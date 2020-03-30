24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسابقة تحفز الأطفال والشباب في "زمن كورونا"
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
- مساهمة مصحة السويسي
- حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام"
- الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي
المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)
- المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (156)
- المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية - (142)
- عائلات مغربية تنشد تدخل الملك لترحيل جثامين متوفين بالخارج - (111)
- وكيل الملك بسطات يتابع صاحبة "فيديو المستشفى" - (108)
- المغرب يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. الحصيلة: 479 - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مغاربة الهامش" يكرّسون قيم التضامن القروي في "زمن كورونا"
مازال "الهامش المغربي" يُكرّس قيم التضامن القروي في خضم أزمة "كورونا" الوطنية التي أرخت بظلالها على الواقع الاقتصادي لعشرات الأسر ذات الدخل المحدود، بعدما فُرض عليها البقاء داخل البيوت بفعل حالة الطوارئ الصحية المُتخذة من لدن وزارة الداخلية.
وإذا كانت جلّ الأسر ذات الوضع الاقتصادي الهش في الحواضر تُكابد شظف العيش خلال هذه الظرفية نتيجة محدودية المبادرات المدنية لمساعدتها في ظل قلة التفاعل الاجتماعي، فإن ثقافة القرية القائمة على التآزر سدّت احتياجات العائلات هناك.
ففي الجنوب الشرقي للمملكة، قامت عشرات الجمعيات بتوزيع قفف على الأسر المعوزة، بتنسيق مع السلطات المحلية التي أشرفت على العملية، فضلا عن تطوع أبناء مدن المنطقة لتقديم يد المساعدة للأسر بشكل مجاني، من خلال إيصال الدواء من الصيدليات إلى المنازل وجلب الحاجيات الغذائية.
كما وُضعت العديد من الوحدات الفندقية في المنطقة رهن إشارة القطاعات الوزارية المعنية باحتواء فيروس "كوفيد-19"، بينما برزت مبادرات تضامنية أخرى في ظل أزمة "كورونا"، تتمثل في التكفّل بمصاريف العائلات المُعوزة داخل نطاق الحي الجغرافي الذي تقطن به.
وبالنسبة إلى كبار السن والأرامل والمرضى غير القادرين على التسوق في البوادي، فقد تطوع بعض الشباب للقيام بذلك، إلى جانب تقديم خدمات مجانية مرتبطة بإصلاح بعض الأعطاب المنزلية.
نتيجة لذلك، عمّ الهدوء بوادي المملكة، عكس الحواضر الكبرى، حيث التزمت أغلب القرى بالتوجيهات الصادرة من لدن أعوان السلطة، وذلك بالبقاء داخل البيوت، باستثناء الحاصلين على "ورقة الخروج" لقضاء بعض الأغراض الملحة في نطاق الأحياء التي يقطنون بها.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن انطلاق عملية فرض الطوارئ الصحية بالمملكة في إطار الخطوات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لافتة إلى أنه سيتم منح المواطنين رخصا استثنائية للتنقل.
وأكدت وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"؛ إذ يكفي وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
النضام الرأس مالي لم يأتي إلا بما يحرم الإسلام.
ونهايته وجيزة.
سياسة المغرب عقلانية، حين ربط علاقة بكلا النضامين. سيبقى النضام الرأس مالي حاكما رغم الانهيار مع سيطرة الشرق على التجارة.
يجب علينا أن نتعلم ان ولا شيء مضمون في هذه الحياة.
فالجاءحة ستزول باذن الله ولكن الطامة اذا لم نستفيد من هذه الدروس.
ولكم واسع النضر
أليس هم من استجاب بكل تلقائية للمسيرة الخضراء،أليس هم من ساهم في بناء مسجد الحسن الثاني بكل إخلاص وطواعية دون إكراه رغم ظروفهم الصعبة.أليسوا هم وأبناءهم معظم عناصر القوات المسلحة التي تحمينا وتحمي طفيليي الوطنية والوطن،أليسوا هم من استجاب وبكل تلقائية لنداء الحجر الصحي بسبب هذه الجائحة،أليسوا،أليسوا،أليسوا..........والقائمة أطول.
لقد حان الوقت لإعادة النظر في هذه الفئات التي طال انتظارها وصبرها ولتكن بداية طي صفحة الإقصاء والتهميش،والأخذ بيدها وإعادة التفكير في وضعياتها واحتياجاتها.فهي العمود الفقري لهذا الوطن لولاها ما كدس ذوو البطون المتخمة هذه الثروات والاموال و......