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الرئيسية | مجتمع | وزارة الداخلية: الدعم لا يستوجب التنقل الى الإدارات‎

وزارة الداخلية: الدعم لا يستوجب التنقل الى الإدارات‎

وزارة الداخلية: الدعم لا يستوجب التنقل الى الإدارات‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 14:10

على إثر التدابير المعلن عنها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تقديم الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر بحالة الطوارئ التي تم إقرارها بالمملكة، بادرت بعض الأسر المعنية إلى الانتقال إلى مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات من أجل الاستفسار عن وضعياتهم فيما يخص خدمة راميد وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم، مما يشكل خرقا لإجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء "كوفيد– 19".

وتفاعلا مع ذلك، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن على المواطنين اتباع الإجراءات المعلن عنها للاستفادة من عملية الدعم المؤقت عبر إيداع طلباتهم من خلال إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول الشخصي إلى الرقم الأخضر 1212، وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات.

وشددت الوزارة على أن الراغبين في الاستفادة يمكنهم الاتصال بالمنصة الهاتفية 1212 لطلب الاستفسار أو المساعدة وكذا تقديم الشكايات في الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عماد لمدك الاثنين 30 مارس 2020 - 14:22
من الثامنة صباحا وانا احاول الاتصال ب 1212 لاكن الخط لا يعمل
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2 - samia الاثنين 30 مارس 2020 - 14:23
مع كل إحترامي أنا النهار كلو وأنا كنحاول الإتصال بالرقم 1212ولكن دون جدوى معرفتش واش الضغط على الإتصال من طرف المواطنين أو هناك خطأ فالرقم ديالنا
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3 - رشيد الاثنين 30 مارس 2020 - 14:23
هاد الشي علاش خصها دار برامج توعوية على مستوى التلفزيون عوض بعض البرامج التافهة رآه بعض المواطنين معرفنش معنى حالة الطوارىء الصحية معرفش اش واقع شوف هذه الوضعية دليل الوباء تخلينا مرجعا بزاف ديال الأمور تكوين المواطن أصبحت اولوية
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4 - عمرو حوتي الاثنين 30 مارس 2020 - 14:26
الأمية هي سبب الفشل في المجتمع ولا أحد يتدخل في الأمر بينما نجد القراء في كل منزل وبين كل عائلة لكن التجاهل يفوق الإستفسار كما سمعت أب قال لإبنه : أنتوما مكاتعرفو والو ذيك القراية سير بخر بها أنا نمشي نسول فالإدارة . لهذا أصبحنا لا نعترف بالدراسة ولا بأحد يريد أن يساعدنا على التجاوزات التي نعيشها داخل أمة جاهلة فكريآ
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5 - إسم جواد كرام الاثنين 30 مارس 2020 - 14:26
نحن جميع مواطنين بوتفردا نحاي الدرك الملكي على الجهود التي يبدو انها
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6 - الفاروق الاثنين 30 مارس 2020 - 14:26
وماذا عن المهنيين سائقوا الطاكسيات ياودي خليونا نخدموا
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7 - EL AALAMI mohamed adil الاثنين 30 مارس 2020 - 14:33
jai appelé plusieurs fois sans reponsse malheureusement et jai envoyé numero ramed de ma mère 4fois a1212 et on me repond numéro remed erroner.ils nous prend quont ai bête. ca veut dire letat ment au gens
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8 - استفسار بالوكالة الاثنين 30 مارس 2020 - 14:34
انتهت مدة صلاحية بطاقتي قبل دجنبر وعندي موعد لتجديدها في ابريل مذا افعل عندي مرض مزمن ولا حول لي ولا قوة الا بالله.
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9 - الرازي الاثنين 30 مارس 2020 - 14:34
رقم 1212 عندما نتصل بالخط كأنه غير مشغل لمادا .
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10 - مواطن 1 الاثنين 30 مارس 2020 - 14:34
السلام عليكم الله اخليكم قولو ليا انا عندي الراميد ولكن ممدخلش. فيه بنتي شنو المعمول؟؟ الله اجازيكم بالخير
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