مركز حقوقي يرصد الواقع الاجتماعي في ظل "كورونا"

هسبريس من الرباط

قال المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه من الواجب التذكير بضرورة مراعاة مبادئ حقوق الإنسان، أثناء إنفاذ القانون، المتعلق بتقييد حرية التحرك والتنقل، تنفيذا لقانون إعمال حالة الطوارئ المعلن عنها رسميا، وبضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في حق من يثبت تورطه في تصرف عنيف أو مهين في حق المواطن.

وأكّد المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، على ضرورة انصياع الجميع لواجب عدم الخروج والمكوث بالمنزل، معبّرا في الوقت ذاته عن "استغرابنا ودهشتنا واستنكارنا إزاء سلوكيات مشينة، منسوبة لبعض رجال السلطة، وموثقة بالصوت والصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتخذ في حق المتورطين في ذلك أي تدابير أو إجراءات عقابية أو تأديبية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "التدابير الاحترازية الإلزامية، التي تبنتها الحكومة المغربية ضرورة ملحة لاحتواء الوباء، والانضباط إليها مصلحة عامة، من شأنها تقليص مدة الوباء، خاصة وأن المغرب قد دخل ابتداء من اليوم مرحلة حرجة، إما ستكون انعطافة باتجاه اندثار هذا الفيروس الفتاك، أو لا قدر الله، تتفاقم الوضعية، إذا ما لم يلتزم المواطنون بقواعد العزل الاجتماعي".

وجاء ضمن البيان ذاته أن المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ يثمن روح التضامن التي أبان عنها المغاربة قاطبة في هذه الظروف العصيبة، فإنه لا يخفى على أحد العبء الكبير الذي تتحمله الكوادر الصحية في القطاع الصحي ببلادنا، بسبب مباشرتها للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، التي تفد إلى المؤسسات الاستشفائية، وهي بأمس الحاجة حاليا إلى وسائل الوقاية من هذا الفيروس الفتاك، وعلى الحكومة الإسراع بتزويدهم جميعا وبمختلف المدن والقرى، بوسائل الحماية.

وطالب المركز الحقوقي بضرورة تزويد المستشفيات باللوازم الضرورية للفحص ومتابعة الحالات المصابة، مع إيلاء قسم المستعجلات وكذا أطقم الفحص والمواكبة الطبية الأهمية اللازمة، بالإضافة إلى العناية بالنظافة، بدل الاكتفاء بالتدابير الحالية، المليئة بالثغرات والفجوات، والتي من شأنها المساهمة في تفاقم الوضع، مشيرا إلى أن "رجال ونساء السلطة والأمن والجيش بكافة مراتبهم، بحاجة إلى وسائل الحماية من الفيروس، نظرا إلى المهام المنوطة بهم، من أجل السهر على تطبيق القانون".

ومن ناحية أخرى، يضيف البيان، فإنه في ظل الانغلاق الاقتصادي الذي تشهده بلادنا، فإن الملايين من المواطنين والمواطنات، تكاد نسبتهم تصل إلى 60% من السكان، مصنفون فقراء، يعيشون في وضعية هشة، غالبيتهم يشتغلون في قطاعات غير مهيكلة ومهن حرة، بمن فيهم معدومو الدخل، سواء قار أو متغير، وبالتالي فإنهم غير قادرين على تأمين قوت يومهم في ظل هذه الظروف العصيبة، لكون ما يجنونه من عرق جبينهم كل يوم لم يعد متاحا بفعل حالة الطوارئ.

وقال المركز ذاته إن غياب أقسام البحث العلمي في المراكز الاستشفائية الجامعية، وضعف الآلة الإنتاجية ببلادنا، ظهرت مخاطرهما جلية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا، في سياق آخر، إلى أن "شوارع مدننا في مختلف الجهات تعج بأطفال ونساء ورجال الشوارع، وهي فئة هشة جدا، معرضة لشتى المخاطر، وبالتالي، فإن انتقال الوباء إليها أمر شبه مؤكد، كما أنها قد تلعب دور نقل الفيروس بشكل مفزع".

وأشار المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى أن ما قامت به وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، من إيواء لحوالي 1300 متشرد ومتشردة عمل إيجابي، لكنه غير كاف. كما أن تأمين التغذية والأفرشة ومواد النظافة لهذه الفئة أمر ضروري وحيوي، من أجل الإبقاء عليها داخل أماكن الإيواء.