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كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل انتحار "سودور الجديدة" .. وقائد يصالح "لحّام الرباط"
بثت جريدة هسبريس الإلكترونية، أمس الخميس، فيديو من مدينة الجديدة عن انتحار "سودور" (لحّام)، مستندة إلى تصريحات لجيرانه أجمعت على أن سبب انتحاره راجع إلى مشاكل مادية واجهته.
وأجمعت التصريحات التي استقتها هسبريس من مدينة الجديدة على أن "السودور"، الذي يعول عائلته، أصبح بعد إغلاق محله الذي يشتغل فيه دون مورد رزق، ما جعله يعاني الأمرين، ورجحت أن يكون ذلك سببا في إقدامه على الانتحار.
وفي تفاصيل الواقعة، رفضت مصادر من السلطة المحلية التأويلات التي تبنتها الساكنة، مسجلة أن "الإقليم يعرف من حين إلى آخر حالات انتحار غالبا ما تكون دوافعها عائلية ونفسية".
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر قريب من السلطة في الجديدة أن التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة أكد أن دوافع انتحار الرجل عائلية محضة، "وهو ما يستبعد فرضية ارتباط الواقعة بالوضع الاجتماعي للمعني بالأمر".
وأضاف مصدر هسبريس أن "الإقليم سجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية 15 محاولة انتحار"، مؤكدا أن "التدخلات أفضت إلى إنقاذ 12 منهم، مع تسجيل ثلاث حالات وفاة، وهي حالات كلها أسبابها عائلية".
في المقابل، ظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "لسودور" آخر مع ابنه، هذه المرة في مدينة الرباط، في مواجهة مع قائد وعدد من رجال السلطة بسبب تحويل نشاط محله لبيع الخضر.
وربطت كثير من التعليقات وعدد من المواقع الإلكترونية بين ما نقلته هسبريس بخصوص انتحار "سدور" الجديدة وبين حالة اللحام الذي حول محله لبيع الخضر بالرباط، موردة أن سبب انتحار "الجديدي" هو المواجهة مع رجال السلطة، وهذا أمر غير صحيح بالمطلق.
وبمجرد تداول فيديو لحام الرباط وابنه، اللذين دخلا في مواجهة مع قائد الملحقة الإدارية 16 بمقاطعة اليوسفية حي أبي رقراق بسبب مصادرة بعض من بضاعته، قدّم القائد اعتذاره لهما، وأنهى بذلك سوء الفهم الذي حصل بين الطرفين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
نطلب من الجمعيات association الأستفادة من ميزانية الدولة و من صندوق تبرعات الأغنياء حتى يتمكنوا من تفرقة المواد الغذائية
على الفقراء الذي فقدوا عملهم و على أصحاب المحال المهن الحرفية و البقالة التي غلقت محالاتهم حتى تنجح عملية
الحجر الصحي
كانوا يصادرون ويضربون ولي معجبوش الحال يمشي ينتحر... هذا الذي حدث من اعتذار القايد للحام آخر يؤكد رواية الناس بخصوص انتحاره لأسباب مادية.
تحية الى السلطات على .المجهودات. و المزيد من الصرامة...
في الاسبوع الماضي وصلت الغرامات في اسبانيا 30000 غرامة. في حين مازال بعض الشماكرية والبزناسة يتجمعون خلسة في بعض الاحياء.
ارجو من السيد الفتيت تقييم الوضع الراهن
لاستثماره مستقبلا.حتى تتصالح الادارة مع المواطن.
لقد وجدنا بعض المقدمين يعطون الرخص بسخاء زاءد جدا و اخرون بصعوبة
وهناك العدول.جزاهم الله خيرا.
ارجو ان تاخذ هذه التصرفات بعين الاعتبار مستقبلا حتى لا يبقى مصيرنا تحت هوى مقدم طاءش
لي بغا ينتحر عافاكم خليوه
والسودور لي انتحر يعلم الله شحال من عربون دا لكليان ومخدمش لهم
بل هو الخوف من وصول الفيديو للعالمية و تحويله لقضية وطنية ستودي به بكل تأكيد للتوقيف كما حدث مع رجل السلطة "المصرفق"!
إوا عتقوهم،عطيوهم حقهم من الصندوق الي هريتونا به. أسبوع آخر من هذه الإهانة نصف المغرب سينتحر ويتركوا لكم الجثت المتعفنة
اتقوا الله فينا 10ايام مدخنة الريال اتقوا الله
mouhajir
ماهي المهن المتاحة او المرخص بقائها في هذه الفترة .
نظن ان الاغلاق جاء للمهن التي قد تعرف تجمهر الناس : كالحمامات ، القهاوي ، او الاسواق المكثظة الشعبية .
اما بائع خضر حانوت ، او محل اصلاح ( سودور ) او ما شابها من محلات فردية التي لا تعرف اكثظاظا ،!! فلما الاغلاق .
ولا تقولوا ان سبب انتحار هذا الشخص ليس بسبب اغلاق باب رزقه !! وهو يرى اطفاله امامه وهو وزوجته في حافة الموت !! لا سيما ان كان ملزما بنقات وميسؤوليات !!
الوقت يتفذ جدا جدا ..وربما لديكم يومان لفعل مايجب ..قبل الكارثة .
n'oublier pas que le virus persistera si la majorité pauvre de la population marocaine ne respecte pas les mesures de prévention!!
من اجل تجاوز هذه المحنة بسلام.