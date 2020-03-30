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الرئيسية | مجتمع | "مغاربة الهامش" يكرّسون قيم التضامن القروي في "زمن كورونا"

"مغاربة الهامش" يكرّسون قيم التضامن القروي في "زمن كورونا"

"مغاربة الهامش" يكرّسون قيم التضامن القروي في "زمن كورونا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 12:00

مازال "الهامش المغربي" يُكرّس قيم التضامن القروي في خضم أزمة "كورونا" الوطنية التي أرخت بظلالها على الواقع الاقتصادي لعشرات الأسر ذات الدخل المحدود، بعدما فُرض عليها البقاء داخل البيوت بفعل حالة الطوارئ الصحية المُتخذة من لدن وزارة الداخلية.

وإذا كانت جلّ الأسر ذات الوضع الاقتصادي الهش في الحواضر تُكابد شظف العيش خلال هذه الظرفية نتيجة محدودية المبادرات المدنية لمساعدتها في ظل قلة التفاعل الاجتماعي، فإن ثقافة القرية القائمة على التآزر سدّت احتياجات العائلات هناك.

ففي الجنوب الشرقي للمملكة، قامت عشرات الجمعيات بتوزيع قفف على الأسر المعوزة، بتنسيق مع السلطات المحلية التي أشرفت على العملية، فضلا عن تطوع أبناء مدن المنطقة لتقديم يد المساعدة للأسر بشكل مجاني، من خلال إيصال الدواء من الصيدليات إلى المنازل وجلب الحاجيات الغذائية.

كما وُضعت العديد من الوحدات الفندقية في المنطقة رهن إشارة القطاعات الوزارية المعنية باحتواء فيروس "كوفيد-19"، بينما برزت مبادرات تضامنية أخرى في ظل أزمة "كورونا"، تتمثل في التكفّل بمصاريف العائلات المُعوزة داخل نطاق الحي الجغرافي الذي تقطن به.

وبالنسبة إلى كبار السن والأرامل والمرضى غير القادرين على التسوق في البوادي، فقد تطوع بعض الشباب للقيام بذلك، إلى جانب تقديم خدمات مجانية مرتبطة بإصلاح بعض الأعطاب المنزلية.

نتيجة لذلك، عمّ الهدوء بوادي المملكة، عكس الحواضر الكبرى، حيث التزمت أغلب القرى بالتوجيهات الصادرة من لدن أعوان السلطة، وذلك بالبقاء داخل البيوت، باستثناء الحاصلين على "ورقة الخروج" لقضاء بعض الأغراض الملحة في نطاق الأحياء التي يقطنون بها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن انطلاق عملية فرض الطوارئ الصحية بالمملكة في إطار الخطوات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لافتة إلى أنه سيتم منح المواطنين رخصا استثنائية للتنقل.

وأكدت وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"؛ إذ يكفي وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Oujda34 الاثنين 30 مارس 2020 - 12:09
Salam je sui content pour cette élan de solidarité entre les composantes de la société marocaine ce qui est pas étrange de notre culture et nos traditions 'Mais cette solidarité envers les catégories fragiles devait être maintenu pendant toute l'année et seulement pendant la période de Corona et le mois de ramadan tahiati
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0
2 - أسطوانة قديمة الاثنين 30 مارس 2020 - 12:17
من المستحيل على الدولة محاربة كورونا و حل المشاكل الإجتماعية في نفس الوقت، لأن المغرب هش و يعيش على النفخ في الأرقام! أتمنى من الدولة أن تهتم بالشعب، و تبتعد عن إنفاق الملايير على التافهين أمثال المغنيين و المسلسلات إلخ
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7
3 - المرتضى الاثنين 30 مارس 2020 - 12:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
النضام الرأس مالي لم يأتي إلا بما يحرم الإسلام.
ونهايته وجيزة.
سياسة المغرب عقلانية، حين ربط علاقة بكلا النضامين. سيبقى النضام الرأس مالي حاكما رغم الانهيار مع سيطرة الشرق على التجارة.
يجب علينا أن نتعلم ان ولا شيء مضمون في هذه الحياة.
فالجاءحة ستزول باذن الله ولكن الطامة اذا لم نستفيد من هذه الدروس.
ولكم واسع النضر
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-2
4 - ياسين الاثنين 30 مارس 2020 - 12:23
واحد الوقت ملي كانت الحياة عادية، كنا كنشوفو غير الفنانين و الصدامات ديالهم و مشاكلهم و ناسين الاساسي، و فهاد الوقت كتشوف بلي لا فن لا عفن نافع، و انما العلم و العالمين و الاطباء،
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6
5 - سعيد بعيد الاثنين 30 مارس 2020 - 12:30
اين الدولة .اين أكثر من ستين عاما من الاستقلال .اين وزارة التضامن اين المساعدات .بعد الأزمة الصحية استعدوا فالقادم اسوء
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5
6 - مستغرب الاثنين 30 مارس 2020 - 12:32
المرحلة الراهنة تستدعي تجنيد جميع الطاقات للخروج من هته الأزمة باقل الخسائر في الأرواح بعض تجاوزات يجب الحد منها خصوصا الأسواق ومايقع فيها من تجمهر العمل الجمعوي مهم في تكميل ما تقوم به السلطات من مجهود تآزرو وتضامنو نحن في مركب واحدة لابد ان يساعد بعضنا البعض حتى ترسو في بر النجاة
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3
7 - المخلوف الاثنين 30 مارس 2020 - 12:33
اولا،أتحفظ عاى تسميتهم بمغاربة الهامش اذ هم مغاربة العمق المغربي الاحرار،فبالرغم من معاناتهم،وضروفهم المعيشية الصعبة،ووضعيتهم الهشة،تكبدوا صعوبة الحياة والوباء،وكانوا وطنيين على مر العصور.
أليس هم من استجاب بكل تلقائية للمسيرة الخضراء،أليس هم من ساهم في بناء مسجد الحسن الثاني بكل إخلاص وطواعية دون إكراه رغم ظروفهم الصعبة.أليسوا هم وأبناءهم معظم عناصر القوات المسلحة التي تحمينا وتحمي طفيليي الوطنية والوطن،أليسوا هم من استجاب وبكل تلقائية لنداء الحجر الصحي بسبب هذه الجائحة،أليسوا،أليسوا،أليسوا..........والقائمة أطول.
لقد حان الوقت لإعادة النظر في هذه الفئات التي طال انتظارها وصبرها ولتكن بداية طي صفحة الإقصاء والتهميش،والأخذ بيدها وإعادة التفكير في وضعياتها واحتياجاتها.فهي العمود الفقري لهذا الوطن لولاها ما كدس ذوو البطون المتخمة هذه الثروات والاموال و......
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