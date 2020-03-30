منصة "ألو 300" تستقبل 9500 مكالمة في اليوم

هسبريس من الرباط

تم إنشاء منصة "ألو 300" من طرف القوات المسلحة الملكية للاستماع والتوجيه عبر الهاتف، منذ 25 مارس الجاري، بهدف تزويد المواطنين بالمشورة والمعلومات المتعلقة بالفيروس التاجي "كوفيد 19"؛ وقد سجلت حتى الآن ما يقرب من 38000 مكالمة هاتفية، بمتوسط 9500 مكالمة في اليوم.

ووفق مصدر عسكري، يتم تلقي المكالمات من طرف مستشارين وأطباء مدربين، وتتعلق بشكل رئيسي بطلبات الحصول على معلومات حول الأعراض المتعلقة بالإصابة بفيروس كورنا المستجد؛ في حين تتم إحالة الحالات المشتبه فيها إلى أقرب المستشفيات، مع تبيان الإجراءات الواجب اتباعها لتلقي العلاج.

وبالنسبة للشكاوى المتوصل بها، يقول المصدر، يتم جمعها عن طريق التمثيل الدائم لوزارة الداخلية في منصة الاستماع، ثم يتم نقلها إلى ولايات المملكة والعمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معالجتها.