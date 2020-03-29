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كُتّاب وآراء
مصحات خاصة تدخل على الخط للتكفل المجاني بمصابي "كورونا"
كشف عدد من الأطباء المستثمرين في القطاع الصحي الخاص عن استعدادهم الكامل لمساعدة الدولة المغربية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، ضمن الجهود التي يبذلها المغرب لإسعاف المصابين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت ستعزز فيه الطاقة السريرية للإنعاش في المملكة والمقدرة حاليا بـ1640 سريرا، بقرابة النصف، حيث ينتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء عدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير.
وفي الوقت الذي أكد فيه سعد الدين العثماني، في المجلس الحكومي، أنه "بالموازاة مع المجهود لتوفير التجهيزات الضرورية، فإن الاستعدادات من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة مستمرة لمواجهة مختلف الاحتمالات"، قال أكثر من مسؤول في المصحات الخاصة بالمغرب إنهم "قرروا تجهيز مصحاتهم لاستقبال المصابين، في حال تم استنفاد الأسرّة في مستشفيات الدولة".
وأعلن أحد أكبر مالكي المصحات الخاصة في الرباط عن تخصيص ثلاث مصحات من أصل خمس للتكفل بالمصابين بفيروس "كورونا" المستجد، معلنا أنه قرر مساعدة الدولة في حال لم تستوعب المستشفيات العمومية الأعداد التي يمكن أن تصاب بهذا الفيروس الفتاك.
ويسابق أرباب المصحات الخاصة الزمن لتهيئ أكبر عدد من الأسرة والتجهيزات الطبية عبر ربوع المملكة، للمساهمة في المجهود الوطني الذي تقوده الدولة المغربية ضد الفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة.
وفي هذا الصدد، أكد أكثر من مسؤول عن مصحات القطاع الخاص أن هناك توجها لدى جميع المصحات بتخصيص بين 50 و70 في المائة من عدد الأسرة التي يتوفرون عليها بأجهزة لمساعدة الدولة في مواجهة الوباء.
وكانت وزارة الصحة قد عقدت لقاءات مع أرباب المصحات الخاصة الذين أبدوا للقطاع الحكومي استعدادهم للانخراط في استقبال وتقديم يد العون في ظل الأزمة التي يعيشها المغرب، بهدف محاصرة وعلاج المصابين بفيروس "كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
أليس هذا هو الوقت المناسب للنهوض بالعلوم و البحت العلمي بعيدا عن الخرفات التي تعطل عقول أجيال و أجيال، و تكتفي بالدعاء و التضرع. إن الدعاء لا ينفع و لن يستجاب نهائيا.
لكن عندما يدافع العلمانيين عن هذه الأشياء ينعتون بالكفار و اللدينين و و و.
يا ليتنا إستجاب المغرب لطلبات مثل هؤلاء الناس منذ زمان، لكان لدينا الآن آلاف المستشفيات و المختبرات.
لا مجال في المستقبل الا للعلم و العقل.
إنشر يا هسبريس لكي يضغطوا على الإصبع الاحمر، لأنه الأسهل بدلا التفكير بعمق في المضوع
فلنتجند جميعا مل في اختصاصه. و العامة تتجند وتساعد بالمكوث في المنازل.
اذا كانت النسبة في المغرب 6 في المائة فمعنى ان النظام الصحي المغربي افضل من الانظمة الاسترالية الايطالية الاسبانية وحتى الفرنسية بمنطق من يهتم بالارقام .
اظن ان الوباء جديد وسيتبث البحث العلمي مستقبلا سبب حدته لدى شعوب ومناعته عن شعوب اخرى ولا دخل لقوة النظم الصحية في الموضوع لانه في الدول الرائدة عالميا كايطاليا واسبانيا اصبح الاطباء ينتقون المرضى ولا يتكلفون الا بالحالات التي تكون فيها نسبة الشفاء عالية ويتركون البقية للموت المحتم نسال الله السلامة .
بل يجب على الدولة رغم ضعفها اتجاه لوبي المصحات يجب عليها اجبار المصحات على الانخراط الكلي في مساعدة سلطات الصحة وتعمم جميع المصحات في البلد !!
اجلسوا في بيوتكم
الزموا بيوتكم يرحمكم الله حتى لا ينهار الوطن.
اجلسوا في بيوتكم.
اطرح السؤال على المصحات الخاصة كم عدد بروفيسورات القطاع العام التي تشتغل معكم وكم عدد الاطباء كذلك والتي افرغت القطاع الصحي العام من اطره.
لان العديد من هذه الاطر تشتغل بدون عقود والمستفيذ هي المصحات الخاصة.
دعوة الى السلطات المغربية الى تاهيل المستشفيات العمومية والاستثمار في المنظومة الصحية على غرار صفقات السلاح الامريكية التي تتحول الى خردة دون ان يستفيذ منها المواطن.
الضغط على مستشفيات فاس.. لظروف عدة.. اين هب المصحات الخاصة التي لطالما راكمت الملايير لسنين وهي تشتغل بحرية ولا رقابة فعلية على الاثمنة.... الم تلزمها. بإعانة المدينة. والمساعدة. .مصحة الكوثر. عملاقة. مصحة النخيل.. الرايس... اكذال. والائحة طويلة. لهم اجهزة. وغرف ومعدات. ليساعدو. وطنهم. ويبصمو بصمتهم بالوفاء لهاته المدينة والوطن
الكل من مدينته يتضامن. وشكرا لكم
و نتمنى تكون عبرة و باراكا ما تمصو دم امواطن
نتمنى أن يسرع إخوتنا في الإنسانية في الدول المتقدمة في إيجاد علاج لهذا الوباء حتى نخرج من هذا الرعب الذي لم مفكر يوما أننا سنعيشه .
ها نحن الآن نراها تحصد ما زرعت
الناس في الأسواق يتزاحمون يتبادلون القبل والسلام والفكاهة والنكت وبعضهم يتغنى بالكارثة وهذا ما تعودوا على مشاهدته ورؤيته في شاشات التكليخ التي يرون فيها البطل لايموت أو يموت ويحيى وهو يغني في الكوارث والمآسي
ألف شكرلأطباء المصحات واعلموا أنه إن استمر الناس في جهلهم وتسيبهم ستجهز الثانويات والإعداديات بالأسرة ...تخيل معي ما سيقع.
HOPE IT IS ACROSS THE BOARD
يكفي مقارنة الارقام المسجلة في الدول الاخرى مع المسجلة في المغرب .......؟؟؟؟؟
Refaire une formation si nécessaire