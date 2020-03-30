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كُتّاب وآراء
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وزارة الصحة: 7 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في المغرب
الاثنين 30 مارس 2020 - 18:09
أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 14 حالة بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 33.
وأعلن المصدر ذاته عن تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 534 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (93)
1 - Saad الاثنين 30 مارس 2020 - 18:18
On est le seul pays à avoir un taux de mortalité aussi elevé par rapport aux cas infectés mais ca me surprend pas vu l'état des hopitaux.
2 - Jihad الاثنين 30 مارس 2020 - 18:18
رحم الله الموتى و ألهم ذويهم الصبر والسلوان
3 - الواسيني الاثنين 30 مارس 2020 - 18:18
اربي السلامة اضن ان كورونا ستنقرض عندنا بعامل الموت وليس بفعل العلاج
4 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الاثنين 30 مارس 2020 - 18:18
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر لهم واجعلهم من الشهداء في الفردوس الاعلى واشفي جميع المرضى ونجي كل معافى يارب العالمين
5 - رمزي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:19
المرجو إغلاق جميع الإدارات وتقنين التسوق مرة او مرتين في الأسبوع
6 - جلال الاثنين 30 مارس 2020 - 18:19
نريد توضيحات بشأن الرضيعة التي أعلنت وفاتها يوم أمس بفيروس كورونا . فهناك تداول واسع لشهادة الوفاة المسلمة لأسرة الرضيعة و التي تشير إلى وفاة الرضيعة إثر التهابات على مستوى الجهاز التنفسي . و أن وفاتها لم تكن بسبب كورونا .
أسرة الرضيعة خرجت الآن للرأي العام عبر بعض القنوات على اليوتيوب لتكشف حقائق خطيرة إذا تم إثبات مصداقيتها فستخلف ردود أفعال كبيرة من طرف الرأي العام المغربي و ستعري على وضعية القطاع الصحي الهش .
أسرة الرضيعة أكدت أنها تتعرض لضغوطات كبيرة من طرف السلطات . في حين ان الأسرة متشبتة برغبتها في رؤية جثة الرضيعة المتوفاة و عمل تحاليل عليها لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي . وهل الفتاة بالفعل توفيت؟(حسب أقوال أم الرضيعة)
أم الرضيعة لجأت الآن لوكيل الملك حسب اقوالها .و تقول كيف لرضيعة توفيت بكورونا ولم يتم الحجر على أسرتها المخالطة.
نرجو من صحفيي هسبريس الكرام فتح تحقيق صحفي واسع في هذه الواقعة .
شكرا
أسرة الرضيعة خرجت الآن للرأي العام عبر بعض القنوات على اليوتيوب لتكشف حقائق خطيرة إذا تم إثبات مصداقيتها فستخلف ردود أفعال كبيرة من طرف الرأي العام المغربي و ستعري على وضعية القطاع الصحي الهش .
أسرة الرضيعة أكدت أنها تتعرض لضغوطات كبيرة من طرف السلطات . في حين ان الأسرة متشبتة برغبتها في رؤية جثة الرضيعة المتوفاة و عمل تحاليل عليها لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي . وهل الفتاة بالفعل توفيت؟(حسب أقوال أم الرضيعة)
أم الرضيعة لجأت الآن لوكيل الملك حسب اقوالها .و تقول كيف لرضيعة توفيت بكورونا ولم يتم الحجر على أسرتها المخالطة.
نرجو من صحفيي هسبريس الكرام فتح تحقيق صحفي واسع في هذه الواقعة .
شكرا
7 - هشام الاثنين 30 مارس 2020 - 18:19
معضلة حقيقية هنا المغرب كيبين الفشل الدريع و دود الفساد لي نهش الصحة الواحد يولي يخاف يمرض مخافة الموت فمستشفيات المغرب فضيحة صافي و هذا تأكيد على الفيديوهات ان الجوع و الاهمال و سياسة العيش للاقوى
9 - هدى الاثنين 30 مارس 2020 - 18:19
الله يستر! المشكل ديال ارتفاع الوفيات هو قلة العناية سيرو شوفو المصحات الناس المراض ب كورونا راهم تيتعدبو ...مخلينهو بالجوع وقلة الاهتمام !!!!!!!!
10 - عمر الاثنين 30 مارس 2020 - 18:20
معدل الوفيات مقارنة بعدد الإصابات وحالات الشفاء مقلق جداً.
11 - ابراهيم الاثنين 30 مارس 2020 - 18:20
الله يرحم جميع الموتى المسلمين وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
12 - يوسف الاثنين 30 مارس 2020 - 18:20
السلام كون خلاو بنادم يموت في دارو بلا مايدوه لسبيطار ويقتلوه
13 - عبد الله الاثنين 30 مارس 2020 - 18:20
لماذا هذا العدد كبير من الوفيات مقارنة مع دول أخرى. ياربي ترحمهم جميعا.
15 - Houssin الاثنين 30 مارس 2020 - 18:20
انا لله مانا اليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
16 - متتبعة الاثنين 30 مارس 2020 - 18:20
نطلب الله يرفع عنا هدا الوباء الشافي جميع المسلمين
17 - tarik الاثنين 30 مارس 2020 - 18:20
الله ارحمهم الله ارحمهم الله ارحمهم الله ارحمهم
18 - فؤاد الاثنين 30 مارس 2020 - 18:21
الله يرحمهم،واش متأكدين أن عندنا وزارة الصحة،علاش عدد الوفيات أكثر من ضعفي عدد المتعافين؟
19 - Zakaria Venezia.it الاثنين 30 مارس 2020 - 18:21
إنا لله وانا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم
20 - roger الاثنين 30 مارس 2020 - 18:21
باش منكدبوش على ريوسنا، مكاينش العناية الطبية و هذا هو السبب الاول ف ارتفاع عدد الوفيات. انا شخصيا يبتليني الله ب كورونا ندير الحجر ف الدار ف بيت فوق السطح، و الله منعيط ليهوم ايجيو اديوني تزيد دهور الحالة النفسية ديالي،،لي ماتو راه بعامل نفسي بالدرجة الاولى، كيتعاملو معاهوم و كأنهوم مجرمين، حشووومة.
21 - موحا الاثنين 30 مارس 2020 - 18:21
يبدو أنه يتم اكتشاف الحالات إما بعد الموت أو قبله بقليل !! الله يرحم الجميع وصافي
22 - cmc rachid الاثنين 30 مارس 2020 - 18:21
نسأل الله للجميع الصحة والعافية من كل وباء وبلاء
23 - Monir الاثنين 30 مارس 2020 - 18:21
ألم تلاحظوا أن عدد الوفياة كثر بعد بدء استعمال دواء الملاريا بالمغرب !! ... قبل إعطاء الدواء للمصابين كانت نسبة الوفياة قليلة جدا
24 - ayfer الاثنين 30 مارس 2020 - 18:22
god we are coming
be careful and stay at home okey
be careful and stay at home okey
25 - ماروكرويال الاثنين 30 مارس 2020 - 18:22
أين موازين الان؟ رحم الله الأموات ابقوا في منازلكم
26 - llaho akbar الاثنين 30 مارس 2020 - 18:22
في المغرب فقط نسبة الوفياة اكبر من نسبة المتعافين !! علامة إستفهام كبيرة عن سبب هاد النسبة المرتفعة فالوفيات .. و ربما الجواب نعرفه جميعا .
27 - سلا محمد الاثنين 30 مارس 2020 - 18:22
عدد الوفيات في تزايد لماذا هناك تزايد في الوفيات مقارنة مع دول الخليج ؟ فمنظومتنا الصحية تعاني من الخصاص في المعدات الطبية لاحول ولا قوة إلا بالله.
28 - مغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:22
جواب المدير غير مقنع، فسؤالنا كان "لماذا عدد الوفيات هو ضعف عدد حالات الشفاء"؟
29 - med nador الاثنين 30 مارس 2020 - 18:22
ايوا دابا قولو لموازين يجي يداويكم, منكدبوش على راسنا راه مكاينش مستشفيات, لدخل لسبيطار ايعول عمرو يولي ايوا بقا فدارك ومين يدوز هادشي ويخرجو الاساتذة و الاطباء يغوتو منبقاوش نقولو علاش خرجو باينة شبعو خبز. كنظن كلشي راحنا كنحصدو داكشي لزرعناه
30 - hicham الاثنين 30 مارس 2020 - 18:22
الطريقة اللي كان اهضر بيها هاد الناطق باسم وزارة الصحة والرعشة اللي كانت تتبان فايديه. عرفو باللي اي واحد مرض بهاد كورونا غير اتسامح مع دارهم والجيران ديالو. حيت بلا ميعول باللي مزال غادي ارجع ليهم. السيد الناطق باسم وزارة الصحة قارنا مع الدول المجاورة بحال فرنسا وايطاليا واسبانيا. اقاليك باللي الوفايات عندهم اعدنا بنسبة مئوية تقريبا بحال بحال. تيضحك على الشعب ولا على راسو
31 - مستغرب الاثنين 30 مارس 2020 - 18:22
هاد الشي بزاف خاص يفتح تحقيق عدد الأموات كثير بزاف شي حاجة ماشي هي هاديك
32 - مبارك الاثنين 30 مارس 2020 - 18:22
الأسباب واضحة الخدمات الرديئة التي تقدمها المستشفيات وتهور أطر الطبية.لهذا يجب على الشعب المغربي إعادة النظر في المنظومة الصحية في المغرب .علينا إقامة ثورة في البلاد ضد الصحة.
33 - مغربي قح. الاثنين 30 مارس 2020 - 18:23
إنا للله و إنا إليه راجعون. المرجو من الجميع الإلتزام بتعليمات السلامة. الله يحد الباس.
34 - simmo الاثنين 30 مارس 2020 - 18:23
Le taux de décès par rapport au nombre de cas confirmés est très élevé. Un autre indicateur qu'il faut mettre en exergue est le rapport nombre de morts/nombre de guérisons.
35 - مهتم الاثنين 30 مارس 2020 - 18:23
اللهم خفف مانزل
اللهم اجعل موتى المسلمين والمسلمات في جنات النعيم
اللهم اكرم متواهم
أن لله وان اليه راجعون
اللهم اجعل موتى المسلمين والمسلمات في جنات النعيم
اللهم اكرم متواهم
أن لله وان اليه راجعون
36 - Daoud الاثنين 30 مارس 2020 - 18:23
اللهم تقبلهم من الشهداء يا رب. و على الأحياء للالتزام بالحجر الصحي . أبقى في بيوتكم.
37 - ولد ازرو الاثنين 30 مارس 2020 - 18:24
33 حالة وفاة قاسية جدا يا سيد اليوبي. هل يعقل ان تكون كل هذه حالات مزمنة اشك في ذلك. بعد الفيدو المسرب لمريض. امس اظن ان الخوف من العدوة ترك هؤللء عرضة الموت لايعقل ان تكون ونحن دخلنا اليوم مرحلة متقدمة من الححر ومن الاصابة الاولي ان تكوت 14 حالة شفاء اين. وزير الصحة اين المراقبة دخل المستشفيات. نحن في وتيرة عالية قد يموت نصف هؤلاء المصابون.
38 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:24
بحسب الأرقام المعلنة يوميا فإن تقرير منظمة الصحة العالمية عن الوباء بالمملكة سيكون في محله 150 وفاة و2200 مصابا بحلول ال 20 أبريل
39 - محمد التدلاوي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:24
نسألك اللطف يا رب .فمزيدا من الحيطة و الحذر أيتها المواطنات و أيها المواطنون.ٱلزموا بيوتكم...رحمكم الله.
40 - Amine الاثنين 30 مارس 2020 - 18:24
الله ارحمهم بارب عدد الوفيات كتير مقارة بحالات الشفاء اعتقدد ان هناك خلل في المنضومة الصحية للمغرب وعليه وجب الابلاغ
41 - adil الاثنين 30 مارس 2020 - 18:24
حالات الوفيات كثيرة جدا نطلب من الدكاتره التحلي بالمسؤولية و بدل جهد كبير لإنقاذ ما يمكن انقاده و شكرا المغاربة على تظافر الجهود
42 - ياسين الاثنين 30 مارس 2020 - 18:24
نصيحة مني لكم اخواني رغم اني لست اهلا بالنصح ولكن ارجوكم نحن دولة نامية ان دل التزمو بيوتكم لاداعي للخروج اللهم ان اصبر في بيتي ولو ان اكل الماء والخبز الحافي واعيش انا وافراد اسرتي او ان اتهاون والنتيجة محزنة.
43 - جمال اوبيري الاثنين 30 مارس 2020 - 18:24
صراحة بزاف عدد الوفيات مقارنة بعدد الاصابات اكتر من 15% عدد الوفيات نسبة كبيرة جدا صراحة داكشي علاش تنقولو الناس الدار الدار حيت عارفين المستوى د الصحة فالبلاد كرونا درس للمسؤولين لاعادة النظر ف مجموعة من الاشياء التعليم والصحة
44 - رشيد الاثنين 30 مارس 2020 - 18:25
السلام عليكم
ديرو تحاليل استباقية حيث الشخص مازالت مناعته تشتغل لتحارب بمساعدة الأدوية الفيروس ماشي حتى يجي المريض batterie faible.
ديرو تحاليل استباقية حيث الشخص مازالت مناعته تشتغل لتحارب بمساعدة الأدوية الفيروس ماشي حتى يجي المريض batterie faible.
45 - halim الاثنين 30 مارس 2020 - 18:25
نسبة الوفاة مرتفعة و تطرح أكثر من سؤال خصوصا في بعض المستشفيات . مما يتطلب من وزارة الصحة إرسال مفتشيها للوقوف عن كثب لمعرفة ماذا يقع بها من خروقات و عدم احترام بروتوكول التطبيب. اللهم ارحمهم و اغفرلنا ولهم و أذهب عنا هذا الوباء.
46 - Siham الاثنين 30 مارس 2020 - 18:25
لله يرحمهم و يلطف بنا الاعداد تتزايد بوثيرة سريعة فهذا الاسبوع حاسم اما انخفاض الحالات أو ارتفاع فضيع لله يحفض الجميع و كنتمناو من جميع التزام و بقاو فديركوم
47 - سنهم الاثنين 30 مارس 2020 - 18:25
الله اكبر ( الذين إِذَا أَصَابَتْهُم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون )
48 - Rachid tougui الاثنين 30 مارس 2020 - 18:25
علاش حنا البلد الاول اللي نسبة الشفاء اقل من وفيات هذا كيدل على ضعف الامكانيات و قابلو موازين
49 - سلسبيل الاثنين 30 مارس 2020 - 18:25
الله يرحم الجميع.
نتساءل عن سبب الارتفاع المهول لعدد الوفيات؟ المرجو من الناطق الرسمي باسم الوزارة المعنية أن يطلعنا عن المعلومات بشكل شامل و مفصل عوض التصريح بالأرقام هكذا. الله المستعان.
نتساءل عن سبب الارتفاع المهول لعدد الوفيات؟ المرجو من الناطق الرسمي باسم الوزارة المعنية أن يطلعنا عن المعلومات بشكل شامل و مفصل عوض التصريح بالأرقام هكذا. الله المستعان.
50 - سليم الاثنين 30 مارس 2020 - 18:25
سبع حالات الاهمال الجديدة. هكذا يجب أن نقرأ الخبر. قيمة الانسان في المغرب تحت الصفر. هذا ما يجب أن يعيه المغاربة. الكورونا الذي يفتك بنا ليس على شكل فيروس فقط ولكنه يتخذ له صورا أخرى، صورة إنسان متوحش أناني فاسد، يقتات على فقر المغاربة وإفقارهم.
51 - لينة الاثنين 30 مارس 2020 - 18:25
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يارب نسألك اللطف بعبادك.المغرب سيحتل المرتبة الأولى في الوفيات مقارنة بنسبة الإصابات.مارايناه في المستشفيات وطريقة التعامل مع المرضى لا يبشر بالخير.الحجر الصحي هو الحل.
52 - Sami الاثنين 30 مارس 2020 - 18:25
اللهم ارحمهم و اقبلهم عندك في الشهداء .بالله عليكم يا مسؤولين كيف تريدوننا تفسير هذا العدد الكبير من الموتى ؟ اعطونا تفسير ؟ ام تريدون الفتنة في هذا الشعب ؟ الكل يفسر على هواه . فين تواصل الوزارة مع الشعب ؟؟؟؟
53 - سعيد الاثنين 30 مارس 2020 - 18:26
أعيباد الله التزموا بحالة الطوارئ واش بغيتوا نبقو نسمعو فهد الشي الأعمار بيد الله ولكن لانرمي أنفسنا إلى التهلكة
54 - الحر الاثنين 30 مارس 2020 - 18:26
يجب على وزارة الصحة تكثيف الكشوفات ما أمكن بالنسبة للناس المشكوك في إحتمال إصابتهم بهذا المرض للحد من إنتشاره. الله يلطف بنا .
55 - كلمة حق الاثنين 30 مارس 2020 - 18:26
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين... وادخلهم فسيح جناتك يارب العالمين بفضل رحمتك ياارحم الراحمين... ..وليس لنا من الأمر شيء إلا أن نقول * إنا لله وإنا إليه راجعون
56 - عدد الوفايات ضعف عدد المتعافين الاثنين 30 مارس 2020 - 18:26
عندنا عدد الوفايات كبير بالمقارنة مع عدد المتماتلين للشفاء! كيف؟ اطلعت على الاحصائيات في معظم الدول، كلهم لديهم العكس تماما، عدد الوفايات عندهم اقل بكثير من عدد المتعافين :( :( يا حسرة.
57 - عمران الاثنين 30 مارس 2020 - 18:26
الإهمال الطبي. في حين كيتشافاو اضعاف المصابين والمتوفين فالدول لي عندها قطاع صحي ممتاز كدولة قكر مثلا حنا فالمغرب كيموتو اضعاف لي تشافاو
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
58 - عماد الاثنين 30 مارس 2020 - 18:26
رقم مهول......... (الإجابة عند وزير الصحة) :الحالة المزرية للمستشفايات ناهيك عن الأطر الطبية التي تراقب المرضى من النوافذ الزجاجية وتتركهم ينظفون اماكن تواجدهم لوحدهم
61 - #خليك_فدارك الاثنين 30 مارس 2020 - 18:26
استغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته..
اكثروا من الاستغفار
(قال عليه الصلاة والسلام يُبتلَى الرَّجلُ علَى حسَبِ دينِهِ، فإن كانَ في دينِهِ صلباً اشتدَّ بلاؤُهُ، وإن كانَ في دينِهِ رقَّةٌ ابتليَ علَى قدرِ دينِهِ، فما يبرحُ البلاءُ بالعبدِ حتَّى يترُكَهُ يمشي علَى الأرضِ وما علَيهِ خطيئةٌ)
اكثروا من الاستغفار
(قال عليه الصلاة والسلام يُبتلَى الرَّجلُ علَى حسَبِ دينِهِ، فإن كانَ في دينِهِ صلباً اشتدَّ بلاؤُهُ، وإن كانَ في دينِهِ رقَّةٌ ابتليَ علَى قدرِ دينِهِ، فما يبرحُ البلاءُ بالعبدِ حتَّى يترُكَهُ يمشي علَى الأرضِ وما علَيهِ خطيئةٌ)
62 - رشيد الاثنين 30 مارس 2020 - 18:27
الى كل من تسلل الخوف الى قلبه و اصبح يخشى شبح كورونا . لا تياس فقط احمي نفسك و افعل ما تطلبه السلطات منك . و فوض امرك لخالقك . كن متفاءل ... القادم اجمل انشاء الله..
63 - حالا وفورا الاثنين 30 مارس 2020 - 18:27
قولنا شنو أسباب الوفاة بدقة ماشي معلومات عامة راه قهرتونا بالغموض والإحصائيات العامة والمجهولة
64 - عبدالاله الاثنين 30 مارس 2020 - 18:27
حساب النسبة غير دقيق .ولايمكن ادخال الحالات المؤكدة لعدم الحسم فيها فنحن لا نعلم الغيب .إذن النسبة الحقيقية هي الحالات المتوفية قاسم مجموع الحالات المتوفية و الحالات التي تمانية الي الشفاء أي 33/47 إي سبعون في المائة
65 - ريم الاثنين 30 مارس 2020 - 18:27
قسما بالله شي كيحز في الخاطر وكنتألمو كل دقيقة كتجيني الغيرة من بلدان ثانية عندهم قطاع الصحة اهم من اي حاجة اخرى والمغرب ما عندنا حتى حاجة اهم حتى حياة الناس ماشي مهمة وبدليل 34 عدد كبييييير بالمقارنة مع الاصابات صح كلن باجله ولاكن بزاف الله يلطف بينا يارب
66 - يونس الاثنين 30 مارس 2020 - 18:27
إلى حد الساعة لم نتلقى أي مبرر للوفيات المتزايدة مقارنة بالشفاءات القليلة ؟؟ لا من وزارة الصحة و لا الحكومة !!؟؟
67 - غير دايز الاثنين 30 مارس 2020 - 18:27
الان عرفت لما حاول بعض الأشخاص الهرب من الحجر الصحي ربما لا توجد رعاية الله أعلم وجب فتح تحقيق أرواح المغاربة يجب أن تكون غالية
68 - هشام متسائل الاثنين 30 مارس 2020 - 18:28
كل 5 وفيات لا يقابلها إلا 2 حالتين مشافاة
69 - mimoun الاثنين 30 مارس 2020 - 18:28
selon une chaine de television arabe tres connu le cloroquine est utilisé pour de teste clinique est provoque des dèces chez des personne qui ont utilisé ce medicament car je vois que 34 deces contre 14 soigné est effrayante !
70 - الفيلسوف الاثنين 30 مارس 2020 - 18:28
عدد الوفيات مرتفع جدا مقارنة بدول سبقتنا بكثير في عدد الإصابات..
هنا أتذكر بعض تصريحات مهني الصحة و انهيارهم في تصريحات تلفزية بخصوص الوباء خاصة و أن العدد آنذاك كان 29 حالة او اقل ...
انهيار أحدهم وعدم تحكمه في مشاعره له آلف معنى...
هنا أتذكر بعض تصريحات مهني الصحة و انهيارهم في تصريحات تلفزية بخصوص الوباء خاصة و أن العدد آنذاك كان 29 حالة او اقل ...
انهيار أحدهم وعدم تحكمه في مشاعره له آلف معنى...
71 - simo soussi الاثنين 30 مارس 2020 - 18:29
عدد الأموات في تصاعد . اللهم ارحمهم و الحقنا بهم صالحين مسلمين إلى جنتك امييين
72 - معتوهة الاثنين 30 مارس 2020 - 18:29
534 حالة مصابة... 33 وفاة...14 شفاء!!!
قالك اسيدي واحد لبلاد ما عندهم حتى لعبة جاو تحت منا فلخريطة...لقاو حالة وحدة فواحد لمدينة .. حبسو الدخول إليها و الخروج منها بصفة نهائية!!!
و المشكلة انه حنا ماشي ميريكان لي حطمات الرقم ..حيث عندهم باش يدافعو على رأسهم..باش يداويو رأسهم ....
قالك اسيدي واحد لبلاد ما عندهم حتى لعبة جاو تحت منا فلخريطة...لقاو حالة وحدة فواحد لمدينة .. حبسو الدخول إليها و الخروج منها بصفة نهائية!!!
و المشكلة انه حنا ماشي ميريكان لي حطمات الرقم ..حيث عندهم باش يدافعو على رأسهم..باش يداويو رأسهم ....
73 - ثريا الاثنين 30 مارس 2020 - 18:29
انا لله وانا اليه راجعون . لا حول و لا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم.
اللهم اغفر لهم و ارحمهم والهم دويهم الصبر و السلوان و الحقنا بهم مسلمين يا رب العالمين يا رحمان يا رحيم.
اللهم اغفر لهم و ارحمهم والهم دويهم الصبر و السلوان و الحقنا بهم مسلمين يا رب العالمين يا رحمان يا رحيم.
74 - محمد التدلاوي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:29
نسألك اللطف يا رب .فمزيدا من الحيطة و الحذر أيتها المواطنات و أيها المواطنون.ٱلزموا بيوتكم...رحمكم الله.
75 - ...... الاثنين 30 مارس 2020 - 18:30
في انتظار تفسير لهذا العدد المهول لحالات الوفيات.
76 - الاثنين 30 مارس 2020 - 18:30
السوال المطروح والذي ننتظر اجابه له لماذا عدد الوفيات في تزايد كبير وعدد المتعافين نسبته جد ضئيله هنا علامه استفهام كبيره الله يلطف بينا ويرفع علينا هاد البلاء
77 - إن لله وإن إليه راجعون الاثنين 30 مارس 2020 - 18:30
من قول الله تعالى :
حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَا...لَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19))
وأهم درس نستفيده من هذه القصة الإيجابية ،فهذه النملة الضعيفة لما رأت خطراً يحيق بعالمها ( عالم النمل ) لم تقف متفرجة ولا مكتوفة اليد ،ولكنها كان لها هذا الموقف الإيجابي فقد نبهت على الخطر القادم ،وقالت: ( يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ) لم تقل هذه النملة الأولى أن أنجو بنفسي ،ولم تقل إلام يبلغ صوتي ،ولكنها أخذت بالأسباب ،ونادت محذرة لهم من الخطر ،ولعلنا نتعلم منها ،النصح والإرشاد الذي غفل عنه كثير من الناس ،فلماذا يستهين البعض بنفسه ،ويظن أنه لا فائدة في نصحه ،أو يعيش لنفسه فقط
حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَا...لَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19))
وأهم درس نستفيده من هذه القصة الإيجابية ،فهذه النملة الضعيفة لما رأت خطراً يحيق بعالمها ( عالم النمل ) لم تقف متفرجة ولا مكتوفة اليد ،ولكنها كان لها هذا الموقف الإيجابي فقد نبهت على الخطر القادم ،وقالت: ( يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ) لم تقل هذه النملة الأولى أن أنجو بنفسي ،ولم تقل إلام يبلغ صوتي ،ولكنها أخذت بالأسباب ،ونادت محذرة لهم من الخطر ،ولعلنا نتعلم منها ،النصح والإرشاد الذي غفل عنه كثير من الناس ،فلماذا يستهين البعض بنفسه ،ويظن أنه لا فائدة في نصحه ،أو يعيش لنفسه فقط
78 - جائحة كورونا الاثنين 30 مارس 2020 - 18:30
7 حالات وفاة جديدة بفيروس
بشارات وزارة الصحة كلها سلبية حتى اصبحنا نتوقعها قبل الاخبار بها
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين كافة واكفنا شر هذا الوباء امين يارب العالمين
بشارات وزارة الصحة كلها سلبية حتى اصبحنا نتوقعها قبل الاخبار بها
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين كافة واكفنا شر هذا الوباء امين يارب العالمين
79 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 18:30
لا حول ولا قوة الا بالله, اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جنانك وارزق ذويهم الصبر والسلوان. الخلل واضح للكل فكل المستشفىات اصبحت تخيف حتى الاطباء فما بالك بالمريض.
تخيلوا تحليلة واحدة لمصاب من مدينة العيون او الداخلة او كلميم...تحمل على متن سيارة لاكثر من 20 ساعة لتصل الرباط او الدار البيضاء وتنتظر6 او7 ساعات اخرى في المختبر واللذي لا يشتغل ليلا, لكي تعرف النتيجة بعد اكثر من 25 ساعة وحالة المريض متدهورة .هل تظنون انه سينجوا من الموت؟؟؟
الطائرات والمروحيات تشترى فقط للتخزين والتنافس بين الاخوة الاعداء.
تخيلوا تحليلة واحدة لمصاب من مدينة العيون او الداخلة او كلميم...تحمل على متن سيارة لاكثر من 20 ساعة لتصل الرباط او الدار البيضاء وتنتظر6 او7 ساعات اخرى في المختبر واللذي لا يشتغل ليلا, لكي تعرف النتيجة بعد اكثر من 25 ساعة وحالة المريض متدهورة .هل تظنون انه سينجوا من الموت؟؟؟
الطائرات والمروحيات تشترى فقط للتخزين والتنافس بين الاخوة الاعداء.
80 - دريس من بلجيكا الاثنين 30 مارس 2020 - 18:30
ويبقى الدعاء الباب الأوسع للنجاة من هذا الوباء ومن كل محنة قد تصيب عالمنا وأرضنا ومحيطها في هذا الكون الشاسع. نعم الدعاء والتضرع في القرن الواحد والعشرين قد ينجينا بعد أن وفرنا فرقا طبية تتابع الأمر عن كثب وتهتم بجميع أنواع الحجر وتدير أزمة عصفت بالعالم وسجلت عشرات الآلاف من المصابين وآلاف الموتى. نعم الدعاء بعد أن تيقن الأمر لدى الساسة أنّ الوقاية خير من العلاج وأنّ الالتزام بقرارت الحكومة قد توفر أرضية للحدّ من انتشار هذا الفيروس.
81 - عبد الالاه الاثنين 30 مارس 2020 - 18:30
من خلال الأرقام يضهر ان عدد الوفيات يزداد يوما بعد يوم وعدد الدين تشافو في تناقص وعدد الوفيات ضعف المتشافين هل من تفسير
82 - صبرو الاثنين 30 مارس 2020 - 18:31
بعد اسبوعين سيبدء عدد الحالات في الانخفاض ,تجنبو التجمعات ,اتركو مسافة متر مع اي شخص تكلمونه
83 - oussama الاثنين 30 مارس 2020 - 18:31
المواطن المغربي يستغرب لماذا نسجل عدد كبير من الوفايات مقارن بالحالات المؤكدة !
و شنو كنتو كتوقعو المغرب راه معندو حتى سبيطار مقاد ، راه داكشي علاش الحكومة قررت اتخاذ تدابير استباقية باش نبقاو فديورنا،
حمي وليداتك و اسرة ديالك و بقا فدارك
و شنو كنتو كتوقعو المغرب راه معندو حتى سبيطار مقاد ، راه داكشي علاش الحكومة قررت اتخاذ تدابير استباقية باش نبقاو فديورنا،
حمي وليداتك و اسرة ديالك و بقا فدارك
84 - ملاحظ الاثنين 30 مارس 2020 - 18:31
الله يرحم الوالدين خليكم في ديوركم في هاذ الوقت العصيب هنا في حي شعبي (الشويبير) الناس ما مسوقينش خارجين فكل وقت بحال نهار العيد اللهم إن هذا منكر الله يحفظنا من شي كارثة لا قدر الله. واش من الأمية أو قلة الوعي أو بغاو يشوفو هاد الفيروس كيداير يسلمو عليه.
85 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 18:31
هذه الأخبار المؤلمة هي رسالة لمن يفهم: كول الخبز وانتي و بقا تدارك راه ايلا تصابيتي بالفيروس غانقراو اخبارك فهسبريس مع الميتين 33 حالة وفاة مقابل 13 حالة استشفاء فقط..
86 - هشام الاثنين 30 مارس 2020 - 18:31
ما زال نشا الله يدوز هاد المرض و تولي غي حكاية و غيستفد المغرب من هاد المحنة و نوليو نشا الله من الدول الرائدة فالبحث العلمي و تولي عندنا مستشفيات يضرب بها المثل و اطباء اكفاء تاكدو من كلامي و شعب واعي طبعا
87 - البوهالي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:31
قلة الرعاية في مستشفياتنا بالمرضى عموما والمصابون بكورونا تحديدا سبب رئيسي في ارتفاع نسبة الوفيات وإلا فلماذا تقل نسبة الوفيات في صفوف مرضى كورونا في دول الخليج ؟؟؟؟؟؟؟
88 - معلق الاثنين 30 مارس 2020 - 18:31
ارقام ثم ارقام ثم ارقام...لا احصائيات ولا معلموات عن الموتى او ظروف موتهم و اعمارهم .
89 - خالد الاثنين 30 مارس 2020 - 18:31
ما هذه المهزلة، رقم وفيات قياسي مقارنة مع عدد المتشافين في العالم. يجب أن يقدم الوزير استقالته. يتلاعبون بأرواحنا كأننا دمى. يجب أن يتدخل الملك في هذا الصدد لاجبار المسؤولين على توضيح تفاصيل هذه الفضيحة للرأي العام بدون تلك الأسطوانة ديال "مات بسبب عامل السن و أمراض مزمنة". هناك خلل كبير يجب تداركه.
90 - Anass الاثنين 30 مارس 2020 - 18:31
كثرة الوفيات مقارنة مع نسبة الاصابات ،بدون تعليق
91 - يوسف الاثنين 30 مارس 2020 - 18:32
مع الاسف، المغرب سيبقى دائماً متخلفا. لنا الله هو يحفظنا.
92 - Abdelaaziz الاثنين 30 مارس 2020 - 18:32
يلاحظ مؤخرا من الا حصانيات الأخيرة أن عدد الفايات يرتفع وعدد الشفايات ضعيفا جدا إذن هنا يجب ان نطرح السؤال أين يكمن المشكل هل في نوعية الدواء أو في حالات المرضى المتأخر
لذى اطرح السؤال كما طرحته سابقا لماذا لا نستفيد من الدول العربية الشقيقة كالكويت التي وصل عدد الأشخاص الذين تحصلوا من هذا الوباء أكثر من 70 لقد شفي عدد كبير عندهم بالنسبة للمصابين إذا لا بأس أن نراجع أنفسنا il n'est jamais tard pour faire du bien
لذى اطرح السؤال كما طرحته سابقا لماذا لا نستفيد من الدول العربية الشقيقة كالكويت التي وصل عدد الأشخاص الذين تحصلوا من هذا الوباء أكثر من 70 لقد شفي عدد كبير عندهم بالنسبة للمصابين إذا لا بأس أن نراجع أنفسنا il n'est jamais tard pour faire du bien
93 - adam الاثنين 30 مارس 2020 - 18:32
نحن البلد الوحيد الذي الموتى فيه مرتفعة مقارنة بالإصابات
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