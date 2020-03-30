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الرئيسية | مجتمع | تعليمات تشدد "تدابير حالة الطوارئ" ومراقبة منع التنقل بين المدن

تعليمات تشدد "تدابير حالة الطوارئ" ومراقبة منع التنقل بين المدن

تعليمات تشدد "تدابير حالة الطوارئ" ومراقبة منع التنقل بين المدن
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 21:00

شرعت السلطات الأمنية في تشديد إجراءات حالة الطوارئ الصحية ومنع التنقل بين المدن لجميع المواطنين، بمن فيهم الذين يتنقلون لأغراض مهنية أو إدارية، وباستثناء العاملين في قطاع الصحة والأمن والجيش.

وتفاجأ عدد من الموظفين والمستخدمين في الشركات الخصوصية، اليوم الاثنين، بتوقيفهم من قبل السلطات الأمنية المتواجدة بالسدود القضائية ومنعهم من التوجه إلى مقرات عملهم، رغم الإدلاء بالرخص الاستثنائية المسلمة لهم من قبل مشغليهم.

وأبلغ عدد من العناصر الأمنية بالسدود القضائية مستخدمين بالرباط قادمين من مدينة سلا بأنه سيتم منعهم من التنقل بين المدينتين، ابتداء من يوم غد الثلاثاء. كما تم منع بعضهم اليوم الاثنين من ولوج أحياء اليوسفية والتقدم والحي الصناعي، رغم إدلائهم برخص العمل الاستثنائية التي يتوفرون عليها.

وعبّر مستخدمون في قطاع المؤسسات المالية والبنكية، في تصريحات لهسبريس، عن تفاجئهم من قرار توقيفهم من قبل السلطات الأمنية، مؤكدين أن "القرار يجب أن يسبقه إعلان واضح من قبل السلطات المعنية؛ حتى تكون الأمور واضحة لدينا، ونُخبر مؤسساتنا بالمستجد".

ولم يصدر أي قرار رسمي من قبل وزارة الداخلية حول منع التنقلات لأسباب مهنية، وهو ما أثار تساؤلات عديدة من قبل مواطنين أبلغوا من قبل عناصر أمنية أنه سيتم منعهم من التنقل بين المدن، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، رغم توفرهم على وثائق مسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات التابعين لها.

وكانت وزارة الداخلية قررت، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.

وذكر بلاغ سبق للوزارة سالفة الذكر أن المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.

"المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات"، تزيد وزارة الداخلية في البلاغ نفسه.

ويبدو أن السلطات الأمنية تتجه إلى تشديد المراقبة تدريجياً هذا الأسبوع، وهي فترة حاسمة مرتبطة بانتشار فيروس "كورونا" في البلاد، أو النجاح في محاصرة الوباء وتجاوز المملكة مرحلة خطر التفشي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - الهلالي عبد الصمد الاثنين 30 مارس 2020 - 21:09
ماهذا العبث ؟ كان من المفروض ان يخبروا الناس عن طريق الإعلام اولا قبل اتخاد هاد الإجراء
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79
2 - نداء الاثنين 30 مارس 2020 - 21:11
لماذا لا تستغل الحكومة مواقع الاداء في الطريق السيار لتركيب الية بسيطة تعقم السيارات والحافلات والشاحنات من الخارج ،
كما يمكن تزويد مراقبة الطرق باجهزة او عمال يساعدون في عملية تعقيم كل المركبات قبل عبورها من والى منطقة اخرى
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64
3 - مسمار جحا الاثنين 30 مارس 2020 - 21:11
و ماذا عن القرى و البوادي ؟؟ اقليم شفشاون نموذج المواطن و الدركي يسيران جنبا الى جنب و كأن الحجر الصحي غير موجود الدركيين باقليم شفشاون متهاونون في عملهم لأنهم يقتاتون على المواطن فلا يستطيعون القاء القبض عليه نحتاج اجراءات صارمة بباب برد و باب تازة و الجبهة و امتار و اسطيحات
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56
4 - وسيم الاثنين 30 مارس 2020 - 21:11
راه كنشوفو تساهل من طرف سلطات وهدشي ايضيعنا ممنوع تنقل ممنوع خروج لاكتر من شخص مم بيت واحد ممنوع لاسواق وحافلات وسط مدينة وطرام هدا هو مايسمي بحالة طواريء الحقيقية كما فعلت الصين وليس هد روينة والا غانبقاو اكتر من شهر في هد حالة
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48
5 - ben lebsir ahmed الاثنين 30 مارس 2020 - 21:12
بصراحة لابد من دالك لان الامور تتغير وتزيد سوءا لاب من الحصار حقيقي اناداك سوف تتغير الامور لان الحالات غامضة
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26
6 - امحمد وجده الاثنين 30 مارس 2020 - 21:15
قرار جيد ولكن كان يجب ان يدرس جيدا لان ليس الكل يسكنون بالمدينه التي بها مقر عملهم
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26
7 - مغربي حر الاثنين 30 مارس 2020 - 21:16
هذا غير معقول نهائيا نحن لدينا أعمالنا يجب أن نتحرك بين المدن، عدد الحالات في المغرب تصل 560 حالة ويتم التشديد في امريكا عدد الإصابات فاقت 140000 ومازال الحركة قائمة، هل نحن أذكياء على دول العضمى، هذا غير معقول ولن نقبل به، وهذا يشجع سفر عبر الغابات والجبال
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-177
8 - Isamine الاثنين 30 مارس 2020 - 21:16
Bonne initiative
Je souhaite à tous mes concitoyens marocains d'être préservés de cette terrible maladie. Et je souhaite aussi à tous les intervenants courrage et longue vie et merci pour leurs actions humanitaires
Merci aussi à Hespresse qui nous apporte les informations au delà de la méditerranéennée
Un marocain résident à l'étranger
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8
9 - هشام الاثنين 30 مارس 2020 - 21:17
يجب على الاقل منع التنقل بين المدن، سواءا مدن كبيرة او صغيرة.. كدلك اخد بعين الاعتبار حالة العمال الفلاحيين التي قد تشكل خطرا كبيرا في تسريع تفشي الفيروس.. و نسال الله الصحة و العافية.
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6
10 - عادل الاثنين 30 مارس 2020 - 21:17
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يجب البقاء في منازلكم والدعاء لله عسى ربنا أن يرفع عنا هذا البلاء
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23
11 - ABC الاثنين 30 مارس 2020 - 21:17
يجب وضع فريق امن بتجهيزاتهم في مختلف المدارات وملتقيات الطرق وكل مبرر خروج تافه ولو بالتصريح يعاقب فورا بخصم نقط السياقة غرامة مالية . التجار سحب الرخص المهنية لمدة سنة كاملة أو سحبها نهائيا لا مجال التساهل اسواق المخصصة الخضر تفتح مرة في اسبوع . المقدمة والشيوخ يبلغوا كل في دائره الترابية بالخروقات اللتي تحصل غير ذلك يفصل عن عمله. عطلة استتنائية الموظفين لمنع تحركهم بدعوى الوظيفة . حركة الطاكسيات تتوقف ابتداء من الثانية زوالا. السيارات الخاصة تمنع منعا كليا التحرك في الشارع لأي سبب كانت.
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-13
12 - اقتراح الاثنين 30 مارس 2020 - 21:17
لماذا لا يتم فرض الطوارئ الشتملة على كافة التراب الوطني لاسبوع فقط، الا للحالات الطارئة مرض او الموظفين العاملين في القطاعات الحياسة، والذين نحييهم على ما يبذلونه، شكرا لجميع المغاربة
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9
13 - issam الاثنين 30 مارس 2020 - 21:18
الله يرحم ليكوم الوالدين إلى غادي تاخدو شي قرار علمونا متخلوناش فدار غفلون يكفي الأرق اللي كنعيشو كل صباح وأنا غادي لخدمتي وماعرفش واش غادي ندخل المرض على عائلتي الأم ديالي ولدي صغير وزارة الداخلية جاوبونا حنا ماشي ناس مخالفين حنا هي طرف ديال الخبز اللي مخرجنا .
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39
14 - abdo الاثنين 30 مارس 2020 - 21:20
يجب تشديد لأقصى حد لاسيما الأحياء الشعبية التي لا تحترم الحالة الراهنة
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17
15 - اوطاط الحاج الاثنين 30 مارس 2020 - 21:20
تشديد الإجراءات امر مرغوب فيه لكن دائما في إطار احترام القانون والرهان على الدور التحسيسي حتى تظل الصورة الايجابية والبناءة التي رسمتها الدولة عنها لدى المواطن قائمة وان لايضيع هدا المجهود الجبار بفعل انزلاقات قلة قليلة من رجال السلطة.
فتحية لكل الساهرين على سلامة وصحة وامن الوطن والمواطنين
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12
16 - Said الاثنين 30 مارس 2020 - 21:21
أظن أن بعض رجال السلطة و الأمن يجتهدون في قرارات فردية و مزاجية لا علاقة لها بدورية وزارة الداخلية. يجب احترام القانون و تشجيع عجلة الاقتصاد في هذه الظروف الصعبة و عدم الشطط في استعمال السلطة.
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15
17 - مواطن شبه فقير الاثنين 30 مارس 2020 - 21:22
باين بلي الدولة غادا طبق حدر التجول عوض الحجر الصحي، لكن السؤال الكبيييير هو اش غادي يصرفو المزاليط؟! خاص حل للفقراء فأقرب وقت باش ميعودوش عدنا "شهداء كوميرة" نسخة 2020
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10
18 - مهندس الاثنين 30 مارس 2020 - 21:22
أحيي رجال الداخلية على هذا الإجراء الصارم و الحكيم لكبح إنتشار العدوى في جميع المدن. نطالب أيضا مسؤولي الصحة أن يقومو بواجبهم من مضاااااعفة عدد الفحوصات للكشف الإستباقي للمرض قبل ظهور الأعراض التي تعتبر موتا في مستشفياتنا
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1
19 - برطال الاثنين 30 مارس 2020 - 21:22
العز هاكاك راه كاين شي وحدين كيعتبروا راسهم فوق القانون وكايديرا المثل الي كيقول حرام عليك وحلال علي.انا مازال ماجانيش لمقدم والسخرة قريبة تقاضى وفيا مرض مزمن وممنوع نخرج من حيث ملتزم بالحجر الصحي المنزلي، ويمكن يلحوا اصحاب الضوء والماء الفاتورات ويلا ما خلصتش ادي يقطعوا الضوء والماء ونموت بالجوع والعطش ومنشوفش رمانتي.
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-7
20 - نبيل بوطاهر (تيفلت) الاثنين 30 مارس 2020 - 21:22
ملاحظة هامة:يجب منع استعمال سيارات الأرجرة الصغيرة و توقيف أسطولها لما يمكن ان يشكل بؤر وباء داخل المدن. حان الوقت لإعلان حالة الإغلاق الكلي و إنقاذ ما يمكن إنقذه قبل فوات الأوان. فقد أنذر من أعذر. تحياتي
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16
21 - Slimane sak الاثنين 30 مارس 2020 - 21:23
كل اجراء يحمي المواطن ممتثل له. لكن يجب ان يراعي الاكراهات... هناك العديد لم يتوصلوا برخص الاذن بالخروج..يجب تعميم صيغة تمكنهم من الحصول علىى الاذن....التنقل من اجل العمل بين المدن يجب ان يدقق فيه الامر..لانه يجب ان تواصل المؤسسات الانتاجية الانتاج وكذلك لتخفيف العبئ على الدولة وتقيلل المستفيدين من تأدية الاجور عبر cnss ...يجب التشدد والصرامة في المراقبة مع تمكين الذين لم يتسلموا رخص الاذن من ذلك
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5
22 - محمد الاثنين 30 مارس 2020 - 21:24
ولم يصدر أي قرار رسمي من قبل وزارة الداخلية حول منع التنقلات لأسباب مهنية،
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10
23 - حليمة الاثنين 30 مارس 2020 - 21:24
وماذا بالنسبة للبقية المتنقلين وسط المدينة بواسطة وسائل النقل العمومي هذا ان كنت محظوظا ووجدته ففي حالتي اذهب الى العمل مشيا رغم بعد المسافة وعندما شرحت الظروف لرئيسي قال ما يمكنش ما تخدميش بينما هو مرتاح داخل سيارته
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15
24 - painter الاثنين 30 مارس 2020 - 21:25
بلاد السكيزوفرينيا ! طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك.
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12
25 - محمد هلين الاثنين 30 مارس 2020 - 21:25
انشاء الله ف القريب العاجل ربي يفرج علينا وحيد علينا هاد البلاء
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8
26 - obliger les cliniques privées الاثنين 30 مارس 2020 - 21:25
obliger les cliniques privées à accueillir les 534 malades de corona en geste de contribution à la caisse corona
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8
27 - Mounir ouarzate الاثنين 30 مارس 2020 - 21:28
الي فهم شي حاجة اشرح لية . اودي نفهم ما زالت يا سيد ربي أدير شي توصل تلخير
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0
28 - حسن الاثنين 30 مارس 2020 - 21:29
الاغلاق يكون دائما مفاجئ عادتا يكون في الصباح المبكر لان اذا أعلنت الاغلاق قبل تفعيله بعض الناس سيهربون و قد يكون من بينهم أشخاص يحملون الفيروس إلى مدينة اخرى . كما فعل ترامب عندما قال انه سيغلق ولاية نيويورك بعدها بدء الناس يهربون من نيويورك إلى ولايات أخرى.
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0
29 - تنغيري الاثنين 30 مارس 2020 - 21:31
مرة اخرى تفعلها الداخلية،عدم التنسيق بين الإدارات،قرارات ارتجالية واعتباطية ولامسؤولة،ما قامت به الوزارات والدولة جعلها تتخبط غي متاهات كورونا نفسه لن ولم يقم بها،هذا ما يسمى كل شيء في مكانه غير المناسب،اامغرب غي جهة،والمواطن في جهة والمسؤولين في جهة وتريدون النجاة،ههههههههه باين كلشي غرق من دبا،غير دعيو الله ارحمكم ويغفر ليكوم،منايضينش منايضينش.
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30 - معلق الاثنين 30 مارس 2020 - 21:31
لمادا لا تقوم السلطات بتوقيف الطرامواي لمدينة الدار بيضاء باعتبارها المدينة التي تضم اكبر عدد من الاصابات لمادا هدا التهاون الطرامواي سيقود المدينة الى الهلاك لا مفر
المرجو ترك الامور المادية جانبا و الاهتمام بصحة الجميع
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0
31 - Hina الاثنين 30 مارس 2020 - 21:31
جيد.اما ان يعمل الجميع او يجلس الجميع.القطاع الخاص لا يهمه سوي المصلحة.مزيدا من الحجر حتي يأتي الله بالفرج
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32 - Mohammed الاثنين 30 مارس 2020 - 21:31
بصراحة لابد من دالك لان الامور تتغير وتزيد سوءا لاب من الحصار حقيقي اناداك سوف تتغير الامور لان الحالات غامضة
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33 - saad الاثنين 30 مارس 2020 - 21:32
أصحاب القرار في هذه البلاد السعيدة متمرسون في التعامل بذكاء مع الأمور دون المساس بشعور الشعب ولا خير في أي كان يشتغل من أجل إرضاء عدسة الكاميرا
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34 - ثاوراس الاثنين 30 مارس 2020 - 21:32
هذا القرار كان يجب أن يتخذ منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية . منع التنقل بين المدن بقانون الدفاع على الطريقة الأردنية. ومنع العمل في كل مجال غير ضروري، ثم الانتقال بالطوارئ إلى الحالة الصينية: يقوم الجيش بتوزيع الحاجات الضرورية على البيوت دار دار زنقة زنقة . ومن لا يحترم القانون يجب التعامل معه بالطريقة الهندية والباكستانية والجنوب إفريقية بالهرواوة والعصا والتصرفيق على الجهد.
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0
35 - محمد الاثنين 30 مارس 2020 - 21:33
لاداعي للارتباك و سن قوانين تتنافى و المصالح الاقتصادية . الاحصاءيات من سأن كورونا مطمءنة مقارنة مع تطور الاحوال في الدول الاخرى، المراقبة التي يجب الحسم معها هي الاحياء الشعبية و الفءة التي لا تجد ما تقتاه نظرا لاحوالها الهسة ووجب مساعدتها فورا. اما التنقل لبعض الافراد على مثن سياراتهم السخصية او المهنية فهادا لا يساهم في تفشي الوباؤ
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36 - Marocain الاثنين 30 مارس 2020 - 21:34
ياخواني الدواء المتواجد في العالم اليوم الذي سيحفظك وعائلتك وجميع المواطنين هو العزل أي البقاء في الدار وحتي فالدار يجب عليك العزل إذا لديك امراض مزمنة أو كبير في السن الله احفظنا اجمعين
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37 - خليلوفيتش الاثنين 30 مارس 2020 - 21:34
يبدو أن مثل هاته القرارات الأحادية تبين بالواضح ان الأمور تسير بعشوائية و الدليل هو بلاغ وزارة التربية و التعليم و كذا تصريحات وزارة الصحة غير واضحة يستعملون النسب المأوية متى شاؤوا و اليوم يتم منع المواطنين من الذهاب إلى مقرات عملهم بدون سابق إنذار(( طلع تاكل الكرموس انزل شكون اللي قالها ليك )) .
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38 - hamid الاثنين 30 مارس 2020 - 21:35
تنتقدون الإجراءات وبعدها تتباكون وحيث لا ينفع ندم. هكذا قال البعض لما توقفت الدراسة ومنعت الأفراح. فليس لأي واحد أن يعطي الحلول إلا إذا كان عارف بالأمور. فنحن في المرحلة الثانية حيت ثم العثور على بؤر وهذا يتطلب حصر الفيروس جغرافيا وإلا مررنا للمرحة الثالتة. فيجب المزيد من التشدد في هذه المرحلة المفصلية.
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39 - Abde الاثنين 30 مارس 2020 - 21:37
انا اسكن فتمارة دهبت الى مدينة القنيطرة للعمل عند الرجوع في الطريق السيار وبعد الاداء اتفاجا بدارك الملكي يطلب مني الرجوع الى مدينة القنيطرة بدون تفسير قمت بالاداء مرة اخرى و الرجوع الى الطريق الوطنية وعند الى الوصول حاجز الدارك في مدار شاطئ الامم نفس العبرة رجع لقنيطرة جميع ناس مندهشن من القرار هم يتوفرون على تصريح العمل ولم يتم اخبرهم هدا نمودج لي العشوائية
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40 - عبدالحق الاثنين 30 مارس 2020 - 21:38
هذا الخبر ليس له حس عبر القنوات ..لو كان صحيحا لا أفهم لماذا السلطات المعنية لا يبلغوا به..؟؟!
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41 - molkorissa الاثنين 30 مارس 2020 - 21:39
وجب إعلام كل المعنيين والتأكيد على احترام الموظفين وحث الدركيين للحديث بلباقة٠ الكل يعاني فلا داعي لظهور سلوكات غير مقبولة خلال حالة الطواريء
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42 - Khalid الاثنين 30 مارس 2020 - 21:39
إذا كان عاملوا نقل المواد الغذائية مشمولون في هذا القرار فيجب توقع كارثة إنسانية.
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43 - fouad Failali Alaoui الاثنين 30 مارس 2020 - 21:39
قرار صائب يجب على جميع المواطنين الحذر من هدا الوباء الفتاك ( أيام المقبلة حاسمة وانشاء الله يزول هدا الوباء وتعود الحياة لمجاريها )
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44 - الصرامة مطلوبة في زمن كورونا الاثنين 30 مارس 2020 - 21:43
قرار معقول اتخده المسووليين وخاصة في هذه الفترة الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب فيروس كورونا.درهم في الوقاية احسن من الف في العلاج.
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45 - وديعة الاثنين 30 مارس 2020 - 21:43
سؤال لو سمحتم : من له احد افراد اسرته ام او اب اواخ مريض ولابد ان يحمله الى مصحة خاصة او طبيب بالعاصمة الرباط هل يمنع ؟! ..ولاسيما اذا اراد الانتقال يوميا بين سلا والرباط لزيارة امه او ابيه في المستشفى .

ربنا ارفع عن هذه الامة البلاء ففيهم من عبادك من هم من المستضعفين.

ا
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46 - أبو بكر الاثنين 30 مارس 2020 - 21:47
يا عباد الرحمان ، الاجدر إغلاق مقرات العمل و ليس السماح لمن في الرباط بمزاولة العمل بينما يتم منع من في سلا من الالتحاق بمقر العمل .

بعض المشغِلين سيحدونها فرصة سانحة للاستغناء عن عدد من الاجراء و فصلهم بدعوى "عدم الالتحاق بالعمل " ، و لا يهمهم سبب عدم الالتحاق . لان الشرطة أو الدرك لا يقدمون و ثيقة تُثبِت توقيف العامل و منعه من الالتحاق بالعمل بسبب " ( كرونا) ".

فما ذنب العمال و الاجراء المساكين. أم ستظيفهم الداخلية إلى" أصحاب القفة "

عبث ما بعده عبث ، إغلاق المصنع خير من عمله بنصف العمال . هذا قطع الارزاق يا وزير ، فمن لم يمت بالفيروس يموت جوعا .
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47 - أسامة الاثنين 30 مارس 2020 - 21:48
انا لي مافهمتش علاش ترام مزال خدام
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48 - مستخدم في مؤسسة عمومية الاثنين 30 مارس 2020 - 21:49
يجب أن يكون قرار واضح وصريح من الداخلية وموجه ليس فقط للعاملين والمستخدمين بل للإدارات والمؤسسات العمومية، ينص على أن الموظفين القاطنين بسلا والقنيطرة وتمارة والدارالبيضاء لا يمكنهم التوجه إلى مقر عملهم بالرباط، وإجبار هذه المؤسسات الموافقة على عمل هذه الفئة من بيوتها وضمان أجرورها مهما كان الأمر. المرجو عدم وضع الموظفين في مواقف حرجة وإرسال القرار مباشرة إلى رؤساء المؤسسات والإدارات.
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49 - فضولي الاثنين 30 مارس 2020 - 21:50
الرباط سلا تمارة مدينة واحدة. فكما لا يمكن منع التنقل بين البرنوصي أو الحي الحسني و باقي الأحياء في مدينة الدار البيضاء كذلك لا يمكن منع التحرك بين الرباط سلا وتمارة. فالألاف المؤلفة تتحرك بين هذه المدن يوميا
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50 - le voyageur الاثنين 30 مارس 2020 - 21:50
أ زير أ معلم .واحد 2 أسابيع دوز باشم عطا الله أ كلشي غادي كون بخير إنشاء الله
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51 - مغربية الاثنين 30 مارس 2020 - 21:51
بمدينة تارودانت تم تطويق الاحياء السكنية مادام الامر فيه الصالح العام فهو إجراء احترازي استباقي سنصبر حتى ننتصر على الوباء بإذن اللهاتمتى نفس المجن ان تقوم بنفس الشيئ.
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52 - عبث في التقدم الاثنين 30 مارس 2020 - 21:52
على ذكر التقدم ومحيطها، وحي النهضة بالرباط

وفق قاطنين فيه، هناك أطفال تخرج للتبضع مثل الكبار في الحوانيت، دون اكتراث منهم ولا من ولاتهم للتعليمات، رغم وجود أعوان السلطة مرابطة !!!

بل هناك أطفال بدؤوا على ما يقال يبيعون السجائر ديطاي عوضا عن الكبار !!! خصوصا في حي النهضة، وهي ظاهرة جديدة على هذا الحي خصوصا، لكن لصالح من ؟

إذا كان الأمر صحيح، فإن هناك شيء واضح لبروز هذه الظواهر، ويجب على السلطة مشكورة (الله يكن لهم في العون) أن تبحث في الأمر والزجر خصوصا في حق الوالدين الذين وجب عليهم التحكم في أطفالهم
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53 - نهيلة الاثنين 30 مارس 2020 - 21:53
هناك مهام تقتضي التنقل من سلا الى الرباط، فمعظم الموظفين والمستخدمين العاملين في الرباط يسكنون في مدينة سلا منهم العاملون في الصيدليات و المصحات، والمتاجر الكيرى وغيرها، تمنيت صراحة لو تم العمل بالدوريات الامنية داخل الاحياء و مراقبة الاثمنة و تتبع السوق ما بعد كورونا
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54 - xxxx الاثنين 30 مارس 2020 - 21:58
ممنوع.ممنوع.ممنوع.
إوا هاد الناس اليمافحالهاش تمشي تموت .واليماعندهاش من يساعدها شنو تعمل.الله يدوز هاد 2020 بخير وعلى خير.يغلقون محلات البقالة .محلات بيع الخضر.و يسمحون بفتح المحلات الكبرى كمرجان .وغيرها.حلل وناقش.مول الحانوت يزيد فقرايسدو ليه.و مرجان يزيد غنا.و الطرام.و القطار.ومول طاكسي يوقفوه ميخدمش.حنا نشوفو شنو غادي يوقع معا أصحاب الرميد.الضمان الاجتماعي.أصحاب كريدي في الابناك.وزيد وزيد........
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55 - يوسف زهري الاثنين 30 مارس 2020 - 22:01
ربما حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة بجب على وزارة الداخلية منع التنقل لأي سبب كان لان هذا الأسبوع حاسم جدا لبلدنا فعلى وزارة الداخلية ان تتخذ قرارا جريئا وشجاعا فالبفعل بانتقالنا يوميا من صفرو إلى فاس مرورا باربع سدود أمنية اثنين للشرطة واثنين للدرك منذ الاسبوع الماضي لا أرى اي مراقبة تذكر بالفعل هناك حواجز لكن لا صرامة تذكر.
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56 - الحاج الاثنين 30 مارس 2020 - 22:01
ما يثير في بعض التعليقات هو مطالبة الدولة بامور ليست في الاستطاعة كل واحد يرى ان الامر بسيط في حين ان الامور تتطلب امكانيات فوق طاقة بلدنا ونحن نعرف ذلك والاسباب متعددة لداعي للخوض فيها الان. من قال العصيدة باردة يدير يده فيها
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57 - Hakimov الاثنين 30 مارس 2020 - 22:03
Je ne comprend pas !
Je travail à la banque à Casablanca et j'habite Mohammedia. Je prenais soit le train soit la voiture. La banque nous avait donné un congé forcé la semaine dernière et je dois commencer à travailler demain. Ça veut dire quoi au juste cette décision?! ... ce n'est pas normal !... comment on va partir au travail et comment les gens vont justifier ça avec leurs employeurs ???
J'ai rien compris à cette décision...
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58 - Laoban الاثنين 30 مارس 2020 - 22:03
الحمد لله خطوة مباركة! هاد الخطوة كان خاصها طبق زمان! ينبغي ان تعمم الخطوة لتشمل التنقل داخل المدينة والتنقل داخل الحي وداخل الشارع، ضبط حركات وسكنات المجتمع هو العزل الصحي، وستنفرج في وقت اقل كلما كانت الاجراءات اكثر صرامة... الله يوفقكم لما فيه الخير
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