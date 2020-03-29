المشاركة في احتفالات دينية تنقل عدوى "كورونا" إلى يهود مغاربة

هسبريس - أمال كنين

أكد سير بيير دييغو، الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، إصابة أكثر من عشرة يهود مغاربة بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا أن العدوى انتقلت إليهم خلال المشاركة في احتفالات دينية وأخرى خاصة أوائل شهر مارس.

وقال دييغو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه "أصيب ما لا يقل عن 16 عضوا بفيروس "كورونا" المستجد، خلال المشاركة في احتفالين دينيين يومي 7 و10 مارس".

كما أكد دافيد توليدانو، الكاتب العام للطائفة اليهودية بالرباط، هذه الإصابة وهو يشير إلى أن عددا من اليهود شاركوا في احتفالات دينية، وأيضا حفل زفاف جنوب أكادير، أصيبوا بالمرض.

وأورد توليدانو، في تصريح مماثل لهسبريس، أن الإصابة كانت بسبب حضور عدد من اليهود الاحتفالات المذكورة من خارج المملكة، وعلى وجه الخصوص من فرنسا، ما تسبب في نقل العدوى.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 402 من الحالات، بعد تسجيل 12 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر الإحصائيات الرسمية.

وبحسب آخر معطيات وزارة الصحة، التي تم تحديثها منتصف ليل السبت، فقد بلغ عدد الحالات المستبعدة 1574 بناء على التحاليل المخبرية.