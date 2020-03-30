وزارة الصحة: 7 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 14 حالة بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 33.

وأعلن المصدر ذاته عن تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 534 حالة.