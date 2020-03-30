المغرب يسجل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 534 حالة.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، على الساعة الواحدة زوالا من يومه الاثنين، تشير إلى 516 حالة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وأوضح، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 33 حالة الى حدود الساعة، فيما تم تسجيل حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 14 حالة.

وأضافت المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2107 حالات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.