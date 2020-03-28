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كُتّاب وآراء
جمعية تدخل البسمة على مصابين بالسرطان بكلميم
قامت جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بمدينة كلميم، بمبادرة تضامنية لمساعدة مرضى السرطان بالمدينة ذاتها.
وخصصت الجمعية لفائدة 52 شخصا من مرضى السرطان مبلغ 300 درهم لكل فرد، حيث عملت على التواصل مع المستفيدات والمستفيدين بمقرات سكناهم بالنظر إلى حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد للحد من انتشار وباء "كورونا".
و"تأتي هذه المبادرة، التي تهدف إلى التخفيف من معاناة مرضى السرطان، تكريسا لقيم التضامن والتآزر انسجاما مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها جلالته في خطابه السامي بتاريخ 18 ماي 2005"، يقول سعيد ياسين، رئيس جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بكلميم.