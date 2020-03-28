كورونا يقتل مصابا في المملكة .. والدار البيضاء بـ10 حالات جديدة

هسبريس من الرباط

سجلت المملكة 31 حالة جديدة ليرتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 390، مع تسجيل وفاة واحدة رفعت الحصيلة إلى 25 حالة مفارقة للحياة، بينما ظل عدد المتعافين مستقرا في 11، وزادت الحالات المستبعدة إلى 1533.

وتتوزع الحالات الجديدة على كل من جهة الدار البيضاء السطات التي انضافت لها 10 حالات جديدة ليصبح إجمالي الحالات المسجلة بها 117 حالة، إضافة إلى 7 حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة جعلت الإصابات بها 71 حالة.

كما جرى تسجيل 8 حالات مؤكدة جديدة في جهة مراكش آسفي التي وصل عدد الحالات بها إلى 70 حالة، و3 حالات أخرى على مستوى جهة فاس مكناس التي فيها الإصابات بالجائحة مرتفعة إلى 66 حالة.

وتم أيضا تسجيل حالتين جديدتين بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي يعادل مجموع المصابين فيها 25 حالة مؤكدة، وحالة واحدة بدرعة تافيلالت رفعت عدد الإصابات بهذه الجهة إلى 6 حالات أتت فحوصاتها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.