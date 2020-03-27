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كُتّاب وآراء
كسر معوزين للطوارئ يعجّل بمطالب صرف مداخيل "صندوق كورونا"
الحجر الصحي وغياب المدخول لا يلتقيان، هذا حال لسان شريحة واسعة من المغاربة، على امتداد أيام الطوارئ المعلنة؛ فقد دفع توقف النشاط التجاري العديدين إلى كسر الحجر، وهو ما ترفضه السلطات بشدة، وتتصادم بشأنه مع المواطنين باستمرار.
ولم تتضح، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، صيغة تصريف الأموال التي رصدت لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"؛ وهو ما فتح مطالب بتخصيص اعتماداته لدعم الفئات المعوزة، وضمان مدخول قار للأسر طيلة هذه الفترة العصيبة ماديا ونفسيا.
وحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن الصندوق استطاع أن يجمع في أسبوع واحد 25 مليار درهم، إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي؛ في حين ما زالت التبرعات تتقاطر عليه من المغاربة أفرادا ومؤسسات، بعدما قرر الجميع المساهمة في مواجهة الجائحة.
ويتضمن الصندوق كلا من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، وقيمة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق "اتصالات المغرب"، إلى جانب مساهمات المنظمات والهيئات الدولية والهبات والوصايا.
ويشير هشام معروف، وهو أستاذ باحث في مجال السياسات الاجتماعية، إلى أن إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها الدولة مهمة جدا وناجعة؛ لكن الحكومة لم تواكبها بالشكل اللازم على المستوى الاجتماعي، ودعم الفئات المعوزة.
وأضاف معروف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الضرب بيد من حديد على من يكسر الحجر الصحي سيكون أكثر مصداقية في حالة توفير جميع الاحتياجات، مشددا على أن فئة كبيرة من المواطنين تعاني الهشاشة.
وأوضح المتحدث أن الحكومة مطالبة باستدراك الموقف، من خلال إجراءات قادرة على تحسين وضعية العديد من الأسر، داعيا إلى اعتماد بنك معلومات بطاقة "الراميد"، من أجل تحديد الفئات المستحقة للدعم، وتمكينها من تسهيلات لتدبير أمورها المعيشية.
وأورد الباحث في مجال السياسات الاجتماعية أن الحلول يمكن أن تكون تخفيضات للأدوية، أو قسائم شراء بالواجهات التجارية الكبرى؛ لكن دائما وفق القانون والأحقية، مسجلا أن الفئات المستهدفة يجب أن تشمل المياومين بالأساس، والذين يشكلون نسبة مهمة داخل المجتمع المغربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (91)
بِسْم الله الذي لا يضرّـ مع اسمه شيئ في لأرض ولا في سماء وهو سميع العليم
ثلاث مرات صباحاً ومساءاً
تانيا مادا عن أصحاب راميد الميسورين الدين يمتلكون عقارات للايجار ومحلات تجارية كبرى
ربما هناك أمل كبير
فالأعشاب هي الأدوية المستعملة منذ أن خلق الإنسان إلى يومنا هذا
تقديم المعونة المعيشية للمياومين و الذين هم في وضعية هشة اعتمادا على بطاقة راميد حتى تذهب المساعدات لمستحقيها و بطريقة قسائم الشراء و بسرعة لحفظ ماء الوجه بالنسبة المستفيدين و شكرا
المعونة الشهرية شريطة الخروج من المدينة
كلام في المستوى نتمناو من الحكومة التحرك في أسرع وقت قبل فوات الاوان او يصدقوا الناس خارجين للشارع
وديك الساعة هادشي اللي دوزنا فالدار كاملو ايمشي فنهار
لابد من تنظيم حملة بسرعة لتوزيع دقيق زيت سكر حليب شاي قهوة عدس قطنيات الخ للعائلات المعوزة و الداخلية تعرف جيدا تلك العائلات
الله يكثر خير المحسنين الصالحين الوطنيين
الله يعز الملك محمد 6 و نشهد انه استجاب بسرعة و اصدر قرارات حازمة بسرعة لتجنب المغاربة الوباء الخطير رغم اثارها على الاقتصاد الوطني الهش اصلا- الف شكر للملك و تحية له و هو يعرف حق المعرفة معنى المرض
و الف تحية للاجهزة التي قامت بالتنفيد من رجال و نساء الامن و الصحة و التعليم و الداخلية و الفلاحة و الصناعة الخ الخ (لا بد اننا ننسى جنود الخفاء لكن الله يجازي من يعمل عملا صالحا لله في سبيل الله و استجابة لنداء الوطو و الواجب الانساني )
متى تصرف الإعانات المادية لمن أجبرهم الوباء اللعين لترك أعمالهم والمكوث في المنازل تجنبا للأسوأ .
المرجو الإسراع في صرف الإعانات حتى تمر هاته الأزمة في أحسن الظروف إن شاء الله،إنه على كل شيء قدير.
تحية خالصة لهيس بريس.
نتمنى أن تستفيد هذه الفئة من ماتم الوعد به في ظل الحظر الصحي حتى لانصل إلى ضرر أكبر،،،وبقى في دارك
اللهم ألطف بنا يارب
سوف تصرف على البورجوازية اما الطبقة الهشة فلها الله .
ربما هناك أمل كبير
فالأعشاب هي الأدوية المستعملة منذ أن خلق الإنسان إلى يومنا هذا
وحفظ الله البلاد والعباد .. ونصر الله جلالة الملك
والسلام عليكم ورحمة الله
سؤال اين عاب ممثلون في البرلمان و منتخبون في هده المحنة لتأطر المواطنين؟؟ اين شعبيتكم يا ترى؟؟