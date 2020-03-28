العدد الإجمالي للإصابات بـ"كورونا" يصل إلى 390 في المغرب‎

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 390 حالة، بعد تسجيل 31 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.

وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة، قُبيل الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 25.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، السبت على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 359 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.