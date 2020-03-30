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الرئيسية | مجتمع | دركيون مبرؤون يناشدون الملك العودة إلى العمل لمواجهة كورونا

دركيون مبرؤون يناشدون الملك العودة إلى العمل لمواجهة كورونا

دركيون مبرؤون يناشدون الملك العودة إلى العمل لمواجهة كورونا
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 15:00

التمس دركيون حاصلون على أحكام نهائية بالبراءة من محكمة النقض، بعد إلغاء متابعتهم بجنح مختلفة، من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، التأشير على عودتهم إلى وظائفهم السابقة.

وأكد الدركيون المعنيون رغبتهم الجدية في الاشتغال إلى جانب باقي المصالح الأمنية لمواجهة انتشار جائحة "كورونا"، التي تواجه المملكة، ووضع خبرتهم رهن باقي المتدخلين، بعدما حازوا أحكاما صادرة باسم الملك بالبراءة من التهم التي أدت إلى توقيفهم عن العمل.

وأكد الدركيون المعزولون عن العمل أن المحاكم الابتدائية والاستئنافية برأتهم من جنحة الرشوة وغيرها بسبب غياب الأدلة، كما هو حال عدة دركيين في ملف "القناص" الشهير بـ"الوحش" الذي صور 26 دركيا على الصعيد الوطني.

وكانت المحكمة اقتنعت في حكم لها برغبة المصور في تصفية حسابات مع المعنيين، بعد تسجيل مخالفات له وحجز حافلته أكثر من مرة وإيداعه سجن أصيلة، إذ ركب كاميرا في زر معطفه، وصورهم أثناء توقيفه، قصد ابتزازهم، فتبين لقضاة الحكم أن الأمر لا يتعلق بطلب الدركيين رشاوى بالطرقات العمومية، وإنما تحرير ذعائر مالية له.

وأكد الدركيون أن القيادة العليا للدرك الملكي وعدتهم بالعودة إلى العمل بعد تبرئتهم، لكنها تأخرت في ذلك، رغم حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة، ما عرض أسر العديد منهم للتشرد والطرد من السكن الوظيفي والحرمان من الخدمات الطبية.

ورفض عدد كبير من المعنيين التوجه إلى المحاكم الإدارية لإلغاء قرارات العزل والحكم لهم بالتعويضات بأثر رجعي، مفضلين احترام وعود القيادة العليا للدرك بإرجاعهم إلى وظائفهم السابقة، لكنها تأخرت في تطبيق هذه الوعود، لاسيما أن العديد منهم يعيشون ظروفا اجتماعية مأساوية.

وشدد المتضررون من تأخر تطبيق قرار إلغاء العزل على أنهم مازالوا جنودا مجندين للدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته، مؤكدين أنهم رغم الظروف الاجتماعية التي عانوها فإن شعارهم المحمول على رقابهم "الله، الوطن، الملك" لن يغير من واجبهم الوطني، مهما تطلب الأمر من تضحيات، وأنهم يضعون خبرتهم رهن قائد البلاد، لمواجهة جميع المراحل الصعبة وبأي ثمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - خليل الاثنين 30 مارس 2020 - 15:05
نتمنى ان تصير امور هذه الشريحة الى حل ايجابي
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9
2 - علاش زعما الاثنين 30 مارس 2020 - 15:08
راجعوهم مادام تبثت براءتهم الوطن غفور رحيم
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3
3 - مساهمة الاثنين 30 مارس 2020 - 15:09
مراكز تحاقن الدم تحتاج ل 800 متبرع يوميا لانقاذ مرضى من الموت.استغلو دقائق من وقتكم للمساهمة في محاربة كورونا
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46
4 - ملاحظة الاثنين 30 مارس 2020 - 15:10
كدالك نريد العودة لكل موظف طرد أو اعفية من وظيفته وليس الدركيين فقط.
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-10
5 - mre الاثنين 30 مارس 2020 - 15:11
الدرك الملكي سيكون يحتقر مؤسسات الدولة و هو واحد منها إذا رفض تنفيذ أحكام قضائية و هو بالمناسبة خاضع لسلطة القضاء في ما يتعلق بالعدالة.
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7
6 - Mohamad الاثنين 30 مارس 2020 - 15:11
يجب ان يكون عبرة لغيرهم لا نحتاجهم
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13
7 - عبدالإله الاثنين 30 مارس 2020 - 15:11
لا دخان بدون نار.
لست مع قرار العودة
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36
8 - رشيد الاثنين 30 مارس 2020 - 15:11
اللهم وفق و أعن كل من يريد عمل الخير للبلاد و العباد على رأسهم ملكنا محمد السادس و اهد كل الفاسدين و معينيهم لسبيل الرشاد.
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8
9 - Merzouga الاثنين 30 مارس 2020 - 15:12
Non ,il faut pas les faire retourner le Maroc n'a pas besoin .
ils ont démontré qu 'ils sont pas compétent
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17
10 - المخلوف الاثنين 30 مارس 2020 - 15:14
دعوة محمودة،فكلنا أبناء هذا الوطن الغالي.والبلاد في الوضعية الراهنة محتاجة الى سواعد أبنائها دون استثناء،ولتكن هذه الجائحة بداية عهد جيد تكون فيه جميع شرائح المجتمع لحمة واحدة.
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1
11 - mohamed cherif FRANCE الاثنين 30 مارس 2020 - 15:14
كل من ثبت مرتشيا وهو مصور بالدليل القاطع ،لامكان له في منصبه السابق وعليه أن يبحث عن عمل آخر لأنه رجل مرتشي ويصعب إصلاحه
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14
12 - ابواسحاق الاثنين 30 مارس 2020 - 15:15
القوات المسلحة الملكية ،ليست مرعى لكل من هب ودب ،الانضباط والالتزام بمقومات ومبادئ وأسس الجيش شيء تابث، والتضحية والوطنية ونكران الذات لا شيء يساوم في هذا ،.لهذا من خانوا القسم والعهد لا عودة لهم ولا شرف لهم،
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9
13 - said rehadi الاثنين 30 مارس 2020 - 15:16
انا دركي عمري23 سنة اريد العودة إلى الصفوف
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-7
14 - مغربي.... الاثنين 30 مارس 2020 - 15:16
لي بريء الله يسهل ليه مابغينا دنوب حد..... ولي تابتة فيه التهمة داكشي ميبقا ديال الدولة هي لي عارفة من يصلح ومن لايصلح.... والى الدولة شافت انهم ممكن يتغيرو فلاباس ان سامحتهم الدولة وختى حنا نسامحوهم لان هاد الضرفية كتقتضي منا التلاحم ماشي وقت المحاسبة... حتى نخرجو الباطو بسلام ديك الساعة يكون خير....
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1
15 - مراكشي امازبغي. الاثنين 30 مارس 2020 - 15:16
نرجوا النظر بعين الرافة والرحمة الى هؤلاء الدركيين وانقاد عاءلاتهم من التشرد والضياع ومن اثار هاذا الوباء الذي اكتسح العالم.
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-2
16 - Non et Non الاثنين 30 مارس 2020 - 15:16
Non et noooooooon
Le Maroc doit agir avec force avec toutes les formes de corruption
Il ya des millions de chomeurs HONNETES qui peuvent et veulent faire votre travail
Restez ches vous
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17 - طلحة الاثنين 30 مارس 2020 - 15:16
عندنا فائض من الدرك غير خليهم مرتاحين
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3
18 - لوسيور 1 الاثنين 30 مارس 2020 - 15:17
اذا رات المحاكم دركيين او غيرهم فيجب ان يعودوا الى وظائفهم..هناك من هوفوق القانون فيضع العصا وسط العجلة ..يجب معاقبة من يقف في وجه اعادة هؤلاء الى وظيفتهم..اين منظمات حقوق الانسان...
عيب وعار ان نجد هذا الصلف والعنجهية ...نفتخر بملكنا المحبوب ونود منه التدخل لصالح هؤلاء الدركيين الاوفياء
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-5
19 - Kira sama الاثنين 30 مارس 2020 - 15:19
ندعوا الىه أن يتم قبول طلبهم.
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-1
20 - الغزواني الاثنين 30 مارس 2020 - 15:19
الخبرة ديالهم غير يخليوها عندهم هاد الشي مفيهش اللعب والجدية كون خدموا بيها النهار الاول اما الان هناك رجال اخرون يشتغلون ويؤدون واجبهم المهني بكل تفان واخلاص
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3
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