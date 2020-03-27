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الرئيسية | مجتمع | "الصحة" تتوصل بملياريْ درهم لاقتناء معدات وأدوية

"الصحة" تتوصل بملياريْ درهم لاقتناء معدات وأدوية

"الصحة" تتوصل بملياريْ درهم لاقتناء معدات وأدوية
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 18:40

ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن قطاع الصحة توصل بمبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المحدث بتعليمات من الملك.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها الجمعة، إن هذا المبلغ سيستخدم بشكل رئيسي من أجل شراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات (1000 سرير للإنعاش، 550 جهازا للتنفس، ومائة ألف عدة لأخذ العينات، ومائة ألف عدة للكشف وأجهزة الأشعة).

كما سيخصص هذا المبلغ أيضاً لشراء الأدوية من مواد صيدلانية واستهلاكية طبية وغازات طبية، ناهيك عن تعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة من تعويضات لمهنيي الصحة، والتعقيم والتنظيف والوقود.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن عمليات إمداد المنظومة الصحية ستستمر بكل الوسائل لضمان محاربة وباء فيروس كورونا.

يشار إلى أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا مخصص لتحمل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار الجائحة، والحفاظ على الوظائف، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.

وقد خصصت للصندوق عشرة مليارات درهم من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى مساهمات وتبرعات من مؤسسات ومواطنين بلغت أكثر من 26 مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Khalid الجمعة 27 مارس 2020 - 18:52
يجب أن تتم المراقبة المالية بحزم مع إعادة تخصيص المزيد من الأموال من ميزانية الصحة في الأسابيع القليلة القادمة.
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2 - Souhail الجمعة 27 مارس 2020 - 18:52
يجب المراقبة لتفادي التبذير أو الإختلاس
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3 - مراكشي الجمعة 27 مارس 2020 - 18:54
من حسنات كورونا انها غتخلي لينا بعدا الماطيريال فالمستشفيات بعد زوال الازمة . وكنتمنى ميتسرقوش .
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4 - حقيقة الجمعة 27 مارس 2020 - 18:58
نعم تعويضات سمينة تنتظرهم مقابل 21 حالة وفاة و 11في يوم واحد. نحن من بين الدول القلائل التي تعرف عكس المسار أي عدد المعافين أقل من عدد الموتى أو بالأحرى القتلى. نصيحة الزموا جحوركم لسبب واحد ليس هناك أطر طبية مؤهلة لإنقاذ حياتكم رغم اللوجستيك وملايين الدراهم التي ضختها الدولة مشكورة لقطاع الصحة. لا حياة لمن تنادي
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5 - ما فهمنا والو الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
علاش غي 2 مليار درهم و الباقي اش غايديرو بيه ياك الصندوق تبارك الله عامر
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6 - العمري الجمعة 27 مارس 2020 - 18:59
لو كانت الحكومات السابقة بدون استثناء قد خصصت مبالغ مهمة لقطاع الصحة لما وصلنا الى مانحن عليه الان. يجب الاستثمار في البنيات التحتية و اولها الصحة والتعليم والعدل. بدون هده القطاعات اللتي للاسف يعتبرها واضعو الميزانيات السنوية في بلدي الحبيب قطاعات غير منتجة وبالتالي يقومون بتبخيسها والله لن تقوم لنا قائمة في المستقبل القريب.استتمرو في المواطن عافاكم.
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7 - de casa الجمعة 27 مارس 2020 - 19:01
هذا هو المعقول ماتخمميش يلا تصرف كل الصندوق فالمعقول عوض التفاهات
اشد على أياديكم
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8 - Terway te99im الجمعة 27 مارس 2020 - 19:02
جهاز تنفس واحد يكلف 20 الف اورو، المرجو اقتناءها من المانيا فهي فاىقة الجودة وهدا ما يفسر العدد القليل من الوفيات بالمقارنة مع إجمالي الإصابات لديهم.
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9 - خالد الجمعة 27 مارس 2020 - 19:03
الله يزيد و بارك، المنضومة الصحية و التعليم يستاهلو أكثر بكورونا و لا بلاها، نتمنا يكون درس هذا خصوصا لدوك المليريا لي كخسرو الفلوس غير في الخوة الخاوي، اولا كي خزنوهم في الابناك الخارجية باش يستافدو منهم غير البراني. بلادكم اولا وخا حنا عارفين ٩٠٪ منكم جامعهم غير بالحرام.
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10 - عبدالله الجمعة 27 مارس 2020 - 19:04
هيهات هيهات فات الأوان لقد وقع الفاس في الراس.
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11 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 19:05
في نظري المبلغ المخصص لوزارة الصحة قليل جدا لمواجهة أزمة الوباء، كان عليهم تخصيص 10 مليارات درهم يعني مليار أورو لشراء المعدات و والمستلزمات الصحية أكثر من هذا العدد الذي تم شراؤه
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12 - kasa الجمعة 27 مارس 2020 - 19:05
المصادقة على الميزانية ديال الصحة المرة خاصها هي الأولى متبوعة بالتعليم
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