المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المغرب إلى 345، في حدود الساعة التاسعة مساء.

وأضاف المصدر ذاته أن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 23 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، مساء الجمعة على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 333 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.