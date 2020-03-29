تأجيل العطلة الربيعية بجميع أسلاك التعليم المغربي

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن تأجيل العطلة الربيعية بالنسبة لجميع الأسلاك الدراسية التابعة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت الوزارة أن تأجيل العطلة الربيعية يأتي في "إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها بلادنا من أجل الحد من وباء كورونا (كوفيد-19)، وفي ظل إقرار الحجر الصحي، ونظرا للوضعية الاستثنائية التي نعيشها والتطورات التي عرفتها مؤخرا، وضمانا للاستمرارية البيداغوجية، وتفاديا للآثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل الدراسي والعلمي الذي يتم حاليا من خلال التعليم عن بعد".

وأضاف المصدر الوزاري أنه "تقرر مواصلة التعليم والتكوين عن بعد، ولا سيما عبر بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية وكذا توفير المضامين الرقمية وإمكانية تنظيم أقسام افتراضية عبر مختلف المنصات الإلكترونية دون توقف".

ويهدف هذا الإجراء، وفق بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى "تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من استكمال الدروس المبرمجة، مع الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ستعمل على إدراج حصص للدعم والتقوية عن بعد بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة".

الوزارة أشادت بـ "الحس الوطني العالي الذي أبان عنه الأساتذة والمكونون والمفتشون والمديرون وكافة الأطر الإدارية والتربوية والتقنية مركزيا وجهويا وإقليميا، وكذا بالمجهودات القيمة التي يبذلونها من أجل إنتاج الدروس المصورة ضمانا لمواصلة التلاميذ والطلبة والمتدربين لتحصيلهم الدراسي والعلمي خلال هذه الظرفية الاستثنائية".

ودعا المصدر ذاته أسرة التعليم إلى "المزيد من التعبئة والانخراط خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات ولوطننا الحبيب"، والأمهات والآباء إلى "الحرص على إبقاء بناتهم وأبنائهم في البيوت وتتبع دراستهم بكل انضباط ومسؤولية".