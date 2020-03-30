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كُتّاب وآراء
تعليمات تشدد "تدابير حالة الطوارئ" ومراقبة منع التنقل بين المدن
شرعت السلطات الأمنية في تشديد إجراءات حالة الطوارئ الصحية ومنع التنقل بين المدن لجميع المواطنين، بمن فيهم الذين يتنقلون لأغراض مهنية أو إدارية، وباستثناء العاملين في قطاع الصحة والأمن والجيش.
وتفاجأ عدد من الموظفين والمستخدمين في الشركات الخصوصية، اليوم الاثنين، بتوقيفهم من قبل السلطات الأمنية المتواجدة بالسدود القضائية ومنعهم من التوجه إلى مقرات عملهم، رغم الإدلاء بالرخص الاستثنائية المسلمة لهم من قبل مشغليهم.
وأبلغ عدد من العناصر الأمنية بالسدود القضائية مستخدمين بالرباط قادمين من مدينة سلا بأنه سيتم منعهم من التنقل بين المدينتين، ابتداء من يوم غد الثلاثاء. كما تم منع بعضهم اليوم الاثنين من ولوج أحياء اليوسفية والتقدم والحي الصناعي، رغم إدلائهم برخص العمل الاستثنائية التي يتوفرون عليها.
وعبّر مستخدمون في قطاع المؤسسات المالية والبنكية، في تصريحات لهسبريس، عن تفاجئهم من قرار توقيفهم من قبل السلطات الأمنية، مؤكدين أن "القرار يجب أن يسبقه إعلان واضح من قبل السلطات المعنية؛ حتى تكون الأمور واضحة لدينا، ونُخبر مؤسساتنا بالمستجد".
ولم يصدر أي قرار رسمي من قبل وزارة الداخلية حول منع التنقلات لأسباب مهنية، وهو ما أثار تساؤلات عديدة من قبل مواطنين أبلغوا من قبل عناصر أمنية أنه سيتم منعهم من التنقل بين المدن، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، رغم توفرهم على وثائق مسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات التابعين لها.
وكانت وزارة الداخلية قررت، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.
وذكر بلاغ سبق للوزارة سالفة الذكر أن المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
"المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات"، تزيد وزارة الداخلية في البلاغ نفسه.
ويبدو أن السلطات الأمنية تتجه إلى تشديد المراقبة تدريجياً هذا الأسبوع، وهي فترة حاسمة مرتبطة بانتشار فيروس "كورونا" في البلاد، أو النجاح في محاصرة الوباء وتجاوز المملكة مرحلة خطر التفشي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
كما يمكن تزويد مراقبة الطرق باجهزة او عمال يساعدون في عملية تعقيم كل المركبات قبل عبورها من والى منطقة اخرى
Je souhaite à tous mes concitoyens marocains d'être préservés de cette terrible maladie. Et je souhaite aussi à tous les intervenants courrage et longue vie et merci pour leurs actions humanitaires
Merci aussi à Hespresse qui nous apporte les informations au delà de la méditerranéennée
Un marocain résident à l'étranger
فتحية لكل الساهرين على سلامة وصحة وامن الوطن والمواطنين
المرجو ترك الامور المادية جانبا و الاهتمام بصحة الجميع
ربنا ارفع عن هذه الامة البلاء ففيهم من عبادك من هم من المستضعفين.
ا
بعض المشغِلين سيحدونها فرصة سانحة للاستغناء عن عدد من الاجراء و فصلهم بدعوى "عدم الالتحاق بالعمل " ، و لا يهمهم سبب عدم الالتحاق . لان الشرطة أو الدرك لا يقدمون و ثيقة تُثبِت توقيف العامل و منعه من الالتحاق بالعمل بسبب " ( كرونا) ".
فما ذنب العمال و الاجراء المساكين. أم ستظيفهم الداخلية إلى" أصحاب القفة "
عبث ما بعده عبث ، إغلاق المصنع خير من عمله بنصف العمال . هذا قطع الارزاق يا وزير ، فمن لم يمت بالفيروس يموت جوعا .
وفق قاطنين فيه، هناك أطفال تخرج للتبضع مثل الكبار في الحوانيت، دون اكتراث منهم ولا من ولاتهم للتعليمات، رغم وجود أعوان السلطة مرابطة !!!
بل هناك أطفال بدؤوا على ما يقال يبيعون السجائر ديطاي عوضا عن الكبار !!! خصوصا في حي النهضة، وهي ظاهرة جديدة على هذا الحي خصوصا، لكن لصالح من ؟
إذا كان الأمر صحيح، فإن هناك شيء واضح لبروز هذه الظواهر، ويجب على السلطة مشكورة (الله يكن لهم في العون) أن تبحث في الأمر والزجر خصوصا في حق الوالدين الذين وجب عليهم التحكم في أطفالهم
إوا هاد الناس اليمافحالهاش تمشي تموت .واليماعندهاش من يساعدها شنو تعمل.الله يدوز هاد 2020 بخير وعلى خير.يغلقون محلات البقالة .محلات بيع الخضر.و يسمحون بفتح المحلات الكبرى كمرجان .وغيرها.حلل وناقش.مول الحانوت يزيد فقرايسدو ليه.و مرجان يزيد غنا.و الطرام.و القطار.ومول طاكسي يوقفوه ميخدمش.حنا نشوفو شنو غادي يوقع معا أصحاب الرميد.الضمان الاجتماعي.أصحاب كريدي في الابناك.وزيد وزيد........
Je travail à la banque à Casablanca et j'habite Mohammedia. Je prenais soit le train soit la voiture. La banque nous avait donné un congé forcé la semaine dernière et je dois commencer à travailler demain. Ça veut dire quoi au juste cette décision?! ... ce n'est pas normal !... comment on va partir au travail et comment les gens vont justifier ça avec leurs employeurs ???
J'ai rien compris à cette décision...
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