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كُتّاب وآراء
العدد الإجمالي للإصابات بـ"كورونا" يصل إلى 390 في المغرب
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 390 حالة، بعد تسجيل 31 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.
وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة، قُبيل الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 25.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، السبت على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 359 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (107)
رجال السلطة فالفيديوهات لا يلتزمون بالوقاية, هذا اقل شيء سينشر العدوى
بمعنى عدد اصابات مرتفع كيما اليومين السابقين
الله يلطف بنا يارب
يا ربي شوف من حالنا وحال المسلمين وكل العالم .
نحن 9 عائلات نعيش الحجر الصحي في مدينة المضيق و بالضبط في complex golden amal ..فهل من مساعد يا اخواتي و اخواني المغاربة .
والله يلطف بالجميع انه الرحمن الرحيم .
لا أعلم هل هو ضعف في الأمكانيات أو تماطل وتقاعس أو خطة من وزارة الصحة راه بزاف هادشي والله كل نهار كانقول أننا سنتقدم راه جابو الماتريال من الصين و 5000 جهاز لتحليل السريع يعني وتيرة التحاليل ستتضاعف والنتائج ستكون سريعة والتصاريح الأعداد طول اليوم لكن أرى العكس عاد مزادو تعطلو في غضون هاد الأسبوع غادي تصرحو بالعدد على 3 أيام
بصراحة يا مغاربة راه ماعندنا غير الله أما الطاقات البشرية والأمكانيات صفر مكايعرفو غير القمع والتنكيل والعنف لناس لي خارجة بليل الدول لخرين كاتخوي الحباسات بسبب كورونا وديالنا كاتزيد تعمرها
#بقا فدارك باش تحمي راسك و عائلتك
حفظ الله بلادنا وسائر البلاد في العالم
ربنا ياجبار يارحيم ياعزيز ياحكيم ارفع الداء والوباء عن عبادك المستضعفين انك على كل شيء قدير.
مقارنة مع حصيلة الدول المجاورة
يتوجب علينا ان نحمد الله
فيارب كما ابتليتنا بهذا الوباء
فعجل برحمتك أسباب الشفاء
البةرح نشره العلاج النهائي الله يرحم ليكم الوالدين الا كاين شي مسؤول وقرا هاد تعليق اول رسالتؤ لوزاة الصحة
الدواء هو خام زيت القسط الهندي والحبة سوداء فحتى حبيبي المصطفى قال الحبة السوداء علاج لكل داء ماعدى الموت وحسبي الله في مخترع هاد البلى
نسبة ما من الناس لا ياخذون الأمر بجدية صارمة .ولا يعتنون بالشروط الوقائية الواجبة لضمان سلامته٢ فيضرون أنفسهم ويجنون على غيرهم..
وواسفاه
لماذا نسمع يوميا الارقام في حدود 50 حالة ؟واش يالله عندنا القدرة ندوزو هاد العدد ديال التحاليل؟؟
دول مثل الكويت، عمان،قطر،الأردن وحتى السعودية الوفيات تكاد تكون منعدمة ولا تتجاوز التلاث وفيات في أقصى تقدير!
المنظومة الصحية مهترئة وحالتها مزرية...لطفك يا الله بأهلى المغرب...
حياتك و حياتي بيديك و بيديا
الله يجازيكم بخير راه حنا في حالة حرب مع الجهل و الأمية مع عدو غير مرئي ما كيظلمكش الا اذا جبدتيه. بقاو فديوركم صبروا ما تبقى لكي تنعموا برمضان هادئ. خليونا من البكاء و الاتكالية و الطلبة و السعاية. كل واحد عالم بيه غير اللي خلقو. أنا ما نسمح للي يآذي راسو ولا غيره لا دنيا و لا آخرة. انتهى الكلام
سوف يذهب للمستشفى بمفرده ...
في سيارة اسعاف بمفرده مع اشخاص لا يعرفهم ....
الى مكان و غرفة لا يعرفها ...
ليبقى مع اشخاص لا يعرفهم ...
و انت ستذهب للبيت بدون طفلك ، في الوقت الذي هو في امسّ الحاجة اليك !!
اذا بقاا فدارك و خاف على أولادك .
عندي ملاحظة بخصوص عدد الوفيات يمثل 16% في المغرب أليس العدد كبير بالمقارنة بعدد الوفيات في كل الدول؟؟؟؟
فلا للتعنت و عدم المبالات
1000 حالة ؟ 1000 وفاة ؟
ما فائدة صندوق كورونا ؟
اقتناء أجهزة الكشف السريع أمر ضروري ومُلِحّ وفي أسرع وقت
52 فحص في يوم السبت = مهزلة واستهانة بحجم الوباء
* الحجر الصحي الذي يُخفّف من ألم الفراق،
*حُسْن الظن بالله تعالى، وعدم القنوط من رحمته، والحرص على الرجاء في الأحوال كلّها.
*القيام بما طلبته الدولة منك بغسل اليد والبقاء في البيت.
هذي محنة أو دايزة، وتستمر الحياة.
لا مفر من قضاء الله وقدره ولا مرد لحكمه وقضائه،ادا نزل القضاء ضاق الفضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله،الفيروس وإن كان لا يرى بالعين المجردة فهو قضاء من الله فأين المفر هل من قضاء الله إلى قدره المحتوم وهو الموت ؟؟
نريد معرفة ما هي الالتزامات والتوجهات إلى أصحاب التقاعد بعد ثلاث أيام وهم بالآلاف ومعظمهم عندهم شيكات خصوصا المشتركين في بريد بنك(البوسطا ) وهم سيحجون في يوم واحد الى الأبناك لستخلاص رواتبهم الشهرية...
والناس ياحسرة قالك مثقفين مجموعين ف الدروبا خاص الدوريات صباح مساء ماشي حتى لسادسة واحد ل لازم يخرج من المنزل ا
في حالة الضرورة. ليس دايما المرجو الزيار والزيار ثم الزيار
100*(Veuillez revoir le taux de décès: (11/426
مكافحة الوباء يعتمد علينا. الحل الوحيد الله يجازيكم بخير يرجى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية.
تعقيم العمارات الطرق المطارات مداخل ومخارج المغرب
يجب على الجميع الالتزام بالعزل الصحي
كل مواطن مسؤول أمام الله وأمام العبد بضرورة تعقب مرضى الفيروس واخبار السلطات المحلية اوالصحية بذلك
تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان
اتقوا الله أيها المستهترين بالفيروس ادخلوا منازلكم فالمرض ينتشر بسرعة البرق
L'heure est grave tres tres grave , les pays désenveloppés sont démunis face à ce microbe, des milliers de morts chaque jours . Reste chez toi ou alors tu restaura à l’hôpital, le choix est claire