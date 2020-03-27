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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | العثماني: الأيام العشرة المقبلة حاسمة في تطور "كورونا" بالمغرب

العثماني: الأيام العشرة المقبلة حاسمة في تطور "كورونا" بالمغرب

العثماني: الأيام العشرة المقبلة حاسمة في تطور "كورونا" بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 16:30

جدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التأكيد على طبيعة المرحلة التي يعيشها المغرب، على غرار باقي دول العالم، بسبب تفشي جائحة "كورونا"، معتبرا أنها مرحلة غير طبيعية وغير مسبوقة دوليا وإقليميا ووطنيا.

وخلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الجمعة، توقف العثماني عند الوضعية الوبائية الحالية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب، مسجلا ارتفاع عدد الإصابات ومحذرا من أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور الوباء ببلادنا، "مما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها في بلادنا منذ أيام".

وبارك العثماني لجميع الحالات التي تماثلت للشفاء، وأبدى أسفه لفقدان عدد من المواطنات والمواطنين في هذه المأساة سائلا الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، كما قدم التعازي لأسرهم وذويهم.

وأشار العثماني إلى جملة من الإجراءات غير المسبوقة وذات الطابع الاستشرافي والمستقبلي التي اتخذتها بلادنا منذ بداية انتشار الفيروس، منوها بالإشراف المباشر للملك الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقاية بلدنا من هذا الوباء ومن آثاره مستقبلا.

وذكّر العثماني في هذا الإطار بمبادرة الملك بإصدار تعليماته بإنشاء صندوق خاص لتدبير مواجهة جائحة كورونا، وهي المبادرة التي كانت مناسبة أبان فيها الشعب المغربي عن معدنه الطيب من خلال الإقبال الكبير للتضامن والمساهمة في هذا الصندوق الذي سيكون له مفعول إيجابي في التقليل من آثار الوباء.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن بلادنا دخلت منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، التي نشر المرسوم بقانون الخاص بها في الجريدة الرسمية، وهو ما يستدعي مسؤولية الجميع في الالتزام بشكل صارم بمقتضيات هذه الوضعية، داعيا المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الفردية، لأنه لا يمكن لأي سلطة أن تلزم الناس بالحجر الصحي بشكل كلي إذا لم يتعاون المواطنون فيما بينهم.

وشدد رئيس الحكومة على أن النجاح في هذا الامتحان رهين بالمكوث في البيوت وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، مؤكدا في هذا الصدد أن جميع بلدان العالم تصر على وجوب التعاون بين الدولة والمواطنين.

وبعد أن أشار إلى ما تضمنه المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية من عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق المخالفين، التي يمكن للسلطات العمومية اللجوء إليها، أوضح العثماني أن هدف الحكومة من هذه التدابير هو هزم هذا الوباء وحماية الوطن والمواطنين في إطار طوعي وبتعاون وتشارك من الجميع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (64)

1 - سعيد الجمعة 27 مارس 2020 - 16:39
عليكم بالتسريع في دعم الفقراء قبل فوات الأوان
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168
2 - alaoui الجمعة 27 مارس 2020 - 16:41
السيد العثماني كعادتك تغرد خارج السرب.

لم تقل الي حد الان ماهي الاجراات الاجتماعية لمساعدة مستخدمي القطاع غير المهيكل والمقدرين بالملايين.

ماذا قمتم به ضد تجاوزات بعض منتسبي السلطة اثناء تدخلاتهم
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90
3 - وا عجباه الجمعة 27 مارس 2020 - 16:41
الحمدلله انك استيقظت من سباتك، لكن لا خبر مفرح تزفه لنا،، سوى النكبات
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59
4 - من تخوم الريف الجمعة 27 مارس 2020 - 16:42
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسكين العثماني، اصفر وجهه و نحف جسمه خوفا على شعبه من كورونا. اللهم خفف عنه و عن باقي أفراد الشعب و العالم أجمع. في مثل هذه الظروف يعرف الوطني من غيره.
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27
5 - بنيعقوب الجمعة 27 مارس 2020 - 16:44
أسأل الله العظيم بجاه مادعاه به الأنبياء والصديقين والصالحين وبجاه القرآن الكريم أن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشعبه الوفي.
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40
6 - سعيد الجمعة 27 مارس 2020 - 16:44
اللهم احفظ بلدنا الغالي والإنسانية في كل بقاع العالم .
لنصمد جميعا ونلتزم بالحجر لننتصر بعون الله
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78
7 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 16:45
الأيام 10 المقبلة سيزداد عدد المنتحرين جوعا في ظل التقشف الذي تنهجه الحكومة مع العلم أن الصندوق تم ملأه ليتم افراغه فيما بعد في جيوب خدام الدولة
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53
8 - azddine الجمعة 27 مارس 2020 - 16:46
سي العتماني الايام المقبلة فعلا ستكون صعبة ولكن على المواطن المياوم واصحاب المهن الحرة التي فرضتم عليهم عدم استئناف مهنهم في ضل الحجر الصحي للان الكتير من الناس ضاق درعا بالكلام فقط دون فعل والكتير منهم من نفدت مؤنته والجوع حراق والاطفال لايعرفون لاحجر صحي ولا غيره لهدا انتضر اياما عصيبة الم تفكر حكومتكم الجشعة الخروج بحل مستعجل وشامل للكافة اصحاب المهن الحرة والمياومون
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40
9 - مواطنة الجمعة 27 مارس 2020 - 16:46
الناس التازمو واحد شويا و عاوتاني بداو كايخرجو مشا داك الزيار ديال نهار الأول بمدينة أغادير ماكايتكمشو حتى ل 6 مساء مازااال ماحاسين بالخطورة هاد السبوع هو أخطر من الأسابيع السابقة يا اما نغلبو الفيروس و الا يغلبنا
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31
10 - Ndr112 الجمعة 27 مارس 2020 - 16:47
اذا كان الملك هو الذي يفعل كل شيء ففما هو دوركم لماذا الدولة تبذر المال العام على الحكومة مجانا كان الأجدر أن تجلس في منازلهم وارجاع الاموال التي اخذتمه
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21
11 - المرتضى الجمعة 27 مارس 2020 - 16:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحل هو حان الوقت لتطبيق عدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي يطبقه الاروبيون مند زمن.
يجب أن يكون بيت مال المؤمنين. الفقير يريد فقط لقمة العيش اما بالنسبة للغني فيخاف على أسهمه وحيات الرفاهية.
ولكم واسع النضر
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25
12 - Ali الجمعة 27 مارس 2020 - 16:49
كنت أتمنى التكثيف من الفحص خصوصا قي كل جماعة حتى نهاجم الوباء
يجب رفع التكبير في المساجد و إطلاق مروحيات تحت الناس على الحجر الوقائي
أظن أن الشعب غالبيته ملتزم بالحجر
أتمنى أن يخطب الملك لتحفيز الناس بعدم الخروج
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12
13 - Jad الجمعة 27 مارس 2020 - 16:49
اامرجوا من السيد العتماني اخد العبر و الدروس من هذه المحنة التي يمر بها المغرب و تحسين وضعية المستشفيات و التعليم . و كما لا يخفى عليه ان اغلبية الاسر المغربية تعاني في صمت نعلم ان الضروف مواتية لتحسين قطاع الصحة والتعليم لان قائدنا محمد السادس يوفر لكم جميع الظروف و المناخ للعمل بجدية يكفي ان تقوموا بواجبكم اتجاه المواطنين
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15
14 - ابو نرجس الجمعة 27 مارس 2020 - 16:49
وأخيرا سمعنا صوتك .
هو فعلا مرحلة حساسة غير أننا يلزمنا توخي كل الحدر وألف تحية وشكر لصاحب الجلالة والسلطات المحلية لما يقومون به وكذا تحية كبيرة للأطباء والممرضين وكل من يسهر على سلامتنا أما أنت يا العثماني غير بقى ف دارك حتى يسخن الحال وغادي تمشي بوحدها هاد كورونا .
الله يحفظنا والسلامة للجميع
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12
15 - مغترب الجمعة 27 مارس 2020 - 16:50
بالله عليكم. ماذا قدمتم كإجراءات للمواطن المغلوب على أمره حكومة فاشلة ودولة انتهازية بمعنى الكلمة
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9
16 - بوحاطي الجمعة 27 مارس 2020 - 16:51
و انت ف دارك و ما حاس ب الدقة لي فيها الدراوش ابا العتماني
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18
17 - عبدالله الجمعة 27 مارس 2020 - 16:52
لو قمت بالعزل الصحي للقادمين من الخارج لبقيت بلادنا خالية من هدا الوباء عوض الترحيب بهم بدون اقامة الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوم وانتشارهم في البلاد مع نشرهم للعدوى ولبقي الاقتصاد الوطني الداخلي محمي مع تاثر السياحة الخارجية وهدا يمكن تجاوزه بتشجيع السياحة الداخلية . ولكن يا اسفاه .!
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21
18 - من الجنوب الشرقي الجمعة 27 مارس 2020 - 16:52
نشكر جلالة الملك في خطوة الدفع بالطب العسكري لمساعدة الطب العام لتجاوز هده المحنة، نطلب من جلالته أيضا الدفع ب أطباء القطاع الخاص لأنها معركة وطنية . لا ننسى الحجر المنزلي هي أول المعارك وشكرا.
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6
19 - hich الجمعة 27 مارس 2020 - 16:53
سي العثماني هادوك ليكيخرجو ناس ما مسجلينش في الضمان الاجتماعي ناس قهرهم الفقر وقلة الوسائل المادية حاولوا اخراج مساعدات اليهم في اقرب وقت راه المغاربة واعيين راه الحاجة والفقر كتخليهم مخربقين الخوف من كورونا والخوف من الحاجة والفقر وطلقنا سي العثماني
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13
20 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 27 مارس 2020 - 16:53
علينا جميعا ايها الاخوة والأخوات الالتزام بقوانين الطواريء الصحية لاداعي لانتقادات العشوائية مواضيع ذات علاقة مباشرة بموضوع الوباء الرهيب الذي يهدد العالم لابد من التعاون واحترام التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة والمطلوب من الحكومة الموقرة إيجاد الحل الأمثل للمواطنين الدين في أمس الحاجة إلى الدعم المادي والمعنوي وخاصة الأرامل المساكين المياومين الحرفيين والمتقاعدين دوي الدخل الضعيف والصناع التقليديين الكل اليوم عاطلون عن العمل الله الموفق تحياتي شكرا
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10
21 - المغرب أحسن من فرنسا الجمعة 27 مارس 2020 - 16:53
جمع بليزتك أسى العثماني شبعنا منك
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8
22 - عمر الجمعة 27 مارس 2020 - 16:54
اذا كان كلامك كما تدعي يا رئيس الحكومة بان عشر الايام المقبلة هي فترة انتشار الفيروس بسرعة .فيجب عليكم اتخاد قرارات لاغلاق العمل بصفة عامة لانني ان بصفتي عامل في شركة خاصة فانا الاول مهدد بهده الجائحة نسال الله السلامة.يا سيدي الرئيس اتخدوا قرارا في اقرب وقت و الا سيقع ما سنندم عليه طوال حياتنا و شكرا
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7
23 - محمظ الجمعة 27 مارس 2020 - 16:54
و طلع لفلوس للناس براكة من الهضرة الخاوية.... الناس راه تخنقات
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7
24 - خالد الجمعة 27 مارس 2020 - 16:55
الحكومة ملتزمة على الشعب الالتزام بالحجر الصحي فقط وبذلط سننجح في التغلب على هذا الوباء حكومة وشعبا.
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1
25 - لنتعاون مع السلطات ضد الوباء الجمعة 27 مارس 2020 - 16:56
الله اعاون السلطات ديالنا بكل فئاتها على المجهودات الي كتقوم بها
اؤ الله اهدي المواطنين اتعاونو مع السلطات ابقاو فديورهم ما يخرجو الا للضرورة القصوى شي وحدين دايرين هادشي غير لعب وجمعو روسكوم راه هادشي ماشي لعب راه الجد اؤ المعقول الى خرجتي بلا سبب قاهر راه غادي تخرج على راسك اؤ عائلتك اؤ المغاربة كاملين
راه هاد الجايحة هي غادية اؤ هي كتزيد الله احضر السلامة
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4
26 - ابوجهل الجمعة 27 مارس 2020 - 16:56
الافضل اسي العثماني أن تسكت كل خراجتك وتصراحتك كارثية وغير مهمة.
اتمنى رئيس جديد للحكومة القادمة قادر على تديير مثل هده الكوارث.
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3
27 - Rui الجمعة 27 مارس 2020 - 16:56
10 أيام حاسمة لازم ملازمة البيوت نحن في الطريق الصحيح هل تعلمون عدد الإصابات في سويسرا أزيد 12000 حالة وما زال العدد في ارتفاع، التزموا بما تقوله السلطات وإلا سيقع لنا ما وقع لهاته الدول.
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2
28 - رحاب الجمعة 27 مارس 2020 - 16:58
ناس الئ مامتش بكرونا غايقتلهم هاد سيد... ياك انت بنفسك في الاول متخافش زوزو.. سبحان مبدل الاحوال... بخصوص كرونا رجاء للمغاربة عفاكم تفكرو رمضان جاي بغينا نصومو لافاقدين ولامفقودين بغينا جوامع تفتح ان شاء الله لزموا بيوتكم.. يفوت هاد شي علئ خير
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5
29 - يتبع الجمعة 27 مارس 2020 - 16:58
لا أثق في هذا الرجل أبدا بينما نرى في العالم كله يخرج المسؤولون ليثنون ويصفقون للكوادر الطبية ويطمئنون شعوبهم هو يخرج علينا بالشؤون.
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4
30 - تعالو نغنو جميع الجمعة 27 مارس 2020 - 16:59
نجلسو في ديورنا
سي العثماني غادي يزورنا
وبفلوس كورونا غادي يمولنا
ومن هاد المحنة نجاو بنفوسنا

ههههه
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4
31 - زهير الجمعة 27 مارس 2020 - 16:59
بغيتو تسيطروا على كورونا بالهضرة و بالمقاربة الامنية.
امريكا وزعت على كل مواطن في حسابه 1000 دولار اي 10000 درهم.
فرنسا اعفت مواطنين مواطنيها من فواتير الماء و الكهرباء و الكراء و الانترنيت و .....
تركيا وزعت على مواطنيها الكمامات و مواد التعقيم مجانا.
وفي المغرب وزعت حكومة النذالة البلا البلا و المقدمية و الشيوخ في راس الدروب.
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14
32 - ملاحظة الجمعة 27 مارس 2020 - 17:00
واسي الوزير وراك خصك تخرج الميدان وتشوف الظروف كيف دايرة بحال الوزراء ديال الدول المتقدمة ماشي تخباو في ديوركم بحجة الحجر. راه حتى العسكر ورجال الامن حتى هم بنادم وخيفانين من كرونا ورغم ذلك مساكن قايمين بالواجب الوطني ديالهم مع العلم شهريتهم مكتوصلش حتى الثمن ديال الخلصة ديالكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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7
33 - صفوان الجمعة 27 مارس 2020 - 17:00
وا راه خاص كلشي إبقا في دارو. وا كنشوفو شي باقي خدام و شي كيدور في الزناقي
و شي قلة قليلة لي ملتزمة بحالة الطوارئ الصحية...
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1
34 - ايوب الجمعة 27 مارس 2020 - 17:00
الم يتطرق العثماني عن مصير الطبقات الهشة المياومة التي فقدت دخلها اليومي و لا كيعرفوا يسنوا غير العقوبات
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8
35 - marocain الجمعة 27 مارس 2020 - 17:00
ياك كنت تقول للشعب المغربي لا داعي للقلق!!!
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0
36 - قولوا العام زين الجمعة 27 مارس 2020 - 17:01
على سلامتك السيد العثماني كنا قليقن عليك يا حمد الله العام زىن وشكرا لهسبريس طمانتنا
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0
37 - سناء بوبكر الجمعة 27 مارس 2020 - 17:01
الناس كلهم تقريبا مطبقين الحجر الصحي وعارفين التطور الرهيب لتفشي هذا الوباء ببلادنا ،والناس غادي يموتو فعلا بعد هذه الأيام العشرة ولكن ماشي غير بالوباء قد ماغادي يموتو بالجوع،راه خص يلقاو الحل للناس لي مفحالهومش حيت الناس ممكن تضحي برأسها وتخرج تقلب على ماتاكل والله ماتموت من الوباء ولاتموت من الجوع،أتمنى من الحكومة إيجاد الحل الازم بدل ما أنها تقى تقولينا شي حاجة لي حنا عارفينها وبدل من هذا الإجتماعات الخاوية ،#بغينا الحل#
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38 - شيغيفارا الجمعة 27 مارس 2020 - 17:04
دوا كاتم الصوت ....
عرفناها حاسمة لكن نريد ان الاجراءات على الارض حول دعم الفقراء اللذين لا يملكون خبزة..
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39 - نورالدين فاس الجمعة 27 مارس 2020 - 17:05
نعم هادا الكلام للسيد الرئيس الحكومة كلنا معه ونرجوا الله سبحانه و تعالى أن يرفع عنا هاذا الوباء وعني البشرية كافة ونرجوا من الحكومة ايضا ان تنضر في الأسر التي لم تجد قوتا يومها ويجب الاسراع في المساعدة للطبقة الفقيرة قبل فوات الأوان حسبنا الله ونعم الوكيل لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي أين أنتم يا مسؤولينا من الطبقات الفقيرة !
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40 - الفاسي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:05
الفقراء لن يستطيعوا لهذه المدة سبيلا بسبب الظروف المزرية التي كانوا عليها وأصبحوا ما بين ليلة وضحاها تحت الحجر الصحي لأنه توجد أسر تعمل باليوم وتأكل ما جنته بالليل ولا يذخرون شئ من قلته وأطلب من السيد العثماني التصرف بهذا الشأن عاجلا قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وتتحمل يا سيد العثماني بعض من المسؤلية لأنك من قام بإدخال الوباء للمغرب بترحيبك بالمهاجرين المقيمين بإيطاليا الذين تهافتوا للمغرب حاملين معهم الوباء لإخوانهم المغاربة وشكرا.
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41 - قاطع لياس الجمعة 27 مارس 2020 - 17:06
دائما كعادته لم يقل ولا جملة مفيدة أما فيما يخص العشرة الأيام القادمة الكل يعرف ذلك بما فيهم الأميون.
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0
42 - Moad الجمعة 27 مارس 2020 - 17:06
قالت منظمة الصحة العالمية ان الكثير من الدول تتستر عن عدد المصابين والوفيات جراء وباء كورونا ولا تصرح الا باقل من 10 % منها ومن هذه البلدان المغرب.

سي العثمانى لم يقل حقيقة واحدة عن المملكة التى دخلت الافلاس المالى منذ 3 سنوات.

مع ما يترتب عن كورونا والجفاف وشح الصدقات المالية والمادية التى كانت تتلقاها المملكة فالاخيرة على باب الانهيار الكلى.
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43 - Lhoussain الجمعة 27 مارس 2020 - 17:07
Mr l3atmani tu n as rien dit de spécial....je te préviens Attention et Attention à la révolte de la faim
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44 - الحشين الجمعة 27 مارس 2020 - 17:09
الالتزام بالبقاء في البيوت كفيل بكبح الفيروش ان شاء الله. لا داعي للخوف، فالارقام المسجلة الى حدود الساعة ارقام ضعيفة جدا مقارنة بالارقام التي ستسجل لو لا لم نلتزم بقرارات السلطات. في تقديري الشخصي فلن نتجواز ان شاء الله سقف 3000 حالة في ابعد تقدير. وسنتمكن من الشيطرة على الوضع. لتلنزم بيوتنا
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45 - رشيد الجمعة 27 مارس 2020 - 17:09
لماذا يا رئيس الحكومة لم تتكلم عن المساعدات للأسر المعوزة والمتضررين بسبب وبا كورونا هذه هي الإجراءات الحاسمة للتغلب على هذا الوباء وعدم انتشاره
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46 - فيصل الجمعة 27 مارس 2020 - 17:09
استيقضتم متأخرين
جل مصابين جائو من الخارج لماذا لم تسرعو في حجزهم .. صراحة دولة متأحرة في كل شيء
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47 - عبدالرحمان الجمعة 27 مارس 2020 - 17:10
لدينا الآن اما نختار سرير منزلي اوسرير سجني اوسرير
طبي
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48 - FATIMA ZAHRA الجمعة 27 مارس 2020 - 17:11
كنتمناو تعاونو لمحتاجين فهاد درف صعب او تعفيو ناس من فواتير الماء والكهرباء والكراء لحقاش ناس ملقياش ما تكل دبا او معندهاش منين تخلص هادشي
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49 - وسام عنصري الجمعة 27 مارس 2020 - 17:11
المسؤولية تتحملها الحكومة نظرا لكونها لم تاخد الحيطة مند البداية واستقبلت وافيدين من مناطق موبؤة دون اخداعهم للحجر الصحي
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50 - Benmansour Kenitra الجمعة 27 مارس 2020 - 17:13
Tous les intervenants nous rappellent les précautions à prendre;c'est très bien ; mais ils ne sitent pas الدعاء والتضرع لله عز وجل
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51 - هشام سكاي نيوز الجمعة 27 مارس 2020 - 17:13
أصبحت أتشاءم من خرجاتك يا رئيس الحكومة. وواحد الهضرة؛ وحق سيدي ربي ا سي العثماني ايلا من 2011 من نهار شديتوها يا الخوانجية والمغرب اللور اللور... يا رب تستر: مكنتهناو من أزمة حتى كنطيحو فوحدة خرا... الحاصول الله ارفع البلاءين على هاد البلاد: بلاء كورونا، وبلاء كولونا ديال الخوانجية
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52 - كمال الجمعة 27 مارس 2020 - 17:14
خليو عليكم السي العثماني في التقار. لي عندوه شي ملاحظه فاليوجهها الى السلطه المخزنيه ان كان شجاعا.
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53 - DALAMOUNI الجمعة 27 مارس 2020 - 17:19
قلتها مرارا وتكرارا ساعدو المستضعفين من المواطنين الضعفاء. وغيرهم قبل ان تقع الفأس في الرأس حذاري من ثورة الفقراء والجياع أقول للحكومة المغربية. اهتموا بالطبقة الكادحة المنسية اذا خرجوا فلن يردهم لاالوباء. ولا الجيوش التي تجوب الشوارع فالجاءع قاتلا او مقتولا يقول سيدنا اباذر الغفاري (أعجب لمن لا يجد القوت في داره كيف لا يخرج شاهرا في الناس سيفه) قالها الصحابي الجليل ونصيحتي ان تفرقوا المساعدات على المحتاجين. والمستضعفين تأخرتم في صرف المساعدات كما تأخرتم في إغلاق. الحدود والمساجد والمدارس والمدن فلاتتأخرو في اطعام المواطنين المحجورين بمنازلهم
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54 - kamal الجمعة 27 مارس 2020 - 17:21
الكل يجب أن يعلم بخطورة الوضع.الوباء يحصد الأخضر واليابس لا فرق لديه بين شاب أو عجوز.ولا بين غني أو فقير.ونظر للمنظومة الصحية المتهالكة في بلادنا فالحل الوحيد من أجل أن نتفادى هلاكنا هو بقاؤنا في منازلنا.وإلا لن يبقى وقت للندم.كل هذا بعد مشيئة الله طبعا.
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55 - غيور على وطنه الجمعة 27 مارس 2020 - 17:24
شوف من حال دراوش اسي العثماني هذا هو سر باش تقضي على كرونا الى دراوش لقاو ماياكلو اكيد غايكلسو في ديورهم اوا لي ماعندو مايكلو اولادو كفاش غايكلس في دار اسي العثماني
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56 - Mohamed الجمعة 27 مارس 2020 - 17:26
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
نحن نلتزم بي الحجر الصحي
لكن يوم بعد يوم يزداد الألم
اللهم اغفر لنا وارحم موتانا
اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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57 - reda الجمعة 27 مارس 2020 - 17:26
Les deux semaines à venir sont cruciales. La température va baisser, ce qui favorise très considérablement la propagation du virus à une vitesse très très élevée, comme ce qui est arrivé en Italie et en France. Si on résiste et on reste chez soi à la maison les deux semaines qui viennent, après vers la fin d’avril les températures augmenteront et le virus perd sa puissance de propagation et de contagion. Il faut que tout le peuple marocain soit conscient de cette réalité. Restez chez vous les deux prochaines semaines, c’est très critique et très déterminant inchaa ALLAH
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58 - Salah الجمعة 27 مارس 2020 - 17:30
*#معا_ننجو_و_ينجو_الوطن*
*#رسالة_طبيب_مغربي*
باش نفهمو لماذا تتصاعد أرقام المصابين ، ومتى يمكنها الانخفاض ؟
الوباء يمر ب4 مراحل :
*1- مرحلة دخول الفيروس من الدول الموبوءة عن طريق المغتربين والوافدين أي أن مصدره خارجي وهذه المرحلة.... ( إنتهت )
*2- مرحلة حضانة الفيروس القادم من خارج المغرب وتمتد من 2 إلى 14 يوم من اخر يوم تم فيه تعليق جميع الرحلات القادمة من البلدان الموبوءة ...(هذه المرحلة ستنتهي يوم الاحد ).
*3- مرحلة إنتشار العدوى محليا و يكون الفيروس قويا جداً وسريع الإنتشار ..في هذه المرحلة وجب فيها أخد الحيطة و الحذر و الدخول للمنازل الا للضرورة القصوى... كا نركز على القصوى
*4- وبناءً على ما تم إنجازه في المرحلة الثالثة إما إنتهائه أو فُقدان السيطرة بالكامل كما يقع في بلدان عديدة متطورة صحيا كإيطاليا ...
>>>>وإما الإنحصار والإحتواء والسيطرة على الفيروس و إنتشاره وهادشي اللي بغينا كاملين ان شاء الله
في ضل ما نعيشه هاد الايام من درجة تأهب قصوى .... ضروري من كل واحد وصلو هذا المنشور يعبء اهله و اصدقائه و دويه بلزوم البيت و لو عندك ورقة الخروج الا للضرورة القصوى ...
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59 - Hicham الجمعة 27 مارس 2020 - 17:32
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون فسكان القرى والبوادي ينقسمون إلى ثلاثة أصناف، فلاح صغير، كساب صغير ، ومياوم في البناء او النجارة او الكهرباء ،فقد انقطعت مداخيلهم بشكل نهائي، أما الفلاح و الكساب الصغير فمداخيلهم مرتبطة بالسوق الاسبوعي، يبيعون محاصلهم ليشتروا ضرورياتهم، اغلقت الاسواق فانقطعت ارزاقهم ، و تدبير معيشتهم جميعا يقتصر على اسبوع .
سكان القرى و البوادي يتمتعون بحس وطني عالي ، و درجة عالية من الانضباط، لكنهم الآن محصورون بين مطرقة قانون الطوارئ و سندان الفقر و النسيان الحكومي ضمن الأجندة المخصصة للتضامن ، فكل يوم يمر عليهم في الحجر الصحي وهمهم الوحيد كيف يوفرون لقمة العيش لأبنائهم ، يعانون ولا يسمع انينهم سوى رب العالمين.
وجدتم الحل للمقاولات عبر تقديم المالي للمقاولات المتضررة، وجد الحل للطبقة المتوسطة فقرر مبلغا جزافيا للأجراء، أما
اهلي القرى خصوصا الجبال، الذين يجب أن يكونوا أولى الأولويات في تدبيركم . هذا من أجل توفير المؤن الاسبوعية من دقيق وزيت وسكر وشاي و ارز و شعير . فهم يخلصون لملكهم، و ينضبطون لقرار الحكومة ، فارحموهم يرحمكم الله. وآلله ولي التوفيق.!!!
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60 - صدقة يا قلوب الحديد الجمعة 27 مارس 2020 - 17:32
واش عرفتو شكون لي غادي ينفعه هاد الحجر والجلوس فالدار هوما ولاد الفشوش لي يجلسو النهار كامل مقابلين العاب الفيديو و البلاي ستيشن اما لي عندو ضمير وقلب يحس بيه موحال ينجا براسو غادي يموت بافقسة

ارحموا من في الارض
يرحمكم من السماء

نتذكر واحد المرة انا و اصدقاء راكبين فالطوبيس ومن ورانا طلع واحد شيباني يطلب الصدقة تيقول مسكين " صدقة يا قلوب الحنان"
, دار في البيس كلو تواحد ماعطاه وهو يجيب دورة اخرى وهاد المرة قال; " صدقة يا قلوب الحديد"

هههه
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61 - الحشين الجمعة 27 مارس 2020 - 17:33
الالتزام بالبقاء في البيوت كفيل بكبح الفيروش ان شاء الله. لا داعي للخوف، فالارقام المسجلة الى حدود الساعة ارقام ضعيفة جدا مقارنة بالارقام التي ستسجل لو لا لم نلتزم بقرارات السلطات. في تقديري الشخصي فلن نتجواز ان شاء الله سقف 3000 حالة في ابعد تقدير. وسنتمكن من الشيطرة على الوضع. لتلنزم بيوتنا
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62 - طارق الجمعة 27 مارس 2020 - 17:39
نتمى من السلطات الإلتفات و ان تداهم مراكز النداء les centre d appel ايضا التي مازالت تعمل في ظروف غير صحية بتاتا حيث هناك اكبر تجمع من الشغيلة متجاهلتا الحجر الصحي الذي تفرضه الدولة و الذي يشمل الجميع و الظرفية التي يمر به العالم من هذا الوباء
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63 - rachid الجمعة 27 مارس 2020 - 17:41
مايتظرون و يتنظر الحكومة في ساعات المقبلة و بعد دخول شهر ابريل شيء غير متوقع , فالمواطن اعتمد من خلال الحجر الصحي على امكانياته المتواضعة . اموال ادخار و دعم العائلي و حلي الزوجة فبعد انتهاء شهر مارس سيصبح 60 مائة مواطنين بدون دخل و خاص ان جل ارباب العمل اقفلوا ابواب وامتنعوا عن تسديد الاجر و هنا مواطنين يشتغلون في الاعمال الحرة. حراس. صباغيين , نجاريين. باعة متجولين. صياديين, بحارة. نوادل . منظفات المكاتيب و الادارات و العمارات.الخ دلك من المهن اليومية
فالحكومة لابد ان تكون لها استراتيجية و خبرة بكيفية تعامل مع الوضع لىن اغلب مواطنين ادا لو يجدوا لقمة العيش سيجدون الشارع هو الحل للان تهديد شركات الماء و الكهرباء و اصحاب الاكرية اخطر من كورونا و كل يتابع ما وقع بمدينة خريبة و الدارالبيضاء و غيرهما.
على الحكومة ان تضع امتيازات لفقراء من الشعب كالاعفاء من واجب الماء و الكهرباء و سومة الكرائية التي لا تقل على 1500 درهم كواجب تضامني مع هده شريحة ,
فماهي الاحتمالات و التوقعات الحكومة من 1 الى 7 ابريل و مادا اعدت في هدا صدد؟؟ هل القوة فقط ام الحلول؟؟
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64 - احمد المغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 17:42
اذا اراد الله و خرجنا بسلام من هذا البلاء فان الدولة عليها احصاء كل الناس و تصنيفهم حسب مدخولهم و لو بشكل تقديري بالنسبة للناس التي تشتغل في اعمال حرة او مياومة او في القطاع غير المهيكل و اي رب اسرة من الطبقة الفقيرة يجب ان يكون عنده حساب بنكي و بطاقة بنكية الكترونية تعطى له بالمجان و بشكل اجباري حتى يتم تمرير الاعانات في حالة الكوارث لا قدر الله بشكل سلس و سريع. لو كان هذا الامر عندنا الان لتمت اعانة الناس الفقيرة و تم اجبار الجميع على الدخول في حجر صحي شامل و بشكل دائم لا يستثنى منه سوى القطاع الصحي و الداخلية و الجيش، و من يخالف القانون يتعرض لعقوبة صارمة جدا و رادعة.
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