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الرئيسية | مجتمع | وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية

وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية

وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 27 مارس 2020 - 15:24

فتحت وزارة الداخلية المغربية تحقيقا في قضية بعض السلوكيات الصادرة عن رجال السلطة خلال تعاطيهم مع فرض حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد فتحت الوزارة تحقيقا في مشاهد تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعض رجال السلطة يقومون بصفع مواطنين خلال جولات مراقبة مخالفي حالة الطوارئ الصحية.

وكشفت المصادر نفسها أن الوزارة قد تتخذ إجراءات تأديبية محدودة في حق بعض هؤلاء، عبر توقيفهم لأيام معدودة، على اعتبار أن تصرفاتهم التي ظهرت بالأشرطة المصورة تأتي في ظل الضغط الذي يعانون منه واشتغالهم بالنهار والليل من أجل الحرص على سلامة الوطن والمواطنين.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض المصادر عن توقيف قائد بالملحقة الأولى بباشوية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، ظهر في مقطع فيديو يصفع بعض المواطنين لخرقهم حالة الطوارئ الصحية، بحيث حلت مكانه قائدة من المدينة ذاتها، ذهبت مصادر أخرى إلى أنه جرى منحه رخصة مؤقتة بسبب إصابته بوعكة صحية.

وأكدت مصادر جمعوية من جماعة عين حرودة أن هذا القائد يعد من بين القواد المتميزين في المنطقة، وأنه ساهم في حل كثير من المشاكل، خصوصا ما تعلق بملف دور الصفيح وأزمة الباعة المتجولين، بالإضافة إلى دعمه الكبير لفعاليات المجتمع المدني. وهذا الأمر أكدته مصادر من داخل عمالة المحمدية.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن ما تم بثه بمواقع التواصل الاجتماعي أظهر جزءا مما قام به القائد في تلك الليلة لفرض حالة الطوارئ، ومن ذلك إيصاله شابة إلى منزلها بعدما حل الظلام، مخافة تعرضها لأي اعتداء بسبب انعدام المارة في الطريق، وتوقيفه بعض الشبان الذين كانت بحوزتهم مخدرات.

وعلمت هسبريس أن تعليمات وجهت إلى مصالح الداخلية ببعض العمالات بمنع تصوير خرجات رجال السلطة خلال جولاتهم لفرض حالة الطوارئ الصحية، تفاديا لتعميم مثل تلك المشاهد التي جرى تداولها في اليومين الماضيين.

وراجت العديد من ردود الفعل بمواقع التواصل الاجتماعي الرافضة لهذه التصرفات الصادرة عن قائدات وقواد بعدد من المناطق بالمملكة، معتبرة أنها تمس كرامة المواطنين وتضرب في العمق حقوق الإنسان وتخالف القوانين.

في المقابل، اعتبرها آخرون أسلوبا لردع منتهكي حالة الطوارئ دون اللجوء إلى التطبيق الصارم لمرسوم القانون الحديث الذي يقضي بالغرامة والحبس في حق المخالفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - نعمان الجمعة 27 مارس 2020 - 15:36
كاع الدول عندهم الشرطة في خدمة الشعب إلا المغرب عندو المخزن
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-130
2 - على الجمعة 27 مارس 2020 - 15:36
وأخيرا وزارة الداخلية تستيقظ من سباتها بعدما وصلت صفعة قائد عين حرودة للعالمية.

نطالب بضبط تدخلات رجال الامن ومنع اعتقال من ضبط خارج الاوقات فقط لشراء مستلزمات ضرورية للبيت والاكتفاء بغرامة مالية
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-65
3 - حسام الجمعة 27 مارس 2020 - 15:37
الأمر لا يعدو ان يكون تحقيقا صوريا بعدما شبه وزير الداخلية الحادث كتصريف الأب لإبنه
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54
4 - سعد الجمعة 27 مارس 2020 - 15:38
رغم أنني ضد التعنيف لكن في هذه الضروف، الغاية تبرر الوسيلة. في إحدى تلك المقاطع، يظهر شخص يتحدى الشرطة و السلطات بلا حيا بلا حشمة.
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209
5 - متتبع الجمعة 27 مارس 2020 - 15:39
الشعب شاط ليه التصرفيق فهاذ المحنة التي تمر بها البلاد
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-91
6 - مواطن غيور الجمعة 27 مارس 2020 - 15:40
شخصيا مع الصرامة, لان الاغلبية من المواطنين غير مباليين بخطورة الفايروس
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205
7 - salam الجمعة 27 مارس 2020 - 15:40
قرار وزارة الداخلية بمنع تصوير تحركات رجال السلطة في فرض حالة الطوارئ يظهر جليا ان ما خفي اعظم و ان تصرفات كهذه ستبقى سارية المفعول ، على الرغم من ان الدستور المغربي يرفض رفضا باتا كل ما من شأنه ان يعرض كرامة الإنسان للإهانة او الاذلال مهما كان الظرف الذي تعيشه المملكة. اعان الله كل من ينشد الخير للبلاد و العباد.
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-59
8 - Khalil الجمعة 27 مارس 2020 - 15:41
الله يكون فالعون راه السلطة بجميع تلوينها دائرة اللازم واكتر راه عليهم ظغط كبير والمواطن الله يهديه خاصو يعاون شوية راه كلشي هاد شي في مصلحته ومصلحة الوطن
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137
9 - الفقر اقوى من كورونا الجمعة 27 مارس 2020 - 15:41
ليس الكل لديه شرفة مطل على الحديقة و اجرة شهرية مكمحة و يشاهد التلفاز بنيت فليكس و بجابه اشها المأكولات فالبعض يبحث عن قوت يومه و يبكي في الليل و النهار من الحرقة ليخرج بحثا عن ملجئ فيركل و يصرفق كالحيوان لو كان ولده او من عائلته هل سيقبل مسه ام انه من كثرت ما وفرته الدولة لا يحتاج الخروج
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-25
10 - kyle الجمعة 27 مارس 2020 - 15:42
مهما وصل الواحد للسلطة خاص يعر ف انه كاين قانون دائما يفص بين الناس وتيطبق ، خاص يتبع المساطر القانونية بالاعتقال لايام محدودة بدون ضرب ، خليو الشعب يتصالح معاكم في هاد المرحلة حيت العصبية ماغتنفع تاحد في هد ه المرحلة الحاسمة ، كلنا مرغمين على حاجة مباغينهاش لا شعب لا دولة ما علينا غير الصبر تايدوز هادشي
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-14
11 - محسن الجمعة 27 مارس 2020 - 15:42
خطيونا من شي حقوق الإنسان فهاد الوقت، أنا عايش ف حي شعبي و كنشوف يوميا الناس مجموعين و ما وخدينشي ها الموضوع بجدية، عاندهوم كبف جالة الطوارئ كيف أيام عادية، واخا تعيا ما توعي، خصوصا الشباب، يعني لا حل إلا التصرفيق.
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56
12 - الحسين الجمعة 27 مارس 2020 - 15:42
مدام هناك قانون نطبقوه بلا زيادة حتى يكون عبرة مسي بش نخلقو فوضى لانه مجود اصحاب التحدي والله تنخرج شنو عندو ميدير
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11
13 - ahmed الجمعة 27 مارس 2020 - 15:43
التربية منعدمة عند بعض المسؤولين يعتبيرون أنفسهم لم يعلو عنهم شيء هدا الوباء جاء لتصرفات التي نقوم بيها أين أنت ياعمر الخليفة الرشيدي
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-41
14 - محمد براكات الجمعة 27 مارس 2020 - 15:43
ان لم يطبق القائد القانون فكيف ينتظر من المواطنين تطبيق القانون لا للعنف تخت اي ظرف
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-21
15 - ben lebsir ahmed الجمعة 27 مارس 2020 - 15:43
والله نثمنى من صفع او تعدا على مواطن ان يتوقف عن العمل تماما لانه مريض ومثلهم ضمروا الادارة والسلطة نريد من تدخل صاحب الجلالة لانه هو الوحيد الدي لايريد مثل تلك التصرفات السلطوية المريضة تصروروا معي كم من واحد تعدى عليه هدا الامني او القائد نريد المعاقبة ونطلب من المعتدي عليه ان يطلب حقه في المحكمة وتقف معه مجموعة من الحقوقين والمحامة
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-29
16 - معاناة الجمعة 27 مارس 2020 - 15:43
كان الله في عوننا . لا قلتي كلمة يردو عليك بجوج كلمات . المهم هو مايدخلش و مايمتتلش و اجابات ديالهم واجدة و جاهزة مرفوقة بطليب ورغيب او بتخراج العينين كل حسب مستواه الثقافي و الاجتماعي . و عند استعمال القوة يتغير كل شيء هو لي كايولي يطلب السماحة و يحس بالذنب لي دار . شعوب العالم كلها فيها اجهزة امنية كتستعمل القوة الا فهاد البلد السعيد فيه مواطنين بعقليات اوربية و تصرفات همجية . انا مع استعمال القوة في حدود المعقول دون الافراط او التفريط في مصلحة اناس ابرياء لزمو بيوتهم مخافة الاصابة بهذا الوباء . حفظنا الله و اياكم من كل داء .
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31
17 - Hassan الجمعة 27 مارس 2020 - 15:43
كذلك الفتاة التي اوقفتها السلطات مع شخص في الشارع العام ..وتم تصويرها وبث الشريط على الانترنت غير معقول... نعم يجب التعامل بحزم لكن تصوير الفتاة علاش..قانون الصحافة والنشر واضح يمنع التصوير والتشهير
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-15
18 - سمير الجمعة 27 مارس 2020 - 15:44
القانون ينص على أن كل مخالف يعاقب بالسجن والغرامة ولذلك نطالب بتطبيق صارم لهذا القانون في حق كل من سولت له نفسه الاستهتار بالحظر الصحي وكفانا ركلا وتصرفيقا.
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11
19 - hassan soudassi الجمعة 27 مارس 2020 - 15:44
Si le ministère de l intérieure respecte la loi il faut qu il l' appliqué sur ces agents car il ne faut pas chercher des prétextes pour voiler la lois aussi les citoyens ont leurs raisons pour sortir.
un agent d autorité est obliger de gérer son stress .
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-15
20 - Ana الجمعة 27 مارس 2020 - 15:44
لقيتو ليه الأعذار كاملة قبل حتا ما تاهموه.. بلا ماتشدوه حسن و هنيونا من التفلية
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-10
21 - الغزواني الجمعة 27 مارس 2020 - 15:44
حتى المواطنين ملي يرتاكبوا جنايات او جنح نبروا ليهم الافعال ديالهم انهم ارتكبوها تحت ضغظ الوضع الاجتماعي او النفسي هذه ليست مبررات لاختراق القانون كل له كرامته المواطن ورجل السلطة
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-2
22 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 15:44
وجب تطبيق الغرامة والحبس، وإن لم يكفيان وجب الضرب بيد من حديد سواء على شاكلة التصرفيق أو التبواط ، لي بغى يدي بلاه لتيساع، ماشي حنا تحت عتبة الفقر وجد ملتزمين تجاه القرارت المتخدة من المسؤولين بل نبجلها كلما اقتضت الضرورة، وعاو أ الخوت راه الصحة هي كلشي، والصحة العامة أولى من التسكع.
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7
23 - mstapfa الجمعة 27 مارس 2020 - 15:44
هده رسالة الى الحكومة خصكوم تعرفو بلي هاد حالة الطوارىء الي درتو مزيانة ولكن هد الشرطة الي كيضربو الناس ويستخدمو فحقهوم العنف راه خصهوم يتعاقبو اشد العقوبات وهد الشي مشي غير دبا ديييما هدي هيا المعامة ديال الشرطة المغربية الضرب والعنف الله يخد فيكوم شي حق كوللللشي غي الشفارة وكروش الحرام اللهم نززل عليهم غضبا من عندك يااا ارحم الراحمين
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-14
24 - إسماعيل الجمعة 27 مارس 2020 - 15:45
مفهمت علاش هاد تصرفيق ألحكرى ياك السلطات خرجات العقوبات ديال الغرامة الحبس اماخرجاتش التصرفيق .
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-6
25 - ريفي الجمعة 27 مارس 2020 - 15:45
ليس في القنافذ املس جميع القياد و رجال سلطة قمعيون
الضغط و الفقر و الجوع سيفجر الشعب
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-12
26 - محمد أنور الجمعة 27 مارس 2020 - 15:45
دون زيادة ولا نقصان ، التربية تلزم فئة من الشعب وكذلك بعض رجال السلطة والأمن، ولكن تبقى دائما الأغلبية واعية لا من الشعب ولا من رجال السلطة والأمن.
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9
27 - كمال الجمعة 27 مارس 2020 - 15:45
سبحان الله العظيم!!!
دائما ما تتخذ الداخلية هكذا نوع من التصرفات، من جهة تقول انها تمنع مثل هاته الخرجات لرجال السلطة عن الحيز المخول لهم، باش تبرد غضب البشر، وفي نفس الوقت تمنع التصوير لانه يفضح رجالاتها.
أخ منك أخ. تفكير سلطوي .
بدلي العقلية راها قدامت ؛ راها هي لي وصلتنا للوضع المزري لي وصلنا ليه.
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-7
28 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 15:45
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الان نحن جميعا ففي السفينة واحدة نجعل يد يد ونتعاونو وتعاونوا على البر والتقوى نحن هنا لخدمتك هنا لخدمت الوطن العزيز شعارنا الله الوطن الملك لا العنف لا العنصرية ونطلب من الله ان يخف علينا
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0
29 - grue الجمعة 27 مارس 2020 - 15:46
حتى المواطن يعاني من الضغط هل هو أيضا إذا قام بضرب رجل سلطة هل سنرى تقريرا لوزارتكم يشبه هذا التقرير
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-6
30 - خديجة الجمعة 27 مارس 2020 - 15:46
انا ضد العنف ولكن الوقت غير مناسب لعقوبات من هذا النوع كي لا يتجاوز الشباب الطائش حدوده مع رجال الامن وبالتالي يخرق حالة الحظر . الله يرفع عنا البلاء .اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام
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2
31 - عباد الجمعة 27 مارس 2020 - 15:46
اولا احيي رجال و نساء السلطة على تضحياتهم و سهرهم على امننا و سلامتنا.
ثانيا،اقول لاخوانينا في الامن لاتردو على خرق القانون بخرق القانون،بل بتطبيق و احترام القانون.
وارجوا من وزارة الداخلية ان تكتفي بتنبيه السبد القائد لخطئه اخدا بعين الاعتبار الظرفية الصعبة التي يشتغلون فيها.
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3
32 - امين الجمعة 27 مارس 2020 - 15:48
السلام عليكم ورحمة الله هادي ماشي من صفات المسلمين ألله عز وجل حرم الضرب للوجه طبق القانون بلا ماتزيد من عندك
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-2
33 - طارق الجمعة 27 مارس 2020 - 15:48
الشعب يعاني منذ سنين وساكت وهما خدمو 10 ايام يسلخو عباد الله لكن حتى الشعب مكلخ ضربك شهادة طبية وتابعو الله يعطينا الخبز كارم معاه
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0
34 - lilyan الجمعة 27 مارس 2020 - 15:48
كنظن رجال الامن عندهم القدرة يميزوا بين المواطن اللي خارج يعمل شغله فاطار قانوني وبين اللي خارج يتسارا فالليل فالزناقي ويشري المخدرات. و بلا رخصة تنقل و شي وحدين كيزيدوا بردان الهدرة. احنا فحالة طوارئ و هاد الحقوق بزاف كيضسروا واحد الفئة . اللي كيصلح معها غير التدخل العنيف حيت كيخافوا مايحشموا
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1
35 - Tarik الجمعة 27 مارس 2020 - 15:48
لي خرج بلا قانون يطبق عليه القانون و يتعاقب بالقانون ماشي تجي نتا و تسرفقو ،إذن هاكدا نتا بحالك بحال هاداك لي خرق الحجر الصحي بزوجكم ما محتارمينش لقانون
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1
36 - رجاء الجمعة 27 مارس 2020 - 15:48
في الحقيقة هناك بعض الفئة للاسف لا تعي خطورة الوضع كما أنهم لا يلتزمون بما تأتيه به السلطات من أوامر من أجل الصحة العامة وهذا يعرضهم ويعرض مخالطيهم للخطر وأن نرى تصرف كهذا من مسؤول شيء عادي الى حد ما ولا اقول انه وجب التعنيف لكن على المواطنين مراعات مجهودات السلطة التي تسعى لحمايتهم في سبيل التضحية بصحتهم وتعرضهم للخطر من اجل المواطنين فأعوان السلطة ايظا بشر لم يرو اسرهم وهم يعملون بكل جهد وضغط لا يوصف من اجلنا ومن اجل هذا الوطن الحبيب لذا ارجو حقا من المواطنين مراعات هذا التعب الذي تقدمه الدولة والالتزام بكافة التعليمات خصوصا في هذه الايام القادمة التي ستحدد مصير البلاد
نسأل الله السلامة والعافية وأن يرفع عنا هذا البلاء والوباء....اميين
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2
37 - مغربي حتى النخاع الجمعة 27 مارس 2020 - 15:48
لا ثم لا للشطط في استعمال العنف المفرط ضد مدنيين سلميين خطأهم أنهم خالفو حالة الطوارئ، يمكن معاقبتهم مثلا بالمخالفات أو حبسهم يوم أو يومين ، يجب أن نكون عند حسن ظن جلالة الملك حفضه الله
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-2
38 - كريم الضرييف الجمعة 27 مارس 2020 - 15:48
ماعندوش الحق يضربو المواطن كيفما كان بات تكون صيفتو لانه سيدنا الله ينصرو قال ليكم عاونو ناس يديرو الحجر الصحي بالعقل والهداوة ماشي بالضرب والعنف والله يخلي لينا سيدنا ويطول فعمرو هو لي تانتيق فيه مازال فهد البلاد
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-1
39 - agadiri الجمعة 27 مارس 2020 - 15:48
هذا يبشر بالخير ... شكرا جزيلا ونتمنى أيضا لو تم رد الاعتبار ايضا بالمحاكمة المنصوفة ... فهذا مخالف للدستور ، مخل بالكرامة ولا يليق ان يعامل اي شخص بتلك الطرق البشعة ... فَل نَتقَدّم ولنغير هذه العقلية التي تضر بصوة المغرب و بترتيبه بين الدول في حقوق الانسان.
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-1
40 - زهير الجمعة 27 مارس 2020 - 15:49
ماشي معقول نخليو حالة الطوارئ الصحيية تبرر امتهان كرامة الناس واخا يكونو خرقو القانون اللي خرق القانون ما غانعاقبوهش بامتهان كرامته والمس بحقوقه في المحاكمة والا غا نرجعو لمحاكم التفتيش واللي بغا يبرر هاد السلوكات خاصو ما ينساش شحال ناضلو الناس ف هاد لبلاد باش ولا شوي د الأحترام للمواطنين واخا مازال خاصنا بزاف الحاصول مامسموحش لهاد التجاوزات والى كانو هادوك الناس جهّال وخرقو القانون رجال السلطة را مكونين وخاص يعرفو يحترامو القانون.
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0
41 - كاتبون الجمعة 27 مارس 2020 - 15:49
ملي تمشي كورونا غادي نجبدو هاد الملفات ديال إنتهاكات حقوق الإنسان و خروقات الدستور المغربي التي يقوم بها بعض رجال السلطة..العالم بأسره يعيش الضغط و هذا لي يعطيك الحق لتصفع المواطنين..لي خرج عمرو ليه 1000 درهم خطية و مورا كورونا ستدعيو كاع الأشخاص لتأدية الغرامة..في حال تم ضبطه في الشارع مرة أخرى تضاعف الغرامة..و شوفو واش مازال تلقاو شي حد فالزنقة..المغربي بلا ما تسرفقوا..قيسو غير فجيبو و غادي يتكمش
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1
42 - القانون القانون يفرض باي طريقة الجمعة 27 مارس 2020 - 15:49
ولي مابغي اطبق تعليمات واش غادي اديرو ليه.راه كيعرضو راسهم للخطر من اجل تطبيق القانون باي شكل الوثت لا يسمح لتسامح معهم الشعب يطالب باقصى العقوبات على من لم يمتثل لامر الامن والسلطة.
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2
43 - Nour الجمعة 27 مارس 2020 - 15:50
لأ سف هذه هي صورة المخزان البشيعة مغديش تبدل سب و شتم للمواطنين بكلام فحاااش ..ليس لديهم الحق في صفع الموطنين مهما كان يجب عدم التسامح معه هذه التجوزات
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-1
44 - خالد.ف الجمعة 27 مارس 2020 - 15:50
هذا التصرف غير لائق بتاتا ! كان عليه أن ينصحه أو يزجره عوض أن يصفعه أو يطبق القانون الذي شرع مؤخرا ! البعض يقول أن القائد ذو سمعة جيدة و مثابر في عمله ! يجب أن يكون كذلك !! ثم ما دخل النازلة بما يقتضيه عليه عمله كواجب !؟
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-2
45 - person الجمعة 27 مارس 2020 - 15:50
الحمد لله اليي تطرقتوا لهذا الموضوع و رد الكرامة للمواطن ،اسيدي طبق القانون بلا اذلال المواطن عن نفسي اتحمل عقوبة الحبس و لكن لا يمكن قبول ان يصفعني احد او يدلني و الله يرحمنا جميعا و يهدينا .. بقى فدارك هذه الايام حرجة للغاية
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46 - Jack الجمعة 27 مارس 2020 - 15:50
العنف يولد العنف. عقلية أن من لديه سلطة يحق له التعامل بعنف يعطي مجتمع عنيف . يجب تطبيق القانون بكل سلمية.
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1
47 - Azizo الجمعة 27 مارس 2020 - 15:51
اشمن قانون يشرع للقواد او اعوانه الضرب او الصفع او العنف ضد المواطنين، اغلب التصرفات العنيفة نابعة من القوات المساعدة والقواد على عكس الشرطة. اذا ما ضبط اي مواطن مخالف للقانون او لحالة الطوارئ فهناك قانون ومسطرة جنائية يمكن اتباعها، راه الارهابيين وماكاياكلوش هاد التصرفيق اعباد الله راه الظلم والتعطش لسفك دماء المواطنين هذا.
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48 - abboud الجمعة 27 مارس 2020 - 15:52
وعلمت هسبريس أن تعليمات وجهت إلى مصالح الداخلية ببعض العمالات بمنع تصوير خرجات رجال السلطة خلال جولاتهم لفرض حالة الطوارئ الصحية، تفاديا لتعميم مثل تلك المشاهد التي جرى تداولها في اليومين الماضيين!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
بغاو التصرفيق يكون حسي مسي !!!!
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1
49 - كلنا مغاربة الجمعة 27 مارس 2020 - 15:52
الفصل 22 من الدستور المغربي لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.
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1
50 - رشيد بشار الجمعة 27 مارس 2020 - 15:52
نحن مع تطبيق القانون على الجميع لكن أن يتحول تطبيقه الى ضرب المواطنين و سبهم و اهانتهم فهدا عير مقبول بتاتا في مغرب الحداتة و حقوق الانسان من تم توقيفهم هناك سجن و غرامات لكن دون تجاوزات تحت دريعة أن رجال السلطة مرهقون و مضغوطون
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51 - ياسين الجمعة 27 مارس 2020 - 15:53
انا ما نراه اليوم من تصرفات للقواد ورجالهم هو شطط في استخدام السلطة من بعضهم وضرب و اهانت مواطنين لأسباب المرض وهذا لا يوجد في أي قانون للانسان بل حتى الحيوانات تتقدم في هذا المجال رأى الناس غباء رجال السلطة و تعنتهم فالقانون يقول السجن والغرامة وهم لهم قانون مغاير. ولا تريدون التصوير لكي لا تكون حجة ضد من ينتهك القانون وهذا تصرف بليد و غبائكم لا حدود له.
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52 - مسلم الجمعة 27 مارس 2020 - 15:53
نشكر كل رجال الامن والسلطه المحلیه علی المجهودات التی تقوم بها الا ان بعض منهم یفقضون اعصابهم مما یجعلهم السقوط فی هده التصرفات الغیر المسموح بها فرجل سلطه یجب ان یتعامل مع المواطنیین بالقانون ولیس تصرفیق لیس هكذا سنقضی علی كورونا بل سنزید الطین بله وبالتالی سندخل فی مشاكل اخری والمغرب عنی عنها
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53 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 15:53
كالعادة فتح تحقيق الذي يُؤدي إلى إعتقال الضحيّة بدل الجاني الذي تدافع عنهم الداخلية ! فتح تحقيق كالذي فتح مع القائد الذي ضُبِط متلبِّساََ مع إمرأة متزوّجة في بيت زوجها الذي ضبطه متلبّس ووثَّّق جُرم القائد بالكاميرة وأدّى ذالك إلى إعتقال الزّوج المسكين بدل اسي القايد التابع لوزارة الدّاخلية ! الظلم ظلمات يوم القيامة فاعملو ما شئتم
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54 - خالد الجمعة 27 مارس 2020 - 15:53
لي خرج من الدار نشوفو هو اللول علاش. واش الناس بغات تقدا لوليداتها و المقدم مازال ما عطاهوم ديك الورقة و فاللخر يصدق راجع لوليداتو بالتصرفيق هادشي الى ماعصاوه و عتاقلوه. راه عيقتو بزاف و لكن هادشي مايمكنش نبقاو ساكتين عليه. اه بغينا الاحتياطات و بغينا نتعاونو على هاد المرض و لكن الحكرة لا. شوفو من حال دوك الناس لي مالقاو ماياكلو. ديرو شي حل نتوما تاتعرفو غي العصا
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55 - said الجمعة 27 مارس 2020 - 15:53
على رجل السلطة احترام المواطن وعلى المواطن احترام القانون.
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56 - امين الجمعة 27 مارس 2020 - 15:53
لم نسمع رئيسة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان. كان لزاما عليها أن تدلي بتصريح تجشب فيه مثل هته التصرفات. القانون واضح : الحبس و الغرامة. مشي التصرفيق أو الهدرة الطايحة. لي حصل خارج يخلص خطية أو راها كافية تخليه يخاف يعود يخرج
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57 - citizen الجمعة 27 مارس 2020 - 15:53
هذا سلوك غير مقبول في جميع الظروف. لا سلطة بدون اخلاق.
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58 - سلاوی الجمعة 27 مارس 2020 - 15:53
انامعاهم كاین شیوحدین دیال لعصی تیروغو فالسلطه باش یكریسیو ممسوقش هو حنا فزیار نساو حقوق الانسان متتصلحاش دابا وتحیا لناس سلطه وباركا من تفرفیر وقعد فدرك وباركا متحدیو ناس السلطه وللحضیه الخاویه ناس تیقلبوعلی الحلول باش ینفعو بلادهم وشی وحدین حاضیین الخاوی تقهرنا حسبنا الله ونعم الوكیل
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59 - ليلى الجمعة 27 مارس 2020 - 15:54
أرى سلوك السلطة أقرب إلى كبح المخالفات والتجاوزات خاصة ان المتجاوزين من ذوي السوابق أو مروجي المخذرات ....
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60 - يتبع الجمعة 27 مارس 2020 - 15:56
ما تنساوس الانتباه للمقدم فقد أصبح أسد هذا الزمان
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61 - جواد الجمعة 27 مارس 2020 - 15:56
شكرا لوزارة الداخلية كرامة المواطن المغربي خط أحمر على يجب انتهاكها حتى في حالة الطوارئ
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62 - Errachidia الجمعة 27 مارس 2020 - 15:57
القانون . مادا يقول القانون في هده النازلة ماتقوليش خدام مزيان هاد القايد اخدم اطير احتارم القانون .نريد تطبيق القانون على الجميع .اعيد مادا يقول القانون هنا.؟حتى نحترمه جميعا
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63 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 15:58
خوتي انا باءع متجاول او معنديش ما نواكل ولادي شادني قاءيد لبارح شبع فيا عصا بي تيو ديال بوطا في مقاطعة ديال الرباط عكاري
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64 - Hassan D الجمعة 27 مارس 2020 - 15:59
گرامتي فوق أي إعتبار خالفت القانون يطبق في حقي الإجراءات القانونية الجاري بهـا العمل لگن أن تصفع المواطنين وتحتقرهـم ليس مقبولًا على هـاؤلاء المتضررين رفع شگاية لسيد وگيل الملك لرد الإعتبار لگرامتهـم التي يضمنهـا القانون لخالف القانون گذالك يقدم للنيابة العامة وتحية لرجال السلطة الشرفاء
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65 - عبد الله الجمعة 27 مارس 2020 - 15:59
في الحقيقة هي صورة مخزية أن ترى رجالا ونساء يُضربون ويُركلون. نعم هناك من يستحق ذلك، الذين يتجولون بدون أي مبرر. لكن أن يتم الصفع والركل بشكل عشوائي فهذا ليس مقبولا. أحزنتني صورا لأب تعرض للضرب في مؤخرته حتى أصبحت زرقاء مع العلم أنه كان ذاهبا لشراء أدوية لابنه المريض. الله يلطف بنا
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66 - Painter الجمعة 27 مارس 2020 - 16:00
حتا نكونو في بلد ديمقراطي و يحترم دستوره و مواطنيه و يمتعهم بحقوقهم عاد اجيو تهدرو على المحاسبة او التوقيف ديال رجال السلطة و القياد او القواد (سموهم كما شئتم) اللذي يستعملون الشطط و العنف المبالغ فيه ضد أي كان. و يأتي قرار منع الداخلية لتصوير خرجاتهم كتأكيد على أن التجاوزات و الشطط سيزيدان و أن ما ذكر سابقا عن التحقيق انما مجرد ضحك على الذقون
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67 - مصطفي الجمعة 27 مارس 2020 - 16:00
السلام عليكم
الكل يستعمل العنف لتطبيف القانون و حفض ارواح الناس. في امريكا، ايطاليا، اسبانيا.....
هدا نسميه تطبيق القانون بالقوةلحماية الناس من الخطر لاننا في حرب. تحياتي لهادا القاءد و لكل رجال السلطة و الاطباء والمرضين والشرطة و اعوان الصلطة. شكرا لكم علي تفانيكم واخلاصكم لوطنكم.
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68 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 16:02
لايحق لأي مسؤول استغلال الظرفية الحرجة التي يمر بها المغرب والعالم واستغلال منصبه بالاعتداء الجسدي ضد المراطنين ان قام شخص بخرق الحجر الصحي يجب معاقبته بغرامة مالية كما يجري هنا في فرنسا انتم تقومون بعملكم وان استحال عليكم فرض السيطرة على المنتهكين فهدا يعني انكم لاتستحقون الزي الذي ترتدونهم اما العنف فلن يشفع لكم اخطاءكم امام الرأي العام ودوركم هو الارشاد والتنبيه والتوجيه زيادة الى تطبيق القانون اما ان كان هدا القائد معتاد على الراحة والسياحة واتى امر طارئ مثل هده الفترة فلاباس ان يبذل مجهود مضاعف فصفعه للناس يدل على انه يؤدي وظيفته فقط قهرا ويشفي غليله في المواطن الضعيف كفى من استغلال المناصب
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69 - نورد الجمعة 27 مارس 2020 - 16:02
العالم كله رأى كيف يتم إهانة المواطنين ٠حتى مجلة روسيا اليوم عنونة المغرب يصفع والسعودية مخالفات مادية ٠٠ليس الحل هو أحد قرب منزله او حي تضربه ٠٠انا أخاف ان ينتهي الوباء ويبقا وباء القمع ٠٠والغريب اصبحنا نرى متل الإستعراض وتصدر المشهد عبر ٠٠فاس حتى ترى من يجبر على حجر بلا كمامات و مجتمعين٠ أصبح كل مواطنين متل المتهمين٠٠نحن في عصر متقدم ٠إنتهى وقت الضرب والقمع ٠٠٠٠مرجو
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70 - عبدالحيم الجمعة 27 مارس 2020 - 16:02
بعض المواطنين لا يكنون اي احترام الى السلطات المحليةوالىرجال الأمن.على الجميع أن يلتزم بقرارات الدولة.ومد يد المساعدة الى أولئك الذين يسهرون على خدمتنافي هده الظروف العصيبة.
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71 - بائع القصص الجمعة 27 مارس 2020 - 16:03
وبالامس قام قائد بمكناس بنهب صاحب محل الخظر الملقب "بالسودور" في مشهد مروع اذا قام مساعديه بتعنيف طفل المعني...
وحالات أخرى كثيرة شاهدناها في الماضي مثل ما حدث في طنجة عند اصيب شاب لها هو مستدامة اثر تعنيف من قائد ووو
سلوكات غير مشرفة
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72 - Chenthaf الجمعة 27 مارس 2020 - 16:03
الصرامة تم الصرامة حتى نتمكن من الخروج منتصر ين من هذه المعركة لكن دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين وشرفهم.
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73 - Moroco الجمعة 27 مارس 2020 - 16:04
احدى اسباب انتشار المرض والموت في دولة ايطاليا و امريكا هي الحرية الزائدة عن اللزوم ..الحجر الصحي مع لطافة تعامل لا يلتقيان ابدا ..وفي الصين خير دليل
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74 - حقيقة الجمعة 27 مارس 2020 - 16:06
لا نطلب من رجال السلطة إلا السمو في تصرفاتهم. نصرفيق مواطن غير مقبول والحبس هو مصير المتمرد على الحجر ليس الضرب. فعندما نرى كلاما سوقيا وتصرفات لا تليق بأمرأة سلطة مثلا نتعجب والله. البعض حقا من نساء السلطة خاصة المعلومة التي هي على العديد من الفيديوهات المتداولة طيح بصورة رجل السلطة
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