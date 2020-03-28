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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 359 حالة.
وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة على الساعة السادسة مساء بأنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 24 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 1461 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد-19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، اليوم السبت على الساعة الثامنة صباحا، تشير إلى 358 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (224)
لا قوة ولا إقتصاد ولا تصنيع اللهم إجعلنا في المرتبة الأخيرة كما كنا دائماً
#بقى_فدارك_حمي_ولادك ..
اللهم شافهم وارفع عنا البلاء والوباء. وارحم جميع موتاتا وموتى المسلمين.
الزموا بيوتكم رجاء.
يجب إيجاد حل لعدد التحاليل اليومية. أي حالة مشكوك فيها يجب أن تخضع للإختبار قبل فوات الأوان. لا يعقل أن يتم عزل الحالة حتى تظهر الأعراض جلياً حيث يكون قد فات الأوان لتقديم الرعاية اللازمة.
الدولة مشكورة قايمة بالواجب وان شاء الله توزع المساعدات فاقرب وقت والإنسان يصبر ويبقى فداروا
المهم على الكل الإلتزام والبقاء في بيوتهم،
على الأقل فكروا في رمضان نريد قضاءه في المساجد
اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا
الله ارفع علينا هاد الوباء في اقرب وقت
26 حالة من السادسة مساء من يوم أمس إلى السادسة من مساء اليوم ...
359 حالة في المجموع
#بقاو_فديوركم
بدء الرقم ينخفض ...بالامس 55 واليوم 26....خبر يدعو الى التفاؤل وان شاء الله تعود الامور الى طبيعتها ..........فقط مزيد من الصبر والثقة في الله ولزوم البيوت سنقضي هدا الداء بادن الله.........
رقم كبير خصوصا أن هناك اصابات متستر عنها في المنازل
الله يفرج
عموما الارقام لحد الساعة جد عادية...ونتمنى ان تمر الايام الثمانية المقبلة على خير.....
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، اليوم السبت على الساعة الثامنة صباحا، تشير إلى 358 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية."
359-358 يعني الزيادة حالة واحدة !!!!!
اللهم ارحمنا برحمتك واعنا على محنتنا يارب
إرتفاع معدل الوفيات دليل ومعيار على تدني مستوى التطبيب.
لا يمكن لدولة ان تقف على اقدامها بدون الناس اصحاء.
و بعد العسر يسرا
من جهة اخرى هذا يدل على التزام المغاربة الاحرار و حبهم لوطنهم.
ربما الحالة ستدخل بداية المرحلة لنحصاره.بعد ان التزم المغاربة الحجر الصحي في بيوتهم....اعتقد....
نسأل الله النجاة للجميع
و لكن مهما كان الامر فهو عدد أقل من اليومين الاخيرين. أتمنى أن يكون هذا اليوم بداية العد التنازلي لنصل الى صفر حالة عما انشاء الله.
حفظنا الله جميعا
ابلاغ في الصباح و آخر في المساء ليظهر العدد ضعيف
الله يرحم ليكم الوالدين الى ما شدوا الأرض
راه حنا في وباء صعييييييييب بزاف
الله يحفضنا أو صافي
إلزمو بـيـــوتكم
اللهم احفظنا
تاملوا هذه الاية الكريمة
سؤال:أي واحد مشكوك فيه شحال من مرة تيتعمل ليه التحليل، لأن ممكن التحليلة تطلع إيجابية حتى تدوز 2 أسابيع من وراء العدوى
يا ربي تحفضنا و تحفض أمة سيدنا محمد
نرجو من وزارة الصحة أن تسرع في وتيرة كشف الفيروس لدى الأشخاص ، ونرجو أن تقتني ألات فحص تيست غابيد كما فعلا فرنسا وألمانيا وكوريا، لكي نتفادى إنتقال العدوى من شخص إلى أخر،
سفينتنا نحن المغاربة في حالة سيئة لأن ربانها وطاقمها نسوا أنه ذات يوم قد يثور البحر ويغرق الزمر كامل..
[ سورة الأنبياء : 84، 83 ]
ادعوه يستجب لكم... و من داركم.. راه ربي كاين في كل مكان..
دخلوا ديوركم وسدوا عليكم بابكم الله يرحم بها الوالدين .
وا شدوا حيلكم الرجال وردوا البال
واش اعيباد الله الناس بحال يلا فيهوم الدود كيمشي بجيب حليب و من بعد نص ساعة يمشي يجيب ربطة ديال النعناع و يرجع يمشي يجيب نص كيلو ديال مطيشة
أشمن حجر صحي هدا اش هاد الاستهتار اخوتي انا مزاوك اخوتي شدو رجليكوم و تسخرو سخرة دسبمانة باش تشدو الارض شويا باش ماتأديو لا راسكوم لا غيركوم
اللهم نجينا جميعا من هذا الوباء اللعين يامستجيب الدعوات
البارحة في حدود السادسة مساء كانت حوالي 333
في 24 ساعة الاخيرة تم تسجيل 26+12+13 و ماشي 26 الالتزام تم الالتزام حفض الله مغربنا من كل سوء
لكن هذا يتطلب منا التعاون جميعا واحترام توصيات وزارة الصحة والسلطات المحلية والبقاء في منازلنا
حفظ الله المغرب ملكا وشعبا
ونتوحه بالشكر الجزيل إلى كل من يعمل على حمايتنا وحماية الصحة العامة .
يسهر على حماية هاد الوطن الحبيب و بالدرجة الاولى رجال ونساء الصحة
الله ارحم عبادك ورفع البلاء عن البلاد ربلدان العالم اجمع
Car dans les pays respectés, Ils effectuent des dizaines de milliers de Tests par Jour, Ainsi, Ils peuvent soigner rapidement les personnes infectées et EVITER Leurs MORTS.....Plus rapidement on teste, plus rapidement les personne seront guéries et Anticiper les Cas Infectés!!
De plus, Il est URGENT de Créer un Centre de dépistage/examen PASTEUR à Marrakech ( Comme c'est le Cas à Casablanca ...Et à Rabat).
Sinon, le Nombre de Morts à Marrakech va Exploser!!!
Est ce que les Habitants Innocents de Marrakech et régions ne sont pas des Citoyens Marocains!!!
Et ils ont le droit de survivre dans ce Bled!?
. سوى الانتضار الى أن يتم شفاؤهم بشكل تلقائي. و هذا لا يمكن المرجو من وزارة الصحة توضيح سبب نسبة الوفايات المرتفعة في المغرب
يربي احفض بلادنا من كل سوء
تحية لرجال السلطة و الاطقم الطبية
مزيد من الالتزام
الله الوطن الملك
افاد آخر تحديث لمعطيات وزارة الصحة على الساعة الثامنة صباحا بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس استقر في 23 حالة وفاة. وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة على الساعة السادسة مساء بأنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 24 حالة.
3+23=26 هل انا مخطئ ام ماذا ؟
ولهاذا التزمو منازلكم الى حين ان يصل فصل الصيف. ان لم تفعلو سوف تندمون اشد الندم عندما لا ينفع الندم.
نأمل أن تمتد التحاليل لتشمل أغلب المواطنين القريبين من الأماكن الموبوءة حتى تعكس الأرقام التطور الشبه حقيقي لانتشار الفيروس
أرى بعض الاشخاص لم يعجبهم تناقص الحالات المسجلة ويتساءلون فقط 26 حالة؟ مادا تريدون 1000؟
نبقاو في الدار #
ردا على بعض الاخوة والتصحيح المفاهيم
ارتفاع درجة الحرارة لا يقتل فيروس كورونا .البعض يعتقدون أن الفيروس يزول بارتفاع الحرارة. وهذا اعتقاد خاطئ لماذا : اولا درجة حرارة الجسم العادية هي 37 والفيروس يعيش في هذه الحرارة كما انه يرفع درجة حرارة الجسم إلى 40 واكثر.
تانيا هناك اصابات في دول درجة حرارتها تصل الى 45 ميؤية.
علميا الفيروسات تبدأ في الزوال عند وصول درجة الحرارة ال 100ميؤية
حتى انه في درجة حرارة 129 تبقى بعض الفيروسات حية
اللهم ارفع البلاء ياذا الجلال والاكرام.
الله يحفظكم و ينجيكم
et VOUS vous parlez de 28 cas !!!!
ma soeur reprèsente tout kes symptomes. elle a appelé en urgence le 141 HIER SOIR !!! vous savez ce qu'on lui a répondu ????? PRENEZ DOLIPRANE !!!!!!!!! c'est quoi ce délire ????????? 1820 test en 2 semaines ???? LA HAWLA WA LA 9OWATA ILLA BILLAH.
اللہم اشفنا وعافنا۔
الحمد لله على كل حال
الزموا بيوتكم
Vous avez bien remarqué le confinement commence à apporter fruits
Il y en a moins aujourd’hui par rapport aux dernières 24 h car on était entre 30 et 50 contaminés
Restez chez vous et si vous sortez pour votre besoin protégez vous ne vous serez pas la main même si vous rencontrez votre frère ou votre sœur
Une seule personne qui sort dans la maison
Le jour nous constatons qu’il n’y plus de cas porteur de ce virus là l’état va relâcher un peu
Pour l’instant le seul moyen de cerner ce virus c’est le confinement c’est à dire fermez-vous chez vous
Que dieu nous protège tous
التنبه فقط
غادي اندوزو وانتصرو بلا ضربات الجزاء لاكين نابقو نفس الخطة نابقو فديورنا الله يجزاكم بخير شكراا
Au niveau médical, l'équipe du docteur Didier Raoult, le spécialiste de la Chloroquine, a publié, hier 27-03, les résultats de ses travaux. Je vous livre un résumé de cette étude:
On a administré au 80 patients Covid-19 de l'hydroxychloroquine combiné à l'azithromycine (un antibiotique classique) pendant 6 à 10 jours .
Des patients au nombre de 78 ont connu une amélioration clinique rapide, quittant ainsi l'hôpital dans les 10 jours.
Sur les deux restants, l'un est toujours en soins intensifs, l'autre est décédé.
La plupart des patients ont aussi connu une diminution très rapide de leur charge virale.
Un espoir réel pour toutes les personnes touchées par ce foutu virus.
الصحافة يجب أن تقوم بدورها وتضغط على المسؤولين حتى يدلو بهذه المعطيات