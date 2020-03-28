معطيات رسمية ترفع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 402 في البلاد

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 402 من الحالات، بعد تسجيل 12 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.

وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة، منتصف ليل اليوم السبت، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 25، غير متغير بالمقارنة مع الحصيلة المعلن عنها سابقا، والمتعافون 12.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، قبيل الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، تشير إلى 390 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.