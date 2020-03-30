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المغرب يسجل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 534 حالة.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، على الساعة الواحدة زوالا من يومه الاثنين، تشير إلى 516 حالة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وأوضح، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 33 حالة الى حدود الساعة، فيما تم تسجيل حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 14 حالة.

وأضافت المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2107 حالات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - مغربي قح الاثنين 30 مارس 2020 - 18:10
اله يلطف بينا ويشافي جميع المصابين
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48
2 - حسن قنديلة الاثنين 30 مارس 2020 - 18:11
واعباد نعلو شيطان ودخلو ديوركم الله يحفضكم اخوتي
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38
3 - محمد أكادير الاثنين 30 مارس 2020 - 18:12
أخي ، أختي
الزم بيتك تسلم ، و اختل بنفسك ، فرصة ذهبية لمراجعة الذات .....
و إياك و الخروج لغير ضرورة ، ( وااااااااخااااا عندكم الورقة غير بقاو ف الدار , إلا للضرورة ) ( ضروووووووووووووووووووورة ) .
أعينوا إخوانكم :
السلطات الإدارية و الأطر الطبية و الإدارية بالالتزام بالحجر المنزلي ، و ما يتعلق بالنظافة و التعقيم ،و لي عندو شي جار محتاج يقضي الغرض و يحط ليه البركة قدام الباب ، حسي مسي ، عين ما شافت قلب ما وجع ، منها يحترم الحجر و منها يخفي صدقته - و هو أدعى للإخلاص و القبول - ، إذا كلشي دار هكا ، ماغادي يتحرج حد ، فنفس الوقت كلشي غادي يحترم الحجر المنزلي ، و نحافظو على نفوسنا و بلادنا الحبيبة .

أسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا من هذا الوباء ، و أن يحفظ بلدنا الحبيب من الفتن ، نرجو الله أن يشفي المرضى شفاء عاجلا لا يغادر سقما ، و أن يتغمد موتانا بواسع رحمته و مغفرته .
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ، أصلح لنا شأننا كله ، و لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين .
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56
4 - Yassine الاثنين 30 مارس 2020 - 18:12
71 حالة جديدة يبقى رقم إيجابي مقارنة بعدد البارحة الذي تعدى 100 حالة... الله يلطف
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29
5 - GHATISSI BOUCHRA الاثنين 30 مارس 2020 - 18:14
نسبة الوفيات مرتفعة في المغرب مقارنة مع دول العالم ..دعر المرضى ورعبهم يؤتر على نفسيتهم ولا يتماتلون للشفاء وبالتالي الموت ..طمأنة المرضى والأخد بيدهم من طرف اخصائيين نفسين هو الحل لأن الممرضة داخل المستشفى هي بدورها مرعوبة من المرض وفاقد الشيء أبدا لا ولن يعطيه .
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57
6 - Ameksa الاثنين 30 مارس 2020 - 18:14
يجب التحقيق من كل وفاة. هل فعلا ماتوا من تداعيات فيروس كورونا ام من الجوع في مستشفيات المملكة التي جمعت من اجلها اكثر من 20 مليار درهم
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36
7 - Massdoum الاثنين 30 مارس 2020 - 18:14
على حسب الفيديوهات للي متداولة للمعاملة للي كايتلقاوها المرضى د كورونا فالمستشفيات المغربية .. اضن غا تكون النتائج فالمغرب على عكس كل الدول نسبة الوفياة اكبر من نسبة المتعافين ..
خاص المسؤولين يراعيو الوضعية و لو مرة لهاد الشعب .. راه هاد المرض تا يحتاج رعاية خاصة بالمرضى ديالو، و تا يحتاجو رعاية نفسية و أكل صحي اكثر ما يحتاجو للدوا ..
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43
8 - حنان الاثنين 30 مارس 2020 - 18:14
فظرف 24h عندنا 7 وفايات و حالة شفاء واحدة هذا يعكس عامل السن و الأمراض المزمنة و خصووووصا الاهمال الطبي نسبة الوفايات مرتفعة الله يلطف بينا
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16
9 - خالد امير الاثنين 30 مارس 2020 - 18:15
71حالة اليوم و 7 حالات وفاة و 1 حالة شفاء .
الزمو بيوتكم يا مغاربة .
فحالات الشفاء ضئيلة جدا جدا .
اكثر من شهر ولم نسجل الا مجموع حالات الشفاء 14 .فقط .
الزمو بيوتكم والا الموت ينتظركم سواء بكورونا او بالرعاية في المشفى
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30
10 - الرءي الآخر الاثنين 30 مارس 2020 - 18:15
كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
لأن الوفيات لا نستطيع اخفاءها.
ليس كالارقام المغلوطة على الاقتصاد..و على الديون التي فاقت ال 40 مليار دولار
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-27
11 - توضيح الاثنين 30 مارس 2020 - 18:15
العدد في تزايد رغم عدد التحليلات الضعيف نتمنى توضيحات من وزارة الصحة اللهم ارفع هذا البلاء
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12
12 - هشام الاثنين 30 مارس 2020 - 18:15
عدد الوفيات المسجلة غير مفهوم . غير مفهوم بالبت المطلق. شيء غير عادي. للمرة المليون هل هناك مستجدات بخصوص دواء كلوروكين ؟؟؟؟؟
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19
13 - Hicham الاثنين 30 مارس 2020 - 18:16
المرجو البقاء في المنازل أرجوكم
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14
14 - العربي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:16
كأن مد كورونا يرتفع ليصل الى الحلق ...
لكن الله معنا .....
فهو يرى و بيده مفاتيح السماوات و الارض ....
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11
15 - انيا الاثنين 30 مارس 2020 - 18:16
علاش نسبة شفاء قليلة عندنا في المغرب
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18
16 - معاذ لهنيدة الاثنين 30 مارس 2020 - 18:16
لسوء حظنا اننا نعيش في بلد اجتمع فيها الوباء بالغباء وهذا ما جنيناه من تهور العديد من الناس نسال الله العفو والعافية
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25
17 - MALCOM X الاثنين 30 مارس 2020 - 18:16
تحية لرجال الامن والسلطات لي قايمين بواجبهم رغم المخاطر اما اشباه الاطباء فلا انسانية فيهم ما عدا قلة منهم بعد فيديو مراكش صافي فهمت ان كرونا لم تغير شيئا من عقلية اطبائنا المستشفيات في المغرب تدكرني بمسرحية شرح ملح والماجور علال
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8
18 - رجا في الله الاثنين 30 مارس 2020 - 18:16
بعد ما تم نشره من حالة يرتى لها للمرضى كورونا في المستشفيات. اتمنى من وزارة الصحة ان تهتم بشكاياتهم و بصحة مواطنيها و بصرامة فصحة المواطنين ليست لعبة بيد من ليس له ضمير. و يجب توفير وسائل الحماية للاطباء و الممرضين لكي يقومو بواجبهم دون خوف على صحتهم .و شوية الضمير و الإنسانية نعلم ان حال مستشفياتنا كارتي فلا تزبدو طين بلة بنعدام ضميركم
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18
19 - ادريس الاثنين 30 مارس 2020 - 18:16
بالله عليكم، لماذا عندنا في المغرب كثرة الوفيات وقلة المعافين من كورونا
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18
20 - معتوهة الاثنين 30 مارس 2020 - 18:17
نرجوا من العلي العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء....
عدد الموتى مقارنة بعدد الإصابات كبير جدا...قطر عندها 634 اصابة و وفاة واحدة !!!!
فين غادي اوا !! هادشي را مافيهش لمزاح....
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17
21 - متتبع الاثنين 30 مارس 2020 - 18:17
عدد الاصابات لا يعكس عدد الاشخاص المصابين بفعل ضءالة الفحوصات المخبرية
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12
22 - حنفي الابهة الاثنين 30 مارس 2020 - 18:18
كيبان ليا من بعد سيمانة حتى لكولوار مغاديش نلحقو نلقاو
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8
23 - Mouhajir الاثنين 30 مارس 2020 - 18:18
Salam alykoum on a tous vue les vidéos des malades a hôpital walah ça fait mal au coeur malgré le tapage médiatique et inauguration par le roi y a rien walou les hôpitaux c'est des catastrophes
On montre a la télé de la propagande pour endormir mais le peuple mais hamdoulah il y a youtube
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10
24 - ولد البلاد الاثنين 30 مارس 2020 - 18:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بلدي الحبيب. المرجو الإلتزام بتوصيات السلطات المسؤولة و أخذ الأمر بجدية. ابقوا في بيوتكم، حتى يفرج الله. ساعدوا الأطباء، حتى يستطيعوا مساعدتكم. حفظكم الله و رعاكم. بعد مرور الأزمة، يجب إعادة التفكير في طريقة تسيير الامور من جميع الجوانب و بناء وطن قوي و منتج.
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5
25 - واحد من المغرب الاثنين 30 مارس 2020 - 18:18
ﻫﺎﺩﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺰﺍﻝ ﺷﻲ ﻭﺣﺪﻳﻦ ﻣﺒﻐﺎﻭﺵ ﻳﺤﺸﻤﻮ ﻳﺪﺧﻠﻮ ﻟﺪﻳﻮﺭﻫﻢ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ . ﻭ ﺑﺎﺭﻛﻴﻦ ﺗﻴﻠﻌﺒﻮ cache cache فالزناقي ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ . ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺱ ﻭﺻﺎﻓﻲ
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13
26 - سعيد فارس الاثنين 30 مارس 2020 - 18:18
يجب ان تعلم الوزارة...ان الحالات حسب الجهات لا يفيدنا في شيء...يجب ان يكون التوزيع حسب المدن...هذا هو الذي يجعل الناس يخافون ويحذرون....اما الجهة فهي محيط شاسع...وقد تظن ان الحالة في مدينة اخرى....اليوم عندما علمت بني ملال بوجود اول حالة...لاحظنا تغيير وخوف وهذا مهم
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19
27 - مغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:18
قطاع الصحة في المغرب ميت ميت ميت ميت الله يلطف بينا
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15
28 - Predictions الاثنين 30 مارس 2020 - 18:18
I think ther will be more dead people cause Moroccans don't give importance to teacher and health sector.ohmy beloved country!!! There will be a tragedy.may GOD secure us
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0
29 - immad الاثنين 30 مارس 2020 - 18:19
السؤال المحير الذي ينبغي لوزارة الصحة الاجابة عنه....هو لماذا نسبة الشفاء صغيفة جدا ان لم نقل منعدمة !!!!
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13
30 - issam الاثنين 30 مارس 2020 - 18:19
يارب تلطف هاذشي ولا تيتزاد بسبعين و تمانين و بنادم مزال خارج مامسوقش
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6
31 - منصف التازي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:20
ان شاء الله يكون رقم العاشرة اخف من امس
الله يلطف بنا
اللهم ارفع عنا البلاء
اللهم ارفع عنا الاغبياء المتهورين لانهم لا يقدرون المسؤولية
الله وفق رجال امننا و الممرضين والاطباء بتوفيقك
الله استر فقراء هدا البلد و اكفنا صدقة المنانين
رحمتك يا رب اوسع من البشر
بعد عسر يسر ان شاء الله
في مدينة تازة البطاطس 5 دراهم و ننصف في تازة الطماطم 6 دراهم و الفلفل 8 دراهم و البرتقال فاكهة الفقراء من 6 دراهم الخماج و الزبل الة 8 دراهم . انشر يا هيسبريس
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5
32 - Dmiri Outman الاثنين 30 مارس 2020 - 18:20
هناك الكثير من الأحياء خاصة الشعبية وبالأخص في الأسواق لاوجود لأي مظهر للاحتيطات التي توصي بها السلطات الشيء الذي يجعل انتشار هذا الفيروس سهلا في ظل اللامبالات من بعض الأشخاص و تواطؤ بعض أعوان السلطة الذين يرون بعض الخرقات ويتغاضون عنها المرجوا منكم التطرق إلى هذا الموضوع وشكرا
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5
33 - مصطفى الاثنين 30 مارس 2020 - 18:21
لم أفهم بعد اعتماد وزارة الصحم العلاج بالكلوروكين ارتفعت نسبة الوفيات
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7
34 - متتبع الاثنين 30 مارس 2020 - 18:21
إذن في 24 ساعة، عدد المصابين ازداد ب131 حالة جديدة .من الساعة السادسة امس الى السادسة اليوم. لطفك يارب
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2
35 - امغار ناريف امازيغ الاثنين 30 مارس 2020 - 18:21
اللهم الطف بنا في ما جرت به المقادر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا قوي ياعظيم يا حليم ياكريم انشر رحمتك واحفظ عبادك ربنا اننا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله انك اهل التقوى والمغفرة سبحان ربك رب العزة عما بصفون وسلام على المرسلين والحنظ لله رب العالمين
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6
36 - عماد المديوني الاثنين 30 مارس 2020 - 18:21
بعد احد عشر يوم من الحجر الصحي التطوعي استطيع ان اعلن نفسي امامكم يا

مغاربة انني خالي من فيروس كورونا....

لقد قضيت كل هذه الفترة في مشاهدة مسلسلات رمضان المصرية للعشر

سنوات الماضية.
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1
37 - مروان الاثنين 30 مارس 2020 - 18:21
نسبة الوفيات الآن مرتفعة جدا في المغرب 70%
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5
38 - ممرض مغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:22
لقد شاهدت 3 فيديوهات لمرضى كورونا في المغرب و قبل دلك شاهدت العشرات من الفيديوهات للمرضى وهم يعانون ليس من المرض في حد داته و لكن من سوء معاملة بعض الاطباء و الممرضين و العاملين في المستشفى
لقد كنت شاهدا على ارض الواقع على سادية بعض المنتمين لقطاع الصحة // تكبر و استعلاء على المرضى و استغلال الوظيفة للاسترزاق و اخد الرشاوي جبرا من المرضيض و ابتزازه في صحته
لقد لطخوا مهنة الطب في المغرب حتى اني اشك ان المتوفون 30 ماتوا بالاهمال و الجوع و ليس بسبب كورونا و ما يؤكد دلك ان دولة قطر فيها نفس عدد الاصابات اي 500 بينما عدد الوفايات شخص واحد فقط
انا كمغربي اطالب باستقدام الاطباء الاجانب افارقة او صينيين للعمل في المغرب لانني لم اعد أثق في اطبائنا المغاربة
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