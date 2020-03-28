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الرئيسية | مجتمع | مناطق شعبية ومهن يومية تخرقان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

مناطق شعبية ومهن يومية تخرقان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

مناطق شعبية ومهن يومية تخرقان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 28 مارس 2020 - 14:00

أوقفت حالة الطوارئ الصحية "عجلة الحياة" في شرايين الحواضر الكبرى للمملكة، بعدما أقدمت وزارة الداخلية على حظر التجوال بدون التوفر على شهادة التنقل الاستثنائية، لكن العديد من المناطق، لاسيما الشعبية منها، تشهد خرقا متواصلا لتعليمات الحكومة، بسبب تهوين السكان للمخاطر المترتبة عن الوباء.

وإذا كانت جل الأحياء الراقية في الرباط والدار البيضاء فارغة من المواطنين، بالنظر إلى أن غالبية القاطنين يشتغلون في المؤسسات العمومية والخاصة، ما يضمن لهم الأجرة الشهرية، فإن سكان الأحياء الشعبية يواصلون خرق حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من لدن "أم الوزارات" بالمغرب.

ويُلاحظ أن العمارات السكنية، خصوصا المندرجة ضمن ما يسمى بالسكن الاقتصادي، مازالت تعجّ بالأطفال والشباب الذين يتجمعون في مداخل البنايات، وكذلك داخل الحدائق، فضلا عن استمرار الدردشة المسائية اليومية بين الأمهات بخصوص الوضعية الوبائية ببلادنا، دون أي مراعاة للوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب في الظرفية الراهنة.

الضغط الشديد متواصل على الأحياء الشعبية، وفق معاينات جريدة هسبريس الإلكترونية، إذ ما يزال الاكتظاظ والازدحام على أشدّهما في الأسواق، رغم الحملات الصارمة من لدن أعوان السلطة، وهو ما يمكن إرجاعه إلى عدم عثور الحكومة على صيغة مناسبة لتقديم الدعم المادي للأسر التي تنشط في القطاع غير المهيكل إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

عشرات المغاربة لا يزالون يشتغلون في العديد من المهن اليومية التي تعد الأكثر نقلا لعدوى فيروس "كورونا"، فإلى جانب الأطباء الذين يواجهون الخطر الأكبر، توجد فئة تنشط في مهن مهددة بتفشي الوباء بسبب انعدام شروط الوقاية الصحية، من قبيل المشتغلين في البناء وسائقي سيارات الأجرة والعاملين بالمراكز التجارية.

وفي مقابل إعلان المقاولات المتوسطة والكبيرة عن إجراءات وقائية مستعجلة، تماشيا مع التوجيهات الحكومية المتخذة، فإن مهنيي القطاع غير المهيكل يشتغلون في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير صحية، إذ تغيب النظافة ويكثر الاكتظاظ، ما يهدد بانتشار وتفشي وباء "كورونا" المستجد.

وتواصل بعض الفئات الاجتماعية الهشة ذات الدخل المحدود أنشطتها التجارية، وفق ما لاحظته هسبريس، إذ ما يزال في أحياء وأزقة تجار السجائر بالتقسيط، فضلا عن بعض النساء اللائي يقاومن قساوة الحياة عبر بيع الخبز والبيض، إلى جانب بائعي المناديل (كلينيكس)، دون إغفال انتشار بعض المتسولين والمشردين.

جدير بالذكر أن مجلس الحكومة صادق، الأحد، على مشروع مرسوم رقم 2.20.293، يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - التومة البشير السبت 28 مارس 2020 - 14:07
عطيو الناس ما يصرفوا والله لا حد خرج حتى 2021
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47
2 - Ingénieur السبت 28 مارس 2020 - 14:07
اقولها بالدارجة احب من احب وكره من كره..ليس الغرض ليس هو بت الرعب ولكن هذه هي الحقيقي ادخلو الى مواقع الانترنت مثلا worldmeters corona وانظروا كيف نحسب نسبة الوفيات...واش نتوما كاتقسموا على 340 هادوك راه مازال معرفناش واش يتشافو ولا لا..والله يشافي الجميع باش النسبة تنزل من %68 الى %5
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15
3 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 14:08
السلام نرجو ان تكون دوريات داخل العمارات وتخصيص رجل امن وجندي في كل عمارة وبهدا تحل المشكلة
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9
4 - Naturaliat السبت 28 مارس 2020 - 14:09
المشكلة الناس كايحسابها الفيروس كيلعب
وهذا غلط فادخ..

الله يهدي ماخلق
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26
5 - غيور على وطنه السبت 28 مارس 2020 - 14:11
اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسمعنا اخبار سارة في القادم من الايام انك على ماتشاء قدير يارب امين
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20
6 - وسيم السبت 28 مارس 2020 - 14:16
اكتضاض وتخالط نسوة تدردش وتخرج للتسوق مع جارتها او ابنتها ورجل مع ابنه يتسوق ها هدا حجر صحي ؟ اين سلطات ؟هل نحن في حالة طواريء ؟
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20
7 - ادريس السبت 28 مارس 2020 - 14:16
ربما يكون هذا الحجر الصحي المعلن من طرف الدولة المغربية يجعلها تستوعب الدرس جيدا بانها ومند الاستقلال الى الان لم تقم ببناء الانسان المغربي هذا الانسان الذي هو اساس من اساسات التنمية في كل المجتمعات لايمكن لاي بلد في هذا الكون ان يتقدم اذا لم يقم ببناء الانسان اولا وقبل كل شىء لا معنى لبنيات تحتية متقدمة ولذيك انسان حيواني في تصرفاته اذن الدولة المغربية فرطت في العمل على الانسان والرقي به و ترسيخ المبادئ والتربية وكذلك الاسرة والاباء كل ساهم في جيل همجي متخلف
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63
8 - مغربي قح السبت 28 مارس 2020 - 14:19
الدولة في حالة طوارئ قصوى والخروج للتبضع لا يكون إلا للضرورة القصوى.... ماشي هاز ورقتك وغادي تجيب 10 خميرة، والأمثلة كثيييرة.....
عيب والله عيب وعار مانصبروش على 10 أيام جلوس لأجل الوطن والمواطنين........
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28
9 - مسمار جحا السبت 28 مارس 2020 - 14:19
ههناك أسواق مملوءة عن آخرى و سلطات تتغاضى عن النظر و توجه كل أنظارها للمراهقين،، كنا في طريق الصحيح حتى تدخلت جهات ما تريد الشر للمغاربة هل هناك من سيستفيد لو انتشر الفيروس بين المغاربة و إلا لماذا لم يتم تفريق الاسواق الشعبية بالمغرب الداخلية متورطة في هذه المؤامرة نتمنى التدخل العاجل للملك قبل فوات الآوان
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14
10 - mehdi السبت 28 مارس 2020 - 14:19
توفير القوت اليومي + مصاريف السكن و الفاتورات هو من سيدخل شغيلي القطاعات الغير مهيكلة لبيوتهم.
الله يحفضنا كاملين.
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8
11 - عاجلاً السبت 28 مارس 2020 - 14:25
فل نساعد المحتاجين في أقرب وقت و نمر إلى الطريقة الهندية إن اقدى الامر
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3
12 - سناء السبت 28 مارس 2020 - 14:26
حقيقة المناطق الشعبية حياتهم عادية
أنا أعيش بالمشروع جنب إقامة أناسي فالباعة المتجولين مازالوا يجوبون الأزقة و 99,99% من الناس يمارسون حياتهم بشكل عادي
منهم من يخرج لجلب حاجيات البيت لأكثر من مرة في اليوم الواحد
اطلب من السادة المسؤولين فرض حجر عام وليس جزئي وإلا فالطامة ستكون كبرى.
للعلم انا اعمسناءل محامية بدولة الامارات وخوفا على عائلتي من عدم الالتزام جئت برفقة ابني الى المغرب وفرضت على نفسي حجر صحي ينتهي غدا الاحد والحمد لله للان لم تظهر على اي أعراض وسوف نلتزم جميعا بالإجراءات لنحمي أنفسنا جميعا
#بقاو فالدار#
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6
13 - ابراهيم السبت 28 مارس 2020 - 14:27
هناك من يثمن القرارات الجريئة للمغرب في التعامل مع هذه الازمة والوباء الخبيث وبالفعل المملكة اتخذت وبدون تردد اجراءات مهمة ولكن مع ذلك هناك اهمال واقصاء لفئة من المجتمع نسيها اصحاب القرار وهي الفئة الضعيفة والهشة والتي قوت يومها مرتبط بانشطتها اليومية من بيع وشراء في الشوارع والاحياء، نعم لحالة الطوارى الصحية ولكن لا يجب نسيان شريحة مهمة من شعبنا.
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2
14 - جون لوك السبت 28 مارس 2020 - 14:28
الدولة فقدت هيبتها تماما.. عندما تسن قانونا أو تعلن قرارا ثم لاتعمل على إلزام الناس به فلتودعها ولنترحم عليها.. حقيقة كورونا أصاب الدولة في عمق شخصيتها.. رحم الله بلدا كان يقال له المغرب..
حفظ الله وطننا وشعبنا
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6
15 - Halima السبت 28 مارس 2020 - 14:31
لم افهم قضية ان العاملين بالمؤسسات العمومية ملتزمون لانهم يتحصلون على اجرهم الشهري؟نحن ايضا نخرج للعمل وفي حالتي اخرج للعمل مشيا على الا قدام لعدم توفر وسائل النقل ناهيك اني عرضة لخطر اي حمق بين قوسين فاني اختلط بموظفين لا يلتزمون بكراسيهم داخل الادارة مما يجعلني عرضة لهذا الوباء اين حماية الموظف في ظل هذه الظروف سوى قنينة معقم يلمسها جل الموظفون سيشهد التاريخ ان الموظف لا قيمة له فهو يخرج ويدخل ويعرض والديه وابناءه وكل من معه بالبيت للخطر
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5
16 - لطفك يارب السبت 28 مارس 2020 - 14:31
الى ماسديتو الحوانت والسويقات غتشوفو الى ما فتنا ايطاليا واسبانيا هاد الناس راه جاتهم اللهطة والجعرة اسبوعين هادي اهما اتبضعو مازال ما سلاو راه محتكرين اكيخرجو اجيبو مازال خوفا من الجوع راه الجوع ماتبقاو بيه والجوع مايقتلكوم ولكن القيروس الى انتشر اديك انت احتا هداك لي راه مسكين جالي فدارو حيت الى انتشر راه تولي كاااارثة.هاهو فالارض هاهو فالورق ها هو الفلوس ها هو ........ايوا الله اهدبكم راه راه هاد الوباء خلانا نعرفو فين واصل الجهل فينا.
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17 - fadi السبت 28 مارس 2020 - 14:31
---- كورونا بشعار :
--- من دخل بيته فهو آمن .
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3
18 - مرباح السبت 28 مارس 2020 - 14:32
اما م هدا الجهل الشعبي وجب الاسراع في سن قوانين صارمة كوقف استعمال سيارات الاجرة و وقف استعمال السيارات الخاصة قصد التبضع و استعمال الجيش و القرطاس نحن امام جائحة كارثية لادقدر الله وامام فئة مكلخة من المجتمع ما زالت لا تدرك خطورة المرحلة
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2
19 - مياوم مع وقف التنفيذ السبت 28 مارس 2020 - 14:33
انعدام الوعي والجهل بخطورة الوضع وعدم الاكثرات بالسرعة التي ينتشر بها الوباء ،كلها عوامل تدفع هؤلاء الى عدم ملازمة بيوتهم، الخطير في الامر ان هناك اشخاصا يخرجون من بيوتهم لا لشيء سوى التجمع في راس الدرب واحتساء كأس شاي و شرب سجارة ملغومة بالحشيش بالتناوب ....
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20 - Hassan D السبت 28 مارس 2020 - 14:33
لخارج علينا هـي گرشنا گون گلشي شد الأرض وأسمح في عمله گون گاع منطيحوا فهـاد الگارثة الصبر لا يوجد من قبل گلشي گيشگي مگاينة خدمة والآن أصبح الگل بعمل ونفاق هـذا على أي فاليتحمل الگل المسؤولية دولة ومواطنيهـا الحجر الصحي راه مگافيش أي حد خرج من أسرة وحدة الشارع إحتمال گبير إصيب رأسوا والمقربين منه وعيقوا راحنا تقريبا في المرحلة الثالثة گاملنا غدي ندمو وصبرو أسمحو فخدميگم المرض لگيقتل ماشي الجوع
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3
21 - السباعي السبت 28 مارس 2020 - 14:34
الكل يعرف الأحياء الفقيرة والتي تسمى بالشعرية والتي يسار اليها باصابع الارتياب وشتى الاتهامات المشينة،اذ تعد مختبرات لكل ازدراء وكل ممنوع وكذا مختبرات الاحزاب والنواب التمرن على قول الزيف والوعود الكاذبة والاعتداء على ظهورهم بمشاريع واهية ووهمية عانوا ويعانون حتى صاروا لا يفرقون بين الحقيقة والكذب هذه من جهة ومن جهة أخرى هناك من السكان من يعيشون في ضيق شديد ماليا صحيا وسكنيا نعم ستجد بيتا واحدا يقطنه اكثر من اربعة ومع الجيران بالله عليكم هل منكم يقدر في بيت ضيق بخمسة انفجار ليوم كامل فما بالك بشهر او اكثر،هؤلاء قد يضحون بايام معدودة لكن اذا لم يجدوا المساندة من المترفين فسيتمردون على الكل لذا وجب مساعدتكم وادخالهم في حساب التنمية والامن
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2
22 - امحمد وجده السبت 28 مارس 2020 - 14:36
هل هناك شروط صحيه لعمال شركات الاشغال العموميه في السكنى لعدم انتشار هذا الفيروس .....ومازالت تشتغل بكل عمالها فلماذا ؟؟؟؟
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23 - ABC السبت 28 مارس 2020 - 14:39
هل ادركت الحكومة أن إدراج جميع المهن وتسجيلها في صندوق الضمان الاجتماعي وتوفير صاحبها على بطاقة انخراط .مع تحديد قسط يدفعه كل شهر . وعند الحاجة متل هذه الظروف تؤدى له اقساط شهرية من الصندوق.
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2
24 - مهاجر السبت 28 مارس 2020 - 14:39
المغاربة الله يرحم ليكوم الوالدين. أوجه ندائي خاصة لؤلائك الذين يقولون الفقر أخرجنا. الله لن ينسى عبده. أو آخرون يستهزئون نحن لا نخاف شيءا. الله يهديكم ادخلو منازلكم. فوالله نحن في منازلنا في أوروبا مع ذلك نعيش في الخوف. احترموا ولو مرة
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25 - الحل السبت 28 مارس 2020 - 14:40
الا ماتو هنصرفو ضرائب اقل على لي مادارو والو في حياتهم,فصندوق المقاصة يكلف الملايير والمستشفيات العمومية تعاني بسبب من يستفيد ولايدفع سنتيم كضرائب
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26 - fador السبت 28 مارس 2020 - 14:40
ذهبت في الصباح الى السوق لم ارى أي حالة طوارئ السوق مليئ بالناس و الناس خارجة كتسارا الله احفظنا و صافي
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27 - منصف التازي السبت 28 مارس 2020 - 14:40
لا يمكن 800 درهم و 1000 درهم و1200 درهم تدل بائع خضر او كلينكس ا بائعة الخبز و البيض او بائع السجائر بالتقسيط او مياوم في البناء او اي حرفة يكسب قوت يومه على الاقل يوفر 70 الى 80 درهم و بالنسبة لعمال البناء بين المعلم ياخد من 130 درهم 150 درهم و المعاون معه من 90 الى 100 درهم تعطيه 800 درهم و هو متبوع بالكراء و فاتورة الماءو الكهرباء و الطوبيس و الدواء اضافة الى غلاء الخضر الملتهب منذ دخول الازمة و لتر الزيت 17 درهم و لتر الحليب 7 دراهم
حلول للاسف تثير السخرية من الدولة . نعم للحجر الصحي و لا للخرق و الفوضى . كما نقول بالدرجة الله يخرج العاقبة على خير نعيش وقت صعب و ضعف الدولة في القطاع الصحي كل مغربي له فكر و مسؤولية يضرب الف مليار حساب من الاصابة بالفيروس يعرف نهايته و نهاية من يخالط في بيته و من يشتغل معه ان كان يشتغل . الله يلطف بنا
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0
28 - portarieu السبت 28 مارس 2020 - 14:42
بالله عليكم ايها القراء هل تصدقون هذا في زمن كورونا وفي وقت تخصص فيه جل قنوات العالم حصصا كاملة باستدعاء كل الباحثين والمختصين في مجال الطب والعلم لاعطاء رايهم في هذا الظرف العصيب والمساهمة بخبرتهم نجد المغرب مرة اخرى ينهج سياسة الاقصاء في حق عالم كبير وخبير في علم التغذية يشهد بكفاءته الغرب انه الدكتور محمد الفايد الذي شفي العديد من المرضى بسبب ارشاداته العلمية القيمة اذكيف يعقل في بلد كالمغرب لايتوفر على مستشفيات ولا اطر صحية ذات ضمير مهني عال ولا معدات ان يبخل على مواطنيه براي عالم من صنف الفايد وحدهم من اقصو ابن الشعب المخلص ادرى
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29 - Chan السبت 28 مارس 2020 - 14:42
سؤال يحيرني: هل سيستمر هذا التضامن وهذه المساعدة ما بعد زوال هذا الوباء بحول الله وقوته أم ماذا؟ الكثير الٱن يخاف من العدوة ويتفانى في العمل ليس بروح وطنية ولكن خوفا . نسأل الله السلامة والعافية لسائر المسلمين.
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30 - Redouane السبت 28 مارس 2020 - 14:43
لنكن واقعيين...
إقتصاديا : القطاع الغير مهيكل هو مصدر القوت اليومي لغالبية الشعب وبالتالي فلا يمكن حظر العجلة الإقتصادية لهاذا القطاع لأنه يضرب مصدر رزق الناس البسطاء اللذين يسترزقون بشكل يومي (الحرفيون،التجار،الحمالون،،،إلخ) وخير دليل على ذلك هو عدد المنخرطين في CNSS و CIMR أكبر صناديق التقاععد في المغرب .
أمنيا : لا نتوفر على عدد كافي من الموارد البشرية واللوجيستيكية لتغطية ربوع المملكة فما بالك مدينة الدار البيضاء التي تستدعي جيوشا من الأمنيين من خارج المدينة نفسها عند الزيارات الملكية أو في بعض المقابلات المهمة .
لا أريد الخوض في أمور أخرى كقطاع الصحة والتعليم لأنهم غارقين في مشاكل عميقة نتيجة إهمال من لهم قرار التصرف في الميزانيات وبالتالي فما نراه اليوم من قلة وعي الناس وعدم إستطاعة قطاعنا الصحي لمواكبة تحديات الأزمةوالحالية هو تحصيل حاصل .
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31 - جمال الدين السبت 28 مارس 2020 - 14:43
بالنسبة الباعة ديال الخضر او الفواكه يسدوا مع 14h باش يبقاو غير المحلات التجارية لنقوص من اكتضاض الناس شعارنا برك في دارك
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32 - يوسسسسسسسسف السبت 28 مارس 2020 - 14:44
راه خاص يخرجو الناس بالتناوب. مثلا. التاريخ المزدوج date pair. يخرجو صحاب الرقم cin pair مثلا. 2 ماي يخرجو مثلا. اللي عندهوم 0. 2. 4 6. 8. اخر رقم ف ال cin
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33 - مغربية السبت 28 مارس 2020 - 14:45
اودي الواحد ياكل الخبز واتاي ويبقا فدارو باش نحاصرو هاد المرض الكرش عمرها تشبع صبرو على الجوع شوية باش نتهناو من هاد الوباء راه الطمع قاتل وجب على الدولة توزيع القفات على البيوت هاد الاسبوعين وما يخرج حد.
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34 - الأندلس السبت 28 مارس 2020 - 14:47
فين هو المقدم ، هو أول واحد خاصو يتحاسب علاش هاد الناس خارجين ، المرض غينتشر بسرعة كبيرة ، حتى فاسبانيا كاين الجيش بالشوارع المدن الكبرى .
بالنسبة لي كيقول عطيو للناس مايصرفو، هاد لي غيخرج يقلب باش يخدم كيعرض راسو للاذى والعائلة، إذا مات غيبقاو ولادو بالجوع يصبر حتى شهر.
فإسبانيا عطات المساعدات غير لي كان خدام ووقف بسبب كورونا.
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35 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 14:50
طريقة انزال الحجر الصحي يطرح الف سؤال حول كفاءة القائمين على دلك و خصوصا اطر وزارة الداخلية...الحجر في المناطق الشعبية يعني اغلاق كل الأزقة و مراقبة كل باب بالجنود...اما رجال الشرطة فلا يكترت لهم الشعب لانه ألفهم. المقدم بوحدوا مصدر خطر الجهل و نشر الفيروس.
هزلت
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36 - مواطن في دولة السبت 28 مارس 2020 - 14:50
فهاد الوقت ضروري تكثيف الفحص يعني توفير اجهزة في كافة المستشفيات لاختبار اكبر عدد ممكن بالاضافة الناس لعندهوم السماح بالخروج واصحاب المحلات خاصهم فحص دوري ...ولكن الله غالب
اتسناو حتا تبان الاعراض عاد اديرو الفحص والفيروس سريع الانتشار الله احفظ
اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء
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37 - بجوري السبت 28 مارس 2020 - 14:50
اتمنى من الحكومة اغلاق جميع المحلات ووقف حالة التجول لمدة اسبوع او اسبوعين على الاقل وذلك لحماية المواطنين من تزايد هذا الوباء وخصوصا في هذه المرحلة التي تعد بالمرحلة الصعبة
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38 - Anouar السبت 28 مارس 2020 - 14:59
الاحياء الشعبية هي التي تمتل النسبة العالية من السكان و هي الفئة الفقيرة فبدل تسبيقها و تلبية متطلباتها تم تأخيرها و تهميشها ب 800 درهم انا شخصيا اتوقع الأسوء و الله يحفض
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39 - ع . البيضاوي السبت 28 مارس 2020 - 15:02
- حتى واحد ما كيموت بالجوع - سني 72 عام عشرة أيام لم أغادر البيت آكل مرة واحدة في اليوم بين الرابعة والخامسة مساء أشرب السوائل الماء الدافئ والشاي صحتي والحمد لله بخير وعلى خير أقول هذا لأخبر المغاربة أن قلة الأكل لا تقتل الزموا بيوتكم - أو خليو الناس تخدم واش إيقابلو المصابين بكورونا او إيقابلوكم انتم اللي كتقلبو على كورونا
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40 - مواطن السبت 28 مارس 2020 - 15:02
خاص أي رب أسرة لي عندوا عقد تالزواج او كتاب تاع حالةالمدنيا يعوض ليه حيت كاين لي عندو الرميد أو ضمان الإجتماعي او كاين لي ما عندوا والو
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