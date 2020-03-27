وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

توفي إمام مسجد خطيب جمعة بحي بمقاطعة جليز عضو بالمجلس العلمي بمدينة مراكش، اليوم الجمعة، بمرض "كوفيد-19".

ولفظ شيخ مسن يبلغ من العمر حوالي 90 سنة، في اليوم نفسه، أنفاسه الأخيرة بالمدينة ذاتها إثر إصابته هو الآخر بفيروس كورونا المستجد.

وبوفاة هذين الرجلين، ترتفع حصيلة وفيات "كوفيد-19" بمراكش، اليوم الجمعة، إلى ثلاثة، بعد وفاة محام شاب من هيئة مراكش.

وكانت قاضية من المجلس الجهوي الأعلى للحسابات بمدينة فاس، وحرفي بالصناعة التقليدية بالحي الصناعي سيدي غانم، لفظا، أمس الخميس، أنفاسها الأخيرة بمراكش بعد إصابتهما بمرض "كوفيد-19".

يذكر أن جائحة كورونا حصدت بمدينة مراكش ستة أشخاص في يومين (أمس الخميس واليوم الجمعة).