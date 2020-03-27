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الرئيسية | مجتمع | هذه تفاصيل انتحار "سودور الجديدة" .. وقائد يصالح "لحّام الرباط"

هذه تفاصيل انتحار "سودور الجديدة" .. وقائد يصالح "لحّام الرباط"

هذه تفاصيل انتحار "سودور الجديدة" .. وقائد يصالح "لحّام الرباط"
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 16:15

بثت جريدة هسبريس الإلكترونية، أمس الخميس، فيديو من مدينة الجديدة عن انتحار "سودور" (لحّام)، مستندة إلى تصريحات لجيرانه أجمعت على أن سبب انتحاره راجع إلى مشاكل مادية واجهته.

وأجمعت التصريحات التي استقتها هسبريس من مدينة الجديدة على أن "السودور"، الذي يعول عائلته، أصبح بعد إغلاق محله الذي يشتغل فيه دون مورد رزق، ما جعله يعاني الأمرين، ورجحت أن يكون ذلك سببا في إقدامه على الانتحار.

وفي تفاصيل الواقعة، رفضت مصادر من السلطة المحلية التأويلات التي تبنتها الساكنة، مسجلة أن "الإقليم يعرف من حين إلى آخر حالات انتحار غالبا ما تكون دوافعها عائلية ونفسية".

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر قريب من السلطة في الجديدة أن التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة أكد أن دوافع انتحار الرجل عائلية محضة، "وهو ما يستبعد فرضية ارتباط الواقعة بالوضع الاجتماعي للمعني بالأمر".

وأضاف مصدر هسبريس أن "الإقليم سجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية 15 محاولة انتحار"، مؤكدا أن "التدخلات أفضت إلى إنقاذ 12 منهم، مع تسجيل ثلاث حالات وفاة، وهي حالات كلها أسبابها عائلية".

في المقابل، ظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "لسودور" آخر مع ابنه، هذه المرة في مدينة الرباط، في مواجهة مع قائد وعدد من رجال السلطة بسبب تحويل نشاط محله لبيع الخضر.

وربطت كثير من التعليقات وعدد من المواقع الإلكترونية بين ما نقلته هسبريس بخصوص انتحار "سدور" الجديدة وبين حالة اللحام الذي حول محله لبيع الخضر بالرباط، موردة أن سبب انتحار "الجديدي" هو المواجهة مع رجال السلطة، وهذا أمر غير صحيح بالمطلق.

وبمجرد تداول فيديو لحام الرباط وابنه، اللذين دخلا في مواجهة مع قائد الملحقة الإدارية 16 بمقاطعة اليوسفية حي أبي رقراق بسبب مصادرة بعض من بضاعته، قدّم القائد اعتذاره لهما، وأنهى بذلك سوء الفهم الذي حصل بين الطرفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - فهداوي الجمعة 27 مارس 2020 - 16:27
صافي درتو ليها طريق و جبدو فلوس شعب راه لمقتلاتوش كورونا غدي قتلو غير جوع والفقر الاه ياخدفيكم الحق
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159
2 - الطنز العكري الجمعة 27 مارس 2020 - 16:27
لا سبب الوفات ليس رجال المخزن رجال المخزن الله يعمرها دار يسرفقك و يخلي عشتك و ما يخلي حد يمسك لا عندهم جنيوحات الملائكة واخا القايد سد ليه مورد رزقو و خلا عشتو ولكن هو لي نتاحر عن طيب خاطر حنا عندنا المخزن كيتخرج من الجنة
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96
3 - %%%% الجمعة 27 مارس 2020 - 16:28
je suis contre le suicide .mais je ne veux pas que corona et les conditions de vie soient ensembles contre la classe des pauvres. il faut reagir et vite et donner au gens de quoi survivre car nous on nage dans le floue. macron a etait clair avec les français alors faites de meme ici
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31
4 - majid الجمعة 27 مارس 2020 - 16:29
خليو الناس اتعيش بعدا القا هدا ما يدير هاكا خصو يكون الحال لازم تكون المساعدة المساعدة في المغرب
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20
5 - N.H الجمعة 27 مارس 2020 - 16:29
لقد شاهدت الشريط المتداول و الذي يعتدي فيه قائد و أعوان سلطة على رجل و زوجته و أبنائه بدون وجه حق السبب تحويل محل اللحام إلى محل لبيع الخضر بعد أن قطعت به السبل و الله العظيم لإن هذا منكر خصوصا في هذه الظرفية الإستتنائية و الصعبة مشهد تدرف له الدموع
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170
6 - لينة الجمعة 27 مارس 2020 - 16:30
اذا لم تسارع الدولة إلى احتواء الوضع ستحصل كارثة بالمغرب.لا يمكن للفقراء الاختيار بين الموت جوعا أو الموت بجاءحة كورونا.اللهم ارفع عنا هذا البلاء.
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175
7 - chokri الجمعة 27 مارس 2020 - 16:30
لسلام
نطلب من الجمعيات association الأستفادة من ميزانية الدولة و من صندوق تبرعات الأغنياء حتى يتمكنوا من تفرقة المواد الغذائية
على الفقراء الذي فقدوا عملهم و على أصحاب المحال المهن الحرفية و البقالة التي غلقت محالاتهم حتى تنجح عملية
الحجر الصحي
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-26
8 - imad الجمعة 27 مارس 2020 - 16:30
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم شوف من حال الدرويش في هاد البلاد
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55
9 - مهاجر الجمعة 27 مارس 2020 - 16:33
ليس الجانب المادي لدفعوا للانتحار اكثر من الضغط و النكير والغوات والكلام الجارح محبوس مع وحدة فالدار راه صحابي لمزوجين كلهم تعانيو مع هاد الحجر الصحي ... تخليك تا تحط راسك وتقول ليك كلمة تطير ليك نعاس ليلة ....الزواج اصبح نقمة بالنسبة للرجل وما خفي اعظم
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95
10 - عبد الله الجمعة 27 مارس 2020 - 16:34
منذ متى كان القواد يعتذرون من الناس؟
كانوا يصادرون ويضربون ولي معجبوش الحال يمشي ينتحر... هذا الذي حدث من اعتذار القايد للحام آخر يؤكد رواية الناس بخصوص انتحاره لأسباب مادية.
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55
11 - محمد أمين الجمعة 27 مارس 2020 - 16:34
سي القائد نعلم الصعوبة التي تواجهكم في الظرف الراهن ولكن يجب أن تضع نصب عينييك أن السلطة لا تدوم ولا القوة ولا المال، وممكن غدا تصبح في وضعية الضعيف فلا تجد من يرحمك (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)
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85
12 - فيلسوف الجمعة 27 مارس 2020 - 16:35
اعتقد انه حان الاوان .. يجب على الدولة أن تعين الساكنة قبل فوات الاوان .. و أن تتطور الأمور إلى حال أسوأ... والله المستعان.
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43
13 - غيور الجمعة 27 مارس 2020 - 16:35
هذا وقت عصيب تمر به بلادنا والمطلوب فيه من الجميع سواء المواطنون أو رجال السلطة بضبط النفس والتآزر والصبر ولم الشمل، أتمنى العلي القدير أن يرفع عنا هذا البلاء
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30
14 - يحيى الجمعة 27 مارس 2020 - 16:38
السيد سمح ليك شيء جميل لاكن الخضرة لي رفستوها خاصك تبقا اطلب الله ليلي نهار باش يسمح ليك
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45
15 - hmmo الجمعة 27 مارس 2020 - 16:40
حتى الوضع الاجتماعي لا يبرر الانتحا ر
تحية الى السلطات على .المجهودات. و المزيد من الصرامة...
في الاسبوع الماضي وصلت الغرامات في اسبانيا 30000 غرامة. في حين مازال بعض الشماكرية والبزناسة يتجمعون خلسة في بعض الاحياء.

ارجو من السيد الفتيت تقييم الوضع الراهن
لاستثماره مستقبلا.حتى تتصالح الادارة مع المواطن.
لقد وجدنا بعض المقدمين يعطون الرخص بسخاء زاءد جدا و اخرون بصعوبة
وهناك العدول.جزاهم الله خيرا.
ارجو ان تاخذ هذه التصرفات بعين الاعتبار مستقبلا حتى لا يبقى مصيرنا تحت هوى مقدم طاءش
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-21
16 - Ahmed الجمعة 27 مارس 2020 - 16:42
ces kaids avec leur mentalité makhzénienne feraient mieus d'organiser des banques alimentaires pour venir en aide au plus démunis et arréter de malmener les pauvres , les marocains ont collecté des fonds , qu'attends l'état pour aider les pauvres qui gagnent leurs vie au jour le jour , il ne suffit pas de crier et brutaliser les pauvres gens , donnez leurs les moyens pour rester chez eux sinon arrétez ce cirque . je me mets a la place de quelqu'un qui n'a rien pour nourir ces enfants et je me rends compte a quel point le Makhzen est inhumain et stupide a la fois .
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7
17 - MCO الجمعة 27 مارس 2020 - 16:42
واخا دروك هادا قلتوا "دوافع عاءلية" ..أوكي نسناو الأيام القادمة فالبلاد كاملة. ديك ساعة قولوا نفس الهضرة....يتبع
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8
18 - كرامة الجمعة 27 مارس 2020 - 16:43
و من الفقر ما قتل. وليكم يا مسؤولين من يوم الحساب
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12
19 - الحرية في كل شيء الجمعة 27 مارس 2020 - 16:44
اﻹنسان حر في نفسه
لي بغا ينتحر عافاكم خليوه
والسودور لي انتحر يعلم الله شحال من عربون دا لكليان ومخدمش لهم
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-46
20 - جمال الشبلي الجمعة 27 مارس 2020 - 16:44
هناك كتير منا لن يستطيعو الصمود في وجه ما يقع لأن كتير منا ليس له المال ما يفوق شهر واحد عندها كل الناس سيخرجون الى الشارع من تلقاء نفسهم وأتمنا من الله أن أكون خاطئا لأننا لن نستطيع الصمود أكتر من دالك لا يمكن أن تبقى في المنزل وأنت لديك أطفال وليس لذيك طعام لهم من الصعب تفكير في دالك
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18
21 - سيزيف الجمعة 27 مارس 2020 - 16:44
نعرف أنها مشاكل عائلية، لكن السؤال الذي ينبغي طرحه، ما سبب تلك المشاكل ؟ إجابة بسيطة سببها سوء الأوضاع المتعلقة بالمعيشة.
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10
22 - ملاحظ وجدي الجمعة 27 مارس 2020 - 16:44
هاته افعال المخزن و هي ليست بجديدة . و الصلح فرض على القائد بعد انتشار الفيديو و الا لم نكن لنسمع به. المؤسف ان حتى هؤلاء القياد الشباب ورثوا الظلم و احتقار المواطن من اسلافهم. كانت فرصة لتلميع المخزن لكن الطبع يغلب التطبع .
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21
23 - بعبوعة الجمعة 27 مارس 2020 - 16:45
مهما كانت الاسباب وراء الانتحار على المخزن ان يعترف ولو مرة واحدة ان الاوضاع الجديدة بسبب كورونا لها مضاعفات وامتدادات لا تعد ولا تحصى رغم القيل والقال.اي من شان الحالة ان تدفع الى الانتحار واكثر(؟).التاريخ في هذا الباب يحكي لنا تفاصيل تجهلها الاجيال الحالية.وبالجملة نحن جميعا نتدرب على مواجهة الجوائح ولا يجب ان نخفي الواقع الماساوي بالغربال ايها المخزن (المناضل) في هذه الظروف العصيبة....تحية لرجال الامن ابناء الشعب ولرجال السلطة الماتزمين لا المصرفقين للددراويش المفقرين دون ان ننسى كل العاملين في التعليم وفوف كل هؤلاء رجال ونساء الصحة جنود الصف الامامي في هذه الحرب الشنعاء...........
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2
24 - هو تعدي و ليس سوء تفاهم ! الجمعة 27 مارس 2020 - 16:46
سوء تفاهم ؟!!!
بل هو الخوف من وصول الفيديو للعالمية و تحويله لقضية وطنية ستودي به بكل تأكيد للتوقيف كما حدث مع رجل السلطة "المصرفق"!
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10
25 - just be الجمعة 27 مارس 2020 - 16:48
اشكر هذا القائد على هذا الموقف النبيل. ومن هذا المنبر اود ان اشيد بجميع الاطقم الطبية ورجال السلطة الذين ابانوا عن مواقف باسلة وشجاعة في مواجهة هذه الأزمة. لهم منا كامل الاحترام والتقدير بإستثناء القائد الذي صفع مواطنين على وجوجههم. بئس رجل السلطة مثله يجب على الداخلية ان تخضعة للتأديب. خجلنا حتى من ذلك الفيديو وهو يذاع على اكبر القنوات الاخبارية.
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-9
26 - إرحم المستضعف في الارض الجمعة 27 مارس 2020 - 16:48
اكثر المصائب التي تتسبب في الانتحار هي المهانة والاذلال من الشطط الذي يعاني منه المستضعف حين يُغلب على امره في قوته وعيش ابنائه ولم يجد له ولي ولا نصير ينصفه و يطمأنه ويُسغي إليه و يُهدئ من روعه . إرحم المستضعف في الارض يرحمك من في السماء . وهو بما تفعل عليم يأخرك الى يوم تشخص فيه الابصار ولن تجد لك منقذا من بطشه هو الواحد القهار .
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5
27 - جميل الأمزون الجمعة 27 مارس 2020 - 16:50
ما فهمت والوا.واش هذا السلطة عندكوم من كتعرف غير القمع وسوء المعاملة. ياك دابا دارو على المغرب دار بدار
إوا عتقوهم،عطيوهم حقهم من الصندوق الي هريتونا به. أسبوع آخر من هذه الإهانة نصف المغرب سينتحر ويتركوا لكم الجثت المتعفنة
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6
28 - صابوني الجمعة 27 مارس 2020 - 16:50
واجب الدولة أن تهتم بطبقة المسحوقة المسروقة أين مجتمع المدني؟أين هم لاعبين المنتخب الوطني ؟أين هم أغنياء الطبقة المخملية ؟أغنياءالدولة العميقة ؟قبل أن تحجر عليه يجب أعطاءه أمان في أكله ومشربه ومسكنه لما كانت الدولة تصرف على موازين وعلى الرقص والهلس في قنوات دوزيم ونغمة وأتاي وسيتوكمات باسلة ماذا ننتطر من دولة تصرف على البندير وصفقات التسليح التي تصدأت لم نطلق منها رصاصة على العدو لما أتت كورونا أهم أختراع 2020خليك فالبيت وأنت لا تملك حتى صابون لغسل يديك
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8
29 - رجل رشيد الجمعة 27 مارس 2020 - 16:52
رايت الفيديو وحز في نفسي ما شاهدت .وتساءلت عن مستوى هؤلاء القواد .اعتقد ان هذا الظرف فضح مستوى البعض كما بين الوجه الذي ينبغي ان يكون عليه المسؤول في مواقف اخرى. الله يلطف بنا.
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5
30 - طيفو شراقة الجمعة 27 مارس 2020 - 16:52
ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء
اتقوا الله فينا 10ايام مدخنة الريال اتقوا الله
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4
31 - rachid الجمعة 27 مارس 2020 - 16:53
في ظاهر الصورة على شكل إنسان ولاكن الجوهر غير ذلك في الميدان ذئاب تنهش وتكسر وأنا لا أعمم البعض فقط فهناك من أبدى الجانب الإنساني وستقبلته الساكنة بالورد و نشيد الوطني والأخرون أبدو الجانب السلطاوي و لا إنساني
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4
32 - hajje الجمعة 27 مارس 2020 - 16:53
برافو للمصالحة مع السيد القائد و رد الإعتبار للإبن و والده و إرجاع الخضر لصاحبها و من رأي الله هما إبيع الخضر حلال طيب أو لا إبيع الممنوعات أو يولي غادي الحبس
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2
33 - Hornet الجمعة 27 مارس 2020 - 16:58
منكم من يصفع و منكم من يعانق، ماذا تلقيتم من تعليمات بالضبط في المعهد الإداري
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6
34 - mouhajir الجمعة 27 مارس 2020 - 16:59
il faut donner un peu d'Argent aux pauvres des milliards de la caisse de corona que vous avez ramassés

mouhajir
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7
35 - عثمان الضاو الجمعة 27 مارس 2020 - 16:59
أنا أطالب ملك البلاد أيده الله و نصره أن يكلف لجان ليس لها علاقة باي جهة سياسية أو جمعوية و اي انتماء للإشراف على مساعدة الفقراء و المعوزين أناشدك يا ملكنا
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1
36 - MAO 1951 الجمعة 27 مارس 2020 - 17:00
اين الملايير ؟ . أين المساعدات للمحتاجين ؟. اين البرلمانيين ؟ أين الوزراء ؟ حتى جل أطباء الخواص اقفلوا عباداتهم في وجه المرضي . لعل الدولة تأخذ عبرة من هذه الفوضى و من جميع الانتهازيين و منعدمي الضمير .
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6
37 - وديعة الجمعة 27 مارس 2020 - 17:00
سؤال للسادة المسؤولين لنفهم :

ماهي المهن المتاحة او المرخص بقائها في هذه الفترة .

نظن ان الاغلاق جاء للمهن التي قد تعرف تجمهر الناس : كالحمامات ، القهاوي ، او الاسواق المكثظة الشعبية .

اما بائع خضر حانوت ، او محل اصلاح ( سودور ) او ما شابها من محلات فردية التي لا تعرف اكثظاظا ،!! فلما الاغلاق .

ولا تقولوا ان سبب انتحار هذا الشخص ليس بسبب اغلاق باب رزقه !! وهو يرى اطفاله امامه وهو وزوجته في حافة الموت !! لا سيما ان كان ملزما بنقات وميسؤوليات !!
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6
38 - لطيف الجمعة 27 مارس 2020 - 17:02
الدوبة تعي جيدا ان الاسبوع القادم هو الحاسم .. فاما الكارثة مثل ايطاليا و اسبانيا و اما النجاة من الوباء ..يقولون ان الامر بيد ابشعب و الكرة بملعبه ..اذن اجعلوا الامر كذلك بتحمل مسؤوليتكم اتحاه فقراء هذا الشعب كي لا تحصل الكارثة ، فليس منطقيا مطالبة " جائع " و عائلته البقاء في بيته اسبوعا او عشرة ايام دون ادنى قوت ..
الوقت يتفذ جدا جدا ..وربما لديكم يومان لفعل مايجب ..قبل الكارثة .
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0
39 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 17:03
أسمى طرق التسامح هي الاعتذار أتمنى أن لا يتكرر الشطط لقد شاهدت الفيديو وفي الحقيقة لم تعجبني طريقة إخراج رجل السلطة للطفل من الدكان فقد كانت عنيفة لاترقى لا لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتق رجل السلطة ولا للإنسانية كما ازعجني كثيرا الصفع والركل الدي تلقاه بعض المواطنين. المرجو الهدوء هده مرحلة عصيبة الكل على أعصابه الله اكون في العون. لكن هده السلوكيات الهامشية لن تحجب عنا الأدوار البطولية والتضحيات التي يقوم بها رجال ونساء السلطة والصحة فهم يضحون بأنفسهم بتفاني من اجل حياة الآخرين فل نرفع لهم القبعة.
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0
40 - علي وتنغير حائر في أمره الجمعة 27 مارس 2020 - 17:03
ايها المسؤولين الأعزاء اتقوا الله في وظيفتكم المسؤولية امانة والأمانة مسؤولية كفى استهتار بالمواطنين الأبرياء إعلموا أن الله أمر بالعدل والمساواة الفقراء اليوم بين أمرين خطيرين .(( الوباء الرهيب المرعب أمامنا )( والفقر والبطالة والجوع ورائنا )) نلتمس الرحمة والرائفة من الله تعالى ومن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه
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0
41 - مريم الجمعة 27 مارس 2020 - 17:05
السبب من داكشي قلت الأمان أو باز احنى فحرب مع عدو خفي أو هو قاليك انتحر بسباب سدو ليه الحانوت راه شهر مقدر ايصبرو كلنا كالسين بلا خدمة بلا ردمة أو كون احترمو اداكشي لي دارو فالاسبوع الأول منوصلوش لهاد العدد أو كنا غنسليو هاد الكريتة أو نرجعو لخدمتنة ولكن اش انقوليك عزيز البكة أو التنغنيغ
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0
42 - عبدالله التطواني الجمعة 27 مارس 2020 - 17:06
كلنا نعرف المخزن لكننا نعرف كذلك الشعب الحالة الان ليسن للنقاش في السياسة والمخزن ووووو نحن أمام وباء قد يبيد الملايين ان خرجت الأمور عن السيطرة هل هذا وقت مواجهة الوباء او إصلاح الحالات الاجتماعية عندما كانت الظروف تسمح المطالبة بالحقوق كنتم تهللون عاش الملك وعندما وصلت الأمور الجدية تعرى الواقع هل المواطن المغربي يتمرد فقط على بطنه
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0
43 - medinfo الجمعة 27 مارس 2020 - 17:07
il faut des associations pour aider les gents en difficultés. les autorités contrôlent et les associations aident les pauvres pour subvenir a leur besoin essentiel.
n'oublier pas que le virus persistera si la majorité pauvre de la population marocaine ne respecte pas les mesures de prévention!!
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44 - التازي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:10
نحن في زمان الصبر والرفق والحكمة .
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0
45 - saddiki الجمعة 27 مارس 2020 - 17:10
عنف سلطوي اولا هداك محلو حور فيه وهداك رزقو حتى حد معطاه شي حاجة مع العلم ان اراد القاءد يطبق القانون ليس في هده الظروف الصعبة يطبقون قانونهم الى على الظعفاء .الشاريع ممنوع المحل ممنوع الى اين سيلجء الى المشنقة .رءيت الفيديو شيء غريب الصلح باادرهمات لاحولة ولا قوة الى بالله
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0
46 - Touhami الجمعة 27 مارس 2020 - 17:12
ياربي السلامة ! الانتحار ليس هو الحل.لازم الواحد اصبر العالم كامل ف الوقت ساد على راسو دبا تفوت هد الجايحة بادن الله كولشي اتعوض
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0
47 - ali الجمعة 27 مارس 2020 - 17:13
جميعا شاهدنا دالك الفيديو الدي صوره السدور الدي حول محله لبيع الخضر بحجة أن ليس له مدخول الم يتساءل الجميع عن رأس المال اليس كافيا لسد حاجياته في هاته الضرفية لمادا نزل الجميع باللوم على رجال السلطة مع العلم انهم يقومون بواجبهم الأب دفع الابن القاصر لمواجهة السلطة مما سيخلق منه مشروع مجرم في المستقبل الايعتبر نوعا من العصيان واحراج لدولة وكل من تعاطف مع الطفل فلينتظر الاسوء عند اي تدخل لسلطة فسوف تقابل بمتل ماراينا . اليس حريا بآلاف الامتتال لقانون الطوارىء كفا من هادا الاستهتار واحمدوا الله اننا في دولة تعامل المواطنين بمنطق الليونة شكرا لحلم ممتلي الدولة وتحية وتقدير لهم جميعا .
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0
48 - مغربي الجنسية الجمعة 27 مارس 2020 - 17:16
لفت انتباهي أن جل المعلقين على هذا المقال يلومون القائد على تدخله لإغلاق محل الحدادة الذي وظفه صاحبه لبيع الخضروات و الفواكه، و يصفونه بعديم الرحمة و "الحكار" !!! عجيب أمركم تشتكون من خرق بعض الأشخاص للقانون و من احتكارهم للسلع و رفع الأسعار، و تطالبون رجال السلطة بالتدخل لكن بمجرد تعرضهم للمقاومة و توسل أصحاب المحل تنقلبون على القائد و تصفونه بالحكار و عديم الرحمة الى غير ذلك من النعوت. في حين لم ينتقد منكم أي قارئ ذاك الطفل الذي لم يتوان في مقاومة رجال السلطة رافضا الامتثال للقانون.
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49 - بشير الجمعة 27 مارس 2020 - 17:19
المقال يرجع لانتحار إلى مشاكل عائلية وليس إلى مشاكل مادية وكذلك الحالات الأخرى التي سبقته وكذلك الحالات الأخرى التي ستحدث بين الفينة والاخرى مستقبلا. ولا دخل للمشاكل المادية اطلاقا في عمليات الانتحار. والمقال يشير أيضا إلى التصالح الذي وقع بين القائد واللحام وابنه بعد سوء التفاهم. لقد شاهدنا الفيديو وراينا ان الذي حدث اكتر من سوء تفاهم بكثير. ولكن على اي حال فالصلح خير. انشري هسبريس.
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50 - من الحجر الصحي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:22
لا آعتقد ان هاذا الحداد قام بانتحار على لقمة العيش، هناك اغلب النساء لايتعاملون أزواجهم معاملة حسنة والله أعلم ولاكن هاذا الحجر الصحي زاد الطين بلا إتقو الله في رجالكم
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51 - نورد الجمعة 27 مارس 2020 - 17:23
قالك هدك منطقة معروفة بإنتحار زوين هد المبرر٠٠راه شفنا شهداة ديال جيران ٠وماشي غير هو راه نص مغريب عمل ديالو نهار يدخل نهار معندوش ٠٠٠٠لا أفهم الحكومة كتقول ناس تخرج إلى بغات تقدا٠٠٠ولسدتو محلات ناس من غادي تقدا ٠٠٠٠٠من سبتة ٠٠٠هناك فوضة في التعامل مع أزمات٠٠ليس تصرفيق و إغلاق محلات هو الحل٠٠٠٠
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52 - زكرياء الجمعة 27 مارس 2020 - 17:35
بطبيعة الحال السلطات غادي تقول بلي دوافع عائلية او شيء اخر لايمكن لهم ان يقولو فعلا ان السبب هو اغلاق محله بالاضافة قالو بلي المدينة عرفن عدة انتحارات من قبل بسبب عائلي الا مشفتوش من حال هاد الفقراء والطبقة الهشة والقطاع الغير مهيكل غادي تشوفو حالات مشابهة قريبا والله يستر
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53 - Citoyen الجمعة 27 مارس 2020 - 17:46
L'etat doit commncer à distribuer les besoins essentiels pour la survie des pauvres. Déjà normalement certains ont du mal àjoindre les deux bout,avec le confinement et sans aucune ressource comment ils vot nourrir leurs enfants ?a
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54 - جديدي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:46
يجب توزيع خيرات وثروات هذا البلد بالتساوي على كل ابناء الشعب.
من اجل تجاوز هذه المحنة بسلام.
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