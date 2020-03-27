"الصحة" تتوصل بملياريْ درهم لاقتناء معدات وأدوية

هسبريس من الرباط

ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن قطاع الصحة توصل بمبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المحدث بتعليمات من الملك.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها الجمعة، إن هذا المبلغ سيستخدم بشكل رئيسي من أجل شراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات (1000 سرير للإنعاش، 550 جهازا للتنفس، ومائة ألف عدة لأخذ العينات، ومائة ألف عدة للكشف وأجهزة الأشعة).

كما سيخصص هذا المبلغ أيضاً لشراء الأدوية من مواد صيدلانية واستهلاكية طبية وغازات طبية، ناهيك عن تعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة من تعويضات لمهنيي الصحة، والتعقيم والتنظيف والوقود.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن عمليات إمداد المنظومة الصحية ستستمر بكل الوسائل لضمان محاربة وباء فيروس كورونا.

يشار إلى أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا مخصص لتحمل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار الجائحة، والحفاظ على الوظائف، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.

وقد خصصت للصندوق عشرة مليارات درهم من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى مساهمات وتبرعات من مؤسسات ومواطنين بلغت أكثر من 26 مليار درهم.