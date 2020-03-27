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الرئيسية | مجتمع | وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش

وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش

وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 27 مارس 2020 - 15:08

توفي إمام مسجد خطيب جمعة بحي بمقاطعة جليز عضو بالمجلس العلمي بمدينة مراكش، اليوم الجمعة، بمرض "كوفيد-19".

ولفظ شيخ مسن يبلغ من العمر حوالي 90 سنة، في اليوم نفسه، أنفاسه الأخيرة بالمدينة ذاتها إثر إصابته هو الآخر بفيروس كورونا المستجد.

وبوفاة هذين الرجلين، ترتفع حصيلة وفيات "كوفيد-19" بمراكش، اليوم الجمعة، إلى ثلاثة، بعد وفاة محام شاب من هيئة مراكش.

وكانت قاضية من المجلس الجهوي الأعلى للحسابات بمدينة فاس، وحرفي بالصناعة التقليدية بالحي الصناعي سيدي غانم، لفظا، أمس الخميس، أنفاسها الأخيرة بمراكش بعد إصابتهما بمرض "كوفيد-19".

يذكر أن جائحة كورونا حصدت بمدينة مراكش ستة أشخاص في يومين (أمس الخميس واليوم الجمعة).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الوردي الجمعة 27 مارس 2020 - 15:21
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب
شكرا هسبريس
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73
2 - متابعة الجمعة 27 مارس 2020 - 15:22
أسأل الله أن يتغمده برحمته ويتقبله من الشهداء
إذا صبر واحتسب فله أجر الشهيد، ولا ننسى فضل هذا اليوم المبارك
اللهم اشف المرضى وارحم الموتى واحفظ السالمين من هذا الفيروس
التوبة التوبة ....
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55
3 - عبد ربه الضعيف الجمعة 27 مارس 2020 - 15:22
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض..ويوم العرض
رحمتك نرجو يا رب...لا رب لنا سواك يا الله.....
لقد استفحل الامر....فليتغمدنا الله برحمته التي وسعت كل شيء....
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42
4 - مغترب الجمعة 27 مارس 2020 - 15:23
اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، إن رحمتك وسعت كل شيء
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40
5 - عابرون الجمعة 27 مارس 2020 - 15:24
اللهم ارحمهم رحمة واسعة و تجاوز عنا و عنهم و ارحم أمة نبيك رحمة واسعة.. "و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون"
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33
6 - عادل الجمعة 27 مارس 2020 - 15:24
اللهم تقبلهم من الشهداء، اللهم الطف بنا ...
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28
7 - غفرانك ربنا الجمعة 27 مارس 2020 - 15:25
والله لشيء محزن أن نفقد أناسا بهذا الشكل وأن لا تعرف إصاباتهم إلى أن ينخر الفيروس في جسدهم .. المرجو التسريع في تكثيف التحاليل لا يعقل 15 يوم من الحجر الصحي و أجرينا فقط 1000 تحليل مخبري في حين أن الدول الاخرى وصلت الى 200000 و 400000 تحليل مخبري
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48
8 - اجمد الجمعة 27 مارس 2020 - 15:26
لا تعمق جراحنا يا كورونا خفف وطءتك عنا و اتركنا و حالنا نعمر الأسواق و المساجد و نعيش حياة طبيعية لا تنغص علينا و على أبناءنا
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24
9 - لطفك يا رب الجمعة 27 مارس 2020 - 15:26
لا حول و لا قوة الا بالله اللهم ارحمهم و اسكنهم فسيح جناتك يا ارحم الراحمين
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21
10 - صابر على البلاء الجمعة 27 مارس 2020 - 15:28
اللهم ارحمهم و اغفر لهم و نحتسبهم مع الشهداء عندك ان شاء الله .
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20
11 - عبد الرحيم الجمعة 27 مارس 2020 - 15:28
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه وجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تعازينا الحارة لجميع العائلة
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12 - حاميدو الجمعة 27 مارس 2020 - 15:29
ياربي تحفظ مراكش وأهل مراكش وكل بلادنا الغالية يا رب العالمين.
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8
13 - كريم الجمعة 27 مارس 2020 - 15:30
مغرب يعيش كارتة حقيقية نحصد تخلي الدوله عن قطاع الصحة اليوم نجني تمار مغربنا الفقراء يموتون بينما المسؤولين كانوا ينادون في فرنسا
Mais hamdoulah Corona ne fait pas de différence entre riche et pauvre
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12
14 - khadija الجمعة 27 مارس 2020 - 15:31
إن لله و إنا إليه راجعون ياربي ترحم ‏عبادك و تشوف من حالهم حنا غير ضعفاء يا ربي فهاد يوم الجمعة
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11
15 - mmm1962 الجمعة 27 مارس 2020 - 15:31
Restez chez vous mes frères et soeurs marocains le bilan va vite augmenter avec ce virus mortel et vous le prenez pas au sérieux vu les réseaux sociaux et les blagues sur ce corona virus . soyez serieux et responsable. ici en france on est confiné plus personne sort sauf travail avec autorisation de sortie. et malgré ça le bilan s alourdit et les hôpitaux sont saturés malgré les moyens déployés
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16 - عبد الله الجمعة 27 مارس 2020 - 15:31
لا اله الا الله. ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لهم وجعل مثواهم الجنة،و ارزق اهلهم الصبر والسلوان
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17 - nabil الجمعة 27 مارس 2020 - 15:32
اللهم ارحمهم و تقبلهم بقبول حسن
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18 - صفوان الجمعة 27 مارس 2020 - 15:33
اللهم إرحمه و اجعله من الشهداء
اللهم إرفع عن المغرب هدا الوباء
اللهم إشف كل مريض و إدفع عنا البلاء.
آمين.
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19 - سميرة الجمعة 27 مارس 2020 - 15:33
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمهم وتجاوز عنهم وارزق ذويهم الصبر والسلوان وألحقنا بهم مسلمين مؤمنين. آمين يارب العالمين.
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20 - يوسف الجمعة 27 مارس 2020 - 15:33
الله جميع المسلمين و المسلمات في أنحاء العالم
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21 - هشام الجمعة 27 مارس 2020 - 15:34
الله ارحمهم يا رب الجنة إن شاء الله شهداء عند ربهم
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22 - عمر العمري الجمعة 27 مارس 2020 - 15:34
الآن أصبح الوضع خطيرا، والبلاد على شفا جرف هار، وعلى الجميع الوقوف مع بعضهم البعض، هناك أحياء ودوواير في الجبال تعج بالوباء...
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