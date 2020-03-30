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الرئيسية | مجتمع | هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا

هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا

هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 18:50

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، عن أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في كل من مدينتي الدار البيضاء ومكناس.

وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن الرحلة السياحية التي نظمت من مكناس إلى دولة عربية (يقصد مصر) كانت سبباً في إصابة 45 حالة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى تسبب حفلة جرى تنظيمها في الدار البيضاء في إصابة 47 شخصاً بالمرض ذاته عن طريق العدوى.

وجاء اكتشاف هذه الحالات في مكناس والدار البيضاء عن طريق مرحلة التحاليل المخبرية للمخالطين التي مرت إليها وزارة الصحة من أجل احتواء انتشار الوباء في المغرب.

وتسببت رحلة مكناس وحفلة الدار البيضاء في ظهور بؤر وبائية، وفق تصريح محمد اليوبي؛ إذ تتصدر جهة الدار البيضاء سطات قائمة الإصابات بـ 159، تليها جهة مراكش آسفي بـ 93 إصابة، ثم جهة فاس مكناس بـ 91 إصابة.

وسجلت في جهة الرباط سلا القنيطرة، وفق آخر المعطيات الرسمية، 88 حالة، وبجهة طنجة تطوان الحسيمة 38 حالة، وبالجهة الشرقية 22 حالة، وبجهة بني ملال خنيفرة 17 حالة، وبجهة سوس ماسة 17 حالة.

وأكد محمد اليوبي، في تصريحه، أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب لم تسجل فيهما أي إصابة بفيروس "كورونا" إلى حدود الحصيلة المعلن عنها.

وأشار المصدر المسؤول بوزارة الصحة إلى أن المرحلة الثانية التي دخلها المغرب بتسجيل 534 حالة، جاءت كما كان متوقعا من قبل المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كورونا، موردا أن هذه المرحلة ستعرف ارتفاعا في عدد الإصابات على غرار باقي دول العالم التي تواجه هذا الوباء، معتبرا أن هذا الارتفاع طبيعي.

ولفت اليوبي، في تصريحه، إلى أن ارتفاع عدد الحالات في هذه المرحلة راجع بالأساس إلى ظهور بؤر وبائية في الوسط العائلي خاصة، ومنها ما هو مرتبط بمناسبات كالحفلات والرحلات السياحية، كحالتي مكناس والدار البيضاء.

وشدد المصدر ذاته على أن المرحلة الثانية تقتضي أن يتم رفع وتيرة الكشف عن الحالات المحتملة واحتوائها وإحصاء المخالطين وتتبع وضعهم الصحي لتفادي مرحلة الانتشار، لكن ذلك، وفق اليوبي، لا يعني أن يخضع جميع المواطنين للكشف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - عمو الاثنين 30 مارس 2020 - 18:56
ماذا عن معدل نسبة الوفيات التي اضن اننا نعتلي قمة اعلى الوفيات في العالم الان.. هل هي نتيجة الرحلات ايضا ام ضعف الاجهزة والبنية التحتية و المنضومة الصحية بشكل كامل...مهم تحية لكل موضفي الصحة لخدامين غير باش ماعطى الله..
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6
2 - hayat الاثنين 30 مارس 2020 - 18:56
الله يرحم الوالدين اعطيونا الارقام بالمدن...infographie par ville et non pas par régions
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3 - الواسيني الاثنين 30 مارس 2020 - 18:56
اسي اليوبي ماتكلمتيش نهائيا على الوفيات والسبب وراء ارتفاعها
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4 - المكناسي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:57
رحلة مصر المشؤومة ... أغلب المشاركين من المتقاعدين في التعليم ... الله يحفظ مدينتي مكناس و بلدي المغرب .
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5 - زنكي الاثنين 30 مارس 2020 - 18:57
أستغرب لما لم يذكر سبب الانتشار في مراكش
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6 - خلاصة القول الاثنين 30 مارس 2020 - 18:58
ان لم يريدون ان يلتزمو في بيوتهم فليتحملو المسؤلية كلها عندما سيصابون.
سكان ايطاليا وامريكا لا يلتزمون بيوتهم كشعب المغربي تماما.
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7 - اوطاط الحاج الاثنين 30 مارس 2020 - 18:59
تجاهل النصائح لا يؤدي إلا إلى الكوارث
ايها الاخوان والاخوات عليكم بتحسيس بعضكم البعض بخطو رة الوباء وبضرورة البقاء في المنازل لعل الخسائر في الأرواح تكون اقل
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8 - انوار الاثنين 30 مارس 2020 - 19:00
بارك الله في مجهوداتكم و الله يسهل الأمور
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9 - مغترب بيضاوي الاثنين 30 مارس 2020 - 19:00
الدار البيضاء راه 3 ملايين نسمة و مكناس مليون و نصف نسمة، يعني تقريبا 10 في المائة من السكان، يجب حظر التجول و تطويق هاتين المدينتين لكي يقف انتشار هذا الوباء و نشر الجيش. الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية و مكناس العاصمة الفلاحية و العسكرية للمملكة، اذا لم يتم ضبط الأمور سوف يضرب الاقتصاد الوطني و هذا ما لا نريده، الله المعين.
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10 - مواطن غيور1/ قلة الصحة الاثنين 30 مارس 2020 - 19:01
ااسلام عليكم.
قلناها مرارا و تكرارا و عبر هدا المنبر هسبريس، قطاع الصحة في المغرب ضعيف جدا، و هدا جاء نتيجة تراكمات للسياسة المتبعة من طرف الدولة و هي تشجيع القطاع الحر و إضعاف القطاع العام، بخفض الموازنات و الدليل المشاهد التي رأيناها للمرضى و هم يتضورون جوعا في المستشفيات.
الحل المرحلي، الإشراف الكلي لقطاع الصحة العسكري فهم أكثر تجربة خصوصا للأوبئة، أكثر تجهيزا و خصوصا أكثر انضباطا.
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11 - ك.اس الاثنين 30 مارس 2020 - 19:02
الأعمار بيد الله و لكن نسبة الوفيات مرتفعة جدا بالنسبة لعدد الحالات المصابة... هل من تفسير
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12 - عهود الاثنين 30 مارس 2020 - 19:02
الله يحفظنا و ينجينا و يحد البأس
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13 - محمد الاثنين 30 مارس 2020 - 19:04
واله عندما أرى عدم الاهتمام في الاحياء الشعبية والاستهزاء بهذا الوباء أحس بالإحباط وأرى المستقبل القريب أ سوء لولى لطف الخالق. المرجو الضرب على يد كل متهاون والصرامة تم الصرامة.
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14 - تزنيتي شلح الاثنين 30 مارس 2020 - 19:04
على دولة ان تتوقف عن علاج المصابين بالكلوروكين فالعديد من المستفشيات الفرنسية اعلنت ان دواء يوقف القلب و لا يعالج الفيروس و رجاء تحري في هدا لامر على وسائل اعلام اجنبية التي تطرقت لدواء و خطورته
نسبة الوفيات مقارنة بنسبة لاصابات سيجعلنا ننافس ايطاليا و ربما نتقدم عليها نسبة عالية جدا من الوفيات مقارنة بلاصابات و هاته الوفيات بدأت بعد تصريح وزارة صحة لدواء كلوروكين للحالات الحرجة قبل اسبوع .
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15 - Hamid الاثنين 30 مارس 2020 - 19:04
اسي اليوبي وبما تفسر ارتفاع عدد الوفيات التي لاتبعث بالطمانينة اللهم لطفك
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16 - خالد.ف الاثنين 30 مارس 2020 - 19:05
إن السبب الرئيسي في إنتشار الوباء الكثافة السكانية و غياب المساحات الخضراء! ما عليك إلا أن تقوم بزيارة حي أناسي و البيضاء مثلا حتى تعلم مدى جشع و إجرام لوبي العقار ! و الله أغلب الأحياء بنيت بلا أرصفة و شوارعها جد ضيقة شيدت عليها أشباه عمارات تحتوي على بيوت ضيقة رديئة الجودة ! كيف للأوبئة ألا تنتشر في ظل هذه البيئة السكانية المزرية !؟
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17 - hassan الاثنين 30 مارس 2020 - 19:05
اذن يبقى الحجر الصحي داخل البيت احسن وسيلة لتفادي العدوى...انه العدو القاتل الغير مرئي !
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18 - J'aime mon pays الاثنين 30 مارس 2020 - 19:05
اننا اليوم امام كارتة حقيقية لو لم يتدخل الظمير المهني للاطر الطبية وتفعيل سياسة الردع لان بعض الأطباء ينتقدون قلة التجهيزات في المستشفيات مع انهم كل الوقت يعملون في مصحات خاصة والله العظيم اعرف الكتير منهم ياتون يومين في الاسبوع ومادراك هده الايام مع كورونا فإنهم في الحجر الصحي في منازلهم خوفا على انفسهم لك الله يا وطني لك الله ياماوطني الظعيف اهدا نسبة الوفيات تستنتج أن العناية والمعاملة من طرف الأطر الصحية هى السبب في ارتفاع نسبة الوفيات
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19 - قولوا العام زين الاثنين 30 مارس 2020 - 19:06
وطاح الفاس في الرأس مكاين لا البيضاء لا مكناس غاالله أحد الباس بقاو في ديوركم اولا نجبو عليكم سبتنا
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20 - مغربي من المانيا الاثنين 30 مارس 2020 - 19:07
أعتقد ان اعلى نسبة وفيات في العالم بسبب كورونا هي في المغرب وان أضعف نسبة الشفاء من الفيروس كذلك في المغرب..
كلنا كنعرفوا ان النظام الصحي في المغرب ضعيف جدا.. ولكن ما كناش كنعرفوا انه ضعيف حتى لهذه الدرجة.. إذن ما الفائدة من وزارة الصحة بكل مسؤوليها من وزير وكاتب اول .و.و.و.و... والمصاريف المخصصة.. بدون فائدة.. الله يهدي بلادنا للطريق الصحيح ...
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21 - كم مم الاثنين 30 مارس 2020 - 19:07
لازال بعض المواطنين يستهترون وياخذون الامور محمل اللعب والتهور خصوصا في بعض الاسواق المرجوا مزيدا من التعبءة والحيطة والحذر من تصرفات هؤولاء المستهترين لعلنا ننجح في امتحان الحجر الصحي
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22 - Kamal الاثنين 30 مارس 2020 - 19:07
ادا كانت الحفلة نضمت بعد الحجر الصحي فيجب متابعة منضمها بمحاولة قتل العمد
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23 - Fixible الاثنين 30 مارس 2020 - 19:07
وأكد محمد اليوبي، في تصريحه، أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب لم تسجل فيهما أي إصابة بفيروس "كورونا" إلى حدود الحصيلة المعلن عنها.
شحال من واحد مريض و بقا فداروا أو لا يعرف أنه مصاب. خصوصا بطئ الكشف عن الإصابة و العينة ديال الدم خاصها تسافر 1500 km .
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24 - بلادي في دمي الاثنين 30 مارس 2020 - 19:08
بصراحة هيا إجراءات مزيانة ولكن خاص يقول لينا هاد البؤر اين توجد باش الانسان يعرف حتى هو والله يبعد علينا هاد الوباء وأقسم بالله ر لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا و ونكثر من الاستغفار و الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم
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25 - Mercure2020 الاثنين 30 مارس 2020 - 19:08
Arrêtez la cloroquine le nombre de morts se décline.
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