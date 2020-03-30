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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 534 حالة.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، على الساعة الواحدة زوالا من يومه الاثنين، تشير إلى 516 حالة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
وأوضح، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 33 حالة الى حدود الساعة، فيما تم تسجيل حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 14 حالة.
وأضافت المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2107 حالات.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
الزم بيتك تسلم ، و اختل بنفسك ، فرصة ذهبية لمراجعة الذات .....
و إياك و الخروج لغير ضرورة ، ( وااااااااخااااا عندكم الورقة غير بقاو ف الدار , إلا للضرورة ) ( ضروووووووووووووووووووورة ) .
أعينوا إخوانكم :
السلطات الإدارية و الأطر الطبية و الإدارية بالالتزام بالحجر المنزلي ، و ما يتعلق بالنظافة و التعقيم ،و لي عندو شي جار محتاج يقضي الغرض و يحط ليه البركة قدام الباب ، حسي مسي ، عين ما شافت قلب ما وجع ، منها يحترم الحجر و منها يخفي صدقته - و هو أدعى للإخلاص و القبول - ، إذا كلشي دار هكا ، ماغادي يتحرج حد ، فنفس الوقت كلشي غادي يحترم الحجر المنزلي ، و نحافظو على نفوسنا و بلادنا الحبيبة .
أسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا من هذا الوباء ، و أن يحفظ بلدنا الحبيب من الفتن ، نرجو الله أن يشفي المرضى شفاء عاجلا لا يغادر سقما ، و أن يتغمد موتانا بواسع رحمته و مغفرته .
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ، أصلح لنا شأننا كله ، و لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين .
خاص المسؤولين يراعيو الوضعية و لو مرة لهاد الشعب .. راه هاد المرض تا يحتاج رعاية خاصة بالمرضى ديالو، و تا يحتاجو رعاية نفسية و أكل صحي اكثر ما يحتاجو للدوا ..
الزمو بيوتكم يا مغاربة .
فحالات الشفاء ضئيلة جدا جدا .
اكثر من شهر ولم نسجل الا مجموع حالات الشفاء 14 .فقط .
الزمو بيوتكم والا الموت ينتظركم سواء بكورونا او بالرعاية في المشفى
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
لأن الوفيات لا نستطيع اخفاءها.
ليس كالارقام المغلوطة على الاقتصاد..و على الديون التي فاقت ال 40 مليار دولار
لكن الله معنا .....
فهو يرى و بيده مفاتيح السماوات و الارض ....
عدد الموتى مقارنة بعدد الإصابات كبير جدا...قطر عندها 634 اصابة و وفاة واحدة !!!!
فين غادي اوا !! هادشي را مافيهش لمزاح....
On montre a la télé de la propagande pour endormir mais le peuple mais hamdoulah il y a youtube
الله يلطف بنا
اللهم ارفع عنا البلاء
اللهم ارفع عنا الاغبياء المتهورين لانهم لا يقدرون المسؤولية
الله وفق رجال امننا و الممرضين والاطباء بتوفيقك
الله استر فقراء هدا البلد و اكفنا صدقة المنانين
رحمتك يا رب اوسع من البشر
بعد عسر يسر ان شاء الله
في مدينة تازة البطاطس 5 دراهم و ننصف في تازة الطماطم 6 دراهم و الفلفل 8 دراهم و البرتقال فاكهة الفقراء من 6 دراهم الخماج و الزبل الة 8 دراهم . انشر يا هيسبريس
مغاربة انني خالي من فيروس كورونا....
لقد قضيت كل هذه الفترة في مشاهدة مسلسلات رمضان المصرية للعشر
سنوات الماضية.
لقد كنت شاهدا على ارض الواقع على سادية بعض المنتمين لقطاع الصحة // تكبر و استعلاء على المرضى و استغلال الوظيفة للاسترزاق و اخد الرشاوي جبرا من المرضيض و ابتزازه في صحته
لقد لطخوا مهنة الطب في المغرب حتى اني اشك ان المتوفون 30 ماتوا بالاهمال و الجوع و ليس بسبب كورونا و ما يؤكد دلك ان دولة قطر فيها نفس عدد الاصابات اي 500 بينما عدد الوفايات شخص واحد فقط
انا كمغربي اطالب باستقدام الاطباء الاجانب افارقة او صينيين للعمل في المغرب لانني لم اعد أثق في اطبائنا المغاربة