عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" يرتفع إلى 23 حالة بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 23 حالة.

وتم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى حدود الساعة التاسعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 345 حالة.

ووفق معطيات رسمية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 1423 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، مساء الجمعة على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 333 حالة إصابة و21 حالة وفاة و11 حالة تعافي من الفيروس؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.