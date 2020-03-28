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كُتّاب وآراء
إصابات جديدة بـ"كورونا" .. جهة فاس مكناس تنال 6 حالات إضافية
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 حالة بوباء كورونا وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة في المملكة إلى 402 حالة.
وبحسب آخر معطيات وزارة الصحة، التي تم تحديثها منتصف ليل السبت، فقد بلغ عدد الحالات المستبعدة 1574 بناء على التحاليل المخبرية.
وتتوزع الإصابات الجديدة على 6 حالات في جهة فاس مكناس، و4 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى حالة واحدة بجهة الشرق وحالة أخرى في الرباط سلا القنيطرة.
الحصيلة الحديثة تجعل فاس مكناس متحصلة على 72 حالة مقابل 29 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و14 إصابة في جهة الشرق و72 في جهة الرباط.
وتعرف جهة الدار البيضاء سطات حصيلة إصابات تبلغ 117 حالة، و70 في جهة مراكش آسفي و11 في سوس ماسة، و10 بجهة بني ملال خنيفرة و6 في درعة تافيلالت وحالة واحدة في جهة كلميم وادي نون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
وهل للدواء المستعمل علاقة؟
لازم تعقيم المدن ليلا
ثم الحضر بالنهار خلال الأسبوع القادم
الله يحفظ البلاد والعباد والمشاكل الأكبر اذا انتقلت العدوى للقطوط الموجودة بكثرة
كما أُثبت ذالك
أظن الوزارة تجاوزتها الأزمة. الداخلية في الاحتياط
المهم عزلنا أنفسنا بالمنازل و ورززات شبه خالية و ننتظر قدر الله أن يزل مخففا.
أكيد ستزول الغمة عما قريب و نفرح من جديد و الكل سيعانق أقاربه و جيرانه