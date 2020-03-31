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الرئيسية | مجتمع | مهن حرة و"كوفيد 19" .. "شجرة الإحسان لا تخفي غابة الحرمان‬"

مهن حرة و"كوفيد 19" .. "شجرة الإحسان لا تخفي غابة الحرمان‬"

مهن حرة و"كوفيد 19" .. "شجرة الإحسان لا تخفي غابة الحرمان‬"
ج.سماحي | أ.صدور
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:00

وجوه يرتسم الحزن على محياها، شاخصة أبصارها إلى الأفق منتظرة فرجا قريبا، تأمل أن يحدث الله أمرا كان مفعولا، فليس القدر ما يقلقها، ولا الموت يفزعها، وإنما تلك الأفواه الجائعة التي ترابط بالبيوت، وشاءت الظروف أن تضيف لمحنتها مع لقمة العيش محنة الحصار وغياب الزاد في الدار.

ضياع ممزوج بالحسرة والترقب، وأوضاع اجتماعية صعبة يعيشها حرفيون وعمال الموقف ومهنيو القطاعات غير المهيكلة، تزيدها تهديدات فيروس "كورونا" تأزما، في ظل تداعياته على البلاد والعباد؛ ثم جاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية كهادم للأقوات، جاعلا ألسنة المتضررين تلهج بالدعوات، وكم تعالت أكفهم إلى السماء: ربنا لا سؤال غير رفع البلاء.

حرمان وإحسان

عبد السلام، مياوم متعدد المهارات، أوضح في تصريح لهسبريس أن "فئة الحرفيين، سواء تعلق الأمر بمزاولي أعمال البناء أو الجبس، وكذا النجارة، ممن يقضون الوقت بالمواقف على أمل قدوم زبون، يعانون الأمرين، سواء تعلق الأمر بأيام الرخاء أو أيام الشدة، كما هو عليه الحال الآن"، مضيفا: "نحن فئة منسية، وظروفنا سيئة جدا، فإن لم نعمل لا نستطيع توفير لقمة العيش، وقد زاد وضعنا تدهورا في ظل هذه الإجراءات التي رافقت ظهور مرض كورونا بالبلاد".

وقال عبد السلام: "حالة الطوارئ الصحية وإن كنا على يقين أنها في مصلحة البلاد والعباد لكننا لا نستطيع القول إنها حملت لنا الخير، فقد قطعت أرزاقنا بشكل كلي، إذ لا نجد في البيت ما يسد رمق أسرتنا وأبنائنا. نسأل الله أن يفرج عنا هذا الكرب عاجلا، ويخفف عنا وعن جميع المتضررين"، وزاد موضحا: "ما سمعناه هو أن الدولة تعتزم تقديم دعم للمتضررين، ونأمل ألا يغفلون عنا، فما أحوجنا إلى ذلك الدعم في الوقت الراهن".

وأورد يوسف، وهو عامل جبس في عقده الرابع، وغير متزوج: "رغم أن الظروف ساءت أكثر مما كانت عليه إلا أننا يجب أن نتقاسم كل شيء في ما بيننا، فالمغاربة أهل كرم، وهذه الأزمة ستزول قريبا، ولن يدوم إلا الخير"، مردفا بابتسامة قناعة تكسو وجهه: "لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا وهو أرحم الراحمين، ولذلك لندع الأمر لله، ولنتوكل عليه، وسينجينا ويفرج عنا"، مؤكدا أن "رزقه ورزق الجميع على الله، فهو الذي يرزقنا من حيث لا تحتسب".

وزاد يوسف: "طبعا الحالة صعبة، ومن لديه زوجة وأولاد وضعه أصعب، لكن الله سيفرج الكرب"، معتبرا أن توجه الحكومة إلى دعم المتضررين، خاصة في القطاع غير المهيكل، "مسألة ملحة، فعلى الناس الالتزام بتعليمات الحكومة في هذه الظرفية العصيبة، وفي مقابل ذلك عليها مراعاة ظروف الناس، خاصة على مستوى المعيشة والاحتياجات الأساسية".

بين "كوفيد" و"POCHE VIDE"

يقول أحمد، سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير، في منتصف عقده الثالث، إن "أزمة كورونا غدت أزمتين، الأولى تصيب صحة المرء، فيما الثانية تصيب جيبه"، مضيفا: "تداعيات انتشار هذا الفيروس القاتل على معيشة سائقي سيارات الأجرة بدأت عندما فرضت علينا السلطات نقل ثلاثة أشخاص فقط، كحد أقصى، بنفس تسعيرة الرحلة العادية"، مضيفا: "لم يكن ممكنا تفعيل هذا الإجراء، لأن ذلك لن يوفر حتى ثمن البنزين".

وتابع الشاب حديثه لهسبريس بالقول: "نتائج ذلك الإجراء تمثلت في لجوء معظم سائقي سيارات الأجرة إلى مضاعفة سعر الرحلة للركاب الثلاثة، فقل الطلب، وبالتالي تراجع عمل السائقين"، وزاد: "كما أن تطبيق الحجر الصحي وتقييد حركة التنقل بفعل تفعيل الرخصة الاستثنائية للتنقل جعلا واقع هذا القطاع غير المهيكل يزيد سوءا، خاصة أننا نعمل بأجر يومي، ودخلنا محدود، لا يكاد يكفي احتياجات أسرنا، إضافة إلى باقي التبعات، من كراء، وفواتير الماء والكهرباء...".

وحول توجه الحكومة إلى دعم القطاعات غير المهيكلة، قال المتحدث ذاته: "يجب أن تجد لنا الدولة حلا سريعا، شأننا في ذلك شأن باقي القطاعات الأخرى، فنحن توقفنا عن العمل مضطرين، وعملنا لا يساعدنا بتاتا على التوفير"، وفق تعبيره، مردفا: "من شأن الدعم الذي قد توفره الحكومة لنا أن يمتص بعض قلقنا، ويساهم في بقائنا ببيوتنا، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا".

من جانبه، اعتبر مصطفى، الذي يمارس مهنة الحلاقة بحي شعبي، داخل أسوار مدينة تطوان العتيقة، أن "وضع معظم ممتهني حرفة الحلاقة لا يختلف عن بقية الحرف"، موردا: "نحن من أصحاب الدخل المحدود، فما تمسكه اليد اليمنى اليوم تصرفه اليسرى غدا"، ومؤكدا أن خطورة الوضع الذي تمر به البلاد بسبب تهديدات انتشار كورونا "فرضت إغلاق المحلات، وملازمة البيت؛ ولكن الأمر لا يخلو من مشاكل جمة، معظمها متعلق بالقدرة على توفير ما تتطلبه المعيشة".

وأوضح مصطفى أن "الوضع الحالي يفرض التساؤل حول مدى نجاعة التدابير الحكومية لتجاوز تعقيداته الاجتماعية، إذ إن مكوث أصحاب الدخل المحدود، ومعهم الفئات الهشة، بالبيت، رهين بتوفر احتياجاتهم المعيشية الأساسية"، وأردف: "هذا إلى جانب ضرورة التساؤل عن مدى كفاية قيمة الدعم الحكومي المخصص للمتضررين في القطاع غير المهيكل لتلبية تلك الأساسيات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلام الصويري الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:10
هذا الحادثة الأليمة فتحت اعين جل المغاربة الذين كانوا في دار غفلًون فتحت اعينهم على هول تفشي الفقر والحاجة بين اغلب المواطنين نتيجة فشل سياسة من بيدهم الامر عبر عشرات السنين وبينت هول الأضرار التي يخلفها الفساد واللاعقاب واللامساءلة وهول تفشي الريع وبينت كذلك عمق تقطع أوصال المجتمع وبينت عمق الهوة التي تفصل بين عامة الشعب ومن بيدهم الامر !!
وبينت كذلك الخطأ الرهيب في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية !!
واعطت الدليل عل الجرائم التي ارتكبت في حق هذا الشعب !!
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26
2 - Younesse الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:12
حتا أنا كنت خدام فمطعم و سدو و معطاونا حتا ريال و ممديكلاريش بيا خدام بلا ورواق . و لكن كتشوف صحة الإنسان قبل كل شيء . انا و مراتي شرينا لي قسم الله و سادين علينا قالت ليا ناكلو الحجر و متخرجش. بقا فدراك لصاحلك و لصالح بلادك و للمجتمع. الله يحفظنا من هذا البلاء يا ربي .ان شاء الله شدة و دوز يا ربي
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21
3 - يونس القنيطري الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:19
تخيلو معايا أنا الإنسان ممكن يتصاب بهذا الڤيروس ويقدر يمشي فيها ورغم ذلك مامسوقش. ماشي إستهتار أو لامبالاة منو ولكن كيف ماقال كاتب المقال " تلك الأفواه الجائعة التي ترابط بالبيوت" أفواه بكل بريئة و عفوية تتگول ليك " بابا فينا الجوع"
كان الله في عون الجميع.
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4
4 - Aboufaris الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:19
المشكل هو شجع الناس واستغلال الظروف الاستثنائية.
حتى غير المحتاجين للمساعدة يتسابقون للحصول عليها وهذا ما وقع في الحصول على بطاقة الرميد والسكن الإقتصادي.
مع الأسف الريع الإقتصادي والمحسوبية والرشوة شجع الناس يزكي هذا الواقع المر الذي يحرم المستحقين من هذه المساعدة.
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6
5 - أب احمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:20
السلام عليكم،
أكيد ان المغاربة خاصة والعرب عامة سيتجاوزون هتة المحنة والازمة فهي مجرد امتحان واختبار من الله. الكل سيقول كيف ذلك؟
فبمجرد معرفتهم ان هذا الفيروس ليس له دواء صريح اقتنعو انه خلاصهم الوحيد بعد الرجاء في الله تعالى رجوعهم الى الاصل النظام الغذائي الجيد لانهم يقدرون على ذلك بخلاف الامريكي والاوروبي لايقدر فهو يختار الدواء او الموت (يعتمد على الدواء اكثر)
فالعرب والمسلمين من شيمهم الصبر وقدرة التحمل
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6 - مواطن وفي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:24
لا يسعنا الا ندعوا ونقول اللهم اننا لما انزلت الينا من خير فقراء فعلا كاد الفقر ان يكون كفرا لكن فرج الله قريب من المستضعفين وهنا يظهر الناس على حقيقة معدنهم وكما يقال في المثل المغربي الجودة من لحدود ماشي من الموجود هبوا يا اثرياء الأمة وادعموا اخوانكم الفقراء الذين هم وقود ثروثكم ولهم تزداد
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7 - وسيم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:32
نتمناو الله يشوف من حالنا و يدير لينا تويل الخير مليناش من غيرو رحنا عدنا ضروف صعيبه فيروس من جهة خائفين علا عائلتنا او ولادنا من جهة معدناش مدخول باش نعيشو
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8 - Othmane الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:33
الناس لكيعرفو يكتبو ويبدعو تحية لصاحب المقال.
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9 - السلاوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:42
ما نراه هو نتاج الهجرة القروية والتهميش الذي طال البادية منذ حصول المغرب على الاستقلال من انعدام للمدارس والثانويات والماء الصالح للشرب والمستشفيات ومراكز للتكوين المهني لتشغيل ابناء وبنات القرى . حيث لم تم توفير هذه الاشياء لما هرب الجميع الى المدن واغراقها ولكي تصبح غيتوهات ومساكن عشوائية ومدن للقصدير . الان يمكن ان تقوم الدولة بما قامت به عدة دول متقدمة وهي القيام بنهضة اقتصادية وبنية تحتية ومدارس ومستشفيات بالبادية وتشجيع شباب اليوم العاطل وخريجي الكليات الى التوجه الى البادية وتحفيزهم وخصوصا مع نجاح المخطط الفلاحي الاخضر مما سيساهم في الحد من الهجرة وربما عودة العديدين الى القرى عندما سيرون انها اصبحت غنية وفيها سوق شغل وكل ما يبتغيه الانسان من سكن ومستشفى واراضي فلاحية ومدارس وثانويات .
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10 - خديجة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:46
وضع مزري نسأل الله ان يرفع عنا البلاء وان يرزق الناس من حيث لا يحتسبون .
تحياتي لصاحب المقال اسلوب وصفي رائع .
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11 - صانع اخسان الدشيرة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:49
اما صناع الاسنان الذين يعانون ايضا الامرين لا بالنسبة لمصروف اعالة اسرهم وتكاليف كراء البيت وكذالك المحل والاشخاص الذين يشتغلون معهم فعلا انها ازمة خانقة بالنسبة لهذا القطاع
كما ان المرض covid19 جاء كالنار في الهشيم ولم يتمكن جل الصناع من جمع مستحقاتهم من عند الاطباء ولا من عند حتى المواطنين انها كارثة بالنسبة للمزاولين للميدان فان استمر الحجر لا قدر الله لشهور فكيف سيكون مصير هاته الفىة التي كانت تقدم خدمات جليلة للمواطنين...
نتمنى ان تكون هناك اذان صاغية والاحساس بالفىة المهمة التي تشتغل بالقطاع عبر ربوع المملكة الشريفة
لانه ليس هناك صندوق ضمان اجتماعي..ولا شيء
اتمنى ان تدخل المهنة في القطاع الغير المهيكل وان يستفيد اصحاب القطاع من ما تقدمه الدولة من دعم.
《بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم》

شعارنا: ((الزم بيتك تنجي نفسك وتنجي غيرك ووطنك ))
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12 - بلا تخريف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:52
أوقفوا الحجر الصحي على من هم إصحاء معافون .مع توعيتهم بأخد الحيطة و الحذر .
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