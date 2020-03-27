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  2. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

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الرئيسية | مجتمع | عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" يرتفع إلى 23 حالة بالمغرب

عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" يرتفع إلى 23 حالة بالمغرب

عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" يرتفع إلى 23 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 21:43

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 23 حالة.

وتم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى حدود الساعة التاسعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 345 حالة.

ووفق معطيات رسمية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 1423 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، مساء الجمعة على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 333 حالة إصابة و21 حالة وفاة و11 حالة تعافي من الفيروس؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 21:51
انا لله وانا اليه راجعون الله يلطف بينا يا رب
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96
2 - عادل الجمعة 27 مارس 2020 - 21:53
سنعتاد على رؤية الموتى يدفنون هذه الأيام، فالوباء توغل في البلاد، فاللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيىء الأسقام
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116
3 - بحر الآسى الجمعة 27 مارس 2020 - 21:53
اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوَّتنا، وقلَّة حِيلتنا، اللهم أنت ربُّ المستضعفين وأنت ربنا، لا إله إلا أنت.
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4 - رزان الجمعة 27 مارس 2020 - 21:53
يا ربي تلطف. و يا ربي تحفظ هذه الأمة.
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77
5 - الهام الجمعة 27 مارس 2020 - 21:55
راه قلت ليكم معندناش الصخة في البلاد...راه دول كبرى تضررت بقى غير المغرب...الله يستر و صافي ...و شدوا الارض و متخرجوش..راع إحنا دبا في وقت الذروة ....الله يرحم الوالدين.
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6 - مغربي مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 21:56
رحماك يا رب، اللهم الطف بنا انا عبادك
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44
7 - احمد الجمعة 27 مارس 2020 - 21:56
لطفك يا الله. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وقينا شره. آمين
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39
8 - oussama الجمعة 27 مارس 2020 - 21:57
المغرب و العالم يعيش أزمة خانقة و وحدين فالتعاليق كيديرو الإشهار لحزب فاشل،
راه غير رتاحو و الله لا صوتنا عليه. @#&
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35
9 - Marocain du denmark الجمعة 27 مارس 2020 - 21:58
أرجو من المسؤولين اقتفاء اثر خطوات ألمانيا فهي التي سجلت نسبة وفيات ضئيلة بالنسبة المئوية العالمية وفي المغرب هذه النسبة مرتفعة و الله المستعان
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30
10 - sam الجمعة 27 مارس 2020 - 21:58
Donc d'après les données, le Maroc n'a fait que moins de 2000 test depuis le debut de la pandemie ??????
1423 tests negatifs + 345 cas confirmés ?????
donc en 2 semaines à peine 2000 test pour 40 millions de Marocains ???????
Merci de nous dire la vérité !!!!!!
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36
11 - Lamine الجمعة 27 مارس 2020 - 21:59
.On paye chère l'abondan par l'État de la santé
Et avec ça on a une génération mal éduqué à cause de abondan de l'école par l'État
École +santé= la mort
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7
12 - اوطاط الحاج الجمعة 27 مارس 2020 - 21:59
الزمو ا بيوتكم لا خيار أمامكم غير هدا ان اردتم ان تمر الجائحة بأقل الخسائر
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10
13 - عماد المديوني الجمعة 27 مارس 2020 - 22:00
هاد الاخبار جابت ليا السخانة. الاسبوع اللي فات دوزتو كلو مقاتل قي الطوبيسات ديال كازا, آودي غير الله يحفظ و صافي.
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7
14 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 22:01
اصبح الوضع مقلقا بالنظر لنسبة الوفيات التي تفوق نسبة المتعافين يجب منع العمل بصفة عامة والحجر الصحي الصارم رحم الله الموتى واتمنى ان تزول هذه الأزمة ويجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه اللعب بصحة المواطنين وعدم الامثتال للحجر الصحي واريد فقط ان اعرف من فضلكم انا اركب سيارات الاجرة الصغيرة يوميا بحكم عملي واجلس دائما وراء السائق هل من الممكن ان يكون الفيروس في العربات ايضا وهل انا معرض المرجو الاجابة شكرا هسبريس
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11
15 - خميس الجمعة 27 مارس 2020 - 22:01
وما هي نسبة اللي تشفاو يا ترى ، تبقى حاير كيفاش عندنا نسبة الوفيات مرتفعة على الحالات اللي تشافاو ، ما يسعنا الا ان نقول الاعمار بيد الله والله يرحم الي توفاو والله يشافي المرضى ، نتمنى نلتازمو جميع بالحجر الصحي و الاكثار من الصلاة و الدعاء
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6
16 - دكتور الجمعة 27 مارس 2020 - 22:01
وزارة الصحة الله ارحم الوالدين بحتو ف تقنية اوطايموطيرابي autohemotherapie راه هي الحل ومغدي تكلفكم حتى درهم
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2
17 - ahlam الجمعة 27 مارس 2020 - 22:01
كل حالة وفاة يقشعير لها لبدن قلبي وعقلي مع اسر الموتى اللهم متعهم بصبر ونسيان احبتهم
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3
18 - عبدالإله الجمعة 27 مارس 2020 - 22:03
فضيحة ملي كتشوف عدد الوفيات اكثر من اللي تشافاو.
مكينة حتى دولة في العالم بحالنا.
فهموها كيف بغيتو، ولكن الحل بقا فدارك
الله يحفظ الجميع ويشافي المرضي
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4
19 - حنان الجمعة 27 مارس 2020 - 22:04
ينبغي تدخل الجيش من خلال إنشائه مستشفيات ميدانية عبر كل ربوع المملكة تكون رهن المواطنين من أجل احتواء الوضع قبل تفاقمه اكثر.
ايضا ضرورة استيراد الأجهزة الكاشفة للمرض لعلنا نحد من انتشار الوباء.
حفظكم الله جميعا.
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20 - جون لوك الجمعة 27 مارس 2020 - 22:04
المرجو توقيف العلاج بالكلوروكين
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3
21 - Aroubi الجمعة 27 مارس 2020 - 22:04
Tros de mort et moins des gens qui sont contaminé j espère qu il y aura moin des casse dans les hôpitaux le pire est dans une semaine ou deux y e n aura beaucoup de mort Allah yastare ici en France les gens souffre du maladi vous sortez pas la situation est grave restez chez vous mieu de mourir en soufrence
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