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الرئيسية | مجتمع | العدد الإجمالي للإصابات بـ"كورونا" يصل إلى 390 في المغرب‎

العدد الإجمالي للإصابات بـ"كورونا" يصل إلى 390 في المغرب‎

العدد الإجمالي للإصابات بـ"كورونا" يصل إلى 390 في المغرب‎
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 21:55

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 390 حالة، بعد تسجيل 31 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.

وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة، قُبيل الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 25.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، السبت على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 359 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (107)

1 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 22:01
الله يلطف بينا وجلسوا في ديوركم باركة من التعنتيت
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250
2 - محمد الجابر السبت 28 مارس 2020 - 22:02
يا رب يااا رب الارقام تبدا في النقصان
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186
3 - حسن قنديلة السبت 28 مارس 2020 - 22:02
ربي اللطف يا ربي السلامه التزمو بيوتكم يا احبابي المغاربة راه امور غادا كتزيد تصعاب
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130
4 - simo soussi السبت 28 مارس 2020 - 22:03
اللهم ارفع عنا هدا الوباء. يا رب العالمين
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168
5 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 22:03
الصين قامت بحجر صحي وصفة البعض بالقاسي لمدة شهرين حتى الأن. أما نحن، بحجرنا الصحي الذي لا يلتزم به البعض، نريد أن ينتهي في شهر. الزموا بيوتكم أيها الناس. الأمر ليس بالهين.
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184
6 - عادل البيضاوي السبت 28 مارس 2020 - 22:03
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. الله يشفي جميع المرضى.. اخواني اوصيكم و اوصي نفسي بالتزام البيوت عفانا الله و إياكم
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117
7 - hicham السبت 28 مارس 2020 - 22:04
وجب تسريع اليات الفحص ضروري يبدو ان الطاقة القصوي هي 50
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110
8 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 22:04
الله يلطف بنا و يشافي جميع المسلمين
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47
9 - متفاءل السبت 28 مارس 2020 - 22:04
يا ربي السلامة يا ربي يا ربي تحفظ بلادنا وولاد بلادي وجميع بلدان المسلمين الله يخفف ما نزل
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45
10 - ولد الناظور السبت 28 مارس 2020 - 22:05
قال تعالى :{ توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } هادا ماعندي ما نقول فهاد الأوضاع
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99
11 - عبد العالي السبت 28 مارس 2020 - 22:05
الله أكبر سبحان الله ياربي تشافي الجميع
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32
12 - عبدووو السبت 28 مارس 2020 - 22:05
ياربي السلامة .المرجو من المواطنين التزام منازلهم إلى أقصى حد ممكن لتفادي الأسوأ
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33
13 - hamid Zahouri السبت 28 مارس 2020 - 22:05
ناقوص الخطر بدأ يدق... لطفك يا رب. نتمنى أن تتظافر الجهود سواء من الدولة أو الشعب حتى نخرج لبر الأمان.
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29
14 - جميل السبت 28 مارس 2020 - 22:05
للاسف هذه ارقام الاتي وصل اليها الفيروس قبل اسابيع, الان الاصابات تعد بالالاف داخل التراب الوطني.
رجال السلطة فالفيديوهات لا يلتزمون بالوقاية, هذا اقل شيء سينشر العدوى
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27
15 - عادل السبت 28 مارس 2020 - 22:06
بلا متخلعوا هادشي عادي ومزيان وهادشي اللي بغات الدولة خاص دوك المصابين اللي ممعروفينش وسط المجتمع يبانوا وها هوما بداو كيبانوا حيت اغلبية كمل فترة حضانة المرض المهم بنادم يبقا فالدار ما امكن الله يخليكم
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53
16 - Zenoun السبت 28 مارس 2020 - 22:06
يالاطيف هادشي، غادي وكيتزاد، ياربي، تلطف ياربي، تسمعنا خبار لخير رغم انني فواحد لمنطقة ليمافيهاش، تاشي حالة مصابة ولكن شعب واحد، بلد واحد، قلب واحد
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38
17 - yass السبت 28 مارس 2020 - 22:06
لطفك يا الله.... الموتى رحمة الله عليكم.. والله الا نحزن هاى الضحايا... و كيف يدفنون..
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10
18 - نعيمة السبت 28 مارس 2020 - 22:06
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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24
19 - المصطفى ارشيد السبت 28 مارس 2020 - 22:06
بعض الشريحة من الشعب لاتستوجب لقرارات الداخلية والصحة لهاذا سوف تؤدي الثمن غاليا عليكم بلزوم البيت والخروج اىى للدرورة .
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21
20 - ملاحظ السبت 28 مارس 2020 - 22:06
مع الاسف الحكومة لم تعتمد الحجر الصحي الشامل، من المفروض ان تلغي العمل في الادارات الا للضرورة لنقص الحركة والاختلاط
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28
21 - انا السبت 28 مارس 2020 - 22:06
26 ديال قبيلة مع 31 ديال دابا هي 57 اصابة طلعت فهاد النهار
بمعنى عدد اصابات مرتفع كيما اليومين السابقين
الله يلطف بنا يارب
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18
22 - abde السبت 28 مارس 2020 - 22:07
واش مبغيتوش تعيقو وراكم عارفين المشتشفيات ديالنا والخصاص اللي فيها وشدو ديوركم الله ارحم ليكم الوالدين
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23
23 - Ingenieur السبت 28 مارس 2020 - 22:07
ياإخواني المغاربة اقولها واعيدها يجب استيعاب ان نسبة الوفيات في العالم هي 18% (في ايطاليا 45% وفي امريكا 40% و في اسبانيا 32% و في فرنسا 29% و في المانيا 5%و في الصين 4% و في المغرب الى حد الساعة 69%) احذروا من الحسابات الخاطئة فلا يمكن اعتبار ان الحالات الحاملة للفيروس كلها ستشفى هذا خاطئ تماما من الناحية العلمية و الاحصائية statistiquement... يمكنكم زيارة مواقع الانترنت للتأكد (مثلا worldometers corona) يا إخواني المغاربة ادخلوا منازلكم لايهم الاكل الوفير في هذه الظروف الخطيرة...المهم حياة المواطنين و الخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر...والله يستر وصافي وندعوا الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين
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21
24 - Abou Walid السبت 28 مارس 2020 - 22:07
في إنتظار بيان حول المواطنة لي كتغوت بالجوع في المستشفى
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13
25 - يوسف السبت 28 مارس 2020 - 22:08
ان لله و انا اليه راجعون.
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9
26 - عقا السبت 28 مارس 2020 - 22:08
لطفك يا الله . حتى اعتقدنا أن الغمة انفرجت وإذا بالعدد يتناسل .اللهم احفظ الجميع .ومزيدا من الحيط والحذر .إلزموا منازلكم ولا تستهينوا بهذا العدو الخفي . وللذين مازالوا لم يستوعبوا بعد الدروس والعبر من دول اغرقها طوفان الجائحة أقول الله يهديكوم ويرد بكم للطريق المستقيم .
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12
27 - رضوان السبت 28 مارس 2020 - 22:08
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
يا ربي شوف من حالنا وحال المسلمين وكل العالم .
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32
28 - Hamza السبت 28 مارس 2020 - 22:09
قريبا الفرج ان شاء الله
الزموا فقط بيوتكم
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22
29 - مغربي تماري السبت 28 مارس 2020 - 22:09
لا تنسوا إخواننا الأحباب ، الإخوة السوريين الذين بين ظهرانينا في أرض ربهم . فأنا أدعو الجميع في أن يتعاون معهم .
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16
30 - Abdel السبت 28 مارس 2020 - 22:09
رمضان راه جاي و الإيمان ديال المغاربة غادي يقوى و الكوفيد يهرب في حالو ...
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-6
31 - تلف الحساب السبت 28 مارس 2020 - 22:09
تلف علينا الحساب مرة نتفائلو مرة نتشائمو ما علينا غي نقولو حسبنا الله و نعم الوكيل
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8
32 - Marocain du denmark السبت 28 مارس 2020 - 22:09
أرجو من المسؤولين اقتفاء اثر خطوات ألمانيا فهي التي سجلت نسبة وفيات ضئيلة بالنسبة المئوية العالمية وفي المغرب هذه النسبة مرتفعة و الله المستعان
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6
33 - مسلمة السبت 28 مارس 2020 - 22:09
اللهم الطف بنا وارفع عنا هدا الوباء
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5
34 - Hicham السبت 28 مارس 2020 - 22:09
السلام عليكم
نحن 9 عائلات نعيش الحجر الصحي في مدينة المضيق و بالضبط في complex golden amal ..فهل من مساعد يا اخواتي و اخواني المغاربة .
والله يلطف بالجميع انه الرحمن الرحيم .
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8
35 - معطلين بزاف بصراحة السبت 28 مارس 2020 - 22:09
أكتر من 30 ساعة لتحليل 21 حالة والعالم يصرح بأعداد جديدة كل ساعتين

لا أعلم هل هو ضعف في الأمكانيات أو تماطل وتقاعس أو خطة من وزارة الصحة راه بزاف هادشي والله كل نهار كانقول أننا سنتقدم راه جابو الماتريال من الصين و 5000 جهاز لتحليل السريع يعني وتيرة التحاليل ستتضاعف والنتائج ستكون سريعة والتصاريح الأعداد طول اليوم لكن أرى العكس عاد مزادو تعطلو في غضون هاد الأسبوع غادي تصرحو بالعدد على 3 أيام

بصراحة يا مغاربة راه ماعندنا غير الله أما الطاقات البشرية والأمكانيات صفر مكايعرفو غير القمع والتنكيل والعنف لناس لي خارجة بليل الدول لخرين كاتخوي الحباسات بسبب كورونا وديالنا كاتزيد تعمرها
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-10
36 - Najim ben السبت 28 مارس 2020 - 22:10
يعني بمعدل 50 حالة يوميا.و هو نفسه عدد التحاليل،الدول تقوم بي 50000 تحليلة يوميا. و لكم وااااسع النضر
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4
37 - rifimaroco السبت 28 مارس 2020 - 22:10
اللهم يا ربي الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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8
38 - لطفك يٱ رب السبت 28 مارس 2020 - 22:10
نسال الله السلآمة ؛؛ اللهم ارفع غضبك عنٱ ٱنك رؤوف بالعبٱد ؛؛
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7
39 - said السبت 28 مارس 2020 - 22:10
يارب ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم انك على كل شيء قدير
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8
40 - صاحب القلم الأحمر السبت 28 مارس 2020 - 22:10
اللهم يا لطيف نسألك اللطف في ماجرت به المقادر راه إلى ماطبقنا الحجر الصحي بالقوة غادي الوضع يصبح كارثي وذيك الساعة عاد ندموا الندامة ديال بصح
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4
41 - Stay at Home السبت 28 مارس 2020 - 22:11
لاحول ولاقوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم نسألك الصحة والعافية ونعوذ بك من الامراض والاسقام.
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5
42 - محمد أمين داودي السبت 28 مارس 2020 - 22:11
يوم بعد يوم كيتزادوا الحالات المواطينين الله يرحم بيها الوالديين مابقاو فداركوم باش نحاصرو هاد الفروس الله إلطف بينا
#بقا فدارك باش تحمي راسك و عائلتك
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2
43 - immad السبت 28 مارس 2020 - 22:12
ياربي تلطف ...هاد شي كيخلع ....لاحول ولاقوة الا بالله....
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2
44 - malabo السبت 28 مارس 2020 - 22:12
الامراصبح خطير جدا والمقاربةالامنيةابانت عن فشلها تماما ليتضح جليا بان على الدولة ان تعيد الاهتمام بالتعليم والصحة
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-2
45 - Simo casawi السبت 28 مارس 2020 - 22:12
عدد الاختبارات لا يزال قليلا، يجب أن تكون أولى أولويات الدولة هو الانفاق من أجل شراء معدات لاجراء أكبر عدد ممكن من الاختبارات، الاختبارات بكثرة وبغزارة هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من الكارثة وليس فقط الحجر الصحي مع أنه مطلوب وبقوة أيضا.
حفظ الله بلادنا وسائر البلاد في العالم
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3
46 - reda السبت 28 مارس 2020 - 22:12
الأسبوعين المقبلين حاسمان. ستنخفض درجة الحرارة ، مما يعزز بشكل كبير انتشار الفيروس بسرعة عالية جدًا ، مثل ما حدث في إيطاليا وفرنسا. إذا قاومنا وبقينا في المنزل للأسبوعين المقبلين ، في نهاية أبريل سترتفع درجات الحرارة وسيفقد الفيروس قدرته على الانتشار إن شاء الله. يجب أن يدرك كل الشعب المغربي هذا الواقع. ابق في المنزل للأسبوعين المقبلين ، إنه أمر بالغ الأهمية وحازم للغاية إن شاء الله
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2
47 - متابغ السبت 28 مارس 2020 - 22:12
اش هذا الشيء فرحنا كولنا القضية ناقصة ساعة جات الضربة في ليل اوا الله يشافي
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3
48 - طهه السبت 28 مارس 2020 - 22:12
الامور في ارتفاع فرحنا عندما صرحت لنا الوزارة ب26 حالة اليوم لكن فرحتنا لم تدم طويلا لطفك يا ربي
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1
49 - GALA السبت 28 مارس 2020 - 22:13
الأمر خطير. يجب أن نعتكف في بيوتنا في انتظار الفرج. اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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4
50 - احمد السبت 28 مارس 2020 - 22:13
ربنا نحن عبادك الضعفاء لاحول لنا ولا قوة نحن في انتظار رحمتك الواسعة التي تشمل بها كل خلائقك،
ربنا ياجبار يارحيم ياعزيز ياحكيم ارفع الداء والوباء عن عبادك المستضعفين انك على كل شيء قدير.
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4
51 - zaki from germany السبت 28 مارس 2020 - 22:13
أصبحت قوة الدول تُقاس الآن بترتيب نسبة الوفيات... اللهم يا أرحم الراحمين إجعلنا وثبّتنا في المراتب الأخيرة كما كُنا دائما... ولا تجعل مُصيبتنا على كل لسان... قولو آميين...
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3
52 - abdo السبت 28 مارس 2020 - 22:13
لا تستهينو بهذا الوباء إلزمو بيوتكم لمصلحتكم ومصلحة أهلكم وأحبابكم،لأن هذا الوباء خطير ويتكاثر شيئا فشيئا وأغلبية الناس لا يلتزمو بالنصائح رغم أنها في مصلحة الجميع،إن هناك من لم يخرج من المنزل أكثر من 10 أيام تاركين كل شيئ وأنتم تضيعون كل هذه المبادرة... إلزمو بيوتكم رحمكم الله،فكرو في والديكم وأبنائكم... اللهم أبعد عنا هذا الوباء يارب العالمين
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9
53 - الأخ منير السبت 28 مارس 2020 - 22:13
الحمد لله على كل حال
مقارنة مع حصيلة الدول المجاورة
يتوجب علينا ان نحمد الله
فيارب كما ابتليتنا بهذا الوباء
فعجل برحمتك أسباب الشفاء
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11
54 - chka7 السبت 28 مارس 2020 - 22:14
ياربي السلامه نسألك اللطف يآرب العالمين
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0
55 - كاتب التعليق السبت 28 مارس 2020 - 22:14
يا ربي سلامة والرأفة من عندك وتحفظ لينا كاع الناس وتعافي المرضى يا رحمان يا رحيم
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0
56 - العارف بالله السبت 28 مارس 2020 - 22:15
مغربي عارف بالله وغيور على بلده
البةرح نشره العلاج النهائي الله يرحم ليكم الوالدين الا كاين شي مسؤول وقرا هاد تعليق اول رسالتؤ لوزاة الصحة
الدواء هو خام زيت القسط الهندي والحبة سوداء فحتى حبيبي المصطفى قال الحبة السوداء علاج لكل داء ماعدى الموت وحسبي الله في مخترع هاد البلى
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-1
57 - khalid السبت 28 مارس 2020 - 22:15
الحجر المنزلي هو الحل والا سوف نرى المزيد من الاصابات والوفيات اللهم الطف بنا يا رب
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0
58 - فتحاوي السبت 28 مارس 2020 - 22:16
وفي ظل اللامبالاة من بعض المتهورين نتوقع الأسوأ.
نسبة ما من الناس لا ياخذون الأمر بجدية صارمة .ولا يعتنون بالشروط الوقائية الواجبة لضمان سلامته٢ فيضرون أنفسهم ويجنون على غيرهم..
وواسفاه
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0
59 - يونس مبروك السبت 28 مارس 2020 - 22:16
الله يلطف بينا الاوضاع لا تبشر بالخير .. هل الدولة غير قادرة عن إجراء التحاليل لكل المخاطين في وقت وجيز ؟؟
لماذا نسمع يوميا الارقام في حدود 50 حالة ؟واش يالله عندنا القدرة ندوزو هاد العدد ديال التحاليل؟؟
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0
60 - رضى السبت 28 مارس 2020 - 22:16
نسبة الوفيات اقل ما يمكن القول عنها أنها كارثية مقارنة بكل دول العالم! نسأل الله أن ينحسر عدد الإصابات! فلا قدر الله واذا تجاوزت الألف فإن النصف الاكبر سيموت...
دول مثل الكويت، عمان،قطر،الأردن وحتى السعودية الوفيات تكاد تكون منعدمة ولا تتجاوز التلاث وفيات في أقصى تقدير!
المنظومة الصحية مهترئة وحالتها مزرية...لطفك يا الله بأهلى المغرب...
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0
61 - محمد ياسين السبت 28 مارس 2020 - 22:17
المرجو التبليغ عن كل المخالفين للحجر الصحي
حياتك و حياتي بيديك و بيديا
الله يجازيكم بخير راه حنا في حالة حرب مع الجهل و الأمية مع عدو غير مرئي ما كيظلمكش الا اذا جبدتيه. بقاو فديوركم صبروا ما تبقى لكي تنعموا برمضان هادئ. خليونا من البكاء و الاتكالية و الطلبة و السعاية. كل واحد عالم بيه غير اللي خلقو. أنا ما نسمح للي يآذي راسو ولا غيره لا دنيا و لا آخرة. انتهى الكلام
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62 - فرح السبت 28 مارس 2020 - 22:18
التزموا الله يرحم ليكوم الوالدين ، خليكوم فديوركوم سلامة ولا ندامة .
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0
63 - حمزة السبت 28 مارس 2020 - 22:18
يجب احترام الحجر الصحي وعلى السلطات ان تضرب بقوة على المخالفين
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0
64 - أيوب من لعيون السبت 28 مارس 2020 - 22:18
يارب تلطف بينا هاذ شي غادي وكينتشر كالنر في الهشيم تانتمناو الشعب المغربي يزيد في الوعي ديالك حسن هاد الفيروس الخطر ديالو السرعة الكبيرة في الإنتشار خوتي بقاو في ديوركم يارب تحفضنا وتحفض جميع المسلمين في كل بقاع العالم
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65 - فاتحة السبت 28 مارس 2020 - 22:18
يبدو أن عدد الوفيات في ارتفاع مقارنة مع حالات الشفاء .........اللهم لا شفاء عاجلا لكل المرضى وارفع عنا الوباء الذي أصبح يشكل خطرا على كل فرد ..
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66 - faysl السبت 28 مارس 2020 - 22:18
اذا اصيب طفلك بالفيروس ... لاقدر الله
سوف يذهب للمستشفى بمفرده ...
في سيارة اسعاف بمفرده مع اشخاص لا يعرفهم ....
الى مكان و غرفة لا يعرفها ...
ليبقى مع اشخاص لا يعرفهم ...
و انت ستذهب للبيت بدون طفلك ، في الوقت الذي هو في امسّ الحاجة اليك !!
اذا بقاا فدارك و خاف على أولادك .
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67 - المرشد السبت 28 مارس 2020 - 22:19
الغريب في الأمر ان ترى البعض يمشون في الشوارع و كأنهم يستمتعون بفراغها ....دون اخذ الاحتياطات اللازمة .
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68 - france السبت 28 مارس 2020 - 22:19
ارقام غير مضبوطة حيت لا توجد امكانية الاختبارات هدا راجع الى سياسة الخوصصة التي ارجعت المغرب الى العهد الجاهلي. وحتى يفوت الوباء لن نستفيد شيء حيت اننا مسيرين بحكومات دون المستوى. سوف نرى نتيجة صندوق الوباء سيكون متله متل الصنادق الاخرى..... كلها فارغة لان مسؤولها فارغ...
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69 - Mercure2020 السبت 28 مارس 2020 - 22:20
La médication avec la chloroquine n'est pas sans risque chez certains sujets avec maladies chroniques ,il faut le soupçonner en relation avec lé taux de mortalités ces derniers jours
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70 - مصعب السبت 28 مارس 2020 - 22:20
كيخلو بنادم تا كيخمج عاد يديرو ليه التحليلة راه خاص تحاليل مبكرة الاخوان للنقص من عدد الوفيات عل الاقل يديرو التحليل لجميع المخالطين ماشي تتبان الاعراض و يموت بنادم عاد يديرو ليه التحليل
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71 - ياسين السبت 28 مارس 2020 - 22:20
الله يبعد علينا هاد المرض، حاليا خاص الدولة تحاول تزيد من عدد التحاليل اليومية باش نحاولو نكتاشفوا المصابين بأسرع وقت ممكن و نحصرو الانتشار
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72 - Aziz gafari السبت 28 مارس 2020 - 22:20
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي ملاحظة بخصوص عدد الوفيات يمثل 16% في المغرب أليس العدد كبير بالمقارنة بعدد الوفيات في كل الدول؟؟؟؟
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73 - حسن السبت 28 مارس 2020 - 22:20
الله اجزكم بخير التزمو بيوتكم والخروج للضرورة القصوي .اللهم احفض بلدنا وجميع بلدان المسلمين من هذا الوباء .امين
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74 - Annayat salah السبت 28 مارس 2020 - 22:21
كلنا ملزمون باتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية و التوكل على الله من أجل وطن سليم
فلا للتعنت و عدم المبالات
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75 - عبدو الميموني السبت 28 مارس 2020 - 22:21
عدوان للإنسان في هذه الظرفية يديه وهوى النفس اي خروجه بدون سبب لازم ،فلازموا النظافة والبيت والاستغفار والله ولي توفيق.
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76 - Abde rizki السبت 28 مارس 2020 - 22:21
كفى كفى استهزاء بفيروس كورونا.. كل واحد يبقى فدارو.. كل واحد يتحمل مسؤوليتو..
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77 - الصرد السبت 28 مارس 2020 - 22:22
اتوقع ارتفع اصابات مهولة في الدارالبيضاء ومراكش والرباط سلا وفاس مكناس الحجر الصحي المنزلي مطبق على فىة دون اخرى الاسواق مكتظة وترام شابع كورونا ينبغي مزيد من الاجراءات في هذه المدن الجهة الشرقية عندها 13 حالة اغلبها وافدة يعني محليا بها مايقارب 4 الى 6 حالات.كلما وضعنا الاصبع على الجرح وعالجناه كلما تم ايقاف انتشار الوباء
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78 - هشام متسائل السبت 28 مارس 2020 - 22:22
ماذا تنتظر الوزارة الوصية للرفع من عدد الفحوصات ؟
1000 حالة ؟ 1000 وفاة ؟
ما فائدة صندوق كورونا ؟

اقتناء أجهزة الكشف السريع أمر ضروري ومُلِحّ وفي أسرع وقت

52 فحص في يوم السبت = مهزلة واستهانة بحجم الوباء
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79 - morroco السبت 28 مارس 2020 - 22:23
الله سبحانه و تعالى ابتلى العالم بشيئ صغير لا يرى حير العالم أجمع. سبحان الله.
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80 - Hassan D السبت 28 مارس 2020 - 22:23
الحقيقة المرة هـاذ التدابير غير گافية واش أعباد الله لا مواطنين لا رجال سلطة معندهـومش الگمامات أحتى إذا وجدت عند بعضهـم لا يعرفون طرق إستعمالهـا واضح صندوق گورونا موفر گل شيء العدد للأسف في إرتفاع الحجر الصحي گان ولابد إدار حتى على الأطباء ورجال السلطة لأنهـم يخالطون أقاربهـم إلا موقفش گلشي من الخدمة ألتزم سيصبح الوضع گارثي لا يوجد علاج لحد الساعة سمعو للدگتور محمد الفايد إشهـد يا تاريخ
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81 - خالد F السبت 28 مارس 2020 - 22:23
هل تعلم أن علاج الخوف من كورونا يوجد في:
* الحجر الصحي الذي يُخفّف من ألم الفراق،
*حُسْن الظن بالله تعالى، وعدم القنوط من رحمته، والحرص على الرجاء في الأحوال كلّها.
*القيام بما طلبته الدولة منك بغسل اليد والبقاء في البيت.
هذي محنة أو دايزة، وتستمر الحياة.
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82 - said السبت 28 مارس 2020 - 22:24
الوضع يتطلب مزيد من الحيطة و الحذر,بعد 10الايام يبدا بالانتشار,هنا في هولندا اقترب الرقم الي10000 بعد 3 اسابيع من اكتشاف اول حالة.الزموا بيوتكم حفظكم الله,12يوم اولادي في الحجر الصحي ما عدا انا اذهب كل 3ايام لاتبضع.
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83 - إبن تاشفين السبت 28 مارس 2020 - 22:24
المسألة مسألة وقت فقط ،لا يبعدنا عن تحطيم رقم 500 حالة إلا القليل ،نحن بصدد 390 حالة وباء ،اللهم يسترنا ويستر القادم فنحن مقبلين على أعداد أكثر وحتى لا نثير الرعب في النفوس ما خفي كان اعظم والله المستعان .
لا مفر من قضاء الله وقدره ولا مرد لحكمه وقضائه،ادا نزل القضاء ضاق الفضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله،الفيروس وإن كان لا يرى بالعين المجردة فهو قضاء من الله فأين المفر هل من قضاء الله إلى قدره المحتوم وهو الموت ؟؟
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84 - Azizhachadi السبت 28 مارس 2020 - 22:24
اللهم أحفظ بلدنا المغرب من وباء كورونا يارب العالمين وجمبع الدنيا
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85 - mohammed السبت 28 مارس 2020 - 22:25
ما يقلقني ليس عدد الاصابات الجديدة و لكن سرعة الوفايات بشكل غريب منذ اعتماد دواء الكلوروكين .
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86 - نبيل السبت 28 مارس 2020 - 22:26
يجب الآن مراقبة تطور أعداد المصابين الجدد كل يوم و المقارنة مع اليوم الذي سبق حتى نتمكن من رسم المنحنى الذي أتمنى أن يصبح تنازليا! إذا بدأ المنحنى في الانخفاض هذا معناه أن إجراءات الحجر الصحي أعطت أكلها. إذا كانت النتيجة تصاعدية لا قدر الله وجب حين إذ تشديد إجراءات العزل و الحجر. الهدف و الأولوية الان هي خفض تفشي العدوى. حفظ الله بلادنا من كل سوء.
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87 - Maroc السبت 28 مارس 2020 - 22:27
الله يستر ويحفظ اللهم اشفي المصابين وارحم المتوفين برحمتك التى وسعت كل شيء..
نريد معرفة ما هي الالتزامات والتوجهات إلى أصحاب التقاعد بعد ثلاث أيام وهم بالآلاف ومعظمهم عندهم شيكات خصوصا المشتركين في بريد بنك(البوسطا ) وهم سيحجون في يوم واحد الى الأبناك لستخلاص رواتبهم الشهرية...
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88 - اسحاق نيوتن السبت 28 مارس 2020 - 22:27
المغاربة في خطر محتمل والاجراءات المتخذة حاليا غير كافية للحد من انتشار الفيروس يجب اخلاء الشوارع بصفة عامة من الناس وعلى الكل التزام بيته الا لضرورة قصوى مع استخدام القوة مع كل من خالف ذلك فحياة الجميع في خطر لدى على الدولة ردع الكل
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89 - عبد الله السبت 28 مارس 2020 - 22:27
ربنا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين
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90 - جون لوك السبت 28 مارس 2020 - 22:28
يا عباد الله أوقفوا العلاج بالكلوروكين...
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91 - adil السبت 28 مارس 2020 - 22:28
pour numero 23 tu dis n importe quoi en europe dans les cas extremes 5 pour cent des gens qui portent virus qui meurent .en allemagne c moins .en italie et en espagne les gens infectes par virus sont plus que nombre declare car les deux pays n ont pas capacite de tester comme l allemagne..
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92 - Hamada السبت 28 مارس 2020 - 22:30
اللهم أبعد عنا هدا الوباء يا حي يا قيوم الله أكبر اله أكبر الله اكبر
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93 - جعفر السبت 28 مارس 2020 - 22:30
قال تعالى " ليقي الله أمرا كان مفعولا"
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94 - mustapha السبت 28 مارس 2020 - 22:30
اتوجه إلى ingenieur. الإحصائيات التي دونتها في تعليقك خاطئة. والنسب التي تطرقت إليها مبالغ فيها. ولعلمك والى حدود تاريخه فإن السلطات المغربية قد قامت بعمل جيد لمكافحة هذه الجائحة. ويجب على المواطنين التزام منازلهم خلال هذا الاسبوع لإنجاح عملية الحجر المفروض.
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95 - الغيور على بلاده السبت 28 مارس 2020 - 22:31
الله يلطف بنا ويحد الباس ويرحم جميع الموتى ويصبر العائلات ديالهوم
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96 - مغربي حر السبت 28 مارس 2020 - 22:31
منين جبتي هاذ الحساب ديال 69% كتخلع فبنادم 6.15%=24/390 ماشي 69% انت مالك مقاريش الرياضيات متبقاش تهدر فشي حوايج بعاد عليك قرا بعدة عاد عقب باش يكون كلامك موزون ماشي تخلع الناس
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97 - issame السبت 28 مارس 2020 - 22:32
الى المعلق ingenieur.. كفى من التهويل بما يخص عدد الوفايات! كيفاش توصلتي للرقم 65% ؟؟ هذا يعني أن أكثر من نصف المصابين توفوا؟؟ داير فيها ingenieur... كفى من الخزعبلات!!
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98 - رقية السبت 28 مارس 2020 - 22:33
واش السويقات عامرين بالبشر من الصباح حتى السادسة اشمن حجر هذا البعض لا يفهم ما معنى الحجر
والناس ياحسرة قالك مثقفين مجموعين ف الدروبا خاص الدوريات صباح مساء ماشي حتى لسادسة واحد ل لازم يخرج من المنزل ا
في حالة الضرورة. ليس دايما المرجو الزيار والزيار ثم الزيار
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99 - تال السبت 28 مارس 2020 - 22:34
ماذا يقع الآن لكوكب الزهرة شيء غريب
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100 - Planificateur السبت 28 مارس 2020 - 22:34
à ingénieur

100*(Veuillez revoir le taux de décès: (11/426
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101 - hamid السبت 28 مارس 2020 - 22:34
La lutter contre l'épidémie de coronavirus dépend principalement de nous. S'il vous plait, il n'y a qu'une seule solution: veuillez respecter strictement les mesures de confinement. Tout cela est dans notre

مكافحة الوباء يعتمد علينا. الحل الوحيد الله يجازيكم بخير يرجى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية.
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102 - مهتم السبت 28 مارس 2020 - 22:34
حان الوقت لتعقيم جميع المدن المغربية
تعقيم العمارات الطرق المطارات مداخل ومخارج المغرب
يجب على الجميع الالتزام بالعزل الصحي
كل مواطن مسؤول أمام الله وأمام العبد بضرورة تعقب مرضى الفيروس واخبار السلطات المحلية اوالصحية بذلك
تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان
اتقوا الله أيها المستهترين بالفيروس ادخلوا منازلكم فالمرض ينتشر بسرعة البرق
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103 - adil81 السبت 28 مارس 2020 - 22:34
اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا رب العالمين
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104 - مواطن السبت 28 مارس 2020 - 22:35
في جميع دول العالم وزير الصحة يتواصل بشكل يومي مع الشعب السؤال المطروح : لماذا توارى السيد وزير الصحة عن الانظار ؟لم نعد نرى مدير الاوبئة السيد الايوبي بعد ان كان يتواصل يوم كانت الحالات قليلة هل هو هروب من المسؤولية ؟؟ لماذا لا تعطي وزارة الصحة التفاصيل المملة فيما يخص الحالات وفي اي حي اكتشفت لكي يتخذ المواطن المزيد من الحذر .لقد ساهمت وزارة الصحة في هلع المغاربة بتعتيمها عن الحالات وتمركزها التزموا بيوتكم من الاحسن لكم لأن منظومتنا الصحية هشة جد هشة ونسبة الوفيات والمتعافين خير دليل على التخبط التي يعيشه هاد القطع في غياب الموارد البشرية واللوجيستيكية لمواجهة كورونا.
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105 - ابو فسيو السبت 28 مارس 2020 - 22:35
"Le meilleur remède actuellement c'est "reste chez toi
L'heure est grave tres tres grave , les pays désenveloppés sont démunis face à ce microbe, des milliers de morts chaque jours . Reste chez toi ou alors tu restaura à l’hôpital, le choix est claire
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106 - حميد السبت 28 مارس 2020 - 22:35
انظروا التعنت و قسوحية الرأس أين أوصلتنا إلتزموا بيوتكم الله إرحم ليكوم الوالدين هل تريدون ان نصل الى مرحلة جمع الأموات بالمئات؟ إلزموا بيوتكم ايها الإ خوة
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107 - nad السبت 28 مارس 2020 - 22:36
ياربي هدشي غير كيزيد ياربي تنجينا امييييين
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