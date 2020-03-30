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التحاليل المخبرية تزيد عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" إلى 516 حالة
الاثنين 30 مارس 2020 - 08:05
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 516 حالة، بعد تسجيل 37 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.
وأفاد تحديث لمعطيات وزارة الصحة، في أول خطوة اليوم الاثنين، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس 27، بينما حالات الشفاء 13.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، مساء أمس الأحد، تشير إلى 479 من حالات الإصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.