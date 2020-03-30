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كُتّاب وآراء
هكذا تسببت رحلة بمكناس وحفلة بالبيضاء في انتشار وباء كورونا
كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، عن أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في كل من مدينتي الدار البيضاء ومكناس.
وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن الرحلة السياحية التي نظمت من مكناس إلى دولة عربية (يقصد مصر) كانت سبباً في إصابة 45 حالة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى تسبب حفلة جرى تنظيمها في الدار البيضاء في إصابة 47 شخصاً بالمرض ذاته عن طريق العدوى.
وجاء اكتشاف هذه الحالات في مكناس والدار البيضاء عن طريق مرحلة التحاليل المخبرية للمخالطين التي مرت إليها وزارة الصحة من أجل احتواء انتشار الوباء في المغرب.
وتسببت رحلة مكناس وحفلة الدار البيضاء في ظهور بؤر وبائية، وفق تصريح محمد اليوبي؛ إذ تتصدر جهة الدار البيضاء سطات قائمة الإصابات بـ 159، تليها جهة مراكش آسفي بـ 93 إصابة، ثم جهة فاس مكناس بـ 91 إصابة.
وسجلت في جهة الرباط سلا القنيطرة، وفق آخر المعطيات الرسمية، 88 حالة، وبجهة طنجة تطوان الحسيمة 38 حالة، وبالجهة الشرقية 22 حالة، وبجهة بني ملال خنيفرة 17 حالة، وبجهة سوس ماسة 17 حالة.
وأكد محمد اليوبي، في تصريحه، أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب لم تسجل فيهما أي إصابة بفيروس "كورونا" إلى حدود الحصيلة المعلن عنها.
وأشار المصدر المسؤول بوزارة الصحة إلى أن المرحلة الثانية التي دخلها المغرب بتسجيل 534 حالة، جاءت كما كان متوقعا من قبل المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كورونا، موردا أن هذه المرحلة ستعرف ارتفاعا في عدد الإصابات على غرار باقي دول العالم التي تواجه هذا الوباء، معتبرا أن هذا الارتفاع طبيعي.
ولفت اليوبي، في تصريحه، إلى أن ارتفاع عدد الحالات في هذه المرحلة راجع بالأساس إلى ظهور بؤر وبائية في الوسط العائلي خاصة، ومنها ما هو مرتبط بمناسبات كالحفلات والرحلات السياحية، كحالتي مكناس والدار البيضاء.
وشدد المصدر ذاته على أن المرحلة الثانية تقتضي أن يتم رفع وتيرة الكشف عن الحالات المحتملة واحتوائها وإحصاء المخالطين وتتبع وضعهم الصحي لتفادي مرحلة الانتشار، لكن ذلك، وفق اليوبي، لا يعني أن يخضع جميع المواطنين للكشف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
سكان ايطاليا وامريكا لا يلتزمون بيوتهم كشعب المغربي تماما.
ايها الاخوان والاخوات عليكم بتحسيس بعضكم البعض بخطو رة الوباء وبضرورة البقاء في المنازل لعل الخسائر في الأرواح تكون اقل
قلناها مرارا و تكرارا و عبر هدا المنبر هسبريس، قطاع الصحة في المغرب ضعيف جدا، و هدا جاء نتيجة تراكمات للسياسة المتبعة من طرف الدولة و هي تشجيع القطاع الحر و إضعاف القطاع العام، بخفض الموازنات و الدليل المشاهد التي رأيناها للمرضى و هم يتضورون جوعا في المستشفيات.
الحل المرحلي، الإشراف الكلي لقطاع الصحة العسكري فهم أكثر تجربة خصوصا للأوبئة، أكثر تجهيزا و خصوصا أكثر انضباطا.
نسبة الوفيات مقارنة بنسبة لاصابات سيجعلنا ننافس ايطاليا و ربما نتقدم عليها نسبة عالية جدا من الوفيات مقارنة بلاصابات و هاته الوفيات بدأت بعد تصريح وزارة صحة لدواء كلوروكين للحالات الحرجة قبل اسبوع .
كلنا كنعرفوا ان النظام الصحي في المغرب ضعيف جدا.. ولكن ما كناش كنعرفوا انه ضعيف حتى لهذه الدرجة.. إذن ما الفائدة من وزارة الصحة بكل مسؤوليها من وزير وكاتب اول .و.و.و.و... والمصاريف المخصصة.. بدون فائدة.. الله يهدي بلادنا للطريق الصحيح ...
شحال من واحد مريض و بقا فداروا أو لا يعرف أنه مصاب. خصوصا بطئ الكشف عن الإصابة و العينة ديال الدم خاصها تسافر 1500 km .