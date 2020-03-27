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المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345
الجمعة 27 مارس 2020 - 21:35
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المغرب إلى 345، في حدود الساعة التاسعة مساء.
وأضاف المصدر ذاته أن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 23 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتين جديدتين.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، مساء الجمعة على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 333 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
1 - هاجر الجمعة 27 مارس 2020 - 21:43
الوفيات كثار الله يحضر السلامة ويرحمهم ويغفرلهم ويرزق ذويهم الصبر والسلوان
2 - hassan الجمعة 27 مارس 2020 - 21:43
عطيونا المناطق لي تزادو فيهم الوباء بغيت نقول الأحياء باش نعرفو وكلشي يشد عليه في دارو
3 - medoujda الجمعة 27 مارس 2020 - 21:44
يارب يارب يارب ألطف بنا انت ولينا وعليك توكلنا يارب العالمين
4 - soufiane torres الجمعة 27 مارس 2020 - 21:44
الله يلطف بينا و نتمنى ناس متخالطش مع بعضياتها باش نتغلبو على هاد اللمرض خصوصا فهاد الفترة
5 - مواطنة حرة الجمعة 27 مارس 2020 - 21:44
معرفت وش نبقى نشوف الاخبار ولا لا.هادشي بزاف.بت غر شي خبر سااار يبدليا النفسبة.
6 - شعيبة مراد الجمعة 27 مارس 2020 - 21:45
الله يلطف بنا ويرفع عنا هذا البلاء ويشافي جميع المصابين
7 - ولد البلاد الجمعة 27 مارس 2020 - 21:45
رحمتك يا رب نحن عبادك الضعفاء ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
8 - هشام الجمعة 27 مارس 2020 - 21:45
الان المغرب يحصد نتيجة التفريط و الفساد اللذي نخر نظام الصحة و الاعتماد على الخوصصة التي اغلقة دكاكينها من الخوف الان لا ربح امام هاجس الموت لهم الان يظهر غباء التسيير و تحويل الاموال الى المهرجانات و التفاهات و يظهر في نسب الوفيات مقارنة مع نسب الشفاء
9 - ياسين الجمعة 27 مارس 2020 - 21:45
لحد الساعة لا أجد تفسيرا لعدد الوفيات المرتفع! في جميع بلدان العالم نسبة المتعافين اكثر من نسبة المتوفين الذين لا تتجاوز نسبتهم 2% الا في المغرب القضية معكوسة!
12 - Hafid الجمعة 27 مارس 2020 - 21:46
اللهم الطف بنا وعباد الله جلسو فديوركوم راه القادم صعيب شوفو غير شحال نسبة الوفيات مقارنة مع الدول الأخرى ابان ليكوم
15 - الجابري الجمعة 27 مارس 2020 - 21:47
اللهم ارحم عبادك في مشارق الغرب و مغاربها الأحياء منهم و الأموات .....
16 - لعفو الجمعة 27 مارس 2020 - 21:47
غادي يكونو الاصابات بالالاف غير متكتمين على الحقيقة المرة. الله يصاوب .
17 - جالس فدارو الجمعة 27 مارس 2020 - 21:47
اللهم خفف ما نزل الله يرحمنة برحمته الواسعة فهو الرحيم بعباده ورحمته وسعت كل شيء اللهم انت رب الناس ارفع الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءا لا يغدر سقما
19 - صفرو الجمعة 27 مارس 2020 - 21:48
يجب على كل المغاربة الاتزام بكل أساليب الحيطة و الحذر والبقاء في البيوت للحد من هذا الوباء و السيطرة عليه ونكون كيد واحدة لحماية بلادنا لأن الدولة وحدها لا يمكنها مواجهته لذا كل المواطنين يجب عليهم التحلي بروح الوطنية وتحمل كل المسؤولية
للحفاظ على مغربنا الحبيب
للحفاظ على مغربنا الحبيب
21 - Yassine الجمعة 27 مارس 2020 - 21:49
ياااااااارب ارحمنا والله إننا لا نستحمل عصيناك و هملنا صلواتنا فغفر لنا ياااارب و أرفع عنا هذا البلاء ياااارب
22 - ايوب مول البنان الجمعة 27 مارس 2020 - 21:49
ان لله وانا اليه راجعون شهداء ان شاء الله
بقااو فدويركم المغاربة
هاد المرحلة لي فيها حنا دبا اصعب مرحلة من الفيروس
الله ينجي الجميع
بقااو فدويركم المغاربة
هاد المرحلة لي فيها حنا دبا اصعب مرحلة من الفيروس
الله ينجي الجميع
23 - سامي الجمعة 27 مارس 2020 - 21:49
لنكن واقعيين اتوقع اكثر من النتائج المعلنة في ظل عدم وعي بعض المغاربة لخطورة هذا الوباء اللعين لا ولن تقتنعو حتى يفقدون شخص عزيز عليهم .
الله يرحم والديكم ݣلسو في داركم راه غادي نرجعو 50 سنة وراء
الله يرحم والديكم ݣلسو في داركم راه غادي نرجعو 50 سنة وراء
24 - mohammed الجمعة 27 مارس 2020 - 21:49
الله يخليكم بقاو تعطيونا الاحصائيات الخاصة بكل مدينة وليس عل مستوى الجهة .
الحكومة تساهم بشكل غير مباشر في انتشار المرض عن طريق حجب المعلومات و التفاصيل . لا يعقل انكم تجمعو ما بين الدار البيضاء و السطات او الرباط و القنيطرة !!! المواطن كلما عرف اكثر كلما خدا قرارات منطقية و احترازية اكثر
الحكومة تساهم بشكل غير مباشر في انتشار المرض عن طريق حجب المعلومات و التفاصيل . لا يعقل انكم تجمعو ما بين الدار البيضاء و السطات او الرباط و القنيطرة !!! المواطن كلما عرف اكثر كلما خدا قرارات منطقية و احترازية اكثر
25 - عبدالله الجمعة 27 مارس 2020 - 21:49
الله اكبر ياربي تحفظ ياربي واجب اخد الحيط والحضر
الحجر الصحي هو الحل
الحجر الصحي هو الحل
26 - maghribi mohib linas الجمعة 27 مارس 2020 - 21:50
اللهم أرحم جميع الأموات أستغفر الله وأتوب إليه أصبحت أرى ملك الموت أقترب مني أتمنى أن أسدد ديوني قبل مماتي
28 - احلام الجمعة 27 مارس 2020 - 21:51
يخاليقنا ارحم حال عبادك فلان اصبحنا مكتوفي الايدي ننتظر فرجك يا الله اعفو عنا وخليصنا من هدا البلاء العضيم
29 - عادل الجمعة 27 مارس 2020 - 21:51
يا رب لطفك، الزموا بيوتكم واذكروا ربكم وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة...
30 - شيماء الجمعة 27 مارس 2020 - 21:51
لا اعرف إلى متى سوف يستمر هذا التزايد في الحالات أتمنى ان يلتزم الناس بيوتهم لان الأمر يزيد تعقيدا يوما بعد يوم
31 - عبد اللطيف الجمعة 27 مارس 2020 - 21:52
مررنا الى السرعة القصوى المصيبة المغرب كله يلاه فيه جوج مختبرات سنعيش أزمة حقيقية الله يستر الناس تيبنيو المستشفيات ويتهلاو في قطاع الصحة والتعليم وحنا تنتخبوا فقط بالشيخات والمواسم والمهرجانات والكرة شتي النتيجة فين وصلنا
32 - hicham الجمعة 27 مارس 2020 - 21:52
الله يلطف بنا و نطلبو الله و نستغفروه الوفيات بدأت تا تترافع بسرعة الله يحفظنا و ي حفظ جميع المسلمين
33 - nouro الجمعة 27 مارس 2020 - 21:52
فليتوقع الانسان ما أسوأ ليلتزم بيته فالامور لا تدعو للمناوشات والتبرزيط...قولو باز ناس ديال الصحة لمكرهو اجلسوا فالدار عام مايخرجو وبلا شوروط حيت هوما ليعايشين امام الموت المباشر...face à la mort
34 - Ingénieur الجمعة 27 مارس 2020 - 21:53
نسبة الوفيات كبرة وخطيرة جدا 68%..هل المستشفيات قادرين ولهم الامكانيات لعلاج المرضى؟ ما هي الاجراءات اللزم اتخاذها...
35 - صقر المغرب الاقصى الجمعة 27 مارس 2020 - 21:53
يعني سبعين حالة في اليوم.
تبارك الله على السيد اليوبي لي صدعنا راسنا بمراقبة الوافدين وقياس الحرارة وووو
لقد فشلتم في كل شيء ولم تنجحوا سوى في استيراد الوباء
حتى معدلات الشفاء أقل من معدلات الوفياة
تبارك الله على السيد اليوبي لي صدعنا راسنا بمراقبة الوافدين وقياس الحرارة وووو
لقد فشلتم في كل شيء ولم تنجحوا سوى في استيراد الوباء
حتى معدلات الشفاء أقل من معدلات الوفياة
36 - ابن سلا الجمعة 27 مارس 2020 - 21:53
الله يرحم من مات ويشافي البقية.
بقاو في ديوركم الله يخليكم...نتعاونو جميع
بقاو في ديوركم الله يخليكم...نتعاونو جميع
37 - lamborghini الجمعة 27 مارس 2020 - 21:53
يا ربي السلامة.
فين غادي؟ فين أوا غادي؟
فين غادي؟ فين أوا غادي؟
38 - hajji الجمعة 27 مارس 2020 - 21:53
السلام
Le taux de mortalité au maroc m’inquiète. Je parle du taux de mortalité par rapport aux taux de guérison et aussi de cas infectés
Le taux de mortalité au maroc m’inquiète. Je parle du taux de mortalité par rapport aux taux de guérison et aussi de cas infectés
39 - ما تخفوش؟!! الجمعة 27 مارس 2020 - 21:54
حنا هنا فاوروبا ما بقيناش كنحسبوا لي لها لها خرها الموت. الله ارحمنا فوق الارض وتحت الارض
40 - saidona ga3do lard الجمعة 27 مارس 2020 - 21:54
السلام عليكم، اللهم الطف بنا، الاخوان انتظروا الاسوء، هده عشرة ايام، انتبهوا جيدا لصحتكم، والزموا بيوتكم، الا للضرورة القصوى سيننشر اكتر فلازم الحضر ساعدوا بلدكم، الامكانيات على قد الحال، لا زم ننتصر ما نكونوش اغبياء الامور واضحة اجلسو في بيوتكم
41 - محمد المغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 21:54
يا رب السلامة
يا رب احفظنا من كل شر.
المغاربة كونوا جديين أكثر.
يا رب احفظنا من كل شر.
المغاربة كونوا جديين أكثر.
42 - Said russie الجمعة 27 مارس 2020 - 21:54
لماذا لا يوجد تفسير علمي منطقي عن سبب ارتفاع في عدد الوفيات بالمقارنة مع عدد المتعافون امر غريب حقا ربما البرتوكول المتبع من طرف وزارة الصحة للعلاج لا يجدى اذا استمر هذا التكتم فسينفر الناس من الذهاب الى المستشفيات وسيفقدون الثقة وهذا أمر خطير على الوزارة تداركه
43 - عبدو العطاوية الجمعة 27 مارس 2020 - 21:55
لازم نبقاو فديورنا هدشي غادي اوكايتزاد الله إحدى الباس أوالله إهدي شي ناس مختلفين حالة طوارئ
44 - GALA الجمعة 27 مارس 2020 - 21:55
أيها الإخوة الزموا بيوتكم ولا تخرجوا منها. فكروا في الأطباء والممرضين اللذين يعملون ليل نهار والسلطات وغيرهم. فكروا في الناس العاطلين عن العمل ولا سيما في القطاع الغير مهيكل كساءق الطاكسي الحمال البناي مساعد التاجر الحداد النجار ووو...الذين نتمنى أن يعودوا إلى عملهم في أقرب وقت ممكن. ساهموا وتصامنوا بالبقاء في بيوتكم
45 - مغربية الجمعة 27 مارس 2020 - 21:55
في العالم كامل لي كيتشافاو اكثر من لي كيموتو الا عندنا حنا..علاش ؟؟؟؟
46 - Red1 الجمعة 27 مارس 2020 - 21:56
بما ان عدد الوفيات وصل الى 21 .اظن ان عدد الاصابات مرتفع جدا .لهذا يجب اجراء المزيد من الفحوصات لمحاصرة الفيروس . أقل بلد في عدد الوفيات مقارنة بعدد الاصابات هو ألمانيا 40000 مصاب و 200 وفاة .بعملية القسمة الثلاثية ل 21 وفاة نجد أن العدد الحقيقي الاصابات هو 4200 حالة .ارجو ان اكون مخطءا. بقاو فديوركم و شكرا
47 - الطبيب الصيني الجمعة 27 مارس 2020 - 21:56
الأرقام المسجلة هي أرقام مهولة و عدد الوفيات يتصاعد بشكل مخيف و المرجح أن عدد كبير من المصابين مكيمشيوش المستشفى حتا كتدهور الحالة الصحية ديالهم حيث كاين شي ناس مزال مستوعبوش المرض و الخطورة ديالو و كاين واحد النوع كيظن غير إنفلونزا عادية وغادا تدوز حتا كيتصدم. نتمناو هاد الدواء لي خدامين بيه دبا اعاون شوية راه القضية غادا و كتحماض.
48 - Dr Hafd الجمعة 27 مارس 2020 - 21:56
شيء عادي أن تتزايد الاصابات بتزايد عدد الاختبارات بعد وصول أجهزة كشف جديدة من الصين.
لا يجب الذعر عند هذه المرحلة، الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب تقوم بمجهودات جبارة في صالح الشعب وآخرها مساعدة الأسر الفقيرة وإن كانت غير كافية فإنها على الأقل ستقلل من حدة الحجر الصحي.
أنصح الجميع مجددا بالبقاء في منازلهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا
لا يجب الذعر عند هذه المرحلة، الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب تقوم بمجهودات جبارة في صالح الشعب وآخرها مساعدة الأسر الفقيرة وإن كانت غير كافية فإنها على الأقل ستقلل من حدة الحجر الصحي.
أنصح الجميع مجددا بالبقاء في منازلهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا
49 - مغربية الجمعة 27 مارس 2020 - 21:56
في ظل الكوابيس التي تعيشها الدول "المتقدمة" من وفيات بالمئات والآلاف فإن المغرب ولله الحمد في ما يزال على بر الأمان. نعم، الأعداد لدينا تتزايد لكن هذا لأن فترة حضانة الفيروس لدى الأشخاص المخالطين للمرضى انتهت وبالتالي بدأت تظهر عليهم الأعراض وهو شيء طبيعي. إذا التزمنا بالتعليمات ولزم كل منا منزله فلن يتطلب الأمر سوى بضعة أسابيع على الأكثر كي يبدأ عدد المصابين بالتناقص، لكن في حال سرنا عكس التيار وخالفنا التعليمات فقد ينتهي بنا الحال بأعداد مهولة من المرضى أكثر مما يمكن لمستشفياتنا المتواضعة وتجهيزاتنا الشبه منعدمة تحمله.
رسالتي للأشخاص المصرين على النزول للشارع والتجول بدون مبالاة: إذا لم يكن يهمك بقية الناس ففكر على الأقل في والديك. إذا التقطت أنت الفيروس من الشارع ونقلته لهم فستكون وكأنك حكمت عليهم بالإعدام. ربما أنت مناعتك قوية لكن أهالينا كبار السن وصحتهم لا تتحمل فيروسا بهذه الوحشية (مع أن هذا الفيروس لا يعرف صغيرا ولا كبيرا فهو يحصد أرواح الناس من كل الفئات العمرية)
في النهاية أقول، رحم الله موتى المسلمين وغفر لهم. اللهم ارزق أهاليهم الصبر والسلوان.
الحمد لله على كل حال.
رسالتي للأشخاص المصرين على النزول للشارع والتجول بدون مبالاة: إذا لم يكن يهمك بقية الناس ففكر على الأقل في والديك. إذا التقطت أنت الفيروس من الشارع ونقلته لهم فستكون وكأنك حكمت عليهم بالإعدام. ربما أنت مناعتك قوية لكن أهالينا كبار السن وصحتهم لا تتحمل فيروسا بهذه الوحشية (مع أن هذا الفيروس لا يعرف صغيرا ولا كبيرا فهو يحصد أرواح الناس من كل الفئات العمرية)
في النهاية أقول، رحم الله موتى المسلمين وغفر لهم. اللهم ارزق أهاليهم الصبر والسلوان.
الحمد لله على كل حال.
50 - rachid الجمعة 27 مارس 2020 - 21:56
استحلفكم بالله ان تبقو في منازلكم فالامر خطير حفظنا الله من كل مكروه
51 - بدر الجمعة 27 مارس 2020 - 21:57
لااله الا الله.. و الله حتى الدموع وقفوا فعينيا.. اش هادشي وصلنا ليه..
52 - عبد البر الجمعة 27 مارس 2020 - 21:57
الله احفظ هذا البلد من كورونا ومن كل سوء .
بان ليا بعض الدول عندها حالاث كثيرة مقارنة بالمغرب لكن حنا اكثر منهم من حيث عدد الوفيات اظن لماتو بسبب الاهمال ونقص الامكانيات ماشي بسبب كورونا
بان ليا بعض الدول عندها حالاث كثيرة مقارنة بالمغرب لكن حنا اكثر منهم من حيث عدد الوفيات اظن لماتو بسبب الاهمال ونقص الامكانيات ماشي بسبب كورونا
53 - مع العلم الجمعة 27 مارس 2020 - 21:58
اللهم ابعد علينا هدا الوباء وابعده على اولادنا وامهاتنا وابائنا وعن جميع الامة الاسلامية
54 - ملاحظ الجمعة 27 مارس 2020 - 21:59
الامور بدأت تخرج عن السيطرة وهذه هي المرحلة التي كنا نخشى الوصول إليها . نسبة الوفيات في ارتفاع مضطرد وهذا إن ذل على شيء فإنما يدل على التجهيزات المتواضعة التي تتوفر عليها وزارة الصحة . والاهمال الذي طال القطاعات الاجتماعية من طرف الحكومات المتعاقبة . الله يجيب الفرج ويرفع البلاء
55 - theboy الجمعة 27 مارس 2020 - 21:59
eyyy boy راه حنا غادين غير سير هههههه لا حول ولا قوة إلى بلله شي كالس في دارو وخازن معاه عشرين مليون سلعة ماكلة وكيقول لواحد معندو مياكل سير دخل تخشى ههههه مغاربة عالم بوحدو لله يشفي المرض تاعنا وإن شاء لله يلقو دوا غير هدوك لمجواعين لي هرفو على لماكلة نهار لول ومخلو لناس ضعفا مياكلو خصهم متابعة قضائية وحتى هدوك لي خزنين كميات كبيرة تاع لماكلة دابا لاثمنة غير غدا لله يحد الباس
56 - نقطة في بحر الجمعة 27 مارس 2020 - 22:00
نسأل الله لهم الشفاء عاجلا، المرجو تكثيف اختبارات التحاليل وعلى المواطنين الأخذ بالأسباب للوقاية
57 - هشام متسائل الجمعة 27 مارس 2020 - 22:00
23 حالة وفاة مقابل 11 حالة تعافي
المستشفيات لا تقوم بالدور المطلوب منها
ما الأسباب ؟
تجهيزات غير كافية ؟ طاقم تمريضي وطبي دون المستوى ؟
المستشفيات لا تقوم بالدور المطلوب منها
ما الأسباب ؟
تجهيزات غير كافية ؟ طاقم تمريضي وطبي دون المستوى ؟
58 - حمادي حمادي الجمعة 27 مارس 2020 - 22:00
اين هم الوزراء والبرلمانيون؟
انهم داخل بيوتهم مع ابناءههم خاءفين.
هل الامن ورجال السلطة ليس لهم ابناء .
والكل يرى مدى المسؤولبة التي اصبحت على عاتءقهم الان.انهم معرضين لاكبر خطر خفي. وحنا مباغينش ندخلو حتى المنازلنا..
معرت فين شدها واحد سي بنكيران بارك عليه 7 لمليين ونعاس ع الجامع لي كان يمشي ليه راهم سدوه.
انهم داخل بيوتهم مع ابناءههم خاءفين.
هل الامن ورجال السلطة ليس لهم ابناء .
والكل يرى مدى المسؤولبة التي اصبحت على عاتءقهم الان.انهم معرضين لاكبر خطر خفي. وحنا مباغينش ندخلو حتى المنازلنا..
معرت فين شدها واحد سي بنكيران بارك عليه 7 لمليين ونعاس ع الجامع لي كان يمشي ليه راهم سدوه.
59 - عبد الرحمان الجمعة 27 مارس 2020 - 22:00
بعد شهر على الحجر الصحي في المغرب ستكون الكارثة ،الفيروس ينتشر بسرعة ،و فيروس الجوع سيدفع الناس للخروج والبحث عن الطعام باي طريقة (السرقة مثلا ) على الدولة المغربية مساعدة المواطنين كما تفعل الدول الأخرى قبل فوات الأوان ، نسال الله العظيم ان يحفظ بلادنا و شعبنا ،أمين يا رب العالمين
60 - سعيد الجمعة 27 مارس 2020 - 22:00
السلام عليكم
بلا مانطول عليكم
الان الساعة 21و55دقيقة
مازال البراهش مجموعين فالزناقي
الناس مامحترمينش الحضر الصحي
الله يهديهم
بلا مانطول عليكم
الان الساعة 21و55دقيقة
مازال البراهش مجموعين فالزناقي
الناس مامحترمينش الحضر الصحي
الله يهديهم
61 - ilyasse الجمعة 27 مارس 2020 - 22:00
اللهمَّ إني نسألكَ الصبر عند القضاء،
ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا
رب العالمين. آمين يا أرحم الراحمين
#يا_الله
ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا
رب العالمين. آمين يا أرحم الراحمين
#يا_الله
62 - المطلب الجمعة 27 مارس 2020 - 22:03
بصراحة الامر مخيف ومقلق جدا،بل وخرج عن الاحتواء في دول متقدمة كالجارة اسبانيا وايطاليا وحتى اقوى الدول تعاني كامريكا،في اسبانيا احتاروا مع الفيروس ويدرسون توقيف العمل بالمزارع ووحدات التصدير والايستيراد يوم الاثنين ونحن لازلنا متهاونين الامر صعب جدا جدا لو تتبعنا سيرورة المرض في الدول الاوربية لعرفنا ان من يخرج بدعوى العمل ومن يخرج ليستنشق الهواء ومن يخرج بدعوى رؤية الوالدين... انهم مذنبون نحن لحد الساعة نقول الظروف، الجوع لن يقتلنا من سيقتلنا هو تهورنا. بالله عليكم التزموا مساكنكم فالوباء اصعب مما تتصورون والمغرب لن يستطيع السيطرة وسنقع في كارثة ونرى الموتى امامنا والكل خاءف ان لم نصبر في بيوتنا.
63 - O.m. الجمعة 27 مارس 2020 - 22:04
على تحضير قاعات بها تهوئة و وضع كل من مشكوك فيه أو به أعراض خفيفة هناك كما فعلت الصين. لأن طبيعة الأسر المغربية تساعد على إنتشار المرض. هدا هو الحل للتحكم في إنتشار المرض و لعدم تحميل المستشفيات ما لا طاقة لها.
64 - أمينة الجمعة 27 مارس 2020 - 22:05
أول شيء اللهم منك الداء و الدواء اللهم ارحمنا و أغثنا برحمتك و سعة كرمك يا أرحم الراحمين
ثانيا فيما يتعلق بعدد الوفيات مقارنة مع عدد الإصابات فيتضح أن العدد كبير مما يدعو للقلق و يدخل إلى أذهاننا الشك في كيفية التعامل مع الأمر صحيا!؟ فقد أصبحنا نعيش في رعب نفسي...يجب أخذ الأمور على محمل الجد و تقديم الغالي و النفيس من أجل دحر هذه الكارثة..و هنا أخص بالذكر الناس المسؤولة (وزير الصحة؛أطباء؛ممرضين ..) نحن لا نحتاج لتفاصيل الاصابات كل يوم أكثر مما نحتاج إلى حلول ناجعة و نتائج مرضية بإذن الله فالكل يستاهل أن يعيش ..فيارب رحماك و لطفك
ثانيا فيما يتعلق بعدد الوفيات مقارنة مع عدد الإصابات فيتضح أن العدد كبير مما يدعو للقلق و يدخل إلى أذهاننا الشك في كيفية التعامل مع الأمر صحيا!؟ فقد أصبحنا نعيش في رعب نفسي...يجب أخذ الأمور على محمل الجد و تقديم الغالي و النفيس من أجل دحر هذه الكارثة..و هنا أخص بالذكر الناس المسؤولة (وزير الصحة؛أطباء؛ممرضين ..) نحن لا نحتاج لتفاصيل الاصابات كل يوم أكثر مما نحتاج إلى حلول ناجعة و نتائج مرضية بإذن الله فالكل يستاهل أن يعيش ..فيارب رحماك و لطفك
65 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 22:05
لا حول ولا قوة الا بالله, اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزق ذويهم الصبر والسلوان.هناك شيء ما ليس على ما يرام في تدبيروتتبع الحالات المزمنة ادت الى ارتفاع الوفيات بشكل كبير وسريع.هل الدواء لا يعطى منذ البداية للمصابين, ؟؟؟هل الدواء فعال اصلا؟؟؟ هل غرف ومعدات الانعاش غير فعالة؟؟؟ هل فعلا المستشفيات تتوفر على جميع الاجهزة المتطورة والسريعة للكشف بجميع انواعه؟؟؟
لا انقص من قيمة الاطباء ولا الممرضين ولا اي احد ولكن مقارنة ببعض الدول العربية فنحن في حالة سيئة.
لا انقص من قيمة الاطباء ولا الممرضين ولا اي احد ولكن مقارنة ببعض الدول العربية فنحن في حالة سيئة.
66 - جعفر الجمعة 27 مارس 2020 - 22:06
إن شاء الله الشافي العافي بعد أن إعطاء المغرب الدواء الجديد للمرضى سنشهد في الأيام القادمة حالات تعافي بالعشرات بإذن الله
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