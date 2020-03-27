24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:3817:0419:4821:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)

  2. المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)

  3. لحلو ينتقدُ تمجيد الإعلام والمجتمع لفئة "التافهين" (5.00)

  4. بلاد المَخزن وبلاد كورونا (5.00)

  5. مجلة بيئية مغربية ترى النور بالعربية والفرنسية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | التحاليل تبدد شكوك إصابة بكورونا في سجن فاس

التحاليل تبدد شكوك إصابة بكورونا في سجن فاس

التحاليل تبدد شكوك إصابة بكورونا في سجن فاس
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 مارس 2020 - 22:50

كشف مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن التحاليل التي أجريت للسجين الذي سبق للمندوبية أن أعلنت عن شكوك بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، لحظة وصوله إلى السجن المحلي بوركايز بفاس، وقامت حينها بإخبار السلطات الصحية والإدارية وكذا الرأي العام، من خلال بلاغ صادر يوم أمس، (التحاليل) كانت سلبية، وبالتالي فقد ثبت عدم إصابته بهذا الفيروس.

وأوضح المصدر ذاته أن التحاليل المذكورة أجريت للسجين المعني تحت إشراف صحي كامل من السلطات المختصة بمستشفى ابن الخطيب بفاس، إذ سيُرجع إلى السجن المحلي بوركايز، بعد أن أثبتت التحاليل عدم تشكيله أية خطورة على بقية النزلاء.

وشدد المصدر نفسه، على أن المندوبية العامة ستبقى منفتحة على مختلف وسائل الإعلام، من أجل إبلاغها بأية مستجدات بخصوص هذا الموضوع، بعيدا عن الشائعات التي تُروج بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عصامي الجمعة 27 مارس 2020 - 23:14
الحمد لله .وعلى الجهات المختصة الاهتمام البالغ بهذه الشريحة من المجتمع فانها باتت اليوم الفئة الاكثر عرضة للفيروس (باذن الله طبعا) بحكم التكدس والتجمع الذي تعرفه السجون المغربية ناهيك عن قلة اسباب الوقاية من النظافة ونسأل الله العلي القدير أن يحفظهم بحفظه وأن يتوب عليهم ويعفو عنهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - مر من هنا الجمعة 27 مارس 2020 - 23:19
المانيا:
25000 سرير للعناية المركزة.
2500 مستشفى.تابع للدولة دون ذكر الخواص.
اكثر من 43000 مصاب بفروس كرونا
الوفيات 225.
ويستقبلون الفرنسيين والاطاليين للعلاج.
شعب يعبد العمل
ولكم واسع النظر والشفاء للجميع وشكرا لكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - مغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 23:20
رجاءا الاحتياط - ولو كانت نتيجة الفحص سلبية - يجب وضع هذا السيد في الحجر الصحي لمدة اسبوعين بعيدا عن السجناء حتى لا يقع ما لاتحمد عقباه - يجب ايضا الاحتياط في المستشفيات والتأكد من سلامة المرضى
ونسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية ولك مسلم وان يرفع الله عنا هذا الوباء في اقرب وقت. والحمد لله رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.