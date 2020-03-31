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الرئيسية | مجتمع | مغاربة يطالبون بمساندة المصحات للمستشفيات في مواجهة "كورونا"

مغاربة يطالبون بمساندة المصحات للمستشفيات في مواجهة "كورونا"

مغاربة يطالبون بمساندة المصحات للمستشفيات في مواجهة "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:00

ما هي أدوار المصحات الخاصة في زمن الوباء؟ هذا هو السؤال الثاني الذي يشغل بال المغاربة بعد التساؤل عن مدى قدرة مستشفيات المملكة على احتواء الوضع؛ ففي مقابل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الدولة للمستثمرين في القطاع الخاص، "لا بد من تطوعهم من أجل مساندة زملائهم في المستشفيات العمومية".

ويسود غليان كبير في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار فيديوهات تظهر المستشفيات في حالة مزرية مرفوقة بشكاوى المصابين بمرض "كوفيد-19" من غياب الرعاية، وهو ما تنفيه جملة وتفصيلا الوزارة الوصية على القطاع والسلطات.

وما يزال مطلب التحاق أطباء القطاع الخاص والأطباء المتقاعدين بزملائهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس المستجد قائمة، إسوة بالدول الأوروبية التي استعانت بخبرة جميع كوادرها الطبية في محاربة هذا الفيروس الذي انتشر في كل بقاع العالم دون أن تتمكن المختبرات من محاصرته.

وتشدد التعليقات على ضرورة مراجعة الأنظمة الصحية بالمغرب، خصوصا ترتيب العلاقة بين القطاعين الخاص والعام، ومحاولة جذب الكفاءات، وكذا تطوير أقسام الإنعاش ومستويات الرعاية، والرفع من ميزانية قطاع الصحة في قوانين المالية المقبلة.

وفي مقابل الانتقادات، أعلنت تنظيمات أطباء ومصحات بالقطاع الخاص وضع إمكانياتها اللوجستيكية والبشرية رهن إشارة الدولة، مؤكدة أن أطباء الإنعاش بالقطاع الخاص مستعدون لمساعدة ودعم زملائهم في القطاعين العام والعسكري.

وأورد المصدر ذاته أن أطباء القطاع الحر والمصحات الخاصة يعلنون عن تعبئتهم من أجل تقديم الدعم الكامل لمواكبة ومصاحبة احتياجات المواطن خلال هذه الفترة الحرجة، بتعاون وثيق مع زملائهم في القطاع العام والقوات المسلحة الملكية.

وأضاف أطباء القطاع الخاص أن "العيادات الطبية تعمل على إعادة تنظيم خدماتها الطبية بشكل يسمح بتأمين استمرارية مهامها، مع الحرص على سلامة المرضى والمهنيين، وتلتزم بضمان مواصلة خدماتها، من خلال الفحوصات التي تحترم المواعيد المتباعدة في ما بينها، لتجنب تجمع المرضى".

وأكد المصدر ذاته أن 500 مصحة تضع نفسها رهن إشارة الدولة، بكافة قدراتها المادية واللوجستيكية والبشرية، كما هو الحال بالنسبة لأسرّة الإنعاش، وقد خصصت بنيات بأكملها لدعم جهود الدولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - الصحة ثم الصحة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:08
يجب الاهتمام بقطاع الصحة والاطباء وهادشي قلناه اكثر من الف مرة
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71
2 - Said الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:08
Lisez tout simplement les communications des syndicats des cliniques et des médecins du secteur privé
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17
3 - جميل الأمزون الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:10
المصحات الخاصة في إغاثة الشعب!! من سابع المستحيلات طبعا.ينتظرون طلب الدولة للتدخل مقابل أداء مبالغ بالغة. أكرههم إلى أقصى درجة، مقابل ليلة واحدة قضتها والدتي في مصحة دون أي تدخل ولا أي علاج ،أديت 7000 درهم.
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91
4 - تايكة غرماد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:13
لوبي المصحات التجارية استفاد من تدمير المستشفيات التابعة لقطاع الصحة وذلك منذ سنين كما استفاد من تواطء ممن بيدهم الامر وسهلوا له المأمورية لنهب جيوب المواطنين ومنحت له تسهيلات وإعفاءات ضريبية وازداد هذا اللوبي قوة وتأثير أمام ضعف الدولة مثله مثل لوبي التعليم التجاري الخاص وعليه فلا قبل لحكومة صورية على هذا اللوبي بدون تدخل من بيدهم الامر الحقيقيين لكنهم مع الاسف ما مسوقينش !!
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74
5 - oussama الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:13
هادشي راه واجب و ضروري و ماكاينش وقت لتفكير و أصلا الدولة خاص يكونوا عندها مستشفيات ديالها
هادي ماشي وقت تبزنيز ولا راه تا واحد فينا ماغادي يبقا حي و ديك ساعة داك المصحة الخاصة ديالك ديرها فخبز
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42
6 - هشام الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:14
الله المستعان اللهم اشفي جميع المسلمين
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25
7 - ahmed الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:16
لست طبيبا ولكن دفاعا عن الاطباء الذين يشتغلون في القطاع العام أقول من غير المعقول ان يتقاضى الاطباء اجورا هزيلة واقل من القضاة والقواد و من موظفي وزارة المالية الذين يستفيدون من العديد من الامتيازات والتعويضات.
على الدولة تحسين وضعيتهم المادية و مراقبة عدم اشتغالهم في القطاع الخاص عبر فرض غرامات وعقوبات على المخالفين من الاطباء والمصحات التي يجب ان تتعاقد مع اطباء القطاع الخاص وليس استغلال حاجة بعض اطباء القطاع العام.
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30
8 - ملاحظ الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:17
المطلب شيء يمكن لأي شخص أن يطلبه.
والحقيقة شيء آخر فرضه علينا تاريخنا وجغرافيتنا وسياستها مند عقود.
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6
9 - اعتى النظم الصحية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:19
لن نحتاج هذه المصحات شريطة الالتزلم بالمنازل والا فلن تفيذ كل مستشفيات الدنيا في شفاء المصابين لا قدر الله . لان الانظمة الصحية التي كنا نخالها الى وقت قريب قوية وتضمن صحة شعوبها ابانت عن ضعفها في مواجهة الوباء . ولكم ان تتمعنوا في عدد الوفيات بفرنسا اسبانيا انجلترا وقريبا امريكا لان المعطيات حسب الامريكيين تشير الى ان عدد الوفيات سيكون بين 100000 و200000 .
نسال الله السلامة .
الحمد لله في المغرب وحسب بعض القوات الاجنبية جنب مواطنيه الاسوا بفضل الاجراءات الاستباقية التي قام بها وبمشاركة مواطنيه الذين ساهموا تطوعا بحملات توعوية او توزيع المساعدات على المحتاجين ايواء المتشردين ....... الخ . والله عندما ارى فيديوهات اجنبية او صحافة اجنبية تتكلم عن بلدي بهذه الطريقة احس بالفخر .
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12
10 - Mahzala الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:22
لايستتطعول والجواب سهل كون لاخصاءين في المستشفيات الخاصة يعملون في القطاع العمومي فهمتم
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3
11 - Said الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:23
المواطن يصب كل حقده وكرهه على الطبيب سبخان الله وفنفس الوقت يستنجد به قمة التناقض كيف تريد لمن تنعته بجلاد ان يحترمك وينقذ حياته وفي النقابل الكل يتمنى ان ينحب طبيبا فعلا شعب حسود يتلون حسب غايته .لا اعمم بالطبع
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-9
12 - مهاجر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:24
الفرق كبيرجدا بين القول والفعل, عندما ترى في اوروبا الاطباء المتقاعدين والخواص وحتى المتدربين والمصحات الخاصة هم من طلبوا تقديم المساعدة من تلقاء نفسهم للقطاع العام وتسخير كل امكانياتهم وخبراتهم تحس ما معنى الوطنية والانسانية والتضامن ونكران الذات لانقاد حياة الناس.تحية لكل من يعمل بتفاني واخلاص لانقاد حياة الغير.
...من احيى نفسا كما احيى الناس جميعا.
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8
13 - Homme libre الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:24
comme il y a la mafia de l'immobilier il y a aussi la mafia de la santé
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5
14 - يالطيف ألطف بنا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:27
واش كنتو ديرو منذ الاستقلال إلى اليوم على الأقل نكنو بنينا 10 مستشفيات بمعايير دولية لو كان عندنا توزيع عادل للثروة هذه هي التنمية وليس توزيع عربات على الباعة المتجولين أصحاب البابوش والحريرة شوفو غير المرتبة دالنا في التنمية البشرية تهزكم نفس على البلاد.
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10
15 - tahir الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:28
الطبّة وقت الشدة غابو... كلها دار قفل لبابو
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2
16 - مسكيني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:29
المصحات الخاصة كما هو الحال بالنسبة للمدارس الخاصة تحصد الملايير من الدراهم سنويا بحيث اصبح اصحابها من المليارديرات وادا كان في مقدورهم ان يصبحوا كدلك فلان هناك مجتمع يؤدي ودولة تحرس وقوانين تشجع.

من المفروض على الدولة ان ترغم المصحات والمدارس الخاصة ان تشارك في مواجهة الوباء. المصحلت الخاصة يجب ان تفتح ابوابها مجانا للمرضى مقابل تحمل الدولة لفترة لاجور العاملين فيها والمجندين لمحاربة الداء والمدارس الخاصة بالمشاركة المالية.

ولكن الدولة بعد مرحلة كورونا مطالبة في اعادة النظر بطريقة جوهرية في سياستها الاقتصادية المتبعة حتى الان والتي تطبعتها الليبيرالية المتوحشة التي ادت الى تحجيم المدرسة العمومية والمستشفيات العمومية. اعادة الاعتبار لما هو عمومي اصبح امرا ملحا ودلك حتى يمكن تاهيل الاقتصاد والمجتمع لمواجهة المستقبل المجهول.
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4
17 - هذا هو الوقت الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:32
على هاته المصحات التضامن وان تجهز اقل شيء 50% من غرفها وتضعها تحت اشارة وزارة الصحة. هذا اقل واجب....
وان لم تريد التجاوب. فعلى السلطات المختصة بردعها او اجبارها..... ونتمنى ان تبادر من تلقاء نفسها. كما فعلت العديد منها. اهلا الفضل والتضامن. على الاقل توفير. اسرة و اجهزة ومعدات. واجب وطني. لا ينكره الا الخائن. او انتهازي اصولي
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0
18 - برامين الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:33
الانسانية لاتولد في زمن الاوبئة،المصحات الخاصة هي قبل كل شئ تجارة،هل سمعتم بتبرعات للمصحات لاننا نحن في زمن الكورونا لانت قلوبنا ،اما دا لم تكن هناك قلوب اصلا فكيف لها ان تلين،
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4
19 - mohamed chrif الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:34
دور المصحات هوالمال ثم المال ، مص دم المواطن
و بغيتو يتعاونو فابور خيبة للمعاودة
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9
20 - وحيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:36
بما أن الكل غير راض على وضع المغرب الصحي و قلة الأطباء و التجهيزات ، يجب على كل مغربي أن يفهم جيدا أن الوقاية خير من العلاج و الوقاية في هذا الظرف العصيب الالتزام بالنصائح المقدمة من وزارة الصحة و خاصة المكوت في البيت حتى تنفرج هذه السحابة السوداء إن شاء الله
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5
21 - وعزيز الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:40
نداء جاء متاخرا ....



لقد استعدت المصحات لمساندة القطاع العام ...


في هذه الظروف الحرجة ...ليس هناك فرق بين العام و الخاص ...



الكل يحب ان يقوم بما عليه...



النداءات التي تأتي متأخرة تعتبر حشوا ....


ستكون ذات فعالية لو كانت مع بداية الحجر الصحي ....
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1
22 - نجيم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:41
المصحات الخاصة دصرات الاطباء لخدامين فالقطاع العمومي لمادا لن ننجز مشتشفيات مثل مستشفى شيخ زايد في المغرب
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-2
23 - الإدريسي نعيمة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:42
نريد جميعا من وزارة الصحة أن تزيل عن اعينها الغفوة وتصحى وتجند جميع كوادرها لمحاربة هدا الداء الدي هاج عن العالم كي لتكون بلادنا بؤرة للوباء، ويبدوا خدماتهم بصدق وأمانة وإنسانية. بموازاة مع الشكايات من المرضى العالقين بالمستشفيات العمومية و التي وصلت للرأي العام عبر قنوات التواصل الاجتماعي لا توجد أي عناية وانهم يتعاملون مع المرضى معاملة يندى اليها الجبين وعلى الأخص ان هدا الفيديوهات تجول العالم ولا حول ولا قوة الا بالله
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1
24 - الجيش ! الجيش الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:43
بما أن البلاد في حالة حرب ضد هذا الوباء، فقد حان الوقت لاستنفار الجيش وإخراج الجيش من الثكنات وإنشاء مخيمات عسكرية مثلما يحدث أيام الحرب وإعلان حالة طوارء حقيقية، وهذا سبكسب القوات العسكرية تجربة إضافية إلى جانب المناورات التي تقوم بها .
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25 - ابوزيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:44
نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا الوباء ويشفي الجميع . يجب التعاون بروح وطنية ومد يد المساعدة و عمل كل ما في وسع كل واحد حتى نخرح من هذه المحنة .هذا هو المطلوب الان اما كل جدل او نقد نتركه لما بعد عند انتهاء كل شيء .
"اللهم لا نسءلك رد القضاء و انما نسءلك اللطف فيه"
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2
26 - نورد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:45
نطالب بفتح كل مصحات الخاصة مع أطبائهم وممرضيهم و معداتهم فعلا وليس قول ٠٠هدا هو الواجب الوطني ومحاربة هدا الوباء القاتل ٠الدي يخطف كل يوم أرواح ٠٠٠لاننتضر حتى تصبح الكارتة عضمى وتطول ٠و ينفد صبر المواطنين في جلوس في منازلهم بلاعمل ولا أكل ٠الكل يضن انه سوف ينتهي بعد شهر او شهرين٠٠٠قضية راها حامضة ٠ سوف تضرب حتى إقتصاد وتنتهي المواد الغدائية ومستلزمات الحياة ٠٠حتى بالنسبة للإستراد لاتجد من يبع لك ٠ الكل في نفس المركب٠٠٠٠
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27 - Walo walo الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:47
تعميم مختبرات التحليل في كل الجهات واش لقدر الله واصيب العالم القروي التحليلة خاصها تركب على الحمار وتوصل الخطافة تم القيادة تم الطرق المعبدة تم السيارة واخيرا مختبر باستور المرىض داك الوقت مات ومات معاه الدوار والخطاف والسلسلة كاملة ديروا ملحقات التحليل في عواصم الجهات والبؤر
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28 - ايزم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:53
هذه المصحات الخاصة لا تعرف معنى الرحمة وقد اعتادت أن تقتات على معاناة المرضى. وقد كنت شخصيا شاهد عيان لمصاب سقط من إحدى ورشات البناء وهو في حالة حرجة نقله زملاؤه لأقرب مصحة خاصة في الرباط فرفضوا أن يستقبلوه وهو ينزف أمامهم بدعوى أنه يجب وضع شيك بمبلغ خيالي في المصحة قبل اسعافه مما اضطر زملاؤه للذهاب به لمستشفى السويسي وهو بين الحياة والموت. هؤلاء مصاصي الدماء لا يعول عليهم
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29 - متفائل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:57
سواء أكان العدد حقيقي أم لا .. فإن ما تعلنه وزارة الصحة يعد عينة مهمة من مجموع المصابين ..لكن عدد الحالات الحرجة لا يمكن لوزارة الصحة إخفاءها و لا عدد الموتى..لأنها تمر أغلبيتها الساحقة عبر المستشفى..إذا افترضنا عدد الفحوصات و الإصابات ما هو إلا عينة فهي على كل حال مهمة..و لهذا أرى بصيصا من الأمل ذلك أن عدد المصابين في اليوم في نزول مستمر منذ 3 أيام و هذه أول مرة ينزل العدد 2 أيام على التوالي و هذا مؤشر مهم..69 حالة في يوم 28 مارس و 61 في 29 مارس و 55 في 31 مارس البارحة ..نطلب الله أن يكون رقم اليوم أقل من 50 حالة حيث سيكون أملا كبيرا في هبوط العدد إلى الصفر بعد 10 أيام و يكون 28 مارس هو ذروة الحالات ب69 حالة..إن شاء الله و بحوله..تفاءلوا خيرا و اكثروا من الدعاء.
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30 - Farid الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:58
انا لا اثق في منضومه الصحيه المغربيه... لا انسانيه..هاد فيديوهات فرشوهوم.... لواحد الا قدر لله مرض ابقا في دارو.. تا لا مات اموت مرتاح شبعان.... ماشي بحال الا توفيتي كاتحس بالحكره او التهميش او الجوع... كاتحس براسك منبود....
لله ارحمنا
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0
31 - القصراوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:04
مع الأسف الشديد و منذ عشرات السنين عوض أن يعمل المسؤولون على تقوية القطاع العام لأنه هو الملجأ الوحيد لعموم الشعب المغربي فهم قاموا بالتصفية الممنهجة للقطاع العام و دعموا القطاع الخاص بل كثير من المسؤولين الحكوميين أصبحوا يستثمرون في المصحات و المدارس الخاصة. القطاع الخاص لا يهمه إلا الربح. أين هي اليوم المساهمة الفعلية للمصحات الخاصة التى استفادت من تدمير القطاع العام من طرف المسؤولين وراكمت الملايير من جيوب المغاربة الفقراء.
يجب على وزير الصحة عند إعلان نتائج إصابات كورونا أن يضيف مؤشر النسبة المؤوية من المصابين و من التحاليل التي تكلفت بها المصحات الخاصة و بأي ثمن حتي يعرف المغاربة مدى جدوي سياسة الخصخصة التي تعزز الطبقية في المغرب
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32 - متدمر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:05
قطاع الصحة عندو ارث متسخ من سياسة حكومات توالت على تدمير المغرب بجميع الاشكال وكان همها الاغتناء وترك الحقيبة للذي سيليها بكم هائل وثقيل من المشاكل فقطاع الصحة فقد توازنه من سنوات وميمكنش اليوم نجيو نحاسبوه وفي عز ازمة لا يعلم حلها الا الله فاللي خاصو يتحاسب الان هو الضمير اللي كيسول للمواطن يمشي يصوت بالرشوة على واحد ما كيستحقش وما عندو باش يفيدك وغياثر على مستقبلك ومستقبل اجيال ستواجه محن الطبيعة والانسان
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33 - لوسيور 1 الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:06
يجب ان يجند الاساتذة والطلبة والمعطلين في الحالات القصوى للخدمة في القطاع الصحي وتقديم يد المساعدة للمرضى وهذا ممكن .
كل الشكر لملكنا المحبوب صاحب النظر الثاقب والراي السديد..والشكر لله على شعب متحد على الخير
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