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الرئيسية | مجتمع | إصابات جديدة بـ"كورونا" .. جهة فاس مكناس تنال 6 حالات إضافية

إصابات جديدة بـ"كورونا" .. جهة فاس مكناس تنال 6 حالات إضافية

إصابات جديدة بـ"كورونا" .. جهة فاس مكناس تنال 6 حالات إضافية
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 23:55

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 حالة بوباء كورونا وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة في المملكة إلى 402 حالة.

وبحسب آخر معطيات وزارة الصحة، التي تم تحديثها منتصف ليل السبت، فقد بلغ عدد الحالات المستبعدة 1574 بناء على التحاليل المخبرية.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 6 حالات في جهة فاس مكناس، و4 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى حالة واحدة بجهة الشرق وحالة أخرى في الرباط سلا القنيطرة.

الحصيلة الحديثة تجعل فاس مكناس متحصلة على 72 حالة مقابل 29 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و14 إصابة في جهة الشرق و72 في جهة الرباط.

وتعرف جهة الدار البيضاء سطات حصيلة إصابات تبلغ 117 حالة، و70 في جهة مراكش آسفي و11 في سوس ماسة، و10 بجهة بني ملال خنيفرة و6 في درعة تافيلالت وحالة واحدة في جهة كلميم وادي نون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - هشام الأحد 29 مارس 2020 - 00:08
اتعلمون ان لم تلزمو منازلكم و اصبتم فستعلمون حقيقة نظام الصحة في المغرب غايقتلكم غا الجوع و الاهمال راه سجن اعباد الله
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48
2 - محمد المغربي الأحد 29 مارس 2020 - 00:11
اللهم يا رب فرج عما قريب و احفظنا من كل شر.
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53
3 - رهام الأحد 29 مارس 2020 - 00:12
يربي تحد لبس هذ شي غدي و كيزيد الهم رفع عنا هذا الوباء
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37
4 - خالد الأحد 29 مارس 2020 - 00:12
نرجو من أحد المسؤولين أن يفسر لنا سر الإرتفاع الصاروخي في عدد الوفيات مقارنة مع باقي الدول، فجميع الدول (باستثناء بعض الدول العربية) لم تسجل ٢١ حالة وفاة حتى تجاوز عدد الإصابات ألف حالة
وهل للدواء المستعمل علاقة؟
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43
5 - Zineb الأحد 29 مارس 2020 - 00:14
ياربي تلطف بينا ياربي الله يشافي المرضى أو يحد الباس علينا
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21
6 - حمزة ١ الأحد 29 مارس 2020 - 00:15
الله يحفظ
لازم تعقيم المدن ليلا
ثم الحضر بالنهار خلال الأسبوع القادم
الله يحفظ البلاد والعباد والمشاكل الأكبر اذا انتقلت العدوى للقطوط الموجودة بكثرة
كما أُثبت ذالك
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0
7 - عمر الأحد 29 مارس 2020 - 00:16
الله اللطف بنا يا رب في هذا الشهر شعبان ويبعد عنا هذا الوباء
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0
8 - بن يازغة مدينة المنزل الأحد 29 مارس 2020 - 00:17
اللهم أنت ربي لا إلاه إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
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2
9 - محمد الأحد 29 مارس 2020 - 00:17
نتمنا نتمنا نتمنا من الحكومة فرض عالة طوارء قصوى قصوى لا ورقت خىروج ولا هم يحزنون وشكرا
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10 - magd الأحد 29 مارس 2020 - 00:18
اللهم استرنا يارب من المرض ومن جهل البعض الذي يستهين بالعدد او يقول اننا بعيدون عن مناطق الوباء ..فالقدر ان اراد ان ياتيك الوباء فاما عن طريق بضاعة ملوثة او سائق حافلة مواد غدائية مصاب ..ولا احد يعرف من هو مصاب وينتظر مرور مدة لكي تظهر عليه الاعراض فتصاب ..ارجوكم الزموا بيوتكم ومن استطاع ان يتزود بما يحتاجه مرة في الاسبوع خير له وللجميع..الرقم المعلن عنه مؤقت وغير دقيق وقديكون عدد المصابين بالمئات لا قدر الله ..الزموا بيوتكم رجاء فمن اصيب بسبب عصيانه وتمرده ولامبالاته واصاب افراد اسرته ومقربيه فذلك يعثبر جريمة مع سبق الاصرار والترصد ولا تقل عن جريمة القثل العمد..
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11 - ابو عمران الأحد 29 مارس 2020 - 00:18
اللهم ارفع عنا الوباء .فنحن عبادك الضعفاء.لطفك ربنا
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12 - هشام متسائل الأحد 29 مارس 2020 - 00:21
41 فحص أعطى 12 حالة مؤكدة

أظن الوزارة تجاوزتها الأزمة. الداخلية في الاحتياط
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13 - زعيتر الأحد 29 مارس 2020 - 00:21
إلى الله نمضي ...وإليه راجعون
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14 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 00:23
آن الأوان للانتقال الى فرض حالة الطوارئ، وتدخل الجيش لفرض ذلك
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15 - Soufyan الأحد 29 مارس 2020 - 00:23
بالفعل نريد أن نفهم حقيقة ما يجري. مجموعة من التساؤلات حيرتني و لم أجد لها جوابا... الرقم المهول للوفيات مقارنة بالدول الاخرى. حقيقة المرض في حد ذاته. كيفية العلاج... و غيرها مما لا يصلح أن يقال.
المهم عزلنا أنفسنا بالمنازل و ورززات شبه خالية و ننتظر قدر الله أن يزل مخففا.
أكيد ستزول الغمة عما قريب و نفرح من جديد و الكل سيعانق أقاربه و جيرانه
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