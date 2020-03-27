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كُتّاب وآراء
العثماني: الأيام العشرة المقبلة حاسمة في تطور "كورونا" بالمغرب
جدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التأكيد على طبيعة المرحلة التي يعيشها المغرب، على غرار باقي دول العالم، بسبب تفشي جائحة "كورونا"، معتبرا أنها مرحلة غير طبيعية وغير مسبوقة دوليا وإقليميا ووطنيا.
وخلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الجمعة، توقف العثماني عند الوضعية الوبائية الحالية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب، مسجلا ارتفاع عدد الإصابات ومحذرا من أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور الوباء ببلادنا، "مما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها في بلادنا منذ أيام".
وبارك العثماني لجميع الحالات التي تماثلت للشفاء، وأبدى أسفه لفقدان عدد من المواطنات والمواطنين في هذه المأساة سائلا الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، كما قدم التعازي لأسرهم وذويهم.
وأشار العثماني إلى جملة من الإجراءات غير المسبوقة وذات الطابع الاستشرافي والمستقبلي التي اتخذتها بلادنا منذ بداية انتشار الفيروس، منوها بالإشراف المباشر للملك الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقاية بلدنا من هذا الوباء ومن آثاره مستقبلا.
وذكّر العثماني في هذا الإطار بمبادرة الملك بإصدار تعليماته بإنشاء صندوق خاص لتدبير مواجهة جائحة كورونا، وهي المبادرة التي كانت مناسبة أبان فيها الشعب المغربي عن معدنه الطيب من خلال الإقبال الكبير للتضامن والمساهمة في هذا الصندوق الذي سيكون له مفعول إيجابي في التقليل من آثار الوباء.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن بلادنا دخلت منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، التي نشر المرسوم بقانون الخاص بها في الجريدة الرسمية، وهو ما يستدعي مسؤولية الجميع في الالتزام بشكل صارم بمقتضيات هذه الوضعية، داعيا المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الفردية، لأنه لا يمكن لأي سلطة أن تلزم الناس بالحجر الصحي بشكل كلي إذا لم يتعاون المواطنون فيما بينهم.
وشدد رئيس الحكومة على أن النجاح في هذا الامتحان رهين بالمكوث في البيوت وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، مؤكدا في هذا الصدد أن جميع بلدان العالم تصر على وجوب التعاون بين الدولة والمواطنين.
وبعد أن أشار إلى ما تضمنه المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية من عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق المخالفين، التي يمكن للسلطات العمومية اللجوء إليها، أوضح العثماني أن هدف الحكومة من هذه التدابير هو هزم هذا الوباء وحماية الوطن والمواطنين في إطار طوعي وبتعاون وتشارك من الجميع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (64)
لم تقل الي حد الان ماهي الاجراات الاجتماعية لمساعدة مستخدمي القطاع غير المهيكل والمقدرين بالملايين.
ماذا قمتم به ضد تجاوزات بعض منتسبي السلطة اثناء تدخلاتهم
لنصمد جميعا ونلتزم بالحجر لننتصر بعون الله
الحل هو حان الوقت لتطبيق عدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي يطبقه الاروبيون مند زمن.
يجب أن يكون بيت مال المؤمنين. الفقير يريد فقط لقمة العيش اما بالنسبة للغني فيخاف على أسهمه وحيات الرفاهية.
ولكم واسع النضر
يجب رفع التكبير في المساجد و إطلاق مروحيات تحت الناس على الحجر الوقائي
أظن أن الشعب غالبيته ملتزم بالحجر
أتمنى أن يخطب الملك لتحفيز الناس بعدم الخروج
هو فعلا مرحلة حساسة غير أننا يلزمنا توخي كل الحدر وألف تحية وشكر لصاحب الجلالة والسلطات المحلية لما يقومون به وكذا تحية كبيرة للأطباء والممرضين وكل من يسهر على سلامتنا أما أنت يا العثماني غير بقى ف دارك حتى يسخن الحال وغادي تمشي بوحدها هاد كورونا .
الله يحفظنا والسلامة للجميع
اؤ الله اهدي المواطنين اتعاونو مع السلطات ابقاو فديورهم ما يخرجو الا للضرورة القصوى شي وحدين دايرين هادشي غير لعب وجمعو روسكوم راه هادشي ماشي لعب راه الجد اؤ المعقول الى خرجتي بلا سبب قاهر راه غادي تخرج على راسك اؤ عائلتك اؤ المغاربة كاملين
راه هاد الجايحة هي غادية اؤ هي كتزيد الله احضر السلامة
اتمنى رئيس جديد للحكومة القادمة قادر على تديير مثل هده الكوارث.
سي العثماني غادي يزورنا
وبفلوس كورونا غادي يمولنا
ومن هاد المحنة نجاو بنفوسنا
ههههه
امريكا وزعت على كل مواطن في حسابه 1000 دولار اي 10000 درهم.
فرنسا اعفت مواطنين مواطنيها من فواتير الماء و الكهرباء و الكراء و الانترنيت و .....
تركيا وزعت على مواطنيها الكمامات و مواد التعقيم مجانا.
وفي المغرب وزعت حكومة النذالة البلا البلا و المقدمية و الشيوخ في راس الدروب.
و شي قلة قليلة لي ملتزمة بحالة الطوارئ الصحية...
عرفناها حاسمة لكن نريد ان الاجراءات على الارض حول دعم الفقراء اللذين لا يملكون خبزة..
سي العثمانى لم يقل حقيقة واحدة عن المملكة التى دخلت الافلاس المالى منذ 3 سنوات.
مع ما يترتب عن كورونا والجفاف وشح الصدقات المالية والمادية التى كانت تتلقاها المملكة فالاخيرة على باب الانهيار الكلى.
جل مصابين جائو من الخارج لماذا لم تسرعو في حجزهم .. صراحة دولة متأحرة في كل شيء
طبي
نحن نلتزم بي الحجر الصحي
لكن يوم بعد يوم يزداد الألم
اللهم اغفر لنا وارحم موتانا
اللهم ارفع عنا هذا الوباء
*#رسالة_طبيب_مغربي*
باش نفهمو لماذا تتصاعد أرقام المصابين ، ومتى يمكنها الانخفاض ؟
الوباء يمر ب4 مراحل :
*1- مرحلة دخول الفيروس من الدول الموبوءة عن طريق المغتربين والوافدين أي أن مصدره خارجي وهذه المرحلة.... ( إنتهت )
*2- مرحلة حضانة الفيروس القادم من خارج المغرب وتمتد من 2 إلى 14 يوم من اخر يوم تم فيه تعليق جميع الرحلات القادمة من البلدان الموبوءة ...(هذه المرحلة ستنتهي يوم الاحد ).
*3- مرحلة إنتشار العدوى محليا و يكون الفيروس قويا جداً وسريع الإنتشار ..في هذه المرحلة وجب فيها أخد الحيطة و الحذر و الدخول للمنازل الا للضرورة القصوى... كا نركز على القصوى
*4- وبناءً على ما تم إنجازه في المرحلة الثالثة إما إنتهائه أو فُقدان السيطرة بالكامل كما يقع في بلدان عديدة متطورة صحيا كإيطاليا ...
>>>>وإما الإنحصار والإحتواء والسيطرة على الفيروس و إنتشاره وهادشي اللي بغينا كاملين ان شاء الله
في ضل ما نعيشه هاد الايام من درجة تأهب قصوى .... ضروري من كل واحد وصلو هذا المنشور يعبء اهله و اصدقائه و دويه بلزوم البيت و لو عندك ورقة الخروج الا للضرورة القصوى ...
سكان القرى و البوادي يتمتعون بحس وطني عالي ، و درجة عالية من الانضباط، لكنهم الآن محصورون بين مطرقة قانون الطوارئ و سندان الفقر و النسيان الحكومي ضمن الأجندة المخصصة للتضامن ، فكل يوم يمر عليهم في الحجر الصحي وهمهم الوحيد كيف يوفرون لقمة العيش لأبنائهم ، يعانون ولا يسمع انينهم سوى رب العالمين.
وجدتم الحل للمقاولات عبر تقديم المالي للمقاولات المتضررة، وجد الحل للطبقة المتوسطة فقرر مبلغا جزافيا للأجراء، أما
اهلي القرى خصوصا الجبال، الذين يجب أن يكونوا أولى الأولويات في تدبيركم . هذا من أجل توفير المؤن الاسبوعية من دقيق وزيت وسكر وشاي و ارز و شعير . فهم يخلصون لملكهم، و ينضبطون لقرار الحكومة ، فارحموهم يرحمكم الله. وآلله ولي التوفيق.!!!
ارحموا من في الارض
يرحمكم من السماء
نتذكر واحد المرة انا و اصدقاء راكبين فالطوبيس ومن ورانا طلع واحد شيباني يطلب الصدقة تيقول مسكين " صدقة يا قلوب الحنان"
, دار في البيس كلو تواحد ماعطاه وهو يجيب دورة اخرى وهاد المرة قال; " صدقة يا قلوب الحديد"
هههه
فالحكومة لابد ان تكون لها استراتيجية و خبرة بكيفية تعامل مع الوضع لىن اغلب مواطنين ادا لو يجدوا لقمة العيش سيجدون الشارع هو الحل للان تهديد شركات الماء و الكهرباء و اصحاب الاكرية اخطر من كورونا و كل يتابع ما وقع بمدينة خريبة و الدارالبيضاء و غيرهما.
على الحكومة ان تضع امتيازات لفقراء من الشعب كالاعفاء من واجب الماء و الكهرباء و سومة الكرائية التي لا تقل على 1500 درهم كواجب تضامني مع هده شريحة ,
فماهي الاحتمالات و التوقعات الحكومة من 1 الى 7 ابريل و مادا اعدت في هدا صدد؟؟ هل القوة فقط ام الحلول؟؟