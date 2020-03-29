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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 16 إصابة جديدة لكورونا .. الحصيلة: 479 حالة

المغرب يسجل 16 إصابة جديدة لكورونا .. الحصيلة: 479 حالة

المغرب يسجل 16 إصابة جديدة لكورونا .. الحصيلة: 479 حالة
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 21:25

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة التاسعة من يومه الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى479 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1794 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 13 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 26.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، على الساعة السادسة مساءً زوالا من يومه الأحد، تشير إلى 463 من حالات الإصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Hicham الأحد 29 مارس 2020 - 21:30
والو شي مسؤول إقولنا علاش العدد دالوفيات مرتفع جدا ؟؟؟؟؟
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7
2 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 21:30
الله يلطف بينا هاد شي كثر اليوم بزاف الله يحد الباس
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11
3 - Ingénieur الأحد 29 مارس 2020 - 21:31
انا لله وانا اليه راجعون...الحالات تتقاطر كل دقيقة...اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك...
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4 - هدى الأحد 29 مارس 2020 - 21:31
استودع بلدي عند الذي لا تضيع ودائعه
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15
5 - nouro الأحد 29 مارس 2020 - 21:32
توقعوا الاسوأ وليلتزم الكل مأواه لانها أحسن وقاية من هذا الوباء اللعين والحمدلله الامور تحت السيطرة مادام الكل يتعاون نسأل الله حسن الخاتمة...
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5
6 - mehdi الأحد 29 مارس 2020 - 21:32
هناك حل وحيد لتطبيق الحجر الصحي بالمغرب، وهو توفير القوت اليومي + مصاريف السكن و الفاتورات لجميع شغيلي القطاعات الغير مهيكلة، و إلا فالعواقب ستكون كارثية.
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3
7 - حسن قنديلة الأحد 29 مارس 2020 - 21:32
يا ربي الطف بالاطفال الصغار والشيوخ وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
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7
8 - reda الأحد 29 مارس 2020 - 21:33
الأسبوعين المقبلين حاسمان. ستنخفض درجة الحرارة ، مما يعزز بشكل كبير انتشار الفيروس بسرعة عالية جدًا ، مثل ما حدث في إيطاليا وفرنسا. إذا قاومنا وبقينا في المنزل للأسبوعين المقبلين ، في نهاية أبريل سترتفع درجات الحرارة وسيفقد الفيروس قدرته على الانتشار إن شاء الله. يجب أن يدرك كل الشعب المغربي هذا الواقع. ابق في المنزل للأسبوعين المقبلين ، إنه أمر بالغ الأهمية وحازم للغاية إن شاء الله
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2
9 - هاني الأحد 29 مارس 2020 - 21:34
"إصابات جديدة، حالات وفاة ....في المملكة نتيجة وباء الكورونا. .... ضحايا لا نعرف وجوههم ولا أسماءهم، ولكننا حتما نشعر بلوعة ذويهم، وحيدين تقريبا مع حزنهم وخوفهم. صارت الناس أرقاما... أو كادت. رحم الله موتانا، وألهم ذويهم الصبر، وأوقف هذا العداد الخبيث"
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6
10 - Nabil missaoui الأحد 29 مارس 2020 - 21:35
للأسف نحن نحارب كورونا والجهل في نفس الوقت
#بقا فدارك
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5
11 - امحمد وجده الأحد 29 مارس 2020 - 21:35
الحجر الصحي ليس بالكلام فقط مازال هناك ميادين تنشط لا تفيد في هذه الظروف الحرجه والمشكل ليس هناك تجهيزات للوقايه و الميادين ينشط بها اشخاص كثيره مثلا بميدان الاشغال العموميه
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1
12 - hicham الأحد 29 مارس 2020 - 21:36
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفائك . غير الله احفضنا من هاد العجب.
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13 - فاتي الأحد 29 مارس 2020 - 21:36
الله يكتب علينا مكاتب الخير هادشي بدأ كيخلع كل شوية يتزادو.
خاص الدولة تشدد الإجراءات و الا غنوصلو ل إيطاليا و الدول الأخرى
والله يهدي الناس تكمش فديورها
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2
14 - محمد الأحد 29 مارس 2020 - 21:37
الاعداد في تزايد ونسبة الوفيات مرتفعة
يجب على الدولة ان تقوم بالتشخيص المبكر و الا فكل مصاب معرض للموت بنسبة 90% و نسبة الشفاء تضل ضئيلة جدا مع تأخر في تشخيص الحالة
الله اينجيكم
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-3
15 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 21:37
اللهم الشافي أنت الشافي لا الشفاء إلى الشفاءك.
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3
16 - امين الأحد 29 مارس 2020 - 21:37
اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين
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3
17 - عادل الأحد 29 مارس 2020 - 21:38
الحمد لله على كل حال، ستنفرج الغمة وتعود الحياة لوطننا الحبيب...
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4
18 - الصرامة والصرامة. الأحد 29 مارس 2020 - 21:39
لتفادي اﻻسوء ، يجب اليقظة وعدم التساهل مع المواطنين المتهورين ، ةظجميع الفئات العمرية ، السجن الغرامة ولما ﻻ اﻻشغال الشاقة. انتهى وقت اللعب.
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19 - مروان الأحد 29 مارس 2020 - 21:39
بالوعي والصرامة والالتزام سنقضي على الوباء وليس بالدواء
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2
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