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كُتّاب وآراء
كورونا يقتل مصابا في المملكة .. والدار البيضاء بـ10 حالات جديدة
سجلت المملكة 31 حالة جديدة ليرتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 390، مع تسجيل وفاة واحدة رفعت الحصيلة إلى 25 حالة مفارقة للحياة، بينما ظل عدد المتعافين مستقرا في 11، وزادت الحالات المستبعدة إلى 1533.
وتتوزع الحالات الجديدة على كل من جهة الدار البيضاء السطات التي انضافت لها 10 حالات جديدة ليصبح إجمالي الحالات المسجلة بها 117 حالة، إضافة إلى 7 حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة جعلت الإصابات بها 71 حالة.
كما جرى تسجيل 8 حالات مؤكدة جديدة في جهة مراكش آسفي التي وصل عدد الحالات بها إلى 70 حالة، و3 حالات أخرى على مستوى جهة فاس مكناس التي فيها الإصابات بالجائحة مرتفعة إلى 66 حالة.
وتم أيضا تسجيل حالتين جديدتين بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي يعادل مجموع المصابين فيها 25 حالة مؤكدة، وحالة واحدة بدرعة تافيلالت رفعت عدد الإصابات بهذه الجهة إلى 6 حالات أتت فحوصاتها إيجابية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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تعليقات الزوّار (6)
لا أعلم هل هو ضعف في الأمكانيات أو تماطل وتقاعس أو خطة من وزارة الصحة راه بزاف هادشي والله كل نهار كانقول أننا سنتقدم راه جابو الماتريال من الصين و 5000 جهاز لتحليل السريع يعني وتيرة التحاليل ستتضاعف والنتائج ستكون سريعة والتصاريح الأعداد طول اليوم لكن أرى العكس عاد مزادو تعطلو في غضون هاد الأسبوع غادي تصرحو بالعدد على 3 أيام
بصراحة يا مغاربة راه ماعندنا غير الله أما الطاقات البشرية والأمكانيات صفر مكايعرفو غير القمع والتنكيل والعنف لناس لي خارجة بليل الدول لخرين كاتخوي الحباسات بسبب كورونا وديالنا كاتزيد تعمرهم