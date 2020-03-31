24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1413:3717:0419:5121:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس (5.00)

  2. تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)

  3. السرقة تضع شابة تحت الحراسة النظرية في سلا‎ (5.00)

  4. وباء "كورونا" يودي بحياة 168 شخصا في تركيا (5.00)

  5. مدى انطباق مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ على مدد التقادم؟! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مهنيون يحذرون من خطر إصابة "الجيش الأبيض" بفيروس كورونا

مهنيون يحذرون من خطر إصابة "الجيش الأبيض" بفيروس كورونا

مهنيون يحذرون من خطر إصابة "الجيش الأبيض" بفيروس كورونا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:00

إصابات مقلقة لـ "الجيش الأبيض" في المملكة، الذي يعد خط الدفاع الأول أمام "كوفيد-19"، بعدما تأكدت إيجابية التحاليل المخبرية لعدد من الأطباء في بعض مدن المملكة، ما أثار العديد من التساؤلات بشأن مدى استعداد وزارة الصحة لمحاصرة واحتواء الوباء، لا سيما من حيث توفير شروط الوقاية للأطر الصحية والتمريضية.

وفي مرحلة أولى من تطور الوباء، كانت وزارة الصحة تقطع الشك باليقين بشأن "أزمة كورونا"، لافتة إلى أن المغرب لن يصل إلى ما وقع في البلدان الأوروبية المجاورة، من قبيل "الحجر الصحي"، لكن مع مرور الوقت اعتمدت المملكة الإجراء نفسه جراء تكاثر حالات الإصابة بالفيروس العالمي.

وفي هذا الصدد، قال مصدر طبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "حالات الإصابة وسط الأطباء ليست مقلقة إلى حدود الساعة"، مشيرا إلى أن "عدد الأطباء المصابين في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا مرتفع للغاية، بينما مازالت الحالات قليلة في المستشفيات المغربية".

وأضاف المصدر عينه أن "إصابات الأطباء تتوزع بين تطوان والرباط والدار البيضاء والخميسات، بينما توجد مجموعة أخرى من الأطباء رهن الحجر الصحي لأنها خالطت حالات تأكدت إصابتها مخبريا بالوباء"، وزاد مستدركا: "في الحقيقة، الأرقام مرشحة للارتفاع في قادم الأيام بسبب انتقال البلد إلى مرحلة تفشي الفيروس المستجد".

وتابع المتحدث، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أن "أكثرية الحالات المصابة في الوسط المهني والطبي جاءت من الخارج، أي إنها ليست محلية"، موضحا أن "وزارة الصحة مُطالبة بتوفير المستلزمات الوقائية بكثرة في مشافي المملكة حتى يتم تفادي العدوى بين الجهاز الطبي الذي يضحي بالغالي والنفيس من أجل تطويق الوضع".

كما دعا المصدر المهني وزارة الصحة إلى توفير العناية اللازمة لمرضى "كوفيد-19"، لا سيما بعد توالي الأشرطة التي يشكو عبرها المرضى من "تردي" الخدمات الصحية، مشددا على أنه "لولا دخول الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء، لكانت الوضعية صعبة ومعقدة للغاية".

جدير بالذكر أن الملك محمدا السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أعطى تعليماته السامية للجنرال دو كور دارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريغاد محمد العبار، مفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - mo nl الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:11
من هاذا المنبر نوجه للطواقم الطبية تحية الابطال، لانهم هم بالفعل من يستحقون الشكر و التقدير و نرجو من الحكومة ان تدعمهم معنويا و ماديا.وتنشر نداءا للمتطوعين من مرضى و اطباء متقاعدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - khalid الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:15
étant infirmier en france je tiens à vous avertir sur la dangerosité de ce virus, je travaille dans une equipe de 12 soignants pour prendre en charge un service dédié au covid 19 d'une capacité de 22 lits, à ce jour 7 soignants de mon équipe ont contracté ce virus et tout les patient de service sont contaminés ça se transmets d'une vitesse phénoménale malgré les précautions masque charlotte sur-blouse sur chaussures solution Hydro alcoolique il suffit d'un petit instant d’inattention et on l'attrape
surtout n’utilisez pas des masque chirurgicaux ca sert à rien ça protégé pas demandez des ffp2
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - متعاطف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:16
الكادر الطبي يشتغل بوتيرة سريعة لم يكن متعود عليها، في بداية الأزمة كانوا يستعملون أقنعة عادية عكس ما نشاهده في الصين حيت أن الأطباء كانوا يغطون جسمهم بكامله، نتمنى من الله أن يكون معهم وان يخفظهم، ليس لنا بديل غيرهم. حفظ الله الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - عزالدين لعيون الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:17
يجب أخذ ألامر بي جدية من طرف الدين في الواجهة لمحاربة هاد الفيروس يجب على ألاطباء وصيادلة وأصحاب المتاجر وسائقي شاحنات والقوات العمومية ورجال صلطة .وضع آليات الوقاية وتعقيم ونتمنى سلامة للجميع ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.