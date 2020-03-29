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الرئيسية | مجتمع | مصحات خاصة تدخل على الخط للتكفل المجاني بمصابي "كورونا"

مصحات خاصة تدخل على الخط للتكفل المجاني بمصابي "كورونا"

مصحات خاصة تدخل على الخط للتكفل المجاني بمصابي "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 13:00

كشف عدد من الأطباء المستثمرين في القطاع الصحي الخاص عن استعدادهم الكامل لمساعدة الدولة المغربية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، ضمن الجهود التي يبذلها المغرب لإسعاف المصابين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت ستعزز فيه الطاقة السريرية للإنعاش في المملكة والمقدرة حاليا بـ1640 سريرا، بقرابة النصف، حيث ينتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء عدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير.

وفي الوقت الذي أكد فيه سعد الدين العثماني، في المجلس الحكومي، أنه "بالموازاة مع المجهود لتوفير التجهيزات الضرورية، فإن الاستعدادات من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة مستمرة لمواجهة مختلف الاحتمالات"، قال أكثر من مسؤول في المصحات الخاصة بالمغرب إنهم "قرروا تجهيز مصحاتهم لاستقبال المصابين، في حال تم استنفاد الأسرّة في مستشفيات الدولة".

وأعلن أحد أكبر مالكي المصحات الخاصة في الرباط عن تخصيص ثلاث مصحات من أصل خمس للتكفل بالمصابين بفيروس "كورونا" المستجد، معلنا أنه قرر مساعدة الدولة في حال لم تستوعب المستشفيات العمومية الأعداد التي يمكن أن تصاب بهذا الفيروس الفتاك.

ويسابق أرباب المصحات الخاصة الزمن لتهيئ أكبر عدد من الأسرة والتجهيزات الطبية عبر ربوع المملكة، للمساهمة في المجهود الوطني الذي تقوده الدولة المغربية ضد الفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة.

وفي هذا الصدد، أكد أكثر من مسؤول عن مصحات القطاع الخاص أن هناك توجها لدى جميع المصحات بتخصيص بين 50 و70 في المائة من عدد الأسرة التي يتوفرون عليها بأجهزة لمساعدة الدولة في مواجهة الوباء.

وكانت وزارة الصحة قد عقدت لقاءات مع أرباب المصحات الخاصة الذين أبدوا للقطاع الحكومي استعدادهم للانخراط في استقبال وتقديم يد العون في ظل الأزمة التي يعيشها المغرب، بهدف محاصرة وعلاج المصابين بفيروس "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - Samir الأحد 29 مارس 2020 - 13:05
الآن طهر الحق و زهق الباطل، منذ سنين و الاستاذ احمد عصيد و آخرون يناشدون ببناء المدارس، الجامعات، المستشفيات، مختبرات و تشجيع العلم و الأبحاث العلمية. في كل مدينة تجد آلاف المساجد و بالمقابل مدرسة وحيدة، بذون طاويلات مؤهلة، مستشفى وحيد شبه خال و بذون تجهيزات .

أليس هذا هو الوقت المناسب للنهوض بالعلوم و البحت العلمي بعيدا عن الخرفات التي تعطل عقول أجيال و أجيال، و تكتفي بالدعاء و التضرع. إن الدعاء لا ينفع و لن يستجاب نهائيا.

لكن عندما يدافع العلمانيين عن هذه الأشياء ينعتون بالكفار و اللدينين و و و.
يا ليتنا إستجاب المغرب لطلبات مثل هؤلاء الناس منذ زمان، لكان لدينا الآن آلاف المستشفيات و المختبرات.

لا مجال في المستقبل الا للعلم و العقل.
إنشر يا هسبريس لكي يضغطوا على الإصبع الاحمر، لأنه الأسهل بدلا التفكير بعمق في المضوع
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-211
2 - hayat الأحد 29 مارس 2020 - 13:08
نعم المصاب جلل. الكل يتجند لانقاد البشرية. ولكل اجره. الرؤيا الان تتغير من كسب الاموال الى كسب الاجر والثواب. التجارة اليوم معيارها التجارة مع الله سبحانه و تعالى.
فلنتجند جميعا مل في اختصاصه. و العامة تتجند وتساعد بالمكوث في المنازل.
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100
3 - GHATISSI BOUCHRA الأحد 29 مارس 2020 - 13:08
في نضري يجب الإستعانة بأخصائيين نفسيين لمساعدة المصابين على تجاوز الأزمة وبالتالي تقوية المناعة النفسية التي لها دور في مواجهة المرض وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات ..نحن في المغرب نهمل هدا الجانب بينما في دول أخرى تعير الصحة النفسية اهتمام بالغ
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68
4 - مواطن الأحد 29 مارس 2020 - 13:09
يجب على الدولة مراجعة سياستها بالنسبة للصحة والتعليم لان النتائج التي تعلنها تؤكد فشل السياسة الصحية في المغرب ونحن لازلنا في بداية الوباء
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62
5 - الوقاية اولا واخيرا الأحد 29 مارس 2020 - 13:10
مبادرة انسانية طيبة ونسال الله ان لا نكون مضطرين للجوء الى هذه المؤسسات .من جهة اخرى تبقى الوقاية والمكوث في البيت افضل علاج متاح حاليا حيث بلغت نسبة الوفيات بالفيروس في أستراليا 12.6 في المائة، وفي إيطاليا 10.8 في المائة، وفي إسبانيا 8 في المائة.
اذا كانت النسبة في المغرب 6 في المائة فمعنى ان النظام الصحي المغربي افضل من الانظمة الاسترالية الايطالية الاسبانية وحتى الفرنسية بمنطق من يهتم بالارقام .
اظن ان الوباء جديد وسيتبث البحث العلمي مستقبلا سبب حدته لدى شعوب ومناعته عن شعوب اخرى ولا دخل لقوة النظم الصحية في الموضوع لانه في الدول الرائدة عالميا كايطاليا واسبانيا اصبح الاطباء ينتقون المرضى ولا يتكلفون الا بالحالات التي تكون فيها نسبة الشفاء عالية ويتركون البقية للموت المحتم نسال الله السلامة .
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1
6 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 13:11
مزيان مبادرة حسنة الله يجزي الجميع
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31
7 - سعيد الأحد 29 مارس 2020 - 13:14
جزاكم الله خيرا وزاد من أمثالكم ولكل الدين يساهمون في التصدي لهذا الوباء الفتاك
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27
8 - Abdelhak الأحد 29 مارس 2020 - 13:14
هذه هي المواقف التي تبقى راسخة في أذهان الناس لنترك الجانب المادي جانبا ونهتم بأرواح الناس ونشارك في إنقاذ البلاد من هذا الوباء الفتاك. الله يجازيكم بخير.
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30
9 - المصطفاوي الأحد 29 مارس 2020 - 13:15
مبادرة طيبة يشكر عليها ملاك المصحات الخاصة، وهي ثمرة المعدن الرفيع للمغاربة، تحت القيادة الحكيمة لعاهل البلاد حفظه الله ورعاه.
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7
10 - زينب الهلالي اخت حمزة الأحد 29 مارس 2020 - 13:16
اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الاسقام
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10
11 - الأطباء هاربين من كورونا الأحد 29 مارس 2020 - 13:16
في مدينة الناضور نصف العيادة مغلقة كل الأطباء هاربين من الجحيم كورونا حتي الأمراض العادية لن تجدي من ويصف لك دواء الا اضن المصحة الخاصة تستقبل مريض كورونا
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8
12 - وفقكم الله للخير والعمل الصالح الأحد 29 مارس 2020 - 13:17
يقول النبي ﷺ: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك بين أصابعه ويقول ﷺ: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول ﷺ: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حذيث صحيح
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12
13 - سلام صويري الأحد 29 مارس 2020 - 13:17
هذا اقل شيء في ظل الصمت الرهيب للمصحات التجارية الخاصة والتي استفادوا من تدمير ممنهج لقطاع الصحة العمومية وراكموا الملايير واصبح ملاكوا مصحات التجارية من أغنى أغنياء البلد حيث استولوا على جيوب المواطنين واستفادوا من تواطء منظومة التحكم !!
بل يجب على الدولة رغم ضعفها اتجاه لوبي المصحات يجب عليها اجبار المصحات على الانخراط الكلي في مساعدة سلطات الصحة وتعمم جميع المصحات في البلد !!
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3
14 - امغار نا ريف الأحد 29 مارس 2020 - 13:17
تحية خاصة للجهاز الصحي الاستثماري بالمغرب ولكافة المغاربة المتضامنين مع الشعب المغربي الابي ملاحظة بسيطة هي ان الحكومة يجب ان تاخد العبرة من هده الظرفية الضيقة والقاتلة التي تعانيها معظم دول العالم التي لم تكن تتخد الاحتياطات اللازمة اتجاه الكوارت الوبائية المحتملة ودلك بتوفير المستلزمات الطبية واعتماد البنية التحتية المتينة واعداد الاطر الطبية دات الكفاءات المتطلبة لاجل مواجهة اي كارثة وبائية لا قدر الله ومن اهم ما يجب فعله ضخ ميزانية محترمة لاجل هدا كله لكن للاسف كانت الحكومة المغرية وبالخصوص العدالة والتنمية تقتطع من ميزانية الصحة والتعليم لكي تنفخ في بعض الميزانيات التي لا تنفع بل تضر وها نحن اليوم نجني تمار فشل هده الحكومة التي لا علاقة لها بالتدبير والتسيير اللهم تقديم التنازلات والارضاءات لاجل الاحتفاض بالمناصب المدرة عليها بالربح حسبنا الله ونعم الوكيل
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0
15 - اليوسفية الأحد 29 مارس 2020 - 13:18
تحية خالصة لارباب و لاطباء القطاع الخاص الدين بينوا عن الروح العالية الوطنية الدين بمتازون بها... و تحية خالصة لرجال الامن و السلطات في التطبيق الصارم للحجر الصحي في هده الضروف مكاين لا حقوق الانسان لا حتى لعبة.. شخصيا ادا وجدتموني خارج المنزل بدون حاجة خليوا دار بويا .. و من يوجد في الشارع بدون غرض استعملوا الهراوات رجاءا على غرار دول اخرى لان الامر خطيير و بعض الناس ما بغوش يحشموا صوف يؤدون صحة غيرهم الهراوة لمن يعصى... حتى تفوت هده الايام بادن الله و اراك حقوق الإنسان...
اجلسوا في بيوتكم
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-3
16 - زكرياء الأحد 29 مارس 2020 - 13:18
الجندي لا يجب أن يفر من المعركة ومن فر الا تحيزا لفئة او لقتال فقد خان وطنه وملكه. إن معركة وطننا الآن هي كورونا والاطقم الطبية هم الفرسان في هاته الحرب. لا تقفلو عياداتكم ولا تتأخرو في فتح مصحاتكم الخاصة. كونو ا رعايا أوفياء للوطن واقتدوا بملككم الذي ضحا بالاقتصاد والغالي والنفيس لحفظ أنفسنا وأنفسكم.
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17 - مغربية الأحد 29 مارس 2020 - 13:18
بادرة طيبة يشكرون عليها. اتمنى من المغاربة الالتزام بالحظر الصحي و ان يلزموا بيوتهم. و ان تتخذ الحكومه كافه الاجراءات للحد من الوباء. اعان الله من خدم الوطن و المواطنين
الزموا بيوتكم يرحمكم الله حتى لا ينهار الوطن.
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0
18 - اليوسفية الأحد 29 مارس 2020 - 13:18
تحية خالصة لارباب و لاطباء القطاع الخاص الدين بينوا عن الروح العالية الوطنية الدين بمتازون بها... و تحية خالصة لرجال الامن و السلطات في التطبيق الصارم للحجر الصحي في هده الضروف مكاين لا حقوق الانسان لا حتى لعبة.. شخصيا ادا وجدتموني خارج المنزل بدون حاجة خليوا دار بويا .. و من يوجد في الشارع بدون غرض استعملوا الهراوات رجاءا على غرار دول اخرى لان الامر خطيير و بعض الناس ما بغوش يحشموا صوف يؤدون صحة غيرهم الهراوة لمن يعصى... حتى تفوت هده الايام بادن الله و اراك حقوق الإنسان...حقوق الانسان
اجلسوا في بيوتكم.
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-1
19 - ahmed الأحد 29 مارس 2020 - 13:19
للاسف كثير من المصحات الخاصة تشتغل باطر القطاع العام وتستغل غياب المراقبة.
اطرح السؤال على المصحات الخاصة كم عدد بروفيسورات القطاع العام التي تشتغل معكم وكم عدد الاطباء كذلك والتي افرغت القطاع الصحي العام من اطره.
لان العديد من هذه الاطر تشتغل بدون عقود والمستفيذ هي المصحات الخاصة.
دعوة الى السلطات المغربية الى تاهيل المستشفيات العمومية والاستثمار في المنظومة الصحية على غرار صفقات السلاح الامريكية التي تتحول الى خردة دون ان يستفيذ منها المواطن.
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20 - الله يشفيك الأحد 29 مارس 2020 - 13:19
انا اطلب من االله الصحة والشفاء للاسرة الصغيرة والكبيرة اي المغرب الحبيب...انا اعلم انا المستشفي المغربي الخاص اوالعام دون مستوي وانا الاطباء في المغرب يسعون وراء المال فقط . فطبيب يعتبر نفسه احسن من بيقية الشعب.
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21 - نداء ..الى عمدة فاس الأحد 29 مارس 2020 - 13:19
نرحب ونشكر الجهود المبذولة.. لكن نريد المزيد. تعقيم الشوارع نادر. وكيف الاحياء سيدي العمدة. القلة المعدات. او يوء التدبير.... الاحياء الهامشية تعرف رواج كأنها. في ايام رمضان ههههه..مزيد من الجهد والتنسيق. والحملات للتوعية. والصرامة... هذا واجبكم كجنود المدينة... وختامها. له علاقة بالموضوع
الضغط على مستشفيات فاس.. لظروف عدة.. اين هب المصحات الخاصة التي لطالما راكمت الملايير لسنين وهي تشتغل بحرية ولا رقابة فعلية على الاثمنة.... الم تلزمها. بإعانة المدينة. والمساعدة. .مصحة الكوثر. عملاقة. مصحة النخيل.. الرايس... اكذال. والائحة طويلة. لهم اجهزة. وغرف ومعدات. ليساعدو. وطنهم. ويبصمو بصمتهم بالوفاء لهاته المدينة والوطن
الكل من مدينته يتضامن. وشكرا لكم
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-2
22 - محمد الأحد 29 مارس 2020 - 13:20
مبادرة وطنية وانسانية في هاده الضروف تستحق كل الشكر والتقدير للقطاع الطبي الخاص
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23 - محمد الأحد 29 مارس 2020 - 13:20
أصلا الدولة خاصها تفرض عليهوم هاذ القرار بشكل إجباري ، وإذا تضاعف عدد المصابيين خاص الدولة تفتح الفنادق وتستقبل فيهوم الحالات
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-2
24 - mohamed chrif الأحد 29 مارس 2020 - 13:21
بادرة طيبة و لو أنها متأخرة نوعا ما
و نتمنى تكون عبرة و باراكا ما تمصو دم امواطن
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25 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 29 مارس 2020 - 13:23
هذا واجب إنساني قبل أن يكون وطني كل من ساهم في هذه الضرفية الصعبة جزائه عند عظيم
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26 - يوسف هيسوكا الأحد 29 مارس 2020 - 13:23
هذا هو الامر الطبيعي .. بل يجب على الحكومة أن تعلن مصادرة كل المصحات الخاصة وإدماجها مع القطاع العام لمحاصرة الوباء الذي إذا تفشى وتمكن من البلد فإنه سيدمر الجميع...

نتمنى أن يسرع إخوتنا في الإنسانية في الدول المتقدمة في إيجاد علاج لهذا الوباء حتى نخرج من هذا الرعب الذي لم مفكر يوما أننا سنعيشه .
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27 - مغربي أصلي الأحد 29 مارس 2020 - 13:24
باعتماد الدولة لسياسة إهمال قطاع الصحة ونشر الجهل بين المغاربة بعدم اهتمامها بالتعليم
ها نحن الآن نراها تحصد ما زرعت
الناس في الأسواق يتزاحمون يتبادلون القبل والسلام والفكاهة والنكت وبعضهم يتغنى بالكارثة وهذا ما تعودوا على مشاهدته ورؤيته في شاشات التكليخ التي يرون فيها البطل لايموت أو يموت ويحيى وهو يغني في الكوارث والمآسي
ألف شكرلأطباء المصحات واعلموا أنه إن استمر الناس في جهلهم وتسيبهم ستجهز الثانويات والإعداديات بالأسرة ...تخيل معي ما سيقع.
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28 - mounaim الأحد 29 مارس 2020 - 13:25
GOOD INITIATIVE
HOPE IT IS ACROSS THE BOARD
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29 - منصف الأحد 29 مارس 2020 - 13:26
مبادرة طيبة تستحق كل تقدير لكل من اسهم فيها وهذا هو الواجب في مثل هذه الازمات يجب ان ننسى كل شيء ونترك كل الحسابات بعيدا للتفرغ لهذا الوباء الخطير بالقيام بكل الاسباب الممكنة تحية اجلال وتقدير وتنويه وتشيع لجنود الصف الاول المواجه للوباء الطاقم الصحي ومساعدوه ورجال الامن والدرك والجيش والقوات المساعدة والسلطات المحلية وغير هؤلاء ممن يخططون وينظمون ويرتبون والى كل المشتغلين لايصال المساعدات الى اصحابها والى كل من لزم بيته صابرا محتسبا وقبل هذا وبعده دعواتنا بالرحمة لمن مات ودعواتنا بالشفاء العاجل لكل المرضى ودعواتنا بالصبر لاهالي من مات او اصيب بهذا الوباء
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30 - محمدسلا الأحد 29 مارس 2020 - 13:26
رغم تدخل القطاع الخاص في محاربة فيروس كورونا فان نسبة الوفيات باامغرب سيبقى مرتفع مقارنة مع عدة دول وعلى رأسها الخليج التي تعرف نسبة الوفيات ضئيلة وهذا دل فإنه يدل على هشاشة المنظومة الصحية للمغرب وضعف التجهيزات الطبية كان بالاحرى استثمار اموال اامهرجنات في الصحة والتعليم والامن
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31 - ام الرضا الأحد 29 مارس 2020 - 13:28
الله اجزيكم بالخير واليمن والبركات يارب العالمين
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32 - ساعدوا الصحة الأحد 29 مارس 2020 - 13:29
لمحاربة هدا المرض يجب على اصحاب المصحات الخاصة الدخول في تعاون مع المستشفيات الحكومية في هده المرحلة الصعبة وللحد من تزايد اعداد المصابيين يجب تشخيص الحالات المحتملة مبكرا بآلة الكشف على الفيروس وإلا سيزداد عدد الوفيات لقدر الله
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33 - مواطن الأحد 29 مارس 2020 - 13:30
يا اخي مالك ومال المساجد وتتكلم علي المساجد بعصبية أن الموت الدي تفرون منه فإنه مولقيكم لا محالا ولا فرار تكلم علي الوباء وما خطورته ودعي المساجد لله
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34 - كريم الأحد 29 مارس 2020 - 13:31
عند الامتحان يعز المرء او يهان، هاته الكارتة عرت واقع المنضومة الصحية والافتقار من وعي لوضع خطط مستقبلية لحالة الطوارئ المستقبلية والطارئة بوضع خطط وبرامج واستعداد سواء في توفير المستشفيات مجهزة واطقم مدربة على حالة الطوارئ من أطباء وممرضين ومختبرات واحتياطات أخرى في مجال الأدوية ووسائل التعقيم والحماية والمواد الغذائية إلى آخره وليس تدبير الازمة حالة وقوعها لان هاذا يخلق ارتباك ونقص في الوسائل، لذالك يجب خلق مجلس للامن القومي المغربي لوضع الخطط المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد والتنبئ بالكوارت ووضع جميع الخطط والمستلزمات في جميع النواحي، العسكرية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية إلى آخره.
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35 - Ahmed الأحد 29 مارس 2020 - 13:31
نسبة الوفيات في المغرب كبير جدا بالنسبة للدول الأخرى وكذلك نسبة المتعافين نسبة قليلة جدا
يكفي مقارنة الارقام المسجلة في الدول الاخرى مع المسجلة في المغرب .......؟؟؟؟؟
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36 - Citoyen الأحد 29 مارس 2020 - 13:33
Il faut aussi revoir si les réanimateurs et staff médical est bien formé et habitués pour l'intubation des poumons Pathologiques... c'est plus délicat que l'intubation des patients ayant des poumons sains...

Refaire une formation si nécessaire
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37 - سعيد الأحد 29 مارس 2020 - 13:34
مبادرة حسنة الله يجازيهم بخير ،
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38 - عاش المغرب الأحد 29 مارس 2020 - 13:35
مبادرة مشكورين عليها....الله يجازيكم بخير ..هادو هما المغاربة الاحرار وقت الشدة يبانواااا تحية لرجال الصحة وكذا الحهاز الامني بجميع تشكيلاته ولا ننسى رجال التعليم.........
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