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الرئيسية | مجتمع | 13 حالة جديدة بكورونا ترفع "عداد المصابين" إلى 358 بالمملكة

13 حالة جديدة بكورونا ترفع "عداد المصابين" إلى 358 بالمملكة

13 حالة جديدة بكورونا ترفع "عداد المصابين" إلى 358 بالمملكة
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 08:49

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 358 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إصابتها وفق تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.

وأفاد آخر تحديث لمعطيات وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس استقر في 23 حالة وفاة، والمتعافين في 11 حالة شفاء.

وتم استبعاد 1455 حالة بعد ثبوت أن التحاليل التي أجريت لها سلبية.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، مساء الجمعة على الساعة التاسعة مساء، تشير إلى 345 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

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