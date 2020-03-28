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كُتّاب وآراء
"طوارئ كورونا" .. أسلوب حياة يعيد الدفء إلى العائلات المغربية
أسلوب حياة جديد إلزامي، اضطر أن يعيشه المغاربة على غرار مختلف الدول الأخرى، بسبب فرض الحجر الصحي، إثر تفشي فيروس "كورونا".
لزوم المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بسبب الخطورة التي يشكلها الفيروس الفتاك، شكّل مناسبة للعديد من الأسر لاستثمار الوقت في المنزل، لتجويد نمط عيشها اليومي والتقرب من انشغالات أبنائها، وإعادة الدفء والحميمية إلى الأسرة بعدما أصبحت تعاني في السنوات الأخيرة من بعض التفكك الذي فرضته إكراهات الحياة، يبرز الأخصائي خالد النابلسي، في علم النفس الاجتماعي.
واعتبر النابلسي أنّ "فترة الحجر المنزلي الإجباري بسبب جائحة "كورونا" ساهمت في إعادة الاعتبار إلى دور الأسرة، وبناء حياة أسرية مبنية على مجموعة من القيم التي بدأت تختفي في حياتنا اليومية".
وتابع حديثه لهسبريس قائلا: "هذه الفرصة لن تتكرر في المستقبل، ويجب مقاربتها بشكل إيجابي، بالرغم من الأجواء المشحونة بالقلق والخوف وترقب الأخبار والأرقام جراء انتشار الفيروس".
في مقابل ذلك، يعتبر الخبير النفسي أنّ فرض حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها السلطات، لفرض بقاء المواطنين والمواطنات في منازلهم، بدا يسيراً بالنسبة إلى كافة الفئات العمرية، وخاصة الشباب والمراهقين، وعززت علاقتهم بوسائل التواصل الاجتماعي.
لذلَك، دعا المتحدث نفسه الأسر إلى تخصيص حيز أكبر لمطالعة الكتب والأفلام، وقضاء وقت قصير في اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن الأخبار والمنشورات والفيديوهات الكاذبة والزائفة التي تحاول ترهيب المجتمع ونشر المشاعر السلبية، والعمل على تطوير الذات واكتساب مهارات جديدة من خلال الدراسة عن بُعد، وهي آلية تعتبر جديدة عن النظام التعليمي المغربي.
أسلوب الحياة التبسيطي، الذي فرضته جائحة "كورونا" يقول الخبير المغربي، يشكل مناسبة مثلى لتقوية الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة الذين سيتعلمون كيفية العيش جماعيا ويدركون دور ومسؤولية كل فرد منهم، مشددا على أن "التعايش داخل الأسرة الواحدة يقوي مبادئ احترام الآخر واحترام رأيه، ويرسم مبدأ التعايش".
في مقابل ذلك، أبرز النابلسي، أنّ "فترة الحجر الصحي ساهمت في الاعتراف بالأدوار التي تقوم بها المرأة داخل البيت، وأعادت الاعتبار والقيمة إلى ربات البيوت، اللواتي يقضين اليوم بين التنظيف والطبخ ورعاية الأبناء؛ وهو الأمر الذي يستهين به الكثيرون"، وتابع حديثه "الظرفية ساهمت في استعادة البيت لمفهوم الارتباط الوثيق بين أفراد الأسرة والاجتماع على مائدة الطعام، وممارسة هواية الطبخ بالنسبة إلى النساء الموظفات والرجال أيضاً الذين أصبحوا يتنافسون في تحضير أطباق وتقاسمها مع أصدقائهم كشكل ترفيهي لتجاوز الضغط النفسي الذي نعيشه جراء الوباء".
واتخذت السلطات المختصة العديد من التدابير لمكافحة انتشار الفيروس؛ وأهمها كان فرض حالة الطوارئ الصحية التي تلزم المواطنين والمواطنات بالبقاء في منازلهم، للحدّ من انتشار وباء "كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
أسكن بحي شعبي فقير . و الله الحالة صعيبة بزاف . البيوت جد صغيرة و مزدحمة بالافراد . شباب و شابات و أطفال في بيت واحد !!!! إضافة إلى الفقر المدقع . كلشي غادي ينفجر . الله يحفظ . المشادات الكلامية بدأت تتحول الى مشاجرات . هذا واقعنا اليومي .
فليحمد الله من له منزل واسع. هم قلة كأفراد . أما نحن فنكتري غرفة مع الجيران .
يا رب ننتظر رحمتك .
23.20% حالات تماثلت للشفاء في العالم .
عدد الإصابات الإيجابية 604 549 على الصعيد الدولي
اللهم ارفع انا هذا البلاء
اللهم لك الحمد قبل الوباء
ولك الحمد عند الابتلاء
ولك الحمد بعد الشفاء
اللهم انت الغني عن عذابنا ونحن لك من الشاكرين ، فاجعل بيننا وبينه حجابا .
غسل اليدين عدة مرات في اليوم بالصابون مدة لأنقل عن 30 ثانية
التباعد واحترام مسافة متر علي الأقل حتي داخل البيوت
تجتمع العائلة المغربية ولها عاداتها في الأكل والشرب
جداري من بعض طرق الأكل والشرب التي قد تكون مصدر عدوي
أعقلوها وتوكلو علي الله ولا تتواكلو عليه بل خدر حذركم
المرض فتاك وله تبعات حتي عند من شفي منه
انتبهوا لكبار السن انتبهو لكبار السن انتبهو لكبار السن
تعاملو معهم كما لو أنكم فعلًا لا قدر الله حاملين للفيروس
اغلق المسجد النبوي والحرم المكي فوالله انه حرم وكعبة في بيت كل فقير مسكين أو يتيم فل نتعاون ونساعد بعضنا
عل الله يرحمنا وهو ارحم الراحمين
جميع اللوم على سلوكيات العام ستقع في هذا الحبس 40٪ من زيادة الطلاق في العنف المنزلي حظاً طيباً للجميع
المغاربة يعيشون مجتمعين مع أفراد عائلاتهم وهاذا خطر من نقل الفيروس مابينهم خصوصا إلى كبار السن.
الوقاية و. النظافة و حجر الصحي أحد عوامل لنجات المغاربة من المرض.
ليست كل المنازل مهيئة للحجر لمدة طويلة، ففي منازل الأحياء الشعبية نجد الإكتظاظ و نقص في التهوية و دخول الشمس و النور.
على العائلات الانتباه لأولادهم خصوصا في هاته الفترة الحرجة،ط و تجنب الأخبار المؤلمة و اخبار كورونا، لأنها من كثرة التكرار ستخلق في نفوس الشباب الهلع و الخوف و ربما الإكتئاب.
قليلا من الصبر و كولشي يفوت على خير