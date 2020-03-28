وزارة الصحة: حالة شفاء إضافية من فيروس كورونا

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، من خلال البوابة التي خصصتها لتحديث إحصائيات الإصابة بـ"كورونا" في المملكة، عن حالة شفاء جديدة من الفيروس.

وكانت الوزارة، قبيل الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، قد ذكرت أن عدد المتعافين لم يتغيّر وبقي ثابتا في 11 حالة، لكنها عادت لتعديل الإحصائيات عقب ذلك.

ووفق المعطيات الرسمية، المعروضة على البوابة الرقمية نفسها، فإن عدد المتعافين قد وصل إلى 12 حالة، وذلك بعد تماثل شخص إضافي للشفاء.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد 19" قد بلغت 390 حالة في مختلف جهات المملكة، بينما المفارقون للحياة بسبب الفيروس مجموعهم 25.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.