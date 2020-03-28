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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 18:15

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 359 حالة.

وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة على الساعة السادسة مساء بأنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 24 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 1461 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد-19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، اليوم السبت على الساعة الثامنة صباحا، تشير إلى 358 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (224)

1 - سامي السبت 28 مارس 2020 - 18:21
أصبح ترتيب الدول حسب الوفيات
لا قوة ولا إقتصاد ولا تصنيع اللهم إجعلنا في المرتبة الأخيرة كما كنا دائماً
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601
2 - مومو السبت 28 مارس 2020 - 18:21
اللهم نسالك السلامة والعافية يارب
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183
3 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 18:21
الله يلطف بينا يا رب الحمد لله حصيلة ناقصة شوية اليوم
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184
4 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم السبت 28 مارس 2020 - 18:22
اللهم برحمتك وقدرتك ارفع عنا هذا الوباء يارب يارب يارب
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191
5 - reda السبت 28 مارس 2020 - 18:22
الأسبوعين المقبلين حاسمان. ستنخفض درجة الحرارة ، مما يعزز بشكل كبير انتشار الفيروس بسرعة عالية جدًا ، مثل ما حدث في إيطاليا وفرنسا. إذا قاومنا وبقينا في المنزل للأسبوعين المقبلين ، في نهاية أبريل سترتفع درجات الحرارة وسيفقد الفيروس قدرته على الانتشار إن شاء الله. يجب أن يدرك كل الشعب المغربي هذا الواقع. ابق في المنزل للأسبوعين المقبلين ، إنه أمر بالغ الأهمية وحازم للغاية إن شاء الله
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248
6 - عماد المديوني السبت 28 مارس 2020 - 18:22
الحمد لله, ماكين حتا حالة جديدة في الدارالبيضاء.
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89
7 - karim السبت 28 مارس 2020 - 18:23
الله يجيب الشفا للمرضى أو الله يرحم الموتى أو الله يحد الباس
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126
8 - Youssef السبت 28 مارس 2020 - 18:23
الحمد لله عدد الإصابات هاد نهار ناقص، نتمناو كل نهار انقص العدد.بقاو ف داركم.
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195
9 - immad السبت 28 مارس 2020 - 18:23
نتمناو يكون كينقص ....ياااارب...الا بقات 26 نسبة مزيانة...الله يحد لباس.
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134
10 - مواطنة حرة السبت 28 مارس 2020 - 18:23
كيتوقف قلبي إلى كنسمع اخبار كورونا ف 2m.وا الخلعة يا لطيف.بعدا ٢٦ حالة كلت انا كين شوي التطور والله اعلم.
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66
11 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 18:24
إن شاء الله عز وجل التدابير المتخذة من طرف السلطات المغربية والتي كانت سباقة وتنفيذا بتعليمات امير المؤمنين الملك محمد السادس ستؤتي أكلها بإذن الله تعالى بقا ف دارك فالأيام القادم ة ستكون حاسمة ونتمنى الشفاء للجميع
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118
12 - اسلام السمراوي السبت 28 مارس 2020 - 18:24
الحمد لله تراجع مريح في عدد الاصابات مع حالات شفاء من اكادير الحمد لله
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94
13 - الحمد لله على كل حال السبت 28 مارس 2020 - 18:24
الحمد لله على كل حال. الرقم في انخفاض . تنتمنى من الله مايكونوش زيادات أخرين . عفاكم بقاو فداركم .
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81
14 - سعيد السبت 28 مارس 2020 - 18:24
good news
god bless morocco
i m so happy
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43
15 - الله يرحمنا السبت 28 مارس 2020 - 18:24
الحمد لله ماشي بزاف بالمقارنة مع لبارح
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69
16 - السلامة السبت 28 مارس 2020 - 18:24
باذن الله سنجتاز هذه المحنة بقوة الايمان والصرامة في الالتزام بالحجر والوقاية التامة
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80
17 - عادل السبت 28 مارس 2020 - 18:24
الحمد لله الأمور تحت السيطرة والقادم أحسن، ثق في ربك تنجو ...
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103
18 - ادريس السبت 28 مارس 2020 - 18:24
اتمنى ات تنقص هذه الحالات مع مرور الوقت والسيطرة إلى هذا الوباء. لذا وجب علينا كمواطنين الالتزام بالبقاء في بيوتنا.
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57
19 - Taha السبت 28 مارس 2020 - 18:25
الفرج قريب إن شاء الله ، اللهم ارحمنا
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67
20 - بيضاوي السبت 28 مارس 2020 - 18:25
تراجع جد ملحوظ و الحمد لله و لا إله إلا الله
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60
21 - مصطفى السبت 28 مارس 2020 - 18:25
شكرا للمجهودات القيمة التي تقوم بها الأجهزة الصحية والأمنية وجميع المتدخلين خلال الفترة العصبية التي تعيشها بلادنا، نتمنى الفرج قريبا من خلال إيقاف زحف انتشار الوباء لدى المخالطين وتراجع عداد المصابين وعداد الموتى. #حنا فدارنا تايقين فيكم، الله يحفظ الجميع
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59
22 - RED1 السبت 28 مارس 2020 - 18:25
يا أيها الذين كفروا أين وصلتم في إختبارات اللقاح ؟
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-169
23 - محمود السبت 28 مارس 2020 - 18:25
الحمد لله على ما يبدو العدد بدأ بالتراجع نتمنى ان يضل كذالك حتى تبقى 0 حالة كل يوم ،، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ،،
#بقى_فدارك_حمي_ولادك ..
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72
24 - الحمدلله السبت 28 مارس 2020 - 18:25
الحمدلله سيكون هناك تناقص في حالات الإصابات
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52
25 - دالو سعيد السبت 28 مارس 2020 - 18:25
اللهم لطف بنا ورحمنا وارفع عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير.
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38
26 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 18:25
افضل وسيلة هي الوقاية لحد الان، لذلك حفاظا على ارواحكم وارواح دويكم الزموا بيوتكم حتى نجتاز المرحلة بسلام.
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45
27 - رشييد السبت 28 مارس 2020 - 18:25
الحمد لله الرقم انخفض بالمقارنة بالامس و اول امس نتمنى ان ينحصر الفيروس مع حالة الحجر المنزلي و ينتهي هذا الوباء كليا. اللهم ارفع مقتك و غضبك و ارفع اللهم البلاء و الامراض و عجل بالشفاء للمرضى وارجم الموتى امين
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41
28 - محمد المراكشي السبت 28 مارس 2020 - 18:25
أظن 382 حالة إذا اعتبرنا 358 مضافا إليها 24 حالة اليوم.
اللهم شافهم وارفع عنا البلاء والوباء. وارحم جميع موتاتا وموتى المسلمين.
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-35
29 - مسلمة السبت 28 مارس 2020 - 18:25
على الاقل العدد نقص بالمقارنة باليومين السابقين،وأن شاء الله يزيد ينقص اذا كلشي جلس في دارو
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29
30 - سنهم السبت 28 مارس 2020 - 18:26
الحمد الله بعد اليوم راه ماشي بزاف يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله اداوز هدشى على خير
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28
31 - Hicham السبت 28 مارس 2020 - 18:26
كنتمى تبقو محافظين على نفس الله ان شاء الله بعد العسر يسرى
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16
32 - مواطن السبت 28 مارس 2020 - 18:26
يجب فرض غرامة 50 درهم على كل من لم يحترم الحظر الصحي بالاحياء الشعبية.
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18
33 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 18:26
غير معقول 9 ساعات و حالة واحدة
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-70
34 - ص ع السبت 28 مارس 2020 - 18:26
الحمد لله.اللهم انا نسألك اللطف في القدر.
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19
35 - رجا في الله السبت 28 مارس 2020 - 18:26
يا ربي يكون نقص العدد فال خير .و يبداو عدد الحالات في النقصان .لا اله الا الله سبحانك انا كنا من الظالمين. ياربي مسانا الضر وانت ارحم الراحمين
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35
36 - ولد السبعي السبت 28 مارس 2020 - 18:26
26 حالة!!! نتمنى متزادش بحدة في الساعات القادمة لان 25 حالة أعلنت في الصباح.
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16
37 - عبدالله السبت 28 مارس 2020 - 18:26
أتمنى من الله أن تتم السيطرة على هذا الوباء بالمكوث في البيوت اما الصحة في المغرب فحدث ولاحرج .
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13
38 - حنان السبت 28 مارس 2020 - 18:27
رحماك ربي،نسال السلامة للجميع.
الزموا بيوتكم رجاء.
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14
39 - العنكبوت السبت 28 مارس 2020 - 18:27
الله يشفي المرضى بشفائه، كلما بقينا فالدار كاينقص الخطر،الله يرحم والديكم غير زيدو صبرو نقضيو عليه بجهد الله
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18
40 - مناضل السبت 28 مارس 2020 - 18:27
نسبة الوفاة في المغرب غير مطمئنة بتاتاً.. فعدد الوفيات يزيد عن عدد حالات الشفاء.

يجب إيجاد حل لعدد التحاليل اليومية. أي حالة مشكوك فيها يجب أن تخضع للإختبار قبل فوات الأوان. لا يعقل أن يتم عزل الحالة حتى تظهر الأعراض جلياً حيث يكون قد فات الأوان لتقديم الرعاية اللازمة.
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35
41 - ابو آدم ......... السبت 28 مارس 2020 - 18:27
لطفك يالله بعبادك الضعفاء... انت القوي وانت الغني
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17
42 - amine السبت 28 مارس 2020 - 18:27
الله ايعافي كل واحد . على الاقل نقصات عل ى البارح
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13
43 - عثمان السبت 28 مارس 2020 - 18:27
الوضع جدي ولا يحتمل التهاون، الناس تبقى فديورها وخصوصا هاذ الأيام لأن الوضع حساس،
الدولة مشكورة قايمة بالواجب وان شاء الله توزع المساعدات فاقرب وقت والإنسان يصبر ويبقى فداروا
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16
44 - ريم السبت 28 مارس 2020 - 18:28
هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة لأن هناك تأخير في تسليم المختبرات للنتائج التي قد تظهر هذه الليلة ونتمنى أن لا يكون العدد أكبر من عدد أمس. الله يحفظ الجميع
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17
45 - عدنان السبت 28 مارس 2020 - 18:28
نقولو الحمد لله هناك انخفاض في عدد الإصابات مقارنة من البارحة ، يا ينخفض اكثر من اليوم. و بالشفاء العاجل للمرضى ، و الرحمة للمتوفيين يا رب .
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14
46 - Med.b السبت 28 مارس 2020 - 18:28
نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذا البلاء خير دواء لذالك الالتزام وعدم الخروج وكثرة الظعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى
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13
47 - عبدالإله السبت 28 مارس 2020 - 18:28
الحمد لله هذا يبشر بالخير، إن شاء الله تكون الأخبار صحيحة
المهم على الكل الإلتزام والبقاء في بيوتهم،
على الأقل فكروا في رمضان نريد قضاءه في المساجد
اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا
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15
48 - يا لطيف السبت 28 مارس 2020 - 18:29
عالله توقف ليوم غير فهاذ العدد مقادينش على الخمسينات...و يارب إهذي الضالين اللذين لايطبقون قواعد الحجر الصحي...تحية لكل أم شدات ولادها و تحية لكل زوج إجلس حدا الزوجة ديالو
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18
49 - محمود الصويري السبت 28 مارس 2020 - 18:29
من البارح اليوم تزاد واحد ولا كيفاش
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4
50 - عبد القادر السبت 28 مارس 2020 - 18:29
على ربي امكن هاد الجايحة راها كتنقص
الله ارفع علينا هاد الوباء في اقرب وقت
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10
51 - مسعود ابو صحة السبت 28 مارس 2020 - 18:29
بغينا نعرف العدد الحقيقي للاصابات.و بغينا نعرفو واش لي جاه كورونا بلا ما يمشي للمستشفى حيت بان لي انو لي مشا ما يرجع.
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9
52 - غيور على المغرب السبت 28 مارس 2020 - 18:29
كنتماو المنحنى يزيد يهبط. و يوصل لصفر إصابة يوميا فأقرب وقت
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13
53 - زهير السبت 28 مارس 2020 - 18:29
لله الأمر من قبل ومن بعد, فوضنا أمرنا الى الله هو حسبنا الله ونعم الوكيل.
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14
54 - لنتحذ جميعا السبت 28 مارس 2020 - 18:29
الحمد لله هناك تراجع في عدد الحالات ...
26 حالة من السادسة مساء من يوم أمس إلى السادسة من مساء اليوم ...
359 حالة في المجموع
#بقاو_فديوركم
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9
55 - Khalid السبت 28 مارس 2020 - 18:29
رقم منخفض مقارنة مع الأيام السابقة خلال هذا الأسبوع و يبشر بالخير.
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6
56 - علي السبت 28 مارس 2020 - 18:29
الحمد لله ..
بدء الرقم ينخفض ...بالامس 55 واليوم 26....خبر يدعو الى التفاؤل وان شاء الله تعود الامور الى طبيعتها ..........فقط مزيد من الصبر والثقة في الله ولزوم البيوت سنقضي هدا الداء بادن الله.........
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11
57 - خليل السبت 28 مارس 2020 - 18:29
الحمد لله بدأ يظهر تباطؤ في معدل الإصابات، وإذا سارت الأمور على ما يرام فسنشهد انحسارا قريبا لهذا الوباء
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12
58 - خالد السبت 28 مارس 2020 - 18:29
المشكل في قلة المختبرات لماذا لم يتم فتح مختبر في كل جهة لماذا لا تساهم المختبرات الخاصة في هته المحنة؟ عدة تساؤلات تطرح و لا مجيب. الله يحفظنا و يحفظكم جميعا يا رب
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59 - طارق السبت 28 مارس 2020 - 18:29
الحمد لله الامور غادا وكتبشر بالخير
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13
60 - abdallah marrakech السبت 28 مارس 2020 - 18:29
الحمد لله على كل حال وان شاء الله سنخرج من هدا الوباء بأمر الله سالمين
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8
61 - mehdi السبت 28 مارس 2020 - 18:29
الحمد لله على كل حال وفي كل مكان نتمنى الشفاء العاجل للمرضى و الله يرحم الموتى و يارب ارفع البلاء
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10
62 - مواطن رقم 1 السبت 28 مارس 2020 - 18:30
الله يشافي كل واحد وراحم المتوفين . الله يحفظنا ويحفظكم وبعد علينا البلاء
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10
63 - Fixible السبت 28 مارس 2020 - 18:30
لا حول ولا قوة الا بالله
رقم كبير خصوصا أن هناك اصابات متستر عنها في المنازل
الله يفرج
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2
64 - حسن قنديلة السبت 28 مارس 2020 - 18:30
تحصنت بدي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت علي الحي الذي لايموت اصرف عنا الاذي انك علي كل شىء قدير اصرف عنا الاذي انك علي كل شىء قدىر اصرف عنا الاذي انك علي كل شىء قدير
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11
65 - Naturaliat السبت 28 مارس 2020 - 18:30
اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعلى جميع المسلمين أينما وجدوا وانزل رحمتك التي وسعت كل شيء....... أن شاء الله بعد العسر يسرا
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7
66 - رشيد السبت 28 مارس 2020 - 18:30
الحمدلله بقا كينقص هادشي اللهم الطف بنا يا رحمن
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4
67 - مكناسي السبت 28 مارس 2020 - 18:30
اعتقد اذا استمرت الارقام هكذا...وكانت المعطيات صادقة او حتى قريبة للصدق فإن المغرب سيكون أحد البلدان القلائل في العالم التي استطاعت محاصرة الوباء..رغم استهانة الكثيرين به.
عموما الارقام لحد الساعة جد عادية...ونتمنى ان تمر الايام الثمانية المقبلة على خير.....
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15
68 - طانطني السبت 28 مارس 2020 - 18:30
الحمد لله بدا الرقم ينزل يا ربي احفض مغربنا الحبيب ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به
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7
69 - ملاحظ السبت 28 مارس 2020 - 18:30
"أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 359 حالة.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، اليوم السبت على الساعة الثامنة صباحا، تشير إلى 358 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية."
359-358 يعني الزيادة حالة واحدة !!!!!
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15
70 - chorot السبت 28 مارس 2020 - 18:30
يارب الفرج من عندك يارب ارحم عبادك فأنت الرحمان الرحيم
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6
71 - ابو اريج السبت 28 مارس 2020 - 18:30
اللهم احفظ بلدنا الحبيب وخفف عنه مانزل يا ارحم الراحمين يا رب العالمين...واحفظ برحمتك وجودك وكرمك البشرية جمعاء وتب علينا جميعا يا ذا الجلال والاكرام
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4
72 - ابو احمد السبت 28 مارس 2020 - 18:30
السلام عليكم،
اللهم ارحمنا برحمتك واعنا على محنتنا يارب
إرتفاع معدل الوفيات دليل ومعيار على تدني مستوى التطبيب.
لا يمكن لدولة ان تقف على اقدامها بدون الناس اصحاء.
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5
73 - عبد ربه السبت 28 مارس 2020 - 18:30
اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره
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74 - حفصة الزيتوني السبت 28 مارس 2020 - 18:30
الحمد لله ليوم الحالات بداو كينقصو وبدات الثمار ديال الحجر الصحي تبان . اللهم ارفع عنا البلاء
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75 - الصرد السبت 28 مارس 2020 - 18:30
اعتقد ان هناك كثير من المصابين المختلطين لحالات وفاة او اصابات بكورونا ولم تتمكن الاطر الطبية من معرفتهم ولان حالة الطوارىء مفروضة على البعض دون الاخرين مع استغلال الورقة لاستثناىية للخروج والمبالغة في تحدي ومخالفة حالة الطوارىء .انا استغرب للسعودية واقارنها مع دول اوروبية لها نفس الامكانيات لكن السعودية رغم 1200 اصابة توفي فقط اربعة منهم و37 شفوا تماما من فيروس كورونا
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1
76 - عبدو السبت 28 مارس 2020 - 18:31
الحالة في إرتفاع متزايد المرجو من الكل توخي الحيطة و الحذر حتى تمر هذه الجائحة بأقل الأضرار
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77 - رحاب السبت 28 مارس 2020 - 18:31
الحمدلله العدد قليل مقارانة بالبارح.. نتمناو تكون اشاره لحصر هدا الوباء الجبان... بقلو ف دورك وان شاء الله الامور ترجع للاحسن ونستافدو من هاد شي يعني دوله تهتم بالتعليم والصحه
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78 - citoyenne السبت 28 مارس 2020 - 18:31
نتمنى من العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء. وان يبدأ عداد الإصابات بالنزول تناقصيا حتى محاربته نهائيا وأن يعبد عنا وعن الجميع هذا البلاء.
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79 - AHMED السبت 28 مارس 2020 - 18:31
نبقاو في الدار للتغلب على هذا الوباء الذي لا يوجد له دواء
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7
80 - ابو عدنان السبت 28 مارس 2020 - 18:31
يارب تلطف بعبادك فاننا اضعف مما كنا نتصور رحمتك يا رب
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4
81 - ستفرج ان شاء لله السبت 28 مارس 2020 - 18:31
الحمد لله هناك تراجع طفيف مقارنة مع الأيام سابقة ..وذالك راجع التزام مغاربة بحالة حجر صحي..المزيد من حيطة و حذر الا ان تفرج ان شاء لله
و بعد العسر يسرا
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5
82 - Marra السبت 28 مارس 2020 - 18:31
تداركنا بلطفك الخفي ياالله اللهم احفظنا من الغرق في هذا الوباء اللهم ارفعه عنا عاجلا واشفى المرضى به وارحم الموتى اللهم لا منجى منك إلا إليك ان رأيتنا نبتعد عندك فردنا إليك ردا جميلا.
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4
83 - واحد من المغرب السبت 28 مارس 2020 - 18:32
الحمد للله. عدد الإصابات يتراجع. المرجو من الجميع الحذر و إتباع تعليمات السلامة و الجلوس في البيوت للحد من إنتشار الوباء. الله يحد الباس.
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84 - Abdelmajid Meknes السبت 28 مارس 2020 - 18:32
حسب المعطيات, فالامر تحت السيطرة و الحمد لله.
من جهة اخرى هذا يدل على التزام المغاربة الاحرار و حبهم لوطنهم.
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85 - adil2 السبت 28 مارس 2020 - 18:32
il y a le doute dans ses chiffres comment aucune cas de 8h jusqu'à 18 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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-2
86 - عمر السبت 28 مارس 2020 - 18:32
آللهم لاترينا في وطننا وأهلنا سوء الله يحد لباس
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6
87 - Hamid السبت 28 مارس 2020 - 18:32
الحمد الله كين. انخفاض ملحوض وخصتان الدار. البيضا بقو ف. ديوركم الله. ارحم. الولدين بهدا الحجر. الصحي. غدي نتغلب على هد المرض وانشا. الله. ترجع. الامور الا الوضع الطبيعي أنشأ. الله. يارب برحمتك ارفع. عنا. هذا. الوبي وعلى. الجميع.
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88 - متفائل السبت 28 مارس 2020 - 18:32
بشرى خير في تناقص عدد الحالات، إن شاء الله الإجراءات التي قامت بها الدولة ستعطي أكلها في غضون أيام، حيث سيتم رفع الحضر الصحي داخل الجهات قبل رفعه بشكل عام، إنما النصر صبر ساعة فعلينا التقيد التام بالاجراءات و الأخبار السارة ستتوالى ان شاء الله.
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89 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 18:33
الفيروس محاصر باذن الله سبحانه وتعالى
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90 - Jadi السبت 28 مارس 2020 - 18:33
اكثرو الاستغفار و اصبرو في منازلكم ان فرج الله قريب
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91 - متتبع السبت 28 مارس 2020 - 18:33
خلل في الإحصائيات .. في توزيعها في الزمن..
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0
92 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 18:33
اللهم ارفع عنا هذا الوباء،،اللهم اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم
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93 - ben lebsir ahmed السبت 28 مارس 2020 - 18:33
الحمد لله ان الوقاية والتزام البيوت بدء يعطي النتيجة اصبح المغرب بشجاعة شعبه وصبرهم يتغلب على الجائحة ونثمنى ان تستمر لمدة 3 اسابيع سوف ثرون النثيجة اجابية ان شاء الله هناك دول تسجل 1000 حالة في اليوم لكن فضلوا الاقتصاد فيايام الاولى للمرض الله يحد الباس
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94 - الحمد لله السبت 28 مارس 2020 - 18:33
الحمد لله عدد الاصابات بدأ في الانخفاض وهذا بفظل الله و مجهودات الدولة عامة و الشعب المغربي الذي التزم بالتعليمات و الحجر الصحي باستثناء من أجبرتهم الحاجة للخروج نظرا لظروفهم المادية ، آملين ان نسجل صفر حالة عاجلا والامة الاسلامية و حتى كافة الامم ، نداء أكثرو من الصلاة والدعاء
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95 - هشام السبت 28 مارس 2020 - 18:33
مقارنة بالامس هناك فارق 32 نتمنى ينحصر الفيروس تدريجيا
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96 - روشدي السبت 28 مارس 2020 - 18:33
اللهم صلي على سيدنا محمد
ربما الحالة ستدخل بداية المرحلة لنحصاره.بعد ان التزم المغاربة الحجر الصحي في بيوتهم....اعتقد....
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97 - أشرف السبت 28 مارس 2020 - 18:33
الحمدلله اليوم تم تسجيل نسبة غير مرتفعة نتمني من الله ان تنخفض الى الصفر... وفي حلول يوم جديد يصبح الكل بصحة جيدة انشاءالله
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98 - بقاو فالدار السبت 28 مارس 2020 - 18:33
الحمد لله أخبار سارة نتمنى من الله أن يستمر العدد في تناقص
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6
99 - latifa fes السبت 28 مارس 2020 - 18:34
الله استر وارفع البلاء ويرحم الموتى
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100 - احمد السبت 28 مارس 2020 - 18:34
اتمنى ان تكون حصيلة الامس. (58 حالة) هي الذروة . التباعد الاجتماعي بدأ يؤتي اكله.اللهم رب الناس أذهب الباس.
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101 - زائر السبت 28 مارس 2020 - 18:34
الله يحفظنا يا ربي . باقين ماقادرينش نفوتو 50 فحص في النهار خاص الدولة تزيد ف عدد المختبرات ب هاد المعدل خاصنا نبقاو 6 اشهر ف ديورنا ماشي غير 2 سيمانات
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2
102 - Timoo السبت 28 مارس 2020 - 18:34
نلاحظ شح كبير في معطيات وزارة الصحة حول انتشار و تطور الوباء و علاجه. لا نرى تفصيل المدن و الأعمار و الوضعية الصحية للمرضى، و لا نرى أي تصوير للاقسام المخصصة للمرضى من الداخل، و لا نرى انتظام في اعلان المستجدات، تارة بالصباح و تارة بالمساء، مرة او مرتين أو ثلاث ! وزارة الصحة لم تنجح في التواصل مع المواطنين بالشكل اللائق
نسأل الله النجاة للجميع
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12
103 - Omar fido السبت 28 مارس 2020 - 18:34
العدد الحقيقي الذي انضاف خلال 24 ساعة الأخيرة هو 39 لأن 13 حالة الاخيرة المعلنة صباح اليوم كانت بعد السادسة من مساء أمس أذن 26 + 13 تساوي 39.
و لكن مهما كان الامر فهو عدد أقل من اليومين الاخيرين. أتمنى أن يكون هذا اليوم بداية العد التنازلي لنصل الى صفر حالة عما انشاء الله.
حفظنا الله جميعا
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104 - Abou Med السبت 28 مارس 2020 - 18:34
اين هو الوزير المسؤول...اذا كانت أرقام صحيحة فالحمد لله، لأن شوارع المدن الشعبية ما زلت مكتظة....
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3
105 - Khalid السبت 28 مارس 2020 - 18:34
نتمناو من الله عزوجل يددير لي فيها الخير، هاد 10 أيام الأخيرة هيا لي غادي تبين لينا واش المغاربة قدرو يتغلبو على الوباء ولا غادي تكوون الكارثة الطامة لوقدر الله لهذا الإخوان حاولو حالو تاخذو الإحتياطات ديالكم و دعاء ان شاء الله
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106 - Ahmed السبت 28 مارس 2020 - 18:35
الله احد الباس وصاف المهم وجدو راه كاتسننا واحد الضرفية صعيبة
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107 - Oujdi السبت 28 مارس 2020 - 18:35
بانلي بدلو الخطة المغاربة
ابلاغ في الصباح و آخر في المساء ليظهر العدد ضعيف
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7
108 - سعيد السبت 28 مارس 2020 - 18:35
مزيد من الحزم و البقاء في البيوت سيمكننا من اجتياز هذه المحنة بإدن الله .
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109 - Ali السبت 28 مارس 2020 - 18:35
الحمد لله عدد الاصابات نقصت اليوم الله يحد البأس
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110 - Asmaa السبت 28 مارس 2020 - 18:35
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يرحم ليكم الوالدين الى ما شدوا الأرض
راه حنا في وباء صعييييييييب بزاف
الله يحفضنا أو صافي
إلزمو بـيـــوتكم
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111 - Rachid tznt السبت 28 مارس 2020 - 18:36
نرجو من الله أن تأتي التحليلات المتبقية سلبية.
اللهم احفظنا
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112 - احمد بلفاضلة السبت 28 مارس 2020 - 18:36
ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
تاملوا هذه الاية الكريمة
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14
113 - MOROCCO السبت 28 مارس 2020 - 18:36
الحمد لله إنخفض عدد الإصابات,ولكن يجب زيادة الحيطة و الحذر و الإلتزام بالحجر الصحي
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114 - stanli السبت 28 مارس 2020 - 18:36
السؤال :شحال من تحليل تيتعمل فالأسبوع ولا فاليوم.
سؤال:أي واحد مشكوك فيه شحال من مرة تيتعمل ليه التحليل، لأن ممكن التحليلة تطلع إيجابية حتى تدوز 2 أسابيع من وراء العدوى
يا ربي تحفضنا و تحفض أمة سيدنا محمد
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115 - سعيد الحداد السبت 28 مارس 2020 - 18:36
الملاحظ أن نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات مرتفع جدا و تقترب من 10 في المائة...فهل السبب أن نظامنا الصحي عاجز على انقاد المصابين أم أن العدد المعلن للإصابات يقل كثيرا عن الحقيقي...
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116 - zahi السبت 28 مارس 2020 - 18:36
المتابع لتصريحات الشخص المكلف باعطاء ارقام الاصابات.العشواءية وعدم التحضير بما فيه الكفاية لمثل هذه الازمات
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117 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 18:37
اللهم أشفيهم جميعا ، اللهم أرحمنا برحمتك الواسعة، ورفع عنا البلاء والوباء ، اللهم إنا عبادك فأرحم ضعفنا يا الله،
نرجو من وزارة الصحة أن تسرع في وتيرة كشف الفيروس لدى الأشخاص ، ونرجو أن تقتني ألات فحص تيست غابيد كما فعلا فرنسا وألمانيا وكوريا، لكي نتفادى إنتقال العدوى من شخص إلى أخر،
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0
118 - سفيان السبت 28 مارس 2020 - 18:37
في هذه الظروف أتخيل العالم محيطا هائجا تمور فيه العواصف وتثور.. وبين أمواجه العاتية تتخبط سفن الدول مقاومة التيارات والعواصف.. بعض هذه السفن في حالة جيدة وتصارع الموج في ثبات.. وبعضها الآخر في حالة سيئة والناس فوقها في حالة من الفزع شديدة..
سفينتنا نحن المغاربة في حالة سيئة لأن ربانها وطاقمها نسوا أنه ذات يوم قد يثور البحر ويغرق الزمر كامل..
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-1
119 - يوسف عثمان السبت 28 مارس 2020 - 18:37
علينا بالدعاء و التضرع إلى الله و التوبة .فإنه لا ناجي من هذا الوباء إلا من نجاه الله ، ونحن نرى أن الدول التي يقال عنها متقدمة في الطب و الصيدلة عاجزة...اللهم إنا نتبرأ من الحول و القوة ، لاحول ولا قوة إلا بالله...
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120 - ناصح السبت 28 مارس 2020 - 18:37
قال تعالى: { وَأَيُّوبَ إِذْ نَادٰى رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِينَ }
[ سورة الأنبياء : 84، 83 ]
ادعوه يستجب لكم... و من داركم.. راه ربي كاين في كل مكان..
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121 - فريد السبت 28 مارس 2020 - 18:37
الحمد لله تراجع اليوم في عدد الإصابات و أتمنى ان يستمر العدد في انخفاض و الخروج سالمين من هذا الوباء و اللهم اشفي جميع المصابين و احفظ بلدنا الحبيب من شر هذا الوباء
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122 - كاتب السبت 28 مارس 2020 - 18:37
اللهم إنا العالم عرف قدره وضعفه بسبب هذا الوباء الصغير اللذي لا يرى بالعين المجردة اللهم انت الرحيم فأرحم أمة محمد ورفع عنا هذا الوباء، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجدام والجنون وسيء الاسقام ،آمين ياغفور
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123 - عمران عمران السبت 28 مارس 2020 - 18:37
الله اكبر هاد شي مكيبشرش بلخير لله اصبرنا و شافي لجميع
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124 - Sabrina السبت 28 مارس 2020 - 18:37
واقيلا الا ابدا هاد الوبا كينحصر
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125 - عمران عمران السبت 28 مارس 2020 - 18:37
الله اكبر هاد شي مكيبشرش بلخير لله اصبرنا و شافي لجميع
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126 - حميد السبت 28 مارس 2020 - 18:37
ارتفاع نسبة الوفيات بعلاقتها بعدد المصابين دليل على إفلاس منظومة الصحة ببلادنا.
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127 - ابن تاشفين السبت 28 مارس 2020 - 18:38
حتى لا نبقى في دائرة مغلقة القادم أدهى وأمر ،كما أشرت إليه سابقا،الحالات الخاملة الحاملة للفيروس ستزيد في الظهور إبتداءا من يومه الأحد حتى نهاية الأسبوع القادم ،ومن المرتقب أن تتضاعف الحالات المرضية بفيروس كورونا إلى 500 حالة واكثر ليس هدا بتكهن وإنما هو الواقع.
دخلوا ديوركم وسدوا عليكم بابكم الله يرحم بها الوالدين .
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128 - أبو عبد الله السبت 28 مارس 2020 - 18:38
وا شويا اليوم الحمد لله
وا شدوا حيلكم الرجال وردوا البال
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129 - ولد ازرو السبت 28 مارس 2020 - 18:38
تراجع مهم فعلا نتمني الا ترتفع في الساعات القادمة مع ارتفاع عدد الوفيات لييقي السوؤال مطروح لما الهرم مقلوب عندنا. علي العموم الاستمرار في الحجر المنزلي مهم سنشهد قد نشهد دروة في الاصابات في هذا الاسبوع. لكن نتمني ان يستقر المؤشر لتعود الاوضاع بعدا ذلك لوضعها الطبيعي
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130 - RedFox السبت 28 مارس 2020 - 18:38
للأسف في المغرب لا يتم إجراء فحص كورونا إلا للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض السعال الحاد وهذا يعني أن الإصابات المؤكدة التي تعلن عليها وزارة قلة الصحة قد التقط أصحابها الفيروس قبل أسبوعين أو أكثر
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131 - مواطن مغربي السبت 28 مارس 2020 - 18:38
يجب على وزارة الصحة التسريع من وتيرة التحاليل المخبرية حتى يتم عزل الحالات المصابة و محاصرة هذا الفيروس من العيب أن نكون لحد أن نقوم فقط ب1460 تحليلة في حين أن الدول المتقدمة تقوم بحوالي 4000 إلى 5000 تحليلة في اليوم. يجب على كل جهة في المملكة أن تتوفر على مختبرات خاصة بها
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132 - Ahmed france السبت 28 مارس 2020 - 18:38
السلام عليكم تعليقا على تزايد الإصابة ب ڤيروز covid 19 في المغرب سيشكل خطرآ على الفقراء لان المغرب لاتوجد فيه صحة لعامة الناس حتى كبار المسؤولين يعالجون في الخارج عند إصابتهم بنزلة البرد فمابالكم ب covid 19 والله المستعان لاكن هدا هو حال الدول المحكومة بالمافيا.
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-2
133 - الواقعي السبت 28 مارس 2020 - 18:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى أن تكون هذه الأرقام حقيقية و أن تقوم محاصرة الأماكن الأكثر تضررا وذللك بفرض منع التجوال فيه بالقوة شرط توفير كل مايحتاجه الناس من أساسيات العيش والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله
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134 - عمر السبت 28 مارس 2020 - 18:39
أخشى أن يكون هذا الرقم الهدوء الذي يسبق العاصفة ، الله إحد الباس .
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135 - رضى السبت 28 مارس 2020 - 18:39
يعني تزادت حالة واحدة من 8 صباحاً إلى الأن .... خيراً إنشاء الله
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136 - فنان السبت 28 مارس 2020 - 18:39
هده اخبار مشجعة مقارنة مع عددوفيات الامس . اللهم نسالك برحمتك اللتي سبقت غضبك ،وبعضيم سلطانك وعرشك ،وكريم وجهك، اللهم نسالك بحبيبك ونبيك محمد،ان ترفع عنا البلاء والداء، وتنزل الرحمة والشفاء والدواء.ااااااااااااااميييييييييييين يارب العلمييييييين
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137 - Zakaria السبت 28 مارس 2020 - 18:39
ندعو الله باش يبقى غادي هادشي بالانخفاض، و المغاربة دخلو لديوركم الله يجازيكم بيخير
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138 - مواطن السبت 28 مارس 2020 - 18:40
الحمد لله ونسأل الله أن يعافينا ويرحم المتوفين ويجعلهم من الشهداء ،،
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139 - ماشي سوقكم السبت 28 مارس 2020 - 18:40
الثامنة صباحا إلى الآن ليست 24 ساعة لماذا يتم مغالطة المواطن و تجزيئ الاحصائيات... هناك حالتين سجلتا أمس بعد السادسة و 13 حالة تم اعلانها اليوم في الثامنة صباحا اذن العدد اكثر من 26
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-4
140 - chamali السبت 28 مارس 2020 - 18:40
اضن انا جهلنا و غباؤنا سيؤدي بنا الى كارثة
واش اعيباد الله الناس بحال يلا فيهوم الدود كيمشي بجيب حليب و من بعد نص ساعة يمشي يجيب ربطة ديال النعناع و يرجع يمشي يجيب نص كيلو ديال مطيشة
أشمن حجر صحي هدا اش هاد الاستهتار اخوتي انا مزاوك اخوتي شدو رجليكوم و تسخرو سخرة دسبمانة باش تشدو الارض شويا باش ماتأديو لا راسكوم لا غيركوم
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3
141 - سعيد مفتاح السبت 28 مارس 2020 - 18:41
بسم الله الدي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ارفع عنا هدا الوباء
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142 - elmouzdahi السبت 28 مارس 2020 - 18:41
يالطيف الطف بنا
اللهم نجينا جميعا من هذا الوباء اللعين يامستجيب الدعوات
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143 - سيدي قاسم السبت 28 مارس 2020 - 18:41
الزموا بيوتكم خصوصا الأسبوعين القادمين لأن درجة الحرارة ستنخفض جدا مما يعزز إنتشار الوباء
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144 - المرجو الالتزام في البيوت السبت 28 مارس 2020 - 18:41
المرجو من الناس مزيد من الالتزام في البيوت
البارحة في حدود السادسة مساء كانت حوالي 333
في 24 ساعة الاخيرة تم تسجيل 26+12+13 و ماشي 26 الالتزام تم الالتزام حفض الله مغربنا من كل سوء
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145 - حسن السبت 28 مارس 2020 - 18:41
الحمد لله ان العدد بدأ في التراجع....اتمنى أن تكون بداية النهاية يااارب.....الزموا بيوتكم وتشبثوا بتعليمات وزارة الصحة....نسال الله ان تكون هذه بداية ثمراتها....
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146 - Motaleb السبت 28 مارس 2020 - 18:42
Le taux de mortalité qui avoisine les 7% alors que nous sommes qu'au début de la pandémie montre un manque cruel de moyens hospitalier. Heureusement que le Maroc a vite pris des mesures drastiques pour endiguer l'épidémie sinon ça serait une hécatombe
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147 - Med Mas السبت 28 مارس 2020 - 18:42
سبحان الله كان المغرب لم يسجل أي إصابة الآن كل 24 ساعة تسجل إصابات كثيرة
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148 - اسماء السبت 28 مارس 2020 - 18:42
يارب تحفظ أ مة محمد يارب تحفظنا و تحفظ جميع المسلمين يارب تشافي المصابين بهذا المرض يارب يارب آمين
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149 - مؤمن بالقدر السبت 28 مارس 2020 - 18:42
عندي ايمان قوي بلي فاول رمضان غاديين نكونو تجاوزنا المحنة ديال كورونا وغاديين نصليو تراويح انشاء الله
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150 - Kawtar السبت 28 مارس 2020 - 18:43
ياربي ترحمنا أوتلطف بينا يااااااااااااااااربي
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151 - adnana السبت 28 مارس 2020 - 18:43
لطفك يارب الحمد لله الحصيلة بدات كنتقاص يوم مورا يوم
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152 - zahrawi السبت 28 مارس 2020 - 18:43
الحمد لله الى بقينا بحال هكا راحنا غ نجحوا غير شوية الصبر الله يرحم الوالذين....
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153 - محمد أمين من سلا الجديدة السبت 28 مارس 2020 - 18:43
هل هناك تماطل في الرعاية الصحية للمرضى؟ واش بالداريجة الاطر الطبية خايفين؟ وضحو لينا فين الخلل. بغينا نعرفوا فين المشكل. بهاد الوتيرة غادي يموت كلشي...
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154 - الزوبير السبت 28 مارس 2020 - 18:43
ادعوا الله بالتضرع لكي يرفع البلاء
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155 - على الله السبت 28 مارس 2020 - 18:44
علنا نشهد تناقصا في اعداد الاصابات الجديدة حتى لا نصل للصفر..لذا المرجو من الجميع التزام الحجر الصحي واخذ كافة الاحتياطات حتى تمر هذه الأزمة..
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156 - Monir السبت 28 مارس 2020 - 18:44
أوذي يجب الإكثار من الإختبارات، شحال ما درنا ديال الإختبارات غادي نقدرو نحاصروه أما 100 تحليل في النه‍ار راه‍ا والو إلا قرناه بسرعة الإنتشار وفترة الحضانة .
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157 - عبدو مراكش السبت 28 مارس 2020 - 18:44
اتمنى ان يتراجع العدد كل يوم حتى نسجل 0حالة في اقرب وقت إنشاء الله
لكن هذا يتطلب منا التعاون جميعا واحترام توصيات وزارة الصحة والسلطات المحلية والبقاء في منازلنا
حفظ الله المغرب ملكا وشعبا
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158 - بوشعيب السبت 28 مارس 2020 - 18:44
راكم غاديين مزيان الله اعاونكم، حنا ليوم في هولاندا 100غير لماتت. برافو عليكم
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159 - citoyen السبت 28 مارس 2020 - 18:44
je ne comprends pas pourquoi le ministre de la santé qui est censé donné des informations a la population s'est eclipser de 2 pourquoi le ministre de la santé ne nous donne pas les détails concernant les quartiers ou les lieux ou les gens infectés été dépister pour avoir une idées claire et prendre des précautions au niveau de leurs entourages à savoir voisins etc je veux avoir pourquoi le site fonctionne une fois sur 10 covidmaroc.ma ne fonctionne pas toujours et les informations ne sont pas à jours il faut que le ministére de la santé fournie encore plus d'effort afin d'avoir les bonne informations pour assurer le peuple donc svp essayez de nous donner plus d informations sur les cas les quartiers ou ils etaient détécté et aussi essayez de mettre à jours votre site internet en plus svp le numéro allo yakada est payant il faut le rendre gratuit comme ça chaque indévuidue qui suspecte une infection pourra avoir de l'assistence àa sera plus rapide pour toit le monde
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160 - TARIK السبت 28 مارس 2020 - 18:44
نتمنى عدد أكبر لحالات الشفاء هذه الوتيرة البطيئة تثير القلق
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161 - رشيدة السبت 28 مارس 2020 - 18:45
الحمد لله ان الحالات لا تتفاقم بكثرة بفضل جهود كل المتدخلين من وزارة الداخلية والصحة والدفاع الملكي وكذا بالتزام المواطنين والمواطنين ...
ونتوحه بالشكر الجزيل إلى كل من يعمل على حمايتنا وحماية الصحة العامة .
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162 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 18:45
الحمد لله فنسبة الوفيات اليوم أقل من اليومين الماضيين.عزائنا واحد لأسر المفقودين أتمنى من الله العلي القدير أن يلطف بنا جميعا وأن يرفع عنا هذا الوباء.وأتمنى من جميع المسلمين والمسلمات الرجوع الى الله تعالى،الله يحفضكم
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163 - سناء السبت 28 مارس 2020 - 18:46
نقص العدد راجع فقط لان مختبرات الكشف في عطلة اسبوعية ، لا اقل ولا اكثر
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164 - Red1 السبت 28 مارس 2020 - 18:47
اظن ان الارقام المصرح بها غير مضبوطة . بالامس كان عدد الوفيات 23 و اليوم 3 جدد يعني 26 وفاة و ليس 24. يجب مضاعفة التحاليل فلا يعقل امس 50 إصابة جديدة و اليوم 24 فقط .الانخفاض يبدا بعد اسبوعين من الحجر الصحي و المنزلي
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165 - عثمان تارودانت السبت 28 مارس 2020 - 18:47
الحمد لله اليوم انخفاض كبير في عدد الخالات المسجلة الايام المقبلة ستكون حاسمة انشاء الله الشعب المغربي سيظهر انه يقف وقفة رجل واحد و في الاخير الف تحية و تقدير لكل من ي
يسهر على حماية هاد الوطن الحبيب و بالدرجة الاولى رجال ونساء الصحة
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166 - غراب السبت 28 مارس 2020 - 18:47
استمتعو بالحياة ههههههههههههههه او استمتعو بتعاستها ما دمتم تتنفسون بقاو مراقبن الاعداد حتى تمرضو غير بالوسواس اقطعو النت لاسبوعين او افتحو فقط مواقع الفيديوهات افلام و مسلسلات فالمناعة تموت تدريجيا بتوتر الاعصاب فالاكل غير صحي و اي بروتينات و فيتامينات سيخصصها الجسم للاعصاب و يحرم المناعة من اساسيات تزويد بالمعادن و البروتينات هادي نصيحة مني و حياتكم هادي ضربو دنيا بطالو دنيا تاع مولاها و العالم كاينن ماليه اش لينا فيه دع الخلق للخالق
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167 - deladj السبت 28 مارس 2020 - 18:47
une amelioration sensible par rapport a hier pourvu que ca dure al hamdou lillah
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168 - Medo السبت 28 مارس 2020 - 18:47
الحمد الله مقرانة بيوم امس فعدد الحالات الجديد انخفص من 58 حالة جديدة الى 26 حالة جديدة ويوم غدا نسأل الله عز وجل الا تكون اي حالة جديدة
الله ارحم عبادك ورفع البلاء عن البلاد ربلدان العالم اجمع
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169 - URGENT! السبت 28 مارس 2020 - 18:47
Faire des TESTS/DEPISTAGES par MILLIERS chaque JOUR, Sinon on ira Directement à une Vraie Catastrophe!!!

Car dans les pays respectés, Ils effectuent des dizaines de milliers de Tests par Jour, Ainsi, Ils peuvent soigner rapidement les personnes infectées et EVITER Leurs MORTS.....Plus rapidement on teste, plus rapidement les personne seront guéries et Anticiper les Cas Infectés!!

De plus, Il est URGENT de Créer un Centre de dépistage/examen PASTEUR à Marrakech ( Comme c'est le Cas à Casablanca ...Et à Rabat).
Sinon, le Nombre de Morts à Marrakech va Exploser!!!

Est ce que les Habitants Innocents de Marrakech et régions ne sont pas des Citoyens Marocains!!!

Et ils ont le droit de survivre dans ce Bled!?
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2
170 - تراجع نسبة نمو المصابين السبت 28 مارس 2020 - 18:48
نسبة نمو عدد المصابين بكورونا يتراجع من 22,2% إلى 7,2% خلال 24 ساعة الأخيرة والحمد لله.
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171 - Yassine_el السبت 28 مارس 2020 - 18:48
السلام عليكم لا أرى في هذه الاحصائيات ما يثير أكثر هو عدد الوفايات في المغرب مقارنة بالدول التي نتقارب معها في عدد المصابين فعدد الوفايات كبير جدا بنسبة 6.68% و أن عدد المعافين لا يتجاوز نسبة 3% من هنا نستنتج ان المغرب لا يقوم بأي جهد لشفاء المصابين ولا. يقد اي دواء و هذا جاء في تصريح إحدى المصابات سابقا في إحدى الفيديوهات
. سوى الانتضار الى أن يتم شفاؤهم بشكل تلقائي. و هذا لا يمكن المرجو من وزارة الصحة توضيح سبب نسبة الوفايات المرتفعة في المغرب
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172 - الالتزام في البيوت السبت 28 مارس 2020 - 18:50
الحمد لله تناقص ملحوظ في عدد الاصابات
يربي احفض بلادنا من كل سوء
تحية لرجال السلطة و الاطقم الطبية
مزيد من الالتزام
الله الوطن الملك
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1
173 - benkhallouq السبت 28 مارس 2020 - 18:50
le meilleur medicament contre le corona est le travail oui le travail et le travail et le travail et lmaakoul , et apres la securité anoncer par l organisation de la sante mondiale
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-2
174 - اخوكم حسن السبت 28 مارس 2020 - 18:51
السلام عليكم خوتي ولله الحمد والمنة اليوم جعل ربي في قضاء ه اللطف العدد ناقص بالمقارنة مع البارح نتمناو من الله يزول هاد الوباء نرجعو الله آو نتوبو توبة نصوح انا حاس باللي ربي فرجو قريب أو غادي نصليو جميع ركعتا شكر لله فالمسجد قبل ميحل علينا شهر المغفرة والرحمة رمضان
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175 - sijilmassa السبت 28 مارس 2020 - 18:51
نهاية الحالات الوافدة سنسمع الان فقط عن المحلية اتمنى من الله ان تكون الدولة نجحت في محاصرة المخالطين.
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176 - zora السبت 28 مارس 2020 - 18:52
يا أيها الذي امن فلتبحث عنه بنفسك واغثنا . والله العظيم الى بااااز
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177 - متتبع السبت 28 مارس 2020 - 18:54
لا حول ولا قوة الا بالله,الوفيات في زيادة كبيرة والاسباب غامضة جدا.
افاد آخر تحديث لمعطيات وزارة الصحة على الساعة الثامنة صباحا بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس استقر في 23 حالة وفاة. وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة على الساعة السادسة مساء بأنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 24 حالة.
3+23=26 هل انا مخطئ ام ماذا ؟
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178 - عقا السبت 28 مارس 2020 - 18:54
اللهم ارفع الغمة عن بلدنا .اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واحفظ أحبابنا وإخواننا في ربوع المملكة الحبيبة من البلاء والوباء . علينا بالتفاؤل بالمستقبل والإفتخار بانتمائنا لهذه الأمة المجيدة .طالما أننا ملتزمون بالحيطة ومتفاعلون إيجابا مع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المسؤولة وآمنا بقدرة الله على رفع البلاء قبل كل شيء فلن نسمع في قادم الايام إلا ما يسعدنا . سنتجاوز الأزمة بالتلاحم والتضامن .وسننتصر لامحالة في الأخير . أعقلوها وتوكلوا وتحصنوا فهذه الحرب يلزمها النساء والرجال والصغار والكبار جنودا مجندين بالحكمة والحصافة والتبصر . والله ولي التوفيق .
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179 - احودي السبت 28 مارس 2020 - 18:56
الا غير السبت والاحد نقصين الاظيبا حتى لنهر الإتنين نش الله نشوفو الله حد الباس
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180 - سعيد السبت 28 مارس 2020 - 18:57
يجب انجاز اكبر عدد ممكن من التحاليل الطبية وذلك للكشف مبكر على الفيروس والتالي الحجر الصحي لشخص المصاب حتى لا ينقل العدوة لسالمين و أيضا سهولة علاجه بالأدوية
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181 - AMIR السبت 28 مارس 2020 - 18:57
من المحتمل جدا ان ينخفض حده هذا الفيروس اللعين عندما ترتفع درجه الحراره وتصل ما بين ٢٥ و٣٠ درجه .شانه في ذالك شأن فيروس الزكام الموسمي. وعدم ضهور اي اصابه في الصحراء لخير دليل على ذالك.
ولهاذا التزمو منازلكم الى حين ان يصل فصل الصيف. ان لم تفعلو سوف تندمون اشد الندم عندما لا ينفع الندم.
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182 - Concerné السبت 28 مارس 2020 - 18:57
هذه الأرقام التي تقدمها الوزارة الوصية لا تعكس حقيقة انتشار الفيروس في المغرب لأن عدد التحاليل التي تجرى كل يوم متواضع جدا ويقتصر على من ظهرت عليهم أعراض الفيروس فقط حتى وإن كانوا غير مصابين به، زد على ذلك أن مخالطيهم يكتفون بعزلهم فقط إلى حين ظهور الأعراض المشؤومة؛
نأمل أن تمتد التحاليل لتشمل أغلب المواطنين القريبين من الأماكن الموبوءة حتى تعكس الأرقام التطور الشبه حقيقي لانتشار الفيروس
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183 - متفائل السبت 28 مارس 2020 - 18:57
انطلاقا مما أذاعته وزارة الصحة ومقارنته مع ما تم رصده بالأمس.يتضح ان العدد الاجمالي للوباء قد تراجع بشكل ملحوظ إذ سجل خلال 24ساعة مامجموعه24 أي 23 حالة الى غاية الثامنة من صباح اليوم ثم حالة واحدة الى غاية السادسة من اليوم.الحمد لله هذا يعود بالفضل الى وعي الناس بالخطر والتزامهم البيوت
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184 - Mohamed Jaouad السبت 28 مارس 2020 - 18:57
الحمد لله على تراجع عدد الإصابات من فضلكم التزموا الإجراءات اللازمة و خصوصا البقاء في المنازل وعدم الاختلاط رجاءا
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185 - Tarik السبت 28 مارس 2020 - 18:57
السلام عليكم
أرى بعض الاشخاص لم يعجبهم تناقص الحالات المسجلة ويتساءلون فقط 26 حالة؟ مادا تريدون 1000؟


نبقاو في الدار #
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186 - مغربية السبت 28 مارس 2020 - 18:57
الاسبوعين القادمين حاسمين الله يخليكم بقاو في ديوركم و صبرو راه بعد كل عسر يسر سنتفوق على الوباء ان شاء الله المغاربة صبارين ما بغيناش يموتو الناس بسبب تهور واحد الفئة . كل واحد تيموت راه كلنا كنحزنو عليه ماشي غير عائلتو والله كل مرة كنسمع بلاغ وزارة الصحة كنبكي على الي تصابو وعلى الي ماتو يارب ارحمنا
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3
187 - سكریتی السبت 28 مارس 2020 - 18:58
اللهم ارفع عنا المرض وسترنا بالمناسبه اذكركم اخوتی حنا سكریتی محكورین بدون شروط السلامه و 12 ساعه وتمن قلیل التفتو لنا قلیلا منا لتكریسا فصباح وتلقاو باش نرجعو لدیورنا فلعشیه وتنتكرفصو حنا راه تنقاصیو
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2
188 - علي من المانيا السبت 28 مارس 2020 - 18:58
الحمد لله على قدر الله وبعد
ردا على بعض الاخوة والتصحيح المفاهيم
ارتفاع درجة الحرارة لا يقتل فيروس كورونا .البعض يعتقدون أن الفيروس يزول بارتفاع الحرارة. وهذا اعتقاد خاطئ لماذا : اولا درجة حرارة الجسم العادية هي 37 والفيروس يعيش في هذه الحرارة كما انه يرفع درجة حرارة الجسم إلى 40 واكثر.
تانيا هناك اصابات في دول درجة حرارتها تصل الى 45 ميؤية.
علميا الفيروسات تبدأ في الزوال عند وصول درجة الحرارة ال 100ميؤية
حتى انه في درجة حرارة 129 تبقى بعض الفيروسات حية
اللهم ارفع البلاء ياذا الجلال والاكرام.
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189 - ابو ايوب السبت 28 مارس 2020 - 18:58
خبر هدا المساء يحمل بصيصا من الأمل زيادة إصابة واحدة و وفاة واحدة من الثامنة صباحا الى السادسة مساءا نرجو من الله ان يرفع عنا هده الجاءحة ويرحمنا برحمته
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5
190 - Toufik السبت 28 مارس 2020 - 18:58
الحلات في ازدياد سبب هو عدم الالتزام بالحجر الصحي الصين يوجد بها مليار ونصف نسمة ولما اخبروهم بالحجر الصحي التزمو به والمغرب فيه شي اشخاص خصهم لعصى كي يجلس في بيته من اجل سلامته نرجع من السلطة ان تستخدم العصى
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191 - أخوكم زهير السبت 28 مارس 2020 - 19:00
اللهم انا نسألك العافية و طرد البلاء و الشفاء العاجل من السقم..اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا..اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يارب العالمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين..اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
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3
192 - Colona السبت 28 مارس 2020 - 19:00
نحمد الله تعالى عندنا غير 358 حالة و26 موتى رحمهم الله لو كان لاقدر الله العدد كبير جدا لكان إسم وزارة الصحة وزارة القبور والنعوش نوضو خدمو البلاد باركا من الشطيح والغنا
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193 - علي السبت 28 مارس 2020 - 19:02
الحمد لله الحالات بدات بالانخفاض شيءا فشيءا المرجو منكم ان تلزمو بيوتكم ايها المغاربة الاحرار السيطرة على هدا الوباء يتعلق بنا نحن المواطنين السلطات ادت واجبها باكمل وجه بجميع انواعها نسال الله ان يرفع عنا هدا الوباء في اقرب وقت
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194 - بشر السبت 28 مارس 2020 - 19:02
نتيجة أيجابية تسجلها المملكة بفضل الله تم بفضل الاجراءات الاستباقية التي نهجتها الدولة،نتمنى أن يتحلى المواطن بروح المسؤولية بمكوثه بالبيت إلى أن تنقشع الغمة ونستقبل شهر رمضان ونحن في كامل الصحة والعافية،وكفانا إشاعات التي لا تقل خطورتها عن فيروس كورونا.
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195 - بقاو فالدار عافاكوم السبت 28 مارس 2020 - 19:03
أنا خايفة غير شي وحظيت يسمعو باللي العدد د المصابين نقص ويضصروا وسعادة يخرجو. عافاكوم بقاو فالدار رآه بهد الطريقة غاتنقص عدد المصابين. خذو حدركم وضعوا بين أعينكم حب ابائكم لكم.
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196 - ملالي السبت 28 مارس 2020 - 19:05
قال تعالى في كتابه العظيم بعد باسم الله الرحمان الحيم ولان شكرتم لازدنكم(صدق الله العظيم) ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الاخوا الزموا منازلكم حتي ننجح انشاء الله في هذه المحنة وليس لنا الا ذلك.مع الدعاء والتضرع لله عز وجل ولن يخيب ظننا .مع تعازي الحرة لمن مات له حبيب او قريب.
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197 - السلام عليكم السبت 28 مارس 2020 - 19:05
بسم الله الرحمن الرحيم فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي* وَأَمَّآ إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي* كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ* وَلاَ تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ* وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمّاً* وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً صدق الله العظيم
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198 - لا داعي السبت 28 مارس 2020 - 19:05
حين يتغلب العلم على الدين لا داعي لقول اللهم صلي علا النبي، ألطف بنا أعتقنا إلا آخره...........
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-3
199 - الله يرحم لكم الوالدين السبت 28 مارس 2020 - 19:05
خوتي دعو معا الجالية المغربية في الولايات المتحدة الله يرحم لكم الوالدين....خويا تما الله يخليكم
الله يحفظكم و ينجيكم
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200 - وجهة نظر السبت 28 مارس 2020 - 19:06
الزم بيتك يرحمك الله.الزم بيتك تنجي نفسك وتنجي غيرك بحول الله وقوته.
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201 - Le Marocain السبت 28 مارس 2020 - 19:06
d'après vos statistiques le Maroc n'a effectué que 1820 tests depuis le debut de la pandémie !!!! est ce normal ????? les français font 12.000 test par JOUR et prévoient 100.000 test par jour en avril !!!!!!!
et VOUS vous parlez de 28 cas !!!!
ma soeur reprèsente tout kes symptomes. elle a appelé en urgence le 141 HIER SOIR !!! vous savez ce qu'on lui a répondu ????? PRENEZ DOLIPRANE !!!!!!!!! c'est quoi ce délire ????????? 1820 test en 2 semaines ???? LA HAWLA WA LA 9OWATA ILLA BILLAH.
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202 - ابو محمد السبت 28 مارس 2020 - 19:07
نتضرع الی اللہ ان يتقبل الموتی في عداد الشہداء وان يشفي جميع المصابين ويقي برحمتہ السالمين من الوباء الذي لن يعيش طويلا مہما فتك بالناس لكن المہم ہو مدی قدرتنا علی تشكيل ضغط قوي لاعادة ترتيب الاولويات في البلد لان الوباء اظہر غياب منظومة صحية بسبب تحطيم التعليم العمومي وتہميش المستشفيات العمومية ورجال التعليم والاطر الاطبية وتشجيع من ءہب ودب في مجال الفن والرياضة مثلا۔
اللہم اشفنا وعافنا۔
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203 - مغربية السبت 28 مارس 2020 - 19:07
الحساب من الجمعة علئ السادسة مساء 333 حالة الئ السبت على الساعة السادسة مساء 333+26. تساوي 359 حالة

الحمد لله على كل حال
الزموا بيوتكم
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204 - karim السبت 28 مارس 2020 - 19:07
Mes chères frères et mes chères sœurs
Vous avez bien remarqué le confinement commence à apporter fruits
Il y en a moins aujourd’hui par rapport aux dernières 24 h car on était entre 30 et 50 contaminés
Restez chez vous et si vous sortez pour votre besoin protégez vous ne vous serez pas la main même si vous rencontrez votre frère ou votre sœur
Une seule personne qui sort dans la maison
Le jour nous constatons qu’il n’y plus de cas porteur de ce virus là l’état va relâcher un peu
Pour l’instant le seul moyen de cerner ce virus c’est le confinement c’est à dire fermez-vous chez vous
Que dieu nous protège tous
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205 - جون لوك السبت 28 مارس 2020 - 19:08
نحن شعب لا نعي معنى الوباء، الأمية والجهل حاجز أمام تنفيذ الحجر الصحي.. الحل نزول الجيش للشارع لفرض الحظر بالقوة قبل أن نضطر للبحث عن مقابر للضحايا.. وإلا ليعلن نظامنا الأمني فشله، حينها يمكن لنظام كوريا الشمالية أن يقوم بالواجب.. حفظ الله وطننا وشعبنا..
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206 - سعيد السبت 28 مارس 2020 - 19:09
إلى حدود امس في الساعة السادسة مساءا سجل 333 حالة أضيف إليها 26 حالة بما فيها 12 الإصابة أعلن عنها في التاسعة من مساء أمس، 333+26= 259.
التنبه فقط
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207 - عبدو الرباط السبت 28 مارس 2020 - 19:09
هناك تراجع في عدد الاصابات اليومية مقارنة باليومين الاخيرين وهذا شيئ مبشر جدا ولله الحمد. لكن وجب مضاعفة الاختبارات لمحاصرة الفيروس اللعين في اقرب وقت.
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208 - متتبع السبت 28 مارس 2020 - 19:10
إذا شعر كل واحد بمسؤولياته والتزم بكل التعليمات الصادرة من السلطات الصحية والإدارية. وطبق الحجر المنزلى بكل صرامة و اجتناب البشر و غسل اليدين بالماء والصابون جيدا جيدا ومرارا وتكرارا في اليوم .آنذاك يمكن أن نكون متفائلين بالقضاء على هذا الوباء الخطير والفتاك والقاتل بإذن الله تعالى. اوا بقاو فديوركم الله أرحم الوالدين .
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209 - سلا السبت 28 مارس 2020 - 19:15
الحمد لله على كل حال أمور غادا مربوحا انشى الله


غادي اندوزو وانتصرو بلا ضربات الجزاء لاكين نابقو نفس الخطة نابقو فديورنا الله يجزاكم بخير شكراا
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210 - الحساين السبت 28 مارس 2020 - 19:19
البارح قنط.اليوم العدد نقص كنتمنى غدا منسجلو تا حالة.الشفاء العاجل للمصابين.
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211 - المهدي السبت 28 مارس 2020 - 19:19
انخفاض ملحوظ في الحالات الجديدة ...اخواني ، انتبهوا جيداً و لا تخرجوا من بيوتكم ! فاكتشاف حالات جديدة يستلزم علينا المكوت في بيوتنا لأسبوعين .. المشكل ليس في الحالات المكتشفة بل في الحالات الحاملة للفيروس و لا زالت بيننا ... و نرجوا من الذين اكتشفت حالات في بيوتهم الالتزام باوامر مسؤولي الصحة و الداخلية.. وحفظنا الله جميعاً..
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212 - جمعية المرجة الخضرا@ السبت 28 مارس 2020 - 19:21
لابد من تكثيف عملية المراقبة واليقظة بدواوير تابعة لقادتي سيدي محمد الاحمر والبحارة اولاد عياد باقليم القنيطرة لمنع التجمعات ومباريات كرة القدم بملاعب الدواوير والجلوس بجنابات الطرق وقرب اسوار المساجد بدلا من الشغل في الفلاحة واو البقا@ في المنازل للقيام بالمهام .للوقاية من الفيروس الخطير
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213 - محمد مراكش السبت 28 مارس 2020 - 19:24
ها العار الفلاسفة ها العار الى نتعونونا غا بالدعاء الاغلبية فيكم فيه غا كثرت الملاحضات دعوي معانا ومعا ناس لي كيقومو بكتر من مجهدهوم ونتما كالسين فديوركم يالله مساليين كترة الهظرة
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214 - Slimane d'Argenteuil السبت 28 مارس 2020 - 19:31
Confinez-vous et respectez les gestes-barrières pour vous sauver et sauver la vie de vos concitoyens.

Au niveau médical, l'équipe du docteur Didier Raoult, le spécialiste de la Chloroquine, a publié, hier 27-03, les résultats de ses travaux. Je vous livre un résumé de cette étude:

On a administré au 80 patients Covid-19 de l'hydroxychloroquine combiné à l'azithromycine (un antibiotique classique) pendant 6 à 10 jours .

Des patients au nombre de 78 ont connu une amélioration clinique rapide, quittant ainsi l'hôpital dans les 10 jours.

Sur les deux restants, l'un est toujours en soins intensifs, l'autre est décédé.

La plupart des patients ont aussi connu une diminution très rapide de leur charge virale.

Un espoir réel pour toutes les personnes touchées par ce foutu virus.
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215 - رفيق كندا السبت 28 مارس 2020 - 19:31
السلام عليكم من فضلكم الزموا بيوتكم هذا هو الحل الانسب للحد من الوباء،الدول الاوروبية التي تتباهى بمنظومتها الصحية انهكها الفيروس فما بالك ببلدي الذي فيه قطاع صحي متدهور ينخره الفساد. ربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا.اللهم ارحم امواتك .
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216 - البيضاوي السبت 28 مارس 2020 - 19:34
الذي يقلق فعلا هو نسبة الوفيات، فنحن لازلنا إلا في البداية، وعندنا24 وفاة من 359, أي أننا وصلنا إلى 15%, وهي نسبة كبيرة مقارنة مع دول أخرى، وأن نسبة التي شوفيت فهي ضئيلة جدا، ياربي يحد البأس
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217 - أحمد نجراوي السبت 28 مارس 2020 - 19:35
آللهم أحفيظ بلادنا المغرب من هدا الوباء يارب
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218 - karim السبت 28 مارس 2020 - 19:39
يارب أرفع عنا هدا الوباء والوقاية خير من العلاج
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219 - عفوك يا الله السبت 28 مارس 2020 - 19:42
ياربي تشافي المصابين و تحفظ كل المسلمين و المسلمات و تعجل بالفرج يا مفرج الكروب يا الله
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220 - Nora السبت 28 مارس 2020 - 19:45
وزارة الصحة منذ أيام وهي شحيحة في معطياتها نريد معرفة الأقاليم المصابة وليس الجهات فقط نريد معرفة أعمار الوفيات وسبب الوفاة هل هو معانتهم من أمراض مزمنة أم ماذا
الصحافة يجب أن تقوم بدورها وتضغط على المسؤولين حتى يدلو بهذه المعطيات
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221 - abdo السبت 28 مارس 2020 - 19:45
واقيلا les machines خاسرين او لا مقاضي ليهم les reactifs او لا الناس ما باغينش يخدمو ما يمكنش يا الله دوزوا من البارح 52 فيهم 24 positifs و 38 negatif s ولا صافي نقزناها ها العار لما جيونا الحقيقة
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222 - tabib abdelkader السبت 28 مارس 2020 - 19:46
رقم ممتاز جدا اليوم اذا قارنا المغرب ببعض الدول الاخرى التي تتضاحف ارقامها
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223 - طارق السبت 28 مارس 2020 - 19:47
حمدالله اللهم ارفع عن البلاء بعدا اليوم عدد إصابات منخفض يعني إن شاء الله ايبقا انقص انقص بإذن الله تبارك وتعالى
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224 - سعيد دحماني السبت 28 مارس 2020 - 19:47
نطلب من وزارة الصحة المغربية الافصاح في ندواتها الصحفية اليومية عن اسماء المدن والمناطق بالاسم وليس باسماء الجهات.. حتى ينتبه الناس الى حركتهم ويحدوا منها في المناطق التي تسجل فيها الحالات.. فإنشاء سيرحل عنا هذا الوباء وتعود حياة الناس الى طبيعتها.
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