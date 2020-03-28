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كُتّاب وآراء
مناطق شعبية ومهن يومية تخرقان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
أوقفت حالة الطوارئ الصحية "عجلة الحياة" في شرايين الحواضر الكبرى للمملكة، بعدما أقدمت وزارة الداخلية على حظر التجوال بدون التوفر على شهادة التنقل الاستثنائية، لكن العديد من المناطق، لاسيما الشعبية منها، تشهد خرقا متواصلا لتعليمات الحكومة، بسبب تهوين السكان للمخاطر المترتبة عن الوباء.
وإذا كانت جل الأحياء الراقية في الرباط والدار البيضاء فارغة من المواطنين، بالنظر إلى أن غالبية القاطنين يشتغلون في المؤسسات العمومية والخاصة، ما يضمن لهم الأجرة الشهرية، فإن سكان الأحياء الشعبية يواصلون خرق حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من لدن "أم الوزارات" بالمغرب.
ويُلاحظ أن العمارات السكنية، خصوصا المندرجة ضمن ما يسمى بالسكن الاقتصادي، مازالت تعجّ بالأطفال والشباب الذين يتجمعون في مداخل البنايات، وكذلك داخل الحدائق، فضلا عن استمرار الدردشة المسائية اليومية بين الأمهات بخصوص الوضعية الوبائية ببلادنا، دون أي مراعاة للوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب في الظرفية الراهنة.
الضغط الشديد متواصل على الأحياء الشعبية، وفق معاينات جريدة هسبريس الإلكترونية، إذ ما يزال الاكتظاظ والازدحام على أشدّهما في الأسواق، رغم الحملات الصارمة من لدن أعوان السلطة، وهو ما يمكن إرجاعه إلى عدم عثور الحكومة على صيغة مناسبة لتقديم الدعم المادي للأسر التي تنشط في القطاع غير المهيكل إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
عشرات المغاربة لا يزالون يشتغلون في العديد من المهن اليومية التي تعد الأكثر نقلا لعدوى فيروس "كورونا"، فإلى جانب الأطباء الذين يواجهون الخطر الأكبر، توجد فئة تنشط في مهن مهددة بتفشي الوباء بسبب انعدام شروط الوقاية الصحية، من قبيل المشتغلين في البناء وسائقي سيارات الأجرة والعاملين بالمراكز التجارية.
وفي مقابل إعلان المقاولات المتوسطة والكبيرة عن إجراءات وقائية مستعجلة، تماشيا مع التوجيهات الحكومية المتخذة، فإن مهنيي القطاع غير المهيكل يشتغلون في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير صحية، إذ تغيب النظافة ويكثر الاكتظاظ، ما يهدد بانتشار وتفشي وباء "كورونا" المستجد.
وتواصل بعض الفئات الاجتماعية الهشة ذات الدخل المحدود أنشطتها التجارية، وفق ما لاحظته هسبريس، إذ ما يزال في أحياء وأزقة تجار السجائر بالتقسيط، فضلا عن بعض النساء اللائي يقاومن قساوة الحياة عبر بيع الخبز والبيض، إلى جانب بائعي المناديل (كلينيكس)، دون إغفال انتشار بعض المتسولين والمشردين.
جدير بالذكر أن مجلس الحكومة صادق، الأحد، على مشروع مرسوم رقم 2.20.293، يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
وهذا غلط فادخ..
الله يهدي ماخلق
عيب والله عيب وعار مانصبروش على 10 أيام جلوس لأجل الوطن والمواطنين........
الله يحفضنا كاملين.
أنا أعيش بالمشروع جنب إقامة أناسي فالباعة المتجولين مازالوا يجوبون الأزقة و 99,99% من الناس يمارسون حياتهم بشكل عادي
منهم من يخرج لجلب حاجيات البيت لأكثر من مرة في اليوم الواحد
اطلب من السادة المسؤولين فرض حجر عام وليس جزئي وإلا فالطامة ستكون كبرى.
للعلم انا اعمسناءل محامية بدولة الامارات وخوفا على عائلتي من عدم الالتزام جئت برفقة ابني الى المغرب وفرضت على نفسي حجر صحي ينتهي غدا الاحد والحمد لله للان لم تظهر على اي أعراض وسوف نلتزم جميعا بالإجراءات لنحمي أنفسنا جميعا
#بقاو فالدار#
حفظ الله وطننا وشعبنا
حلول للاسف تثير السخرية من الدولة . نعم للحجر الصحي و لا للخرق و الفوضى . كما نقول بالدرجة الله يخرج العاقبة على خير نعيش وقت صعب و ضعف الدولة في القطاع الصحي كل مغربي له فكر و مسؤولية يضرب الف مليار حساب من الاصابة بالفيروس يعرف نهايته و نهاية من يخالط في بيته و من يشتغل معه ان كان يشتغل . الله يلطف بنا
إقتصاديا : القطاع الغير مهيكل هو مصدر القوت اليومي لغالبية الشعب وبالتالي فلا يمكن حظر العجلة الإقتصادية لهاذا القطاع لأنه يضرب مصدر رزق الناس البسطاء اللذين يسترزقون بشكل يومي (الحرفيون،التجار،الحمالون،،،إلخ) وخير دليل على ذلك هو عدد المنخرطين في CNSS و CIMR أكبر صناديق التقاععد في المغرب .
أمنيا : لا نتوفر على عدد كافي من الموارد البشرية واللوجيستيكية لتغطية ربوع المملكة فما بالك مدينة الدار البيضاء التي تستدعي جيوشا من الأمنيين من خارج المدينة نفسها عند الزيارات الملكية أو في بعض المقابلات المهمة .
لا أريد الخوض في أمور أخرى كقطاع الصحة والتعليم لأنهم غارقين في مشاكل عميقة نتيجة إهمال من لهم قرار التصرف في الميزانيات وبالتالي فما نراه اليوم من قلة وعي الناس وعدم إستطاعة قطاعنا الصحي لمواكبة تحديات الأزمةوالحالية هو تحصيل حاصل .
بالنسبة لي كيقول عطيو للناس مايصرفو، هاد لي غيخرج يقلب باش يخدم كيعرض راسو للاذى والعائلة، إذا مات غيبقاو ولادو بالجوع يصبر حتى شهر.
فإسبانيا عطات المساعدات غير لي كان خدام ووقف بسبب كورونا.
هزلت
اتسناو حتا تبان الاعراض عاد اديرو الفحص والفيروس سريع الانتشار الله احفظ
اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء