24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ماكرون يتضامن مع إيطاليا ويرفض أنانية أوروبا (5.00)

  2. حصد كورونا لأرواح "صغار السن" يفند استسهال مخاطر الفيروس (5.00)

  3. الجيش الفرنسي ينقل مرضى "كوفيد 19" إلى ألمانيا (5.00)

  4. بلادنا محتاجة لينا (5.00)

  5. هذه الإجراءات الوقائية الشيلية ضد فيروس كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المشاركة في احتفالات دينية تنقل عدوى "كورونا" إلى يهود مغاربة

المشاركة في احتفالات دينية تنقل عدوى "كورونا" إلى يهود مغاربة

المشاركة في احتفالات دينية تنقل عدوى "كورونا" إلى يهود مغاربة
هسبريس - أمال كنين
الأحد 29 مارس 2020 - 08:00

أكد سير بيير دييغو، الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، إصابة أكثر من عشرة يهود مغاربة بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا أن العدوى انتقلت إليهم خلال المشاركة في احتفالات دينية وأخرى خاصة أوائل شهر مارس.

وقال دييغو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه "أصيب ما لا يقل عن 16 عضوا بفيروس "كورونا" المستجد، خلال المشاركة في احتفالين دينيين يومي 7 و10 مارس".

كما أكد دافيد توليدانو، الكاتب العام للطائفة اليهودية بالرباط، هذه الإصابة وهو يشير إلى أن عددا من اليهود شاركوا في احتفالات دينية، وأيضا حفل زفاف جنوب أكادير، أصيبوا بالمرض.

وأورد توليدانو، في تصريح مماثل لهسبريس، أن الإصابة كانت بسبب حضور عدد من اليهود الاحتفالات المذكورة من خارج المملكة، وعلى وجه الخصوص من فرنسا، ما تسبب في نقل العدوى.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 402 من الحالات، بعد تسجيل 12 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر الإحصائيات الرسمية.

وبحسب آخر معطيات وزارة الصحة، التي تم تحديثها منتصف ليل السبت، فقد بلغ عدد الحالات المستبعدة 1574 بناء على التحاليل المخبرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.