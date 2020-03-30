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كُتّاب وآراء
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"عداد كورونا" يستمر في الارتفاع بالمغرب .. الإجمالي: 556 حالة
الاثنين 30 مارس 2020 - 21:30
أفادت معطيات وزارة الصحة تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 556 حالة.
وأضافت الوزارة المعنية أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2195 حالة.
وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 15 حالة بإضافة متعافي واحد، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 33.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
1 - محمود صحراوي الاثنين 30 مارس 2020 - 21:41
سلامة يا ربي تشافي الجميع من هاد المرض
3 - محمد عبد الوهاب الاثنين 30 مارس 2020 - 21:42
ماذا يعني أن تستقبل المستشفيات ضحايا كورونا بأرقام استشفائية ضعيفة جدا وبعدد من الوفيات في تزايد مرعب؟ ؟
4 - مهاجر بلجيكي الاثنين 30 مارس 2020 - 21:42
لك الله يا مغرب بلدي الحبيب من ديار البلجكيه الله يشافي كل مريض والله يرحم شهدائنا الأبرار راني نكتب ونبكي ياربي ترفع البلاء على المغرب وأهل المغرب
6 - على كلميييم باب الصحراء الاثنين 30 مارس 2020 - 21:43
علاش مكيصرحوش شحال من تيست كيدار فالنهار
7 - المكناسي الاثنين 30 مارس 2020 - 21:44
واعباد الله قولونا المدينة بالضبط باش نعرفوا......
8 - المخلوف الاثنين 30 مارس 2020 - 21:44
عداد الاصابات والوفايت في تصاعد،وحالات الشفاء في تراجع.
أين الخلل؟
ألم يؤدي لقاح هيدروكسي كلوروكين والتجهيزات المستوردة والأموال المحصل عليها،ما كان مرجوا منها؟ ام ان هناك اختلالات وتقصير في تسخير هذه الامكانيات المتاحة.
أين الخلل؟
ألم يؤدي لقاح هيدروكسي كلوروكين والتجهيزات المستوردة والأموال المحصل عليها،ما كان مرجوا منها؟ ام ان هناك اختلالات وتقصير في تسخير هذه الامكانيات المتاحة.
9 - مغربية وأفتخر الاثنين 30 مارس 2020 - 21:44
يا ربي السلامة يا ربي تنظر من حال أمة محمد يارب
تشافي عبادك المرضى وتبعد عنا هذآ الوباء اللعين هذا الوباء القاتل يارب
تشافي عبادك المرضى وتبعد عنا هذآ الوباء اللعين هذا الوباء القاتل يارب
10 - كبور بناني سميرسي الاثنين 30 مارس 2020 - 21:44
نقترب من الذروة موعدنا 20 ابريل
11 - citoyenne الاثنين 30 مارس 2020 - 21:45
لطفك يا ربي.اللهم ارفع عنا هذا الوباء .وانزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين.
12 - السالكة الاثنين 30 مارس 2020 - 21:47
نسأل الله الرحمة للمتوفين والله اشافي المرضى والله ألطف بنا يا ربي انت الرحيم ارحمنا برحمتك ونحن عبادك الضعفاء وتحية خاصة لاطر الصحة والأمن
13 - وفاء الاثنين 30 مارس 2020 - 21:48
بسم الله رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف جميع المرضى الشفاء العاجل
14 - فهداوي الاثنين 30 مارس 2020 - 21:48
قلو لونا مدن بضبط ليفيها المرض متشركوش لينا كلشي في دقة
15 - محمد بومريم الاثنين 30 مارس 2020 - 21:48
عدد الإصابات في تزايد لدى مناشدة للجميع للبقاء في المنازل وعدم مغادرتها
16 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 21:49
الوزارة ولات كتحشم تقول كلشي فخطرة،الله يحد الباس،أرقام مخيفة وعدد الموتى كبير مقارنة بحالات المعالجة، كيبان لي لمرض بلا مايحلم يعالجوه الغالبية كتموت غير بسوء المعاملة والجوع، هاذ مزالة بنادم قليل في حالة مخداوش الناس الاحتياطيات ديلهم وبعدوا على التجمعات والخروج بلا فايدة، كن على يقين بأن الكارثة ستحدث اللهم احفظ الوطن والبشرية
17 - إسلام الاثنين 30 مارس 2020 - 21:49
556 إنه رقم مهول مقارنة مع 15 حالة شفاء، يجب المزيد من المجهودات، لكبح هذا الفيروس اللعين، اللهم أبعد عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم لطفك يا رحمان يارحيم، اللهم ارحم عبادك
18 - براهيم الاثنين 30 مارس 2020 - 21:49
والبشر ها العار الى ما دخلو تكمشوا فديوركم
راه هاد لحرام ديال كورونا مانعاهش اللعب
راه هاد لحرام ديال كورونا مانعاهش اللعب
19 - خالد الاثنين 30 مارس 2020 - 21:50
الخزي لمن صوتوا ضد رفع ميزانية الصحة هذا العام. ذنوب هاد الشعب كلو عليكم. الله ياخذ فيكم الحق. لا تعليم لا صحة. تفو.
20 - جميل الامزون الاثنين 30 مارس 2020 - 21:52
لا تنجزون عددا كبيرا من التحاليل.بالطبع الامر سيزداد سوئا لا قدر الله فالعديد بيننا يحملونه دون علم مما يسبب العدوى للكل.
21 - cmc rachid الاثنين 30 مارس 2020 - 21:53
اللهم لطفك في القريب يارحيم يا رب العالمين
22 - Ayoub الاثنين 30 مارس 2020 - 21:54
اللهم عافنا فی ابداننا اللهم عافنا فی اسماعنا اللهم عافنا فی ابصارنا لا اله الا انت .
اللهم كن لنا عونا ونصرا
اللهم انا نعوذبك من جهد البلا ودرك الشقا وسو القضا وشماته الاعدا
اللهم كن لنا عونا ونصرا
اللهم انا نعوذبك من جهد البلا ودرك الشقا وسو القضا وشماته الاعدا
23 - علوي محمد الاثنين 30 مارس 2020 - 21:55
الهدف من الحجر الصحي هو محاصرة الوباء، يليها تتبع البؤر حيثما وُجِدت عبر الفحص الواسع للمناطق التي ظهر فيها، نحن الآن في بيوتنا و ملتزمون إن شاء الله بهذا العزل الصحي؛ الدَّور الآن للدولة من أجل توسيع دائرة الفحوصات و دائرة المستهدفين منه؛ الحمد لله تقام عليكم كل kit لي جبتو من كوريا ب 10 دولار، يعني أقل من 100 درهم للتحليلة، واش نخسر 100 درهم و نربح الحرب مع الفيروس، أو نربح 100 درهم و نخسر ضعفها آلاف المرات بشريا و اقتصاديا و ....
24 - هشام متسائل الاثنين 30 مارس 2020 - 21:55
في ظرف 3 ساعات :
نتيجة 110 فحص
22 حالة مؤكدة
دائما بنسبة تفوق 20 في المئة
لو ممكن يفحصوا 1000 حالة مشتبهة نحصل على 200 حالة يوميا
شكون اللي مازال عندو الشك في تفشي الفيروس ؟
نتيجة 110 فحص
22 حالة مؤكدة
دائما بنسبة تفوق 20 في المئة
لو ممكن يفحصوا 1000 حالة مشتبهة نحصل على 200 حالة يوميا
شكون اللي مازال عندو الشك في تفشي الفيروس ؟
25 - مروان الاثنين 30 مارس 2020 - 21:55
ان شاء الله شهر أبريل نيسان فيه الخير غير شوية ديال الصبر ....
والترحم على الموتى .
والترحم على الموتى .
26 - عبدالله التطواني الاثنين 30 مارس 2020 - 21:56
هناك خطأ ما على هذا الخطى سنتخطى إيطاليا وهذا أكيد يجب أن يتم تغيير وزارة الصحة بالكامل
27 - Aziz Mountassif الاثنين 30 مارس 2020 - 21:56
عدد الوفيات يوضح لنا تهالك منظومتنا الصحية
28 - رشيد الاثنين 30 مارس 2020 - 21:58
على ما أظن يتم حساب عدد المصابين بين الساعة 6 مساءا إلى الساعة 6 من اليوم الموالي
29 - محمد الاثنين 30 مارس 2020 - 22:00
الله يستر ويحفظ بلادنا رآه المغرب الحمد لله تاخد اجراءات امنيه مشدده بشان هذا الوباء
محمد من بروكسيل
محمد من بروكسيل
30 - نصيحة لوجه الله الاثنين 30 مارس 2020 - 22:00
الإنسان لي كيعطس و هو ساكن الفوق ممكن يعادي جيرانو لي تحت منو! ردو البال من الشراجم ومن الحوايج المنشورين حيت ممكن تنقل ليكم العدوى! خس كل واحد يغرغر بالماء و الملح ديما حيت الفيروس كيبقى محبوس فالحلق 4 أيام، هادشي لي كيݣولو الخبراء الصينيين.
كثرة الوضوء من أهم أسباب الوقاية.
كثرة الوضوء من أهم أسباب الوقاية.
31 - السلاوي الاثنين 30 مارس 2020 - 22:00
بات من الضروري تخصيص المزيد من الدعم المالي لصالح قطاع الصحة و ليس فقط 2مليار درهم مادام صندوق تدبير كورونا قد نجح في جمع ما يقارب 30مليار درهم لأن الوضع لا يبشر بالخير و نسأل الله السلامة للجميع.
32 - swissmor الاثنين 30 مارس 2020 - 22:02
ملاحظة بسيطة
السنغال اليوم 162 حالة، 0 وفاة، 27 شفاء
المغرب يوم 24 مارس
170 حالة مؤكدة، 5 وفيات، 5 شفاء
هل النظام الصحي في السنغال أحسن منه في المغرب ؟
هل الأطباء أو الممرضون السنغاليون أفضل تكوينا وعناية من الإطباء أو الممرضين المغاربة ؟
الذي عنده تفسير يشرح لنا ؟
علما أني سمعت أن بعض الأطباء السنغاليون يدرسون ويتدربون في المغرب.
السنغال اليوم 162 حالة، 0 وفاة، 27 شفاء
المغرب يوم 24 مارس
170 حالة مؤكدة، 5 وفيات، 5 شفاء
هل النظام الصحي في السنغال أحسن منه في المغرب ؟
هل الأطباء أو الممرضون السنغاليون أفضل تكوينا وعناية من الإطباء أو الممرضين المغاربة ؟
الذي عنده تفسير يشرح لنا ؟
علما أني سمعت أن بعض الأطباء السنغاليون يدرسون ويتدربون في المغرب.
34 - برطال الاثنين 30 مارس 2020 - 22:03
لماذا الاصابات في جهة الدارالبيضاء سطات طنجة تطوان مراكش اسفي الرباط سلا مكناس فاس مرتفعة وتتضاعف الاصابات بينما جهة الجنوب والجنوب الشرقي والشرق فيها حسب التحليلات المخبرية الى حد اليوم اقل بكثير .هل مازالت حركة التجمعات والمواصلات في بعض اماكن هذه المدن عادية كما كان ذلك قبل فرض حالة الطوارىء الصحية ؟! البعض ينصح الاخرين بالالتزام بالحجر الصحي هذا جيد لكن في المقابل هو ياخذ الترامواي او سيارته ويذهب اينما يريد اعوذ بالله من المنافقين
35 - طاهة الاثنين 30 مارس 2020 - 22:03
لا تحزن ان بعد العسر يسر
يجب على مسؤلين خصهم يحبس تجول ديال الحديد من بين الجهات باش نعرف الانتشار فين كين مشي واحد خدام كيبشي المارشيات كيتلقى مع ناس راه كين ناس لي خيفن مسكن وكلسن فديرهم ولاكن لبقات هد تجول دال ما بين المدن راه غدن نخاف على راسنا الله يشفي الجميع
يجب على مسؤلين خصهم يحبس تجول ديال الحديد من بين الجهات باش نعرف الانتشار فين كين مشي واحد خدام كيبشي المارشيات كيتلقى مع ناس راه كين ناس لي خيفن مسكن وكلسن فديرهم ولاكن لبقات هد تجول دال ما بين المدن راه غدن نخاف على راسنا الله يشفي الجميع
36 - محمد لعيوني الاثنين 30 مارس 2020 - 22:03
الحل هو العقوبات السجنية والمادية. متل هؤلاء لا ينفع معهم الا الصرامة. ادا كانوا لا يلتزمون فليتحملوا مسؤوليتهم وليودعوا في سجون وحدهم لكي لا يصيبوا السجناء القدامى.وعلى الحكومة ان تسارع الى سن قانون في مدونة السير يمنع تحرك العربات بالشارع العام الا للضرورة القصوى واي تنقل بدون رخصة يودع السيارة لشهر بالمحجز اضافة الى غرامة 2000 درهم للسائق.
بهدا سنضع حدا للتسيب والردع وتانيا جمع غرامات لصندوق كورونا.
بهدا سنضع حدا للتسيب والردع وتانيا جمع غرامات لصندوق كورونا.
37 - الله هو الشافي الاثنين 30 مارس 2020 - 22:03
الحمد لله نسال الله الشفاء العاجل لجميع المرضى
حالات الشفاء والمتعافين تاخد وقت قبل ان يتم اعلانها لان لبد من فترة لتاكد من تعافيها ليتم الاعلان عنها بعكس الوفيات يتم الاعلان عنها في نفس الوقت نرجو من المواطنين عدم التسرع والحكم على من يسهرون على المرضى .
المتاعفون يحتاجون وقت قبل الخرج من المستشفى في الايام القليل المقبلة سنرى عدد كبير من المتعافين بادن لله خاصتا من كان اصيب في اول دخول الفيروس المرض يحتاج اشبوعين بلاضافة الى وقت اخر لتاكد تمما من انه لن يعادي الاخرين مرة اخرى فلا تتسرعو اصبرو .
حالات الشفاء والمتعافين تاخد وقت قبل ان يتم اعلانها لان لبد من فترة لتاكد من تعافيها ليتم الاعلان عنها بعكس الوفيات يتم الاعلان عنها في نفس الوقت نرجو من المواطنين عدم التسرع والحكم على من يسهرون على المرضى .
المتاعفون يحتاجون وقت قبل الخرج من المستشفى في الايام القليل المقبلة سنرى عدد كبير من المتعافين بادن لله خاصتا من كان اصيب في اول دخول الفيروس المرض يحتاج اشبوعين بلاضافة الى وقت اخر لتاكد تمما من انه لن يعادي الاخرين مرة اخرى فلا تتسرعو اصبرو .
38 - بيضاوية الاثنين 30 مارس 2020 - 22:04
اللهم لطفك يا ارحم الراحمين اكثروا من الاستغفار
اخواني واخواتي المغاربة والله قد انتابني الهلع والخوف بعد ان رايت فيديوهات بعض المرضى بكورونا كيف تمرغت كرامتهم بالتراب وكيف اهينوا فقط لانهم حاملين للفيرس فما ذنبهم
واله خوفي من ان يتخوف بعض المرضى من الذهاب الى المستشفى ويفضلوا البقاء في البيت والتداوي بالاعشاب ويستمرون في نقل العدوى.
انا شخصيا لا اريد ان اعامل اويعامل احمد ما اهل اومعارفي بمثل الطرقة التي عومل بها ذالك المريض في مراكش
فارجوا من وزارة الصحة ورجال المن وعلى راسهم جلالة الملك حفظه الله في الموضوع من اجل طمانت المغاربة
واخير حفظ الله امير المؤمنين جلالة الملك و جميع الامة الاسلامية وكافة البشرية من كل بلاء
اخواني واخواتي المغاربة والله قد انتابني الهلع والخوف بعد ان رايت فيديوهات بعض المرضى بكورونا كيف تمرغت كرامتهم بالتراب وكيف اهينوا فقط لانهم حاملين للفيرس فما ذنبهم
واله خوفي من ان يتخوف بعض المرضى من الذهاب الى المستشفى ويفضلوا البقاء في البيت والتداوي بالاعشاب ويستمرون في نقل العدوى.
انا شخصيا لا اريد ان اعامل اويعامل احمد ما اهل اومعارفي بمثل الطرقة التي عومل بها ذالك المريض في مراكش
فارجوا من وزارة الصحة ورجال المن وعلى راسهم جلالة الملك حفظه الله في الموضوع من اجل طمانت المغاربة
واخير حفظ الله امير المؤمنين جلالة الملك و جميع الامة الاسلامية وكافة البشرية من كل بلاء
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