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وزارة الصحة: الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 437 حالة

وزارة الصحة: الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 437 حالة
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 08:05

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 437 حالة، بعد تسجيل 35 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.

وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة، على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 26.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، منتصف ليل أمس السبت، تشير إلى 402 من حالات الإصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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