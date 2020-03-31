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كُتّاب وآراء
مغاربة يطالبون بمساندة المصحات للمستشفيات في مواجهة "كورونا"
ما هي أدوار المصحات الخاصة في زمن الوباء؟ هذا هو السؤال الثاني الذي يشغل بال المغاربة بعد التساؤل عن مدى قدرة مستشفيات المملكة على احتواء الوضع؛ ففي مقابل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الدولة للمستثمرين في القطاع الخاص، "لا بد من تطوعهم من أجل مساندة زملائهم في المستشفيات العمومية".
ويسود غليان كبير في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار فيديوهات تظهر المستشفيات في حالة مزرية مرفوقة بشكاوى المصابين بمرض "كوفيد-19" من غياب الرعاية، وهو ما تنفيه جملة وتفصيلا الوزارة الوصية على القطاع والسلطات.
وما يزال مطلب التحاق أطباء القطاع الخاص والأطباء المتقاعدين بزملائهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس المستجد قائمة، إسوة بالدول الأوروبية التي استعانت بخبرة جميع كوادرها الطبية في محاربة هذا الفيروس الذي انتشر في كل بقاع العالم دون أن تتمكن المختبرات من محاصرته.
وتشدد التعليقات على ضرورة مراجعة الأنظمة الصحية بالمغرب، خصوصا ترتيب العلاقة بين القطاعين الخاص والعام، ومحاولة جذب الكفاءات، وكذا تطوير أقسام الإنعاش ومستويات الرعاية، والرفع من ميزانية قطاع الصحة في قوانين المالية المقبلة.
وفي مقابل الانتقادات، أعلنت تنظيمات أطباء ومصحات بالقطاع الخاص وضع إمكانياتها اللوجستيكية والبشرية رهن إشارة الدولة، مؤكدة أن أطباء الإنعاش بالقطاع الخاص مستعدون لمساعدة ودعم زملائهم في القطاعين العام والعسكري.
وأورد المصدر ذاته أن أطباء القطاع الحر والمصحات الخاصة يعلنون عن تعبئتهم من أجل تقديم الدعم الكامل لمواكبة ومصاحبة احتياجات المواطن خلال هذه الفترة الحرجة، بتعاون وثيق مع زملائهم في القطاع العام والقوات المسلحة الملكية.
وأضاف أطباء القطاع الخاص أن "العيادات الطبية تعمل على إعادة تنظيم خدماتها الطبية بشكل يسمح بتأمين استمرارية مهامها، مع الحرص على سلامة المرضى والمهنيين، وتلتزم بضمان مواصلة خدماتها، من خلال الفحوصات التي تحترم المواعيد المتباعدة في ما بينها، لتجنب تجمع المرضى".
وأكد المصدر ذاته أن 500 مصحة تضع نفسها رهن إشارة الدولة، بكافة قدراتها المادية واللوجستيكية والبشرية، كما هو الحال بالنسبة لأسرّة الإنعاش، وقد خصصت بنيات بأكملها لدعم جهود الدولة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
هادي ماشي وقت تبزنيز ولا راه تا واحد فينا ماغادي يبقا حي و ديك ساعة داك المصحة الخاصة ديالك ديرها فخبز
على الدولة تحسين وضعيتهم المادية و مراقبة عدم اشتغالهم في القطاع الخاص عبر فرض غرامات وعقوبات على المخالفين من الاطباء والمصحات التي يجب ان تتعاقد مع اطباء القطاع الخاص وليس استغلال حاجة بعض اطباء القطاع العام.
والحقيقة شيء آخر فرضه علينا تاريخنا وجغرافيتنا وسياستها مند عقود.
نسال الله السلامة .
الحمد لله في المغرب وحسب بعض القوات الاجنبية جنب مواطنيه الاسوا بفضل الاجراءات الاستباقية التي قام بها وبمشاركة مواطنيه الذين ساهموا تطوعا بحملات توعوية او توزيع المساعدات على المحتاجين ايواء المتشردين ....... الخ . والله عندما ارى فيديوهات اجنبية او صحافة اجنبية تتكلم عن بلدي بهذه الطريقة احس بالفخر .
...من احيى نفسا كما احيى الناس جميعا.
من المفروض على الدولة ان ترغم المصحات والمدارس الخاصة ان تشارك في مواجهة الوباء. المصحلت الخاصة يجب ان تفتح ابوابها مجانا للمرضى مقابل تحمل الدولة لفترة لاجور العاملين فيها والمجندين لمحاربة الداء والمدارس الخاصة بالمشاركة المالية.
ولكن الدولة بعد مرحلة كورونا مطالبة في اعادة النظر بطريقة جوهرية في سياستها الاقتصادية المتبعة حتى الان والتي تطبعتها الليبيرالية المتوحشة التي ادت الى تحجيم المدرسة العمومية والمستشفيات العمومية. اعادة الاعتبار لما هو عمومي اصبح امرا ملحا ودلك حتى يمكن تاهيل الاقتصاد والمجتمع لمواجهة المستقبل المجهول.
وان لم تريد التجاوب. فعلى السلطات المختصة بردعها او اجبارها..... ونتمنى ان تبادر من تلقاء نفسها. كما فعلت العديد منها. اهلا الفضل والتضامن. على الاقل توفير. اسرة و اجهزة ومعدات. واجب وطني. لا ينكره الا الخائن. او انتهازي اصولي
و بغيتو يتعاونو فابور خيبة للمعاودة
لقد استعدت المصحات لمساندة القطاع العام ...
في هذه الظروف الحرجة ...ليس هناك فرق بين العام و الخاص ...
الكل يحب ان يقوم بما عليه...
النداءات التي تأتي متأخرة تعتبر حشوا ....
ستكون ذات فعالية لو كانت مع بداية الحجر الصحي ....
"اللهم لا نسءلك رد القضاء و انما نسءلك اللطف فيه"
لله ارحمنا
يجب على وزير الصحة عند إعلان نتائج إصابات كورونا أن يضيف مؤشر النسبة المؤوية من المصابين و من التحاليل التي تكلفت بها المصحات الخاصة و بأي ثمن حتي يعرف المغاربة مدى جدوي سياسة الخصخصة التي تعزز الطبقية في المغرب
كل الشكر لملكنا المحبوب صاحب النظر الثاقب والراي السديد..والشكر لله على شعب متحد على الخير