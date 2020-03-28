المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 359 حالة.

وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة على الساعة السادسة مساء بأنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 24 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 1461 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد-19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، اليوم السبت على الساعة الثامنة صباحا، تشير إلى 358 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.