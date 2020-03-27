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كُتّاب وآراء
عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" يرتفع إلى 23 حالة بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 23 حالة.
وتم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى حدود الساعة التاسعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 345 حالة.
ووفق معطيات رسمية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 1423 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، مساء الجمعة على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 333 حالة إصابة و21 حالة وفاة و11 حالة تعافي من الفيروس؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
راه غير رتاحو و الله لا صوتنا عليه. @#&
1423 tests negatifs + 345 cas confirmés ?????
donc en 2 semaines à peine 2000 test pour 40 millions de Marocains ???????
Merci de nous dire la vérité !!!!!!
Et avec ça on a une génération mal éduqué à cause de abondan de l'école par l'État
École +santé= la mort
مكينة حتى دولة في العالم بحالنا.
فهموها كيف بغيتو، ولكن الحل بقا فدارك
الله يحفظ الجميع ويشافي المرضي
ايضا ضرورة استيراد الأجهزة الكاشفة للمرض لعلنا نحد من انتشار الوباء.
حفظكم الله جميعا.