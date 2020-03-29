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ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
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عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" يصل إلى 450 في أرجاء المملكة
الأحد 29 مارس 2020 - 13:41
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 450 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.
وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة، منتصف نهار اليوم الأحد، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ثبت في 26، وازدادت حالة شفاء واحدة لترفع المجموع إلى 13.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، تشير إلى 437 من حالات الإصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
1 - yas الأحد 29 مارس 2020 - 13:48
اصبحنا ننتظر ان يشفى المرضى منهم لراسهم... لا حول و لاقوة الا بالله.
2 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 13:48
الله يلطف بنا و يشافي جميع المسلمين، بقاو ب ديوركم الله يحفضكم
3 - عادل الأحد 29 مارس 2020 - 13:49
هذه الأيام من أصعب الفترات منذ استقلال المغرب، فإما السجن وإما القبر وإما البيت، فالتزموا بيوتكم واحذروا فوات الآن...
4 - سلام الأحد 29 مارس 2020 - 13:49
في ظل هذه الكارثة المستمرة لا يسعنا الا ان نرفع الظعاء لرب السماء : يارب اللطف من عندك ،اللهم انا نسألك العفو و حد البلاء و ان تنعم علينا برفع هذا البلاء للعالم اجمع!
5 - أبوا مروة مستور الأحد 29 مارس 2020 - 13:49
إن لله وإن إليه راجعون :اللهم عافنا يارب
7 - osama الأحد 29 مارس 2020 - 13:51
لطفك يارب الحالات في تزايد مهول هده نسأل الله أن ترفع عنا هدا الوباء وتلاقينا مع رمضان في أحسن حال.بقا فدارك
8 - كبور بناني سميرسي الأحد 29 مارس 2020 - 13:51
رغم الزيادة عفاهم الله دائما متفائلين الزتمو بيوتكم موعدنا 20 ابريل
9 - لطفك يا الله الأحد 29 مارس 2020 - 13:52
الله ينزل الشفاء ورفع علينا البلاء وكل وباء ، آمين يارب العالمين
10 - Mustapha الأحد 29 مارس 2020 - 13:53
إنشاء الله يكون خير فرصة لمراجعة الذات غدا يكون مشرقا بإذن الله
11 - كمال الأحد 29 مارس 2020 - 13:54
درس لدول العالم عند ضهور اي فيروس في دولة ما وعندما تبلغ الاصابات 20 تعزل تلك الدولة واغلاق والغاء الرحالات اليها ، وادا اخفت دولة ما الحقيقة تعاقب بعقوبات اقتصادية كبيرة ، المشكل الدول الفقيرة ستعاني من التبعات الاقتصادية للحجر
12 - وسيم الأحد 29 مارس 2020 - 13:54
بسبب عدم التزام الناس بمكوت داخل منازلهم وخروج 2 او تلاتة من اسرة واحد للتسوق او ركوبههم السيارة وبورقة واحدة الاعداد تتزايد بشكل مهول لمادا هدا تهاون مع الناس يجب تشديد وفرض غرامات شوفو فرنسا اكتر من 100000 مخالفة اسبانيا 300000 احنا 440 اش هد استهتار
13 - عماد المديوني الأحد 29 مارس 2020 - 13:54
غيرمستغرب ان تحتل جهة الدارالبيضاء المرتبة الاولى, و ذلك نظرا لوجود اكبر
مطار في المغرب و اكبر ميناء في افريقيا. اسابيع على انتشار الوباء في الصين و
الجالية الصينية تسافر مجيئ و ذهاب, هذا ناهيك عن السياح الاسبان و خصوصا
في منطقة آنفا.
مطار في المغرب و اكبر ميناء في افريقيا. اسابيع على انتشار الوباء في الصين و
الجالية الصينية تسافر مجيئ و ذهاب, هذا ناهيك عن السياح الاسبان و خصوصا
في منطقة آنفا.
14 - Mohammed الأحد 29 مارس 2020 - 13:54
المرجو من السلطات التوغل وتنشيط الاحياء الشعبية
15 - مفروح الأحد 29 مارس 2020 - 13:54
اولا وقبل كل شيء رحم الله موتى وكرونا وغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تاخر
ثانيا وضع الوباء كرونا بالمغرب تحت السيطرة والحمد لله
لكن الامر الغير مقبول هو حالة المستشفيات فهذا الفيروس ازاح الغطاء عن حقيقة القطاع الصحي ومرافقه
كذلك هذا الفيروس عكس نسبة كبيرة من الجهل عند المواطنين
الجهل العلمي+الديني
التعلم الذاتي هو الحل ايها المواطنين تعلموا ذاتيا علميا ودينيا
انصحكم بتتبع دكتور عدنان ابراهيم باليوتوب ستستفيدون كثيرا
ثانيا وضع الوباء كرونا بالمغرب تحت السيطرة والحمد لله
لكن الامر الغير مقبول هو حالة المستشفيات فهذا الفيروس ازاح الغطاء عن حقيقة القطاع الصحي ومرافقه
كذلك هذا الفيروس عكس نسبة كبيرة من الجهل عند المواطنين
الجهل العلمي+الديني
التعلم الذاتي هو الحل ايها المواطنين تعلموا ذاتيا علميا ودينيا
انصحكم بتتبع دكتور عدنان ابراهيم باليوتوب ستستفيدون كثيرا
16 - ولد سي ادحيم الأحد 29 مارس 2020 - 13:54
للأسف حالات الشفاء قليلة ونسبة الوفيات كبيرة وهذا راجع الى تاخر التشخيص المبكر . اللهم لطفك يالله
17 - لا حول ولا قوة الا بالله الأحد 29 مارس 2020 - 13:55
اللهم الطف بعبادك .
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
18 - البوحي رزوق الأحد 29 مارس 2020 - 13:55
اللهم يارب استر
الاهم انت الشافي و انت المعافي اشفي كل مريض لا شفاء الا شفائك و ارحم جميع اموات المسلمين يا ارحم الراحمين و اللهم صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام في الأولين والآخرين اميييييين يا رب العالمين
الاهم انت الشافي و انت المعافي اشفي كل مريض لا شفاء الا شفائك و ارحم جميع اموات المسلمين يا ارحم الراحمين و اللهم صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام في الأولين والآخرين اميييييين يا رب العالمين
19 - محمد الأحد 29 مارس 2020 - 13:55
وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.رتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 450 حالة، بعد تسجيل 13
20 - نورالدين الأحد 29 مارس 2020 - 13:55
رحم الله موتانا وأصلح أحياءنا وداوا جرحانا وشافا مرضانا إنا لله وإنا راجعون الحل لهذه المصيبة كورونا هي تقوى الله في السر والعلن عسى الله أن يكف عنا هذا البلاء وهو القائل سبحانه حبيبنا الله "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيت لا يحتسب"صدق الله العظيم.
21 - امينة اليملاحي الأحد 29 مارس 2020 - 13:55
خالص التعازي لجميع إخواننا وأخواتنا الكرام أسر موتى كورونا. و نتمنى الشفاء العاجل لباقي المرضى الأعزاء. نتوسل ونطلب من جميع المغاربة التأهب لتصدى جميعا لهذا الوباء بكل حزم ومسؤولية وجدة . سلاحنا هو نشر التوعية الصحية الازمة وبشروط وقائية. تحية تقدير لجريدة هسبريس.
22 - سعيدو الأحد 29 مارس 2020 - 13:56
مع ملاحظة
بطء المتعافون
قلة الفحوصات مشكل عويص
ضعف ا لا مكانات. وعدم التزام المواطنين بشكل جدي
اللهم أحفظ بلدنا و سائر بلاد المسلمين
بطء المتعافون
قلة الفحوصات مشكل عويص
ضعف ا لا مكانات. وعدم التزام المواطنين بشكل جدي
اللهم أحفظ بلدنا و سائر بلاد المسلمين
23 - امير الأحد 29 مارس 2020 - 13:56
اعباد الله راه اشخص واحد هو لي كيخرج للتبضع او تسوق .. مشي 2 او تلاتة وطبقو القانون
24 - Naoufel الأحد 29 مارس 2020 - 13:56
الاخوان الله بهديكم مالكم جهلتووووو صبر صبر صبر صبر. ان بعد العسر يسرا بإذن الله.
اضافة.... الناااالس راه غادي اويلي مصدر انتشااار كورونااا هم السلطات و رجال الامن لي كيقولو ليكم دخلوااااا ...
اضافة.... الناااالس راه غادي اويلي مصدر انتشااار كورونااا هم السلطات و رجال الامن لي كيقولو ليكم دخلوااااا ...
25 - ابو عمران الأحد 29 مارس 2020 - 13:57
اللهم ارفع عنا البلاء وبلغنا رمضان بكل صحة .شهر الغفران والسكينة و المودة والتضامن بين المسلمين في كل بقاع العالم .اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله.
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