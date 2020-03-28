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رؤساء الجماعات يشرعون في تحويل اعتمادات مالية لصد "كورونا"

رؤساء الجماعات يشرعون في تحويل اعتمادات مالية لصد "كورونا"
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 28 مارس 2020 - 01:45

ينتظر أن يشرع رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، في الأيام القليلة المقبلة، في إجراء تحويلات لاعتمادات مالية بغية استغلالها في التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي خلف العديد من الإصابات وسجل وفيات.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن العديد من المجالس الجماعية ينتظر أن تدعو أعضاءها إلى عقد دورات استثنائية لإجراء تحويلات لبعض الاعتمادات المالية، خصوصا تلك الموجودة في فائض الميزانية ولم يتم صرفها بعد.

وأكدت مصادر هسبريس أن عمال العمالات والأقاليم بمختلف ربوع المملكة ينتظر أن يشرعوا في توجيه مراسلات إلى رؤساء الجماعات لعقد دورات استثنائية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الفيروس عبر تحويلات في الفصول التي ستظل متوقفة في انتظار انتهاء حالة الطوارئ الصحية.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن العديد من الفصول في ميزانيات الجماعات لم يتم استغلالها بعد، الشيء الذي سيجعل العمال يدعون إلى صرفها في ما يتعلق بكيفية مواجهة التحديات المرتبطة بهذا الفيروس والتداعيات الناجمة عنه.

ومن غير المستبعد، تقول مصادرنا، أن يتم صرف ملايين السنتيمات التي تخصصها الجماعات للمواسم والتظاهرات الفنية التي تنجز في هذه الفترة من السنة وفي الصيف، بتعليمات من مسؤولي السلطات الإقليمية، في الأمور المتعلقة بالتعقيم والمساهمة في تجهيز المستشفيات المحلية، وبحث سبل دعم التلاميذ في متابعة دروسهم عن بعد، خصوصا المتواجدين في العالم القروي.

وأشارت المصادر نفسها إلى كون بعض الجماعات قد تلجأ إلى توظيف ميزانية الدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات، على اعتبار أن معظم الأنشطة والبرامج التي سطرتها للحصول من خلالها على الدعم قد لا يتم تنظيمها في هذه الظروف الحرجة التي تمر منها البلاد.

وفي هذا الصدد، كان مجلس الدار البيضاء قد أعلن أنه تدارس "جملة من المقترحات الرامية إلى إجراء تحويلات أو إعادة برمجة للاعتمادات، منها تلك التي تهم بعض مجالات التنشيط ودعم الجمعيات على مستوى ميزانية الجماعة برسم سنة 2020، بما يتناسب مع خصوصية هذه الظرفية".

وتعمل الجماعات في ظل هذا الوضع على تجنيد موظفيها وكذا عمال الإنعاش الوطني من أجل القيام بعمليات التعقيم في الأحياء والشوارع والساحات العمومية والإدارات، الأمر الذي يستلزم توفير ميزانية كبيرة من أجل اقتناء الوسائل والمواد المستعملة في ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المخلوف السبت 28 مارس 2020 - 02:14
نرجو ان تصرف هذه الاعتمادات في المجال الصحي وقطاع التعليم خاصة ان اغلبية التلاميذ لا يتوفرون على الواح رقمية او هواتف نقالة ناهيك عن المعدات الرقمية وادوات تمرير الدروس عن بعد بالنسبة لهيئة التدريس.
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2 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 02:22
إنعقاد دورات استثنائية لجماعة الحضرية و القرويةحصيلتها إيجابية جدا إذا تمت بالشفافية و النزاهة بل بإمكان حسن التدابير و التسيير في ميزانيات أخرى منها ما يعد ضرورية أن يحقق الاستجابة للمرحلة الخطيرة التي يمر منها الوطن فيروس (مستجد) كورونا جاءحة التي لا مناص أمامها سوى مواجهة بكافة الإمكانيات سبل متاحة بالدقة متناهية لخروج بأقل الخسائر منها حسن التسيير و التدبير بانجع سبل ممكن بسى قطاعات حتى نجنب اقتصاد الوطني اقل الأضرار البالغة التي يمكن أن تصبح أمامه مستقبلا عاءق أمام التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الذي يخطو نحو ركود بل الكساد أن استمرت جاءحة لفترة أطول إلى جانب اليقظة و الحيطة و الحذر و التعبئة كل مرافق دولة لحلحلت مشاكل الاجتماعية بالسرعة قصوى ذات نفس طويل حفاظا على السلم الاجتماعي على مدى بعيد في مرحلة أخطر من خطيرة خاصة بدول العالم نامي انها أزمة ولادة عالم جديد لمن خرج سالم من جاءحة سالما بحيث لا يوجد فاز بما فيها دول القوية.
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3 - إبن المملكة السبت 28 مارس 2020 - 02:23
إستراتيجية الدولة في مواجهة كورونا يمكن تنقيطها ب 2/10 ... بعد بضعة أشهر ستندم الدولة على إضاعة هاذه الأموال بطريقة غير عقلانية بتاتا ...
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4 - أبو محمد السبت 28 مارس 2020 - 02:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أسأل الله العلي القدير أن يرفع عن هذا الوباء جزاكم الله خيرا يا أهل بلدي اللهم أعن ولي أمرنا وجميع من معه لما تحبه وترضاه ، اللهم سدد خطاهم ووفقهم بتوفيقك يا رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما، الدعاء الدعاء يا إخوتي لا تستهينوا بالدعاء فإنه مخ العبادة ، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه يا علي يا قدير، وعليكم بوصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ، إمكثوا في بيوتكم ، وعلموا أن العسر يليه اليسر، واعلمو أن أشد ظلمة هي التي يليها ضوء الفجر ، وفقكم الله ،
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5 - وحيد السبت 28 مارس 2020 - 02:27
رؤساء الجماعات يشرعون في تحويل اعتمادات مالية لصد "كورونا، نعم جميل جدا و اكن ماهي الخطة التي سيتبعونها؟ و كيف تصرف هذه الميزانية؟ و هل هناك دراسة مسبقة؟ مع العلم أغلبية رؤساء الجماعات أميين
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