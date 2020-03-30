"عداد كورونا" يستمر في الارتفاع بالمغرب .. الإجمالي: 556 حالة

هسبريس من الرباط

أفادت معطيات وزارة الصحة تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 556 حالة.

وأضافت الوزارة المعنية أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2195 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 15 حالة بإضافة متعافي واحد، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 33.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.