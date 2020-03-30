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كُتّاب وآراء
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وزارة الصحة: وفاة شخصين وحالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا
الاثنين 30 مارس 2020 - 13:10
ثبت عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب في 516 حالة، حتى منتصف نهار اليوم الاثنين، بعد تسجيل 37 حالة جديدة وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.
وقالت الوزارة إن حالتَي وفاة سجلتا بين الثامنة صباحا والواحدة بعد الزوال، ليرتفع عدد قتلى فيروس "كوفيد - 19" إلى 29 بناء على آخر تعداد رسمي متوفر.
من جهة أخرى؛ أعلنت وزارة الصحة تماثل شخص واحد للشفاء من أعراض "فيروس كورونا"، وبذلك يصل مجموع المتعافين إلى 14 حالة حتى الآن.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
1 - سعيد الاثنين 30 مارس 2020 - 13:22
اللهم تغمدهم برحمتك الواسعة وارزق أهلهم الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
تعليق غير لائق
174
2 - FATYMED الاثنين 30 مارس 2020 - 13:23
je me demande, ainsi que tous les marocains,
pourquoi le nombre des décès est aussi élevé que les personnes guéris,?????????
pourquoi le nombre des décès est aussi élevé que les personnes guéris,?????????
تعليق غير لائق
147
3 - Inana الاثنين 30 مارس 2020 - 13:24
استغرب من الارقام التي تصرح بها الحكومة بالنسبة للمصابين والوفيات الصراحة دخت خاص الحكومة تدير وقت محدد مثلا السابعة مساءا وتعطي تقرير لشعب خلال الاربع والعشرون ساعة شحال من مصاب في المملكة وشحال من حالة شفاء وشحال من وفيات عندنا باش نقدروا نديروا تقييم للوضع ونعرفوا شحال كتسجل المغرب خلال ٢٤ ساعة لانو كل ساعة وربع ساعة وخمس ساعات خبر ومؤتمر المرجو الالتفات لهذه النقطة لانني بصراحة لحد الان اجهل كم يبلغ عدد المصابين والموتى والحالات التي شفيت بالمغرب.
شكرا.
اعتذر على الاطالة
شكرا.
اعتذر على الاطالة
تعليق غير لائق
139
4 - nabil missaoui الاثنين 30 مارس 2020 - 13:24
بنادم خارج بحالا ما واقع والو إنتظرو الأسوأ
#الله يلطف بنا
#الله يلطف بنا
5 - اشرف الاثنين 30 مارس 2020 - 13:25
اطالب كما العديدين بتفسير من لدن الوزارة حول ارتفاع نسبة الوفيات مقارنة بعدد المصابين بالفيروس
تعليق غير لائق
150
6 - Nabil الاثنين 30 مارس 2020 - 13:25
Ya Rebi Salama le nombre de morts est très élevé
Mais quand on voit les hôpitaux de l'intérieur walah j'ai pleuré aucune humanité chez les médecins et les infirmiers
En Europe les médecins travail pour sauvé des vies au Maroc on les laisse crevé
Mais quand on voit les hôpitaux de l'intérieur walah j'ai pleuré aucune humanité chez les médecins et les infirmiers
En Europe les médecins travail pour sauvé des vies au Maroc on les laisse crevé
7 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 13:25
رقم الوفيات مخييف جدا بالمقارنة مع عدد الاصابات
لطفك يا الله
لطفك يا الله
تعليق غير لائق
125
8 - TAMSAMANI RIF PUUR الاثنين 30 مارس 2020 - 13:25
و يا ربي السلامة اللهم احفظنا وانا لله وانا اليه راجعون
9 - tarik الاثنين 30 مارس 2020 - 13:26
حالة الوفاة واش بكوفيد 19 او بالجوع والاهمال
تعليق غير لائق
113
10 - وئام الرباط الاثنين 30 مارس 2020 - 13:26
لدي شعور ان من توفوا لم يوافقهم الدواء خصوصا لو كانوا يعانون من القلب والله أعلم. لانه في أوروبا مات أشخاص بالكلوروكين لم يوافقهم.شفا الله كل مرضانا والكون اجمع.
11 - chrome الاثنين 30 مارس 2020 - 13:26
هذه والله مسخرة، سوف تسبق عدد الوفيات عدد الإصابات إذا استمر الحال هكذا، كيف تفسرون موت المصابين المغاربة وشفاء الأجانب ؟ التفسير الوحيد هو العناية بالأجنبي وترك ابن البلد للموت
12 - مفكر الاثنين 30 مارس 2020 - 13:27
كل من شاهد فيديو مريض مراكش .. يعرف الان سر ارتفاع عدد الوفيات
13 - احبك يا وطني الاثنين 30 مارس 2020 - 13:28
الله ياربي الله الوفيات غير زايدين بغينا غير نعرفو علاش واش الاهمال ولا داك الدوا ولا ضعف التكوين عند اصحاب البدلة البيضاء ولا انعدام الانسانية ولا هادشي كامل ولا نبردو على راسنا ونقولو الاعمار بيد الله الله يرحم الجميع كلسو فديوركم
14 - stankies الاثنين 30 مارس 2020 - 13:29
الله يحد الباس .إيلا قارنا نسبة الوفيات بنسبة الشفاء تيبان بللي شي حاجة تيديرها المغرب غلط .الله يرفق بينا و صافي.دابا غايفهمو المسؤولين بللي الفلوس إيلا تخسرات فقطاع الصحة غاتسمما إستتمار ماشي نفقات.الله يحفضنا
15 - Chaimae الاثنين 30 مارس 2020 - 13:30
الله يحفضنا جميع من هذا وباء ياربي تلطف بينا جميع
16 - Med Mas الاثنين 30 مارس 2020 - 13:30
يا رب,قنا من هذا الوباء .آمين و الحمد لله على كل حال
17 - Ouhdiddou الاثنين 30 مارس 2020 - 13:30
Comparing the rate of mortality uccuring during the outbreak indicates how terrible the welfare system is in Morocco, the regime kept buying guns and while the health system s badget was frozen to its minimum, now people pay the price with their lives..... Useless governal attitude.
18 - Yotana الاثنين 30 مارس 2020 - 13:30
الدول د العالم كايتسابقو يشريو ف اجهزة التنفس الاصطناعي و الادوات الحديتة ديال الكشف ،و احنا مزال عندنا المرضى كايقتلهم غا الجوع
خاص العناية النفسية اولا لدوك المرضى و المواكبة و خاص التطبيب على حقو و طريقو و خاص و خاص و خاص ... ايييوا ا داوود لمن كاتعاود زابورك
خاص العناية النفسية اولا لدوك المرضى و المواكبة و خاص التطبيب على حقو و طريقو و خاص و خاص و خاص ... ايييوا ا داوود لمن كاتعاود زابورك
19 - غير دايز الاثنين 30 مارس 2020 - 13:30
في المغرب على ما بان من فيدوات وتصريحات المرضى بالفيروس والله اعلم الا وزارة الصحة دايرا البقاء للاقوى ...
لا تغذية لا تطبيب لا ادوية لعلاج الاعراض لا علاج ش...وهذا ما يفسر نسبة الوفيات المرتفعة مقارنة مع دول اخرى ...تنهج سياسة الكشف المبكر عبر فحوصات باجهزة فحص الحرارة او عبر اجهزة التشخيص
kit dépistages في الشوارع وباراجات الشرطة والدرك وعبر تحليلات في المختبرات (لي عندنا فالمغرب غير جوج) وعبر الفحص بالاشعة (سكانير) في كل المستشفيات لكل الحالات المشكوك فيها ...و ثم توفر العلاجات للاعراض والاكل الصحي و بعضها اصبح يعالج بالكلوروكين ...والمغرب مطلع vu لحد الساعة
لا تغذية لا تطبيب لا ادوية لعلاج الاعراض لا علاج ش...وهذا ما يفسر نسبة الوفيات المرتفعة مقارنة مع دول اخرى ...تنهج سياسة الكشف المبكر عبر فحوصات باجهزة فحص الحرارة او عبر اجهزة التشخيص
kit dépistages في الشوارع وباراجات الشرطة والدرك وعبر تحليلات في المختبرات (لي عندنا فالمغرب غير جوج) وعبر الفحص بالاشعة (سكانير) في كل المستشفيات لكل الحالات المشكوك فيها ...و ثم توفر العلاجات للاعراض والاكل الصحي و بعضها اصبح يعالج بالكلوروكين ...والمغرب مطلع vu لحد الساعة
20 - Anas الاثنين 30 مارس 2020 - 13:32
70٪ من علاج المريض يعتمد على نفسيته،فاي توتر او انهيار عصبي سيدمر الجهاز المناعي الذاتي للشخص،تهلاووا في المرضى ،حسن المعاملة والاكل الجيد، الفيديوهات توثق لمعاملة لا انسانية لاطقم طبية اضطرت للبقاء في المستشفيات خوفا من السجن او الطرد من العمل وليس كواجب انساني الا من رحم ربك. دون ان ننسى اطباء القطاع الخاص الذين لم يتطوعوا للمساعدة في المستشفيات بعد ان اغلقوا عياداتهم و هواتفهم....
21 - جميلة الاثنين 30 مارس 2020 - 13:32
إن لله وإن إليه راجعون الله يكتبهم من الشهداء ويغفر لنا ولهم ويصبر عائلتهم هادشي بزاف والله الوفيات ضعف المتعافين شنو هادشي واش كيتلقى المصابين العناية اللازمة ولا المستشفيات ديالنا كما هو معروف وعاد كتبقا يوماين غير باش تظهر نتيجة تحاليل عيب والله بلاد مافيهاش مختبرات ولا راه هادشي خطر ولازم تسرعو الكشف والتحاليل والا أنحطمو الرقم القياسي في الوفيات
22 - قنيطري الاثنين 30 مارس 2020 - 13:32
يبقى عدد الناس لماتو كبير بزااااااف بالمقارنة مع باقي الدول لوصلها الفيروس ...حيت عدد التحليلات فاليوم كيبقا ناقص هنا كايبان ان تقصير لعملاتو الدولة لعشرات سنين فميدان الصحة كناديو ضريبة ديالو دابا ...ولكن منساوش الوقفة ديال المسؤولين فهاد الشدة كنحيوهوم ...خاسنا غير الشعب يتنظم او يكون واحد الوعي بهادشي لكنعيشو
23 - مواطنة الاثنين 30 مارس 2020 - 13:33
علاش هد الوفيات كثر راه الاهمال واللامبلاة اليوم مشيت السبطار عل قبل ضهري ضرني بزاف وطبيب شويا اكلني غوت عليا ومفحصني ما الو سبيطار الدخلة الصحراء مرضني كثر كلسو فديوركم وخا تشربو غير الحريرا راه سبطارات 0/0
24 - خالد الاثنين 30 مارس 2020 - 13:33
لماذا تستغربون من ارتفاع عدد الوفيات و أنتم في المغرب. لا يمكن أن تحسن الرعاية الصحية لبلد ما بين ليلة وضحاها.
26 - Samir الاثنين 30 مارس 2020 - 13:35
اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين
28 - issam الاثنين 30 مارس 2020 - 13:37
الى كل المتساءلين عن ارتفاع نسبة الوفيات.. في الأمريكيتين و الدول الأوروبية تجرى آلاف التحاليل بشكل يومي مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة و بالتالي يخفض نسبة الوفيات.. في ألمانيا مثلا تجرى حاليا نصف مليون تحليلة في الأسبوع!! مما يجعل نسبة الوفيات ضعيف جدا بالمقارنة مع عدد الإصابات.. ما عليكم إلا تصفح جراءد الأخبار الدولية للتأكد من هذا الكلام. إمكانياتنا للأسف ضعيفة.. تحية كبيىة للطاقم الطبي المغربي و الله يحفظ و صافي
29 - MALCOM X الاثنين 30 مارس 2020 - 13:37
نعم عدد الوفيات كبير شيئ طبيعي في بلد كل مستشفياته عبارة عن مجازر رغم دلك يبقى عدد الوفيات بفيروس كورونا اقل من عدد وفيات الرضع بقسم الولادات نتيجة الاهمال من طرف المولدات او القابلات يكفي ان تكتب مستشفى محمد الخامس في يوتوب الصدمة الرعب سبحان الله في زمن كورونا اصبح بعض الاطباء والممرضين ابطال انا لا اعمم هناك اطباء عندهم ضمير ولكن للاسف هناك جزارون
30 - حسام الاثنين 30 مارس 2020 - 13:38
أرقام مخيفة جدا وغير طبيعية مقارنة بباقي الدول، يجب إعطاء تقرير يومي لا إعطاء عدة تقارير عشوائية من ناحية الوقت، كما أتوقع أن هناك حالات شفاء أكثر من المعلن لإستخدامها ك جوكر نفسي عند الإعلان عن عدد من الوفيات، وكل هذا لا ننسى التنويه بمجهودات وزارة الصحة
31 - نبيل ق الاثنين 30 مارس 2020 - 13:38
معدل الوفيات الحقيقي يعتمد على المعرفة الحقيقة لعدد المصابين، ولذلك تجد أن هذا المعدل منخفض في الدول التي تقوم باختبارات كثيرة مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية. أما في المغرب، فلا يتم اختبار إلا من ظهرت عليه أعراض قوية ومن تواصل معه. ويبقى الحل الناجع في الحد من الجائحة بعد التوكل على الله هو الحجر الذاتي.
32 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 13:39
رايتم باعينكم الوضع الصحي، لذا يجب علينا الاتزام بتعليمات الوقاية الصارمة لحماية انفسنا و اسرتنا ومجتمعنا.
نصبرو شهرين ثلاثة، اربعة او اكثر او ستضيع منك نعمة الحياة
ويضيع منك اعز مالديك.
نصبرو شهرين ثلاثة، اربعة او اكثر او ستضيع منك نعمة الحياة
ويضيع منك اعز مالديك.
33 - بادرة تطوع الاثنين 30 مارس 2020 - 13:40
هل تعتقدون ان الدولة ستطلق طلبات للتطوع في مجال الصحة في الايام المقبلة؟
34 - الله وحده الشافي الاثنين 30 مارس 2020 - 13:40
بهاد الحساب 516 كلها لي مريضة الله يعاونها . إلا أن يشاء الله بهم رحمة
35 - طالب مهندس بالحسنية الاثنين 30 مارس 2020 - 13:40
صراحةفاجئني عدد الوفايات بالمغرب للأنه عدد كبير جدا،انه لمن المحزن أن أطباء المغرب الماديين لا يملكون إنسانية اتجاه أخيه
المواطن ،انا كطالب هندسة ارى ان قطاع الصحة متدهور جدا والسبب في الدولة و الطبيب،لدي صديق طالب طب اخبرني انهم لا يحضرون الحصص التطبيقية بالمستشفيات ولا يراقبون المرضى فماذا تنتضر من هذا الطبيب ان يعطي لوطنه فالمستقبل و شكرا.
المواطن ،انا كطالب هندسة ارى ان قطاع الصحة متدهور جدا والسبب في الدولة و الطبيب،لدي صديق طالب طب اخبرني انهم لا يحضرون الحصص التطبيقية بالمستشفيات ولا يراقبون المرضى فماذا تنتضر من هذا الطبيب ان يعطي لوطنه فالمستقبل و شكرا.
36 - sohail الاثنين 30 مارس 2020 - 13:41
نتمنى من كل شخص احس بمرض ان يقصد المستشفى في اسرع وقت ولا يقصد الصيدلية لان اي تأخر يقلل من العلاج ويزيد من عدد المرضى
37 - يتبع الاثنين 30 مارس 2020 - 13:42
لنجعلها شهادة ورحمة لضحايا كرونا، ولا نسميها وفاة بل شهادة إن شاء الله فاللهم تقبلهم ياأرحم الراحمين شهداء وابعثهم مع الصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبالمناسبة لازم على الدولة أن تخصص لشهداء كرونا تعزية مادية لاهلم كتعاون وتضامن مع كل من فقد عزيز أما دفنهم في صمت فهو مؤلم جدا لدويهم صندوق كرونا من الشعب وإلى الشعب والله لا يضيع أجر الدولة.
38 - Youssef الاثنين 30 مارس 2020 - 13:42
لا أحد يشكك في كفاءة الأطباء المغاربة نساء ورجالا ولا أحد يشكك في وطنيتهم وروح التضامن والحس بالمسؤوليت التي يتحلون بها، إلا أن الملاحظ منذ تفشي الوباء في المملكة الحبيبة، ارتفاع في عدد الوفيات وقلة عدد المتعافين من فيروس كورونا، وهو المعطى الذي يحز في انفسنا وبعث على القلق.
فأين مكمن الخطأ؟ هل في طريقة التعامل مع المريض المحتمل؟ أم في بروتوكول الاستشفاء المعتمد؟ أم في قلة الإمكانيات؟
لماذا لا يتم إخضاع كل الأشخاص المحتمل إصابتهم بالفيروس ؟
في الدول الأخرى يتم ّإخضاع أكثر من 1000 حالة يوميا للتحاليل الطبية ونحن في بالدنا لم نتجاوز بعد رقم 2600 اختبار منذ بدء تفشي الفيروس.
تقتنا قائمة في المنظومة الصحية، نأمل أن يتم إصلاح الخلل حتى تخرج لنا الوزارة المكلفة بأرقام مشجعة بارتفاع عدد المتعافين مقارنة بالوفيات.
في انتظار ذلك لا نملك سوى الدعاء لله بأن يرفع عنا الوباء ويرزق مرضانا الشفاء ويرحم الشهداء.
فأين مكمن الخطأ؟ هل في طريقة التعامل مع المريض المحتمل؟ أم في بروتوكول الاستشفاء المعتمد؟ أم في قلة الإمكانيات؟
لماذا لا يتم إخضاع كل الأشخاص المحتمل إصابتهم بالفيروس ؟
في الدول الأخرى يتم ّإخضاع أكثر من 1000 حالة يوميا للتحاليل الطبية ونحن في بالدنا لم نتجاوز بعد رقم 2600 اختبار منذ بدء تفشي الفيروس.
تقتنا قائمة في المنظومة الصحية، نأمل أن يتم إصلاح الخلل حتى تخرج لنا الوزارة المكلفة بأرقام مشجعة بارتفاع عدد المتعافين مقارنة بالوفيات.
في انتظار ذلك لا نملك سوى الدعاء لله بأن يرفع عنا الوباء ويرزق مرضانا الشفاء ويرحم الشهداء.
39 - Karim الاثنين 30 مارس 2020 - 13:43
Ce message s adresse aux médecins qui ont fait le serment devant dieu ayez pitié des malades faites vos efforts vous êtes l unique espoir après le sort divin
40 - Amin badr الاثنين 30 مارس 2020 - 13:44
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أرحم من مات، واشفي من هو مريض، واحفظ ياربي الجميع من هذا الوباء، برحمتك يا أرحم الراحمين.
41 - BIG DATA الاثنين 30 مارس 2020 - 13:44
سأتكلم بالدارجة ليفهم( الجميع). المصابون بهذا الفيروس 85بالماءة كيبراو عادي 10 بالماءة كيبراو بأخذ الدواء و 5 بالمائة يدخلون العناية المركزة ولكن هنا كيدخل عامل السن والامراض المزمنة .... هذا من جهة . من جهة اخرى البعض يتساءل لماذا عدد المتوفين أكثر من المتعافين راه نفس الشيئ نراه في بريطانيا وتركيا وهولندا..........ميمكنش نحدد لأن الأحصائيات مزال لم تكتمل بعد. نتمنى الشفاء للجميع.
42 - عبدو الرباط الاثنين 30 مارس 2020 - 13:45
لايمكن تقييم الوضع الحالي في ظل غياب العدد الحقيقي للمصابين وعدم تقديم اجوبة لاسئلة المواطنين من طرف وزارة الصحة. للاشارة فقط ضعف عدد الاختبارات اليومي يدل على ان عدد المصابين الذين يسرحون ويمرحون دون حسيب ولا رقيب مرتفع جدا. لكم ان تقارنوا بين المانيا التي تجري 200000 اختبار يومي والمغرب الذي اجرى 2000 اختبار خلال شهر !!!!! سننجو بمعجزة الهية وبدعاء المستضعفين منا. قضي الامر الذي فيه تستفتون.
43 - Abdesselam الاثنين 30 مارس 2020 - 13:45
أرقام الوفيات تشير إلى شيء واحد هو ضعف الخدمات الصحية في المغرب وعدم القيام بمجهودات لاسعاف المرضى لهلا اوصل شي واحد مستشفى المغرب
44 - مصطفى الاثنين 30 مارس 2020 - 13:46
سبب ارتفاع نسبة الوفيات هو الإهمال وعدم كفائة الأطباء والممرضين
الكل يعلم كيف أصبحوا أطباء وممرضين ( باك صاحبي والرشوة )
الكل يعلم كيف أصبحوا أطباء وممرضين ( باك صاحبي والرشوة )
45 - يوسف الاثنين 30 مارس 2020 - 13:46
فرصة الشفاء من المرض في المغرب ضعيفة جدا ، يعني الله يلطف جل المصابين سيموتون و الدولة لا تعطي اي تفسير لهدا الموضوع و يقولون لا تنشروا الرعب بين المواطنين أليست هده الأرقام أكبر اكبر مروج للرعب، نصيحتي الاخيرة اعلموا رحمكم الله ان هدا الوباء لا تنفع معه سياسة او فهامة اجلسو في بيوتكم و لا تخرجوا ابدا و اللهم اشفي مرضانا و أرحم موتانا و نجي البشرية من هدا الوباء، امين
46 - مواطنة مغربية الاثنين 30 مارس 2020 - 13:46
مؤسف جدا ان تكون حالات وفايات أكثر من المتعافين.. و عندما نجد أن الدولة قائمة بواجبها على أكمل وجه و أخص بالذكر وزارة الداخلية و أرجو من وزارة الصحة مراقبة أطرها من أطباء و ممرضين لأنه لا يعقل الاهمال بالمستشفيات الذي يعانيه المرضى
47 - خدم عقلك ولا تدع الخوف يقتلك الاثنين 30 مارس 2020 - 13:47
الشفاء يتطلب مدة طويلة أسبوعين أو أكثر لهذا عددهم قليل. أما الموت فهو حدث قد يحصل في أي وقت. وأنا أرى أنه يجب أخد الوقت الكافي للاعلان عن شفاء حالة ما لأنه إذا أعلن شفائه قبل حصول الشفاء تماما قد تصبح هذه الحالة بؤرة لانتشار الفيروس بعد ذلك كما حصل في بعض المناطق في فرنسا.
48 - بودواهي الاثنين 30 مارس 2020 - 13:47
على مادا يدل ارتفاع كثرة الوفيات من فيروس كورنا على عدد الدين تماثلوا للشفاء في بلدنا ..؟
انه يدل و بكل الأدلة على ضعف مستشفياتنا و فقر أو حتى انعدام التجهيزات الأساسية مقارنة مع الجزاءر و تونس و حتى مقارنة مع الدول الباءسة في أفريقيا...
ان هدا نتاج سياسة خرقاء كانت تنهجها الدولة و الحكومات المتعاقبة عبر تهميش قطاعي التعليم و الصحة الاستراتيجيين...و هدا ما بجنيه الشعب الان في هده الظروف الصعبة جراء هده السياسة الرعناء ....
انه يدل و بكل الأدلة على ضعف مستشفياتنا و فقر أو حتى انعدام التجهيزات الأساسية مقارنة مع الجزاءر و تونس و حتى مقارنة مع الدول الباءسة في أفريقيا...
ان هدا نتاج سياسة خرقاء كانت تنهجها الدولة و الحكومات المتعاقبة عبر تهميش قطاعي التعليم و الصحة الاستراتيجيين...و هدا ما بجنيه الشعب الان في هده الظروف الصعبة جراء هده السياسة الرعناء ....
49 - moha الاثنين 30 مارس 2020 - 13:47
beaucoup de décès parmis des jeunes marocains a marrakech: un boxeur , un avocat , un employé à l'hotel SOFITEL qui a laissé cinq enfants alors que de vieux
européens guérissent, il faut une enquête
européens guérissent, il faut une enquête
50 - محروقة القلب الاثنين 30 مارس 2020 - 13:47
من يفسر لنا ارتفاع الوفيات في هذا البلد
كيف للمصاب في البلدان الأوروبية يحاط به 6اطباء وهنا يرميه كرمي الكلاب
حتى عندما يريدون أخذ المصاب الممرضون لابسين لباس العزل ولا يمسون المصاب ويتركونه يركب في الإسعاف لوحده اي معاملة هذه
كيف للمصابين يخرجون بفيديوهات صادمة يحرق لها القلب والصندوق جمع الملايير من جيب الشعب ومن الداخل ومن الخارج
من واجبنا معرفة اين المال المخصص بالأساس لمرضى هذه الجاءحة واكرر مرضى هذه الجاءحة
لا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
واتقوا الله ايها القطاع الصحي ستحاسبون أمام الله على كل شىء أولها اهمال المريض
تعلموا ايها الأطباء من اسيادكم الأوروبيين كيف التعامل مع المريض
كيف للمصاب في البلدان الأوروبية يحاط به 6اطباء وهنا يرميه كرمي الكلاب
حتى عندما يريدون أخذ المصاب الممرضون لابسين لباس العزل ولا يمسون المصاب ويتركونه يركب في الإسعاف لوحده اي معاملة هذه
كيف للمصابين يخرجون بفيديوهات صادمة يحرق لها القلب والصندوق جمع الملايير من جيب الشعب ومن الداخل ومن الخارج
من واجبنا معرفة اين المال المخصص بالأساس لمرضى هذه الجاءحة واكرر مرضى هذه الجاءحة
لا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
واتقوا الله ايها القطاع الصحي ستحاسبون أمام الله على كل شىء أولها اهمال المريض
تعلموا ايها الأطباء من اسيادكم الأوروبيين كيف التعامل مع المريض
51 - هنا وهناك الاثنين 30 مارس 2020 - 13:47
الفوضى والارتباك في المستشفيات بنية صحية ضعيفة الوفيات في ازدياد وانخفاض حالات الشفاء
52 - سعيد الاثنين 30 مارس 2020 - 13:48
اللهم اغفر لهم وارحمهم وانت خير الراحمين الموت واحد والاسباب متعددة فهؤلاء كتب لهم ان يكونوا بهدا المرض والاخرون كتب لهم الشفاء منه هذا امر الله فلما الجدل ))اذا جاء اجلهم زلاييويدمون ساعة ولا)يستاخرون اذن فلماذا كل هذا الجدل لماذا الوفاة اكتر من الشفاء ذاك امر الله ولا قرار لنا فيه
53 - العبقري الزفزافي عندو الحق الاثنين 30 مارس 2020 - 13:49
انا شفت واحد الفيديو ديال واحد البنت مريظة تا هي وسمحو فيها وحتى الماء ماباغينش يعطيوها تشرب وكاين واحد الفيديو اخر ديال واحد السيد اعتقد من مستشفى المهجورة في مراكش واقسم لكم بالله العظيم والله مازعمت نسمع اشنو تيقول ولا حولة ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون
54 - ربيع الاثنين 30 مارس 2020 - 13:49
نحن نبحث عن عدد التحاليل اليومية لمحاصرة الوباء وانتم تنشرو لنا عدد المكالمات عجبا لقوم لا بفقهون
55 - هشام متسائل الاثنين 30 مارس 2020 - 13:50
هذه هي النسبة الخطيرة : زوج موتى مقابل شفاء واحد
بهذه الوتيرة وبافتراض عدَّاد الإصابات توقف سنتكبَّد 348 وفيات مقابل 168 حالة شفاء
بهذه الوتيرة وبافتراض عدَّاد الإصابات توقف سنتكبَّد 348 وفيات مقابل 168 حالة شفاء
56 - عبد الله الاثنين 30 مارس 2020 - 13:50
حالات الشفاء قليلة بالمقارنة مع الوفيات لان الشفاء يتطلب اكثر من 3 اسابيع حسب مناعة المصاب اما الوفاة فقد يموت المصاب قبل اسبوعين من اول يوم اصابة و الله اعلم .
57 - samir الاثنين 30 مارس 2020 - 13:52
واضح أن عدد الأشخاص المصابون أكبر بكثير من الأرقام الرسمية ، وزارة الصحة لا تخفي الأرقام ولكن ليس لديها أجهزة كافية لعمل التحاليل اللازمة . يجب تكثيف التحاليل ، و إختيار عينات عشوائية من الشعب .كما فعلت كوريا لإحتواء العدد الكبير .
من هذا المنبر أدعو كل المتدخلين بالتركيز على التحاليل المخبرية .
من هذا المنبر أدعو كل المتدخلين بالتركيز على التحاليل المخبرية .
58 - ولد ازرو الاثنين 30 مارس 2020 - 13:53
غاب وزير الصخة وغاب معه الابطال اللذين تغنو بالامس بان المغرب بلد الطب صمت العثماني اللذي قال بالامس القريب ان حالة واحدة ونسيطر علي الوضع صمت الكل امام عاصفة تحصد الارواح. اطباء يقاومون بابسط الامكانيات ممرضين لم يتعودو علي هذا الطوفان. مستشفيات اشبه بالاسطبلات فلما نستغرب هذا العدد من الوفيات. بل سيستمر. حتي ياذن الله للمرض بالوقوف اما من حالفه الحظ والمناعة سيشفي ليس لانه تلقي عناية بل لان الله مدد في عمره. هيهات ياوطني. لك الله هل تعلم الان اننا ضعفاء امام الا مم الاخري العراق اللذي شردته الحروب لسنوات حتي ابتلت الارض بالدماء نسبة الشفاء فيه عالية مقارنة معنا كيف ذلك من يشرخ انتظرو حتي انتهاء المعركة ليظهرا. من غابو عنها ليعلنو النصر. انا من قاوم وحارب لن يذكره التاريخ
59 - Amaghrabi الاثنين 30 مارس 2020 - 13:53
Le pourcentage des morts est assez élevé..le ministère de la santé doit donner les chiffres à la fin de la journée et par ville et non par region (vague )merci.
60 - مواطن مغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 13:56
ارتفاع عدد الوفيات راجع إلى الاهمال و الجوع فقد سارعت بعض الأقلام الماجورة إلى تكذيب فيديو سطات و بعده جاء فيلم مراكش ليؤكد الواقع الذي هو الاهمال و الجوع بالنسبة للمصابين يجب على وزارة الصحة أن تتدارك الأمر قبل فوات الأوان ليس الخطأ عيبا و لكن العيب هو الإستمرار في الخطأ.
61 - أبو سعد الاثنين 30 مارس 2020 - 13:57
مؤشر ارتفاع الوفيات تعطي اشارة على خطورة الوضع وهو في نفس الوقت درس وانذار للذين لا يبالون بذلك من خلال اتخاذ الحيطة والحذر بملازمة مساكنهم. للأسف نجد بالازقة والشوارع من لا حاجة له لقضائها، وأيضاً من الاشخاص من يرغي في قضاء حوائج لا طابع استعجالي لها وليس منن الضروري الخروجج لقضائها. للأسف الشديد على كل هذه اللامبالاة.
62 - Dr en paix الاثنين 30 مارس 2020 - 13:57
Les décès dépassent largement les guerraisons....
Les patients hospitalisés sont ils correctement pris en charge??
Intubation, aspirations,..., Problème de réglage des aspirateurs...??
Quelque chose d'anormal....
Les patients hospitalisés sont ils correctement pris en charge??
Intubation, aspirations,..., Problème de réglage des aspirateurs...??
Quelque chose d'anormal....
63 - Marokkii الاثنين 30 مارس 2020 - 13:57
شح في المعلومات واش هؤلاء اللي تصابو واش كانو من الناس اللي تعادات وكانو في الحجر الصحي في منازلهم ولا كانو في المستشفى وكدالك اللي ماتو واش من الاوائل اللي تصابو واش والادوية الجديدة اللي تعطاتوليهم وصلات شي نتيجة
64 - aziz الاثنين 30 مارس 2020 - 13:58
عدد الإصابات ثابت لأن عدد الحالات المستبعدة لم يتغير يعني لم يتم بعد تحديث عدد الحالات
65 - متااابع الاثنين 30 مارس 2020 - 13:59
الاحصائيات تببن ان هناك خللا ما ويجب تداركه في أسرع وقت.أرقامنا تعرف فرقا شاسعا مع كل بلدان العالم.نسبة الوفيات المسجلة حاليا توافق اكثر من 10000 مصاب.معنى هذا اننا في واد وكورونا في واد آخر.وخير دليل الفيديوات المسربة من داخل المستشفيات.التحليلات حتى تظهر على المريض جمبع الاعراض وفي هذه الحالة تكون العدوى انتقلت الى المئات.خطة فاشلة لمحاصرة الوباء.نتمنى ان يكون القادم افضل.
66 - هناك غلط الاثنين 30 مارس 2020 - 14:01
كثرة الوفيات وقلة المتعافين! هذا دليل على عدم ٱلإهتمام بالمرضى إذن الفيديوهات القادمة من سطات هي تدل على الحقيقة!
ٱتقوا الله في عباده إن العاقبة للمتقين،
يمكن أن يكون أيضا راجع لعدم ٱحترافية الأطباء.
ٱتقوا الله في عباده إن العاقبة للمتقين،
يمكن أن يكون أيضا راجع لعدم ٱحترافية الأطباء.
67 - zayde الاثنين 30 مارس 2020 - 14:01
لازال السؤال مطروح كيف العادة عند الكثيرين
لمادا الوفايات أكثر
والجواب نعرفه مند ولادتنا في هده البؤرة من الكرة الأرضية
فيديو سطات أجاب
فيديو سطات التاني أجاب
فيديو مراكش أجاب
وبلا متبقاو تسولو بزاف
جلس في دارك ودير احتياطاتك والكمال على الله
الأسوء قادم لا مفر منه
لمادا الوفايات أكثر
والجواب نعرفه مند ولادتنا في هده البؤرة من الكرة الأرضية
فيديو سطات أجاب
فيديو سطات التاني أجاب
فيديو مراكش أجاب
وبلا متبقاو تسولو بزاف
جلس في دارك ودير احتياطاتك والكمال على الله
الأسوء قادم لا مفر منه
68 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 14:01
الاحظ أغلب المعلقين متشائمين أو مشككين . رأيي بالنسبة للوفيات فإنها آنية أما الشفاء فيتطلب شهرا تقريبا للإعلان عنه. فشيء من التفاؤل لأن عدد الشفاء سيرتفع بعد مدة العلاج التي بدأت يوم 21 مارس. الله يحد البأس قولو آمين يا حاقدين على بلدكم ومادا فعلتم انتم للحد من الوباء يا ترى؟.
69 - حفظكم الله! الاثنين 30 مارس 2020 - 14:02
تغمد الله المتوفين برحمته، وشمل المرضى المصابين بعفوه وبالشفاء العاجل، وحفظنا من العدوى بإذنه؛
الملاحظ من خلال التصريح بالوفيات، أنها تشمل كل الفئات العمرية، طفل رضيع، شباب متوسطوا الاعمار، وشيوخ؛
مقارنة ببعض الدول وفاياتها فقط في كبار السن او من يعانون من أمراض مزمنة؛
هل مناعة المغاربة ضعيفة؟ هل العامل النفسي كالخوف له سبب؟ هل تغذيتنا غير صحية وسليمة؟
الوقاية خير من العلاج؛
لا تجعلوا الخوف يركبكم، وغذوا أجسامكم بما ينفعها، ورابطوا في بيوتكم، والله المعين؛
حفظكم الله من شر هذا الوباء، ءامين.
الملاحظ من خلال التصريح بالوفيات، أنها تشمل كل الفئات العمرية، طفل رضيع، شباب متوسطوا الاعمار، وشيوخ؛
مقارنة ببعض الدول وفاياتها فقط في كبار السن او من يعانون من أمراض مزمنة؛
هل مناعة المغاربة ضعيفة؟ هل العامل النفسي كالخوف له سبب؟ هل تغذيتنا غير صحية وسليمة؟
الوقاية خير من العلاج؛
لا تجعلوا الخوف يركبكم، وغذوا أجسامكم بما ينفعها، ورابطوا في بيوتكم، والله المعين؛
حفظكم الله من شر هذا الوباء، ءامين.
70 - حسبنا الله ونعم الوكيل الاثنين 30 مارس 2020 - 14:03
هادوك الفيديوهات ديال المرضى بالفيروس دليل سبب الوفيات. الله يخليكم شوية ديال الشفقة والرحمة بالمرضى
71 - مواطنة مغربية الاثنين 30 مارس 2020 - 14:03
السلام عليكم والله امام هذه الارقام المرتفعة من الوفيات مقارنة مع عدد الحالات المتشافية الامور لا تبشر بخير لا اريد ان اكون متشاءمة ولكن مزيدا اخوتي المغاربة من الحيطة والحذر والمكوث في المنازل لانها الوسيلة الوحيدة حاليا لتفادي العدوى والله الحافظ اللهم الطف بنا انت العالم بحالنا.
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