حالة مؤكدة، تليها مدينة مكناس بـ45 حالة، ثم مراكش بـ44 حالة، والرباط بـ 27 حالة، وفاس بـ 17 حالة.

وكشفت وزارة الصحة أن نسبة الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا تجاوزت نسبة الحالات الوافدة؛ إذ بلغت 57 في المائة، بينما الحالات الوافدة تبلغ نسبتها 43 في المائة.

أما بالنسبة للحالة السريرية للمصابين بوباء كورونا، فـ86 في المائة منهم حالتهم هينة أو متوسطة، و14 في المائة حالتهم صعبة أو حرجة.

وبالنسبة للفئات العمرية للمصابين بالفيروس المستجد، فإن 28 في المائة منهم من الفئة العمرية من 40 إلى 65 سنة، و36 في المائة من الفئة العمرية أكثر من 65 سنة، وحوالي 18 في المائة من الفئة بين 25 و40 سنة، و18 في المائة من الفئة العمرية دون سن 25 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - reda الجمعة 27 مارس 2020 - 18:57
Les deux semaines à venir sont cruciales. La température va baisser, ce qui favorise très considérablement la propagation du virus à une vitesse très très élevée, comme ce qui est arrivé en Italie et en France. Si on résiste et on reste chez soi à la maison les deux semaines qui viennent, après vers la fin d’avril les températures augmenteront et le virus perd sa puissance de propagation et de contagion. Il faut que tout le peuple marocain soit conscient de cette réalité. Restez chez vous les deux prochaines semaines, c’est très critique et très déterminant inchaa ALLAH
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44
2 - بن يازغة مدينة المنزل الجمعة 27 مارس 2020 - 18:57
اللهم بقدرتك و قوتك أوقف إنتشار هذا الوباء فإننا ضعفاء
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75
3 - كريم الجمعة 27 مارس 2020 - 18:58
هناك ابتكار خاص بالمرحلة وهو أن كل شخص يخرج من بيته للضرورة يقوم بجرد الأشخاص الذين التقى بهم وتحديد المكان والوقت الذي تم فيه ذلك ويكون لديه تدوينات يومية
اللهم ارفع عنا الوباء وكل بلاء ..ونعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق..
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28
4 - ابراهيم امزيان الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
نطلب من المسؤلين عن اعطاء جميع المعلمات حسب المدن و ليس الجهة كما يسرحون اتمنى من المواطنين البقاء في منازلهم خير لهم و بهذا نشكر الامن بصفة عامة وشكراااا
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28
5 - YLU الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
هل لازال هناك من مشكك في فاتكية كورونا?
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19
6 - سفيان ب الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
كنتوقع و ياربي يكون توقعي خطأ زيادة عدد المصابين في المدن لي خرجات في مظاهرات تطالب برحيل كورونا ؟؟؟[email protected] الله يهدي ما خلق
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17
7 - Faouzi الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
صبيحة اليوم ابنتي و زوجتي فرحين لسماعهما وجود دواء لهذا الداء ( كلو....) وفي المساء حزن لكثرة المصابين و الموتى ... باختصار الله يلطف
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25
8 - وسيم الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
يجب تشديد الاجراءات عزل المدن عن بعض خصوصا مدينة الدار البيضاء التي اصبحت بؤرة وباء ممنوع تنقل من مدينة الي ااخري الي للشاحنات محملة ببضاءع والي ستنتقل العدوي الي عموم المغرب
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8
9 - morocco الجمعة 27 مارس 2020 - 19:00
اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه
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15
10 - محيمح الجمعة 27 مارس 2020 - 19:00
مفهمتش كيفاش إسرائيل عندها أزيد من 3000 حالة إصابة وعدد الوفيات لم يتعدى 12 حالة وفاة اوحنا عندنا غير 333 حالة إصابة اواصلين 21 حالة وفاة
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30
11 - احمد الجمعة 27 مارس 2020 - 19:00
الحالات المحلية ترتفع وهذا أمر كان متوقع بحكم المخالطة.
الناس اللي خرجو فالليل داك النهار، الله ياخذ فيكم الحق دنيا وآخرة.
أقول هذا الكلام حيت تصورو معايا الله يستر غير 2 حاملين للفيروس ....
الله يلطف بينا والتزموا بيوتكم . والله ينجي الجميع
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11
12 - Omar fido الجمعة 27 مارس 2020 - 19:01
نسبة الوفيات في المغرب مرتفعة نوعا ما و هذا يبين هشاشة و ضعف المنظومة الصحية في البلاد.
حفظ الله هذا البلد و سائر بلدان العالم
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22
13 - كلميمي الجمعة 27 مارس 2020 - 19:01
والله العظيم و تشوف شوارع مدينة كلميم
ناس غاديا جايا السويقات و الكرارص و الباعة المتجولين تقول مكاين لا مرض لا والو
يا اما نسدو و نصبرو سيمانة ولا جوج ولا نهاكو كاملين
اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم.
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15
14 - ismail الجمعة 27 مارس 2020 - 19:01
يا ربي السلامة
احفظنا واقنا شر هذا الوباء
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5
15 - ان شاء الله يكون خير الجمعة 27 مارس 2020 - 19:01
اللهم رب البأس اذهب البأس اشفب انت الشافي، لا شفاء الا شفائك، شفاء لا يغادر سقما.
اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.
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12
16 - وجدي الجمعة 27 مارس 2020 - 19:02
ما كانت لتكون هناك حالات محلية لو لم تكن هناك حالات واردة تجرد اصحابها من كل معاني الإنسانية والأخوة والوطنية واتوا الى ارض اصولهم في ظرفية صعبة هاربين من الوباء
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11
17 - بوجادي الجمعة 27 مارس 2020 - 19:02
333 اصابة و 21 وفاة . اي 6.3 % معدل و فيات !!!!
معدل مرتفع واخا مازال ماوصلناش اللي وصلو ليه ف اوروبا !!!!
شفتي السبيطارات ديالنا ! واخا دير فيها اصحاء مافيهم والو ، غايموتو منهم واحد 4% .
وا عباد الله ... في المستشفيات حيث مرضى كورونا يتم التواصل مع المرضى من وراء الباب او عبر الهاتف . احسن المستشفيات يتم مراقبة المرضى مرة في اليوم .
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13
18 - حفصة الزيتوني الجمعة 27 مارس 2020 - 19:02
نرجو من المغاربة البقاء في منازلهم لان الضرفية الحالية تتطلب ذلك لان فترة احتضان الفيروس اقتربت من نهايتها وستضهر حالات اخرى . اللهم
ارفع عنا هذا البلاء . لنكثر من الدعاء
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6
19 - رحاب الجمعة 27 مارس 2020 - 19:03
اللهم الطف بعبادك ياحي ياعيوني. والله عيوني تغرغرات بالدموع اليوم كترت الموتى هدا تقصير من الاطباء وام الكشف متأخر ام هما معا.. رجاء من هسبرس نشر انعاش الموتى الله يرحمهم وبتقبلهم الله شهداء باش ناس توعى بالمخاطر لانريد جتت كتيره لبلادنا. نموت ع بلادي وع كل مغاربه ربي يخليلنا لبعض ياراااب
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4
20 - Hamza الجمعة 27 مارس 2020 - 19:03
الى شفتي هاد الإحصاءات ومزال تاتخرج من غير الخدمة او التسوق فاعرف ان الإنسانية ماتت فيك
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7
21 - احمد لعروب الجمعة 27 مارس 2020 - 19:03
نسال الله ان ينزل الشفاء العاجل على جميع المرضى وان يرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء القاتل
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5
22 - omar us الجمعة 27 مارس 2020 - 19:04
يجب على الدولة الإسراع في وثيرة التحليلات لعزل كل من ظهرت عليه أولى الأعراض. الحجر وحده لا يكفي مادام ان هناك حاملين للفيروس ينتظرون لايام تاكيد اصابتهم. اسرعوا في التحاليل و الا انتظروا كارثة كإيطاليا و ايران و اسبانيا
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4
23 - واكليم الجمعة 27 مارس 2020 - 19:04
دعواتنا الى العلي القدير ان بلادنا ويشفي كل مريض،مزيد من الحيطة والحدر الزموا بيوتكم رحمكم الزموا بيوتكم فأقصى ما يمكن تقديمه في هذه المرحلة الحساسة والحرجة هو البقاء في البيوت من اجل تجاوز هذه المحنة،
ومن احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا.صدق الله العظيم
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2
24 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 19:04
السلام
اتمنى من كل المواطنين التزام بيوتهم و الحرص كل الحرص على سلامتهم لما فيه خير للجميع و خصوصا سكان الاحياء الشعبية و الاسواق العشواءية.لان اليوم هناك زيادة في الحالات المرضية و المتوفين الله يرحمهم.لدا وجب علينا الانخراط في المنظومة الصحية بكل نكران دات لاننا مقبلين على شهر رمضان شهر العبادة و الغفران .
يا رب اشتقنا الى المساجد و صلاة الجماعة و الجمعة ياربي اننا نتضرع اليك بقلب خاشع و عين دامع ان ترفع البلاء و تصد الوباء لانك الرحيم و الحليم.
اللهم بارك لنا في شعبان و بلغنا رمضان سليمين معافين و الحمد الله ربي العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين.
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6
25 - رشيد الجمعة 27 مارس 2020 - 19:04
بالشفاء العاجل لكل المصابين إن شاء الله
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3
26 - ربيع الجمعة 27 مارس 2020 - 19:05
لا فرق الآن بين كورونا المحلية أو الوافدة الآن المهم هو أنها أصبحت تصيب الأبرياء،لقد قامت كورونا الوافدة بعملها وشكرا جزيلا على مجهوداتها،حسبي الله ونعم الوكيل،اللهم إحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
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6
27 - الطيار الأحمر الجمعة 27 مارس 2020 - 19:06
ذروة المرض بالمغرب ستتجاوز الألفي إصابة على أقل تقدير،لأن مخالطي حاملي الفيروس القادمين من الخارج كثر.
أما الطوارئ الصحية فلن تظهر نتائجها إلا بعد 20 يوما من الآن..
والله أعلم.
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3
28 - AMIR الجمعة 27 مارس 2020 - 19:06
ربما مع ارتفاع درجه الحراره سيتوقف انتشار هذا الفيروس بهاذا الشكل وبهذه الحده .كما هو حال فيروس المسبب للزكام ونزلات البرد
فعدم وجود اي اصابه في الصحراء الى حد الان والتي درجه الحراره فيها مرتفعه قد يفسر ذالك . والله اعلم
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1
29 - taoufik الجمعة 27 مارس 2020 - 19:07
وافينك العماني؟ الحاله لا تدعو للقلق؟؟؟ وافكها دابا، تناقض كبير
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3
30 - aziz الجمعة 27 مارس 2020 - 19:07
معدل الوفيات في العالم هو 2 الى 4/100 وعندنا يقارب10/100 الله ايحضر السلامة للجميع وخلاص
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31 - zaki from germany الجمعة 27 مارس 2020 - 19:08
الآن حان الوقت ليقوم الملك بخطاب موجه لكافة الشعب.. خطاب بدون ورقة، بدون لغة خشب... خطاب يتمكن الكثيرون منه منن فهم واستيعاب ما يجري.. . . الايام القليلة القادمة ستكون حقآ فاصلة... فإماّ سنفقد فقط العشرات و هذا حتمي ومنطقي ولا مفرّ منه، وإما سنفقد الآلاف من احبائنا آبائنا وجيراننا لا قدّر الله...
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32 - مغربية الجمعة 27 مارس 2020 - 19:09
لا حول ولا قوة لنا الا بالله نسال الله العفو والعافية للجميع ونأمل ان يتحمل كل منا مسؤليته بالالتزام بالبقاء في بيته وان يكون الخروج الا للضرورة فالامر اصبح يتعلق بسلامة الجميع كلنا في مركب واحد
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33 - Regata Shop الجمعة 27 مارس 2020 - 19:09
14% من الحالات في وضعية حرجة، بمعنى أكثر من 42 شخص مؤهلين ليرفعوا عداد الموتى في المغرب بسبب هذا الفيروس. اللهم ألطف يالطيف، يا رحمان، يا رحيم
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34 - يوسف زهري الجمعة 27 مارس 2020 - 19:10
لحد الساعة رغم كل هذه الأرقام المجهولة لازال المغاربة الذين لا شغل لهم يخربون الحظر بالعشر والابكار. الن تتدخل الدولة المغربية بالقوة حتى وان كنت لا احبذ العنف لكن العنف الان هين على أن يصبح بلدنا بؤرة جديدة لفيروس كورونا
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35 - hanane OUMAIMA الجمعة 27 مارس 2020 - 19:11
الطامة الكبرى هي انه لاتزال شريحة كبيرة من المجتمع لا تستوعب خطورة الوضع...الزموا منازلكم...الله يهديكم ...
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36 - رشيد الجمعة 27 مارس 2020 - 19:11
الأمر مرعب و مخيف و الوباء يزيد انتشارا. و هناك مؤشر يزيد من سوء الحال هو ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بعدد المصابين الذي يبقى قليلا مقارنة بما هو الحال عليه في باقي دول العالم. عدد الوفيات يفوق عدد الذين يشفون. اللهم الطف بحالنا. إنه وقت الحزم و كفانا استخفافا. على كل مواطن تحمل مسؤوليته. على كل فرد منا أن يلزم الحيطة و الحذر. النظافة ثم النظافة و التزام البيوت و تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى. ليس هناك حل لحد الساعة سوى ما نستطيع فعله نحن كأفراد. المرجو الالتزام ثم الاتزام بالتدابير الاحترازية
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37 - Nouvelle Page الجمعة 27 مارس 2020 - 19:12
هذا الفيروس لا يتعب و ذكي .....
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38 - مسلم الجمعة 27 مارس 2020 - 19:12
القروض الربوية من اسباب الوباء
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39 - حمادي حمادي الجمعة 27 مارس 2020 - 19:13
انا لله وانا اليه راجعون.
الكل يبقى في الدار .
ومن بعد هذه الجانحة سوف نقوم بمقاطعة كل من لم يساهم من اجل الشعب .واطلب كل من لديه خط هاتفه ان يحوله الى اتصالات المغرب .
لان كل من اينوي واورونج لا يهمها سوى طحين الشعب ونزيد عليها بيم.
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40 - نبقاو فدارنا الجمعة 27 مارس 2020 - 19:13
غير الله احفظ ماخفي أعضم....عندنا خصاص فعدد التحاليل يعني لو كنا نقدرو نعمولوا كثر من 58 تحلبلة في اليوم ربما الحصيلة كبيرة وكارثية
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41 - صبرا الجمعة 27 مارس 2020 - 19:14
هيهو مشينا فيها,هادي البداية ومزال,مزال,را هزوهم قدامنا ,المقبرة ملقانا,الخلعة شداتنا,الفزعة ركباتنا,الموت تتسنانا
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42 - متسائل الجمعة 27 مارس 2020 - 19:15
هل للعقار المصرح للاستعمال علاقة بارتفاع عدد الوفيات خلال 24 ساعة الأخيرة؟
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43 - omar الجمعة 27 مارس 2020 - 19:15
على الدولة ان تعزل الاطباء عن عاءلتهم حتى تدوز هذه المحنة قد ينقلو هذا المرض لانا أطباء المغرب ليس لديهم الخبرة مع هاذا المرض والله يشفي الجميع
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44 - Doukali الجمعة 27 مارس 2020 - 19:16
اللهُم أنت ربي، لا إله إلا أنت عليك توكلتُ وأنت ربُ العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كُل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعُوذُ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابةٍ أنت أخذٌ بناصيتها، إن ربي على صراطٍ مُستقيم. يا ربي أزل عنا هذا البلاء
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45 - توتو مول البشكليط الجمعة 27 مارس 2020 - 19:16
يجب جمع أهالي المفقودين بهذا الوباء، و رفع دعوى دولية ضذ الصين لتطويرها هذا الفيروس القاتل،
لاااابد للصين أن تدفع ثمن هذه المصيبة التي تسببت فيها مختبراتها البيولوجية.
لا يجب التوقف عند دفن الضحايا و البكاء.
الصين أجرمت، و يجب ان تدفع ثمن إجرامها لكل الضحايا في العالم.
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46 - عزيز الجمعة 27 مارس 2020 - 19:16
آلله يرحم الوالدين صبرو شوية في منازلكم باش منوصلوش بحال إيطاليا عاد تندموا أو تقولو ياندمة مجلسناش في ديورنا واش بغيتو نوليو عبرة التهاون لشعوب أخرى شوفوا الصينيين مليار أو نص لتازمو شهر واحد أو حنا مصبرناش حتى 20 يوم مقادا را هاد البلاد أو واليدينا أو وليداتنا راهم أمانة في أعناقنا كلنا في حرب ضد كورونا آلله يهديكم الله يرحم الوالدين
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47 - هشاام رشيد الجمعة 27 مارس 2020 - 19:17
اللهم الطف بنا ،وقنا شر هذا الوباءوعجل بالفرج انك على كل شيء قدير.انصح جميع المواطنين والمواطنات المكوت في المنازل وعدم الخروج الا في الضرورة،خاصة في الايام المقبلة،حيث العدوى بالفيروس ستصل دروتها ،حذاريثم حذاري.
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