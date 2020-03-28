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الرئيسية | مجتمع | معطيات رسمية ترفع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 402 في البلاد

معطيات رسمية ترفع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 402 في البلاد

معطيات رسمية ترفع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 402 في البلاد
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 23:34

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 402 من الحالات، بعد تسجيل 12 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.

وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة، منتصف ليل اليوم السبت، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 25، غير متغير بالمقارنة مع الحصيلة المعلن عنها سابقا، والمتعافون 12.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، قبيل الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، تشير إلى 390 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (89)

1 - إلهام السبت 28 مارس 2020 - 23:43
صافي هدشي لبغيتوا....و خرجوا دبا باش تكملوا 1000..و ديك الساعة لوموا الدولة و بقاو تشكاو معندناش الصحة ....وش رجليك و جلس في دارك ...الله يستر عزيز عليكم الدوران.
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210
2 - بودينار السبت 28 مارس 2020 - 23:43
أيها المواطنون والمواطنات . أنتم أمام ثلاث اختيارات خلال هذه الفترة الفارقة من حياتكم الغالية في هذا البلد الحبيب " المغرب " :
إما أن تجلسوا في بيوتكم فتسلموا . أو تقتادوا إلى السجون فتندموا . أو تنزلوا بالمستشفيات فترحموا ...
فلكم الاختيار ؟؟؟
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220
3 - عادل السبت 28 مارس 2020 - 23:43
القضية بدات تتحماض والشعب بارك خارج داخل، الزموا بيوتكم الله اهديكم راه الموت تتدور، ولا نتوما مبشرين بالجنة...
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137
4 - محسن صفرو السبت 28 مارس 2020 - 23:44
اللهم أنا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه
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128
5 - youssra rafya السبت 28 مارس 2020 - 23:44
لطفك يا الله، "اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن عزمنا إلى عزمك، ومن ضعفنا إلى قوّتك، ومن إنكسارنا إلى عزتك ومن ضيق اختيارنا إلى براح إرادتك."
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124
6 - الزمامرة السبت 28 مارس 2020 - 23:44
يا لطيييف الطف بعبادك ومن شر فتنة هاد الفيروس القاتل... يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
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74
7 - zaki السبت 28 مارس 2020 - 23:44
69 حالة في يوم واحد والعداد مستمر
الله يلطف.
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64
8 - mohamed tazart السبت 28 مارس 2020 - 23:45
نسال الله العافية من كل بلاء يا ودود يا مغيث
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48
9 - س.ر السبت 28 مارس 2020 - 23:45
يا رب لطفك بما جرت به المقادير
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45
10 - ملاحظ السبت 28 مارس 2020 - 23:45
من قال: لا إله إلا الله عند الموت، فهذه بشارة خير، وهذا فيه فضل عظيم، في الحديث يقول ﷺ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
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82
11 - خالد السرغيني السبت 28 مارس 2020 - 23:46
لطفك يا رب ، نتمنى من الجميع الالتزام بتعليمات الوزارة . الوضع الان أصبح محرج
بقا في دارك # تحمي راسك وبلادك
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46
12 - Ahmed السبت 28 مارس 2020 - 23:46
اللهم ارفع البلاء وأحفظ جميع المسلمين وأحفظ بلادنا
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48
13 - وجدي السبت 28 مارس 2020 - 23:46
دنوبنا على افراد الجالية الدين جاءوا إلى الوطن في هده الظرفية العصيبة. انتم السبب المباشر لانتشار الفيروس بين ضهرانينا .صار قلبي يخفق كلما رايت سيارة بترقيم اوربي.الله ياخد الحق
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-24
14 - يارب احفض بلدنا المغرب السبت 28 مارس 2020 - 23:46
يارب احفض بلدنا المغرب, يجب ان نضع كل المشاكل جانبا بما فيها المسائل الحقوقية و الحريات الى اخره حتى تنجو البلاد من هذه المصيبة وبعد النجاة يمكن المحاسبة للذين استغلوا هذه الازمة للتعسف و ضرب حقوق المواطنة.
يارب احفض بلدنا حفضا كاملا
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7
15 - nad السبت 28 مارس 2020 - 23:46
انا غدي نموت الله يستر غير بهد الارقام لي كيتلعو يارب سلمى
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7
16 - متسائل السبت 28 مارس 2020 - 23:46
لماذا عدد الوفيات اعلى بكثير من عدد المتعافين؟ اكثر من 2/3 مقابل اقل من 1/3؟؟؟!!! لماذا عدد الفحوصات قليل جدا مقارنة مع الدول الاخرى؟ نريد معلومات دقيقة عن الحالات الصحية للمتوفين، نريد احصائيات عن الاحياء و عدد الحالات فيها نريد نريد
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18
17 - سلا-الرباط السبت 28 مارس 2020 - 23:46
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الدواء هو غسل اليدين بالصابون مرورا، مع الالتزام بالمكوت داخل المنزل ، ولو كان انعدام الخروج لكان احسن . الله يشافي جميع المرضى .
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19
18 - Ayoub arn السبت 28 مارس 2020 - 23:46
اللهم اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا ربي احفضنا
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24
19 - Contrex السبت 28 مارس 2020 - 23:47
اللهم إنا نسألك اللطف،وأن ترفع عنا هذا البلاء بجودك و برحمتك يا ارحم الراحمين.
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20
20 - hicham السبت 28 مارس 2020 - 23:47
الله يجعل السلامة الله يرفع عنا هدا البلاء
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18
21 - فؤاد السبت 28 مارس 2020 - 23:47
من الصباح إلى س 18 : 23حالة.
من س 18 ل س 23و 30 دقيقة: 34+12 = 46 حالة.
مع العلم أن عندنا مختبرين فقط
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11
22 - جواد السبت 28 مارس 2020 - 23:48
نسال الله السلامة.ادعو الجميع لتحمل مسوولياته.
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11
23 - عبد الرحمن السبت 28 مارس 2020 - 23:48
أستغفر الله العظيم، اللهم ٱرفع عنا ه‍ذا الوباء
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17
24 - rachid السبت 28 مارس 2020 - 23:48
اللهم ا لطف بنا استحلفكم بالله ان تبقو في بيوتكم الامر خطير
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11
25 - ابن العاصمة السبت 28 مارس 2020 - 23:49
ياربي السلامة، هدشي كيخلع وكاين لي ممسوقش هالعار شدو ولادكم ودخلو لديوركم وقفو مع البلاد فهاد المحنة.
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
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14
26 - مغربية السبت 28 مارس 2020 - 23:49
سبحانك لا. اله الا انت اني كنت من الظالمين
جانا الوحيد هو كثرة الاستغفار
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13
27 - hosain السبت 28 مارس 2020 - 23:49
يا ربي نسمعوا شي اخبار سارة.لا اله الا الله محمد رسول الله.ان بعد العسر يسرا.
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13
28 - بوجمعة السبت 28 مارس 2020 - 23:49
عدد حالات اليوم 69 والشعب باقي دايع في الشوارع، ادخلوا مساكنكم، الموت بالجوع أهون من الموت دون جنازة ولا العزاء وفي غفلة من الناس...
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19
29 - Zakari السبت 28 مارس 2020 - 23:49
سلم يا رب سلم
إننا والله في كرب كنبي الله يونس في بطن الحوت :
فنحن في بطون بيوتنا... وننتظر فرج الله... فكل الأسباب تقطعت... فلا ثقة لنا بحول وقوة دولتنا ولا إمكانياتها...
"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"
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20
30 - امين السبت 28 مارس 2020 - 23:50
الله يلطف بنا الله يستر . اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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12
31 - ياسين السبت 28 مارس 2020 - 23:50
باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
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28
32 - مواطن السبت 28 مارس 2020 - 23:50
يارب العالمين برحمتك الواسعة يارب تلطف بينا يارب يامن قولك الحق أدعوني أستجب لكم ياربي أبعد عنا هذا البلاء يارب العالمين ورحمنا برحمتك الواسعة ياربي العالمين ولا حول ولا قوة إلى بالله
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13
33 - شمس اكتوبر السبت 28 مارس 2020 - 23:51
من أهم أعراض الاصابة بمرض كوفيد 19 هي فقدان حاسة الشم و الذوق
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8
34 - محمد هلين السبت 28 مارس 2020 - 23:51
استغفر الله العضيم واتوب اليه
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12
35 - Yasser السبت 28 مارس 2020 - 23:52
هذا الأسبوع حاسم و صعب... فلنتحلى بالصبر و نحترم التعليمات... ولنضاعف من الاختبارات...
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36 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 23:52
اللهم رحم ضعفنا وارفع هذا البلاء عن البشرية جمعاء.
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14
37 - بن يازغة مدينة المنزل السبت 28 مارس 2020 - 23:52
اللهم لطفك و رحمتك يا رب يا رحمان يا لطيف
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16
38 - عبدو الله السبت 28 مارس 2020 - 23:52
اللهم انا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او إستأثرت به في علم الغيب عندك: ان ترفع عنا هذا البلاء وتنزل الشفاء ولا تآخذنا بما فعل السفهاء منا
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39 - عادل من قلعة السراغنة السبت 28 مارس 2020 - 23:52
السلام عليكم ياربي تلطف بينا و انجي ولادنا ا وليدينا يارب العالمين الى المسؤولين بغاو متطوعين انا اول واحد
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9
40 - hicham السبت 28 مارس 2020 - 23:53
نسال العفو والعافية. الله الطف بينا اصافي.
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11
41 - sqmir السبت 28 مارس 2020 - 23:53
نتمنى انحصار الوباء عاجلا. يجب الالتزام و عدم فقدان الأمل. كلنا ضد كورونا
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42 - رضوان السبت 28 مارس 2020 - 23:53
وعباد الله بقاو فيوركم. راه ماشي اللعب هذا . راه الاطباء كيموتو بسبب تهور بعض الاشخاص. والامن اصبح يعمل ليلا ونهارا من اجل سلامتنا . والعلماء يسهرون الليالي لكي يجدو علاجا لهدا الوباء. والله يهدي شي بعضين عن جهلهم .
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12
43 - سيمو السبت 28 مارس 2020 - 23:53
راني خايف حيث كنشوف العالم غادي الهاوية .. خوتي المغاربة وجدوا ريوسكم, هادشي كيخلغ, صليو و قراو القران و تسامحوا مع بعضياتكم, هاد العام شلا قبورة غادي يتحفروا .. لا اله إلا الله محمد رسول الله
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14
44 - بوبكر السبت 28 مارس 2020 - 23:54
اللهم الطف بنا وقنا شر هذا الوباء الفتاك وابعده عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين
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45 - hanane OUMAIMA السبت 28 مارس 2020 - 23:54
اللهم ارحم الموتى ضحايا هذا الفيروس و اجعل مثواهم الجنة و اشف المصابين والبسنا لباس الصحة والعافية اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين...اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
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23
46 - reda السبت 28 مارس 2020 - 23:54
الأسبوعين المقبلين حاسمان. ستنخفض درجة الحرارة ، مما يعزز بشكل كبير انتشار الفيروس بسرعة عالية جدًا ، مثل ما حدث في إيطاليا وفرنسا. إذا قاومنا وبقينا في المنزل للأسبوعين المقبلين ، في نهاية أبريل سترتفع درجات الحرارة وسيفقد الفيروس قدرته على الانتشار إن شاء الله. يجب أن يدرك كل الشعب المغربي هذا الواقع. ابق في المنزل للأسبوعين المقبلين ، إنه أمر بالغ الأهمية وحازم للغاية إن شاء الله
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7
47 - هشام السبت 28 مارس 2020 - 23:55
وا دخلو ديوركم راه ماشي كورونا لي غاتقتلكم الاهمال و الجوع فسبيطاران المغرب
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7
48 - Wahbi السبت 28 مارس 2020 - 23:55
الله ما احفظنا من هذا الوباء
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5
49 - كريم السبت 28 مارس 2020 - 23:56
انا مبغاش نقوليكم جلسوا فديوركم لكن بغيت نقوليكم ان واحد 90% من الأطباء في المغرب مكينش في القلب ديالهم الرحمة انا بحكم أنني دوزت المرض بزاف .الله يكون في عون ناس لي مراض والله العضيم
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3
50 - التومة البشير السبت 28 مارس 2020 - 23:56
الناس مكلخة صعيب باش يفهموا اش ناهو الحجر الصحي ....وايضا الحكومات السابقة ما عمرهم دارو شي تجربة ولو بالكدوب باش الناس تفهم ...إلا لقات لي يفهم...الله يصبرنا او صافي
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7
51 - ilothni السبت 28 مارس 2020 - 23:57
في المتوسط العدد يتضاعف كل تلاتة أيام:اليوم 400حالة 31 مارس:800حالة.3أبريل:1600حالة. 6أبريل:3000حالة.9أبريل6000حالة...الله يحد الباس وصافي.
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2
52 - مواطن مغربي السبت 28 مارس 2020 - 23:58
عدد التحاليل المخبرية ضعيف و بطيء
عدد الوفيات مرتفع في حين عدد المتعافين ضعيف
كل هذه المعطيات لا تبشر بخير. اتمنى من وزارة الصحة تسريع وتيرة التحاليل المخبرية حتى يتم عزل المصابين من جهة أخرى يجب الاهتمام أكثر بالمصابين حتى يتشافوا.
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6
53 - رأي1 السبت 28 مارس 2020 - 23:58
اذا سرنا في اتجاه احترام قواعد الحجر وقوانين منع التجوال فاننا وحسب ما يلاحظ من احصائيات سنحارب هذا الوباء في غضون اسابيع قليلة.لذلك فان المطلوب مزيد من الحيطة والحذر وتجنب المخالطة قدر المستطاع والتقيد بقواعد النظافة والتزام البيوت الا لضرورات قصوى..
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5
54 - متتبعة كنب السبت 28 مارس 2020 - 23:58
الله يلطف بنا ويشوف من حالنا لبغيت نفهم عدد الحالات فتزايد + ++ ومكينقصوص المتاعافيين كنعرف مرضو 15 نزيدوهم على المجموع العام تعفاو 12 مكينقصهومش علاش المهم أخواتي كلسو في ديوركم حتى يفاجيها الله
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4
55 - أحمد مهداوي السبت 28 مارس 2020 - 23:58
اللهم أنزل في قضائك اللطف.من الملاحظ وخاصة بمدينة الدارالبيضاء غياب رش.المعقمات وخاصة بالاحياء الشعبية مما يظهر غياب المجالس المجالس الجماعية وعلى رأسهم مجلس مدينة الدارالبيضاء اين المعدات المجهزة للتطهير والتي سبق أن صرفت عليها مزانية ضخمة من اجل احداث اسطول لرش المبيدات.اللهم ارفع علينا الوباءوارحم مخلوقاتك في مشارق الارض ومغاربها انك رؤوف رحيم
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6
56 - Rach السبت 28 مارس 2020 - 23:58
ومازال غادي يطلع العدد ...الدولة دارت لعليها والاغبياء راهم مازال مابغاو يفهموا ...كل النهار كنشوف صور و نمادج ديال شي كائنات مافاهما والو آش واقع ...التجمعات و البلادة دايرة ماديرة . خلاصة القول الله يدير شي تاويل اوصافي ..المسامحة !!
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7
57 - said السبت 28 مارس 2020 - 23:58
يجب إغلاق المعامل لكي لا يخرج الجميع .والاسراع في مساعدة الناس .
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6
58 - مغربي السبت 28 مارس 2020 - 23:58
أنا امزاوك فيكم آ لمغاربة كلسو فداركم
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8
59 - عماد المديوني السبت 28 مارس 2020 - 23:58
نفس عدد الاصابات كان في بريطانيا قبل اسبوعين, الآن هم على عتبة 16000 مصاب.

لا اريد ان اكون متشائم, لكن يبدو ان القادم اسوأ.
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8
60 - عبد جليل السبت 28 مارس 2020 - 23:59
نشوفو اشنا هو الحل. الحل بيد السلطة الى الى اتاخدت القرار الصائب غادي نكونو حدينا من تفشي الوباء . الحل هو تغير طريقة تعامل معى المواطنين اللي على بالهمش قانون حضر التجول . بلعربية الدارجة بعض المواطنين واغلبيتهم في الاحياء الشعبية كاتلقا 3 او 4 اوبعض المرات مثر واقفين يتكلمون على الوباء كانهم يتكلمون عن كرة القدم والبعض ماعلى بالوش المرجو من الامن والمسؤولين ايخدمو لعصا را البعض كاموني وشكرا.
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7
61 - ابو عمران السبت 28 مارس 2020 - 23:59
انا لله و انا لله راجعون .استغفر الله رب العرش العضيم .مهما تعددت اسباب الموت فالموت واحد
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6
62 - يونس السبت 28 مارس 2020 - 23:59
البقاء الله
الزموا بيوتكم افضل لكم فلا تسترجوا من الدولة المغربية ان تعالجكم نسبة الوفيات المرتفعة بين المصابين دليل على اعدم امكانيات في معالجت المصابين الغير مصابين بالامراض المزمنة فمابلك بالاخرين لعل الكثير شاهد الفيدو الخاص بالسيد المصابة من مدينة السطات ليعاين بنفسه ما يقع في مستشفيتنا
هذه نتيجة الاستثمار في المهرجانات و الكرة القدم .
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6
63 - Imane السبت 28 مارس 2020 - 23:59
علاش عدد الوفيات في المغرب اعلى من عدد المتعافين؟ اريد جوابا... الله احفظ، يا ربي تلطف بنا.
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6
64 - khadija الأحد 29 مارس 2020 - 00:00
اللهم إنك أنت الضار وأنت النافع أنزل علينا نفعك اكشف عنا ضرك يا ارحم الراحمين
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6
65 - محمد الأحد 29 مارس 2020 - 00:00
خوتي هذه اخر مرحلة يجب ان نتضامن بعدم خروج الا اذا كان عندي مشكلة ما والا سوف سيكون كارتة وخيمة وشكرا
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7
66 - كاتب الأحد 29 مارس 2020 - 00:00
اللهم احفظ هذا البلد الأمين
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6
67 - الأخ منير الأحد 29 مارس 2020 - 00:01
الحمد لله على كل حال
خير ان شاء الله
اغلبهم سيعافى
ويعود إلى اهليه
واقلهم سيكون هناك في قبره في
فاربعوا على انفسكم
واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها
(لمتل هذا فليعمل العاملون)
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68 - ممرض الأحد 29 مارس 2020 - 00:01
بصفتي ممرض ، الله يجازيكم بخير بقاو فديوركم ، الله يرحم ليكم الوالدين ، عاونونا غير بهادشي صافي . الله يحفظكم من هاذ الجايحة ..
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69 - ام ايمن الأحد 29 مارس 2020 - 00:02
اللهم ارفع البلاء وأحفظ جميع المسلمين وأحفظ بلادنا
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70 - Dichter الأحد 29 مارس 2020 - 00:02
اللهم انزل لطفك يارب السموات والارض. كل من لم يلتزم بالقواعد الاحترازية والمكوث في البيوت والاستهثار بجميع النصائح المعطات من وزارة الصحة والسلطات يعتبر قاتل اخوانه المغاربة. وسوف يسأل امام الله.
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71 - على كلميييم باب الصحراء الأحد 29 مارس 2020 - 00:02
والله العضيم من نهار 19مارس مخرجت نهائيا من الدار. الله يرحم ليكم الوالدين بقاو فديوركم.

على وزارة الصحة تخدم باقي المختبرات الاخري. لتسريع الكشف.
حيت جوج مختبرات في المغرب كامل مكافينش. وشكرا
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72 - المعقول الأحد 29 مارس 2020 - 00:03
للاسف الناس ماملتازمينش بحالة الطوارئ الصحيو ويخرجو على البلاد العباد خاصة بالنهار واش اعباد الله كلشي غادي يتقدا بنادم غير لقا ديك الورقة مسلكاه غادي جاي بديك الورقة وكاين العائلات لي عندهم عشرة ديال الوراق وكلشي خارج خاص اعدة النظر فدوك الوراق ولا كلشي يجلس فدارو مكاين لا خدمة لا والو الا وقفات الحركة واحد اسبوع ولا زوج ماتفناش الدنيا ويخصصو لكل حي ساعة يتقدا ويرج فحالو ويخرج واحد هدا هو الحل اما السوق عامر سوبير مارشيات عامرين الطرام عامر فينهو هاد الحجر الصحي حتى الليل مكافيش الاخوان و تنوجه الشكر للامن والسلطات ممقصراش من جهدها ولكن واحد الفئة الشبه بشرية للاسف غاتخرج على البلاد بكل صراحة للاسف وشكرا
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73 - رحاب الأحد 29 مارس 2020 - 00:03
لازم مساءلة وزير صحه لا يعقل عدد الاشخاص لي كيتم الكشف عليهم قليل جدا .. يعني الى بقلو هكدا هاد الاسبوع غنبقاو نسمة بالمئات يوميا لاقدر الله.. الحجر صحي وحدو غير كافي.. للاسف بلادنا غاتكون ايطاليا افريقيا.. الله يلطف
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74 - Boutaib الأحد 29 مارس 2020 - 00:04
المرجوا لرجال الامن التدخل لمنع ومحاربة شباب يتناولون المخدرات طول النهار ضاربين عرض الحائط قانون الطوارىء وسط سلا الجديدة حيت يشكلون خطرا كبيرا على سكان العمارات.رغم المناداة نرى
يوميا هذه اظاهرة.
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75 - يوسف الأحد 29 مارس 2020 - 00:05
لماذا لا تقوم الدولة بفحص شامل لكل الواطنين
لماذا لا تقوم بالحجز صحي الاحياء و المدن بدل هذا الحجز الصحي الغبي
نحن نواجه جائحة بسبب الفكر الضعيف
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76 - متتبع الأحد 29 مارس 2020 - 00:05
أول مرة غادي نقول الناس لي فشي قنت يلصق فيها ماشي غير بقا فدارك،القضية بذات تحماض، ومتعولش على راك عندك امل تعالج حيث لكيموتوا كثر من لي كايعالجوا وهاذي زعما كلشي متوفر، تصور ملي يكثروا المصابين بلا تحلم، اللهم شد القنت حتى يدير الله تاويل ديال الخير
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77 - حلالة الأحد 29 مارس 2020 - 00:06
المغرب سيكون من أوائل الدول المتعافية من الوباء إنشاء الله.
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78 - بن موحى الأحد 29 مارس 2020 - 00:06
اقول ان الامور حتى الان واضحة اننا اصبحنا نعد الذين اصيبوا من المغاربة من اقاربهم و العائدون لهذا المكوث في المنازل هو حفاظا على صحتكم و صحة العائلة من العدوى . حاليا في حالة الاستقرار في المنازل العدد سيتجه نحو الهبوط لهذا ليس عندنا الا الله و هذه الايام الباقية لا نريد أن نسقط في المزيد نريد ان نحد هذا التزايد و الا اننا سنعيش الجحيم لا من ناحية العدد للمرضى و لا من ناحية الحالة الاجتماعية . لهذا الله يرحم لكم الوالدين كونو سفراء لكل العائلات استقروا في منازلهم و كونو سفراء للقضاء على الاشاعات التي تريد ان تفشل هذا التنضيم الذي نعيشه . مع متمنياتي لوطني ان ينتهي هذا الكابوس و تعود الحياة لعادتها و انشاء الله سنربح الرهان شدوارد رجليكم فديوركوم تحياتي
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79 - بقى ف دارك قبل ماتمشي لقبرك الأحد 29 مارس 2020 - 00:06
الاخوان عفاكم بقا فديوركم
سيمانا نساليو مع فيروس
او ترجع الحالة كيف الاول والا نبقاو الله يحفظ معاه مدة طويلة .الحل بين يدينا
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80 - عبدالله التطواني الأحد 29 مارس 2020 - 00:08
صدقوني ان شئتم او لا لكن الحكومة لاتصرح بالحقيقة فالمغرب ليس ببؤرة وباء حتى ترتفع الحالات في ساعات فكل ثلاثة ساعات او أربعة يعطوننا رقم مرتفع عن الاول هناك تفسيرين اما ان هناك فشل في احتواء الوباء وأصبح خارج عن سيطرتهم وأما انهم يتخبط ن و لا يعرفون كيفية العمل
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81 - واحد من المغرب الأحد 29 مارس 2020 - 00:09
هادشي كامل و مزال شي وحدين مبغاوش يحشمو يدخلو لديورهم رغم النصائح. و باركين تيلعبو cache cache مع السلطات. الله يحد الباس وصافي
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82 - قلم الكاتب الأحد 29 مارس 2020 - 00:10
فيروس الجهل اشد علينا من فيروس كورونا، بنادم جاهل وزايدها بتسنطيح، مكان ان يقر الانسان في بيته خارج تنيشر المرض، هادو راه مشي خصهم الحبس، خاصهم الزرواطا" إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".
القطاعات في البلاد بانوا فيها الثقب السوداء، وبعض الشعب باغي يزيد يعميها..
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83 - salim الأحد 29 مارس 2020 - 00:10
و اعباد الله فهموني راني بغيت نحماق. واش بنادم تاتجي سيارة اسعاف تدي عائلة كاملة حيت اواحد فديك الدار مصاب بكورونا او واحدين كايتفرجو فيهوم اكالسين فالزنقة واحد خاشي راسو فلاخر بحال الا شافو غير مول جافيل حداهم. واش هاد الناس عايشين فشي قمر اخور. الله ارحم الوالدين بقاو فديوركوم خافو على والديكوم او على ريوسكوم او على هاذ الوطن.
اللهم انا نعود بك من البرص والجدام والجنون وسيئ الاسقام.
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84 - محمد الأحد 29 مارس 2020 - 00:10
الذكي هو الذي يستفيد من تجاريه ولكن الأذكى هو من يستفيد من تجارب الآخرين. الدولة أذكى لأنها استفادت من الأخرين بالاستعداد الإستباقي وسن الإجراءات اللازمة. ولكن كل شيء يبقى رهين بانخراط 100٪ للمواطنين باحترام اجراءات النظافة والحجر الصحي لتفادي لا قدر ﷲ مالا يحمد عقباه.
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85 - عبد ربه الأحد 29 مارس 2020 - 00:11
يارب احفظ هذا البلد من كل وباء وارفعه عنا وعن البشرية جمعاء، كل يوم زيادة في الإصابات، وهذا يدل على عدم إلتزام بعض المواطنين وكأن الأمر لا يهمهم،وبالأخص في الأسواق الاسبوعية ،والأماكن الشعبية وما تعرفه من ازدحام وعدم إحترام المسافة المسموح بها، وكأنهم في أيام عادية بالنسبة إليهم، وهذا خيانة للوطن يارب تهديهم إلى الصواب، وارفع عنا هذا الوباء قريبا غير بعيد آميييين يارب العالمين.
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86 - مستغربة لحال الناس الأحد 29 مارس 2020 - 00:13
اسغرب لحال الناس ، بينما الاعداد تتصاعد لازال الكتيرون يخرجون لزيارة الوكالات التجارية من ابناك و وكالات الاتصالات لاغراض تصنف بغير الطارىة في الظروف الحالية و يزدحمون في صفوف الانتظار و يستعملون الالات التي يلمسها كل الناس دون التفكير ولو لدقيقة في خطورة الامر فمن يعلم اين يلتصق الفيروس!!! ومن يعلم ان كان الانسان مصابا لكن الاعراض لم تظهر بعد و هو يسرح ويمرح و ينقل العدوى لموضفين اضطرو للخروج للعمل ...لطفا ببعضنا البعض ان لم تخافو على انفسكم فلا تظلمو ابريء معكم امكثو في منازلكم الله يرحم الوالدين :(
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87 - Mohamed Ach’ الأحد 29 مارس 2020 - 00:13
الله يلطف بينا الله يجازيكم بخير بقاو فديوركم راه هادشي ممعاهش اللعب
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88 - ام يوسف ويحي الأحد 29 مارس 2020 - 00:13
الله يشفي جميع المسليمين يارب ويرفع عني البلاء
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89 - O.m. الأحد 29 مارس 2020 - 00:14
كثير يسأل لمادا نسبة الوفاة مرتفعة. فهم لا يفحصون الكثير ممن تمكن منهم الفيروس بعد ظهور الأعراض. فعادي نسبة الشفاء منخفضة و نسبة الوفاة مرتفعة.
يعني الوقاية خير من العلاج. اجلس في دارك قبل م تموت و تمَوِّت معك أصحاب الدار.
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