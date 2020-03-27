"الكورونا المحلية" تتصدر .. وحالة 14 % من المصابين حرجة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 333 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" على مختلف جهات المملكة المغربية، باستثناء جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب اللتين لم تسجل فيهما أي إصابة إلى حدود اليوم.

وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات قائمة الإصابات بـ 104 حالات مؤكدة، تليها جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بـ63 حالة مؤكدة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ56 حالة مؤكدة، فجهة مراكش آسفي بـ51 حالة.

وبجهة طنجة تطوان الحسيمة ارتفعت الحصيلة إلى 23 حالة، تليها جهة سوس ماسة بـ11 حالات، وجهة الشرق بـ12 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة بـ7 حالات، وجهة درعة تافيلالت بـ5 حالات، ثم جهة كلميم واد نون بحالة واحدة.

وعلى مستوى مدن المغرب، تتصدر مدينة الدار البيضاء عدد الاصابات بـ 102 حالة مؤكدة، تليها مدينة مكناس بـ45 حالة، ثم مراكش بـ44 حالة، والرباط بـ 27 حالة، وفاس بـ 17 حالة.

وكشفت وزارة الصحة أن نسبة الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا تجاوزت نسبة الحالات الوافدة؛ إذ بلغت 57 في المائة، بينما الحالات الوافدة تبلغ نسبتها 43 في المائة.

أما بالنسبة للحالة السريرية للمصابين بوباء كورونا، فـ86 في المائة منهم حالتهم هينة أو متوسطة، و14 في المائة حالتهم صعبة أو حرجة.

وبالنسبة للفئات العمرية للمصابين بالفيروس المستجد، فإن 28 في المائة منهم من الفئة العمرية من 40 إلى 65 سنة، و36 في المائة من الفئة العمرية أكثر من 65 سنة، وحوالي 18 في المائة من الفئة بين 25 و40 سنة، و18 في المائة من الفئة العمرية دون سن 25 سنة.