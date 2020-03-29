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هذه خريطة الإصابات الجديدة بـ"فيروس كورونا" في جهات المملكة

هذه خريطة الإصابات الجديدة بـ"فيروس كورونا" في جهات المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 08:25

كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، اليوم الأحد على الساعة الثامنة صباحا، تسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" على صعيد المملكة.

وارتفعت الحصيلة الجديدة بعد تسجيل حالات إضافية في 6 جهات بالبلاد، ليرتقي عدد المصابين إلى 437، بينما الوفيات بلغت 26 حالة بعد مفارقة شخص واحد الحياة خلال الليل، وثبت عدد المتعافين في 12 حالة.

أقوى ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة جاء في جهة الرباط سلا القنيطرة بـ10 حالات، و10 حالات أخرى في جهة فاس مكناس، و7 على صعيد جهة الدار البيضاء سطات.

كما أبرزت الأرقام الرسمية أن من بين الإصابات الجديدة 3 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإصابة شخصين في جهة الشرق، إضافة إلى 3 حالات أخرى في سوس ماسة.

وبناء على هذه المعطيات يصبح عدد الحالات 124 في الدار البيضاء سطات، و82 في الرباط سلا القنيطرة و82 أيضا في جهة فاس مكناس، و70 على مستوى مراكش آسفي.

العدوى بـ"كوفيد 19" مست 32 فردا في جهة طنجة تطوان الحسيمة و16 بجهة الشرق، و14 بسوس ماسة و10 ببني ملال خنيفرة، و6 في درعة تافيلالت وإصابة واحدة بجهة كلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة تؤكد غياب حالات الإصابة الموكدة بـ"فيروس كورونا" عن جهة الداخلة وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء.

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