عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" يصل إلى 450 في أرجاء المملكة

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 450 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.

وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة، منتصف نهار اليوم الأحد، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ثبت في 26، وازدادت حالة شفاء واحدة لترفع المجموع إلى 13.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، تشير إلى 437 من حالات الإصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.