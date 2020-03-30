24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسابقة تحفز الأطفال والشباب في "زمن كورونا"
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
- حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام"
- الدرهم المغربي ينخفض أمام الأورو والدولار الأمريكي
- خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا
- المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (156)
- المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية - (142)
- عائلات مغربية تنشد تدخل الملك لترحيل جثامين متوفين بالخارج - (111)
- وكيل الملك بسطات يتابع صاحبة "فيديو المستشفى" - (109)
- المغرب يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. الحصيلة: 479 - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منصة "ألو 300" تستقبل 9500 مكالمة في اليوم
تم إنشاء منصة "ألو 300" من طرف القوات المسلحة الملكية للاستماع والتوجيه عبر الهاتف، منذ 25 مارس الجاري، بهدف تزويد المواطنين بالمشورة والمعلومات المتعلقة بالفيروس التاجي "كوفيد 19"؛ وقد سجلت حتى الآن ما يقرب من 38000 مكالمة هاتفية، بمتوسط 9500 مكالمة في اليوم.
ووفق مصدر عسكري، يتم تلقي المكالمات من طرف مستشارين وأطباء مدربين، وتتعلق بشكل رئيسي بطلبات الحصول على معلومات حول الأعراض المتعلقة بالإصابة بفيروس كورنا المستجد؛ في حين تتم إحالة الحالات المشتبه فيها إلى أقرب المستشفيات، مع تبيان الإجراءات الواجب اتباعها لتلقي العلاج.
وبالنسبة للشكاوى المتوصل بها، يقول المصدر، يتم جمعها عن طريق التمثيل الدائم لوزارة الداخلية في منصة الاستماع، ثم يتم نقلها إلى ولايات المملكة والعمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معالجتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
يجب الاتصال بهذا الرقم للضرورة فقط لكي لا يكون الضغط كبيرا و يحرم المواطن المحتاج للاستشارة من الخدمة.
#روح المسؤولية و المواطنة و الاخلاق
طاقة من شباب في خدمة الوطن و المواطنين. ماشي كسلاء الهاربين من دراسة بحجة ظروف الإجتماعية.
من زرع حصد.