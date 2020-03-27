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كُتّاب وآراء
وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش
توفي إمام مسجد خطيب جمعة بحي بمقاطعة جليز عضو بالمجلس العلمي بمدينة مراكش، اليوم الجمعة، بمرض "كوفيد-19".
ولفظ شيخ مسن يبلغ من العمر حوالي 90 سنة، في اليوم نفسه، أنفاسه الأخيرة بالمدينة ذاتها إثر إصابته هو الآخر بفيروس كورونا المستجد.
وبوفاة هذين الرجلين، ترتفع حصيلة وفيات "كوفيد-19" بمراكش، اليوم الجمعة، إلى ثلاثة، بعد وفاة محام شاب من هيئة مراكش.
وكانت قاضية من المجلس الجهوي الأعلى للحسابات بمدينة فاس، وحرفي بالصناعة التقليدية بالحي الصناعي سيدي غانم، لفظا، أمس الخميس، أنفاسها الأخيرة بمراكش بعد إصابتهما بمرض "كوفيد-19".
يذكر أن جائحة كورونا حصدت بمدينة مراكش ستة أشخاص في يومين (أمس الخميس واليوم الجمعة).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
شكرا هسبريس
إذا صبر واحتسب فله أجر الشهيد، ولا ننسى فضل هذا اليوم المبارك
اللهم اشف المرضى وارحم الموتى واحفظ السالمين من هذا الفيروس
التوبة التوبة ....
رحمتك نرجو يا رب...لا رب لنا سواك يا الله.....
لقد استفحل الامر....فليتغمدنا الله برحمته التي وسعت كل شيء....
Mais hamdoulah Corona ne fait pas de différence entre riche et pauvre
اللهم إرفع عن المغرب هدا الوباء
اللهم إشف كل مريض و إدفع عنا البلاء.
آمين.