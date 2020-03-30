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الرئيسية | مجتمع | منصة "ألو 300" تستقبل 9500 مكالمة في اليوم

منصة "ألو 300" تستقبل 9500 مكالمة في اليوم

منصة "ألو 300" تستقبل 9500 مكالمة في اليوم
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 13:05

تم إنشاء منصة "ألو 300" من طرف القوات المسلحة الملكية للاستماع والتوجيه عبر الهاتف، منذ 25 مارس الجاري، بهدف تزويد المواطنين بالمشورة والمعلومات المتعلقة بالفيروس التاجي "كوفيد 19"؛ وقد سجلت حتى الآن ما يقرب من 38000 مكالمة هاتفية، بمتوسط 9500 مكالمة في اليوم.

ووفق مصدر عسكري، يتم تلقي المكالمات من طرف مستشارين وأطباء مدربين، وتتعلق بشكل رئيسي بطلبات الحصول على معلومات حول الأعراض المتعلقة بالإصابة بفيروس كورنا المستجد؛ في حين تتم إحالة الحالات المشتبه فيها إلى أقرب المستشفيات، مع تبيان الإجراءات الواجب اتباعها لتلقي العلاج.

وبالنسبة للشكاوى المتوصل بها، يقول المصدر، يتم جمعها عن طريق التمثيل الدائم لوزارة الداخلية في منصة الاستماع، ثم يتم نقلها إلى ولايات المملكة والعمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معالجتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الصديق الاثنين 30 مارس 2020 - 13:38
السلام عليكم
يجب الاتصال بهذا الرقم للضرورة فقط لكي لا يكون الضغط كبيرا و يحرم المواطن المحتاج للاستشارة من الخدمة.
#روح المسؤولية و المواطنة و الاخلاق
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2 - الله المستعان الاثنين 30 مارس 2020 - 13:43
يعني خاص 9500 فحص فاليوم . الله المستعان
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3 - مجد الاثنين 30 مارس 2020 - 13:56
الله يحفظهم. شتو الإستثمار البشري.
طاقة من شباب في خدمة الوطن و المواطنين. ماشي كسلاء الهاربين من دراسة بحجة ظروف الإجتماعية.
من زرع حصد.
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4 - خالد فاس الاثنين 30 مارس 2020 - 14:01
الله يجازيهم عنا خير الجزاء
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