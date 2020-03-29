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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 16 إصابة جديدة لكورونا .. الحصيلة: 479 حالة
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة التاسعة من يومه الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى479 حالة.
وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1794 حالة.
وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 13 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 26.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، على الساعة السادسة مساءً زوالا من يومه الأحد، تشير إلى 463 من حالات الإصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
#بقا فدارك
خاص الدولة تشدد الإجراءات و الا غنوصلو ل إيطاليا و الدول الأخرى
والله يهدي الناس تكمش فديورها
يجب على الدولة ان تقوم بالتشخيص المبكر و الا فكل مصاب معرض للموت بنسبة 90% و نسبة الشفاء تضل ضئيلة جدا مع تأخر في تشخيص الحالة
الله اينجيكم