وزارة الصحة: وفاة شخصين وحالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا

هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)

ثبت عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب في 516 حالة، حتى منتصف نهار اليوم الاثنين، بعد تسجيل 37 حالة جديدة وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن حالتَي وفاة سجلتا بين الثامنة صباحا والواحدة بعد الزوال، ليرتفع عدد قتلى فيروس "كوفيد - 19" إلى 29 بناء على آخر تعداد رسمي متوفر.

من جهة أخرى؛ أعلنت وزارة الصحة تماثل شخص واحد للشفاء من أعراض "فيروس كورونا"، وبذلك يصل مجموع المتعافين إلى 14 حالة حتى الآن.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.