"هونغ كونغ" تُجلي 113 سائحا من المغرب بعد قرار تعليق الرحلات

هسبريس - مصطفى شاكري

تُواصل الحكومة المغربية التنسيق مع حكومات دول العالم قصد إجلاء مواطنيها، بعدما قرّرت المملكة تعليق الرحلات الجوية والبحرية بفعل تداعيات فيروس "كورونا" المستجد؛ فبعد التعجيل بإعادة السياح الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، لاسيما الأوروبية، تتحرّك الصين من أجل إرجاع رعاياها من المغرب نتيجة مخاوف تفشي الوباء العالمي.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية فإن حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، التابعة لجمهورية الصين الشعبية، تتباحث مع العديد من الدول قصد إعادة مواطنيها إلى بلدهم، بما فيها المغرب، مشيرة إلى أن مديرية الهجرة بالحكومة المحلية تلقّت طلبات مساعدة من قبل 150 مواطنا عالقا في المملكة منذ بداية "أزمة كورونا".

وتبعاً للقصاصة الخبرية، المنشورة في وكالة "أنباء شينخوا" الرسمية، فقد سافر 70 مواطنا صينيا ينتمون إلى المنطقة الإدارية الخاصة بهونغ كونغ إلى المغرب في إطار رحلات سياحية، قبل أن يُداهم فيروس "كوفيد-19" جلّ أنحاء المملكة؛ ومن ثمة يتم غلق الحدود كإجراء احترازي هادف إلى التصدي للوباء.

وأبرزت وكالة الأنباء الصينية أن 113 مواطنا عالقا في المملكة من مقاطعة هونغ كونغ عادوا فعلاً إلى الجمهورية عبر رحلات جوية استثنائية، أو حصلوا على ترتيبات العودة إلى حدود الأحد المنصرم، بينما لم يتمكن 37 مواطنا بعد من مغادرة التراب الوطني للمملكة، حيث يتمركزون أساسا في مدينتي الدار البيضاء ومراكش.

وأوضح المصدر عينه أن الحكومة المحلية في هونغ كونغ تتابع الإجراءات الإدارية والمساطر القانونية اللازمة مع السفارة الصينية في المغرب، بتنسيق مع مجموعة من شركات الطيران، قصد ترتيب رحلة العودة إلى مقاطعة هونغ كونغ في أقرب وقت ممكن.

وتمكّنت عشرات البلدان الأوروبية من إجلاء آلاف من مواطنيها من المملكة منذ تعليقها الرحلات الجوية والبحرية نتيجة تداعيات "أزمة كورونا"، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر رحلات جوية مخصصة لهذا الغرض.

وقررت المملكة تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية؛ وذلك في إطار تتبع تطور وباء فيروس كورونا العالمي.