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كُتّاب وآراء
معطيات رسمية ترفع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 402 في البلاد
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 402 من الحالات، بعد تسجيل 12 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.
وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة، منتصف ليل اليوم السبت، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 25، غير متغير بالمقارنة مع الحصيلة المعلن عنها سابقا، والمتعافون 12.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، قبيل الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، تشير إلى 390 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (89)
إما أن تجلسوا في بيوتكم فتسلموا . أو تقتادوا إلى السجون فتندموا . أو تنزلوا بالمستشفيات فترحموا ...
فلكم الاختيار ؟؟؟
بقا في دارك # تحمي راسك وبلادك
يارب احفض بلدنا حفضا كاملا
من س 18 ل س 23و 30 دقيقة: 34+12 = 46 حالة.
مع العلم أن عندنا مختبرين فقط
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
جانا الوحيد هو كثرة الاستغفار
إننا والله في كرب كنبي الله يونس في بطن الحوت :
فنحن في بطون بيوتنا... وننتظر فرج الله... فكل الأسباب تقطعت... فلا ثقة لنا بحول وقوة دولتنا ولا إمكانياتها...
"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"
باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
عدد الوفيات مرتفع في حين عدد المتعافين ضعيف
كل هذه المعطيات لا تبشر بخير. اتمنى من وزارة الصحة تسريع وتيرة التحاليل المخبرية حتى يتم عزل المصابين من جهة أخرى يجب الاهتمام أكثر بالمصابين حتى يتشافوا.
لا اريد ان اكون متشائم, لكن يبدو ان القادم اسوأ.
الزموا بيوتكم افضل لكم فلا تسترجوا من الدولة المغربية ان تعالجكم نسبة الوفيات المرتفعة بين المصابين دليل على اعدم امكانيات في معالجت المصابين الغير مصابين بالامراض المزمنة فمابلك بالاخرين لعل الكثير شاهد الفيدو الخاص بالسيد المصابة من مدينة السطات ليعاين بنفسه ما يقع في مستشفيتنا
هذه نتيجة الاستثمار في المهرجانات و الكرة القدم .
خير ان شاء الله
اغلبهم سيعافى
ويعود إلى اهليه
واقلهم سيكون هناك في قبره في
فاربعوا على انفسكم
واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها
(لمتل هذا فليعمل العاملون)
على وزارة الصحة تخدم باقي المختبرات الاخري. لتسريع الكشف.
حيت جوج مختبرات في المغرب كامل مكافينش. وشكرا
يوميا هذه اظاهرة.
لماذا لا تقوم بالحجز صحي الاحياء و المدن بدل هذا الحجز الصحي الغبي
نحن نواجه جائحة بسبب الفكر الضعيف
سيمانا نساليو مع فيروس
او ترجع الحالة كيف الاول والا نبقاو الله يحفظ معاه مدة طويلة .الحل بين يدينا
القطاعات في البلاد بانوا فيها الثقب السوداء، وبعض الشعب باغي يزيد يعميها..
اللهم انا نعود بك من البرص والجدام والجنون وسيئ الاسقام.
يعني الوقاية خير من العلاج. اجلس في دارك قبل م تموت و تمَوِّت معك أصحاب الدار.