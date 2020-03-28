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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: حالة شفاء إضافية من فيروس كورونا

وزارة الصحة: حالة شفاء إضافية من فيروس كورونا

وزارة الصحة: حالة شفاء إضافية من فيروس كورونا
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 23:00

كشفت وزارة الصحة، من خلال البوابة التي خصصتها لتحديث إحصائيات الإصابة بـ"كورونا" في المملكة، عن حالة شفاء جديدة من الفيروس.

وكانت الوزارة، قبيل الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، قد ذكرت أن عدد المتعافين لم يتغيّر وبقي ثابتا في 11 حالة، لكنها عادت لتعديل الإحصائيات عقب ذلك.

ووفق المعطيات الرسمية، المعروضة على البوابة الرقمية نفسها، فإن عدد المتعافين قد وصل إلى 12 حالة، وذلك بعد تماثل شخص إضافي للشفاء.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد 19" قد بلغت 390 حالة في مختلف جهات المملكة، بينما المفارقون للحياة بسبب الفيروس مجموعهم 25.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - عصام السبت 28 مارس 2020 - 23:05
الحمد لله الذي باسمه تتم النعم
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27
2 - نعيمة السبت 28 مارس 2020 - 23:05
الحمد لله والعقبة لجميع المرضى ياربي
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30
3 - bomor السبت 28 مارس 2020 - 23:06
الحمد لله ربي العالمين الملك الحق المبين
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20
4 - immad السبت 28 مارس 2020 - 23:06
شفاء 12 واصابة 390 !!!...........
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-4
5 - عاير سبيل السبت 28 مارس 2020 - 23:07
اللهم لك الحمد و الشكر.....اللهم ألطف بعبادك يا رب
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18
6 - Mohamed Azaim السبت 28 مارس 2020 - 23:07
الحمد الله، اللهم رحم مرضاك المسلمين وغير المسلمين اللهم حمل عنى هذا الوباء با أرحم الراحمين
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12
7 - Amira السبت 28 مارس 2020 - 23:07
لطفك ورحمتك يارب
ياريت لو كانوا يذكرون المدن ماشي الجهات
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7
8 - علي السوسي السبت 28 مارس 2020 - 23:07
نسأل الله ان يشفي الجميع ويرفع عنا هذه الجاءحة إنه ولي ذلك والقادر عليه
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13
9 - فتيحة السبت 28 مارس 2020 - 23:09
الحمد لله على السلامة والله يشافي المرضى الباقين ويا رب تحمي جميع المغاربة من هذا الوباء ٱمين يا رب العالمين
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12
10 - محسن السبت 28 مارس 2020 - 23:09
الحمد لله على السلامة و الشفاء راجين من الله عز و جل الشفاء للأمة الإسلامية و الإنسانية جمعاء إنشاء الله تعالى.
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7
11 - نادر موسى السبت 28 مارس 2020 - 23:13
لما تفهمش ليا هو الدول الاوربية تعلن عن عشرات حالات الشفاء أما نحن واحدة كل 48ساعة باش تقول بلادنا زوينة خاص التعليم والصحة أقسم بالله لو كانت الحالات لي في اسبانيا عندنا فالمغرب كاريتا كحلة نتمناو من الله يرفع علينا هاد البلاء يارب
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11
12 - nad السبت 28 مارس 2020 - 23:13
نتمنى ياربي اشفي كل وحد مصاب ايصبر كل وحد فقد غالي الموت اصعاب حاجة فدنيا ياربي ارحم ضعفانا نتمنى لقئك ولكين لا نتمنى المرض يارب
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7
13 - المصطفى المصطفى السبت 28 مارس 2020 - 23:13
الحمد لله سوف تفرج انشاء الله خليكم مع اولادكم ومع اخوانكم احترموا الحجر الصحي قريب الفرج
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7
14 - هشام السبت 28 مارس 2020 - 23:14
مقارنة مع بعض الدول عندهم حالات كتيرة مصابة بفيروس كورونا لكن عدد الوفايات عندهم 0 اعدد المتعافين 45 حنا فالمغرب عدد الاصابات بنفس الفيروس كورونا 390 حالة الوفايات 25 المتعافين 12 واش معدناش الامكانيات ولا معدناش اطباء فالمستوى المطلوب هادشي اللي بغيت نفهم
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8
15 - كلمة حق السبت 28 مارس 2020 - 23:14
الحمد لله على نعمه.... ستكون الأمور بخير ان شاء الله تعالى.... نلتزم بيوتنا... الأطر الطبية تقوم بواجبها... ونحن جميعاً أملنا ورجاؤنا كبير في الله سبحانه وتعالى.... ولن يكون إلا الخير... ولنترحم على الذين توافهم الله... ونرجو ان يدخلهم الله فسيح جناته.... إنه هو الرحمان الرحيم..
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9
16 - Momo السبت 28 مارس 2020 - 23:14
الحمد لله على شفاء حالة اخرى،لكن هناك شيئا ما غير مفهوم ففي كل الدول تقريبا حالات الشفاء اكثر من الوفاة،هل هناك خطأ في طريقة العلاج ؟ام ماذا هناك؟العراق و البحرين و حتى فلسطين نسبة الشفاء عندهم كبيرة جدا.
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9
17 - مصطفى السبت 28 مارس 2020 - 23:14
أتمنى الشفاء للجميع إن شاء الله
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2
18 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 23:17
الى حدود الساعة 4 حالات شفاء او أكثر كلها من فرنسا ومتقدمة في السن هذا ما ذكرت هسبريس سابقا ارجعو للوراء لترو ترى هل لديهم مناعة قوية اكثر من المغاربة العلم لله؟؟؟؟؟؟ بالشفاء العاجل للجميع
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4
19 - اسماعيل السبت 28 مارس 2020 - 23:18
ياربي تشافي الجميع وتدوز هاد المحنة وترجع المباه لمجاريها
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4
20 - atom السبت 28 مارس 2020 - 23:18
لي شاف الفيديو ديال المريضة فسطات غادي يفهم علاش الوفيات كتار . خاص تكون مراقبة المستشفيات من طرف الداخلية .كترة الوفيات تتخلع
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8
21 - مثقف السبت 28 مارس 2020 - 23:24
وأخيرا الصين تطلب خبرة عشاب مغربي. نرجو التواضع واللجوء والإستعانة بالتداوي بالأعشاب وعدم إحتقارها.
فربما هناك أمل كبير في تناولها
فهي الوحيدة التي تستعمل (((ويستخرج منها الدواء)))
منذ أن خلق الله الإنسان إلى يومنا هذا .
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-2
22 - الحمد لله السبت 28 مارس 2020 - 23:25
الله يرحما و يعافينا ويشافي مرضانا ويرحم موتانا و المسلمين أجمعين
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2
23 - مروان السبت 28 مارس 2020 - 23:27
25حالة وفاة من أصل 390 إصابة مؤكدة يعني نسبة الوفيات وصلت %6,4وهذه نسبة مرتفعة بينما 12حالة شفاء من أصل 390إصابة مؤكدة يعني نسبة الشفاء هي %3وهي نسبة ضعيفة وخلاصة هذا الامر ان ارتفاع عدد الإصابات وتفشي الوباء لقدر الله سيؤدي الى كارثة حقيقية يجب على الشعب المغربي ان يستفيد من الشعب الصيني الذي حاصر الوباء بالوعي وليس بالدواء وشكرا
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