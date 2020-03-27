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كُتّاب وآراء
التحاليل تبدد شكوك إصابة بكورونا في سجن فاس
كشف مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن التحاليل التي أجريت للسجين الذي سبق للمندوبية أن أعلنت عن شكوك بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، لحظة وصوله إلى السجن المحلي بوركايز بفاس، وقامت حينها بإخبار السلطات الصحية والإدارية وكذا الرأي العام، من خلال بلاغ صادر يوم أمس، (التحاليل) كانت سلبية، وبالتالي فقد ثبت عدم إصابته بهذا الفيروس.
وأوضح المصدر ذاته أن التحاليل المذكورة أجريت للسجين المعني تحت إشراف صحي كامل من السلطات المختصة بمستشفى ابن الخطيب بفاس، إذ سيُرجع إلى السجن المحلي بوركايز، بعد أن أثبتت التحاليل عدم تشكيله أية خطورة على بقية النزلاء.
وشدد المصدر نفسه، على أن المندوبية العامة ستبقى منفتحة على مختلف وسائل الإعلام، من أجل إبلاغها بأية مستجدات بخصوص هذا الموضوع، بعيدا عن الشائعات التي تُروج بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
25000 سرير للعناية المركزة.
2500 مستشفى.تابع للدولة دون ذكر الخواص.
اكثر من 43000 مصاب بفروس كرونا
الوفيات 225.
ويستقبلون الفرنسيين والاطاليين للعلاج.
شعب يعبد العمل
ولكم واسع النظر والشفاء للجميع وشكرا لكم.
ونسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية ولك مسلم وان يرفع الله عنا هذا الوباء في اقرب وقت. والحمد لله رب العالمين